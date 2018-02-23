Privacy Notice

Ostatnia modyfikacja: Październik 2025 Wprowadzenie I zakres Aplikacja Philips Lumea IPL ("Aplikacja") zapewnia spersonalizowane usługi w zakresie pielęgnacji włosów, depilacji i pielęgnacji skóry.
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w aplikacji Philips Lumea IPL ("Informacja o ochronie prywatności Aplikacji") wyjaśnia, w jaki sposób firma Philips przetwarza informacje i dane osobowe podczas korzystania z Aplikacji i powiązanych z nią produktów ("Urządzenia") oraz uzupełnia Informację o ochronie prywatności Philips, która zawiera ogólne informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym informacje, które nie zostały wyraźnie omówione w niniejszej Informacji o ochronie prywatności aplikacji.
Administrator danych
Administratorem Twoich danych jest Philips Consumer Lifestyle B.V. z siedzibą pod adresem High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands.
Ostatnia modyfikacja: Październik 2025
Wprowadzenie I zakres
Aplikacja Philips Lumea IPL ("Aplikacja") zapewnia spersonalizowane usługi w zakresie pielęgnacji włosów, depilacji i pielęgnacji skóry.
Dlaczego przetwarzamy twoje dane Z zastrzeżeniem dokonanych wyborów, przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach: • Tworzenie konta MyPhilips zarządzanie nim. Podczas korzystania z Aplikacji masz możliwość utworzenia i/lub zalogowania się na swoje konto MyPhilips lub korzystania z Aplikacji w trybie gościa. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Aplikacji za pomocą konta, możesz ręcznie wprowadzić swoje dane osobowe lub użyć danych logowania innej firmy. Rejestracja u nas zapewnia dostęp do cennych korzyści, w tym rozszerzonej gwarancji na produkty, bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych danych, dostępu do funkcji premium i możliwości łatwej rejestracji produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z konta MyPhilips, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności Philips. • Świadczenie usług Aplikacji. Aby zapewnić Ci spersonalizowane i kompleksowe doświadczenie depilacji w Aplikacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe, umożliwiając Ci śledzenie postępów, depilacji i historii skóry oraz dostosowywanie Twojego doświadczenia. Funkcje aplikacji, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, obejmują: • Bezpieczne przechowywanie w chmurze. Tworząc konto MyPhilips i wyrażając zgodę na synchronizację kopii zapasowych danych, umożliwiasz nam bezpieczne przechowywanie danych dotyczących skóry, ciała i włosów, danych urządzenia IPL, danych programu leczenia oraz wszelkich innych danych, które zdecydujesz się przesłać do Aplikacji. Ta opcja pomaga zapewnić bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych, zwłaszcza jeśli musisz ponownie zainstalować aplikację na innym urządzeniu. Jeśli korzystasz z Aplikacji lokalnie, Twoje dane pozostaną wyłącznie na Twoim urządzeniu mobilnym. Należy pamiętać, że jest to funkcja opcjonalna i można korzystać z podstawowych usług w aplikacji bez tworzenia kopii zapasowej danych w naszym serwisie. • Artykuły i porady. Aplikacja ma na celu zwiększenie twojej świadomości i dostarczanie ci najnowszych technik i trendów w zakresie depilacji i pielęgnacji skóry. W tym celu przetwarzamy twoje dane, aby oferować ci odpowiednie porady i artykuły w języku, który wybrałeś w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego, oraz na podstawie twoich danych dotyczących zabiegów. Nie musisz przechowywać swoich danych u nas, aby uzyskać dostęp do treści w Aplikacji. • Planowanie zabiegów. Aby ułatwić twoje zabiegi depilacji IPL, Philips udostępnia funkcję planowania zabiegów, która umożliwia planowanie zabiegów i śledzenie twoich postępów. W tym celu Philips przetwarza informacje o części ciała, którą chcesz poddać