Privacy Notice

Letzte Änderung Oktober 2025 Einführung und umfang Die Philips Lumea IPL App ("App") bietet Ihnen personalisierte Haarbehandlungs-, Haarentfernungs- und Hautroutinedienste. Datenverantwortlicher
In dieser Datenschutzerklärung für die Philips Lumea IPL App ("App-Datenschutzerklärung") wird erläutert, wie Philips Informationen und personenbezogene Daten verarbeitet, wenn Sie die App und die damit verbundenen Produkte ("Geräte") nutzen, und sie ergänzt die Philips Datenschutzerklärung, die allgemeine Informationen darüber enthält, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, einschließlich Informationen, die nicht ausdrücklich in dieser App-Datenschutzerklärung behandelt werden.
Der Datenverantwortliche für Ihre Daten ist Philips Consumer Lifestyle B.V. mit Sitz in High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, Niederlande.
Letzte Änderung Oktober 2025
Einführung und umfang
Die Philips Lumea IPL App ("App") bietet Ihnen personalisierte Haarbehandlungs-, Haarentfernungs- und Hautroutinedienste.
Datenverantwortlicher
Warum wir ihre daten verarbeiten Vorbehaltlich Ihrer Auswahl verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: • Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wenn Sie die App nutzen, haben Sie die Möglichkeit, entweder ein MyPhilips-Konto zu erstellen und/oder sich bei ihm anzumelden oder die App im Gastmodus zu verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, die App mit einem Konto zu nutzen, können Sie Ihre persönlichen Daten manuell eingeben oder Anmeldedaten von Drittanbietern verwenden. Wenn Sie sich bei uns registrieren, erhalten Sie Zugang zu wertvollen Vorteilen, darunter eine erweiterte Garantieabdeckung für Ihre Produkte, eine sichere Sicherung Ihrer Daten, Zugriff auf Premium-Funktionen und die Möglichkeit, Ihr(e) Produkt(e) einfach zu registrieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr MyPhilips-Konto verwenden können, finden Sie in der Philips Datenschutzerklärung.
• Bereitstellen von App-Diensten. Um Ihnen ein personalisiertes und umfassendes Haarentfernungserlebnis in Ihrer App zu bieten, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Fortschritt, Ihre Haarentfernung und Ihren Hautverlauf zu verfolgen und Ihre Erfahrung anzupassen. Zu den App-Funktionen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, gehören:
• Sicherer Cloud-Speicher. Indem Sie Ihr MyPhilips-Konto erstellen und Ihre Zustimmung zur Synchronisierung der Datensicherung erteilen, ermöglichen Sie es uns, Ihre Haut-, Körper- und Haardaten, IPL-Gerätedaten, Behandlungsprogrammdaten und alle anderen Daten, die Sie in die App hochladen, sicher zu speichern. Diese Option trägt dazu bei, dass Ihre Daten sicher gesichert werden, insbesondere wenn Sie die App auf einem anderen Gerät neu installieren müssen. Wenn Sie die App lokal nutzen, verbleiben Ihre Daten ausschließlich auf Ihrem Mobilgerät. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine optionale Funktion handelt und Sie die Kerndienste in der App nutzen können, ohne Ihre Daten bei uns zu sichern.
• Artikel und Tipps. Diese App zielt darauf ab, Ihr Bewusstsein zu schärfen und Ihnen die neuesten Techniken und Trends in den Bereichen Haarentfernung und Hautschönheit zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen relevante Tipps und Artikel in der Sprache anzubieten, die Sie in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts ausgewählt haben und basierend auf Ihren Behandlungsdaten. Sie müssen Ihre Daten nicht bei uns speichern, um auf unsere In-App-Inhalte zugreifen zu können.
• Behandlung planen. Um die Entfernung Ihrer IPL-Haarbehandlung zu erleichtern, bietet Ihnen Philips eine Funktion für geplante Behandlungen, mit der Sie Ihre Behandlungen planen und Ihren Fortschritt verfolgen können. Zu diesem Zweck verarbeitet Philips Informationen über den Körperteil, den Sie behandeln möchten, und Ihre Behandlungsdaten. Diese Informationen helfen uns, Sie auf Ihrem Weg zur Haarentfernung zu begleiten und zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Wir verlangen nicht, dass Sie Ihre Daten bei uns speichern, um diese Funktion nutzen zu können. Letztendlich liegt es an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie Ihren Fortschritt sicher sichern oder lokal auf Ihrem Mobilgerät aufbewahren möchten oder nicht.
