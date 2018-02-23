飞利浦 GroomTribe 应用程序

• 提供App服务 。为了在 飞利浦男士理容APP中为您提供符合您需要的和全面的剃须体验，我们会处理您的个人数据，使您能够跟踪您的进度、剃须和皮肤历史，并定制您的体验。通过应用程序提供的可能处理您个人数据的应用程序功能包括： • 安全的云存储。 通过在应用程序中登录您的帐户，并同意数据备份同步，我们能够安全地存储您的皮肤和面部毛发数据、剃须刀设备数据以及您选择上传到应用程序的任何其他数据。此选项有助于确保安全备份您的数据，尤其是当您需要在另一台设备上重新安装该应用程序时。我们了解并非所有用户都想使用此功能;因此，对于我们的大多数应用内服务来说，它是可选的。如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中。 • 文章和剃须技巧。飞利浦男士理容APP旨在提高您的意识并为您提供最新的剃须技术和趋势。为此，我们仅处理与以您在移动设备设置中选择的语言为您提供提示和文章相关的数据。您无需将您的数据安全地存储在我们这里即可访问我们的应用内内容;我们目前不会根据您在使用我们的应用程序服务时收集的个人数据来定制内容 • 风格镜子（如有）。此功能使您能够使用相机预览脸上的一系列胡须样式。从原深感测相机 获取的任何数据都会被实时捕获和处理，以便立即使用。飞利浦不会将此信息存储在其服务器或您的移动设备上，也不会与第三方共享。 • 指导剃须和剃须历史。我们的飞利浦剃须刀具有一项独特的功能，可让您监控您的剃须过程。使用在您的剃须刀设备中开发和安装的专有算法，我们可以感知您的胡须和被剃须区域的密度，以最大限度地提高效果，同时减少皮肤刺激。然后，剃须过程中的数据会通过 蓝牙 传输到应用程序，您可以在其中查看皮肤的进展并跟踪一段时间内的剃须技术。要将您的数据传输到应用程序，您只需将移动设备放在附近即可！否则，您的数据将存储在您的剃须刀设备上，最多可进行 20 次剃须。一旦达到限制，最旧的会话将被删除，以便为最新的会话腾出空间，直到您的 移动设备重新连接到应用程序。我们不需要您向我们存储您的数据即可使用此功能。最终由您决定是否要安全地存储您的进度或将其保存在您的移动设备上 • 皮肤自拍分析仪。此功能仅适用于高级设备，使您能够根据自拍照和问卷答案获得皮肤诊断。我们的最终目标是在您的整个护肤过程中为您提供教育、建议和指导，帮助您在剃须时达到最佳效果。由于我们收集的信息可用于推断您的皮肤健康状况，因此我们将其视为敏感数据。因此，要使用此功能，您需要批准我们处理此类个人数据，并且您可以决定向我们安全地备份您的数据，以获得您的皮肤诊断历史。我们生成的皮肤报告是标准化的，我们不会使用应用程序中处理的任何其他数据。如果您选择向我们存储您的信息，请参阅上面的安全云存储部分，了解更多信息。 • 提供应用消息传递功能。保持一致的剃须程序对于获得出色的剃须效果至关重要，这就是为什么我们为您提供有用的提醒以保持正轨。这些通知可能包括有关剃须刀性能和状况的更新，以及有关我们最新功能、剃须会话和文章的新闻。 为此，如果您授予我们许可，我们会在我们的后端处理您的数据。否则，如果您更喜欢在本地使用该应用程序，您的数据将仅保留在您的移动设备中，我们不会在我们的后端处理您的数据以提供应用程序消息传递功能。 • 改进我们的产品和服务。我们的主要目标是为您提供最好的产品和服务。当您使用本应用程序和设备时，您可以使我们能够观察和收集您的数据，从而帮助我们实现这一目标。 • 分析。为此，我们收集有关您如何使用应用程序的信息，并评估其在您的移动设备上的性能。这包括识别并及时解决可能出现的任何问题，例如应用程序崩溃。此外，我们还分析不同用户群体之间的变化或功能，以改善交互和用户体验。 • 调查和反馈。有时，我们可能会通过邀请您参与我们组织的调查或研究项目来与您互动以收集您的反馈。 我们可能会将上述信息与您使用其他飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接产品）时收集的数据进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解，使我们能够改进我们的产品和服务，以更好地满足您的需求，并在未来提供更有效的产品和服务。