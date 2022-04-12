Последнее обновление: январь 2022 г.
В этом уведомлении о конфиденциальности рассказывается, кто мы, какие личные данные о вас мы собираем, почему мы их собираем и что мы с ними делаем. Имейте в виду, что для целей данного Уведомления о конфиденциальности персональные данные означают любую информацию или набор данных, которые прямо или косвенно идентифицируют вас, например ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона. Это уведомление о конфиденциальности описывает, как Philips или аффилированная компания Philips обрабатывает ваши персональные данные, когда вы взаимодействуете с нами в качестве потребителя, бизнес-клиента, поставщика, делового партнера, кандидата, посетителя, участника исследования, акционера или другое лицо, имеющее с нами деловые отношения. Пожалуйста, найдите время, чтобы ознакомиться с этим Уведомлением о конфиденциальности.
Для получения дополнительной информации о нашей политике конфиденциальности посетите нашу страницу конфиденциальности Philips.
Если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности или в других уведомлениях о конфиденциальности для конкретного продукта или услуги, контролером ваших личных данных (а также представителем контролера в Европейском Союзе) является Philips International BV.
c/o Офис защиты персональных данных (Юридический отдел)
Амстелплейн 2
1096 BC
Амстердам
Нидерланды
Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, просто выберите любое из следующих действий, и вы узнаете.
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как право на свободу и личную безопасность, право на собственность, право на защиту.
Кто является контролёром ваших данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы посетили наши помещения, и которая в наших Правилах использования (см. нижний колонтитул) указана как оператор этого веб-сайта.
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы сообщаете о проблеме через Philips Speak Up, мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и правилами, а также защищать основные права, такие как право на свободу и личную неприкосновенность, право на собственность, право на защиту, свободу заниматься предпринимательской деятельностью.
Кому мы передаем ваши личные данные
Ваши личные данные регистрируются в базе данных Philips GBP Complaints Database, откуда они будут отправляться по мере необходимости соответствующим лицам в Philips. Это означает, что информация может быть передана назначенному(ым) следователю(ам), назначенному сотруднику по соблюдению норм GBP, а в некоторых ситуациях – членам отдела внутреннего аудита группы, а также юридическому отделу или сторонним организациям Philips (судебным аудиторам, юрисконсультам), которым эта информация требуется для обеспечения соблюдения Политики отчетности GBP и правовых или нормативных обязательств, или в качестве исходных данных для последующих судебных разбирательств.
Мы обрабатываем ваши персональные данные в целях соблюдения законов и положений о конфиденциальности и защите данных, которым мы подчиняемся.
Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы отправляете нам запрос о конфиденциальности, нам требуется от вас определенная информация, поскольку она нужна нам, чтобы ответить вам и должным образом ответить на ваш запрос. В частности, нам потребуется следующая информация:
Кроме того, если вы хотите, вы также можете сообщить нам своё полное имя, свою страну, предпочитаемый язык и любую другую информацию, которую вы решите включить в свой запрос.
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость соблюдать законы и положения о конфиденциальности и защите данных, которым мы подчиняемся.
Если вы являетесь акционером и решаете воспользоваться своими правами в контексте общих собраний акционеров, мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы вы могли осуществлять свои права акционеров, например, для записи вашего участия в собрании акционеров, для управления вашими инструкциями по голосованию по доверенности и для обработки вашего голоса и/или вопросов или заявлений во время собрания акционеров.
Относительно небольшое количество акций Philips, находящихся в обращении, зарегистрировано на имя отдельных акционеров. В соответствии с требованиями применимого законодательства Philips также ведет реестр, содержащий данные владельцев именных акций, и может сообщать этим акционерам о ежегодном общий собрании акционеров и о распределении дивидендов.
Как правило, собрания акционеров записываются в аудиовизуальной форме для внутренних целей, и за ними может следовать ссылка на прямую трансляцию, доступную на нашем веб-сайте.
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость соблюдать применимые законы, которым мы подчиняемся, а также наш легитимный интерес в ответственном ведении бизнеса, например, когда мы аудио- видеозаписи собраний акционеров.
Мы обрабатываем ваши персональные данные в следующих целях: отправлять вам по электронной почте наши пресс-релизы или уведомления об отношениях с инвесторами.