• Premium-Funktionen freischalten. Wenn Sie ein Premium-Gerät besitzen, können Sie exklusive App-Funktionen nutzen. Um sie freizuschalten, müssen wir Ihre MyPhilips-Kontodaten verarbeiten, um Ihre Berechtigung für diese Funktionen zu authentifizieren. Aufgrund der Art der Verarbeitung können Sie diese Funktionen nur freischalten, wenn Sie sich bei Ihrem MyPhilips-Konto anmelden und der sicheren Speicherung Ihrer Daten bei uns zustimmen. Zu diesen exklusiven Funktionen gehören:
• Haut-Selfie-Analysator. Die Skin Selfie Analyzer-Funktion ist exklusiv für Premium-Geräte erhältlich und ermöglicht es Ihnen, eine Hautdiagnose basierend auf Ihren Selfie- und Fragebogenantworten zu erhalten. Unser Ziel ist es, Sie während Ihrer gesamten Hautpflegereise aufzuklären, zu beraten und zu begleiten. Da die von uns gesammelten Informationen verwendet werden könnten, um Rückschlüsse auf Ihre Hautgesundheit zu ziehen, betrachten wir diese Daten als sensible Daten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie daher Ihre Zustimmung geben, dass wir diese Art von personenbezogenen Daten verarbeiten, und Sie können zustimmen, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern, um Ihre Hautdiagnosehistorie zu speichern. Der von uns erstellte Hautbericht ist standardisiert und wird nicht mit zusätzlichen Daten personalisiert, die in der App verarbeitet werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherer Cloud-Speicher oben, um weitere Informationen zu erhalten.
• Analysator für Körperbehaarung. Der Body Hair Analyzer hilft Ihnen, den Fortschritt Ihrer Haarreduzierung visuell zu verfolgen. Mithilfe von maschineller Lerntechnologie kann Philips das Bild analysieren, das Sie von dem behandelten Körperteil aufnehmen, Ihre Haarfollikel darstellen und Einblicke in die Haaranalyse für Ihre Sitzung liefern. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zustimmen und Sie können zustimmen, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern, um Ihren Verlauf zu speichern. Wir werden keine Ratschläge oder Empfehlungen basierend auf Ihrem Bild in Ihrem Haaranalysebericht geben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt "Sicherer Cloud-Speicher" oben, um weitere Informationen zu erhalten.
• Audio-Flash-Counter-Funktion. Um Ihre Behandlung zu optimieren, müssen Sie eine bestimmte Anzahl von Blitzen auf der behandelten Körperstelle durchführen. Durch die Kombination Ihrer Daten mit unserer Technologie für maschinelles Lernen kann Philips Sie über die Anzahl der Blitze beraten, die zum Abschluss des Behandlungszyklus erforderlich sind. Ihre Audioaufnahme erfasst die Anzahl der ausgeführten Blitze. Philips verarbeitet Ihre Daten, um Ihnen einen Abschlussprozentsatz für Ihren Schwimmzug zu geben. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zustimmen und sich damit einverstanden erklären, Ihre Daten sicher bei uns zu sichern. Wir passen unsere Tipps nicht auf der Grundlage der personenbezogenen Daten an, die während der Nutzung dieser Funktion gesammelt werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherer Cloud-Speicher oben, um weitere Informationen zu erhalten.
• Bereitstellen von App-Messagingfunktionen. Die Einhaltung eines konsistenten Behandlungsplans ist unerlässlich, um hervorragende Ergebnisse bei der Haarentfernung zu erzielen, weshalb wir Ihnen hilfreiche Erinnerungen geben, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Benachrichtigungen können Aktualisierungen Ihrer Behandlungsphasen sowie Neuigkeiten über Ihr bevorstehendes Behandlungsdatum und die Uhrzeit enthalten. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten in unserem Backend, wenn Sie die Erlaubnis erteilen und ein Gerät mit Android-Betriebssystem verwenden. Andernfalls, wenn Sie es vorziehen, die App lokal zu nutzen, verbleiben Ihre Daten ausschließlich auf Ihrem Mobilgerät und wir verarbeiten Ihre Daten nicht auf unseren Servern, um App-Messaging-Funktionen bereitzustellen.
• Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Sie können uns dabei helfen, dies zu erreichen, indem Sie es uns ermöglichen, Sie zu beobachten und Daten von Ihnen zu sammeln, wenn Sie diese App und die verbundenen Geräte verwenden.
• Analytik. Um dies zu erreichen, sammeln wir Informationen darüber, wie Sie die App nutzen, und bewerten deren Leistung auf Ihrem Mobilgerät. Dazu gehören auch die Identifizierung und unverzügliche Behebung von Problemen, die auftreten können, wie z. B. App-Abstürze. Darüber hinaus können wir Änderungen oder Funktionen zwischen verschiedenen Benutzergruppen analysieren, um die Interaktionen und Benutzererfahrungen zu verbessern.
• Umfragen und Feedback. Gelegentlich können wir mit Ihnen interagieren, um Ihr Feedback zu erhalten, indem wir Sie zur Teilnahme an von uns organisierten Umfragen oder Forschungsprojekten einladen.
