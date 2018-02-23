飞利浦 GroomTribe 应用程序

最后修改时间：2026 年7月16日
简介和范围 飞利浦男士理容APP（“应用程序”）与飞利浦提供的连接剃须刀（“设备”）连接，为您提供皮肤分析以及造型和剃须技巧、建议和其他服务。
本飞利浦男士理容APP隐私声明 （“应用程序隐私声明”）解释了飞利浦在您使用应用程序及其连接设备时如何处理信息和个人数据，并补充了飞利浦隐私声明，该声明提供了有关我们如何处理您的个人数据的一般信息，包括本应用程序隐私声明中未具体涵盖的信息。
我们是谁？
尽管您数据的数据控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，地址为 High Tech Campus 5，5656 AE， Eindhoven，The Netherlands。但如您受中国大陆隐私和数据保护法律法规约束，我们，飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦中国”），地址为上海市静安区灵石路 718 号 A1 栋，作为该数据控制者委托的实体公司，在中国大陆境内负责收集、处理个人信息以及隐私和数据保护相关事务。如中国大陆适用法律和法规要求的，则飞利浦中国将征得您的同意（或单独同意，如适用）以处理您的个人数据。如果飞利浦中国希望将您的个人数据用于本隐私声明规定以外的目的，飞利浦中国将在中国大陆适用法律和法规要求的情况下额外征得您的同意。
简介和范围
飞利浦男士理容APP（“应用程序”）与飞利浦提供的连接剃须刀（“设备”）连接，为您提供皮肤分析以及造型和剃须技巧、建议和其他服务。
我们为什么收集数据 • 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。 使用该应用程序时，您可以选择创建 MyPhilips 帐户或在访客模式下使用该应用程序。如果您决定创建帐户，您可以手动输入您的个人信息或使用第三方登录凭据。注册我们后，您可以获得宝贵的好处，包括延长产品的保修范围、安全备份数据以及轻松注册产品的能力。有关如何使用 MyPhilips 帐户的更多信息，请参阅 飞利浦隐私声明。
我们为什么收集数据
• 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。 使用该应用程序时，您可以选择创建 MyPhilips 帐户或在访客模式下使用该应用程序。如果您决定创建帐户，您可以手动输入您的个人信息或使用第三方登录凭据。注册我们后，您可以获得宝贵的好处，包括延长产品的保修范围、安全备份数据以及轻松注册产品的能力。有关如何使用 MyPhilips 帐户的更多信息，请参阅 飞利浦隐私声明。
• 提供App服务 。为了在 飞利浦男士理容APP中为您提供符合您需要的和全面的剃须体验，我们会处理您的个人数据，使您能够跟踪您的进度、剃须和皮肤历史，并定制您的体验。通过应用程序提供的可能处理您个人数据的应用程序功能包括： • 安全的云存储。 通过在应用程序中登录您的帐户，并同意数据备份同步，我们能够安全地存储您的皮肤和面部毛发数据、剃须刀设备数据以及您选择上传到应用程序的任何其他数据。此选项有助于确保安全备份您的数据，尤其是当您需要在另一台设备上重新安装该应用程序时。我们了解并非所有用户都想使用此功能;因此，对于我们的大多数应用内服务来说，它是可选的。如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中。 • 文章和剃须技巧。飞利浦男士理容APP旨在提高您的意识并为您提供最新的剃须技术和趋势。为此，我们仅处理与以您在移动设备设置中选择的语言为您提供提示和文章相关的数据。您无需将您的数据安全地存储在我们这里即可访问我们的应用内内容;我们目前不会根据您在使用我们的应用程序服务时收集的个人数据来定制内容 • 风格镜子（如有）。此功能使您能够使用相机预览脸上的一系列胡须样式。从原深感测相机 获取的任何数据都会被实时捕获和处理，以便立即使用。飞利浦不会将此信息存储在其服务器或您的移动设备上，也不会与第三方共享。 • 指导剃须和剃须历史。我们的飞利浦剃须刀具有一项独特的功能，可让您监控您的剃须过程。使用在您的剃须刀设备中开发和安装的专有算法，我们可以感知您的胡须和被剃须区域的密度，以最大限度地提高效果，同时减少皮肤刺激。然后，剃须过程中的数据会通过 蓝牙 传输到应用程序，您可以在其中查看皮肤的进展并跟踪一段时间内的剃须技术。要将您的数据传输到应用程序，您只需将移动设备放在附近即可！否则，您的数据将存储在您的剃须刀设备上，最多可进行 20 次剃须。一旦达到限制，最旧的会话将被删除，以便为最新的会话腾出空间，直到您的 移动设备重新连接到应用程序。