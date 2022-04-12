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Уведомление о конфиденциальности

Уведомление о конфиденциальности Philips


Последнее обновление: январь 2022 г.

В этом уведомлении о конфиденциальности рассказывается, кто мы, какие личные данные о вас мы собираем, почему мы их собираем и что мы с ними делаем. Имейте в виду, что для целей данного Уведомления о конфиденциальности персональные данные означают любую информацию или набор данных, которые прямо или косвенно идентифицируют вас, например ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона. Это уведомление о конфиденциальности описывает, как Philips или аффилированная компания Philips обрабатывает ваши персональные данные, когда вы взаимодействуете с нами в качестве потребителя, бизнес-клиента, поставщика, делового партнера, кандидата, посетителя, участника исследования, акционера или другое лицо, имеющее с нами деловые отношения. Пожалуйста, найдите время, чтобы ознакомиться с этим Уведомлением о конфиденциальности.

Для получения дополнительной информации о нашей политике конфиденциальности посетите нашу страницу конфиденциальности Philips.

Краткий обзор Уведомления о конфиденциальности Philips

 
  • Кто мы такие
  • Как мы используем ваши персональные данные
  • Как мы защищаем ваши персональные данные
  • Как мы передаем ваши персональные данные между странами
  • Ваши права на конфиденциальность
  • Кому мы передаем ваши личные данные
  • Как долго мы храним ваши персональные данные

Кто мы такие


Если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности или в других уведомлениях о конфиденциальности для конкретного продукта или услуги, контролером ваших личных данных (а также представителем контролера в Европейском Союзе) является Philips International BV.

Почтовый адрес:

c/o Офис защиты персональных данных (Юридический отдел)
Амстелплейн 2
1096 BC
Амстердам
Нидерланды
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Как мы используем ваши персональные данные


Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, просто выберите любое из следующих действий, и вы узнаете.

Посещение наших офисов

В наших офисах Philips мы встречаемся с посетителями, такими как кандидаты на работу, поставщики и торговые представители, заинтересованные лица и любые другие лица, которым может потребоваться взаимодействие с персоналом Philips.
 
Если вы посещаете наши офисы Philips, вы должны знать, что мы можем запросить ваши личные данные, чтобы предоставить вам персональный бейдж, который позволит вам получить доступ к нашим офисам. Мы также можем использовать системы видеонаблюдения (или другие видеоустройства) для записи определенных пространств в наших помещениях. Когда мы используем такие видеоустройства, мы размещаем предупреждающие знаки, чтобы вы знали, что мы будем записывать изображения или видео.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • Поддержание безопасности сотрудников, посетителей, гостей Philips, а также имущества и активов Philips;
  • Защита законных интересов Philips, например, расследование случаев несоблюдения политик и процедур Philips, потенциальной преступной деятельности (например, подозрения в краже имущества компании или личного имущества) и других происшествий или происшествий в наших помещениях;
  • Инициирование дисциплинарных и судебных процессов и процедур, включая сохранение доказательств и раскрытие записей для целей судебных исков и разбирательств.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • При предоставлении вам персонализированного бейджа, который позволит вам получить доступ к нашим офисам, мы обычно запрашиваем ваше имя и информацию о посещении;
  • При использовании систем видеонаблюдения мы обрабатываем ваши видеозаписи (например, ваше изображение, снятое системой видеонаблюдения).


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как право на свободу и личную безопасность, право на собственность, право на защиту.

Кто является контролёром ваших данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы посетили наши помещения, и которая в наших Правилах использования (см. нижний колонтитул) указана как оператор этого веб-сайта.

Сообщение о своих опасениях в качестве информатора

Мы заботимся о том, чтобы быть ответственным партнёром в обществе, действуя честно по отношению к нашим сотрудникам, клиентам, деловым партнёрам и акционерам, а также обществу в целом. Преследуя наши бизнес-цели, мы всегда стремимся делать это ответственно, чтобы убедиться, что мы поступаем правильно. Это означает, что если вам известно о каких-либо нарушениях этических норм в отношении бизнеса Philips, вы можете сообщить о них через Philips Speak Up, веб-сайт для сообщений и бесплатную телефонную службу. Вы можете сделать это анонимно (если это разрешено местным законодательством). Если вы решите раскрыть свою личность, ваша жалоба, а также ваши личные данные будут официально зарегистрированы в базе данных Philips GBP Complaints Database. Любая заявленная проблема всегда вызывает тщательную последующую процедуру.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • расследование возможных нарушений наших Общих Принципов Ведения Бизнеса или иным образом представляющих угрозу корпоративной целостность Philips;
  • предпринимать любые действия, которые могут быть необходимы для ведения бизнеса ответственным образом и в соответствии с местными законами и нормативно-правовых актов.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы сообщаете о проблеме через Philips Speak Up, мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Если вы раскрываете свою личность: ваше имя, номер телефона, адрес электронной почты, лучшее время для связи с вами и ваши отношения с Philips (бывший сотрудник, продавец, клиент или другое лицо), если вы решите предоставить эту информацию.
  • Имя и другие личные данные любых лиц, которых вы называете в своем отчете, если вы желаете и можете предоставить эту информацию.
  • Подробная информация об инциденте, о котором вы сообщаете (время, место, местоположение, обстоятельства, описание того, что произошло, возможные последствия для компании Philips и осведомлено ли руководство об этой проблеме).


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и правилами, а также защищать основные права, такие как право на свободу и личную неприкосновенность, право на собственность, право на защиту, свободу заниматься предпринимательской деятельностью.

Кому мы передаем ваши личные данные
Ваши личные данные регистрируются в базе данных Philips GBP Complaints Database, откуда они будут отправляться по мере необходимости соответствующим лицам в Philips. Это означает, что информация может быть передана назначенному(ым) следователю(ам), назначенному сотруднику по соблюдению норм GBP, а в некоторых ситуациях – членам отдела внутреннего аудита группы, а также юридическому отделу или сторонним организациям Philips (судебным аудиторам, юрисконсультам), которым эта информация требуется для обеспечения соблюдения Политики отчетности GBP и правовых или нормативных обязательств, или в качестве исходных данных для последующих судебных разбирательств.

Запрос конфиденциальности

Мы работаем в соответствии с высокими стандартами, когда речь идет об обработке ваших персональных данных. Поэтому, как описано в этом Уведомлении о конфиденциальности, если вы хотите воспользоваться своими правами на конфиденциальность, задать нам вопросы о наших правилах конфиденциальности, отправить нам жалобу на конфиденциальность или связаться с нашим сотрудником по защите данных, вы можете связаться с нами (вы найдете контактную форму в соответствующем разделе настоящего Уведомления о конфиденциальности), и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. Ваш запрос о конфиденциальности, а также ваши личные данные будут официально зарегистрированы в электронном досье, и это инициирует внутренний процесс, направленный на максимально возможное удовлетворение вашего запроса.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные в целях соблюдения законов и положений о конфиденциальности и защите данных, которым мы подчиняемся.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы отправляете нам запрос о конфиденциальности, нам требуется от вас определенная информация, поскольку она нужна нам, чтобы ответить вам и должным образом ответить на ваш запрос. В частности, нам потребуется следующая информация:

  • Ваш электронный адрес;
  • Ваши отношения с Philips (потребитель, кандидат на работу и т. д.).


Кроме того, если вы хотите, вы также можете сообщить нам своё полное имя, свою страну, предпочитаемый язык и любую другую информацию, которую вы решите включить в свой запрос.


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость соблюдать законы и положения о конфиденциальности и защите данных, которым мы подчиняемся.

Присоединение к нашему собранию акционеров

Акции Philips котируются на фондовой бирже Euronext Amsterdam и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Отношения между Philips и её акционерами регулируются законодательством Нидерландов и нашим Уставом. Как акционер Philips у вас есть определённые права, такие как право голоса по определённым корпоративным вопросам (среди прочего: назначение членов Совета Директоров и Наблюдательного Совета, say-on-pay, утверждение финансовой отчетности, объявление дивидендов и увольнение членов Совета Директоров и Наблюдательного Совета). Голосование проводится на наших годовых и, если таковые проводятся, на внеочередных общее собраниях акционеров.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Если вы являетесь акционером и решаете воспользоваться своими правами в контексте общих собраний акционеров, мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы вы могли осуществлять свои права акционеров, например, для записи вашего участия в собрании акционеров, для управления вашими инструкциями по голосованию по доверенности и для обработки вашего голоса и/или вопросов или заявлений во время собрания акционеров.

Относительно небольшое количество акций Philips, находящихся в обращении, зарегистрировано на имя отдельных акционеров. В соответствии с требованиями применимого законодательства Philips также ведет реестр, содержащий данные владельцев именных акций, и может сообщать этим акционерам о ежегодном общий собрании акционеров и о распределении дивидендов.

