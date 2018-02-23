Philips Lumea IPL-app Privacyverklaring

Laatst gewijzigd oktober 2025 Inleiding en toepassingsgebied De Philips Lumea IPL-App ('App') biedt u gepersonaliseerde diensten voor haarbehandeling, ontharing en huidroutine.
In deze Privacyverklaring voor de Philips Lumea IPL-App ('App Privacyverklaring') wordt uitgelegd hoe Philips informatie en persoonsgegevens verwerkt wanneer u de App en de aangesloten producten ('Apparaten') gebruikt en is een aanvulling op de Philips Privacyverklaring, die algemene informatie bevat over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, inclusief informatie die niet specifiek in deze App Privacyverklaring wordt behandeld.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Philips Consumer Lifestyle B.V., gevestigd te High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Nederland.
Laatst gewijzigd oktober 2025
Inleiding en toepassingsgebied
De Philips Lumea IPL-App ('App') biedt u gepersonaliseerde diensten voor haarbehandeling, ontharing en huidroutine.
Waarom we je gegevens verwerken Afhankelijk van je keuzes verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • Het maken en beheren van uw MyPhilips-account. Wanneer u de App gebruikt, dan heeft u de mogelijkheid om een MyPhilips-account aan te maken en/of in te loggen op uw bestaande MyPhilips-account of om de App in de gastmodus te gebruiken. Als u besluit de App met een account te gebruiken, dan kunt u uw persoonsgegevens handmatig invoeren of inloggegevens van derde partijen gebruiken. Registratie bij ons geeft u toegang tot waardevolle voordelen, waaronder uitgebreide garantiedekking voor uw producten, veilige back-up van uw gegevens, toegang tot premiumfuncties en de mogelijkheid om uw product(en) eenvoudig te registreren. Voor meer informatie over hoe u uw MyPhilips-account kunt gebruiken, verwijzen wij u naar de Philips Privacyverklaring • Het aanbieden van App-diensten. Om u een gepersonaliseerde en uitgebreide ontharingservaring in uw App te bieden, verwerken we uw persoonsgegevens, zodat u uw voortgang, ontharings- en huidgeschiedenis kunt volgen en uw ervaring kunt aanpassen. App-functies die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn onder andere: • Veilige Cloudopslag. Door uw MyPhilips-account aan te maken en toestemming te geven voor synchronisatie van gegevensback-ups, stelt u ons in staat om uw huid-, lichaams- en haargegevens, IPL-apparaatgegevens, gegevens over behandelingsprogramma's en alle andere gegevens die u naar de App uploadt, veilig op te slaan. Deze optie helpt ervoor te zorgen dat er een veilige back-up van uw gegevens wordt gemaakt, vooral als u de App opnieuw moet installeren op een ander apparaat. Als u de App lokaal gebruikt, blijven uw gegevens uitsluitend op uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat dit een optionele functie is en dat u de kernservices in de App kunt gebruiken zonder een back-up van uw gegevens bij ons te maken. • Artikelen en tips. Deze App is bedoeld om uw bewustzijn te vergroten en u te voorzien van de nieuwste technieken en trends op het gebied van ontharing en huidschoonheid. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens om u relevante tips en artikelen aan te bieden in de taal die u hebt geselecteerd in de instellingen van uw mobiele apparaat en op basis van uw behandelingsgegevens. U hoeft uw gegevens niet bij ons op te slaan om toegang te krijgen tot onze in-app-content. • Plan de behandeling. Om de verwijdering van uw IPL-haarbehandeling te vergemakkelijken, biedt Philips u een functie voor geplande behandelingen waarmee u uw behandelingen kunt plannen en uw voortgang kunt volgen. Voor dit doel verwerkt Philips informatie over het lichaamsdeel dat u wilt behandelen en uw behandelingsgegevens. Deze informatie helpt ons om u te begeleiden bij uw ontharingsreis en helpt toekomstige resultaten te verbeteren. We vereisen niet dat u uw gegevens bij ons opslaat om deze functie te gebruiken. Het is uiteindelijk aan u om te beslissen of u een veilige back-up van uw voortgang wilt maken of deze lokaal op uw mobiele apparaat wilt bewaren. • Ontgrendel premium-functie(s). Als u een premium Apparaat heeft, dan kunt u genieten van exclusieve App-functies. Om ze te ontgrendelen, moeten we uw MyPhilips-accountgegevens verwerken om te verifiëren of u in aanmerking komt voor deze functies. Vanwege de aard van de verwerking kunt u deze functies alleen ontgrendelen als u zich aanmeldt bij uw MyPhilips-account en ermee instemt uw gegevens veilig bij ons op te slaan. Deze exclusieve functies zijn onder meer:
Waarom we je gegevens verwerken
Afhankelijk van je keuzes verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het maken en beheren van uw MyPhilips-account. Wanneer u de App gebruikt, dan heeft u de mogelijkheid om een MyPhilips-account aan te maken en/of in te loggen op uw bestaande MyPhilips-account of om de App in de gastmodus te gebruiken. Als u besluit de App met een account te gebruiken, dan kunt u uw persoonsgegevens handmatig invoeren of inloggegevens van derde partijen gebruiken. Registratie bij ons geeft u toegang tot waardevolle voordelen, waaronder uitgebreide garantiedekking voor uw producten, veilige back-up van uw gegevens, toegang tot premiumfuncties en de mogelijkheid om uw product(en) eenvoudig te registreren. Voor meer informatie over hoe u uw MyPhilips-account kunt gebruiken, verwijzen wij u naar de Philips Privacyverklaring
• Het aanbieden van App-diensten. Om u een gepersonaliseerde en uitgebreide ontharingservaring in uw App te bieden, verwerken we uw persoonsgegevens, zodat u uw voortgang, ontharings- en huidgeschiedenis kunt volgen en uw ervaring kunt aanpassen. App-functies die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn onder andere:
• Veilige Cloudopslag. Door uw MyPhilips-account aan te maken en toestemming te geven voor synchronisatie van gegevensback-ups, stelt u ons in staat om uw huid-, lichaams- en haargegevens, IPL-apparaatgegevens, gegevens over behandelingsprogramma's en alle andere gegevens die u naar de App uploadt, veilig op te slaan. Deze optie helpt ervoor te zorgen dat er een veilige back-up van uw gegevens wordt gemaakt, vooral als u de App opnieuw moet installeren op een ander apparaat. Als u de App lokaal gebruikt, blijven uw gegevens uitsluitend op uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat dit een optionele functie is en dat u de kernservices in de App kunt gebruiken zonder een back-up van uw gegevens bij ons te maken.