zabiegowi, oraz twoje dane dotyczące zabiegów. Informacje te pomagają nam prowadzić cię przez proces depilacji i zwiększać skuteczność przyszłych rezultatów. Nie wymagamy od ciebie przechowywania twoich danych u nas, aby korzystać z tej funkcji. To ty decydujesz, czy chcesz bezpiecznie tworzyć kopię zapasową swoich postępów, czy przechowywać je lokalnie w urządzeniu mobilnym. • Odblokowanie funkcji premium. Jeśli masz urządzenie premium, możesz korzystać z ekskluzywnych funkcji Aplikacji. Aby je odblokować, musimy przetwarzać twoje dane konta MyPhilips w celu uwierzytelnienia twojej uprawnień do tych funkcji. Ze względu na charakter przetwarzania możesz odblokować te funkcje tylko wtedy, gdy zalogujesz się na swoje konto MyPhilips i wyrazisz zgodę na bezpieczne przechowywanie twoich danych u nas. Ekskluzywne funkcje obejmują:
Dlaczego przetwarzamy twoje dane
Z zastrzeżeniem dokonanych wyborów, przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach:
• Tworzenie konta MyPhilips zarządzanie nim. Podczas korzystania z Aplikacji masz możliwość utworzenia i/lub zalogowania się na swoje konto MyPhilips lub korzystania z Aplikacji w trybie gościa. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Aplikacji za pomocą konta, możesz ręcznie wprowadzić swoje dane osobowe lub użyć danych logowania innej firmy. Rejestracja u nas zapewnia dostęp do cennych korzyści, w tym rozszerzonej gwarancji na produkty, bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych danych, dostępu do funkcji premium i możliwości łatwej rejestracji produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z konta MyPhilips, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności Philips.
• Świadczenie usług Aplikacji. Aby zapewnić Ci spersonalizowane i kompleksowe doświadczenie depilacji w Aplikacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe, umożliwiając Ci śledzenie postępów, depilacji i historii skóry oraz dostosowywanie Twojego doświadczenia. Funkcje aplikacji, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, obejmują:
• Bezpieczne przechowywanie w chmurze. Tworząc konto MyPhilips i wyrażając zgodę na synchronizację kopii zapasowych danych, umożliwiasz nam bezpieczne przechowywanie danych dotyczących skóry, ciała i włosów, danych urządzenia IPL, danych programu leczenia oraz wszelkich innych danych, które zdecydujesz się przesłać do Aplikacji. Ta opcja pomaga zapewnić bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych, zwłaszcza jeśli musisz ponownie zainstalować aplikację na innym urządzeniu. Jeśli korzystasz z Aplikacji lokalnie, Twoje dane pozostaną wyłącznie na Twoim urządzeniu mobilnym. Należy pamiętać, że jest to funkcja opcjonalna i można korzystać z podstawowych usług w aplikacji bez tworzenia kopii zapasowej danych w naszym serwisie.
• Artykuły i porady. Aplikacja ma na celu zwiększenie twojej świadomości i dostarczanie ci najnowszych technik i trendów w zakresie depilacji i pielęgnacji skóry. W tym celu przetwarzamy twoje dane, aby oferować ci odpowiednie porady i artykuły w języku, który wybrałeś w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego, oraz na podstawie twoich danych dotyczących zabiegów. Nie musisz przechowywać swoich danych u nas, aby uzyskać dostęp do treści w Aplikacji.
• Planowanie zabiegów. Aby ułatwić twoje zabiegi depilacji IPL, Philips udostępnia funkcję planowania zabiegów, która umożliwia planowanie zabiegów i śledzenie twoich postępów. W tym celu Philips przetwarza informacje o części ciała, którą chcesz poddać zabiegowi, oraz twoje dane dotyczące zabiegów. Informacje te pomagają nam prowadzić cię przez proces depilacji i zwiększać skuteczność przyszłych rezultatów. Nie wymagamy od ciebie przechowywania twoich danych u nas, aby korzystać z tej funkcji. To ty decydujesz, czy chcesz bezpiecznie tworzyć kopię zapasową swoich postępów, czy przechowywać je lokalnie w urządzeniu mobilnym.