我们不需要您向我们存储您的数据即可使用此功能。最终由您决定是否要安全地存储您的进度或将其保存在您的移动设备上 • 皮肤自拍分析仪。此功能仅适用于高级设备，使您能够根据自拍照和问卷答案获得皮肤诊断。我们的最终目标是在您的整个护肤过程中为您提供教育、建议和指导，帮助您在剃须时达到最佳效果。由于我们收集的信息可用于推断您的皮肤健康状况，因此我们将其视为敏感数据。因此，要使用此功能，您需要批准我们处理此类个人数据，并且您可以决定向我们安全地备份您的数据，以获得您的皮肤诊断历史。我们生成的皮肤报告是标准化的，我们不会使用应用程序中处理的任何其他数据。如果您选择向我们存储您的信息，请参阅上面的安全云存储部分，了解更多信息。 • 提供应用消息传递功能。保持一致的剃须程序对于获得出色的剃须效果至关重要，这就是为什么我们为您提供有用的提醒以保持正轨。这些通知可能包括有关剃须刀性能和状况的更新，以及有关我们最新功能、剃须会话和文章的新闻。 为此，如果您授予我们许可，我们会在我们的后端处理您的数据。否则，如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中，我们不会在我们的后端处理您的数据以提供应用程序消息传递功能。 • 改进我们的产品和服务。我们的主要目标是为您提供最好的产品和服务。当您使用本应用程序和设备时，您可以使我们能够观察和收集您的数据，从而帮助我们实现这一目标。 • 分析。为此，我们收集有关您如何使用应用程序的信息，并评估其在您的移动设备上的性能。这包括识别并及时解决可能出现的任何问题，例如应用程序崩溃。此外，我们还分析不同用户群体之间的变化或功能，以改善交互和用户体验。 • 调查和反馈。有时，我们可能会通过邀请您参与我们组织的调查或研究项目来与您互动以收集您的反馈。 我们可能会将上述信息与您使用其他飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接产品）时收集的数据进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解，使我们能够改进我们的产品和服务，以更好地满足您的需求，并在未来提供更有效的产品和服务。
• 提供App服务 。为了在 飞利浦男士理容APP中为您提供符合您需要的和全面的剃须体验，我们会处理您的个人数据，使您能够跟踪您的进度、剃须和皮肤历史，并定制您的体验。通过应用程序提供的可能处理您个人数据的应用程序功能包括：
• 安全的云存储。 通过在应用程序中登录您的帐户，并同意数据备份同步，我们能够安全地存储您的皮肤和面部毛发数据、剃须刀设备数据以及您选择上传到应用程序的任何其他数据。此选项有助于确保安全备份您的数据，尤其是当您需要在另一台设备上重新安装该应用程序时。我们了解并非所有用户都想使用此功能;因此，对于我们的大多数应用内服务来说，它是可选的。如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中。
• 文章和剃须技巧。飞利浦男士理容APP旨在提高您的意识并为您提供最新的剃须技术和趋势。为此，我们仅处理与以您在移动设备设置中选择的语言为您提供提示和文章相关的数据。您无需将您的数据安全地存储在我们这里即可访问我们的应用内内容;我们目前不会根据您在使用我们的应用程序服务时收集的个人数据来定制内容
• 风格镜子（如有）。此功能使您能够使用相机预览脸上的一系列胡须样式。从原深感测相机 获取的任何数据都会被实时捕获和处理，以便立即使用。飞利浦不会将此信息存储在其服务器或您的移动设备上，也不会与第三方共享。
• 指导剃须和剃须历史。我们的飞利浦剃须刀具有一项独特的功能，可让您监控您的剃须过程。使用在您的剃须刀设备中开发和安装的专有算法，我们可以感知您的胡须和被剃须区域的密度，以最大限度地提高效果，同时减少皮肤刺激。然后，剃须过程中的数据会通过 蓝牙 传输到应用程序，您可以在其中查看皮肤的进展并跟踪一段时间内的剃须技术。要将您的数据传输到应用程序，您只需将移动设备放在附近即可！否则，您的数据将存储在您的剃须刀设备上，最多可进行 20 次剃须。一旦达到限制，最旧的会话将被删除，以便为最新的会话腾出空间，直到您的 移动设备重新连接到应用程序。我们不需要您向我们存储您的数据即可使用此功能。最终由您决定是否要安全地存储您的进度或将其保存在您的移动设备上
• 皮肤自拍分析仪。此功能仅适用于高级设备，使您能够根据自拍照和问卷答案获得皮肤诊断。我们的最终目标是在您的整个护肤过程中为您提供教育、建议和指导，帮助您在剃须时达到最佳效果。由于我们收集的信息可用于推断您的皮肤健康状况，因此我们将其视为敏感数据。因此，要使用此功能，您需要批准我们处理此类个人数据，并且您可以决定向我们安全地备份您的数据，以获得您的皮肤诊断历史。我们生成的皮肤报告是标准化的，我们不会使用应用程序中处理的任何其他数据。如果您选择向我们存储您的信息，请参阅上面的安全云存储部分，了解更多信息。