• Artikelen en tips. Deze App is bedoeld om uw bewustzijn te vergroten en u te voorzien van de nieuwste technieken en trends op het gebied van ontharing en huidschoonheid. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens om u relevante tips en artikelen aan te bieden in de taal die u hebt geselecteerd in de instellingen van uw mobiele apparaat en op basis van uw behandelingsgegevens. U hoeft uw gegevens niet bij ons op te slaan om toegang te krijgen tot onze in-app-content.
• Plan de behandeling. Om de verwijdering van uw IPL-haarbehandeling te vergemakkelijken, biedt Philips u een functie voor geplande behandelingen waarmee u uw behandelingen kunt plannen en uw voortgang kunt volgen. Voor dit doel verwerkt Philips informatie over het lichaamsdeel dat u wilt behandelen en uw behandelingsgegevens. Deze informatie helpt ons om u te begeleiden bij uw ontharingsreis en helpt toekomstige resultaten te verbeteren. We vereisen niet dat u uw gegevens bij ons opslaat om deze functie te gebruiken. Het is uiteindelijk aan u om te beslissen of u een veilige back-up van uw voortgang wilt maken of deze lokaal op uw mobiele apparaat wilt bewaren.
• Ontgrendel premium-functie(s). Als u een premium Apparaat heeft, dan kunt u genieten van exclusieve App-functies. Om ze te ontgrendelen, moeten we uw MyPhilips-accountgegevens verwerken om te verifiëren of u in aanmerking komt voor deze functies. Vanwege de aard van de verwerking kunt u deze functies alleen ontgrendelen als u zich aanmeldt bij uw MyPhilips-account en ermee instemt uw gegevens veilig bij ons op te slaan. Deze exclusieve functies zijn onder meer:
• Skin selfie Analyzer. De Skin Selfie Analyzer-functie – exclusief voor premium Apparaten – stelt u in staat om op basis van uw selfie en antwoorden in de vragenlijst een huiddiagnose te ontvangen. Ons einddoel is om u voorlichting, advies en begeleiding te bieden tijdens uw huidverzorgingsreis. Aangezien de informatie die we verzamelen kan worden gebruikt om conclusies te trekken over de gezondheid van uw huid, beschouwen we deze als gevoelige gegevens. Om deze functie te gebruiken, moet u ons daarom toestemming geven om dit soort persoonsgegevens te verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw huiddiagnosegeschiedenis op te slaan. Het huidrapport dat we genereren is gestandaardiseerd en we zullen deze niet personaliseren met aanvullende gegevens die in de App worden verwerkt. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleeg dan het gedeelte ‘Veilige Cloudopslag’ hierboven voor meer informatie. • Lichaamshaaranalyse. De Lichaamshaaranalyse helpt u de voortgang van uw haarvermindering visueel bij te houden. Met behulp van machine learning-technologie kan Philips de foto analyseren die u van het behandelde lichaamsdeel maakt, uw haarzakjes in kaart brengen en inzichten in haaranalyse bieden voor uw sessie. Om deze functie te gebruiken, moet u ermee instemmen dat wij deze persoonsgegevens verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw geschiedenis op te slaan. We zullen geen advies of aanbevelingen geven op basis van uw afbeelding in uw Haaranalyserapport. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleegt u de bovenstaande sectie ‘Veilige Cloudopslag’ voor meer informatie. • Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Het handhaven van een consistent behandelschema is essentieel voor het bereiken van geweldige ontharingsresultaten, daarom geven we u behulpzame herinneringen om op schema te blijven. Deze notificaties kunnen updates bevatten over uw behandelingsfasen, evenals nieuws over uw aanstaande behandelingsdatum en -tijd. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens op onze back-end als u daarvoor toestemming geeft en u een apparaat gebruikt met het Android-besturingssysteem. Anders, als u de App liever lokaal gebruikt, blijven uw gegevens uitsluitend op uw mobiele apparaat en zullen we uw gegevens niet verwerken op onze servers voor het bieden van functionaliteit van App-berichten. • Analyses. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe u de App gebruikt en beoordelen we de prestaties op uw mobiele apparaat. Dit omvat het identificeren en onmiddellijk oplossen van eventuele problemen, zoals App-crashes. Daarnaast kunnen we wijzigingen of functies binnen verschillende groepen gebruikers analyseren om de interacties en gebruikerservaringen te verbeteren. • Enquêtes en feedback. Af en toe kunnen we met u communiceren om uw feedback te verzamelen door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of onderzoeksprojecten die door ons worden georganiseerd. • Modellen voor Kunstmatige Intelligentie (AI). Onze AI-modellen gebruiken zorgvuldig geselecteerde en georganiseerde gegevens om hun nauwkeurigheid en effectiviteit te garanderen. Om dit kwaliteitsniveau te behouden en de best mogelijke ervaring te bieden, moeten we mogelijk aanvullende gegevens verzamelen om de AI-modellen te trainen voor nieuwe scenario's of om bestaande scenario's te verbeteren. We verwerken gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze AI-gedreven functies (Lichaamshaaranalyse en Audio Flash Counter) om de gegevens verder te minimaliseren en, voor zover mogelijk, te anonimiseren voordat we ze gebruiken voor het opnieuw trainen van algoritmen. We kunnen de bovenstaande informatie pseudonimiseren, combineren en samenvoegen met gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van andere digitale kanalen van Philips, zoals sociale media, websites, e-mails, apps en verbonden producten, om cruciale inzichten te verkrijgen die ons in staat zullen stellen onze producten en diensten te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen met meer gepersonaliseerde en effectieve producten en diensten in de toekomst.