• Odblokowanie funkcji premium. Jeśli masz urządzenie premium, możesz korzystać z ekskluzywnych funkcji Aplikacji. Aby je odblokować, musimy przetwarzać twoje dane konta MyPhilips w celu uwierzytelnienia twojej uprawnień do tych funkcji. Ze względu na charakter przetwarzania możesz odblokować te funkcje tylko wtedy, gdy zalogujesz się na swoje konto MyPhilips i wyrazisz zgodę na bezpieczne przechowywanie twoich danych u nas. Ekskluzywne funkcje obejmują:
• Analizator Selfie Skóry. Wyłącznie dla urządzeń premium funkcja Analizatora Selfie Skóry umożliwia uzyskanie diagnozy skóry na podstawie twojego selfie i odpowiedzi w kwestionariuszu. Naszym celem jest zapewnienie ci edukacji, porad i wskazówek w trakcie twojej pielęgnacji skóry. Ponieważ informacje, które zbieramy, mogą być wykorzystane do wyciągania wniosków na temat zdrowia twojej skóry, uznajemy je za dane wrażliwe. Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii diagnozy skóry. Raport skórny, który generujemy, jest standaryzowany i nie personalizujemy go przy użyciu innych danych przetwarzanych w Aplikacji. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji. • Analizator Owłosienia Ciała. Analizator Owłosienia Ciała pomaga wizualnie śledzić twoje postępy w redukcji owłosienia. Dzięki technologii uczenia maszynowego Philips może analizować zdjęcie wykonane przez ciebie dla części ciała poddanej zabiegowi, nanosić punkty mieszków włosowych i dostarczać spostrzeżeń dotyczących analizy włosów dla twojej sesji. Aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii. Nie udzielamy porad ani rekomendacji na podstawie twojego obrazu w raporcie z analizy włosów. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji. • Zapewnienie funkcji wiadomości w Aplikacji. Utrzymanie regularnego harmonogramu zabiegów jest kluczowe dla osiągnięcia dobrych rezultatów depilacji, dlatego zapewniamy ci pomocne przypomnienia, abyś mógł pozostać na właściwej ścieżce. Powiadomienia te mogą obejmować aktualizacje dotyczące twoich faz zabiegowych oraz informacje o nadchodzącej dacie i godzinie zabiegu. W tym celu przetwarzamy twoje dane na naszych serwerach, jeśli wyrazisz zgodę i korzystasz z urządzenia z systemem Android. W przeciwnym razie, jeśli wolisz korzystać z Aplikacji lokalnie, twoje dane pozostaną wyłącznie w twoim urządzeniu mobilnym i nie będziemy ich przetwarzać na naszych serwerach w celu zapewnienia funkcji wiadomości w Aplikacji. • Analityka. Aby to osiągnąć, zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z Aplikacji, i oceniamy jej działanie na twoim urządzeniu mobilnym. Obejmuje to identyfikowanie i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić, takich jak awarie Aplikacji. Ponadto możemy analizować zmiany lub funkcje w różnych grupach użytkowników w celu poprawy interakcji i doświadczeń użytkowników. • Ankiety i opinie. Od czasu do czasu możemy się z tobą kontaktować, aby zebrać twoją opinię, zapraszając cię do udziału w ankietach lub projektach badawczych organizowanych przez nas. • Modele sztucznej inteligencji (AI). Nasze modele AI korzystają z wyselekcjonowanych danych, aby zapewnić ich dokładność i skuteczność. Aby utrzymać ten poziom jakości i zapewnić jak najlepsze doświadczenie, możemy potrzebować zebrać dodatkowe dane do ich ponownego trenowania z nowymi scenariuszami lub ulepszania istniejących. Przetwarzamy dane związane z korzystaniem z naszych funkcji opartych na AI (Analizator Owłosienia Ciała i Licznik Błysków Audio), aby jeszcze bardziej je minimalizować i, w miarę możliwości, anonimizować, zanim zostaną wykorzystane do ponownego trenowania algorytmów. Możemy pseudonimizować, łączyć i agregować powyższe informacje z danymi zebranymi z twojego korzystania z innych cyfrowych kanałów Philips, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, e-maile, aplikacje i powiązane produkty, aby wyciągać kluczowe wnioski i ulepszać nasze produkty oraz usługi, aby lepiej odpowiadały twoim potrzebom, oferując bardziej spersonalizowane i skuteczne produkty oraz usługi w przyszłości.
