Philips Lumea IPL-app Privacyverklaring

• Skin selfie Analyzer. De Skin Selfie Analyzer-functie – exclusief voor premium Apparaten – stelt u in staat om op basis van uw selfie en antwoorden in de vragenlijst een huiddiagnose te ontvangen. Ons einddoel is om u voorlichting, advies en begeleiding te bieden tijdens uw huidverzorgingsreis. Aangezien de informatie die we verzamelen kan worden gebruikt om conclusies te trekken over de gezondheid van uw huid, beschouwen we deze als gevoelige gegevens. Om deze functie te gebruiken, moet u ons daarom toestemming geven om dit soort persoonsgegevens te verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw huiddiagnosegeschiedenis op te slaan. Het huidrapport dat we genereren is gestandaardiseerd en we zullen deze niet personaliseren met aanvullende gegevens die in de App worden verwerkt. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleeg dan het gedeelte ‘Veilige Cloudopslag’ hierboven voor meer informatie. • Lichaamshaaranalyse. De Lichaamshaaranalyse helpt u de voortgang van uw haarvermindering visueel bij te houden. Met behulp van machine learning-technologie kan Philips de foto analyseren die u van het behandelde lichaamsdeel maakt, uw haarzakjes in kaart brengen en inzichten in haaranalyse bieden voor uw sessie. Om deze functie te gebruiken, moet u ermee instemmen dat wij deze persoonsgegevens verwerken en kunt u ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken om uw geschiedenis op te slaan. We zullen geen advies of aanbevelingen geven op basis van uw afbeelding in uw Haaranalyserapport. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleegt u de bovenstaande sectie ‘Veilige Cloudopslag’ voor meer informatie.

• Audio Flash Counter-functie. Om uw behandeling te optimaliseren, moet u een bepaald aantal flitsen uitvoeren op het behandelde lichaamsgebied. Door uw gegevens te combineren met onze machine learning-technologie, kan Philips u adviseren over het aantal flitsen dat nodig is om de behandelingscyclus te voltooien. Uw audio-opname legt het aantal uitgevoerde flitsen vast. Philips verwerkt uw gegevens om u een voltooiingspercentage voor uw behandeling te geven. Om deze functie te gebruiken, moet u ermee instemmen dat wij deze persoonsgegevens verwerken en ermee instemmen om een veilige back-up van uw gegevens bij ons te maken. We passen onze tips niet aan op basis van de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze functie. Als u ervoor kiest om uw gegevens bij ons op te slaan, raadpleeg dan het gedeelte ‘Veilige Cloudopslag’ hierboven voor meer informatie. • Het bieden van functionaliteit voor App-berichten. Het handhaven van een consistent behandelschema is essentieel voor het bereiken van geweldige ontharingsresultaten, daarom geven we u behulpzame herinneringen om op schema te blijven. Deze notificaties kunnen updates bevatten over uw behandelingsfasen, evenals nieuws over uw aanstaande behandelingsdatum en -tijd. Voor dit doel verwerken wij uw gegevens op onze back-end als u daarvoor toestemming geeft en u een apparaat gebruikt met het Android-besturingssysteem. Anders, als u de App liever lokaal gebruikt, blijven uw gegevens uitsluitend op uw mobiele apparaat en zullen we uw gegevens niet verwerken op onze servers voor het bieden van functionaliteit van App-berichten.

• Onze producten en diensten verbeteren. Ons primaire doel is om u de best mogelijke producten en diensten te bieden. U kunt ons helpen dit te bereiken door ons in staat te stellen u te observeren en gegevens van u te verzamelen wanneer u deze App en de verbonden Apparaten gebruikt. • Analyses. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe u de App gebruikt en beoordelen we de prestaties op uw mobiele apparaat. Dit omvat het identificeren en onmiddellijk oplossen van eventuele problemen, zoals App-crashes. Daarnaast kunnen we wijzigingen of functies binnen verschillende groepen gebruikers analyseren om de interacties en gebruikerservaringen te verbeteren. • Enquêtes en feedback. Af en toe kunnen we met u communiceren om uw feedback te verzamelen door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of onderzoeksprojecten die door ons worden georganiseerd. • Modellen voor Kunstmatige Intelligentie (AI). Onze AI-modellen gebruiken zorgvuldig geselecteerde en georganiseerde gegevens om hun nauwkeurigheid en effectiviteit te garanderen. Om dit kwaliteitsniveau te behouden en de best mogelijke ervaring te bieden, moeten we mogelijk aanvullende gegevens verzamelen om de AI-modellen te trainen voor nieuwe scenario's of om bestaande scenario's te verbeteren. We verwerken gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze AI-gedreven functies (Lichaamshaaranalyse en Audio Flash Counter) om de gegevens verder te minimaliseren en, voor zover mogelijk, te anonimiseren voordat we ze gebruiken voor het opnieuw trainen van algoritmen. We kunnen de bovenstaande informatie pseudonimiseren, combineren en samenvoegen met gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van andere digitale kanalen van Philips, zoals sociale media, websites, e-mails, apps en verbonden producten, om cruciale inzichten te verkrijgen die ons in staat zullen stellen onze producten en diensten te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen met meer gepersonaliseerde en effectieve producten en diensten in de toekomst.