• Audio Flash Counter-functie. Om uw behandeling te optimaliseren, moet u een bepaald aantal flitsen uitvoeren op het behandelde lichaamsgebied. Door uw gegevens te combineren met onze machine learning-technologie, kan Philips u adviseren over het aantal flitsen dat nodig is om de behandelingscyclus te voltooien. Uw audio-opname legt het aantal uitgevoerde flitsen vast. Philips verwerkt uw gegevens om u een voltooiingspercentage voor uw behandeling te geven. Om deze functie te gebruiken, moet u ermee instemmen dat wij deze persoonsgegevens verwerken en ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken. We passen onze tips niet aan op basis van de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze functie. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleeg dan het gedeelte ‘Veilige Cloudopslag’ hierboven voor meer informatie.
• Onze producten en diensten verbeteren. Ons primaire doel is om u de best mogelijke producten en diensten te bieden. U kunt ons helpen dit te bereiken door ons in staat te stellen u te observeren en gegevens van u te verzamelen wanneer u deze App en de verbonden Apparaten gebruikt.
• Skin selfie Analyzer. De Skin Selfie Analyzer-functie – exclusief voor premium Apparaten – stelt u in staat om op basis van uw selfie en antwoorden in de vragenlijst een huiddiagnose te ontvangen. Ons einddoel is om u voorlichting, advies en begeleiding te bieden tijdens uw huidverzorgingsreis. Aangezien de informatie die we verzamelen kan worden gebruikt om conclusies te trekken over de gezondheid van uw huid, beschouwen we deze als gevoelige gegevens. Om deze functie te gebruiken, moet u ons daarom toestemming geven om dit soort persoonsgegevens te verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw huiddiagnosegeschiedenis op te slaan. Het huidrapport dat we genereren is gestandaardiseerd en we zullen deze niet personaliseren met aanvullende gegevens die in de App worden verwerkt. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleeg dan het gedeelte ‘Veilige Cloudopslag’ hierboven voor meer informatie.
• Lichaamshaaranalyse. De Lichaamshaaranalyse helpt u de voortgang van uw haarvermindering visueel bij te houden. Met behulp van machine learning-technologie kan Philips de foto analyseren die u van het behandelde lichaamsdeel maakt, uw haarzakjes in kaart brengen en inzichten in haaranalyse bieden voor uw sessie. Om deze functie te gebruiken, moet u ermee instemmen dat wij deze persoonsgegevens verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw geschiedenis op te slaan. We zullen geen advies of aanbevelingen geven op basis van uw afbeelding in uw Haaranalyserapport. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleegt u de bovenstaande sectie ‘Veilige Cloudopslag’ voor meer informatie.
• Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Het handhaven van een consistent behandelschema is essentieel voor het bereiken van geweldige ontharingsresultaten, daarom geven we u behulpzame herinneringen om op schema te blijven. Deze notificaties kunnen updates bevatten over uw behandelingsfasen, evenals nieuws over uw aanstaande behandelingsdatum en -tijd. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens op onze back-end als u daarvoor toestemming geeft en u een apparaat gebruikt met het Android-besturingssysteem. Anders, als u de App liever lokaal gebruikt, blijven uw gegevens uitsluitend op uw mobiele apparaat en zullen we uw gegevens niet verwerken op onze servers voor het bieden van functionaliteit van App-berichten.
• Analyses. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe u de App gebruikt en beoordelen we de prestaties op uw mobiele apparaat. Dit omvat het identificeren en onmiddellijk oplossen van eventuele problemen, zoals App-crashes. Daarnaast kunnen we wijzigingen of functies binnen verschillende groepen gebruikers analyseren om de interacties en gebruikerservaringen te verbeteren.
• Enquêtes en feedback. Af en toe kunnen we met u communiceren om uw feedback te verzamelen door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of onderzoeksprojecten die door ons worden georganiseerd.
• Modellen voor Kunstmatige Intelligentie (AI). Onze AI-modellen gebruiken zorgvuldig geselecteerde en georganiseerde gegevens om hun nauwkeurigheid en effectiviteit te garanderen. Om dit kwaliteitsniveau te behouden en de best mogelijke ervaring te bieden, moeten we mogelijk aanvullende gegevens verzamelen om de AI-modellen te trainen voor nieuwe scenario's of om bestaande scenario's te verbeteren. We verwerken gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze AI-gedreven functies (Lichaamshaaranalyse en Audio Flash Counter) om de gegevens verder te minimaliseren en, voor zover mogelijk, te anonimiseren voordat we ze gebruiken voor het opnieuw trainen van algoritmen.