• Modelle der künstlichen Intelligenz. Unsere KI-Modelle verwenden kuratierte Daten, um ihre Genauigkeit und Effektivität zu gewährleisten. Um dieses Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten und die bestmögliche Erfahrung zu bieten, müssen wir möglicherweise zusätzliche Daten sammeln, um sie für Szenarien neu zu trainieren oder bestehende Szenarien zu verbessern. Wir verarbeiten Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer KI-gestützten Funktionen (Body Hair Analyzer und Audio Flash Counter), um die Daten weiter zu minimieren und so weit wie möglich zu anonymisieren, bevor wir sie für das erneute Training von Algorithmen verwenden.
Wir können die oben genannten Informationen pseudonymisieren, kombinieren und mit Daten aggregieren, die durch Ihre Nutzung anderer digitaler Kanäle von Philips wie soziale Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzte Produkte erfasst wurden, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die es uns ermöglichen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden, mit personalisierten und effektiveren Produkten und Dienstleistungen in der Zukunft.
Warum wir ihre daten verarbeiten
Vorbehaltlich Ihrer Auswahl verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
• Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wenn Sie die App nutzen, haben Sie die Möglichkeit, entweder ein MyPhilips-Konto zu erstellen und/oder sich bei ihm anzumelden oder die App im Gastmodus zu verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, die App mit einem Konto zu nutzen, können Sie Ihre persönlichen Daten manuell eingeben oder Anmeldedaten von Drittanbietern verwenden. Wenn Sie sich bei uns registrieren, erhalten Sie Zugang zu wertvollen Vorteilen, darunter eine erweiterte Garantieabdeckung für Ihre Produkte, eine sichere Sicherung Ihrer Daten, Zugriff auf Premium-Funktionen und die Möglichkeit, Ihr(e) Produkt(e) einfach zu registrieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr MyPhilips-Konto verwenden können, finden Sie in der Philips Datenschutzerklärung.
Welche daten wir verarbeiten Die Kategorien der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten umfassen: • Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wenn Sie in der App ein MyPhilips-Konto erstellen, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: • Kontaktinformationen (z. B. Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse). Wenn Sie sich entscheiden, ein MyPhilips-Konto mit Ihrem Social-Media-Konto zu erstellen, wird das Registrierungsformular mit den von Ihrem Social-Media-Anbieter bereitgestellten Kontaktinformationen vorausgefüllt. • Informationen über Ihren Standort (z. B. Ihr Land, Ihre bevorzugte Sprache); • Informationen über Ihr registriertes Produkt/Ihre registrierte Dienstleistung (z. B. der Name des gekauften Produkts sowie das Datum und der Kaufbeleg). • Informationen über Ihr MyPhilips-Konto (eindeutige Kennung des Philips-Kontos) • Informationen über das Gerät (Gerätekategorie und CTN) • Informationen über Ihr Behandlungsprogramm (Behandlungsphase, Intervall, Abschluss, Anzahl der Behandlungen, Intensität und Komfort, Anzahl der Blitze und fehlenden Stellen, Länge des Körperbereichs, verpasste oder verspätete Behandlung) • Informationen über Ihre Haut (Hautton, Hautroutine und Probleme) und wenn Sie Skin Analyzer verwenden, verarbeiten wir auch Informationen über Skin Report (Gesamtbewertung der Haut, Textur, Festigkeit, Hautglanz, Augenpartie, Ausstrahlung, Augenringe, Glätte) • Informationen über Ihre Körper- und Körperhaardaten (Körperhaarfarbe) und wenn Sie den Körperhaar-Analysator verwenden, verarbeiten wir auch Informationen über Ihren Haaranalysebericht (Name des Körperbereichs, Anzahl der Haare, Standort und Interessenregion, Feedback und Metadaten Ihres Bildes, die mit diesem Bericht verknüpft sind) • Informationen über Ihre Audioaufnahme, wenn Sie den Flash-Zähler verwenden (jedes Audio-Sample ist weniger als 1 Sekunde lang) • Informationen zu Ihrem Bild (Haut-Selfie-Bild, Körperbehaarungsbild) • Informationen zu Ihren App-Einstellungen (Benutzereinstellungen) • Informationen über Land und Sprache • Informationen zu Ihrer Behandlung (Anzahl der Behandlungen) • Informationen über Ihr Behandlungsprogramm (Behandlungsphase, Intervall, Abschluss, Datum, Anzahl der Behandlungen, Intensität und Komfort, Anzahl der Blitze und fehlenden Stellen, Länge des Körperbereichs, verpasste oder verspätete Behandlung, Feedback, Algorithmus-Koordination für die Planung der Behandlung) • Informationen über Ihre Haut (Hautton) und Ihre Körper- und Körperhaardaten (Name des