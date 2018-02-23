آخر تعديل في أكتوبر 2025 المقدمة والنطاق يوفر لك تطبيق Lumea IPL من فيليبس ("التطبيق") خدمات علاج مخصصة للشعر وإزالة الشعر وخدمات روتينية للبشرة.
يشرح إشعار خصوصية تطبيق Lumea IPL من فيليبس ("إشعار خصوصية التطبيق") كيفية معالجة فيليبس للمعلومات والبيانات الشخصية عند استخدامك للتطبيق ومنتجاته المتصلة ("الأجهزة")، ويكمل إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس الذي يوفر معلومات عامة حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية، بما في ذلك المعلومات التي لا يغطيها إشعار خصوصية التطبيق هذا على وجه التحديد.
المتحكم في البيانات
وحدة التحكم في البيانات الخاصة ببياناتك هي Philips Consumer Lifestyle B.V، وعنوانها في High Tech Campus 52، 5656 AE، Eindhoven، The Netherlands.
آخر تعديل في أكتوبر 2025
المقدمة والنطاق
يوفر لك تطبيق Lumea IPL من فيليبس ("التطبيق") خدمات علاج مخصصة للشعر وإزالة الشعر وخدمات روتينية للبشرة.
أسباب قيامنا بمعالجة بياناتك وفقًا لاختياراتك، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الآتية: • إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. عند استخدام التطبيق، لديك خيار إما إنشاء و / أو تسجيل الدخول إلى حساب MyPhilips الخاص بك أو استخدام التطبيق في وضع الضيف. إذا قررت استخدام التطبيق مع حساب، فيمكنك إدخال معلوماتك الشخصية يدويا أو استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بجهة خارجية. يمنحك التسجيل معنا إمكانية الوصول إلى مزايا قيمة، بما في ذلك تغطية الضمان الممتد لمنتجاتك، والنسخ الاحتياطي الآمن لبياناتك، والوصول إلى الميزات المتميزة والقدرة على تسجيل منتجك (منتجاتك) بسهولة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام حساب psMyPhili الخاص بك، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس. • تقديم خدمات التطبيق. من أجل تزويدك بتجربة إزالة شعر مخصصة وشاملة في تطبيقك، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية، مما يتيح لك تتبع تقدمك وإزالة الشعر وتاريخ الجلد وتخصيص تجربتك. تشمل ميزات التطبيق التي قد تعالج بياناتك الشخصية ما يلي: • التخزين السحابي الآمن. من خلال إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإعطاء موافقتك على مزامنة النسخ الاحتياطي للبيانات، فإنك تمكننا من تخزين بيانات بشرتك وجسمك وشعرك وبيانات جهاز IPL وبيانات برنامج العلاج وأي بيانات أخرى تختار تحميلها في التطبيق بشكل آمن. يساعد هذا الخيار في ضمان نسخ بياناتك احتياطيا بأمان، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق على جهاز آخر. إذا كنت تستخدم التطبيق محليا، فستبقى بياناتك داخل جهازك المحمول فقط. يرجى ملاحظة أن هذه ميزة اختيارية ويمكنك استخدام الخدمات الأساسية في التطبيق دون نسخ بياناتك احتياطيا معنا. • مقالات ونصائح. يهدف هذا التطبيق إلى زيادة وعيك وتزويدك بأحدث التقنيات والاتجاهات في إزالة الشعر وجمال البشرة. لهذا الغرض، نعالج بياناتك لنقدم لك نصائح ومقالات ذات صلة باللغة التي حددتها في إعدادات جهازك المحمول وبناء على بيانات العلاج الخاصة بك. لا تحتاج إلى تخزين بياناتك معنا للوصول إلى المحتوى داخل التطبيق. • حدد موعدا للعلاج. لتسهيل إزالة علاج الشعر بتقنية IPL، توفر لك فيليبس وظيفة علاج جدودية تسمح لك بالتخطيط للعلاجات وتتبع تقدمك. لهذا الغرض، تعالج فيليبس معلومات حول جزء الجسم الذي ترغب في علاجه وبيانات العلاج الخاصة بك. تساعدنا هذه المعلومات في إرشادك خلال رحلة إزالة الشعر وتساعد على تحسين النتائج المستقبلية. لا نطلب منك تخزين بياناتك معنا لاستخدام هذه الميزة. الأمر متروك لك في النهاية لتقرر ما إذا كنت تريد نسخ تقدمك احتياطيا بأمان أم لا أو الاحتفاظ به محليا على جهازك المحمول. • افتح ميزة (ميزات) متميزة. إذا كان لديك جهاز متميز، فيمكنك الاستمتاع بميزات التطبيق الحصرية. لإلغاء قفلها، نحتاج إلى معالجة بيانات حساب MyPhilips الخاص بك من أجل التحقق من أهليتك لهذه الميزات. نظرا لطبيعة المعالجة، لا يمكنك فتح هذه الميزات إلا إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب MyPhilips الخاص بك ووافقت على تخزين بياناتك معنا بشكل آمن. تشمل هذه الميزات الحصرية ما يلي:
أسباب قيامنا بمعالجة بياناتك
وفقًا لاختياراتك، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الآتية:
• إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. عند استخدام التطبيق، لديك خيار إما إنشاء و / أو تسجيل الدخول إلى حساب MyPhilips الخاص بك أو استخدام التطبيق في وضع الضيف. إذا قررت استخدام التطبيق مع حساب، فيمكنك إدخال معلوماتك الشخصية يدويا أو استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بجهة خارجية. يمنحك التسجيل معنا إمكانية الوصول إلى مزايا قيمة، بما في ذلك تغطية الضمان الممتد لمنتجاتك، والنسخ الاحتياطي الآمن لبياناتك، والوصول إلى الميزات المتميزة والقدرة على تسجيل منتجك (منتجاتك) بسهولة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام حساب psMyPhili الخاص بك، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس.
• تقديم خدمات التطبيق. من أجل تزويدك بتجربة إزالة شعر مخصصة وشاملة في تطبيقك، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية، مما يتيح لك تتبع تقدمك وإزالة الشعر وتاريخ الجلد وتخصيص تجربتك. تشمل ميزات التطبيق التي قد تعالج بياناتك الشخصية ما يلي:
• التخزين السحابي الآمن. من خلال إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإعطاء موافقتك على مزامنة النسخ الاحتياطي للبيانات، فإنك تمكننا من تخزين بيانات بشرتك وجسمك وشعرك وبيانات جهاز IPL وبيانات برنامج العلاج وأي بيانات أخرى تختار تحميلها في التطبيق بشكل آمن. يساعد هذا الخيار في ضمان نسخ بياناتك احتياطيا بأمان، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق على جهاز آخر. إذا كنت تستخدم التطبيق محليا، فستبقى بياناتك داخل جهازك المحمول فقط. يرجى ملاحظة أن هذه ميزة اختيارية ويمكنك استخدام الخدمات الأساسية في التطبيق دون نسخ بياناتك احتياطيا معنا.