We kunnen de bovenstaande informatie pseudonimiseren, combineren en samenvoegen met gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van andere digitale kanalen van Philips, zoals sociale media, websites, e-mails, apps en verbonden producten, om cruciale inzichten te verkrijgen die ons in staat zullen stellen onze producten en diensten te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen met meer gepersonaliseerde en effectieve producten en diensten in de toekomst.
Welke gegevens we verwerken De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer: • Contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres). Als u besluit een MyPhilips-account aan te maken met uw sociale media-account, wordt het registratieformulier vooraf ingevuld met de contactgegevens die door uw sociale media-aanbieder zijn verstrekt. • Informatie over uw locatie (zoals uw land, taalvoorkeur); • Informatie over uw geregistreerde product/dienst (zoals de naam van het gekochte product en de datum en het aankoopbewijs). Voor meer informatie over aanvullende persoonsgegevens die we via uw MyPhilips-account kunnen verzamelen, verwijzen wij u naar de Philips Privacyverklaring.
Welke gegevens we verwerken
De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer:
• Contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres). Als u besluit een MyPhilips-account aan te maken met uw sociale media-account, wordt het registratieformulier vooraf ingevuld met de contactgegevens die door uw sociale media-aanbieder zijn verstrekt.
• Informatie over uw locatie (zoals uw land, taalvoorkeur);
• Informatie over uw geregistreerde product/dienst (zoals de naam van het gekochte product en de datum en het aankoopbewijs).
Voor meer informatie over aanvullende persoonsgegevens die we via uw MyPhilips-account kunnen verzamelen, verwijzen wij u naar de Philips Privacyverklaring.
• Het aanbieden van App-diensten. • Informatie over uw MyPhilips-account (unieke identificatiecode van uw Philips-account) • Informatie over apparaat (apparaatcategorie en CTN) • Informatie over uw behandelprogramma (behandelfase, interval, voltooiing, aantal behandelingen, intensiteit en comfortniveau, aantal flitsen en gemiste plek, lengte van het lichaamsgebied, gemiste of late behandeling) • Informatie over uw huid (huidskleur, huidroutine en problemen) en als u Skin Analyzer gebruikt, verwerken we ook informatie over Skin Report (algemene huidscore, textuur, stevigheid, glans van de huid, oogcontour, uitstraling, donkere kringen, gladheid) • Informatie over uw lichaams- en lichaamshaargegevens (kleur van lichaamshaar) en als u de Lichaamshaaranalyse gebruikt, verwerken we ook informatie over uw haaranalyserapport (naam van het lichaamsgebied, aantal haren, locatie en interessegebied, feedback en metadata van uw afbeelding die aan dit rapport is gekoppeld) • Informatie over uw audio-opname als u Flash Counter gebruikt (elk audiosample duurt minder dan 1 seconde) • Informatie over uw foto (Skin Selfie foto, Lichaamshaar afbeelding) • Informatie over uw App-instellingen (gebruikersinstellingen)
• Het aanbieden van App-diensten.
• Informatie over uw MyPhilips-account (unieke identificatiecode van uw Philips-account)
• Informatie over apparaat (apparaatcategorie en CTN)
• Informatie over uw behandelprogramma (behandelfase, interval, voltooiing, aantal behandelingen, intensiteit en comfortniveau, aantal flitsen en gemiste plek, lengte van het lichaamsgebied, gemiste of late behandeling)
• Informatie over uw huid (huidskleur, huidroutine en problemen) en als u Skin Analyzer gebruikt, verwerken we ook informatie over Skin Report (algemene huidscore, textuur, stevigheid, glans van de huid, oogcontour, uitstraling, donkere kringen, gladheid)
• Informatie over uw lichaams- en lichaamshaargegevens (kleur van lichaamshaar) en als u de Lichaamshaaranalyse gebruikt, verwerken we ook informatie over uw haaranalyserapport (naam van het lichaamsgebied, aantal haren, locatie en interessegebied, feedback en metadata van uw afbeelding die aan dit rapport is gekoppeld)
• Informatie over uw audio-opname als u Flash Counter gebruikt (elk audiosample duurt minder dan 1 seconde)
• Informatie over uw foto (Skin Selfie foto, Lichaamshaar afbeelding)
• Informatie over uw App-instellingen (gebruikersinstellingen)
• Informatie over land en taal • Informatie over uw behandeling (aantal behandelingen)
• Informatie over land en taal
• Informatie over uw behandeling (aantal behandelingen)
• Plan de behandeling. Bij het gebruik van onze functie om de behandeling te plannen verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: • Informatie over uw behandelprogramma (behandelfase, interval, voltooiing, datum, aantal behandelingen, intensiteit en comfortniveau, aantal flitsen en gemiste plek, lengte van het lichaamsgebied, gemiste of late behandeling, feedback, algoritmecoördinaat voor het plannen van de behandeling) • Informatie over uw huid (huidskleur) en uw lichaams- en lichaamshaargegevens (naam van het lichaamsgebied, kleur van het lichaamshaar) • Informatie over uw Apparaat (model) • Ontgrendel premium-functie(s). Om exclusieve App-functies voor premium apparaten te ontgrendelen, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Plan de behandeling. Bij het gebruik van onze functie om de behandeling te plannen verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Informatie over uw behandelprogramma (behandelfase, interval, voltooiing, datum, aantal behandelingen, intensiteit en comfortniveau, aantal flitsen en gemiste plek, lengte van het lichaamsgebied, gemiste of late behandeling, feedback, algoritmecoördinaat voor het plannen van de behandeling)