Если вы подпишетесь на уведомления по связям с инвесторами, мы будем уведомлять вас о веб-трансляциях и звонках для инвесторов. Если вы подпишитесь на пресс-релизы, мы будем сообщать вам о наших последних обновлениях новостей.
Какие персональные данные мы обрабатываем
Чтобы подписаться на наши последние пресс-релизы или уведомления по связям с инвесторами, мы запрашиваем ваше полное имя, адрес электронной почты и компанию, в которой вы работаете (только для уведомлений по связям с инвесторами и в случае, если вы представляете институционального инвестора или банк).
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для отправки вам наших последних пресс-релизов или уведомлений об отношениях с инвесторами, является ваше согласие. В любом случае вы можете отказаться от подписки в любое время, воспользовавшись ссылкой в нижней части электронного письма или с помощью соответствующих кнопок «Отписаться» на веб-страницах по связям с инвесторами и пресс-релизов Philips.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
В зависимости от конкретной деятельности по подбору персонала мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Кто является контролером ваших личных данных
Контроллером ваших личных данных для целей, описанных в этом разделе, является дочерняя компания Philips в стране, которая намеревается нанять вас (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор этого веб-сайта), а также Philips International B.V.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Если у вас есть вопрос или вы запрашиваете нашу поддержку, нам нужно, чтобы вы предоставили нам некоторую информацию, такую как ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона или другую информацию, необходимую для ответа на ваш вопрос или запрос. Если у вас есть учетная запись MyPhilips, мы можем использовать информацию, связанную с вашей учетной записью, для предоставления вам запрошенной поддержки.
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить и выполнить договор с вами или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Вы также можете использовать свою учетную запись MyPhilips для других услуг, таких как:
Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши личные данные в контексте таких других услуг, просто выберите их в этом уведомлении о конфиденциальности, и вы узнаете.
Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы создадите учетную запись MyPhilips, мы будем обрабатывать следующие категории персональных данных:
Кроме того, если вы хотите, вы также можете предоставить нам:
Если вы хотите создать учетную запись MyPhilips в качестве специалиста (т. е. бизнес-клиента, поставщика и/или делового партнера Philips), мы также можем обрабатывать следующие данные:
Вы можете удалить свою учетную запись MyPhilips в любое время. Для этого вам необходимо войти в систему и найти кнопку удаления в настройках. Затем мы удалим вашу учетную запись MyPhilips и все данные, связанные с ней (включая данные, обрабатываемые в контексте других услуг Philips, перечисленных выше и связанных с вашей учетной записью MyPhilips), за исключением случаев, когда по закону мы обязаны хранить определенные данные.
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить или выполнить договор с вами или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
Как потребитель вы можете либо использовать свою учетную запись MyPhilips, либо оформить заказ в качестве гостя (если только вы не хотите приобретать услуги - в этом случае вам потребуется учетная запись MyPhilips).
Как специалисту (например, если вы являетесь специалистом в области здравоохранения или дистрибьютором и хотите приобрести наши медицинские товары в нашем магазине медицинских товаров Philips), вам необходимо создать корпоративную или профессиональную учетную запись.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Имейте в виду, что определенные продукты и услуги Philips, доступные в нашем интернет-магазине Philips для потребителей, продаются вам одним из наших партнёров, как указано в правилах и условиях продажи, которые будут представлены вам перед оформлением заказа. Это означает, что если вы разместите заказ у одного из наших партнёров, мы передадим ваши личные данные (например, ваше имя и адрес) этому партнёру, чтобы он мог выполнить заключенное вами соглашение и, следовательно, выполнить ваш заказ и отправить вам счет. Партнёр также может использовать ваши личные данные, чтобы информировать вас о статусе вашего заказа и предоставлять вам необходимую поддержку клиентов. Если вы хотите узнать больше о том, как наш партнёр будет обрабатывать ваши персональные данные, мы приглашаем вас ознакомиться с его уведомлением о конфиденциальности, которое мы предоставим вам в нашем интернет-магазине.
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
В некоторых случаях вы также можете предоставить нам свой номер телефона (необязательно), если вы хотите, чтобы наш надежный поставщик услуг доставки связался с вами по телефону в случае проблем с доставкой или если вы хотите, чтобы наша служба поддержки связалась с вами по телефону в случае проблемы с вашим заказом.