• مقالات ونصائح. يهدف هذا التطبيق إلى زيادة وعيك وتزويدك بأحدث التقنيات والاتجاهات في إزالة الشعر وجمال البشرة. لهذا الغرض، نعالج بياناتك لنقدم لك نصائح ومقالات ذات صلة باللغة التي حددتها في إعدادات جهازك المحمول وبناء على بيانات العلاج الخاصة بك. لا تحتاج إلى تخزين بياناتك معنا للوصول إلى المحتوى داخل التطبيق.
• حدد موعدا للعلاج. لتسهيل إزالة علاج الشعر بتقنية IPL، توفر لك فيليبس وظيفة علاج جدودية تسمح لك بالتخطيط للعلاجات وتتبع تقدمك. لهذا الغرض، تعالج فيليبس معلومات حول جزء الجسم الذي ترغب في علاجه وبيانات العلاج الخاصة بك. تساعدنا هذه المعلومات في إرشادك خلال رحلة إزالة الشعر وتساعد على تحسين النتائج المستقبلية. لا نطلب منك تخزين بياناتك معنا لاستخدام هذه الميزة. الأمر متروك لك في النهاية لتقرر ما إذا كنت تريد نسخ تقدمك احتياطيا بأمان أم لا أو الاحتفاظ به محليا على جهازك المحمول.
• افتح ميزة (ميزات) متميزة. إذا كان لديك جهاز متميز، فيمكنك الاستمتاع بميزات التطبيق الحصرية. لإلغاء قفلها، نحتاج إلى معالجة بيانات حساب MyPhilips الخاص بك من أجل التحقق من أهليتك لهذه الميزات. نظرا لطبيعة المعالجة، لا يمكنك فتح هذه الميزات إلا إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب MyPhilips الخاص بك ووافقت على تخزين بياناتك معنا بشكل آمن. تشمل هذه الميزات الحصرية ما يلي:
• محلل سيلفي للبشرة. حصريا للأجهزة المتميزة، تمكنك ميزة Skin Selfie Analyzer من تلقي تشخيص للجلد بناء على إجابات الصور الشخصية والاستبيان. هدفنا النهائي هو تزويدك بالتعليم والمشورة والتوجيه طوال رحلة العناية بالبشرة. نظرا لأنه يمكن استخدام المعلومات التي نجمعها لإجراء استنتاجات حول صحة بشرتك، فإننا نعتبرها بيانات حساسة. لذلك، لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى منح موافقتك لنا على معالجة هذا النوع من البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا بشكل آمن معنا لتخزين سجل تشخيص بشرتك. تقرير الجلد الذي نقوم بإنشائه موحد، ولن نقوم بتخصيصه بأي بيانات إضافية تتم معالجتها في التطبيق. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات. • محلل شعر الجسم. يساعدك محلل شعر الجسم على تتبع تقدم تصغير الشعر بصريا. باستخدام تقنية التعلم الآلي، يمكن ل Philips تحليل الصورة التي تلتقطها لجزء الجسم المعالج، ورسم بصيلات شعرك، وتقديم رؤى تحليلية لتحليل الشعر لجلستك. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى الموافقة على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بأمان لتخزين سجلك. لن نقدم المشورة أو التوصيات بناء على صورتك في تقرير تحليل الشعر الخاص بك. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم ميزات التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات. • ميزة عداد فلاش الصوت. لتحسين علاجك، تحتاج إلى إجراء عدد محدد من الومضات على منطقة الجسم المعالجة. من خلال الجمع بين بياناتك وتقنية التعلم الآلي الخاصة بنا، يمكن أن تنصحك فيليبس بعدد الومضات اللازمة لإكمال دورة العلاج. يلتقط التسجيل الصوتي عدد الومضات التي تم إجراؤها. تعالج فيليبس بياناتك لتمنحك نسبة اكتمال السكتة الدماغية. لاستخدام هذه الميزة، يجب أن توافق على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية والموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بشكل آمن. نحن لا نخصص نصائحنا بناء على البيانات الشخصية التي تم جمعها أثناء استخدام هذه الميزة. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات. • توفير إمكانات مراسلة التطبيق. يعد الحفاظ على جدول علاج ثابت أمرا ضروريا لتحقيق نتائج رائعة لإزالة الشعر، ولهذا السبب نقدم لك تذكيرات مفيدة للبقاء على المسار الصحيح. قد تتضمن هذه الإشعارات تحديثات حول مراحل العلاج الخاصة بك، بالإضافة إلى أخبار عن تاريخ ووقت العلاج القادم. لهذا الغرض، نقوم بمعالجة بياناتك على نهايتنا الخلفية إذا قدمت الإذن وكنت تستخدم جهازا يعمل بنظام التشغيل Android. بخلاف ذلك، إذا كنت تفضل استخدام التطبيق محليا، فستبقى بياناتك داخل جهازك المحمول فقط ولن نعالج بياناتك في خوادمنا لتوفير إمكانات مراسلة التطبيق. • تحسين منتجاتنا وخدماتنا. هدفنا الأساسي هو تزويدك بأفضل المنتجات والخدمات الممكنة. يمكنك مساعدتنا في تحقيق ذلك من خلال تمكيننا من مراقبة البيانات وجمعها منك عند استخدام هذا التطبيق والأجهزة المتصلة. • التحليلات. لتحقيق ذلك، نقوم بجمع معلومات حول كيفية استخدامك للتطبيق وتقييم أدائه على جهازك المحمول. يتضمن ذلك تحديد أي مشكلات قد تنشأ وحلها على الفور، مثل تعطل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، قد نحلل التغييرات أو الميزات بين مجموعات مختلفة من المستخدمين لتحسين التفاعلات وتجارب المستخدم. • الاستطلاعات وردود الفعل. في بعض الأحيان، قد نتفاعل معك لجمع ملاحظاتك من خلال دعوتك للمشاركة في استطلاعات الرأي أو المشاريع البحثية التي ننظمها. • نماذج الذكاء الاصطناعي. تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا البيانات المنسقة لضمان دقتها وفعاليتها. للحفاظ على هذا المستوى من الجودة وتقديم أفضل تجربة ممكنة ، قد نحتاج إلى جمع بيانات إضافية لإعادة تدريبهم على السيناريوهات أو تحسين السيناريوهات الحالية. نقوم بمعالجة البيانات المتعلقة باستخدامك لميزاتنا التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي (محلل شعر الجسم وعداد فلاش الصوت) لتقليل البيانات وإخفاء هويتها إلى أقصى حد ممكن قبل استخدامها لإعادة تدريب الخوارزمية. قد نقوم بتسمية المعلومات المذكورة أعلاه ودمجها وتجميعها مع البيانات التي تم جمعها من استخدامك لقنوات Philips الرقمية الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، من أجل استخلاص رؤى مهمة ستمكننا من تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل، مع منتجات وخدمات أكثر تخصيصا وفعالية في المستقبل.