• Informatie over uw huid (huidskleur) en uw lichaams- en lichaamshaargegevens (naam van het lichaamsgebied, kleur van het lichaamshaar)
• Informatie over uw Apparaat (model)
• Ontgrendel premium-functie(s). Om exclusieve App-functies voor premium apparaten te ontgrendelen, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Skin Selfie Analyzer. Bij het gebruik van onze f Skin Selfie Analyzer verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens: • Informatie over je foto (huid, gezicht, selfie) • Informatie over uw huidrapport (algemene huidscore, textuur, stevigheid, pigmentatie, glans van de huid, oogcontour, uitstraling, donkere kringen, gladheid) • Lichaamshaaranalyse. Bij het gebruik van onze functie voor lichaamshaaranalyse verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens: • Informatie over gegevens over het lichaam en lichaamshaar (kleur van lichaamshaar, naam van het lichaamsgebied, aantal haren, locatie en interessegebied, feedback en metagegevens van uw afbeelding die aan dit rapport zijn gekoppeld). We verwerken de haardichtheidscoördinaat apart van de foto. • Informatie over de foto (foto van lichaamshaar, datum van de foto) • Audio Flash Counter. Bij het gebruik van onze Audio Flash Counter-functie verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens: • Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Om u relevante notificaties te kunnen sturen, dan verwerken wij de volgende categorie persoonsgegevens:
• Skin Selfie Analyzer. Bij het gebruik van onze f Skin Selfie Analyzer verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Informatie over je foto (huid, gezicht, selfie)
• Informatie over uw huidrapport (algemene huidscore, textuur, stevigheid, pigmentatie, glans van de huid, oogcontour, uitstraling, donkere kringen, gladheid)
• Lichaamshaaranalyse. Bij het gebruik van onze functie voor lichaamshaaranalyse verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Informatie over gegevens over het lichaam en lichaamshaar (kleur van lichaamshaar, naam van het lichaamsgebied, aantal haren, locatie en interessegebied, feedback en metagegevens van uw afbeelding die aan dit rapport zijn gekoppeld). We verwerken de haardichtheidscoördinaat apart van de foto.
• Informatie over de foto (foto van lichaamshaar, datum van de foto)
• Audio Flash Counter. Bij het gebruik van onze Audio Flash Counter-functie verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Om u relevante notificaties te kunnen sturen, dan verwerken wij de volgende categorie persoonsgegevens:
· Onze producten en diensten verbeteren. • Analyse. Als u ons toestemming geeft om analyses te verzamelen, dan verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: Wij zorgen ervoor dat deze gegevens gepseudonimiseerd zijn en geen directe identificatoren bevatten, zoals uw naam, e-mailadres enz. • Modellen voor Kunstmatige Intelligentie (AI). We verwerken hiervoor de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Enquêtes en feedback. We verwerken hiervoor de volgende categorieën persoonsgegevens:
· Onze producten en diensten verbeteren.
• Analyse. Als u ons toestemming geeft om analyses te verzamelen, dan verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:
Wij zorgen ervoor dat deze gegevens gepseudonimiseerd zijn en geen directe identificatoren bevatten, zoals uw naam, e-mailadres enz.
• Modellen voor Kunstmatige Intelligentie (AI). We verwerken hiervoor de volgende categorieën persoonsgegevens:
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te verwerken, zijn de volgende: • Het Aanbieden van App-diensten. • Veilige Cloudopslag. Om gegevensback-up mogelijk te maken, vertrouwen we op de wettelijke grondslag van de uitvoering van het contract. Omdat deze functie echter gepaard kan gaan met het verwerken van gevoelige gegevens, hebben we uw expliciete toestemming nodig. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, u deze functie niet kunt gebruiken. Als u niet langer wilt dat wij een back-up van uw gegevens maken, kunt u ervoor kiezen om uw account en alle bijbehorende gegevens te verwijderen. • Ontgrendel Premium-functie(s). Om de functie te ontgrendelen, moet u een myPhilips-account aanmaken of u aanmelden met het oog op verificatie en veilige toegang tot de onderstaande functies. We vertrouwen op de wettelijke grondslag van de uitvoering van het contract om uw gegevens te verwerken voor het ontgrendelen van de premiumfuncties en het opslaan van uw ontgrendelingsstatus voor toekomstige authenticatiedoeleinden. Aangezien we ook toegang tot de camera van uw mobiele apparaat nodig hebben om de onderstaande diensten mogelijk te maken, vragen we u om ons rechten te geven voor toegang tot uw camera. Daarnaast kunt u met de onderstaande premiumfuncties uw historische gegevens bekijken, waarvoor we ook toestemming nodig hebben om uw gegevens veilig bij ons op te slaan. Aangezien het niet mogelijk is om deze functie te gebruiken zonder een account aan te maken en een back-up van uw gegevens te maken, raadpleegt u de secties ‘Het maken en beheren van Uw MyPhilips-account en ‘Veilige Cloudopslag’ van deze App Privacyverklaring voor meer informatie.
• Het maken en beheren van uw MyPhilips-account. We vertrouwen op de wettelijke basis van de uitvoering van het contract om uw MyPhilips-account aan te maken en te beheren. Om de communicatie met u te vergemakkelijken en mogelijk te maken en de dienst te bieden die u expliciet hebt aangevraagd, kunnen we toegang krijgen tot minimale informatie op uw mobiele apparaat.