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является аффилированная компания Philips, указанная в наших Условиях продажи, доступных для вас на нашем веб-сайте.
Если вы размещаете заказ в нашем магазине Philips для потребителей у одного из наших партнёров, контролёром ваших личных данных является: (i) Philips International BV для получения вашего заказа и обработки платёжа; и (ii) соответствующего партнёра, указанного в его условиях продажи или в его уведомлении о конфиденциальности, для выполнения вашего заказа, отправки вам счета и предоставления запрошенной поддержки клиентов.
Мы обрабатываем ваши комментарии или сообщения (которые могут содержать ваши личные данные) для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
В целях, описанных выше, мы можем обрабатывать любую информацию о вас, содержащуюся в любых комментариях или другом контенте о Philips, который вы публикуете в социальных сетях и других общедоступных внешних источниках. Это может включать такую информацию, как ваше имя (или псевдоним), изображение профиля, страну.
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и нормативно-правовых актов, а также для защиты нашего основного права на ведение бизнеса.
Какие персональные данные мы обрабатываем Имейте в виду, что, когда вы предоставляете свою оценку и пишете отзыв, мы не делаем ваш адрес электронной почты видимым для других посетителей. Мы будем делать видимой другую информацию, которую вы нам предоставляете, так как это помогает нам создать открытый форум, где наши клиенты могут находить и обмениваться правдивой и значимой информацией о наших продуктах. Кроме того, чтобы уважать вашу конфиденциальность, мы рекомендуем вам указывать псевдоним, а не ваше настоящее имя, когда вы оставляете свой отзыв.
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных: электронная почта, местоположение, возраст, пол, количество людей, проживающих в вашей семье, период использования нашего продукта Philips.
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Имейте в виду, что, когда вы предоставляете свою оценку и пишете отзыв, мы не делаем ваш адрес электронной почты видимым для других посетителей. Мы будем делать видимой другую информацию, которую вы нам предоставляете, так как это помогает нам создать открытый форум, где наши клиенты могут находить и обмениваться правдивой и значимой информацией о наших продуктах.
Кроме того, чтобы уважать вашу конфиденциальность, мы рекомендуем вам указывать псевдоним, а не ваше настоящее имя, когда вы оставляете свой отзыв.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Когда вы регистрируетесь в качестве тестировщика продуктов Philips, мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является аффилированная компания Philips, указанная в наших Правилах использования программы тестирования продуктов Philips, доступных для вас на нашем веб-сайте.
Законное основание для обработки
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Если иное не требуется применимым законодательством, законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности, наша необходимость защищать основные права, такие как право на собственность и свободу ведения бизнеса.
Кто является контролёром ваших данных
Если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от партнера по лицензированию бренда Philips, контролёром ваших персональных данных является: (i) соответствующий партнер по лицензированию бренда Philips, указанный в его уведомлении о конфиденциальности (предоставляется вам, когда ваши личные данные первоначально собранные), для сбора ваших личных данных, измерения того, насколько вы удовлетворены своим недавним опытом обслуживания, и для повышения вашего уровня удовлетворенности; и (i) Philips International BV за отправку вам опроса.
Если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от Philips, или если вы являетесь бизнес-клиентом Philips, контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является Philips International BV, а также компания которая является аффилированным с Philips, с которой у вас есть коммерческие отношения.
Законное основание для обработки
Законное основание для обработки
Имейте в виду, что мы не публикуем списки участников наших мероприятий, но в редких случаях ваша контактная информация может быть видна другим участникам.
Иногда наши мероприятия будут записываться. Если мы записываем, а вы являетесь докладчиком, ваше изображение и звук будут захвачены в записи. Если вы являетесь участником, в некоторых случаях вы можете решить поделиться своим изображением и звуком во время сеанса, например, если вы решите взаимодействовать в сеансе вопросов и ответов. Для некоторых мероприятий мы можем публиковать записи на нашем веб-сайте или в социальных сетях.
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш законный интерес, в частности наша необходимость защищать основные права, такие как право на собственность и свободу ведения бизнеса.