• Funkcja Licznika Błysków Audio. Aby zoptymalizować twój zabieg, musisz wykonać określoną liczbę błysków na obszarze ciała poddanym zabiegowi. Łącząc twoje dane z naszą technologią uczenia maszynowego, Philips może doradzić ci, ile błysków potrzeba do zakończenia cyklu zabiegowego. Twoje nagranie audio rejestruje liczbę wykonanych błysków. Philips przetwarza twoje dane, aby podać ci procent ukończenia twojego ruchu. Aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i zgodzić się na bezpieczne przechowywanie twoich danych u nas. Nie personalizujemy naszych wskazówek na podstawie danych osobowych zebranych podczas korzystania z tej funkcji. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji.
• Udoskonalanie naszych produktów i usług. Naszym głównym celem jest zapewnienie ci jak najlepszych produktów i usług. Możesz pomóc nam to osiągnąć, umożliwiając nam obserwację i gromadzenie danych od ciebie, gdy korzystasz z tej Aplikacji i powiązanych Urządzeń.
• Analizator Selfie Skóry. Wyłącznie dla urządzeń premium funkcja Analizatora Selfie Skóry umożliwia uzyskanie diagnozy skóry na podstawie twojego selfie i odpowiedzi w kwestionariuszu. Naszym celem jest zapewnienie ci edukacji, porad i wskazówek w trakcie twojej pielęgnacji skóry. Ponieważ informacje, które zbieramy, mogą być wykorzystane do wyciągania wniosków na temat zdrowia twojej skóry, uznajemy je za dane wrażliwe. Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii diagnozy skóry. Raport skórny, który generujemy, jest standaryzowany i nie personalizujemy go przy użyciu innych danych przetwarzanych w Aplikacji. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji.
• Analizator Owłosienia Ciała. Analizator Owłosienia Ciała pomaga wizualnie śledzić twoje postępy w redukcji owłosienia. Dzięki technologii uczenia maszynowego Philips może analizować zdjęcie wykonane przez ciebie dla części ciała poddanej zabiegowi, nanosić punkty mieszków włosowych i dostarczać spostrzeżeń dotyczących analizy włosów dla twojej sesji. Aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii. Nie udzielamy porad ani rekomendacji na podstawie twojego obrazu w raporcie z analizy włosów. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji.
• Zapewnienie funkcji wiadomości w Aplikacji. Utrzymanie regularnego harmonogramu zabiegów jest kluczowe dla osiągnięcia dobrych rezultatów depilacji, dlatego zapewniamy ci pomocne przypomnienia, abyś mógł pozostać na właściwej ścieżce. Powiadomienia te mogą obejmować aktualizacje dotyczące twoich faz zabiegowych oraz informacje o nadchodzącej dacie i godzinie zabiegu. W tym celu przetwarzamy twoje dane na naszych serwerach, jeśli wyrazisz zgodę i korzystasz z urządzenia z systemem Android. W przeciwnym razie, jeśli wolisz korzystać z Aplikacji lokalnie, twoje dane pozostaną wyłącznie w twoim urządzeniu mobilnym i nie będziemy ich przetwarzać na naszych serwerach w celu zapewnienia funkcji wiadomości w Aplikacji.
• Analityka. Aby to osiągnąć, zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z Aplikacji, i oceniamy jej działanie na twoim urządzeniu mobilnym. Obejmuje to identyfikowanie i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić, takich jak awarie Aplikacji. Ponadto możemy analizować zmiany lub funkcje w różnych grupach użytkowników w celu poprawy interakcji i doświadczeń użytkowników.