• محلل سيلفي للبشرة. حصريا للأجهزة المتميزة، تمكنك ميزة Skin Selfie Analyzer من تلقي تشخيص للجلد بناء على إجابات الصور الشخصية والاستبيان. هدفنا النهائي هو تزويدك بالتعليم والمشورة والتوجيه طوال رحلة العناية بالبشرة. نظرا لأنه يمكن استخدام المعلومات التي نجمعها لإجراء استنتاجات حول صحة بشرتك، فإننا نعتبرها بيانات حساسة. لذلك، لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى منح موافقتك لنا على معالجة هذا النوع من البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا بشكل آمن معنا لتخزين سجل تشخيص بشرتك. تقرير الجلد الذي نقوم بإنشائه موحد، ولن نقوم بتخصيصه بأي بيانات إضافية تتم معالجتها في التطبيق. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.
• محلل شعر الجسم. يساعدك محلل شعر الجسم على تتبع تقدم تصغير الشعر بصريا. باستخدام تقنية التعلم الآلي، يمكن ل Philips تحليل الصورة التي تلتقطها لجزء الجسم المعالج، ورسم بصيلات شعرك، وتقديم رؤى تحليلية لتحليل الشعر لجلستك. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى الموافقة على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية ويمكنك الموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بأمان لتخزين سجلك. لن نقدم المشورة أو التوصيات بناء على صورتك في تقرير تحليل الشعر الخاص بك. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم ميزات التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.
• ميزة عداد فلاش الصوت. لتحسين علاجك، تحتاج إلى إجراء عدد محدد من الومضات على منطقة الجسم المعالجة. من خلال الجمع بين بياناتك وتقنية التعلم الآلي الخاصة بنا، يمكن أن تنصحك فيليبس بعدد الومضات اللازمة لإكمال دورة العلاج. يلتقط التسجيل الصوتي عدد الومضات التي تم إجراؤها. تعالج فيليبس بياناتك لتمنحك نسبة اكتمال السكتة الدماغية. لاستخدام هذه الميزة، يجب أن توافق على معالجتنا لهذه البيانات الشخصية والموافقة على نسخ بياناتك احتياطيا معنا بشكل آمن. نحن لا نخصص نصائحنا بناء على البيانات الشخصية التي تم جمعها أثناء استخدام هذه الميزة. إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن أعلاه، لمزيد من المعلومات.
• توفير إمكانات مراسلة التطبيق. يعد الحفاظ على جدول علاج ثابت أمرا ضروريا لتحقيق نتائج رائعة لإزالة الشعر، ولهذا السبب نقدم لك تذكيرات مفيدة للبقاء على المسار الصحيح. قد تتضمن هذه الإشعارات تحديثات حول مراحل العلاج الخاصة بك، بالإضافة إلى أخبار عن تاريخ ووقت العلاج القادم. لهذا الغرض، نقوم بمعالجة بياناتك على نهايتنا الخلفية إذا قدمت الإذن وكنت تستخدم جهازا يعمل بنظام التشغيل Android. بخلاف ذلك، إذا كنت تفضل استخدام التطبيق محليا، فستبقى بياناتك داخل جهازك المحمول فقط ولن نعالج بياناتك في خوادمنا لتوفير إمكانات مراسلة التطبيق.
• تحسين منتجاتنا وخدماتنا. هدفنا الأساسي هو تزويدك بأفضل المنتجات والخدمات الممكنة. يمكنك مساعدتنا في تحقيق ذلك من خلال تمكيننا من مراقبة البيانات وجمعها منك عند استخدام هذا التطبيق والأجهزة المتصلة.
• التحليلات. لتحقيق ذلك، نقوم بجمع معلومات حول كيفية استخدامك للتطبيق وتقييم أدائه على جهازك المحمول. يتضمن ذلك تحديد أي مشكلات قد تنشأ وحلها على الفور، مثل تعطل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، قد نحلل التغييرات أو الميزات بين مجموعات مختلفة من المستخدمين لتحسين التفاعلات وتجارب المستخدم.
• الاستطلاعات وردود الفعل. في بعض الأحيان، قد نتفاعل معك لجمع ملاحظاتك من خلال دعوتك للمشاركة في استطلاعات الرأي أو المشاريع البحثية التي ننظمها.
• نماذج الذكاء الاصطناعي. تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا البيانات المنسقة لضمان دقتها وفعاليتها. للحفاظ على هذا المستوى من الجودة وتقديم أفضل تجربة ممكنة ، قد نحتاج إلى جمع بيانات إضافية لإعادة تدريبهم على السيناريوهات أو تحسين السيناريوهات الحالية. نقوم بمعالجة البيانات المتعلقة باستخدامك لميزاتنا التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي (محلل شعر الجسم وعداد فلاش الصوت) لتقليل البيانات وإخفاء هويتها إلى أقصى حد ممكن قبل استخدامها لإعادة تدريب الخوارزمية.
قد نقوم بتسمية المعلومات المذكورة أعلاه ودمجها وتجميعها مع البيانات التي تم جمعها من استخدامك لقنوات Philips الرقمية الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، من أجل استخلاص رؤى مهمة ستمكننا من تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل، مع منتجات وخدمات أكثر تخصيصا وفعالية في المستقبل.
البيانات التي نعالجها تشمل فئات البيانات الشخصية التي نعالجها ما يأتي: • إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. إذا قمت بإنشاء حساب MyPhilips في التطبيق، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات الاتصال (مثل اسمك الأول ولقبك وعنوان بريدك الإلكتروني). إذا قررت إنشاء حساب MyPhilips باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، ملء نموذج التسجيل مسبقا بمعلومات الاتصال التي يقدمها مزود وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك. • معلومات حول موقعك (مثل بلدك وتفضيل اللغة)؛ • معلومات حول منتجك / خدمتك المسجلة (مثل اسم المنتج الذي تم شراؤه وتاريخ الشراء وإثباته). لمزيد من المعلومات حول البيانات الشخصية الإضافية التي قد نجمعها من خلال حساب MyPhilips الخاص بك، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس.
البيانات التي نعالجها
تشمل فئات البيانات الشخصية التي نعالجها ما يأتي:
• إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. إذا قمت بإنشاء حساب MyPhilips في التطبيق، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات الاتصال (مثل اسمك الأول ولقبك وعنوان بريدك الإلكتروني). إذا قررت إنشاء حساب MyPhilips باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، ملء نموذج التسجيل مسبقا بمعلومات الاتصال التي يقدمها مزود وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك.
• معلومات حول موقعك (مثل بلدك وتفضيل اللغة)؛
• معلومات حول منتجك / خدمتك المسجلة (مثل اسم المنتج الذي تم شراؤه وتاريخ الشراء وإثباته).