Körperbereichs, Körperhaarfarbe) • Informationen über Ihr Gerät (Modell) • Informationen über das Gerät (Seriennummer des Geräts, Stock Keeping Unit) • Informationen zur App-Nutzung (Entsperrstatus) • Informationen zu Ihrem Bild (Haut-Gesichts-Selfie) • Informationen zu Ihrem Hautbericht (Gesamtbewertung der Haut, Textur, Festigkeit, Pigmentierung, Hautglanz, Augenpartie, Ausstrahlung, Augenringe, Glätte) • Informationen über Körper- und Körperhaardaten (Körperhaarfarbe, Name des Körperbereichs, Haaranzahl, Standort und Region von Interesse, Feedback und Metadaten Ihres Bildes, die mit diesem Bericht verknüpft sind). Wir verarbeiten die Haardichte-Koordinate getrennt vom Bild. • Informationen zum Bild (Körperbehaarungsbild, Bilddatum) • Informationen zu Audioaufnahmen (mehrere anonymisierte Hörproben von jeweils weniger als 1 Sekunde) • Informationen über das Behandlungsprogramm (Körperteil, der mit der Behandlung verbunden ist, Anzahl der durchgeführten Behandlungen, Länge des Körperteils) • Kontaktinformationen (Name) • Informationen zu Ihrem Behandlungsprogramm (Behandlungsdatum) • Informationen über Ihr Gerät (Geräte-ID) • Analytik. Wenn Sie uns erlauben, Analysen zu sammeln, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: • Informationen über Ihr mobiles Gerät (z. B. anonymisierte Besucher-IDs, Daten zu mobilen Geräten einschließlich Betriebssystemen, Gerätemodell und/oder -version, mobile Größe und Bildschirmgröße, Auflösung, Zeitstempel, IP-Adresse, App-Version, Gerätekennung, Gerätehersteller, Android-Hardware-ID, Anwendungsversion, Menge an RAM und Speicherplatz, CPU-Architektur) • Informationen über die Nutzung Ihrer App-Dienste (z. B. Informationen über Ihr Gerät, Informationen über Körperteile, Körperbehaarungs- und Hautdaten, Informationen über Ihr Behandlungsprogramm, App-Nutzung, Mobilgerät und Betriebssystem). • Informationen über Ihr Feedback (z. B. Mobilgeräte-ID, Kunden-ID, Betriebssystemname, Version, Build, Hardware, Netzbetreiber, Sprache, Land, lokales Gerätemodell, Antworten und Kommentare, Hersteller, anonymisierte IP-Adresse, Betriebssystem). • Informationen zur Audioaufnahme (mehrere anonymisierte Hörproben von jeweils weniger als 1 Sekunde) • Informationen zum Bild (Körperbehaarungsbild, Bilddatum)
Weitere Informationen zu zusätzlichen personenbezogenen Daten, die wir über Ihr MyPhilips-Konto erfassen können, finden Sie in der Philips Datenschutzerklärung.
• Bereitstellen von App-Diensten.
• Sicherer Cloud-Speicher. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Daten bei uns zu sichern, verarbeiten und speichern wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Artikel und Tipps zur Haarentfernung. Bei der Nutzung unserer Inhaltsfunktionen verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Planen Sie die Behandlung. Bei der Nutzung unserer Funktion "Behandlungsplan planen" verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Schalten Sie Premium-Funktionen frei. Um exklusive App-Funktionen für Premium-Geräte freizuschalten, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Haut-Selfie-Analysator. Bei der Nutzung unserer Haut-Selfie-Analyzer-Funktion verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Körperhaar-Analysator. Bei der Nutzung unserer Körperhaaranalysefunktion verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Audio-Flash-Zähler. Bei der Nutzung unserer Audio-Blitzzähler-Funktion verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Bereitstellen von App-Messagingfunktionen. Um Ihnen relevante Benachrichtigungen zukommen zu lassen, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.
Wir stellen sicher, dass diese Daten pseudonymisiert werden und keine direkten Identifikatoren wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse usw. enthalten.
• Umfragen und Feedback. Wenn Sie uns erlauben, Analysen zu sammeln, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Modelle der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie uns erlauben, Analysen zu sammeln, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
Welche daten wir verarbeiten
Die Kategorien der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten umfassen:
• Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wenn Sie in der App ein MyPhilips-Konto erstellen, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Kontaktinformationen (z. B. Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse). Wenn Sie sich entscheiden, ein MyPhilips-Konto mit Ihrem Social-Media-Konto zu erstellen, wird das Registrierungsformular mit den von Ihrem Social-Media-Anbieter bereitgestellten Kontaktinformationen vorausgefüllt.