• Ankiety i opinie. Od czasu do czasu możemy się z tobą kontaktować, aby zebrać twoją opinię, zapraszając cię do udziału w ankietach lub projektach badawczych organizowanych przez nas.
• Modele sztucznej inteligencji (AI). Nasze modele AI korzystają z wyselekcjonowanych danych, aby zapewnić ich dokładność i skuteczność. Aby utrzymać ten poziom jakości i zapewnić jak najlepsze doświadczenie, możemy potrzebować zebrać dodatkowe dane do ich ponownego trenowania z nowymi scenariuszami lub ulepszania istniejących. Przetwarzamy dane związane z korzystaniem z naszych funkcji opartych na AI (Analizator Owłosienia Ciała i Licznik Błysków Audio), aby jeszcze bardziej je minimalizować i, w miarę możliwości, anonimizować, zanim zostaną wykorzystane do ponownego trenowania algorytmów.
Możemy pseudonimizować, łączyć i agregować powyższe informacje z danymi zebranymi z twojego korzystania z innych cyfrowych kanałów Philips, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, e-maile, aplikacje i powiązane produkty, aby wyciągać kluczowe wnioski i ulepszać nasze produkty oraz usługi, aby lepiej odpowiadały twoim potrzebom, oferując bardziej spersonalizowane i skuteczne produkty oraz usługi w przyszłości.
Jakie dane przetwarzamy Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmują: • Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail). Jeśli zdecydujesz się utworzyć konto MyPhilips za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, formularz rejestracyjny zostanie wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi dostarczonymi przez dostawcę mediów społecznościowych. • Informacje o lokalizacji takie jak kraj, preferencje językowe); • Informacje o zarejestrowanym produkcie/usłudze (takie jak nazwa zakupionego produktu oraz data i dowód zakupu). Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych danych osobowych, które możemy gromadzić za pośrednictwem konta MyPhilips, należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności Philips.
Jakie dane przetwarzamy
Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmują:
• Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail). Jeśli zdecydujesz się utworzyć konto MyPhilips za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, formularz rejestracyjny zostanie wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi dostarczonymi przez dostawcę mediów społecznościowych.
• Informacje o lokalizacji takie jak kraj, preferencje językowe);
• Informacje o zarejestrowanym produkcie/usłudze (takie jak nazwa zakupionego produktu oraz data i dowód zakupu).
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych danych osobowych, które możemy gromadzić za pośrednictwem konta MyPhilips, należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności Philips.
• Świadczenie usług Aplikacji. • Informacje o twoim koncie MyPhilips (unikalny identyfikator konta Philips); • Informacje o Urządzeniu (kategoria urządzenia i CTN); • Informacje o twoim programie zabiegowym (faza zabiegu, odstęp, ukończenie, liczba zabiegów, intensywność i poziom komfortu, liczba błysków i pominiętych obszarów, długość obszaru ciała, pominięty lub spóźniony zabieg); • Informacje o twojej skórze (odcień skóry, pielęgnacja skóry i problemy), a jeśli korzystasz z Analizatora Skóry, będziemy także przetwarzać informacje o Raporcie Skóry (ogólny wynik skóry, tekstura, jędrność, połysk skóry, okolica oczu, blask, cienie pod oczami, gładkość); • Informacje o twoim ciele i owłosieniu ciała (kolor owłosienia ciała), a jeśli korzystasz z Analizatora Owłosienia Ciała, będziemy także przetwarzać informacje o twoim Raporcie z Analizy Owłosienia (nazwa obszaru ciała, liczba włosów, lokalizacja i obszar zainteresowania, opinia i metadane twojego obrazu powiązanego z tym raportem); • Informacje o twoim nagraniu audio, jeśli korzystasz z Licznika Błysków (każda próbka audio trwa krócej niż 1 sekundę); • Informacje o twoim zdjęciu (Selfie Skóry, obraz owłosienia ciała); • Informacje o twoich ustawieniach w Aplikacji (ustawienia użytkownika).
