Privacy Notice

Warum wir ihre daten verarbeiten Vorbehaltlich Ihrer Auswahl verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: • Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wenn Sie die App nutzen, haben Sie die Möglichkeit, entweder ein MyPhilips-Konto zu erstellen und/oder sich bei ihm anzumelden oder die App im Gastmodus zu verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, die App mit einem Konto zu nutzen, können Sie Ihre persönlichen Daten manuell eingeben oder Anmeldedaten von Drittanbietern verwenden. Wenn Sie sich bei uns registrieren, erhalten Sie Zugang zu wertvollen Vorteilen, darunter eine erweiterte Garantieabdeckung für Ihre Produkte, eine sichere Sicherung Ihrer Daten, Zugriff auf Premium-Funktionen und die Möglichkeit, Ihr(e) Produkt(e) einfach zu registrieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr MyPhilips-Konto verwenden können, finden Sie in der Philips Datenschutzerklärung.

• Bereitstellen von App-Diensten. Um Ihnen ein personalisiertes und umfassendes Haarentfernungserlebnis in Ihrer App zu bieten, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Fortschritt, Ihre Haarentfernung und Ihren Hautverlauf zu verfolgen und Ihre Erfahrung anzupassen. Zu den App-Funktionen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, gehören:

• Sicherer Cloud-Speicher. Indem Sie Ihr MyPhilips-Konto erstellen und Ihre Zustimmung zur Synchronisierung der Datensicherung erteilen, ermöglichen Sie es uns, Ihre Haut-, Körper- und Haardaten, IPL-Gerätedaten, Behandlungsprogrammdaten und alle anderen Daten, die Sie in die App hochladen, sicher zu speichern. Diese Option trägt dazu bei, dass Ihre Daten sicher gesichert werden, insbesondere wenn Sie die App auf einem anderen Gerät neu installieren müssen. Wenn Sie die App lokal nutzen, verbleiben Ihre Daten ausschließlich auf Ihrem Mobilgerät. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine optionale Funktion handelt und Sie die Kerndienste in der App nutzen können, ohne Ihre Daten bei uns zu sichern.

• Artikel und Tipps. Diese App zielt darauf ab, Ihr Bewusstsein zu schärfen und Ihnen die neuesten Techniken und Trends in den Bereichen Haarentfernung und Hautschönheit zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen relevante Tipps und Artikel in der Sprache anzubieten, die Sie in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts ausgewählt haben und basierend auf Ihren Behandlungsdaten. Sie müssen Ihre Daten nicht bei uns speichern, um auf unsere In-App-Inhalte zugreifen zu können.

• Behandlung planen. Um die Entfernung Ihrer IPL-Haarbehandlung zu erleichtern, bietet Ihnen Philips eine Funktion für geplante Behandlungen, mit der Sie Ihre Behandlungen planen und Ihren Fortschritt verfolgen können. Zu diesem Zweck verarbeitet Philips Informationen über den Körperteil, den Sie behandeln möchten, und Ihre Behandlungsdaten. Diese Informationen helfen uns, Sie auf Ihrem Weg zur Haarentfernung zu begleiten und zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Wir verlangen nicht, dass Sie Ihre Daten bei uns speichern, um diese Funktion nutzen zu können. Letztendlich liegt es an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie Ihren Fortschritt sicher sichern oder lokal auf Ihrem Mobilgerät aufbewahren möchten oder nicht.

• Premium-Funktionen freischalten. Wenn Sie ein Premium-Gerät besitzen, können Sie exklusive App-Funktionen nutzen. Um sie freizuschalten, müssen wir Ihre MyPhilips-Kontodaten verarbeiten, um Ihre Berechtigung für diese Funktionen zu authentifizieren. Aufgrund der Art der Verarbeitung können Sie diese Funktionen nur freischalten, wenn Sie sich bei Ihrem MyPhilips-Konto anmelden und der sicheren Speicherung Ihrer Daten bei uns zustimmen. Zu diesen exklusiven Funktionen gehören:

• Haut-Selfie-Analysator. Die Skin Selfie Analyzer-Funktion ist exklusiv für Premium-Geräte erhältlich und ermöglicht es Ihnen, eine Hautdiagnose basierend auf Ihren Selfie- und Fragebogenantworten zu erhalten. Unser Ziel ist es, Sie während Ihrer gesamten Hautpflegereise aufzuklären, zu beraten und zu begleiten. Da die von uns gesammelten Informationen verwendet werden könnten, um Rückschlüsse auf Ihre Hautgesundheit zu ziehen, betrachten wir diese Daten als sensible Daten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie daher Ihre Zustimmung geben, dass wir diese Art von personenbezogenen Daten verarbeiten, und Sie können zustimmen, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern, um Ihre Hautdiagnosehistorie zu speichern. Der von uns erstellte Hautbericht ist standardisiert und wird nicht mit zusätzlichen Daten personalisiert, die in der App verarbeitet werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherer Cloud-Speicher oben, um weitere Informationen zu erhalten.