• 提供应用消息传递功能。保持一致的剃须程序对于获得出色的剃须效果至关重要，这就是为什么我们为您提供有用的提醒以保持正轨。这些通知可能包括有关剃须刀性能和状况的更新，以及有关我们最新功能、剃须会话和文章的新闻。 为此，如果您授予我们许可，我们会在我们的后端处理您的数据。否则，如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中，我们不会在我们的后端处理您的数据以提供应用程序消息传递功能。
• 改进我们的产品和服务。我们的主要目标是为您提供最好的产品和服务。当您使用本应用程序和设备时，您可以使我们能够观察和收集您的数据，从而帮助我们实现这一目标。
• 分析。为此，我们收集有关您如何使用应用程序的信息，并评估其在您的移动设备上的性能。这包括识别并及时解决可能出现的任何问题，例如应用程序崩溃。此外，我们还分析不同用户群体之间的变化或功能，以改善交互和用户体验。
• 调查和反馈。有时，我们可能会通过邀请您参与我们组织的调查或研究项目来与您互动以收集您的反馈。
我们可能会将上述信息与您使用其他飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接产品）时收集的数据进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解，使我们能够改进我们的产品和服务，以更好地满足您的需求，并在未来提供更有效的产品和服务。
我们处理哪些数据 我们处理的个人数据类别包括： • 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。如果您创建帐户并登录应用程序，我们将处理以下类别的个人数据： • 联系信息（例如您的名字、姓氏和电子邮件地址）。如果您决定使用社交媒体帐户创建 MyPhilips 帐户 ，则注册表将预先填充您的社交媒体提供商提供的联系信息。 • 有关您的位置的信息（例如您所在的国家/地区、语言偏好）; • 有关您注册的产品/服务的信息（例如购买产品的名称以及购买日期和证明）。 有关我们可能通过您的 MyPhilips 帐户收集的其他个人数据的更多信息，请参阅 飞利浦隐私声明。
我们处理哪些数据
我们处理的个人数据类别包括：
• 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。如果您创建帐户并登录应用程序，我们将处理以下类别的个人数据：
• 联系信息（例如您的名字、姓氏和电子邮件地址）。如果您决定使用社交媒体帐户创建 MyPhilips 帐户 ，则注册表将预先填充您的社交媒体提供商提供的联系信息。
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有关我们可能通过您的 MyPhilips 帐户收集的其他个人数据的更多信息，请参阅 飞利浦隐私声明。
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• 有关您的剃须刀设备的信息（例如您的剃须刀型号、序列号、 Quick Clean Pod 墨盒）
• 有关您的皮肤和面部毛发的信息（例如有关您的头发轮廓、颜色、类型、皮肤常规和问题的信息）
• 有关您的皮肤报告的信息（例如有关皮肤发红、皮肤暗沉、皮肤痘痘、油腻、眼袋、皮肤松弛、光泽、光滑、肤色不均、皱纹的信息）
• 有关您的图片的信息（皮肤自拍图片）
• 有关您的应用程序使用情况的信息（例如有关您的剃须会话和历史记录的信息，例如日期、频率、持续时间、程序状态和进度、剃须动作和每个区域的评估 - 应用程序设置和使用情况 - 包括您的同意和飞利浦唯一标识符）
• 有关您的生活方式和健康的信息（例如有关您的日常生活、风格偏好的信息）
• 文章和剃须技巧。使用我们的内容功能时，我们会处理有关您所在国家/地区和语言的信息。
• 风格镜子。飞利浦不会存储或处理此功能的任何个人数据。但是，此功能是通过 Google SDK 实现的，Google SDK 可能会出于自己的目的自动收集数据（例如假名标识符 - 设备 ID、性能和诊断数据、使用情况数据）。Google的文档指出，这些数据仅用于分析，不会与第三方共享。欲了解更多信息，请点击 此处。
• 指导剃须和剃须历史。使用我们的引导式剃须功能时，我们会处理以下类别的个人数据：
• 有关剃须刀设备的信息（剃须刀会话和使用数据、剃须持续时间）
• 有关您的剃须历史的信息（剃须会话历史）
• 皮肤自拍分析仪。使用我们的引导式剃须功能时，我们会处理以下类别的个人数据：
• 有关您的照片的信息（皮肤面部自拍）
• 有关您的皮肤报告的信息（皮肤发红、皮肤暗沉、皮肤痘痘、油腻、眼袋、皮肤松弛、光泽、光滑、肤色不均、皱纹）
• 提供应用消息传递功能。 为了向您提供相关通知，我们处理以下类别的个人数据：
• 有关您的剃须刀设备的信息（实时剃须刀状态、剃须会话、连接的剃须刀设备数据，例如电池电量、过热）
• 有关移动设备的信息（设备 ID）
• 改进我们的产品和服务。