• Świadczenie usług Aplikacji.
• Informacje o twoim koncie MyPhilips (unikalny identyfikator konta Philips);
• Informacje o Urządzeniu (kategoria urządzenia i CTN);
• Informacje o twoim programie zabiegowym (faza zabiegu, odstęp, ukończenie, liczba zabiegów, intensywność i poziom komfortu, liczba błysków i pominiętych obszarów, długość obszaru ciała, pominięty lub spóźniony zabieg);
• Informacje o twojej skórze (odcień skóry, pielęgnacja skóry i problemy), a jeśli korzystasz z Analizatora Skóry, będziemy także przetwarzać informacje o Raporcie Skóry (ogólny wynik skóry, tekstura, jędrność, połysk skóry, okolica oczu, blask, cienie pod oczami, gładkość);
• Informacje o twoim ciele i owłosieniu ciała (kolor owłosienia ciała), a jeśli korzystasz z Analizatora Owłosienia Ciała, będziemy także przetwarzać informacje o twoim Raporcie z Analizy Owłosienia (nazwa obszaru ciała, liczba włosów, lokalizacja i obszar zainteresowania, opinia i metadane twojego obrazu powiązanego z tym raportem);
• Informacje o twoim nagraniu audio, jeśli korzystasz z Licznika Błysków (każda próbka audio trwa krócej niż 1 sekundę);
• Informacje o twoim zdjęciu (Selfie Skóry, obraz owłosienia ciała);
• Informacje o twoich ustawieniach w Aplikacji (ustawienia użytkownika).
• Informacje o kraju i języku • Informacje o Twoim zabiegu (liczba zabiegów)
• Informacje o kraju i języku
• Informacje o Twoim zabiegu (liczba zabiegów)
• Planowanie zabiegów. Korzystając z funkcji Planowania zabiegów, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o twoim programie zabiegowym (faza zabiegu, odstęp, ukończenie, data, liczba zabiegów, intensywność i poziom komfortu, liczba błysków i pominiętych obszarów, długość obszaru ciała, pominięty lub spóźniony zabieg, opinia, współrzędne algorytmu planowania zabiegu); • Informacje o twojej skórze (odcień skóry) oraz o twoim ciele i owłosieniu ciała (nazwa obszaru ciała, kolor owłosienia ciała); • Informacje o twoim Urządzeniu (model). • Odblokowanie funkcji premium. oAby odblokować ekskluzywne funkcje Aplikacji dla urządzenia premium, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o Urządzeniu (numer seryjny urządzenia, jednostka magazynowa SKU); • Informacje o korzystaniu z Aplikacji (status odblokowania).
• Planowanie zabiegów. Korzystając z funkcji Planowania zabiegów, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o twoim programie zabiegowym (faza zabiegu, odstęp, ukończenie, data, liczba zabiegów, intensywność i poziom komfortu, liczba błysków i pominiętych obszarów, długość obszaru ciała, pominięty lub spóźniony zabieg, opinia, współrzędne algorytmu planowania zabiegu);
• Informacje o twojej skórze (odcień skóry) oraz o twoim ciele i owłosieniu ciała (nazwa obszaru ciała, kolor owłosienia ciała);
• Informacje o twoim Urządzeniu (model).
• Odblokowanie funkcji premium. oAby odblokować ekskluzywne funkcje Aplikacji dla urządzenia premium, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o Urządzeniu (numer seryjny urządzenia, jednostka magazynowa SKU);
• Informacje o korzystaniu z Aplikacji (status odblokowania).