• Informationen über Ihren Standort (z. B. Ihr Land, Ihre bevorzugte Sprache);
• Informationen über Ihr registriertes Produkt/Ihre registrierte Dienstleistung (z. B. der Name des gekauften Produkts sowie das Datum und der Kaufbeleg).
• Informationen über Ihr MyPhilips-Konto (eindeutige Kennung des Philips-Kontos)
• Informationen über das Gerät (Gerätekategorie und CTN)
• Informationen über Ihr Behandlungsprogramm (Behandlungsphase, Intervall, Abschluss, Anzahl der Behandlungen, Intensität und Komfort, Anzahl der Blitze und fehlenden Stellen, Länge des Körperbereichs, verpasste oder verspätete Behandlung)
• Informationen über Ihre Haut (Hautton, Hautroutine und Probleme) und wenn Sie Skin Analyzer verwenden, verarbeiten wir auch Informationen über Skin Report (Gesamtbewertung der Haut, Textur, Festigkeit, Hautglanz, Augenpartie, Ausstrahlung, Augenringe, Glätte)
• Informationen über Ihre Körper- und Körperhaardaten (Körperhaarfarbe) und wenn Sie den Körperhaar-Analysator verwenden, verarbeiten wir auch Informationen über Ihren Haaranalysebericht (Name des Körperbereichs, Anzahl der Haare, Standort und Interessenregion, Feedback und Metadaten Ihres Bildes, die mit diesem Bericht verknüpft sind)
• Informationen über Ihre Audioaufnahme, wenn Sie den Flash-Zähler verwenden (jedes Audio-Sample ist weniger als 1 Sekunde lang)
• Informationen zu Ihrem Bild (Haut-Selfie-Bild, Körperbehaarungsbild)
• Informationen zu Ihren App-Einstellungen (Benutzereinstellungen)
• Informationen über Land und Sprache
• Informationen zu Ihrer Behandlung (Anzahl der Behandlungen)
• Informationen über Ihr Behandlungsprogramm (Behandlungsphase, Intervall, Abschluss, Datum, Anzahl der Behandlungen, Intensität und Komfort, Anzahl der Blitze und fehlenden Stellen, Länge des Körperbereichs, verpasste oder verspätete Behandlung, Feedback, Algorithmus-Koordination für die Planung der Behandlung)
• Informationen über Ihre Haut (Hautton) und Ihre Körper- und Körperhaardaten (Name des Körperbereichs, Körperhaarfarbe)
• Informationen über Ihr Gerät (Modell)
• Informationen über das Gerät (Seriennummer des Geräts, Stock Keeping Unit)
• Informationen zur App-Nutzung (Entsperrstatus)
• Informationen zu Ihrem Bild (Haut-Gesichts-Selfie)
• Informationen zu Ihrem Hautbericht (Gesamtbewertung der Haut, Textur, Festigkeit, Pigmentierung, Hautglanz, Augenpartie, Ausstrahlung, Augenringe, Glätte)
• Informationen über Körper- und Körperhaardaten (Körperhaarfarbe, Name des Körperbereichs, Haaranzahl, Standort und Region von Interesse, Feedback und Metadaten Ihres Bildes, die mit diesem Bericht verknüpft sind). Wir verarbeiten die Haardichte-Koordinate getrennt vom Bild.
• Informationen zum Bild (Körperbehaarungsbild, Bilddatum)
• Informationen zu Audioaufnahmen (mehrere anonymisierte Hörproben von jeweils weniger als 1 Sekunde)
• Informationen über das Behandlungsprogramm (Körperteil, der mit der Behandlung verbunden ist, Anzahl der durchgeführten Behandlungen, Länge des Körperteils)
• Kontaktinformationen (Name)
• Informationen zu Ihrem Behandlungsprogramm (Behandlungsdatum)
• Informationen über Ihr Gerät (Geräte-ID)
• Analytik. Wenn Sie uns erlauben, Analysen zu sammeln, verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Informationen über Ihr mobiles Gerät (z. B. anonymisierte Besucher-IDs, Daten zu mobilen Geräten einschließlich Betriebssystemen, Gerätemodell und/oder -version, mobile Größe und Bildschirmgröße, Auflösung, Zeitstempel, IP-Adresse, App-Version, Gerätekennung, Gerätehersteller, Android-Hardware-ID, Anwendungsversion, Menge an RAM und Speicherplatz, CPU-Architektur)
• Informationen über die Nutzung Ihrer App-Dienste (z. B. Informationen über Ihr Gerät, Informationen über Körperteile, Körperbehaarungs- und Hautdaten, Informationen über Ihr Behandlungsprogramm, App-Nutzung, Mobilgerät und Betriebssystem).
• Informationen über Ihr Feedback (z. B. Mobilgeräte-ID, Kunden-ID, Betriebssystemname, Version, Build, Hardware, Netzbetreiber, Sprache, Land, lokales Gerätemodell, Antworten und Kommentare, Hersteller, anonymisierte IP-Adresse, Betriebssystem).