• 分析学。如果您允许我们收集分析，我们将处理以下类别的个人数据：
• 有关您的移动设备的信息（例如匿名访客 ID、移动设备数据，包括操作系统、方向、设备型号和/或版本、移动尺寸和屏幕尺寸、分辨率、时间戳、IP 地址、实例 ID、设备标识符、iOS 硬件、iOS 广告标识符、供应商 iOS 标识符、Android 广告商 ID、设备制造商、Android 硬件 ID、开发者 ID、应用程序版本、 RAM 和磁盘空间量、中央处理器体系结构、语言、国家/地区、无线电/网络信息、运营商、信号强度、设备的越狱/root 状态、电池电量和充电状态、后台状态、应用程序包名称、假名应用程序实例标识符、关联的 RSID、安装 UUID、属性
• 有关您设备的信息（例如有关您的剃须刀型号、序列号的信息）
• 应用程序设置和使用信息（例如有关您的面部毛发、生活方式和健康状况、应用程序使用和设置的信息 - 包括同意和假名飞利浦唯一标识符 - 剃须历史）。
我们确保这些数据是假名的，并且不包含任何直接标识符，例如您的姓名、电子邮件地址等。
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我们处理您的个人数据所依据的合法依据如下： • 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。我们依靠履行合同的法律依据来创建和管理您的 MyPhilips 帐户。我们可能会访问您移动设备上的最少信息，以促进和实现与您的沟通，并提供您明确要求的服务。
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• 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。我们依靠履行合同的法律依据来创建和管理您的 MyPhilips 帐户。我们可能会访问您移动设备上的最少信息，以促进和实现与您的沟通，并提供您明确要求的服务。
• 提供应用服务。 • 安全的云存储。为了实现数据备份，我们依赖于履行合同的法律依据。但是，由于此功能可能涉及处理敏感数据，因此我们需要您的明确同意。请注意，如果您不同意，您将无法使用此功能。如果您不再希望我们备份您的数据，您可以选择删除您的帐户和任何相关数据。 • 文章和剃须技巧。为了促进和实现与您的沟通并提供您明确要求的服务，我们在您的移动设备上访问最少的信息，并依赖于履行我们与您签订的合同。 • 风格镜子。飞利浦不会为此服务处理个人数据。但是，如果您同意收集您的分析数据，我们的提供商 Google 可能会收集您的数据。欲了解更多信息，请单击 此处。 • 指导剃须和剃须历史。我们依赖于履行合同的法律依据。无需创建帐户和备份数据即可使用此功能。但是，如果您选择将您的信息存储在我们这里，请参阅上面的安全云存储部分，了解更多信息。 • 皮肤自拍分析仪。我们依赖于您的明确同意，因为此功能可能涉及处理敏感数据。我们可能会要求您提供访问移动设备摄像头的权限，并且您始终可以在移动设备设置中自由删除此访问权限。 如果您选择向我们存储您的信息，请参阅上面的安全云存储部分，了解更多信息。 • 提供应用消息传递功能。我们依靠履行合同的法律依据来促进和实现与您的沟通，并提供您明确要求的服务。但是，任何与基于您个人数据的营销活动相关的通知都需要您事先同意才能在我们的应用程序内进行营销传播。 • 改进我们的产品和服务。 • 分析学。我们依靠我们的合法权益为此目的处理您的数据。我们确保在追求这一合法利益时，通过彻底的合法利益平衡测试，您的权利和自由不会受到重大影响。 • 调查和反馈。我们依靠合法权益的法律依据进行调查。这些调查有助于增强您的用户体验和我们提供的服务。我们确保在追求这一合法利益时，通过彻底的合法利益平衡测试，您的权利和自由不会受到重大影响。 我们依靠 Cookie 来访问您的信息以实现上述目的，并在启用这些 Cookie 之前征求您的明确同意。请参阅下面标题为访问或存储设备上的信息的章节。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理额外的数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。在允许访问您的信息之前，我们依赖您的明确同意，以便在应用程序中向您显示调查和反馈表。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理这些数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。
如上所述，我们可能会将这些信息与我们可能拥有的有关您的其他信息进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解并在未来改进我们的产品、服务和解决方案。为此，我们依赖于我们的合法利益。我们始终进行平衡测试，以确保我们的合法利益超过您的权利和自由面临的任何风险