• Artikelen en tips voor het ontharen. Om de communicatie met u te vergemakkelijken en mogelijk te maken en de dienst te bieden die u expliciet hebt aangevraagd, hebben we toegang tot minimale informatie op uw mobiele apparaat en vertrouwen we op de uitvoering van ons contract met u.
• Plan de behandeling. Wij baseren ons op de wettelijke grondslag voor de uitvoering van het contract. Het is mogelijk om deze functie te gebruiken zonder een account aan te maken en een back-up van uw gegevens te maken. Als u er echter voor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleegt u de sectie ‘Veilige Cloudopslag’ voor meer informatie.
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te verwerken, zijn de volgende:
• Het Aanbieden van App-diensten.
• Veilige Cloudopslag. Om gegevensback-up mogelijk te maken, vertrouwen we op de wettelijke grondslag van de uitvoering van het contract. Omdat deze functie echter gepaard kan gaan met het verwerken van gevoelige gegevens, hebben we uw expliciete toestemming nodig. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, u deze functie niet kunt gebruiken. Als u niet langer wilt dat wij een back-up van uw gegevens maken, kunt u ervoor kiezen om uw account en alle bijbehorende gegevens te verwijderen.
• Ontgrendel Premium-functie(s). Om de functie te ontgrendelen, moet u een myPhilips-account aanmaken of u aanmelden met het oog op verificatie en veilige toegang tot de onderstaande functies. We vertrouwen op de wettelijke grondslag van de uitvoering van het contract om uw gegevens te verwerken voor het ontgrendelen van de premiumfuncties en het opslaan van uw ontgrendelingsstatus voor toekomstige authenticatiedoeleinden. Aangezien we ook toegang tot de camera van uw mobiele apparaat nodig hebben om de onderstaande diensten mogelijk te maken, vragen we u om ons rechten te geven voor toegang tot uw camera. Daarnaast kunt u met de onderstaande premiumfuncties uw historische gegevens bekijken, waarvoor we ook toestemming nodig hebben om uw gegevens veilig bij ons op te slaan. Aangezien het niet mogelijk is om deze functie te gebruiken zonder een account aan te maken en een back-up van uw gegevens te maken, raadpleegt u de secties ‘Het maken en beheren van Uw MyPhilips-account en ‘Veilige Cloudopslag’ van deze App Privacyverklaring voor meer informatie.
• Skin Selfie Analyser. We vertrouwen op uw expliciete toestemming aangezien deze functie de verwerking van gevoelige gegevens met zich mee kan brengen. We kunnen u om rechten vragen voor toegang tot uw camera van uw mobiele apparaat en u blijft altijd vrij om deze toegang te verwijderen in de instellingen van uw mobiele apparaat. • Analyses. Wij beroepen ons op ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens voor dit doel te verwerken. We zorgen ervoor dat bij het nastreven van dit gerechtvaardigde belang uw rechten en vrijheden niet aanzienlijk worden beïnvloed middels een grondige gerechtvaardigd belang balanstest. • Enquêtes en feedback. We vertrouwen op de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van enquêtes. Deze enquêtes zijn van groot belang voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en de diensten die wij leveren. Wij zorgen ervoor dat bij het nastreven van dit gerechtvaardigde belang uw rechten en vrijheden niet aanzienlijk worden beïnvloed middels een grondige gerechtvaardigd belang balanstest. We vertrouwen op Cookies om toegang tot uw gegevens mogelijk te maken voor de bovengenoemde doeleinden en vragen uw expliciete toestemming voordat we deze Cookies inschakelen. Zie onderstaand hoofdstuk met de titel Toegang krijgen tot of opslaan van informatie op uw apparaat. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze toestemming in te trekken in de instellingen van de App. Als u deze toestemming intrekt, zullen wij geen aanvullende gegevens meer verzamelen en verwerken, maar eerder verzamelde/verwerkte gegevens kunnen nog steeds worden gebruikt voor de verbetering van producten en diensten. We vertrouwen op uw expliciete toestemming voordat we toegang verlenen tot uw gegevens voor het tonen van enquêtes en feedbackformulieren aan u in de App. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze toestemming in te trekken in de instellingen van de App. Als u deze toestemming intrekt, zullen wij deze gegevens niet langer verzamelen en verwerken, maar eerder verzamelde/verwerkte gegevens kunnen nog steeds worden gebruikt voor de verbetering van producten en diensten. Zoals hierboven vermeld, kunnen we deze informatie pseudonimiseren, combineren en samenvoegen met andere informatie die we mogelijk over u hebben om belangrijke inzichten te verkrijgen en onze producten, diensten en oplossingen te verbeteren. Voor dit specifieke doel beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang. We voeren altijd een balanstest uit om er zeker van te zijn dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen de risico's voor uw rechten en vrijheden.
• Lichaamshaaranalyse. We vertrouwen op uw expliciete toestemming, aangezien deze functie de verwerking van gevoelige gegevens met zich mee kan brengen. We kunnen u vragen om rechten voor toegang tot uw camera van uw mobiele apparaat en u blijft altijd vrij om deze toegang te verwijderen in de instellingen van uw mobiele apparaat.
• Audio Flash Counter. Wij baseren ons op de wettelijke grondslag voor de uitvoering van het contract. We kunnen u vragen om rechten voor toegang tot uw microfoon van uw mobiele apparaat en u blijft altijd vrij om deze toegang te verwijderen in de instellingen van uw mobiele apparaat.
• Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Afhankelijk van de notificaties, vertrouwen wij op de wettelijke grondslag van de uitvoering van het contract om de communicatie met u te vergemakkelijken en mogelijk te maken en de door u expliciet gevraagde dienst te verlenen. Echter, voor alle notificaties gerelateerd aan marketinginitiatieven op basis van uw persoonsgegevens is uw voorafgaande toestemming voor marketingcommunicatie vereist binnen onze App.
• Skin Selfie Analyser. We vertrouwen op uw expliciete toestemming aangezien deze functie de verwerking van gevoelige gegevens met zich mee kan brengen. We kunnen u om rechten vragen voor toegang tot uw camera van uw mobiele apparaat en u blijft altijd vrij om deze toegang te verwijderen in de instellingen van uw mobiele apparaat.
• Analyses. Wij beroepen ons op ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens voor dit doel te verwerken. We zorgen ervoor dat bij het nastreven van dit gerechtvaardigde belang uw rechten en vrijheden niet aanzienlijk worden beïnvloed middels een grondige gerechtvaardigd belang balanstest.
• Enquêtes en feedback. We vertrouwen op de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van enquêtes. Deze enquêtes zijn van groot belang voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en de diensten die wij leveren. Wij zorgen ervoor dat bij het nastreven van dit gerechtvaardigde belang uw rechten en vrijheden niet aanzienlijk worden beïnvloed middels een grondige gerechtvaardigd belang balanstest.
We vertrouwen op Cookies om toegang tot uw gegevens mogelijk te maken voor de bovengenoemde doeleinden en vragen uw expliciete toestemming voordat we deze Cookies inschakelen. Zie onderstaand hoofdstuk met de titel Toegang krijgen tot of opslaan van informatie op uw apparaat. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze toestemming in te trekken in de instellingen van de App. Als u deze toestemming intrekt, zullen wij geen aanvullende gegevens meer verzamelen en verwerken, maar eerder verzamelde/verwerkte gegevens kunnen nog steeds worden gebruikt voor de verbetering van producten en diensten. We vertrouwen op uw expliciete toestemming voordat we toegang verlenen tot uw gegevens voor het tonen van enquêtes en feedbackformulieren aan u in de App. U kunt er op elk moment voor kiezen om deze toestemming in te trekken in de instellingen van de App. Als u deze toestemming intrekt, zullen wij deze gegevens niet langer verzamelen en verwerken, maar eerder verzamelde/verwerkte gegevens kunnen nog steeds worden gebruikt voor de verbetering van producten en diensten.
Zoals hierboven vermeld, kunnen we deze informatie pseudonimiseren, combineren en samenvoegen met andere informatie die we mogelijk over u hebben om belangrijke inzichten te verkrijgen en onze producten, diensten en oplossingen te verbeteren. Voor dit specifieke doel beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang. We voeren altijd een balanstest uit om er zeker van te zijn dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen de risico's voor uw rechten en vrijheden.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren, kan de App u om rechten vragen om toegang te krijgen tot de opslagmogelijkheden, sensoren of andere functies van uw mobiele apparaat. Deze rechten omvatten: • Bestanden. De App vereist toegang tot de bestanden van het mobiele apparaat om de taalconfiguraties en andere bestanden op te slaan die de App gebruikt om te werken (bijv. afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programma-items). Als u de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd. • Foto's en media. De App kan rechten vragen voor toegang tot de camera of fotogalerij van het mobiele apparaat als u de Skin AI - of de Lichaamshaaranalyse-functie wilt gebruiken. Als technische voorwaarde kunnen Android-besturingssystemen rechten vragen voor video's, maar de App zal de rechten alleen gebruiken voor toegang tot de camera voor het maken van foto's. De gegevens blijven opgeslagen in de App op het mobiele apparaat, waar Philips geen toegang toe heeft tenzij u daarvoor toestemming geeft. • Microfoon- en audio-opnamen. U kunt App-functies gebruiken of deelnemen aan onderzoeksprojecten waarmee de App het aantal flitsen van uw apparaat kan tellen op basis van de geluiden die het maakt bij het flitsen. In deze gevallen heeft de App rechten nodig voor toegang tot de microfoon of opnamemogelijkheden van uw apparaat. Tenzij we uw expliciete toestemming verkrijgen, zullen we geen audio-opnamen opslaan of openen. De gegevens worden verwerkt op uw mobiele apparaat en blijven op uw mobiele apparaat staan. • Overig. In sommige gevallen vraagt uw besturingssysteem om rechten die uw mobiele apparaat om technische redenen nodig heeft, maar die niet worden beheerd of gebruikt door Philips. We verzamelen geen gegevens die verband houden met dergelijke rechten, tenzij dit vereist is om onze diensten te verrichten in lijn met deze verklaring.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren, kan de App u om rechten vragen om toegang te krijgen tot de opslagmogelijkheden, sensoren of andere functies van uw mobiele apparaat. Deze rechten omvatten:
• Bestanden. De App vereist toegang tot de bestanden van het mobiele apparaat om de taalconfiguraties en andere bestanden op te slaan die de App gebruikt om te werken (bijv. afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programma-items). Als u de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
• Foto's en media. De App kan rechten vragen voor toegang tot de camera of fotogalerij van het mobiele apparaat als u de Skin AI - of de Lichaamshaaranalyse-functie wilt gebruiken. Als technische voorwaarde kunnen Android-besturingssystemen rechten vragen voor video's, maar de App zal de rechten alleen gebruiken voor toegang tot de camera voor het maken van foto's. De gegevens blijven opgeslagen in de App op het mobiele apparaat, waar Philips geen toegang toe heeft tenzij u daarvoor toestemming geeft.