• Informationen zur Audioaufnahme (mehrere anonymisierte Hörproben von jeweils weniger als 1 Sekunde)
• Informationen zum Bild (Körperbehaarungsbild, Bilddatum)
Die rechtlichen Grundlagen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berufen, sind folgende: Wie oben erwähnt, können wir diese Informationen pseudonymisieren, kombinieren und mit anderen Informationen, die wir über Sie haben, aggregieren, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu verbessern. Für diesen speziellen Zweck stützen wir uns auf unser berechtigtes Interesse. Wir führen stets eine Abwägungsprüfung durch, um sicherzustellen, dass unser berechtigtes Interesse die Risiken für Ihre Rechte und Freiheiten überwiegt.
• Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos. Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung, um Ihr MyPhilips-Konto zu erstellen und zu verwalten. Um die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern und zu ermöglichen und den von Ihnen ausdrücklich angeforderten Dienst bereitzustellen, können wir auf minimale Informationen auf Ihrem Mobilgerät zugreifen.
• Bereitstellen von App-Diensten.
• Sicherer Cloud-Speicher. Um eine Datensicherung zu ermöglichen, stützen wir uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung. Da diese Funktion jedoch die Verarbeitung sensibler Daten beinhalten kann, benötigen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Funktion nicht nutzen können, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass wir Ihre Daten sichern, können Sie Ihr Konto und alle damit verbundenen Daten löschen.
• Artikel und Tipps zur Haarentfernung. Um die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern und zu ermöglichen und den von Ihnen ausdrücklich angeforderten Service zu erbringen, greifen wir auf minimale Informationen auf Ihrem Mobilgerät zu und verlassen uns auf die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen.
• Planen Sie die Behandlung. Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung. Es ist möglich, diese Funktion zu nutzen, ohne ein Konto zu erstellen und Ihre Daten zu sichern. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, Ihre Daten bei uns zu speichern, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Sicherer Cloud-Speicher.
• Freischalten von Premium-Funktionen. Um die Funktionen freizuschalten, müssen Sie zum Zwecke der Authentifizierung und des sicheren Zugriffs auf die folgenden Funktionen ein myPhilips-Konto erstellen bzw. sich bei diesem anmelden. Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung, um Ihre Daten zum Freischalten der Premium-Funktionen und zum Speichern Ihres Freischaltstatus für zukünftige Authentifizierungszwecke zu verarbeiten. Da wir auch Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgeräts benötigen, um die folgenden Dienste zu aktivieren, bitten wir Sie, uns die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihre Kamera zu erteilen. Darüber hinaus können Sie mit den folgenden Premium-Funktionen Ihre historischen Daten einsehen, für die Sie ebenfalls Ihre Zustimmung zur sicheren Speicherung Ihrer Daten bei uns benötigen. Da es nicht möglich ist, diese Funktion zu nutzen, ohne ein Konto zu erstellen und Ihre Daten zu sichern, lesen Sie bitte die Abschnitte Erstellen und Verwalten Ihres MyPhilips-Kontos und Sicherer Cloud-Speicher in dieser App-Datenschutzerklärung.
• Haut-Selfie-Analysator. Wir stützen uns auf Ihre ausdrückliche Zustimmung, da diese Funktion die Verarbeitung sensibler Daten beinhalten kann. Wir können von Ihnen verlangen, dass Sie die Erlaubnis erteilen, auf Ihre Kamera Ihres Mobilgeräts zuzugreifen, und es steht Ihnen jederzeit frei, diesen Zugriff in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts zu entfernen.
• Körperhaar-Analysator. Wir stützen uns auf Ihre ausdrückliche Zustimmung, da diese Funktion die Verarbeitung sensibler Daten beinhalten kann. Wir können von Ihnen verlangen, dass Sie die Erlaubnis erteilen, auf Ihre Kamera Ihres Mobilgeräts zuzugreifen, und es steht Ihnen jederzeit frei, diesen Zugriff in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts zu entfernen.
• Audio-Flash-Zähler. Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung. Wir können von Ihnen verlangen, dass Sie die Erlaubnis erteilen, auf Ihr Mikrofon Ihres Mobilgeräts zuzugreifen, und es steht Ihnen jederzeit frei, diesen Zugriff in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts zu entfernen.
• Bereitstellen von App-Messagingfunktionen. Abhängig von den Mitteilungen stützen wir uns auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung, um die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern und zu ermöglichen und die von Ihnen ausdrücklich angeforderte Dienstleistung zu erbringen. Für alle Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Marketinginitiativen, die auf Ihren personenbezogenen Daten basieren, ist jedoch Ihre vorherige Zustimmung zur Marketingkommunikation innerhalb unserer App erforderlich.
• Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.
• Analytik. Wir stützen uns auf unser berechtigtes Interesse, Ihre Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten. Wir stellen sicher, dass bei der Verfolgung dieses berechtigten Interesses Ihre Rechte und Freiheiten nicht wesentlich beeinträchtigt werden, indem wir eine gründliche Abwägung der berechtigten Interessen vornehmen.
• Umfragen und Feedback. Wir stützen uns bei der Durchführung von Umfragen auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses. Diese Umfragen tragen maßgeblich dazu bei, Ihre Benutzererfahrung und die von uns angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Wir stellen sicher, dass bei der Verfolgung dieses berechtigten Interesses Ihre Rechte und Freiheiten nicht wesentlich beeinträchtigt werden, indem wir eine gründliche Abwägung der berechtigten Interessen vornehmen.
Wir verlassen uns auf Cookies, um den Zugriff auf Ihre Daten für die oben genannten Zwecke zu ermöglichen, und holen Ihre ausdrückliche Zustimmung ein, bevor wir diese Cookies aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Kapitel mit dem Titel Zugriff auf oder Speicherung von Informationen auf Ihrem Gerät. Sie können diese Einwilligung jederzeit in den Einstellungen der App widerrufen. Wenn Sie diese Einwilligung widerrufen, werden wir keine weiteren Daten mehr erheben und verarbeiten, aber die zuvor erhobenen/verarbeiteten Daten können weiterhin zum Zwecke der Produkt- und Serviceverbesserung verwendet werden. Wir sind auf Ihre ausdrückliche Zustimmung angewiesen, bevor wir Ihnen den Zugriff auf Ihre Daten ermöglichen, um Ihnen Umfragen und Feedback-Formulare in der App anzuzeigen. Sie können diese Einwilligung jederzeit in den Einstellungen der App widerrufen. Wenn Sie diese Einwilligung widerrufen, werden wir diese Daten nicht mehr erheben und verarbeiten, aber die zuvor erhobenen/verarbeiteten Daten können weiterhin zum Zwecke der Produkt- und Serviceverbesserung verwendet werden.
• Trainieren der künstlichen Intelligenz. Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses an der Minimierung und Anonymisierung Ihrer Daten für das erneute Training unserer Modelle der künstlichen Intelligenz.
Die rechtlichen Grundlagen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berufen, sind folgende:
Wie oben erwähnt, können wir diese Informationen pseudonymisieren, kombinieren und mit anderen Informationen, die wir über Sie haben, aggregieren, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu verbessern. Für diesen speziellen Zweck stützen wir uns auf unser berechtigtes Interesse. Wir führen stets eine Abwägungsprüfung durch, um sicherzustellen, dass unser berechtigtes Interesse die Risiken für Ihre Rechte und Freiheiten überwiegt.
Wenn es für die Bereitstellung unserer Serviceleistungen erforderlich ist, kann die App Sie um die Berechtigung bitten, auf die Speicherkapazitäten, Sensoren oder andere Funktionen Ihres Mobilgeräts zuzugreifen. Zu diesen Berechtigungen gehören: • Dateien. Die App benötigt Zugriff auf die Dateien des Mobilgeräts, um die Sprachkonfigurationen und andere Dateien zu speichern, die die App für den Betrieb verwendet (z. B. Grafiken, Mediendateien oder andere große Programmressourcen). Wenn Sie die App löschen, werden die Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
• Fotos und Medien. Die App kann die Erlaubnis für den Zugriff auf die Kamera oder Fotogalerie des Mobilgeräts anfordern, wenn Sie entweder die Haut KI oder den Körperhaar-Analysator verwenden möchten. Als technische Voraussetzung können Android-Betriebssysteme eine Erlaubnis für Videos anfordern, die App verwendet die Berechtigung zum Zugriff auf die Kamera jedoch nur zum Fotografieren. Die Daten bleiben in der App auf dem Mobilgerät gespeichert, wo Philips keinen Zugriff darauf hat, es sei denn, Sie erteilen Ihre Zustimmung.
• Mikrofon- und Audioaufnahmen. Sie können App-Funktionen verwenden oder an Forschungsprojekten teilnehmen, die es der App ermöglichen, die Anzahl der Blitze Ihres Geräts basierend auf den Geräuschen zu zählen, die es beim Blinken macht. In diesen Fällen benötigt die App Ihre Berechtigung, um auf die Mikrofon- oder Aufnahmefunktionen Ihres Geräts zuzugreifen. Sofern wir nicht Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen, speichern oder greifen wir nicht auf Audioaufzeichnungen zu. Die Daten werden verarbeitet und verbleiben auf Ihrem Mobilgerät.