Если иное не требуется действующим законодательством, когда мы собираем любую информацию о диетических требованиях или других требованиях доступа, мы делаем это с вашего согласия, поскольку этот тип информации относится к особой категории персональных данных.
Кто является контролером ваших личных данных
Контролером ваших личных данных является дочерняя компания Philips в стране, где вы присоединились к мероприятию или из которой оно организовано, и которая указана в наших Условиях использования (см. нижний колонтитул) как оператор этого веб-сайта.
Законное основание для обработки
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV. Реклама в социальных сетях
Рекламные электронные письма
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем
Вы можете выбрать получение рекламных сообщения по электронной почте от Philips и быть в курсе новостей о продуктах и услугах Philips и партнеров по лицензированию брендов Philips, а также о наших мероприятиях. Это означает, что если вы дадите нам свое согласие, мы будем отправлять вам рекламные электронные письма — или, если вы являетесь бизнес-клиентом, мы будем обсуждать с вами коммерческие возможности, которые актуальны и интересны для вас. Приведем несколько конкретных примеров.
Имейте в виду, что мы можем объединять данные, которые мы собираем о вас из перечисленных выше источников Philips, и помещать их в один или несколько сегментов (групп, имеющих определенные общие характеристики), чтобы адаптировать наши рекламные электронные письма к вашим интересам.
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Кто является контролёром ваших личных данных
Мы используем социальные сети, чтобы информировать вас о новых и существующих продуктах и услугах Philips и строить с вами коммерческие отношения.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем
Как сказано выше, мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы связаться с вами, через социальные сети, в связи с рекламными сообщениями или объявлениями о новых и существующих продуктах и услугах Philips, а также о наших мероприятиях.Например, если вы приняли файлы cookie для целевой рекламы на нашем веб-сайте, мы можем отслеживать использование вами наших веб-сайтов (например, действия, которые вы предприняли на нашем веб-сайте) и показывать вам релевантную рекламу Philips в ваших социальных сетях.
Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений (например, через наши специальные формы, опубликованные на наших веб-сайтах), мы можем предоставить ваши личные данные (например, ваш адрес электронной почты) поставщикам социальных сетей, чтобы показывать вам релевантную рекламу Philips в таких социальных сетях.
Если вы представляете существующего или потенциального клиента или делового партнера Philips (или потенциального), мы можем использовать ваши персональные данные для взаимодействия с вами через социальные сети (например, LinkedIn) в коммерческих целях.
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.
Реклама в социальных сетях
На эти рекламные акции могут распространяться дополнительные уведомления о конфиденциальности.
Существуют различные способы участия. Например, заполнив специальную форму на нашем веб-сайте, создав учетную запись MyPhilips, подписавшись для получения наших рекламных сообщений с помощью специальных форм, доступных на нашем веб-сайте или страницах в социальных сетях, или оценив и оставив отзыв о нашей продукции в нашем Веб-сайт.
Как правило, мы собираем информацию, необходимую для того, чтобы вы могли участвовать в рекламной акции, идентифицировать вас, оценивать, соответствуете ли вы условиям рекламной акции и выполняете договорные условия рекламной акции:
Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить или выполнить договор с вами, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу, в частности, для выполнения условий использования соответствующую акцию.
Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips, указанная в условиях использования соответствующей рекламной акции, доступных для вас на нашем веб-сайте.
Когда вы посещаете наши веб-сайты, мы размещаем файлы cookie и другие подобные технологии в вашем браузере или устройстве, которые помогают нам обеспечить техническое и функциональное управление нашими веб-сайтами (включая обеспечение информационной безопасности), улучшать дизайн и производительность наших веб-сайтов и лучше понимать поведение посетителя на наших страницах. Эти cookies и другие подобные технологии могут собирать такие данные, как ваш IP-адрес, ваша операционная система, тип вашего браузера и тип вашего устройства (например, ПК, смартфон).
Некоторые файлы cookie всегда включены, когда вы посещаете наши веб-сайты, и вы не можете отключить их, если не измените настройки своего браузера. Мы называем их «строго необходимыми файлами cookie». Без этих файлов cookie услуги, которые вы запрашиваете, не могут функционировать должным образом. Мы используем эти файлы cookie, чтобы убедиться, что наши веб-сайты работают правильно и отвечают потребностям и интересам аудитории. Например, мы используем эти файлы cookie для проверки того, когда веб-сайт не работает, или для обеспечения безопасности наших веб-сайтов. Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, являются наш легитимный интерес, в частности нашей необходимостью защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.