Как правило, собрания акционеров записываются в аудиовизуальной форме для внутренних целей, и за ними может следовать ссылка на прямую трансляцию, доступную на нашем веб-сайте.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Полное имя и должность
  • Дата рождения
  • почтовый адрес
  • Адрес электронной почты
  • Идентификатор акционера
  • Финансовая информация (количество акций, дивиденды и т.д.)
  • Банк или посредник
  • Номер банковского счета, номер счета ценных бумаг
  • Имя вашего уполномоченного представителя (если есть)
  • Инструкции по голосованию по доверенности или поданные голоса
  • Содержание вопросов, мнений или предложений, которые вы можете выразить до или во время собрания акционеров


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость соблюдать применимые законы, которым мы подчиняемся, а также наш легитимный интерес в ответственном ведении бизнеса, например, когда мы аудио- видеозаписи собраний акционеров.

Подписка на наши оповещения или пресс-релизы по связям с инвесторами

В Philips мы стремимся обеспечить превосходную долгосрочную ценность для наших клиентов и акционеров, действуя ответственно по отношению к нашей планете и обществу в партнерстве с заинтересованными сторонами. Если вы заинтересованы в получении наших последних пресс-релизов или уведомлений об отношениях с инвесторами, вы можете подписаться на наши обновления по электронной почте.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные в следующих целях: отправлять вам по электронной почте наши пресс-релизы или уведомления об отношениях с инвесторами.
Если вы подпишетесь на уведомления по связям с инвесторами, мы будем уведомлять вас о веб-трансляциях и звонках для инвесторов. Если вы подпишитесь на пресс-релизы, мы будем сообщать вам о наших последних обновлениях новостей.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Чтобы подписаться на наши последние пресс-релизы или уведомления по связям с инвесторами, мы запрашиваем ваше полное имя, адрес электронной почты и компанию, в которой вы работаете (только для уведомлений по связям с инвесторами и в случае, если вы представляете институционального инвестора или банк).


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для отправки вам наших последних пресс-релизов или уведомлений об отношениях с инвесторами, является ваше согласие. В любом случае вы можете отказаться от подписки в любое время, воспользовавшись ссылкой в нижней части электронного письма или с помощью соответствующих кнопок «Отписаться» на веб-страницах по связям с инвесторами и пресс-релизов Philips.

Подача заявки на работу или взаимодействие с нами для поиска работы

Наш процесс найма призван помочь нам найти людей, разделяющих нашу страсть к улучшению жизни с помощью значимых инноваций, и помочь вам понять, подходит ли вам Philips. Этот процесс включает следующие виды деятельности:
  • подать заявку на работу на нашем карьерном сайте;
  • подписаться на наши информационные бюллетени о карьере, чтобы получать последние вакансии и новости прямо на ваш почтовый ящик;
  • взаимодействие с нами (например, с нашими рекрутерами) для поиска работы.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • Предоставление вам функций нашего карьерного веб-сайта, таких как организация доступа к вашей зарегистрированной учетной записи и предоставление вам возможности подавать заявки через карьерный веб-сайт;
  • Оценка ваших навыков, квалификации и пригодности для работы в Philips в связи с должностью, на которую вы претендуете и/или другие карьерные возможности;
  • Спросить вас, хотите ли вы, чтобы ваши данные были сохранены в нашем кадровом резерве. Если вы согласны, мы свяжемся с вами в случае появления новых подходящих вакансий.
  • В зависимости от страны трудоустройства и на основании того, что разрешено действующим законодательством, проверка вашей информации, в том числе путем проверки рекомендаций и, где это применимо, проверки биографических данных.
  • Общение с вами при процессе подборa персонала;
  • Отправка вам по электронной почте новостей и обновлений о вакансиях и деятельность по подбору персонала в Philips (если вы вошли в систему);
  • Подготовка предложения, если ваша заявка будет успешной;
  • Соблюдая применимые законы и правила, мы подчиняемся регулирующим и правоохранительным органам и сотрудничаем с ними.


Какие персональные данные мы обрабатываем
В зависимости от конкретной деятельности по подбору персонала мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Контактная информация (например, полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, страна проживания, домашний адрес, другая контактная информация);
  • Данные о ваших навыках и квалификации, содержащиеся в резюме, сопроводительном письме или другой документации, предоставленной нам в вашем заявление (например, история образования, опыт работы, стенограммы);
  • Данные, необходимые для проведения проверок биографических данных или трудоустройства, когда это разрешено действующим законодательством (например, документы, подтверждающие вашу личность или квалификацию);
  • Актуальная информация о типе работы, которую вы имеете или ищете, текущая и/или желаемая зарплата и другие условия, касающиеся компенсационных и льготных пакетов, готовности к переезду или других предпочтений в отношении работы;
  • Данные, необходимые для условного предложения о приеме на работу (например, банковские реквизиты для обработки выплат заработной платы, контактные данные для связи в экстренных случаях, чтобы знать, к кому обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации на работе);
  • Подробная информация о том, как вы узнали о должности, на которую претендуете;
  • Данные, полученные из заполненных вами оценок или анкет (например, ваш ответ на письменные оценки)
  • В некоторых случаях вы можете присоединиться к необязательным видео-интервью. В этом случае мы можем обрабатывать ваше изображение или другие данные, снятые вашей камерой.
  • Информация о любых предыдущих заявлениях, которые вы могли подавать в Philips.
  • Информация, которую вы делаете общедоступной и которая, по нашему мнению, имеет отношение к вашей заявке или возможной будущей заявке (например, ваша информация, содержащаяся в вашем профиле LinkedIn).
  • Если вас рекомендуют, мы обрабатываем информацию, которую предоставляет о вас направляющий вас человек.
  • Если это требуется или разрешено местным законодательством, мы также можем обрабатывать информацию конфиденциального характера, такую как информация об инвалидности, в той мере, в какой это необходимо для выполнения вашей работы.


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • нашей необходимости выполнить контракт, которым вы являетесь, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
  • наш законный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и правилами, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся.
  • ваше согласие, для отправки вам по электронной почте новостей и обновлений о вакансиях и мероприятиях по подбору персонала в Philips, а также для хранения ваших данных в нашем кадровом резерве и для связи с вами по поводу возможностей карьерного роста.


Кто является контролером ваших личных данных
Контроллером ваших личных данных для целей, описанных в этом разделе, является дочерняя компания Philips в стране, которая намеревается нанять вас (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор этого веб-сайта), а также Philips International B.V.

Обращение в нашу службу поддержки клиентов

Если вам требуется помощь и поддержка со стороны Philips, вы можете связаться с нашей службой поддержки через наш веб-сайт (через чат или веб-форму), по телефону или в социальных сетях, и они сделают все возможное, чтобы ответить на ваши вопросы и предоставить вам необходимую поддержку.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • чтобы ответить на ваши вопросы и предоставить вам необходимую поддержку, в том числе держать вас в курсе хода вашего дела и рабочий заказ (это может включать планирование, доставку удаленный/полевой деятельность по обслуживанию, включая заказ запчастей, если вы являетесь корпоративным клиентом);
  • для подтверждения вашей личности (например, если у вас уже есть учетная запись MyPhilips) и соответствующей поддержки;
  • для решения любых последующих вопросов, которые могут возникнуть в результате вашего запроса, например, для установления, осуществления или защиты от судебных исков;
  • для проверки и улучшения уровня предоставляемых нами услуг; например, если вы свяжетесь с нами по телефону или в чате, мы можем записать разговор, чтобы обучить нашу команду во время внутреннего обучения, чтобы мы всегда могли улучшить нашу службу поддержки клиентов.
  • улучшать, исправлять и настраивать наши продукты и услуги;
  • [если вы запрашиваете нашу помощь в отношении продукта Philips, произведенного одним из наших партнеров по лицензированию бренда], чтобы направить ваш запрос соответствующему партнеру по лицензированию бренда, чтобы он мог предоставить вам запрошенную поддержку.
  • соблюдение нормативных и качественных стандартов и правил.
  • чтобы спросить вас, хотите ли вы получать рекламные электронные письма от Philips и быть в курсе новых и существующих продуктов и услуг Philips, а также о наших мероприятиях (если вы хотите узнать больше, см. раздел «Присоединение к нашим маркетинговым инициативам»).


Какие персональные данные мы обрабатываем
Если у вас есть вопрос или вы запрашиваете нашу поддержку, нам нужно, чтобы вы предоставили нам некоторую информацию, такую как ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона или другую информацию, необходимую для ответа на ваш вопрос или запрос. Если у вас есть учетная запись MyPhilips, мы можем использовать информацию, связанную с вашей учетной записью, для предоставления вам запрошенной поддержки.