• Sonstiges. In einigen Fällen fordert Ihr Betriebssystem möglicherweise Berechtigungen an, die Ihr Mobilgerät aus technischen Gründen benötigt, die jedoch nicht von Philips kontrolliert oder verwendet werden. Wir erfassen keine Daten, die mit solchen Berechtigungen in Verbindung stehen, es sei denn, sie werden zur Erbringung unserer Services gemäß diesen Bestimmungen benötigt.
Wenn es für die Bereitstellung unserer Serviceleistungen erforderlich ist, kann die App Sie um die Berechtigung bitten, auf die Speicherkapazitäten, Sensoren oder andere Funktionen Ihres Mobilgeräts zuzugreifen. Zu diesen Berechtigungen gehören:
• Dateien. Die App benötigt Zugriff auf die Dateien des Mobilgeräts, um die Sprachkonfigurationen und andere Dateien zu speichern, die die App für den Betrieb verwendet (z. B. Grafiken, Mediendateien oder andere große Programmressourcen). Wenn Sie die App löschen, werden die Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
Wenn dies für die Bereitstellung unserer Dienste erforderlich ist und dieser App-Datenschutzerklärung unterliegt, können wir auf Informationen von Ihrem Gerät zugreifen oder bestimmte Informationen auf Ihrem Gerät speichern. Zu diesem Zweck können wir verschiedene Technologien wie Cookies, Tags, Pixel, SDKs oder ähnliche Technologien verwenden, die wir im Folgenden zusammenfassend als "Cookies" bezeichnen. • Erforderliche Cookies. In einigen Fällen ist der Zugriff/die Speicherung von Informationen auf Ihrem Gerät unerlässlich, um Ihnen die App-Dienste zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen benötigen wir Ihre vorherige Einwilligung nicht, um den Zugriff oder die Speicherung zu ermöglichen. • Sicherheit und Authentifizierung. Wir nutzen funktionale Cookies für Sicherheit, Authentifizierung, Sitzungsmanagement und servicebezogene Zwecke. Diese Cookies helfen uns, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu schützen und unsere Dienste bereitzustellen. • Cookies, die erforderlich sind, um den von Ihnen ausdrücklich angeforderten Dienst bereitzustellen. Wenn dies für die Bereitstellung unserer Dienste unerlässlich ist (z. B. um sicherzustellen, dass wir App-Inhalte bereitstellen, die für Ihr Wohnsitzland und in Ihrer bevorzugten Sprache relevant sind; oder um sicherzustellen, dass die Inhalte auf den Bildschirm Ihres Mobilgeräts passen), müssen wir möglicherweise Informationen von Ihrem Mobilgerät verarbeiten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, der Art des mobilen Internetbrowsers, Betriebssystem, Informationen zum SIM-Kartenanbieter, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder dienstbezogene Leistungsdaten.
• Andere Cookies. Wir verwenden Cookies zu Analyse- und Produktverbesserungszwecken. Diese Cookies lesen Informationen und personenbezogene Daten von Ihrem Mobilgerät sowie Ihre App-Nutzungs- und Interaktionsdaten aus und unterliegen Ihrer vorherigen Zustimmung.
Wenn dies für die Bereitstellung unserer Dienste erforderlich ist und dieser App-Datenschutzerklärung unterliegt, können wir auf Informationen von Ihrem Gerät zugreifen oder bestimmte Informationen auf Ihrem Gerät speichern. Zu diesem Zweck können wir verschiedene Technologien wie Cookies, Tags, Pixel, SDKs oder ähnliche Technologien verwenden, die wir im Folgenden zusammenfassend als "Cookies" bezeichnen.
• Erforderliche Cookies. In einigen Fällen ist der Zugriff/die Speicherung von Informationen auf Ihrem Gerät unerlässlich, um Ihnen die App-Dienste zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen benötigen wir Ihre vorherige Einwilligung nicht, um den Zugriff oder die Speicherung zu ermöglichen.
• Sicherheit und Authentifizierung. Wir nutzen funktionale Cookies für Sicherheit, Authentifizierung, Sitzungsmanagement und servicebezogene Zwecke. Diese Cookies helfen uns, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu schützen und unsere Dienste bereitzustellen.
• Cookies, die erforderlich sind, um den von Ihnen ausdrücklich angeforderten Dienst bereitzustellen. Wenn dies für die Bereitstellung unserer Dienste unerlässlich ist (z. B. um sicherzustellen, dass wir App-Inhalte bereitstellen, die für Ihr Wohnsitzland und in Ihrer bevorzugten Sprache relevant sind; oder um sicherzustellen, dass die Inhalte auf den Bildschirm Ihres Mobilgeräts passen), müssen wir möglicherweise Informationen von Ihrem Mobilgerät verarbeiten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, der Art des mobilen Internetbrowsers, Betriebssystem, Informationen zum SIM-Kartenanbieter, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder dienstbezogene Leistungsdaten.
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