لمزيد من المعلومات حول البيانات الشخصية الإضافية التي قد نجمعها من خلال حساب MyPhilips الخاص بك، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس.
• تقديم خدمات التطبيق. • التخزين السحابي الآمن. إذا قررت نسخ بياناتك احتياطيا معنا، فسنقوم بمعالجة وتخزين الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول حساب MyPhilips الخاص بك (المعرف الفريد لحساب Philips) • معلومات حول الجهاز (فئة الجهاز والشركة التونسية للتصوير) • معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (مرحلة العلاج، الفاصل الزمني، الانتهاء، عدد العلاجات، الشدة ومستوى الراحة، عدد الومضات والبقعة الفائتة، طول منطقة الجسم، العلاج الفائت أو المتأخر) • معلومات حول بشرتك (لون البشرة، روتين البشرة ومشكلاتها) وإذا كنت تستخدم محلل البشرة، فسنقوم أيضا بمعالجة معلومات حول تقرير البشرة (النتيجة الإجمالية للبشرة، والملمس، والثبات، ولمعان البشرة، ومنطقة العين، والإشراق، والهالات السوداء، والنعومة) • معلومات حول بيانات شعر الجسم والجسم (لون شعر الجسم) وإذا كنت تستخدم محلل شعر الجسم، فسنقوم أيضا بمعالجة معلومات حول تقرير تحليل الشعر الخاص بك (اسم منطقة الجسم وعدد الشعر والموقع ومنطقة الاهتمام والملاحظات والبيانات الوصفية لصورتك المرتبطة بهذا التقرير) • معلومات حول التسجيل الصوتي الخاص بك إذا كنت تستخدم عداد الفلاش (كل عينة صوتية أقل من 1 ثانية) • معلومات حول صورتك (صورة سيلفي (selfie)للبشرة، صورة شعر الجسم) • معلومات حول إعدادات التطبيق (إعدادات المستخدم)
• تقديم خدمات التطبيق.
• التخزين السحابي الآمن. إذا قررت نسخ بياناتك احتياطيا معنا، فسنقوم بمعالجة وتخزين الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول حساب MyPhilips الخاص بك (المعرف الفريد لحساب Philips)
• معلومات حول الجهاز (فئة الجهاز والشركة التونسية للتصوير)
• معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (مرحلة العلاج، الفاصل الزمني، الانتهاء، عدد العلاجات، الشدة ومستوى الراحة، عدد الومضات والبقعة الفائتة، طول منطقة الجسم، العلاج الفائت أو المتأخر)
• معلومات حول بشرتك (لون البشرة، روتين البشرة ومشكلاتها) وإذا كنت تستخدم محلل البشرة، فسنقوم أيضا بمعالجة معلومات حول تقرير البشرة (النتيجة الإجمالية للبشرة، والملمس، والثبات، ولمعان البشرة، ومنطقة العين، والإشراق، والهالات السوداء، والنعومة)
• معلومات حول بيانات شعر الجسم والجسم (لون شعر الجسم) وإذا كنت تستخدم محلل شعر الجسم، فسنقوم أيضا بمعالجة معلومات حول تقرير تحليل الشعر الخاص بك (اسم منطقة الجسم وعدد الشعر والموقع ومنطقة الاهتمام والملاحظات والبيانات الوصفية لصورتك المرتبطة بهذا التقرير)
• معلومات حول التسجيل الصوتي الخاص بك إذا كنت تستخدم عداد الفلاش (كل عينة صوتية أقل من 1 ثانية)
• معلومات حول صورتك (صورة سيلفي (selfie)للبشرة، صورة شعر الجسم)
• معلومات حول إعدادات التطبيق (إعدادات المستخدم)
• مقالات ونصائح لإزالة الشعر. عند استخدام ميزات المحتوى الخاصة بنا، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات عن البلد واللغة • معلومات حول علاجك (عدد العلاجات)
• مقالات ونصائح لإزالة الشعر. عند استخدام ميزات المحتوى الخاصة بنا، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات عن البلد واللغة
• معلومات حول علاجك (عدد العلاجات)
• حدد موعدا للعلاج. عند استخدام ميزة جدولة المعالجة، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (مرحلة العلاج، الفاصل الزمني، الانتهاء، التاريخ، عدد العلاجات، الشدة ومستوى الراحة، عدد الومضات والبقعة الفائتة، طول منطقة الجسم، العلاج الفائت أو المتأخر، التغذية الراجعة، تنسيق الخوارزمية لجدولة العلاج) • معلومات حول بشرتك (لون البشرة) وبيانات شعر الجسم والجسم (اسم منطقة الجسم ولون شعر الجسم) • معلومات حول جهازك (الطراز) • افتح ميزة (ميزات) متميزة. لفتح ميزات التطبيق الحصرية للجهاز المتميز، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: •معلومات حول الجهاز (الرقم التسلسلي للجهاز، وحدة حفظ المخزون) •معلومات حول استخدام التطبيق (حالة إلغاء القفل)
• حدد موعدا للعلاج. عند استخدام ميزة جدولة المعالجة، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (مرحلة العلاج، الفاصل الزمني، الانتهاء، التاريخ، عدد العلاجات، الشدة ومستوى الراحة، عدد الومضات والبقعة الفائتة، طول منطقة الجسم، العلاج الفائت أو المتأخر، التغذية الراجعة، تنسيق الخوارزمية لجدولة العلاج)
• معلومات حول بشرتك (لون البشرة) وبيانات شعر الجسم والجسم (اسم منطقة الجسم ولون شعر الجسم)
• معلومات حول جهازك (الطراز)
• افتح ميزة (ميزات) متميزة. لفتح ميزات التطبيق الحصرية للجهاز المتميز، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
•معلومات حول الجهاز (الرقم التسلسلي للجهاز، وحدة حفظ المخزون)
•معلومات حول استخدام التطبيق (حالة إلغاء القفل)
• افتح ميزة (ميزات) متميزة. لفتح ميزات التطبيق الحصرية للجهاز المتميز، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول الجهاز (الرقم التسلسلي للجهاز، وحدة حفظ المخزون) • معلومات حول استخدام التطبيق (حالة إلغاء القفل) • محلل سيلفي(selfie) للبشرة. عند استخدام ميزة محلل الصور الشخصية للبشرة، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول صورتك (صورة شخصية للوجه البشرة) • معلومات حول تقرير بشرتك (النتيجة الإجمالية للبشرة، الملمس، الصلابة، التصبغ، لمعان البشرة، منطقة العين، الإشراق، الهالات السوداء، النعومة) • محلل شعر الجسم. عند استخدام ميزة محلل شعر الجسم، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات • معلومات حول بيانات شعر الجسم والجسم (لون شعر الجسم واسم منطقة الجسم وعدد الشعر والموقع ومنطقة الاهتمام والملاحظات والبيانات الوصفية لصورتك المرتبطة بهذا التقرير). نقوم بمعالجة تنسيق كثافة الشعر بشكل منفصل عن الصورة. • معلومات عن الصورة (صورة شعر الجسم، تاريخ الصورة) • عداد فلاش الصوت. عند استخدام ميزة عداد الفلاش الصوتي الخاص بنا، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول التسجيلات الصوتية (عينات صوتية متعددة مجهولة المصدر أقل من ثانية واحدة لكل منها) • معلومات حول برنامج العلاج (جزء من الجسم المرتبط بالعلاج، عدد العلاجات التي يتم إجراؤها، طول جزء من الجسم)
• افتح ميزة (ميزات) متميزة. لفتح ميزات التطبيق الحصرية للجهاز المتميز، نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول الجهاز (الرقم التسلسلي للجهاز، وحدة حفظ المخزون)
• معلومات حول استخدام التطبيق (حالة إلغاء القفل)
• محلل سيلفي(selfie) للبشرة. عند استخدام ميزة محلل الصور الشخصية للبشرة، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول صورتك (صورة شخصية للوجه البشرة)
• معلومات حول تقرير بشرتك (النتيجة الإجمالية للبشرة، الملمس، الصلابة، التصبغ، لمعان البشرة، منطقة العين، الإشراق، الهالات السوداء، النعومة)
• محلل شعر الجسم. عند استخدام ميزة محلل شعر الجسم، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات
• معلومات حول بيانات شعر الجسم والجسم (لون شعر الجسم واسم منطقة الجسم وعدد الشعر والموقع ومنطقة الاهتمام والملاحظات والبيانات الوصفية لصورتك المرتبطة بهذا التقرير). نقوم بمعالجة تنسيق كثافة الشعر بشكل منفصل عن الصورة.
