تطبيق Lumea IPL من فيليبس

• محلل سيلفي للبشرة. حصريا للأجهزة المتميزة، تمكنك ميزة Skin Selfie Analyzer من تلقي تشخيص للجلد بناء على إجابات الصور الشخصية والاستبيان. هدفنا النهائي هو تزويدك بالتعليم والمشورة والتوجيه طوال رحلة العناية بالبشرة. نظرا لأنه يمكن استخدام المعلومات التي نجمعها لإجراء استنتاجات حول صحة بشرتك، فإننا نعتبرها بيانات حساسة. لذلك، لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى منح موافقتك لنا على معالجة هذا النوع من البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا بشكل آمن معنا لتخزين سجل تشخيص بشرتك. تقرير الجلد الذي نقوم بإنشائه موحد، ولن نقوم بتخصيصه بأي بيانات إضافية تتم معالجتها في التطبيق. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.

• محلل شعر الجسم. يساعدك محلل شعر الجسم على تتبع تقدم تصغير الشعر بصريا. باستخدام تقنية التعلم الآلي، يمكن ل Philips تحليل الصورة التي تلتقطها لجزء الجسم المعالج، ورسم بصيلات شعرك، وتقديم رؤى تحليلية لتحليل الشعر لجلستك. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى الموافقة على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بأمان لتخزين سجلك. لن نقدم المشورة أو التوصيات بناء على صورتك في تقرير تحليل الشعر الخاص بك. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم ميزات التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.

• ميزة عداد فلاش الصوت. لتحسين علاجك، تحتاج إلى إجراء عدد محدد من الومضات على منطقة الجسم المعالجة. من خلال الجمع بين بياناتك وتقنية التعلم الآلي الخاصة بنا، يمكن أن تنصحك فيليبس بعدد الومضات اللازمة لإكمال دورة العلاج. يلتقط التسجيل الصوتي عدد الومضات التي تم إجراؤها. تعالج فيليبس بياناتك لتمنحك نسبة اكتمال السكتة الدماغية. لاستخدام هذه الميزة، يجب أن توافق على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية والموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بشكل آمن. نحن لا نخصص نصائحنا بناء على البيانات الشخصية التي تم جمعها أثناء استخدام هذه الميزة. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.

• توفير إمكانات مراسلة التطبيق. يعد الحفاظ على جدول علاج ثابت أمرا ضروريا لتحقيق نتائج رائعة لإزالة الشعر، ولهذا السبب نقدم لك تذكيرات مفيدة للبقاء على المسار الصحيح. قد تتضمن هذه الإشعارات تحديثات حول مراحل العلاج الخاصة بك، بالإضافة إلى أخبار عن تاريخ ووقت العلاج القادم. لهذا الغرض، نقوم بمعالجة بياناتك على نهايتنا الخلفية إذا قدمت الإذن وكنت تستخدم جهازا يعمل بنظام التشغيل Android. بخلاف ذلك، إذا كنت تفضل استخدام التطبيق محليا، فستبقى بياناتك داخل جهازك المحمول فقط ولن نعالج بياناتك في خوادمنا لتوفير إمكانات مراسلة التطبيق.

• تحسين منتجاتنا وخدماتنا. هدفنا الأساسي هو تزويدك بأفضل المنتجات والخدمات الممكنة. يمكنك مساعدتنا في تحقيق ذلك من خلال تمكيننا من مراقبة البيانات وجمعها منك عند استخدام هذا التطبيق والأجهزة المتصلة. • التحليلات. لتحقيق ذلك، نقوم بجمع معلومات حول كيفية استخدامك للتطبيق وتقييم أدائه على جهازك المحمول. يتضمن ذلك تحديد أي مشكلات قد تنشأ وحلها على الفور، مثل تعطل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، قد نحلل التغييرات أو الميزات بين مجموعات مختلفة من المستخدمين لتحسين التفاعلات وتجارب المستخدم.

• الاستطلاعات وردود الفعل. في بعض الأحيان، قد نتفاعل معك لجمع ملاحظاتك من خلال دعوتك للمشاركة في استطلاعات الرأي أو المشاريع البحثية التي ننظمها. • نماذج الذكاء الاصطناعي. تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا البيانات المنسقة لضمان دقتها وفعاليتها. للحفاظ على هذا المستوى من الجودة وتقديم أفضل تجربة ممكنة ، قد نحتاج إلى جمع بيانات إضافية لإعادة تدريبهم على السيناريوهات أو تحسين السيناريوهات الحالية. نقوم بمعالجة البيانات المتعلقة باستخدامك لميزاتنا التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي (محلل شعر الجسم وعداد فلاش الصوت) لتقليل البيانات وإخفاء هويتها إلى أقصى حد ممكن قبل استخدامها لإعادة تدريب الخوارزمية. قد نقوم بتسمية المعلومات المذكورة أعلاه ودمجها وتجميعها مع البيانات التي تم جمعها من استخدامك لقنوات Philips الرقمية الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، من أجل استخلاص رؤى مهمة ستمكننا من تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل، مع منتجات وخدمات أكثر تخصيصا وفعالية في المستقبل.