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • нашей необходимости выполнить контракт, которым вы являетесь, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
  • наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и правилами, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся.

Используя наш портал самообслуживания, чтобы запросить ремонт/обмен

Если ваш продукт Philips сломался или больше не работает в соответствии с вашими ожиданиями, вы можете найти наши руководства, ответы на часто задаваемые вопросы о продукте или инструкции по устранению неполадок. Если это не решит вашу проблему, вы можете напрямую перейти на наш портал самообслуживания, чтобы запросить ремонт/обмен или сделайте это при поддержке наших агентов по работе с потребителями. Кроме того, вы можете подать запрос, связанный с гарантией на продукт, через нашу сеть сторонних партнёров по ремонту (например, розничных продавцов или ремонтных центров), которые обслуживают наши продукты и подключаются к нашей системе претензий и ремонта для подачи претензии. В этом контексте мы будем обрабатывать ваши персональные данные.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • выполнить ремонт/обмен и обслуживание, связанное с гарантией продукта;
  • чтобы вы могли отслеживать и сообщать вам о состоянии вашего ремонта или замены;
  • доставить вам товар;
  • для связи с вами в случае возникновения проблем с доставкой или для получения дополнительной необходимой информации для выполнения вашего запроса на обслуживание.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Контактная информация (например, ваше имя, фамилия, адрес, номер телефона);
  • Информация о продукте (например, номер модели, дата покупки),
  • Информация, необходимая для рассмотрения вашего запроса на обслуживание или ремонт,
  • Информация, необходимая для подтверждения того, что на ваш продукт распространяется гарантийный период (например, подтверждение покупки).


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить и выполнить договор с вами или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.

Создание учетной записи MyPhilips

Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, такими как регистрация продуктов Philips или расширенная гарантия на выбранные продукты, вы можете создать свою учетную запись MyPhilips.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • для создания и обслуживания вашей учетной записи MyPhilips;
  • чтобы вы могли зарегистрировать свои продукты Philips;
  • предоставить вам расширенную гарантию на выбранные продукты.


Вы также можете использовать свою учетную запись MyPhilips для других услуг, таких как:

  • Управление настройками маркетинговых сообщений: при создании учетной записи Philips вы можете указать, хотите ли вы получать маркетинговые сообщения от Philips. Таким образом, мы можем связаться с вами, если у нас есть что-то, что, по нашему мнению, вам понравится.
  • Вход в мобильные приложения Philips.
  • Покупка продуктов и услуг Philips в нашем интернет-магазине Philips для потребителей, просмотр истории ваших заказов и управление вашими подписками;
  • Участие в тестировании наших продуктов и чтобы поделились с нами своим мнением о наших продуктах.
  • Участие в наших рекламных акциях, таких как кэшбэк или промо-акции с купонами.


Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши личные данные в контексте таких других услуг, просто выберите их в этом уведомлении о конфиденциальности, и вы узнаете.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Если вы создадите учетную запись MyPhilips, мы будем обрабатывать следующие категории персональных данных:

  • Контактная информация (например, ваше имя, фамилия и адрес электронной почты). Если вы решите создать учетную запись MyPhilips со своим аккаунтом в социальных сетях, регистрационная форма будет предварительно заполнена контактной информацией, предоставленной вашим поставщиком социальных сетей.
  • Информация о вашем местоположении (например, ваша страна, языковые предпочтения);
  • Информация о зарегистрированном продукте/услуге (например, название приобретенного продукта, дату и подтверждение покупки).


Кроме того, если вы хотите, вы также можете предоставить нам:

  • ваше приветствие, которое будет использоваться для персонализации наших рекламных или транзакционных сообщений для вас; а также
  • ваша дата рождения, которая будет использоваться для персонализации наших рекламных сообщений для вас (например, когда у вас день рождения).


Если вы хотите создать учетную запись MyPhilips в качестве специалиста (т. е. бизнес-клиента, поставщика и/или делового партнера Philips), мы также можем обрабатывать следующие данные:

  • Название организации
  • Адрес компании
  • Телефон компании
  • Тип организации
  • Должность/специальность
  • Номер счета клиента.


Вы можете удалить свою учетную запись MyPhilips в любое время. Для этого вам необходимо войти в систему и найти кнопку удаления в настройках. Затем мы удалим вашу учетную запись MyPhilips и все данные, связанные с ней (включая данные, обрабатываемые в контексте других услуг Philips, перечисленных выше и связанных с вашей учетной записью MyPhilips), за исключением случаев, когда по закону мы обязаны хранить определенные данные.


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить или выполнить договор с вами или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.

Покупка продуктов Philips в Интернете

Вы можете приобрести продукты и услуги Philips онлайн в наших интернет-магазинах.
Как потребитель вы можете либо использовать свою учетную запись MyPhilips, либо оформить заказ в качестве гостя (если только вы не хотите приобретать услуги - в этом случае вам потребуется учетная запись MyPhilips).
Как специалисту (например, если вы являетесь специалистом в области здравоохранения или дистрибьютором и хотите приобрести наши медицинские товары в нашем магазине медицинских товаров Philips), вам необходимо создать корпоративную или профессиональную учетную запись.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • для обработки ваших заказов и обработки платёжей. В этом контексте мы можем обрабатывать ваши персональные данные для предотвращения и выявления мошенничества и злоупотреблений, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, Philips и других лиц. Мы также можем использовать методы скоринга для оценки кредитных рисков и управления ими;
  • для доставки приобретенных товаров и услуг по адресу доставки, который вы нам предоставили. Для этого мы работаем вместе с нашими партнёрами по сбыту, которые помогают нам подготовить и правильно обработать вашу посылку, а также с нашими партнёрами по логистике, которые доставят вашу посылку по выбранному адресу.
  • информировать вас по электронной почте о статусе вашего заказа;
  • для связи с вами по электронной почте для получения транзакционной и технической поддержки;
  • чтобы вы могли просматривать историю своих заказов, сохранять избранные товары или создавать списки пожеланий, а также управлять своими подписками, если таковые имеются;
  • Для соблюдения законов и нормативно-правовых актов, которым мы подчиняемся (например, для целей налогообложения мы обязаны хранить данные о каждой покупке).


Имейте в виду, что определенные продукты и услуги Philips, доступные в нашем интернет-магазине Philips для потребителей, продаются вам одним из наших партнёров, как указано в правилах и условиях продажи, которые будут представлены вам перед оформлением заказа. Это означает, что если вы разместите заказ у одного из наших партнёров, мы передадим ваши личные данные (например, ваше имя и адрес) этому партнёру, чтобы он мог выполнить заключенное вами соглашение и, следовательно, выполнить ваш заказ и отправить вам счет. Партнёр также может использовать ваши личные данные, чтобы информировать вас о статусе вашего заказа и предоставлять вам необходимую поддержку клиентов. Если вы хотите узнать больше о том, как наш партнёр будет обрабатывать ваши персональные данные, мы приглашаем вас ознакомиться с его уведомлением о конфиденциальности, которое мы предоставим вам в нашем интернет-магазине.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Данные вашей учетной записи (если вы покупаете продукт с помощью своей учетной записи Philips);
  • Имя и адрес электронной почты (в случае, если вы покупаете продукт в качестве гостя);
  • Адрес отгрузки и счета-фактуры;
  • Информация о счете/квитанции, включающая в себя приобретенный товар и услугу;
  • платёжная информация (например, номер вашей кредитной карты). Обратите внимание, что мы никогда не храним вашу платёжную информацию. Когда вы отправляете платёж, ваша платёжная информация будет отправлена напрямую нашему доверенному платёжному провайдеру, который подключится к вашему банку для проверки транзакции.
  • Ваша должность/название в вашей компании, название и тип вашей компании, ваши покупательские предпочтения, адрес доставки/платёжа нашей компании, если вы покупаете наши продукты или услуги в качестве медицинского работника.


В некоторых случаях вы также можете предоставить нам свой номер телефона (необязательно), если вы хотите, чтобы наш надежный поставщик услуг доставки связался с вами по телефону в случае проблем с доставкой или если вы хотите, чтобы наша служба поддержки связалась с вами по телефону в случае проблемы с вашим заказом.


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • нашей необходимости выполнять наши Правила и условия продажи с вами, в частности, наше договорное обязательство по управлению вашим заказом;
  • наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и нормативно-правовых актов, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса. Это применимо, когда мы проводим проверки на мошенничество;
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся. Это применимо, например, когда мы обрабатываем детали вашей покупки для целей налогообложения.


Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является аффилированная компания Philips, указанная в наших Условиях продажи, доступных для вас на нашем веб-сайте.
Если вы размещаете заказ в нашем магазине Philips для потребителей у одного из наших партнёров, контролёром ваших личных данных является: (i) Philips International BV для получения вашего заказа и обработки платёжа; и (ii) соответствующего партнёра, указанного в его условиях продажи или в его уведомлении о конфиденциальности, для выполнения вашего заказа, отправки вам счета и предоставления запрошенной поддержки клиентов.

Общение в социальных сетях о Philips

Если вы активно сообщаете о нас или наших брендах в социальных сетях и других общедоступных внешних источниках (например, если вы делитесь комментарием о продукте Philips или отмечаете Philips в своем сообщении), мы можем обрабатывать персональные данные о вас, которые вы делаете общедоступными. Например, мы можем анализировать и отслеживать общедоступные мнения или заявления, которые вы делаете о Philips.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши комментарии или сообщения (которые могут содержать ваши личные данные) для следующих целей:
  • чтобы ответить на ваши комментарии и вопросы или предоставить вам необходимую поддержку. Если ваш вопрос или комментарий относится к продукту Philips, произведенному одним из наших партнеров по лицензированию бренда, мы можем предоставить ваши личные данные соответствующему партнеру по лицензированию бренда, чтобы он мог ответить на ваш вопрос или оказать вам запрошенную поддержку.
  • чтобы получить общее представление о том, что люди говорят о нас и наших брендах, и, следовательно, соответствующим образом улучшить наши продукты и услуги.


Какие персональные данные мы обрабатываем
В целях, описанных выше, мы можем обрабатывать любую информацию о вас, содержащуюся в любых комментариях или другом контенте о Philips, который вы публикуете в социальных сетях и других общедоступных внешних источниках. Это может включать такую информацию, как ваше имя (или псевдоним), изображение профиля, страну.

Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и нормативно-правовых актов, а также для защиты нашего основного права на ведение бизнеса.

Предоставление ваших оценок и отзывов о продуктах Philips

При желании вы можете оценить и оставить онлайн отзыв о наших продуктах Philips. Это помогает нам создать открытый форум, где наши клиенты могут находить и обмениваться правдивыми и содержательными комментариями о наших продуктах.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • чтобы убедиться, что ваш отзыв соответствует нашим условиям и что он не содержит вводящих в заблуждение или неточных заявлений о характеристиках продукта (например, реклама не по прямому назначению или не соответствует нашим инструкциям по применению);
  • публиковать свои рейтинги и обзоры в Интернете и давать возможность любому узнать о вашем опыте работы с нашими продуктами;
  • получить общее представление о том, что люди говорят о нас и наших брендах, и, следовательно, соответствующим образом улучшить наши продукты и услуги;
  • чтобы связаться с вами и предложить нашу помощь в случае, если ваш отзыв показывает, что вы не удовлетворены нашим продуктом или услугой. Если такая проверка относится к продукту Philips, произведенному одним из наших партнеров по лицензированию бренда, мы можем предоставить ваши персональные данные соответствующему партнеру по лицензированию бренда, чтобы они могли связаться с вами и предложить помощь.
  • для связи с вами в случае проблем со здоровьем и безопасностью или ответственности.
     

Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных: электронная почта, местоположение, возраст, пол, количество людей, проживающих в вашей семье, период использования нашего продукта Philips.
 

Имейте в виду, что, когда вы предоставляете свою оценку и пишете отзыв, мы не делаем ваш адрес электронной почты видимым для других посетителей. Мы будем делать видимой другую информацию, которую вы нам предоставляете, так как это помогает нам создать открытый форум, где наши клиенты могут находить и обмениваться правдивой и значимой информацией о наших продуктах.
 

Кроме того, чтобы уважать вашу конфиденциальность, мы рекомендуем вам указывать псевдоним, а не ваше настоящее имя, когда вы оставляете свой отзыв.

Законное основание для обработки
 Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • наша необходимость выполнять наши Положения и Условия;
  • наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местным законами и нормативно-правовых актов, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса. Это применимо, когда мы обрабатываем ваши личные данные для улучшения наших продуктов и услуг и когда мы связываемся с вами (или предоставляем ваши личные данные нашему партнеру по лицензированию бренда, чтобы они могли связаться с вами) для оказания помощи.
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся. Это применимо, например, когда мы связываемся с вами по вопросам здоровья и безопасности.

Тестирование наших потребительских товаров

Если вы хотите стать тестировщиком продуктов Philips и рассказать нам, что вы думаете о наших потребительских товарах, вы можете сделать это, создав учетную запись Philips (если у вас её еще нет), выбрав интересующий вас тест и подав заявку.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • чтобы оценить, можете ли вы быть выбраны для участия в тестировании, на основе ваших ответов на наши вопросы во время процедуры отбора и на основе наших условий.
  • (если вы были выбраны) для надлежащего управления вашим участием в тесте в соответствии с нашими условиями. Сюда входят такие действия, как информирование вас по электронной почте, если вы выбраны для участия в тестировании, отправка вам нашего продукта по адресу, указанному в процессе регистрации, получение и анализ отзывов, которыми вы делитесь с нами о продукте, проверка того, что вы опубликовали онлайн отзыв о нашем товаре, запросив обратно полученный товар (например, в случае, если вы не напишете отзыв в указанные сроки).
  • для улучшения нашего продукта и разработки новых продуктов и услуг.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Когда вы регистрируетесь в качестве тестировщика продуктов Philips, мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Информация об учетной записи, такая как ваше имя, фамилия и адрес электронной почты;
  • Информация о вас, которую вы предоставляете нам, отвечая на наши вопросы во время процедуры отбора.
  • Отзыв о продукте, которым вы делитесь с нами;
  • Информация об отгрузке/исполнении, такая как ваш домашний адрес и номер телефона;
  • Обзор тестов, в которых вы участвовали.


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • необходимость выполнения наших правилах использования для программы тестирования продуктов Philips;
  • наши легитимный интерес, в частности нашу необходимость защищать основные права, такие как право на собственность и свободу ведения бизнеса. Это применимо, когда мы обрабатываем ваши персональные данные для улучшения наших продуктов и услуг.


Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является аффилированная компания Philips, указанная в наших Правилах использования программы тестирования продуктов Philips, доступных для вас на нашем веб-сайте.

Присоединение к нашим опросам удовлетворенности

Мы прилагаем все усилия, чтобы всегда улучшать наши услуги и еще лучше согласовывать их с тем, что хотят наши клиенты и партнёры. Вот почему, если у вас есть отношения с нами (например, в качестве корпоративного клиента) или если вы покупаете продукты Philips или получаете услуги от Philips или партнёра по лицензированию бренда Philips, мы можем пригласить вас принять участие в нашем опросе NPS. Если вы решите принять участие и заполнить опрос, ваши отзывы будут использованы, чтобы понять, насколько вы удовлетворены недавним опытом обслуживания, полученным от Philips или лицензионного партнёра бренда Philips, или, в более общем плане, вашими отношениями с Philips. Из ваших отзывов мы соберем статистику, которая поможет нам улучшить наши услуги.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • отправить вам наш опрос об удовлетворенности клиентов;
  • [если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от Philips], чтобы понять и оценить, насколько вы удовлетворены недавним обслуживанием, которое вы получили от Philips;
  • [если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от партнера по лицензированию бренда Philips], чтобы понять и оценить, насколько вы удовлетворены недавним обслуживанием, полученным от партнёра по лицензированию бренда Philips;
  • чтобы повысить уровень вашей удовлетворенности работой Philips на основе ваших отзывов;
  • [если вы являетесь бизнес-клиентом], чтобы понять и оценить, насколько вы удовлетворены отношениями с Philips;
  • чтобы связаться с вами по телефону или электронной почте, чтобы понять, как мы можем улучшить наши отношения с вами.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Контактная информация, такая как ваше имя и адрес электронной почты;
  • [если вы являетесь бизнес-клиентом] Профессиональная информация, такая как ваша должность, название вашей компании, номер телефона;
  • Ваш отзыв.

Законное основание для обработки
Если иное не требуется применимым законодательством, законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, является наш легитимный интерес, в частности, наша необходимость защищать основные права, такие как право на собственность и свободу ведения бизнеса. 

Кто является контролёром ваших данных
Если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от партнера по лицензированию бренда Philips, контролёром ваших персональных данных является: (i) соответствующий партнер по лицензированию бренда Philips, указанный в его уведомлении о конфиденциальности (предоставляется вам, когда ваши личные данные первоначально собранные), для сбора ваших личных данных, измерения того, насколько вы удовлетворены своим недавним опытом обслуживания, и для повышения вашего уровня удовлетворенности; и (i) Philips International BV за отправку вам опроса.