• معلومات عن الصورة (صورة شعر الجسم، تاريخ الصورة)
• عداد فلاش الصوت. عند استخدام ميزة عداد الفلاش الصوتي الخاص بنا، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول التسجيلات الصوتية (عينات صوتية متعددة مجهولة المصدر أقل من ثانية واحدة لكل منها)
• معلومات حول برنامج العلاج (جزء من الجسم المرتبط بالعلاج، عدد العلاجات التي يتم إجراؤها، طول جزء من الجسم)
·توفير إمكانات مراسلة التطبيق. لتزويدك بالإشعارات ذات الصلة، نعالج الفئة التالية من البيانات الشخصية: • معلومات الاتصال (الاسم) • معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (تاريخ العلاج) • معلومات حول جهازك (معرف الجهاز) • تحسين منتجاتنا وخدماتنا. • التحليلات. إذا سمحت لنا بجمع التحليلات، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول جهازك الجوال (مثل معرفات الزائرين المجهولين وبيانات الجهاز الجوال بما في ذلك أنظمة التشغيل وطراز الجهاز و/أو إصداره وأبعاد الهاتف المحمول وحجم الشاشة والدقة والطوابع الزمنية وعنوان IP وإصدار التطبيق ومعرف الجهاز والشركة المصنعة للجهاز ومعرف جهاز Android وإصدار التطبيق ومقدار ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة القرص وبنية وحدة المعالجة المركزية) • معلومات حول استخدام خدمات التطبيق (مثل معلومات حول جهازك، ومعلومات حول جزء من الجسم، وبيانات شعر الجسم والجلد، ومعلومات حول برنامج العلاج الخاص بك، واستخدام التطبيق، والجهاز المحمول ونظام التشغيل). • الاستطلاعات وردود الفعل. إذا سمحت لنا بجمع التحليلات، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية: • معلومات حول ملاحظاتك (مثل معرف الجهاز المحمول ومعرف العميل واسم نظام التشغيل والإصدار والإصدار والجهاز وشركة الاتصالات واللغة والبلد وطراز الجهاز المحلي والإجابات والتعليقات والشركة المصنعة وعنوان IP مجهول الهوية ونظام التشغيل). • معلومات حول التسجيل الصوتي (عينات صوتية متعددة مجهولة المصدر أقل من ثانية واحدة لكل منها) • معلومات عن الصورة (صورة شعر الجسم، تاريخ الصورة)
نحن نضمن أن هذه البيانات مستعارة ولا تحتوي على أي معرفات مباشرة مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وما إلى ذلك.
•نماذج الذكاء الاصطناعي. إذا سمحت لنا بجمع التحليلات، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
·توفير إمكانات مراسلة التطبيق. لتزويدك بالإشعارات ذات الصلة، نعالج الفئة التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات الاتصال (الاسم)
• معلومات حول برنامج العلاج الخاص بك (تاريخ العلاج)
• معلومات حول جهازك (معرف الجهاز)
• تحسين منتجاتنا وخدماتنا.
• التحليلات. إذا سمحت لنا بجمع التحليلات، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول جهازك الجوال (مثل معرفات الزائرين المجهولين وبيانات الجهاز الجوال بما في ذلك أنظمة التشغيل وطراز الجهاز و/أو إصداره وأبعاد الهاتف المحمول وحجم الشاشة والدقة والطوابع الزمنية وعنوان IP وإصدار التطبيق ومعرف الجهاز والشركة المصنعة للجهاز ومعرف جهاز Android وإصدار التطبيق ومقدار ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة القرص وبنية وحدة المعالجة المركزية)
• معلومات حول استخدام خدمات التطبيق (مثل معلومات حول جهازك، ومعلومات حول جزء من الجسم، وبيانات شعر الجسم والجلد، ومعلومات حول برنامج العلاج الخاص بك، واستخدام التطبيق، والجهاز المحمول ونظام التشغيل).
• الاستطلاعات وردود الفعل. إذا سمحت لنا بجمع التحليلات، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:
• معلومات حول ملاحظاتك (مثل معرف الجهاز المحمول ومعرف العميل واسم نظام التشغيل والإصدار والإصدار والجهاز وشركة الاتصالات واللغة والبلد وطراز الجهاز المحلي والإجابات والتعليقات والشركة المصنعة وعنوان IP مجهول الهوية ونظام التشغيل).