Мы используем файлы cookie производительности (например, аналитические) для сбора сводной статистической информации о том, как работает наш веб-сайт, и для соответствующего повышения его производительности. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, мы используем эти файлы cookie для получения общего представления о том, как посетители используют наши веб-сайты (например, какие веб-страницы вы посещаете чаще всего, количество посетителей различных частей веб-сайта) или для проведения опросов пользователей на нашем веб-сайте в целом или на определенных элементах нашего веб-сайта.
Мы также используем функциональные файлы cookie, чтобы персонализировать наши веб-сайты в соответствии с вашими потребностями, запоминая ваш выбор. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, мы используем эти файлы cookie, чтобы напомнить вам о ваших настройках на нашем веб-сайте (таких как ваше имя пользователя, язык или регион, в котором вы находитесь) и предоставить дополнительные персонализированные функции. Они не собирают никакой информации о вас, которая может быть использована в рекламных целях. Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие.
Наконец, мы используем файлы cookie для рекламы и социальных сетей, для отслеживания вашего поведения на нашем веб-сайте и показа вам персонализированной рекламы, имеющей отношение к вам и вашим интересам. Кроме того, если вы дали нам свое согласие на получение рекламных сообщений, мы будем использовать информацию, полученную из этих файлов cookie, для отправки вам сообщений с учетом ваших предпочтений. Эти файлы cookie могут размещаться третьими лицами и будут связаны с функциями сайта, предоставляемыми такими третьими лицами. Следовательно, это повлияет на контент и сообщения, которые вы видите на других веб-сайтах, которые вы посещаете. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, если вы читаете статью о продукте Philips, мы можем показывать вам рекламу этого продукта на нашем или стороннем веб-сайте. Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие.
Для получения дополнительной информации о конкретных файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашим инструментом согласия на использование файлов cookie.
Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время с помощью нашего инструмента согласия на использование файлов cookie.
Законное основание для обработки
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.
Мы обрабатываем ваши персональные данные в целях соблюдения юридических или нормативных обязательств, которым подчиняется Philips, когда мы сообщаем (а) о нежелательных явлениях в компетентные органы и (б) о тенденциях статистически значимого увеличения (по частоте/тяжести) несерьезных происшествий и когда мы обрабатываем жалобы;
Мы обрабатываем ваши персональные данные для выполнения деятельности, осуществляемой в общественных интересах, когда мы расследуем инциденты для выявления первопричины и необходимых профилактических, корректирующих действий, корректирующих действий по обеспечению безопасности на местах; выявить тенденции статистически значимого увеличения (по частоте/тяжести) несерьезных происшествий.
Как долго мы храним ваши персональные данные
Philips как производитель обязан поддерживать техническую документацию своих устройств в актуальном состоянии и доступной для компетентных органов в течение не менее 10 (имплантируемых устройств 15) лет после размещения последнего устройства, на которое распространяется такая же декларация о соответствии на рынке (т.е. продано).
Кто является контроллёром ваших личных данных
Kонтроллёром ваших личных данных является дочерняя компания Philips, которая является производителем медицинского устройства, как указано на этикетке с указанием нормативных требований к соответствующему устройству.
Законное основание для обработки
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории (ретроспективных) данных:
Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.
Законное основание для обработки
Если иное не требуется действующим законодательством:
Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших персональных данных является аффилированная компания Philips, которая является производителем медицинского устройства или спонсором клинического исследования, указанного в документации исследования или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг.
В некоторых случаях клинические исследования проводятся совместно аффилированной компанией Philips, которая является производителем медицинского изделия (указанного в исследовательской документации или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг) совместно с аффилированными компаниями Philips, расположенными в Нидерландах ( Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франции (Philips France Commercial SAS) и Германии (Philips GmbH).
Кто является контролёром ваших личных данных
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории (ретроспективных) данных:
Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.
Законное основание для обработки
Если иное не требуется действующим законодательством:
Контролёром ваших персональных данных является аффилированная компания Philips, которая является производителем медицинского устройства или спонсором клинического исследования, указанного в документации исследования или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг.