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• 文章和剃须技巧。为了促进和实现与您的沟通并提供您明确要求的服务，我们在您的移动设备上访问最少的信息，并依赖于履行我们与您签订的合同。
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• 调查和反馈。我们依靠合法权益的法律依据进行调查。这些调查有助于增强您的用户体验和我们提供的服务。我们确保在追求这一合法利益时，通过彻底的合法利益平衡测试，您的权利和自由不会受到重大影响。
我们依靠 Cookie 来访问您的信息以实现上述目的，并在启用这些 Cookie 之前征求您的明确同意。请参阅下面标题为访问或存储设备上的信息的章节。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理额外的数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。在允许访问您的信息之前，我们依赖您的明确同意，以便在应用程序中向您显示调查和反馈表。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理这些数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。
当需要提供我们的服务时，应用程序可能会请求您访问您移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。这些权限包括： • 蓝牙和 WiFi。该应用程序需要 WIFI 连接才能连接到互联网。该应用程序还需要 蓝牙/WIFI 才能将您的设备连接到该应用程序。您可以随时通过移动设备的设置阻止您的 蓝牙 连接 。 • 位置。对于某些设备型号， Android 操作系统需要粗略的地理位置才能连接到设备。 iOS 操作系统还需要地理位置来识别应用程序和设备何时在附近。该应用程序不会使用这些权限来确定您的位置，飞利浦也不会收集您的位置数据。您可以随时在移动设备的设置中撤销位置信息权限。 • 文件。应用需要访问移动设备的文件，以存储应用用于作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大型程序资产）。如果您删除该应用程序，数据将从您的移动设备中删除。 • 照片和媒体。如果您需要上传自拍照片用于进行皮肤自拍分析仪功能，则该应用程序需要访问您移动设备的相机或照片库的权限。 Android 操作系统可能会请求视频的权限；但是，该应用程序只会使用允许您上传图片的权限 • 数据同步和自启动。当您在应用程序内连接剃须刀时，我们会在后台开启自启动应用程序的功能，在首次开启该等自启动功能时，我们会提示您，并获得您的单独同意。请您注意，开启该等自启动功能后，将自动完成应用程序与剃须刀之间的后台数据同步，以确保您可持续接收最新的更新状态，提升您在使用剃须刀时的用户体验。（这种方式对用户体验至关重要，因为设备重启后，所有先前调度的后台任务可能会被清除或中断。此机制有助于保持数据一致性并提升整体用户体验，因为它能确保即使在设备重启后，应用程序仍能保持最新状态并正常运行。）若您决定不再使用后台数据同步功能，可以在本应用程序内“隐私管理”的页面内通过按钮开关进行关闭，您可自行决定是否开启和关闭。关闭后我们将不再同步应用后台与剃须刀之间的数据，也不再进行自启动行为，但这可能会造成您的用户体验不佳。 • 其他。在某些情况下，您的操作系统可能会出于技术原因请求您的移动设备所需的权限，但这些权限不受飞利浦控制或使用。除非根据本声明提供服务而确有必要，否则我们不会收集与此类授权相关的任何数据。在您同意本隐私声明后，本APP将：
1) 获取您的应用列表信息，用于用户注册登录和风控场景；
2) 将连接海外 IP 地址以高效加载其正常运行所需的静态内容；
3) 将使用您的摄像头和传感器数据，实时渲染虚拟胡须（注：我们不会存储此类数据）；
4) 将持续（约每 10 秒一次）获取您的本地 IP 地址，以增强设备连接性、改善用户体验并处理风险控制相关事宜。
当需要提供我们的服务时，应用程序可能会请求您访问您移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。这些权限包括：
• 蓝牙和 WiFi。该应用程序需要 WIFI 连接才能连接到互联网。该应用程序还需要 蓝牙/WIFI 才能将您的设备连接到该应用程序。您可以随时通过移动设备的设置阻止您的 蓝牙 连接 。
• 位置。对于某些设备型号， Android 操作系统需要粗略的地理位置才能连接到设备。 iOS 操作系统还需要地理位置来识别应用程序和设备何时在附近。该应用程序不会使用这些权限来确定您的位置，飞利浦也不会收集您的位置数据。您可以随时在移动设备的设置中撤销位置信息权限。