• Microfoon- en audio-opnamen. U kunt App-functies gebruiken of deelnemen aan onderzoeksprojecten waarmee de App het aantal flitsen van uw apparaat kan tellen op basis van de geluiden die het maakt bij het flitsen. In deze gevallen heeft de App rechten nodig voor toegang tot de microfoon of opnamemogelijkheden van uw apparaat. Tenzij we uw expliciete toestemming verkrijgen, zullen we geen audio-opnamen opslaan of openen. De gegevens worden verwerkt op uw mobiele apparaat en blijven op uw mobiele apparaat staan.
• Overig. In sommige gevallen vraagt uw besturingssysteem om rechten die uw mobiele apparaat om technische redenen nodig heeft, maar die niet worden beheerd of gebruikt door Philips. We verzamelen geen gegevens die verband houden met dergelijke rechten, tenzij dit vereist is om onze diensten te verrichten in lijn met deze verklaring.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren en in lijn met deze App Privacyverklaring, kunnen we toegang krijgen tot informatie van uw apparaat of bepaalde informatie op uw apparaat opslaan. Hiervoor kunnen we verschillende technologieën gebruiken, zoals cookies, tags, pixels, SDK's of vergelijkbare technologieën, die we hierna gezamenlijk 'Cookies' noemen. • Vereiste Cookies. In sommige gevallen is toegang tot/opslag van informatie op uw apparaat essentieel om de App-diensten aan u te leveren. In dergelijke gevallen hebben wij uw voorafgaande toestemming niet nodig om de toegang of opslag mogelijk te maken. • Beveiliging en authenticatie. We gebruiken functionele Cookies voor beveiliging, authenticatie, sessiebeheer en dienst-gerelateerde doeleinden. Deze Cookies helpen ons uw identiteit te verifiëren, uw account te beschermen en onze diensten te leveren. • Cookies die nodig zijn om de Dienst te leveren die expliciet door u is aangevraagd. Wanneer dit essentieel is om onze diensten te leveren (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we App-content leveren die relevant is voor het land waar u woont en in de taal van uw voorkeur; of om ervoor te zorgen dat de inhoud op het scherm van uw mobiele apparaat past), moeten we mogelijk informatie van uw mobiele apparaat verwerken, waaronder uw IP-adres, type mobiele internetbrowser, besturingssysteem, informatie over de SIM-kaartprovider, sessie- en gebruiksgegevens of dienst-gerelateerde prestatiegegevens. • Andere Cookies. We gebruiken Cookies voor analyses en productverbeteringsdoeleinden. Deze Cookies lezen informatie en persoonsgegevens van uw mobiele apparaat en uw App-gebruiks- en interactiegegevens en zijn onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren en in lijn met deze App Privacyverklaring, kunnen we toegang krijgen tot informatie van uw apparaat of bepaalde informatie op uw apparaat opslaan. Hiervoor kunnen we verschillende technologieën gebruiken, zoals cookies, tags, pixels, SDK's of vergelijkbare technologieën, die we hierna gezamenlijk 'Cookies' noemen.
• Vereiste Cookies. In sommige gevallen is toegang tot/opslag van informatie op uw apparaat essentieel om de App-diensten aan u te leveren. In dergelijke gevallen hebben wij uw voorafgaande toestemming niet nodig om de toegang of opslag mogelijk te maken.
• Beveiliging en authenticatie. We gebruiken functionele Cookies voor beveiliging, authenticatie, sessiebeheer en dienst-gerelateerde doeleinden. Deze Cookies helpen ons uw identiteit te verifiëren, uw account te beschermen en onze diensten te leveren.
• Cookies die nodig zijn om de Dienst te leveren die expliciet door u is aangevraagd. Wanneer dit essentieel is om onze diensten te leveren (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we App-content leveren die relevant is voor het land waar u woont en in de taal van uw voorkeur; of om ervoor te zorgen dat de inhoud op het scherm van uw mobiele apparaat past), moeten we mogelijk informatie van uw mobiele apparaat verwerken, waaronder uw IP-adres, type mobiele internetbrowser, besturingssysteem, informatie over de SIM-kaartprovider, sessie- en gebruiksgegevens of dienst-gerelateerde prestatiegegevens.
• Andere Cookies. We gebruiken Cookies voor analyses en productverbeteringsdoeleinden. Deze Cookies lezen informatie en persoonsgegevens van uw mobiele apparaat en uw App-gebruiks- en interactiegegevens en zijn onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.
Deze Privacyverklaring maakt deel uit van en moet worden gelezen in samenhang met de wereldwijde Philips Privacyverklaring, die we u aanraden te lezen. De wereldwijde privacyverklaring van Philips is een integraal onderdeel van dit document en biedt aanvullende informatie over de categorieën van derde partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen, de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, internationale gegevensoverdrachten en de geldende waarborgen, uw privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hoe u contact kunt opnemen met de relevante Functionaris voor Gegevensbescherming, of hoe u een klacht kunt indienen, en relevante informatie die specifiek is voor bepaalde rechtsgebieden.
Deze Privacyverklaring maakt deel uit van en moet worden gelezen in samenhang met de wereldwijde Philips Privacyverklaring, die we u aanraden te lezen. De wereldwijde privacyverklaring van Philips is een integraal onderdeel van dit document en biedt aanvullende informatie over de categorieën van derde partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen, de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, internationale gegevensoverdrachten en de geldende waarborgen, uw privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hoe u contact kunt opnemen met de relevante Functionaris voor Gegevensbescherming, of hoe u een klacht kunt indienen, en relevante informatie die specifiek is voor bepaalde rechtsgebieden.
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