• معلومات حول التسجيل الصوتي (عينات صوتية متعددة مجهولة المصدر أقل من ثانية واحدة لكل منها)
• معلومات عن الصورة (صورة شعر الجسم، تاريخ الصورة)
تكون الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية على النحو التالي: • تقديم خدمات التطبيقات. • التخزين السحابي الآمن. لتمكين النسخ الاحتياطي للبيانات، نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد. ومع ذلك، نظرا لأن هذه الميزة قد تتضمن معالجة البيانات الحساسة، سنطلب موافقتك الصريحة. يرجى ملاحظة أنه إذا لم تقدم موافقتك، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزة. إذا لم تعد تريد منا نسخ بياناتك احتياطيا، فيمكنك اختيار حذف حسابك وأي بيانات مرتبطة به. • افتح الميزة (الميزات) المتميزة. لإلغاء قفل الميزة، نطلب منك إنشاء / تسجيل الدخول إلى حساب myPhilips الخاص بك لغرض المصادقة والوصول الآمن إلى الميزات التالية. نحن نعتمد على الأساس القانوني لأداء العقد لمعالجة بياناتك لإلغاء قفل الميزات المتميزة وتخزين حالة إلغاء القفل الخاصة بك لأغراض المصادقة المستقبلية. نظرا لأننا نطلب أيضا الوصول إلى كاميرا جهازك المحمول لتمكين الخدمات التالية، فسنطلب منك تزويدنا بالإذن للوصول إلى الكاميرا الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، تمكنك الميزات المتميزة أدناه من الاطلاع على بياناتك السابقة التي نحتاج أيضا إلى تقديم موافقتك عليها لتخزين بياناتك معنا بشكل آمن. نظرا لأنه لا يمكن استخدام هذه الميزة دون إنشاء حساب ونسخ بياناتك احتياطيا، يرجى الرجوع إلى قسمي إنشاء وإدارة حساب MyPhilips والتخزين السحابي الآمن في إشعار خصوصية التطبيق هذا للحصول على مزيد من المعلومات.
• إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. نحن نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد لإنشاء حساب MyPhilips الخاص بك وإدارته. لتسهيل وتمكين التواصل معك وتقديم الخدمة التي طلبتها صراحة، قد نصل إلى الحد الأدنى من المعلومات على جهازك المحمول.
• مقالات ونصائح لإزالة الشعر. لتسهيل وتمكين التواصل معك وتقديم الخدمة التي طلبتها صراحة، نصل إلى الحد الأدنى من المعلومات على جهازك المحمول ونعتمد على أداء عقدنا معك.
• حدد موعدا للعلاج. نحن نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد. من الممكن استخدام هذه الميزة دون إنشاء حساب ونسخ بياناتك احتياطيا. ومع ذلك، إذا اخترت تخزين معلوماتك معنا، فيرجى الرجوع إلى قسم التخزين السحابي الآمن للحصول على مزيد من المعلومات.
تكون الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية على النحو التالي:
• تقديم خدمات التطبيقات.
• التخزين السحابي الآمن. لتمكين النسخ الاحتياطي للبيانات، نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد. ومع ذلك، نظرا لأن هذه الميزة قد تتضمن معالجة البيانات الحساسة، سنطلب موافقتك الصريحة. يرجى ملاحظة أنه إذا لم تقدم موافقتك، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزة. إذا لم تعد تريد منا نسخ بياناتك احتياطيا، فيمكنك اختيار حذف حسابك وأي بيانات مرتبطة به.
• افتح الميزة (الميزات) المتميزة. لإلغاء قفل الميزة، نطلب منك إنشاء / تسجيل الدخول إلى حساب myPhilips الخاص بك لغرض المصادقة والوصول الآمن إلى الميزات التالية. نحن نعتمد على الأساس القانوني لأداء العقد لمعالجة بياناتك لإلغاء قفل الميزات المتميزة وتخزين حالة إلغاء القفل الخاصة بك لأغراض المصادقة المستقبلية. نظرا لأننا نطلب أيضا الوصول إلى كاميرا جهازك المحمول لتمكين الخدمات التالية، فسنطلب منك تزويدنا بالإذن للوصول إلى الكاميرا الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، تمكنك الميزات المتميزة أدناه من الاطلاع على بياناتك السابقة التي نحتاج أيضا إلى تقديم موافقتك عليها لتخزين بياناتك معنا بشكل آمن. نظرا لأنه لا يمكن استخدام هذه الميزة دون إنشاء حساب ونسخ بياناتك احتياطيا، يرجى الرجوع إلى قسمي إنشاء وإدارة حساب MyPhilips والتخزين السحابي الآمن في إشعار خصوصية التطبيق هذا للحصول على مزيد من المعلومات.
• محلل سيلفي للبشرة. نعتمد على موافقتك الصريحة لأن هذه الميزة قد تتضمن معالجة البيانات الحساسة. قد نطلب منك تقديم إذن للوصول إلى الكاميرا الخاصة بجهازك المحمول وتظل دائما حرا في إزالة هذا الوصول في إعدادات جهازك المحمول. • تحسين منتجاتنا وخدماتنا. • التحليلات. نحن نعتمد على مصلحتنا المشروعة لمعالجة بياناتك لهذا الغرض. نحن نضمن أنه في السعي لتحقيق هذه المصلحة المشروعة، لا تتأثر حقوقك وحرياتك بشكل كبير من خلال اختبار شامل لموازنة المصالح المشروعة. • الاستطلاعات وردود الفعل. نحن نعتمد على الأساس القانوني للمصلحة المشروعة لإجراء الاستطلاعات. هذه الاستطلاعات مفيدة في تحسين تجربة المستخدم والخدمات التي نقدمها. نحن نضمن أنه في السعي لتحقيق هذه المصلحة المشروعة، لا تتأثر حقوقك وحرياتك بشكل كبير من خلال اختبار شامل لموازنة المصالح المشروعة. نحن نعتمد على ملفات تعريف الارتباط لتمكين الوصول إلى معلوماتك للأغراض المذكورة أعلاه ونطلب موافقتك الصريحة قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط هذه. يرجى الاطلاع أدناه على الفصل بعنوان الوصول إلى المعلومات أو تخزينها على جهازك. يمكنك اختيار سحب هذه الموافقة في أي وقت في إعدادات التطبيق. إذا سحبت هذه الموافقة، فلن نجمع بيانات إضافية ونعالجها بعد الآن، ولكن يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها/معالجتها مسبقا لغرض تحسين المنتج والخدمات. نعتمد على موافقتك الصريحة قبل تمكين الوصول إلى معلوماتك لعرض الاستطلاعات ونماذج الملاحظات لك في التطبيق. يمكنك اختيار سحب هذه الموافقة في أي وقت في إعدادات التطبيق. إذا قمت بسحب هذه الموافقة، فلن نجمع هذهالبيانات ونعالجها بعد الآن، ولكن يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها/معالجتها مسبقا لغرض تحسين المنتج والخدمات. كما هو مذكور أعلاه، قد نقوم بتسمية هذه المعلومات وجمعها وتجميعها مع المعلومات الأخرى التي قد تكون لدينا عنك، من أجل استخلاص رؤى رئيسية، وتحسين منتجاتنا، وخدماتنا، وحلولنا. لهذا الغرض المحدد، نعتمد على مصلحتنا المشروعة. نجري دائما اختبار موازنة للتأكد من أن مصالحنا المشروعة تفوق أي مخاطر تتعلّق بحقوقك وحرياتك. • إعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. نحن نعتمد على الأساس القانوني للمصلحة المشروعة لتقليل بياناتك وإخفاء هويتها لإعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
• محلل شعر الجسم. نعتمد على موافقتك الصريحة لأن هذه الميزة قد تتضمن معالجة البيانات الحساسة. قد نطلب منك تقديم إذن للوصول إلى الكاميرا الخاصة بجهازك المحمول وتظل دائما حرا في إزالة هذا الوصول في إعدادات جهازك المحمول.
