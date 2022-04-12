Уведомление о конфиденциальности

При желании вы можете присоединиться к нашим маркетинговым инициативам и быть в курсе последних новостей о продуктов, услуг и рекламных акций Philips. Ниже мы предоставим вам обзор наших маркетинговых инициатив и объясним для каждой из них, как мы обрабатываем ваши персональные данные.



Рекламные электронные письма

Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем

Вы можете выбрать получение рекламных сообщения по электронной почте от Philips и быть в курсе новостей о продуктах и услугах Philips и партнеров по лицензированию брендов Philips, а также о наших мероприятиях. Это означает, что если вы дадите нам свое согласие, мы будем отправлять вам рекламные электронные письма — или, если вы являетесь бизнес-клиентом, мы будем обсуждать с вами коммерческие возможности, которые актуальны и интересны для вас. Приведем несколько конкретных примеров.

Если вы приняли категорию целевых рекламных файлов cookie при просмотре нашего веб-сайта, мы отслеживаем ваше взаимодействие с нашими веб-сайтами и мобильными приложениями, чтобы узнать, что вас интересует. Если вы также дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений, мы будем использовать данные о вашем взаимодействии с нашими веб-сайтами и мобильными приложениями для отправки вам рекламных сообщений, которые имеют отношение к вам и представляют для вас интерес. Например, если вы посетили определенный продукт на нашем веб-сайте, мы можем отправлять вам рекламные электронные письма об этом продукте или аналогичных продуктах.



Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных электронных писем, мы отправим вам такие рекламные электронные письма. Мы отслеживаем, открываете ли вы, читаете или нажимаете на содержимое рекламного электронного письма, которое вы получили от нас. Например, если вы нажмете на определенный продукт (в полученном вами рекламном электронном письме), мы можем отправить вам рекламные электронные письма об этом продукте или аналогичных продуктах.



Если вы даете нам свое согласие на получение рекламных сообщений при создании учетной записи MyPhilips или покупке продукта или услуги в нашем интернет-магазине с помощью учетной записи MyPhilips, мы будем использовать определенные данные, которые вы нам предоставляете (например, информация, связанная с вашей учетной записью или вашим заказом, или информация, которую вы предоставляете нам, например, дата вашего рождения) чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые имеют отношение к вам и представляют для вас интерес. Например, если вы приобрели бритву в нашем интернет-магазине с помощью учетной записи MyPhilips, мы можем использовать ваши данные о покупках в Интернете, чтобы сообщить вам о скидках на аксессуары для бритв или аналогичные товары.

Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений через наши специальные формы, опубликованные на наших веб-сайтах или страницах в социальных сетях, мы будем использовать те данные, которые вы предоставляете нам через эти формы (например, ваше имя и адрес электронной почты, а также ваша должность/компания, специальность или область деятельности, если вы оформляете подписку через формы для клиентов, адресованные специалистам или представителям клиентов) а также информацию о вашей стране, чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые актуальны и интересны для вас. Например, если мы заметим, что вы регулярно просматриваете наши бритвы из определенной страны, мы можем отправлять вам рекламные сообщения о бритвах или аналогичных продуктах на языке этой страны.

Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений во время вашего взаимодействия с нашей службой поддержки, мы будем использовать определенные данные, которые вы нам предоставляете (например, ваш адрес электронной почты и тип продукта/услуги, для которых вы запросили помощь), чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые актуальны и интересны для вас. Например, если вы запросили помощь по бритве, мы можем отправлять вам рекламные сообщения о бритвах или аналогичных продуктах.

Имейте в виду, что мы можем объединять данные, которые мы собираем о вас из перечисленных выше источников Philips, и помещать их в один или несколько сегментов (групп, имеющих определенные общие характеристики), чтобы адаптировать наши рекламные электронные письма к вашим интересам.



Законное основание для обработки

Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие: Ваше согласие; как правило, мы будем отправлять вам рекламные сообщения только после того, как вы дали свое предварительное согласие; Конечно, вы можете отозвать свое согласие на получение наших рекламных писем в любое время. Вы можете сделать это, нажав кнопку отказа от подписки в нижней части рекламного электронного письма, которое вы получили от Philips, и вы будете автоматически отписаны.

Наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как свобода ведения бизнеса.

Кто является контролёром ваших личных данных Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.



Реклама в социальных сетях

Мы используем социальные сети, чтобы информировать вас о новых и существующих продуктах и услугах Philips и строить с вами коммерческие отношения.



Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем

Как сказано выше, мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы связаться с вами, через социальные сети, в связи с рекламными сообщениями или объявлениями о новых и существующих продуктах и услугах Philips, а также о наших мероприятиях.Например, если вы приняли файлы cookie для целевой рекламы на нашем веб-сайте, мы можем отслеживать использование вами наших веб-сайтов (например, действия, которые вы предприняли на нашем веб-сайте) и показывать вам релевантную рекламу Philips в ваших социальных сетях.

Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений (например, через наши специальные формы, опубликованные на наших веб-сайтах), мы можем предоставить ваши личные данные (например, ваш адрес электронной почты) поставщикам социальных сетей, чтобы показывать вам релевантную рекламу Philips в таких социальных сетях.

Если вы представляете существующего или потенциального клиента или делового партнера Philips (или потенциального), мы можем использовать ваши персональные данные для взаимодействия с вами через социальные сети (например, LinkedIn) в коммерческих целях.



Законное основание для обработки

Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие: Ваше согласие; это применяется, когда перед тем, как мы собираем информацию о вашем поведении на веб-сайте и размещаем соответствующие файлы cookie и аналогичные технологии на вашем устройстве; и когда мы используем ваше согласие на получение маркетинговых сообщений, чтобы ориентироваться на вас в социальных сетях через наших Партнеров;



Наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как свобода ведения бизнеса. Это применимо, когда мы обрабатываем ваши персональные данные для создания вашего профиля (потенциального) клиента и когда мы взаимодействуем с вами через социальные сети для коммерческих возможностей.

Кто является контролёром ваших личных данных

Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.