• Analysator für Körperbehaarung. Der Body Hair Analyzer hilft Ihnen, den Fortschritt Ihrer Haarreduzierung visuell zu verfolgen. Mithilfe von maschineller Lerntechnologie kann Philips das Bild analysieren, das Sie von dem behandelten Körperteil aufnehmen, Ihre Haarfollikel darstellen und Einblicke in die Haaranalyse für Ihre Sitzung liefern. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zustimmen und Sie können zustimmen, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern, um Ihren Verlauf zu speichern. Wir werden keine Ratschläge oder Empfehlungen basierend auf Ihrem Bild in Ihrem Haaranalysebericht geben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt "Sicherer Cloud-Speicher" oben, um weitere Informationen zu erhalten.

• Audio-Flash-Counter-Funktion. Um Ihre Behandlung zu optimieren, müssen Sie eine bestimmte Anzahl von Blitzen auf der behandelten Körperstelle durchführen. Durch die Kombination Ihrer Daten mit unserer Technologie für maschinelles Lernen kann Philips Sie über die Anzahl der Blitze beraten, die zum Abschluss des Behandlungszyklus erforderlich sind. Ihre Audioaufnahme erfasst die Anzahl der ausgeführten Blitze. Philips verarbeitet Ihre Daten, um Ihnen einen Abschlussprozentsatz für Ihren Schwimmzug zu geben. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zustimmen und sich damit einverstanden erklären, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern. Wir passen unsere Tipps nicht auf der Grundlage der personenbezogenen Daten an, die während der Nutzung dieser Funktion gesammelt werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherer Cloud-Speicher oben, um weitere Informationen zu erhalten.

• Bereitstellen von App-Messagingfunktionen. Die Einhaltung eines konsistenten Behandlungsplans ist unerlässlich, um hervorragende Ergebnisse bei der Haarentfernung zu erzielen, weshalb wir Ihnen hilfreiche Erinnerungen geben, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Benachrichtigungen können Aktualisierungen Ihrer Behandlungsphasen sowie Neuigkeiten über Ihr bevorstehendes Behandlungsdatum und die Uhrzeit enthalten. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten in unserem Backend, wenn Sie die Erlaubnis erteilen und ein Gerät mit Android-Betriebssystem verwenden. Andernfalls, wenn Sie es vorziehen, die App lokal zu nutzen, verbleiben Ihre Daten ausschließlich auf Ihrem Mobilgerät und wir verarbeiten Ihre Daten nicht auf unseren Servern, um App-Messaging-Funktionen bereitzustellen.

• Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Sie können uns dabei helfen, dies zu erreichen, indem Sie es uns ermöglichen, Sie zu beobachten und Daten von Ihnen zu sammeln, wenn Sie diese App und die verbundenen Geräte verwenden.

• Analytik. Um dies zu erreichen, sammeln wir Informationen darüber, wie Sie die App nutzen, und bewerten deren Leistung auf Ihrem Mobilgerät. Dazu gehören auch die Identifizierung und unverzügliche Behebung von Problemen, die auftreten können, wie z. B. App-Abstürze. Darüber hinaus können wir Änderungen oder Funktionen zwischen verschiedenen Benutzergruppen analysieren, um die Interaktionen und Benutzererfahrungen zu verbessern.

• Umfragen und Feedback. Gelegentlich können wir mit Ihnen interagieren, um Ihr Feedback zu erhalten, indem wir Sie zur Teilnahme an von uns organisierten Umfragen oder Forschungsprojekten einladen.

• Modelle der künstlichen Intelligenz. Unsere KI-Modelle verwenden kuratierte Daten, um ihre Genauigkeit und Effektivität zu gewährleisten. Um dieses Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten und die bestmögliche Erfahrung zu bieten, müssen wir möglicherweise zusätzliche Daten sammeln, um sie für Szenarien neu zu trainieren oder bestehende Szenarien zu verbessern. Wir verarbeiten Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer KI-gestützten Funktionen (Body Hair Analyzer und Audio Flash Counter), um die Daten weiter zu minimieren und so weit wie möglich zu anonymisieren, bevor wir sie für das erneute Training von Algorithmen verwenden.

Wir können die oben genannten Informationen pseudonymisieren, kombinieren und mit Daten aggregieren, die durch Ihre Nutzung anderer digitaler Kanäle von Philips wie soziale Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzte Produkte erfasst wurden, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die es uns ermöglichen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden, mit personalisierten und effektiveren Produkten und Dienstleistungen in der Zukunft.