• عداد فلاش الصوت. نحن نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد. قد نطلب منك تقديم إذن للوصول إلى الميكروفون الخاص بك على جهازك المحمول وتظل دائما حرا في إزالة هذا الوصول في إعدادات جهازك المحمول.
• توفير إمكانات مراسلة التطبيق. اعتمادا على الإشعارات، نعتمد على الأساس القانوني لتنفيذ العقد لتسهيل وتمكين التواصل معك وتقديم الخدمة التي طلبتها صراحة. ومع ذلك، فإن أي إشعارات مرتبطة بالمبادرات التسويقية بناء على بياناتك الشخصية ستتطلب موافقتك المسبقة على التواصل التسويقي داخل تطبيقنا.
• محلل سيلفي للبشرة. نعتمد على موافقتك الصريحة لأن هذه الميزة قد تتضمن معالجة البيانات الحساسة. قد نطلب منك تقديم إذن للوصول إلى الكاميرا الخاصة بجهازك المحمول وتظل دائما حرا في إزالة هذا الوصول في إعدادات جهازك المحمول.
• تحسين منتجاتنا وخدماتنا.
• التحليلات. نحن نعتمد على مصلحتنا المشروعة لمعالجة بياناتك لهذا الغرض. نحن نضمن أنه في السعي لتحقيق هذه المصلحة المشروعة، لا تتأثر حقوقك وحرياتك بشكل كبير من خلال اختبار شامل لموازنة المصالح المشروعة.
• الاستطلاعات وردود الفعل. نحن نعتمد على الأساس القانوني للمصلحة المشروعة لإجراء الاستطلاعات. هذه الاستطلاعات مفيدة في تحسين تجربة المستخدم والخدمات التي نقدمها. نحن نضمن أنه في السعي لتحقيق هذه المصلحة المشروعة، لا تتأثر حقوقك وحرياتك بشكل كبير من خلال اختبار شامل لموازنة المصالح المشروعة.
نحن نعتمد على ملفات تعريف الارتباط لتمكين الوصول إلى معلوماتك للأغراض المذكورة أعلاه ونطلب موافقتك الصريحة قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط هذه. يرجى الاطلاع أدناه على الفصل بعنوان الوصول إلى المعلومات أو تخزينها على جهازك. يمكنك اختيار سحب هذه الموافقة في أي وقت في إعدادات التطبيق. إذا سحبت هذه الموافقة، فلن نجمع بيانات إضافية ونعالجها بعد الآن، ولكن يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها/معالجتها مسبقا لغرض تحسين المنتج والخدمات. نعتمد على موافقتك الصريحة قبل تمكين الوصول إلى معلوماتك لعرض الاستطلاعات ونماذج الملاحظات لك في التطبيق. يمكنك اختيار سحب هذه الموافقة في أي وقت في إعدادات التطبيق. إذا قمت بسحب هذه الموافقة، فلن نجمع هذهالبيانات ونعالجها بعد الآن، ولكن يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها/معالجتها مسبقا لغرض تحسين المنتج والخدمات.
كما هو مذكور أعلاه، قد نقوم بتسمية هذه المعلومات وجمعها وتجميعها مع المعلومات الأخرى التي قد تكون لدينا عنك، من أجل استخلاص رؤى رئيسية، وتحسين منتجاتنا، وخدماتنا، وحلولنا. لهذا الغرض المحدد، نعتمد على مصلحتنا المشروعة. نجري دائما اختبار موازنة للتأكد من أن مصالحنا المشروعة تفوق أي مخاطر تتعلّق بحقوقك وحرياتك.
• إعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. نحن نعتمد على الأساس القانوني للمصلحة المشروعة لتقليل بياناتك وإخفاء هويتها لإعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
عند الحاجة إلى تقديم خدماتنا، قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين أو المستشعرات أو الميزات الأخرى في جهازك المحمول. تتضمن هذه الأذونات ما يأتي: • الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى ملفات الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة والملفات الأخرى التي يستخدمها التطبيق للتشغيل (على سبيل المثال، الرسومات أو ملفات الوسائط أو أصول البرنامج الكبيرة الأخرى). وإذا حذفت التطبيق، فسيتم حذف البيانات من جهازك المحمول. • الصور والوسائط. قد يطلب التطبيق إذنا للوصول إلى كاميرا الجهاز المحمول أو معرض الصور إذا كنت ترغب في استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي للبشرة أو محلل الشعر. كشرط تقني مسبق، قد تطلب أنظمة تشغيل Android إذنا لمقاطع الفيديو، ومع ذلك، سيستخدم التطبيق فقط الإذن للوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور. ستظل البيانات مخزنة في التطبيق على الجهاز المحمول، حيث لن تتمكن فيليبس من الوصول إليها ما لم تقدم موافقتك. • الميكروفون والتسجيلات الصوتية. يمكنك استخدام ميزات التطبيق أو الانضمام إلى مشاريع بحثية تسمح للتطبيق بحساب عدد ومضات جهازك بناء على الأصوات التي يصدرها عند الوميض. في هذه الحالات، سيطلب التطبيق إذنك للوصول إلى الميكروفون أو إمكانيات التسجيل في جهازك. لن نخزّن أي تسجيلات صوتية أو نصل إليها ما لم نحصل على موافقتك الصريحة على ذلك. وستتم معالجة البيانات وستبقى على جهازك المحمول. • متفرقات. في بعض الحالات، قد يطلب نظام التشغيل الخاص بك أذونات يحتاج إليها جهازك المحمول لأسباب فنية، ولكن لا تتحكم فيها فيليبس ولا تستخدمها. لن نجمع أي بيانات مرتبطة بهذه الأذونات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لتقديم خدماتنا بما يتفق مع هذا الإشعار.
عند الحاجة إلى تقديم خدماتنا، قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين أو المستشعرات أو الميزات الأخرى في جهازك المحمول. تتضمن هذه الأذونات ما يأتي:
• الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى ملفات الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة والملفات الأخرى التي يستخدمها التطبيق للتشغيل (على سبيل المثال، الرسومات أو ملفات الوسائط أو أصول البرنامج الكبيرة الأخرى). وإذا حذفت التطبيق، فسيتم حذف البيانات من جهازك المحمول.