В некоторых случаях клинические исследования проводятся совместно аффилированной компанией Philips, которая является производителем медицинского изделия (указанного в исследовательской документации или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг) совместно с аффилированными компаниями Philips, расположенными в Нидерландах (Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франции (Philips France Commercial SAS) и Германии (Philips GmbH).
Кто является контролёром ваших личных данных
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
Какие персональные данные мы обрабатываем
Для управления нашими деловыми отношениями с вами и обеспечения соблюдения действующего законодательства мы обрабатываем следующие категории персональных данных:
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Эта цель включает в себя такие действия, как предотвращение, подготовка или участие в разрешении споров.
В этом контексте мы можем обрабатывать персональные данные.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей.
Какие персональные данные мы обрабатываем
В зависимости от конкретной цели мы обрабатываем различные категории персональных данных (например, данные контактной информации и любую другую информацию, необходимую для выполнения вышеуказанных целей).
Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:
Эта цель включает в себя такие действия, как предотвращение, подготовка или участие в разрешении споров.
Мы используем организационные, технические и физические меры для защиты ваших персональных данных, принимая во внимание характер персональных данных и обработки, а также возникающие потенциальные угрозы. Мы постоянно работаем над улучшением этих мер, чтобы обеспечить безопасность ваших личных данных.
В связи с нашим глобальным характером ваши личные данные могут быть переданы или доступны компаниям аффилированным с Philips или доверенным третьим сторонам Philips по всему миру. Разумеется, при этом мы обеспечиваем соблюдение законов о передаче персональных данных между странами. Когда мы передаем персональные данные из Европейской экономической зоны, Великобритании и Швейцарии в:
В связи с нашим глобальным характером ваши личные данные могут быть переданы или доступны компаниям аффилированным с Philips или доверенным третьим сторонам Philips по всему миру. Разумеется, при этом мы обеспечиваем соблюдение законов о передаче персональных данных между странами.
Когда мы передаем персональные данные из Европейской экономической зоны, Великобритании и Швейцарии в:
В зависимости от причины, по которой мы обрабатываем ваши персональные данные, и действующим законодательством, у вас есть определенные права на ваши персональные данные. Здесь мы хотим, чтобы вы знали, каковы эти права на конфиденциальность.
Имейте в виду, что могут возникнуть ситуации, когда мы имеем право отказать или ограничить ваши права на неприкосновенность частной жизни, например, когда необходимо установить, реализовать или защитить Philips от судебных исков, или когда ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности потому, что его повторяющийся характер.
В Philips мы стремимся предоставить вам контроль над вашими личными данными. Таким образом, в зависимости от деятельности, вы можете контролировать свои личные данные и самостоятельно осуществлять свои права и возможности выбора в отношении конфиденциальности, например, войдя в свою учетную запись Philips и обновив, изменив или удалив свои личные данные, или отказавшись от подписки на наши рекламные сообщения с помощью кнопки отказа от подписки (ссылки), размещенной в нижней части наших рекламных сообщений.
Во всех других случаях, чтобы воспользоваться своими правами на конфиденциальность, подать жалобу на конфиденциальность или связаться с нашим сотрудником по защите данных, вы можете связаться с нами, используя нашу контактную форму конфиденциальности.
Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос вовремя и бесплатно. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить свою личность, прежде чем действовать по вашему запросу.Конечно, если вы недовольны тем, как мы обработали ваш запрос, вы можете подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.
Если в этом уведомлении не указано иное, это категории третьих лиц, которым мы можем передавать ваши персональные данные:
Мы удаляем персональные данные, когда они больше не нужны для целей, описанных в настоящем уведомлении о конфиденциальности.
В любом случае, если в настоящем Уведомлении о конфиденциальности не указано иное, критерии, которые мы используем для определения сроков хранения, включают: (i) нужны ли нам ваши персональные данные для защиты наших легитимных интересов, для выполнения контракта, которым вы являетесь, или для ответа на ваши вопросы или предоставить вам необходимую услугу или поддержку; (ii) существует ли юридическое обязательство, которому мы подчиняемся; или (iii) целесообразно ли хранение в свете нашей правовой позиции (например, в отношении применимых сроков давности, судебных разбирательств или расследований регулирующих органов).
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