Если вы покупаете продукт в Интернете или получаете услуги от Philips, или если вы являетесь бизнес-клиентом Philips, контролёром ваших личных данных для целей, указанных в этом разделе, является Philips International BV, а также компания которая является аффилированным с Philips, с которой у вас есть коммерческие отношения.

Посещение мероприятий Philips

Мы регулярно организуем физические и виртуальные мероприятия, такие как семинары, мастер-классы или ярмарки, встречи, веб-семинары или прямые трансляции. Если вы хотите посетить одно из наших мероприятий, мы попросим вас предоставить нам ваши личные данные (например, вашу контактную информацию).
Имейте в виду, что мы не публикуем списки участников наших мероприятий, но в редких случаях ваша контактная информация может быть видна другим участникам.
Иногда наши мероприятия будут записываться. Если мы записываем, а вы являетесь докладчиком, ваше изображение и звук будут захвачены в записи. Если вы являетесь участником, в некоторых случаях вы можете решить поделиться своим изображением и звуком во время сеанса, например, если вы решите взаимодействовать в сеансе вопросов и ответов. Для некоторых мероприятий мы можем публиковать записи на нашем веб-сайте или в социальных сетях.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:
  • организовать и провести мероприятие и предоставить вам приемлемый сервис. Это может включать в себя такие действия, как связь с вами по поводу логистики мероприятия, обработка любых диетических требований или предоставление доступа, которые могут вам понадобиться (если мы делаем это, мы не передаем эту информацию каким-либо идентифицируемым образом в место проведения, и мы удаляем её после мероприятие), предоставить вам доступ к содержимому мероприятия (например, ссылку на запись после завершения мероприятия);
  • связаться с вами после мероприятия, чтобы узнать о коммерческих возможностях продуктов или услуг Philips.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Контактная информация, такая как ваше имя и адрес электронной почты, страна;
  • Профессиональная информация, такая как название вашей компании, должность, специальность, должность.
  • Интерес к продукту/услуге

Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наш законный интерес, в частности наша необходимость защищать основные права, такие как право на собственность и свободу ведения бизнеса.

Если иное не требуется действующим законодательством, когда мы собираем любую информацию о диетических требованиях или других требованиях доступа, мы делаем это с вашего согласия, поскольку этот тип информации относится к особой категории персональных данных.

Кто является контролером ваших личных данных
Контролером ваших личных данных является дочерняя компания Philips в стране, где вы присоединились к мероприятию или из которой оно организовано, и которая указана в наших Условиях использования (см. нижний колонтитул) как оператор этого веб-сайта.

Присоединение к нашим маркетинговым инициативам

При желании вы можете присоединиться к нашим маркетинговым инициативам и быть в курсе последних новостей о продуктов, услуг и рекламных акций Philips. Ниже мы предоставим вам обзор наших маркетинговых инициатив и объясним для каждой из них, как мы обрабатываем ваши персональные данные.
Рекламные электронные письма
 Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем
Вы можете выбрать получение рекламных сообщения по электронной почте от Philips и быть в курсе новостей о продуктах и услугах Philips и партнеров по лицензированию брендов Philips, а также о наших мероприятиях. Это означает, что если вы дадите нам свое согласие, мы будем отправлять вам рекламные электронные письма — или, если вы являетесь бизнес-клиентом, мы будем обсуждать с вами коммерческие возможности, которые актуальны и интересны для вас. Приведем несколько конкретных примеров.
  • Если вы приняли категорию целевых рекламных файлов cookie при просмотре нашего веб-сайта, мы отслеживаем ваше взаимодействие с нашими веб-сайтами и мобильными приложениями, чтобы узнать, что вас интересует. Если вы также дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений, мы будем использовать данные о вашем взаимодействии с нашими веб-сайтами и мобильными приложениями для отправки вам рекламных сообщений, которые имеют отношение к вам и представляют для вас интерес. Например, если вы посетили определенный продукт на нашем веб-сайте, мы можем отправлять вам рекламные электронные письма об этом продукте или аналогичных продуктах.
  • Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных электронных писем, мы отправим вам такие рекламные электронные письма. Мы отслеживаем, открываете ли вы, читаете или нажимаете на содержимое рекламного электронного письма, которое вы получили от нас. Например, если вы нажмете на определенный продукт (в полученном вами рекламном электронном письме), мы можем отправить вам рекламные электронные письма об этом продукте или аналогичных продуктах.
  • Если вы даете нам свое согласие на получение рекламных сообщений при создании учетной записи MyPhilips или покупке продукта или услуги в нашем интернет-магазине с помощью учетной записи MyPhilips, мы будем использовать определенные данные, которые вы нам предоставляете (например, информация, связанная с вашей учетной записью или вашим заказом, или информация, которую вы предоставляете нам, например, дата вашего рождения) чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые имеют отношение к вам и представляют для вас интерес. Например, если вы приобрели бритву в нашем интернет-магазине с помощью учетной записи MyPhilips, мы можем использовать ваши данные о покупках в Интернете, чтобы сообщить вам о скидках на аксессуары для бритв или аналогичные товары.
  • Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений через наши специальные формы, опубликованные на наших веб-сайтах или страницах в социальных сетях, мы будем использовать те данные, которые вы предоставляете нам через эти формы (например, ваше имя и адрес электронной почты, а также ваша должность/компания, специальность или область деятельности, если вы оформляете подписку через формы для клиентов, адресованные специалистам или представителям клиентов) а также информацию о вашей стране, чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые актуальны и интересны для вас. Например, если мы заметим, что вы регулярно просматриваете наши бритвы из определенной страны, мы можем отправлять вам рекламные сообщения о бритвах или аналогичных продуктах на языке этой страны.
  • Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений во время вашего взаимодействия с нашей службой поддержки, мы будем использовать определенные данные, которые вы нам предоставляете (например, ваш адрес электронной почты и тип продукта/услуги, для которых вы запросили помощь), чтобы отправлять вам рекламные сообщения, которые актуальны и интересны для вас. Например, если вы запросили помощь по бритве, мы можем отправлять вам рекламные сообщения о бритвах или аналогичных продуктах.


Имейте в виду, что мы можем объединять данные, которые мы собираем о вас из перечисленных выше источников Philips, и помещать их в один или несколько сегментов (групп, имеющих определенные общие характеристики), чтобы адаптировать наши рекламные электронные письма к вашим интересам.

Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • Ваше согласие; как правило, мы будем отправлять вам рекламные сообщения только после того, как вы дали свое предварительное согласие; Конечно, вы можете отозвать свое согласие на получение наших рекламных писем в любое время. Вы можете сделать это, нажав кнопку отказа от подписки в нижней части рекламного электронного письма, которое вы получили от Philips, и вы будете автоматически отписаны.
  • Наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как свобода ведения бизнеса.


Кто является контролёром ваших личных данных

Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.

Реклама в социальных сетях
 Мы используем социальные сети, чтобы информировать вас о новых и существующих продуктах и услугах Philips и строить с вами коммерческие отношения.

Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем
Как сказано выше, мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы связаться с вами, через социальные сети, в связи с рекламными сообщениями или объявлениями о новых и существующих продуктах и услугах Philips, а также о наших мероприятиях.Например, если вы приняли файлы cookie для целевой рекламы на нашем веб-сайте, мы можем отслеживать использование вами наших веб-сайтов (например, действия, которые вы предприняли на нашем веб-сайте) и показывать вам релевантную рекламу Philips в ваших социальных сетях.
Если вы дадите нам свое согласие на получение рекламных сообщений (например, через наши специальные формы, опубликованные на наших веб-сайтах), мы можем предоставить ваши личные данные (например, ваш адрес электронной почты) поставщикам социальных сетей, чтобы показывать вам релевантную рекламу Philips в таких социальных сетях.
Если вы представляете существующего или потенциального клиента или делового партнера Philips (или потенциального), мы можем использовать ваши персональные данные для взаимодействия с вами через социальные сети (например, LinkedIn) в коммерческих целях.

Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • Ваше согласие; это применяется, когда перед тем, как мы собираем информацию о вашем поведении на веб-сайте и размещаем соответствующие файлы cookie и аналогичные технологии на вашем устройстве; и когда мы используем ваше согласие на получение маркетинговых сообщений, чтобы ориентироваться на вас в социальных сетях через наших Партнеров;
  • Наш легитимный интерес, в частности наша необходимость защиты основных прав, таких как свобода ведения бизнеса. Это применимо, когда мы обрабатываем ваши персональные данные для создания вашего профиля (потенциального) клиента и когда мы взаимодействуем с вами через социальные сети для коммерческих возможностей.


Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips в стране, где вы подписались на получение рекламных электронных писем (указанная в наших Условиях использования — см. нижний колонтитул — как оператор веб-сайта), а также Philips International BV.