• الصور والوسائط. قد يطلب التطبيق إذنا للوصول إلى كاميرا الجهاز المحمول أو معرض الصور إذا كنت ترغب في استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي للبشرة أو محلل الشعر. كشرط تقني مسبق، قد تطلب أنظمة تشغيل Android إذنا لمقاطع الفيديو، ومع ذلك، سيستخدم التطبيق فقط الإذن للوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور. ستظل البيانات مخزنة في التطبيق على الجهاز المحمول، حيث لن تتمكن فيليبس من الوصول إليها ما لم تقدم موافقتك.
• الميكروفون والتسجيلات الصوتية. يمكنك استخدام ميزات التطبيق أو الانضمام إلى مشاريع بحثية تسمح للتطبيق بحساب عدد ومضات جهازك بناء على الأصوات التي يصدرها عند الوميض. في هذه الحالات، سيطلب التطبيق إذنك للوصول إلى الميكروفون أو إمكانيات التسجيل في جهازك. لن نخزّن أي تسجيلات صوتية أو نصل إليها ما لم نحصل على موافقتك الصريحة على ذلك. وستتم معالجة البيانات وستبقى على جهازك المحمول.
• متفرقات. في بعض الحالات، قد يطلب نظام التشغيل الخاص بك أذونات يحتاج إليها جهازك المحمول لأسباب فنية، ولكن لا تتحكم فيها فيليبس ولا تستخدمها. لن نجمع أي بيانات مرتبطة بهذه الأذونات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لتقديم خدماتنا بما يتفق مع هذا الإشعار.
عندما يطلب منا تقديم خدماتنا ووفقا لإشعار خصوصية التطبيق هذا، قد نصل إلى المعلومات من جهازك، أو نخزن معلومات معينة على جهازك. من أجل ذلك، قد نستخدم تقنيات مختلفة مثل ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو وحدات البكسل أو SDKs أو التقنيات المماثلة، والتي نشير إليها مجتمعة باسم "ملفات تعريف الارتباط" فيما بعد. • ملفات تعريف الارتباط المطلوبة. في بعض الحالات، يكون الوصول إلى المعلومات على جهازك ضروريا لتوفير خدمات التطبيق لك. في مثل هذه الحالات، لا نحتاج إلى موافقتك المسبقة لتمكين الوصول أو التخزين. • الأمان والمصادقة. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الوظيفية للأمان والمصادقة وإدارة الجلسات والأغراض المتعلقة بالخدمة. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في التحقق من هويتك وحماية حسابك وتقديم خدماتنا. • ملفات تعريف الارتباط المطلوبة لتقديم الخدمة التي طلبتها صراحة. عندما يكون ذلك ضروريا لتقديم خدماتنا، (على سبيل المثال، للتأكد من أننا نقدم محتوى التطبيق ذي الصلة ببلد إقامتك، وباللغة المفضلة لديك؛ أو للتأكد من أن المحتوى يناسب شاشة جهازك المحمول) قد نحتاج إلى معالجة المعلومات من جهازك المحمول بما في ذلك عنوان IP الخاص بك ونوع متصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول، نظام التشغيل أو معلومات مشغل بطاقة SIM أو بيانات الجلسة والاستخدام أو بيانات الأداء المتعلقة بالخدمة. • ملفات تعريف الارتباط الأخرى. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض التحليلات وتحسين المنتج. تقرأ ملفات تعريف الارتباط هذه المعلومات والبيانات الشخصية من جهازك المحمول وبيانات استخدام التطبيق والتفاعل، وتخضع لموافقتك المسبقة.
عندما يطلب منا تقديم خدماتنا ووفقا لإشعار خصوصية التطبيق هذا، قد نصل إلى المعلومات من جهازك، أو نخزن معلومات معينة على جهازك. من أجل ذلك، قد نستخدم تقنيات مختلفة مثل ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو وحدات البكسل أو SDKs أو التقنيات المماثلة، والتي نشير إليها مجتمعة باسم "ملفات تعريف الارتباط" فيما بعد.
• ملفات تعريف الارتباط المطلوبة. في بعض الحالات، يكون الوصول إلى المعلومات على جهازك ضروريا لتوفير خدمات التطبيق لك. في مثل هذه الحالات، لا نحتاج إلى موافقتك المسبقة لتمكين الوصول أو التخزين.
• الأمان والمصادقة. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الوظيفية للأمان والمصادقة وإدارة الجلسات والأغراض المتعلقة بالخدمة. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في التحقق من هويتك وحماية حسابك وتقديم خدماتنا.
• ملفات تعريف الارتباط المطلوبة لتقديم الخدمة التي طلبتها صراحة. عندما يكون ذلك ضروريا لتقديم خدماتنا، (على سبيل المثال، للتأكد من أننا نقدم محتوى التطبيق ذي الصلة ببلد إقامتك، وباللغة المفضلة لديك؛ أو للتأكد من أن المحتوى يناسب شاشة جهازك المحمول) قد نحتاج إلى معالجة المعلومات من جهازك المحمول بما في ذلك عنوان IP الخاص بك ونوع متصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول، نظام التشغيل أو معلومات مشغل بطاقة SIM أو بيانات الجلسة والاستخدام أو بيانات الأداء المتعلقة بالخدمة.
• ملفات تعريف الارتباط الأخرى. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض التحليلات وتحسين المنتج. تقرأ ملفات تعريف الارتباط هذه المعلومات والبيانات الشخصية من جهازك المحمول وبيانات استخدام التطبيق والتفاعل، وتخضع لموافقتك المسبقة.
يشكل إشعار الخصوصية هذا جزءا من إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس ويجب قراءته جنبا إلى جنب معه، والذي نشجعك على قراءته. يعد إشعار الخصوصية العالمي من Philips جزءا لا يتجزأ من هذا المستند ويوفر معلومات إضافية حول فئات الجهات الخارجية التي قد نشارك معها بياناتك الشخصية، والتدابير التي ننفذها لحماية بياناتك الشخصية، وعمليات نقل البيانات الدولية والضمانات المعمول بها، وحقوق الخصوصية الخاصة بك بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، وكيفية الاتصال بمسؤول حماية البيانات ذي الصلة، أو تقديم شكوى والمعلومات ذات الصلة الخاصة ببعض الولايات القضائية المحددة.
يشكل إشعار الخصوصية هذا جزءا من إشعار الخصوصية العالمي من فيليبس ويجب قراءته جنبا إلى جنب معه، والذي نشجعك على قراءته. يعد إشعار الخصوصية العالمي من Philips جزءا لا يتجزأ من هذا المستند ويوفر معلومات إضافية حول فئات الجهات الخارجية التي قد نشارك معها بياناتك الشخصية، والتدابير التي ننفذها لحماية بياناتك الشخصية، وعمليات نقل البيانات الدولية والضمانات المعمول بها، وحقوق الخصوصية الخاصة بك بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، وكيفية الاتصال بمسؤول حماية البيانات ذي الصلة، أو تقديم شكوى والمعلومات ذات الصلة الخاصة ببعض الولايات القضائية المحددة.
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