• 文件。应用需要访问移动设备的文件，以存储应用用于作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大型程序资产）。如果您删除该应用程序，数据将从您的移动设备中删除。
• 照片和媒体。如果您需要上传自拍照片用于进行皮肤自拍分析仪功能，则该应用程序需要访问您移动设备的相机或照片库的权限。 Android 操作系统可能会请求视频的权限；但是，该应用程序只会使用允许您上传图片的权限
• 数据同步和自启动。当您在应用程序内连接剃须刀时，我们会在后台开启自启动应用程序的功能，在首次开启该等自启动功能时，我们会提示您，并获得您的单独同意。请您注意，开启该等自启动功能后，将自动完成应用程序与剃须刀之间的后台数据同步，以确保您可持续接收最新的更新状态，提升您在使用剃须刀时的用户体验。（这种方式对用户体验至关重要，因为设备重启后，所有先前调度的后台任务可能会被清除或中断。此机制有助于保持数据一致性并提升整体用户体验，因为它能确保即使在设备重启后，应用程序仍能保持最新状态并正常运行。）若您决定不再使用后台数据同步功能，可以在本应用程序内“隐私管理”的页面内通过按钮开关进行关闭，您可自行决定是否开启和关闭。关闭后我们将不再同步应用后台与剃须刀之间的数据，也不再进行自启动行为，但这可能会造成您的用户体验不佳。
• 其他。在某些情况下，您的操作系统可能会出于技术原因请求您的移动设备所需的权限，但这些权限不受飞利浦控制或使用。除非根据本声明提供服务而确有必要，否则我们不会收集与此类授权相关的任何数据。在您同意本隐私声明后，本APP将：
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我们如何保护您的个人数据。
我们将认真履行保护您的个人信息的责任，以避免对您提供给飞利浦的个人信息造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据，同时考虑到个人数据的性质和处理以及可能构成的威胁。我们努力通过实施适当的管理实践来始终确保您的个人数据的安全，例如：
• 我们实施严格的安全措施，以防止个人数据泄露、破坏、丢失、更改或滥用。
• 我们限制对个人数据数据库的访问，以便在安全的环境中对其进行管理。
• 我们定期为员工开展有关个人数据保护重要性的培训、教育和宣传活动，并提供必要和适当的监督。
我们一直在努力改进这些措施，以帮助确保您的个人数据安全。
根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。 • IT 和云提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。
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• IT 和云提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。
我们只会在达成本政策所述目的所需的最短期限内保存您的个人信息，除非法律有强制的留存要求，例如《中华人民共和国电子商务法》要求商品和服务信息以及交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年。在您的个人信息超出保留期间后，我们会根据适用的法律的要求进行删除或匿名化处理。 我们将在中华人民共和国境内运营所收集或产生的个人数据，个人数据被存储在中华人民共和国境内。如果由于数据分析目的，我们将进行数据匿名化后再向外提供。
我们只会在达成本政策所述目的所需的最短期限内保存您的个人信息，除非法律有强制的留存要求，例如《中华人民共和国电子商务法》要求商品和服务信息以及交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年。在您的个人信息超出保留期间后，我们会根据适用的法律的要求进行删除或匿名化处理。
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我们不收集18周岁以下未成年人的个人数据。如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请点击此处联系我们。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。
如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何疑问，或行使您作为个人信息主体的权利（包括删除您的账户），或进行投诉、建议，您可以点击此处联系飞利浦。您也可以通过应用程序“个人资料”—“删除飞利浦账户”按钮提交删除账户要求。我们承诺会在收到您的请求后的十五（15）日内处理您的请求。
我们的服务可能会不时发生变更，我们将更新我们的隐私政策，但我们将通知您并重新征得您的同意。
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