Присоединение к нашим акциям

Мы публикуем различные рекламные акции для наших продуктов и услуг, которыми вы можете воспользоваться, такие как акции возврата денег (cashback), продленная гарантия, рекламные купоны, программы «Пригласи друга», лотереи, конкурсы, сезонные или другие акции и даже можем отправить вам подарок при покупке товара. Для проведения этих рекламных акций мы обрабатываем ваши персональные данные.
На эти рекламные акции могут распространяться дополнительные уведомления о конфиденциальности.
Существуют различные способы участия. Например, заполнив специальную форму на нашем веб-сайте, создав учетную запись MyPhilips, подписавшись для получения наших рекламных сообщений с помощью специальных форм, доступных на нашем веб-сайте или страницах в социальных сетях, или оценив и оставив отзыв о нашей продукции в нашем Веб-сайт.
 
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные и какие персональные данные мы обрабатываем
Как правило, мы собираем информацию, необходимую для того, чтобы вы могли участвовать в рекламной акции, идентифицировать вас, оценивать, соответствуете ли вы условиям рекламной акции и выполняете договорные условия рекламной акции:
  • Информация об учетной записи, такая как ваше имя, фамилия и адрес электронной почты; это означает, что ваше участие будет связано с вашей учетной записью MyPhilips.
  • Информация, которую вы предоставляете нам (например, ваше имя и адрес электронной почты) в случае, если вы участвуете, подписавшись на получение наших рекламных сообщений
  • Подтверждение покупки продукта и другие данные, которые позволяют нам убедиться, что вы соответствуете условиям акции, и выбрать победителя конкурса (на основе правил, которые вы принимаете, когда принимаете решение об участии).
  • Информация об электронной почте и адресе (если вы выбраны победителем), чтобы сообщить вам, что вы выбраны победителем, отправить наш приз на адрес, указанный в процессе регистрации, и проверить, соблюдаете ли вы условия конкурса и действуете соответственно.
  • Номер банковского счета для промо-акций с кэшбэком, на который мы будем вносить сумму, полученную в рамках промо-акции.
  • Материал или контент, созданный и предоставленный вами, который позволяет вам участвовать в розыгрыше, конкурсе, игре или другом соревновании.


Законное основание для обработки
Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в целях, описанных в этом разделе, является наша необходимость заключить или выполнить договор с вами, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу, в частности, для выполнения условий использования соответствующую акцию.

Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших личных данных является аффилированная компания Philips, указанная в условиях использования соответствующей рекламной акции, доступных для вас на нашем веб-сайте.

Посещение наших веб-сайтов

Когда вы посещаете наши веб-сайты, мы размещаем файлы cookie и другие подобные технологии в вашем браузере или устройстве, которые помогают нам обеспечить техническое и функциональное управление нашими веб-сайтами (включая обеспечение информационной безопасности), улучшать дизайн и производительность наших веб-сайтов и лучше понимать поведение посетителя на наших страницах. Эти cookies и другие подобные технологии могут собирать такие данные, как ваш IP-адрес, ваша операционная система, тип вашего браузера и тип вашего устройства (например, ПК, смартфон).

Некоторые файлы cookie всегда включены, когда вы посещаете наши веб-сайты, и вы не можете отключить их, если не измените настройки своего браузера. Мы называем их «строго необходимыми файлами cookie». Без этих файлов cookie услуги, которые вы запрашиваете, не могут функционировать должным образом. Мы используем эти файлы cookie, чтобы убедиться, что наши веб-сайты работают правильно и отвечают потребностям и интересам аудитории. Например, мы используем эти файлы cookie для проверки того, когда веб-сайт не работает, или для обеспечения безопасности наших веб-сайтов. Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, являются наш легитимный интерес, в частности нашей необходимостью защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.

Мы используем файлы cookie производительности (например, аналитические) для сбора сводной статистической информации о том, как работает наш веб-сайт, и для соответствующего повышения его производительности. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, мы используем эти файлы cookie для получения общего представления о том, как посетители используют наши веб-сайты (например, какие веб-страницы вы посещаете чаще всего, количество посетителей различных частей веб-сайта) или для проведения опросов пользователей на нашем веб-сайте в целом или на определенных элементах нашего веб-сайта.

Мы также используем функциональные файлы cookie, чтобы персонализировать наши веб-сайты в соответствии с вашими потребностями, запоминая ваш выбор. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, мы используем эти файлы cookie, чтобы напомнить вам о ваших настройках на нашем веб-сайте (таких как ваше имя пользователя, язык или регион, в котором вы находитесь) и предоставить дополнительные персонализированные функции. Они не собирают никакой информации о вас, которая может быть использована в рекламных целях. Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие.

Наконец, мы используем файлы cookie для рекламы и социальных сетей, для отслеживания вашего поведения на нашем веб-сайте и показа вам персонализированной рекламы, имеющей отношение к вам и вашим интересам. Кроме того, если вы дали нам свое согласие на получение рекламных сообщений, мы будем использовать информацию, полученную из этих файлов cookie, для отправки вам сообщений с учетом ваших предпочтений. Эти файлы cookie могут размещаться третьими лицами и будут связаны с функциями сайта, предоставляемыми такими третьими лицами. Следовательно, это повлияет на контент и сообщения, которые вы видите на других веб-сайтах, которые вы посещаете. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы воспользуемся ими, только если вы согласитесь. Например, если вы читаете статью о продукте Philips, мы можем показывать вам рекламу этого продукта на нашем или стороннем веб-сайте. Законным основанием, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие.

Для получения дополнительной информации о конкретных файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашим инструментом согласия на использование файлов cookie.
Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время с помощью нашего инструмента согласия на использование файлов cookie.

Соблюдение наших нормативных обязательств

Как производитель медицинских устройств, на нас распространяются нормативные обязательства, касающиеся размещения на рынке, поставки на рынок или ввода в эксплуатацию медицинских устройств для использования человеком и принадлежностей для таких устройств. Поэтому мы постоянно обрабатываем персональные данные, чтобы обеспечить соблюдение наших нормативных обязательств как производителя медицинских устройств.
Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:
  • сообщать о любом серьезном происшествии в органы здравоохранения после того, как они установили причинно-следственную связь между этим происшествием и устройством или что такая причинно-следственная связь разумно возможна;
  • анализировать и сообщать о статистически значимом увеличении (либо частоте, либо серьезности) несерьезных инцидентов или побочных эффектов, которые могут повлиять на анализ риска и пользы устройства;
  • анализировать, расследовать и предпринимать корректирующие действия на местах в случае серьезных инцидентов.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • Лог-файлы
  • Контактная информация, касающаяся репортеров об инцидентах
  • Информация о пациентах/иных лицах, содержащаяся в инциденте/жалобе/отзыве.
  • Лог-файлы или медицинские изображения, которые могут содержать такие сведения о пациенте, как возраст, пол, вес.


Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.
 

Законное основание для обработки
Мы обрабатываем ваши персональные данные в целях соблюдения юридических или нормативных обязательств, которым подчиняется Philips, когда мы сообщаем (а) о нежелательных явлениях в компетентные органы и (б) о тенденциях статистически значимого увеличения (по частоте/тяжести) несерьезных происшествий и когда мы обрабатываем жалобы;

Мы обрабатываем ваши персональные данные для выполнения деятельности, осуществляемой в общественных интересах, когда мы расследуем инциденты для выявления первопричины и необходимых профилактических, корректирующих действий, корректирующих действий по обеспечению безопасности на местах; выявить тенденции статистически значимого увеличения (по частоте/тяжести) несерьезных происшествий.

Как долго мы храним ваши персональные данные
Philips как производитель обязан поддерживать техническую документацию своих устройств в актуальном состоянии и доступной для компетентных органов в течение не менее 10 (имплантируемых устройств 15) лет после размещения последнего устройства, на которое распространяется такая же декларация о соответствии на рынке (т.е. продано).

Кто является контроллёром ваших личных данных
Kонтроллёром ваших личных данных является дочерняя компания Philips, которая является производителем медицинского устройства, как указано на этикетке с указанием нормативных требований к соответствующему устройству.

Проведение клинических исследований

Мы проводим клинические исследования для оценки безопасности или эффективности наших медицинских устройств. В этом контексте мы обрабатываем персональные данные людей.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:

  • для проведения клинической оценки, направленной на подтверждение безопасности и эффективности наших медицинских устройств до их размещения на рынке;
  • для проведения клинических исследований, направленных на: (i) установление пригодности конструкции, изготовления и упаковки нашего медицинского изделия для его предполагаемой цели при нормальных условиях использования; и (ii) установить и проверить клиническую пользу медицинского изделия для пациентов, а также установить и проверить клиническую безопасность изделия; и (iii) определить нежелательные побочные эффекты и оценить, являются ли эти риски приемлемыми рисками по сравнению с пользой для здоровья от медицинского устройства.
  • для выполнения и обновления клинической оценки медицинского изделия и осуществления послепродажного надзора.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории (ретроспективных) данных:

  • Общие сведения о пациентах (такие как возраст, категория, пол);
  • Данные о состоянии здоровья в зависимости от вида медицинского изделия, являвшегося предметом клинического исследования.


Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.


Законное основание для обработки
Если иное не требуется действующим законодательством:

  • Когда мы проводим клинические исследования с целью соблюдения обязательств производителя медицинских устройств (например, при оценке безопасности, эффективности и качества наших медицинских устройств), мы делаем это, чтобы осуществлять деятельность в общественных интересах.
  • Когда мы проводим клинические исследования с целью создания более качественных продуктов, улучшающих здравоохранение, мы делаем это для того, чтобы действовать в общественных интересах.
  • Когда мы сообщаем о серьезных нежелательных явлениях, имевших место во время клинического исследования, мы делаем это для того, чтобы выполнить юридические или нормативные обязательства, которым подчиняется Philips.


Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших персональных данных является аффилированная компания Philips, которая является производителем медицинского устройства или спонсором клинического исследования, указанного в документации исследования или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг.

В некоторых случаях клинические исследования проводятся совместно аффилированной компанией Philips, которая является производителем медицинского изделия (указанного в исследовательской документации или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг) совместно с аффилированными компаниями Philips, расположенными в Нидерландах ( Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франции (Philips France Commercial SAS) и Германии (Philips GmbH).

Проведение клинических исследований

Мы проводим клинические исследования для достижения различных целей, таких как соблюдение обязательств производителя нашего медицинского устройства или разработка и улучшение (безопасности или) производительности медицинского устройства для улучшения здравоохранения. В этом контексте мы обрабатываем персональные данные людей.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:

  • Для проведения клинических исследований медицинского устройства на основании юридических обязательств, которым подчиняется Philips;
  • для выполнения и обновления клинической оценки медицинского изделия и осуществления послепродажного надзора.
  • для оценки, оценки, тестирования, разработки, улучшения (безопасности или) производительности нашего медицинского устройства с целью создания более качественных продуктов, улучшающих здравоохранение.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Мы обрабатываем следующие категории (ретроспективных) данных:

  • Общие сведения о пациентах (такие как возраст, категория, пол);
  • Данные о состоянии здоровья в зависимости от вида медицинского изделия, являвшегося предметом клинического исследования.


Имейте в виду, что у нас нет доступа к непосредственно идентифицируемой информации о пациентах, поскольку она хранится в конфиденциальности соответствующим поставщиком медицинских услуг и не требуется для операций обработки, которые мы проводим.


Законное основание для обработки
Если иное не требуется действующим законодательством:

  • Когда мы проводим клинические исследования с целью соблюдения обязательств производителя медицинских устройств (например, при оценке безопасности, эффективности и качества наших медицинских устройств), мы делаем это, чтобы осуществлять деятельность в общественных интересах.
  • Когда мы сообщаем о серьезных нежелательных явлениях, имевших место во время клинического исследования, мы делаем это, чтобы выполнить юридические или нормативно-правовые обязательства, которым подчиняется Philips.
  • Когда мы проводим клинические исследования с целью оценки, определения, тестирования, разработки, улучшения (безопасности или) характеристик медицинских устройств с целью создания более качественных продуктов, улучшающих здравоохранение, мы делаем это на основании исключения для научных исследований или, при необходимости, на основании согласия.
     

Кто является контролёром ваших личных данных
Контролёром ваших персональных данных является аффилированная компания Philips, которая является производителем медицинского устройства или спонсором клинического исследования, указанного в документации исследования или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг.

В некоторых случаях клинические исследования проводятся совместно аффилированной компанией Philips, которая является производителем медицинского изделия (указанного в исследовательской документации или в другой соответствующей документации, предоставленной поставщиком медицинских услуг) совместно с аффилированными компаниями Philips, расположенными в Нидерландах (Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франции (Philips France Commercial SAS) и Германии (Philips GmbH).

Управление вашими коммерческими отношениями с нами

Если у вас есть коммерческие отношения с Philips — в качестве (потенциального) поставщика, бизнес-клиента или партнёра — мы хотим убедиться, что наши отношения с вами основаны на прозрачности, четкой подотчетности и доверии. Для управления этими отношениями с вами и обеспечения соблюдения применимых законов мы можем обрабатывать персональные данные.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем ваши персональные данные для следующих целей:

  • для связи с вами, например, отвечая на ваши запросы или отправляя транзакционные сообщения;
  • чтобы инициировать, планировать и поддерживать наши (договорные) отношения с клиентом, поставщиком или деловым партнёром, которого вы представляете, например, заключая контракты, обрабатывая платежи, учет/выставление счетов/выставление счета-фактуры, управление кредитами, управление отгрузкой и доставкой, ремонт;
  • [если вы являетесь бизнес-клиентом] для предоставления вам запрошенных продуктов и услуг, таких как предоставление технической поддержки;
  • [если вы являетесь бизнес-клиентом], чтобы предоставить вам доступ к нашему порталу обслуживания клиентов.
  • для предоставления вам или вашим представителям тренингов или демонстрационных занятий;
  • [если вы являетесь бизнес-клиентом] для предоставления вам кредита по вашему запросу.
  • для обеспечения соблюдения наших Общих Принципов Ведения Бизнеса и других применимых законов и нормативных актов, которым мы подчиняемся, например, проведение проверок для оценки того, какое соответствие и (коммерческий/кредит) риски связаны с потенциальными деловыми отношениями или сбор/ответ на жалобы на качество наших медицинских устройств.


Какие персональные данные мы обрабатываем
Для управления нашими деловыми отношениями с вами и обеспечения соблюдения действующего законодательства мы обрабатываем следующие категории персональных данных:

  • контактная информация, такая как полное имя, название должности/роль, служебная электронная почта, служебный адрес, служебный номер телефона;
  • платежная информация, такая как данные, необходимые для обработки платежей;
  • Общедоступные данные, такие как информация о владельцах, мажоритарных акционерах и высшем руководстве или руководителях наших поставщиков и деловых партнеров, собранная из надежных общедоступных источников;
  • Данные, которые вы предоставляете нам, например, при взаимодействии с представителем Philips;
  • Информация о лицах, которые сообщают о нежелательных явлениях или подают жалобы на качество, включая медицинских работников, например имя, адрес электронной почты, почтовый адрес.
  • Данные устройства, такие как лог-файлы.


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • нашей необходимости выполнить контракт, которым вы являетесь, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
  • наш легитимный интерес, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и нормативно-правовых актов, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся.

Достижение других юридических и деловых целей

В той мере, в какой это необходимо, нам может понадобиться выполнить другие юридические и деловые цели.
В этом контексте мы можем обрабатывать персональные данные.


Почему мы обрабатываем ваши персональные данные
Мы обрабатываем персональные данные для следующих целей.

  • Выполнение бизнес-процессов и внутреннее управление. Эта цель включает в себя такие виды деятельности, как проведение (внутренних) аудитов и расследований, управление альянсами, предприятиями, слияниями, приобретениями и отчуждением активов, реорганизациями или продажей, а также интеграция с покупателем.
  • Разработка и улучшение приложений, продуктов и/или услуг.Эта цель включает в себя такие виды деятельности, как разработка и совершенствование продуктов, систем и/или услуг Philips.
  • Безопасность и защита интересов и/или активы PhilipsЭта цель включает в себя деятельность, связанную с обеспечением и защитой интересов и/или активов Philips и её клиентов, бизнес-клиентов и деловых партнеров, включая обеспечение безопасности и целостности их бизнес-сектора. В частности, это включает в себя такие действия, как обнаружение, предотвращение, расследование и пресечение (попытки) преступного или нежелательного поведения, направленного против Philips, ее сотрудников или других лиц, такие действия, как действия, связанные со здоровьем и безопасностью, подтверждение статуса клиента, поставщика или делового партнера. а также права доступа и действия, такие как развертывание и поддержание технических и организационных мер безопасности.
  • Защита прав интеллектуальной собственности Philips. Эта цель включает такие действия, как регистрация и управление правами интеллектуальной собственности Philips, и может потребоваться обработка персональных данных изобретателей и других лиц.
  • Создание и раскрытие рекламных материалов. Эта цель включает в себя такие действия, как использование фотографий и видео (которые могут содержать данные, касающиеся отдельных лиц) в рекламных материалах, которые могут раскрываться клиентам или размещаться в Интернете.
  • Соблюдение юридических обязательств.Эта цель включает в себя Обработку Персональных данных в связи с выполнением задачи, выполняемой для выполнения юридического обязательства, которому подчиняется Philips, включая раскрытие Персональных данных государственным учреждениям или надзорным органам, включая налоговые органы и другие компетентные органы для сектора, в котором работает Philips.
  • Защита от судебных исков.

Эта цель включает в себя такие действия, как предотвращение, подготовка или участие в разрешении споров.


Какие персональные данные мы обрабатываем
В зависимости от конкретной цели мы обрабатываем различные категории персональных данных (например, данные контактной информации и любую другую информацию, необходимую для выполнения вышеуказанных целей).


Законное основание для обработки
Законные основания, на которые мы полагаемся при обработке ваших персональных данных для целей, описанных в этом разделе, следующие:

  • нашей необходимости выполнить контракт, которым вы являетесь, или предпринять преддоговорные действия по вашему запросу.
  • наши законные интересы, в частности наша необходимость вести бизнес ответственным образом и в соответствии с местными законами и правилами, а также защищать основные права, такие как право на защиту, право на собственность и свободу ведения бизнеса.
  • наша потребность соблюдать юридические обязательства, которым мы подчиняемся.
  • согласие соответствующих лиц;
  • Любое другое юридическое основание, так или иначе разрешенное действующим законодательством.

Имейте в виду, что, если нам не нужны ваши личные данные для соблюдения законов и правил, вы не обязаны предоставлять нам свои личные данные. Конечно, если вы решите этого не делать, во многих случаях мы не сможем предоставить вам запрошенные вами продукты или услуги или ответить на ваши запросы.

Как мы защищаем ваши персональные данные


Мы используем организационные, технические и физические меры для защиты ваших персональных данных, принимая во внимание характер персональных данных и обработки, а также возникающие потенциальные угрозы. Мы постоянно работаем над улучшением этих мер, чтобы обеспечить безопасность ваших личных данных.

Как мы передаем ваши персональные данные между странами

В связи с нашим глобальным характером ваши личные данные могут быть переданы или доступны компаниям аффилированным с Philips или доверенным третьим сторонам Philips по всему миру. Разумеется, при этом мы обеспечиваем соблюдение законов о передаче персональных данных между странами.

Когда мы передаем персональные данные из Европейской экономической зоны, Великобритании и Швейцарии в:
 

  • Компании, аффилированные с Philips, обрабатывают такие персональные данные в других странах, такая передача регулируется Правилами конфиденциальности Philips (так называемые Обязательные Kорпоративные Правила);
  • Philips доверяет третьим сторонам, обрабатывающим такие персональные данные в других странах, которые не признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных, такая передача регулируется Стандартными Договорными Условиями.
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Ваши права на конфиденциальность


В зависимости от причины, по которой мы обрабатываем ваши персональные данные, и действующим законодательством, у вас есть определенные права на ваши персональные данные. Здесь мы хотим, чтобы вы знали, каковы эти права на конфиденциальность.

  • Вы имеете право доступа к своим личным данным. Это означает, что вы можете запросить у нас копии или информацию о ваших персональных данных, которые мы обрабатываем.
  • Вы имеете право исправить свои личные данные. Это означает, что если вы считаете, что персональные данные о вас, которые мы обрабатываем, неточны, вы можете попросить нас исправить или исправить их. Если вы хотите, чтобы мы исправили ваши личные данные, сообщите нам, что вы считаете неточным, и объясните нам, как мы должны это исправить.
  • Вы имеете право удалить свои личные данные. Это означает, что вы можете попросить нас удалить персональные данные, которые мы обрабатываем о вас. Имейте в виду, что могут быть случаи (например, когда мы по закону обязаны хранить ваши личные данные), когда мы не сможем удалить ваши личные данные.
  • Вы имеете право на переносимость данных. Это означает, что вы можете попросить нас передать информацию о вас (которую вы нам напрямую предоставили) другой организации или передать ее вам. Имейте в виду, что это право применяется только при определенных обстоятельствах (например, если мы обрабатываем ваши персональные данные с помощью автоматизированных средств и на основании вашего согласия).
  • Вы имеете право ограничить обработку нами ваших персональных данных. Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете попросить нас ограничить использование нами ваших персональных данных.
  • Вы имеете право возражать против обработки нами ваших персональных данных. Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете возражать против обработки ваших персональных данных, осуществляемой нами.


Имейте в виду, что могут возникнуть ситуации, когда мы имеем право отказать или ограничить ваши права на неприкосновенность частной жизни, например, когда необходимо установить, реализовать или защитить Philips от судебных исков, или когда ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности потому, что его повторяющийся характер.
В Philips мы стремимся предоставить вам контроль над вашими личными данными. Таким образом, в зависимости от деятельности, вы можете контролировать свои личные данные и самостоятельно осуществлять свои права и возможности выбора в отношении конфиденциальности, например, войдя в свою учетную запись Philips и обновив, изменив или удалив свои личные данные, или отказавшись от подписки на наши рекламные сообщения с помощью кнопки отказа от подписки (ссылки), размещенной в нижней части наших рекламных сообщений.


Во всех других случаях, чтобы воспользоваться своими правами на конфиденциальность, подать жалобу на конфиденциальность или связаться с нашим сотрудником по защите данных, вы можете связаться с нами, используя нашу контактную форму конфиденциальности.


Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос вовремя и бесплатно. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить свою личность, прежде чем действовать по вашему запросу.Конечно, если вы недовольны тем, как мы обработали ваш запрос, вы можете подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.

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Кому мы передаем ваши личные данные


Если в этом уведомлении не указано иное, это категории третьих лиц, которым мы можем передавать ваши персональные данные:

  • Наши компании, аффилированные с Philips. В связи с нашим глобальным характером ваши личные данные могут быть раскрыты другим компаниям, аффилированным с Philips. Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы доступ к вашим личным данным был предоставлен в случае необходимости. Кроме того, имейте в виду, что наши компании аффилированные с Philips обязаны обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с нашими Правилами конфиденциальности Philips. Это гарантирует, что Philips будет обрабатывать ваши личные данные в соответствии с теми же стандартами защиты данных.
  • Наши поставщики услуг. Мы можем взаимодействовать со сторонними поставщиками услуг (например, поставщиками ИТ, поставщиками услуг для клиентов) и просить их выполнять определенные операции обработки от нашего имени, например, хранить личные данные. Когда мы делаем это, мы удостоверяемся, что эти поставщики услуг обязаны, по договору, не использовать ваши персональные данные в целях, отличных от тех, которые запрашиваются нами или требуются по закону.
  • Наши деловые партнеры: иногда мы можем сотрудничать с нашими деловыми партнерами, чтобы предоставлять вам услуги, и в этом контексте мы можем передавать им ваши личные данные. Например, если вы покупаете продукт в нашем интернет-магазине, мы передаем вашу информацию поставщикам платежных услуг для обработки платежей.
  • Третьи стороны в связи с корпоративными сделками: иногда мы можем быть вовлечены в слияние, поглощение, банкротство, совместное предприятие, реорганизацию, продажу активов или иное отчуждение всей или любой части нашего бизнеса, активов или акций. В этих случаях мы можем передавать ваши персональные данные третьей стороне, участвующей в этой корпоративной транзакции.
  • Другие: по юридическим причинам мы также можем передавать ваши персональные данные другим лицам (например, государственным органам, профессиональным консультантам), если мы решим, что доступ, использование, сохранение или раскрытие ваших персональных данных необходимо для: 1 ) соблюдения применимых законов и нормативно-правовых актов или обязательных требований правительства; 2) расследования, предотвращения или принятия мер в отношении предполагаемой или фактической незаконной деятельности или для оказания помощи государственным правоохранительным органам; 3) обеспечения соблюдения наших условий с вами; 4)расследования и защиты от любых претензий или обвинений; 5) осуществления или защиты прав и безопасности Philips, наших клиентов Philips, персонала или других лиц.
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Как долго мы храним ваши персональные данные


Мы удаляем персональные данные, когда они больше не нужны для целей, описанных в настоящем уведомлении о конфиденциальности.

В любом случае, если в настоящем Уведомлении о конфиденциальности не указано иное, критерии, которые мы используем для определения сроков хранения, включают: (i) нужны ли нам ваши персональные данные для защиты наших легитимных интересов, для выполнения контракта, которым вы являетесь, или для ответа на ваши вопросы или предоставить вам необходимую услугу или поддержку; (ii) существует ли юридическое обязательство, которому мы подчиняемся; или (iii) целесообразно ли хранение в свете нашей правовой позиции (например, в отношении применимых сроков давности, судебных разбирательств или расследований регулирующих органов).

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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