• Analizator Selfie Skóry. Korzystając z funkcji Analizatora Selfie Skóry, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o twoim zdjęciu (selfie twarzy skóry); • Informacje o twoim Raporcie Skóry (ogólny wynik skóry, tekstura, jędrność, pigmentacja, połysk skóry, okolica oczu, blask, cienie pod oczami, gładkość). • Analizator Owłosienia Ciała. Korzystając z funkcji Analizatora Owłosienia Ciała, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o ciele i owłosieniu ciała (kolor owłosienia ciała, nazwa obszaru ciała, liczba włosów, lokalizacja i obszar zainteresowania, opinia i metadane twojego obrazu powiązanego z tym raportem). Przetwarzamy współrzędne gęstości włosów oddzielnie od zdjęcia; • Informacje o zdjęciu (zdjęcie owłosienia ciała, data zdjęcia). • Licznik Błysków Audio. Korzystając z funkcji Licznika Błysków Audio, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o nagraniach audio (wiele zanonimizowanych próbek audio, każda krótsza niż 1 sekunda); • Informacje o programie zabiegowym (część ciała powiązana z zabiegiem, liczba wykonanych zabiegów, długość części ciała). • Zapewnienie funkcji wiadomości w Aplikacji. Aby dostarczać ci odpowiednie powiadomienia, przetwarzamy następującą kategorię danych osobowych: • Dane kontaktowe (imię i nazwisko) • Informacje o Twoim programie (data zabiegu) • Informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia)
• Analizator Selfie Skóry. Korzystając z funkcji Analizatora Selfie Skóry, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o twoim zdjęciu (selfie twarzy skóry);
• Informacje o twoim Raporcie Skóry (ogólny wynik skóry, tekstura, jędrność, pigmentacja, połysk skóry, okolica oczu, blask, cienie pod oczami, gładkość).
• Analizator Owłosienia Ciała. Korzystając z funkcji Analizatora Owłosienia Ciała, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o ciele i owłosieniu ciała (kolor owłosienia ciała, nazwa obszaru ciała, liczba włosów, lokalizacja i obszar zainteresowania, opinia i metadane twojego obrazu powiązanego z tym raportem). Przetwarzamy współrzędne gęstości włosów oddzielnie od zdjęcia;
• Informacje o zdjęciu (zdjęcie owłosienia ciała, data zdjęcia).
• Licznik Błysków Audio. Korzystając z funkcji Licznika Błysków Audio, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o nagraniach audio (wiele zanonimizowanych próbek audio, każda krótsza niż 1 sekunda);
• Informacje o programie zabiegowym (część ciała powiązana z zabiegiem, liczba wykonanych zabiegów, długość części ciała).
• Zapewnienie funkcji wiadomości w Aplikacji. Aby dostarczać ci odpowiednie powiadomienia, przetwarzamy następującą kategorię danych osobowych:
• Dane kontaktowe (imię i nazwisko)
• Informacje o Twoim programie (data zabiegu)
• Informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia)
• Analityka. Jeśli zezwolisz nam na gromadzenie danych analitycznych, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: • Informacje o twoim urządzeniu mobilnym (takie jak zanonimizowane identyfikatory odwiedzających, dane urządzenia mobilnego obejmujące system operacyjny, model urządzenia i/lub wersję, wymiary urządzenia i rozmiar ekranu, rozdzielczość, znaczniki czasowe, adres IP, wersję Aplikacji, identyfikator urządzenia, producenta urządzenia, identyfikator sprzętowy Android, wersję aplikacji, ilość pamięci RAM i przestrzeni dyskowej, architekturę procesora); • Informacje o korzystaniu z usług Aplikacji (takie jak informacje o twoim Urządzeniu, informacje o części ciała, owłosieniu ciała i skórze, informacje o twoim programie zabiegowym, korzystaniu z aplikacji, urządzeniu mobilnym i systemie operacyjnym). Zapewniamy, że dane te są pseudonimizowane i nie zawierają żadnych bezpośrednich identyfikatorów, takich jak twoje imię, adres e-mail itp. • Informacje o twojej opinii (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator klienta, nazwa systemu operacyjnego, wersja, kompilacja, sprzęt, operator, język, kraj, lokalny model urządzenia, odpowiedzi i komentarze, producent, zanonimizowany adres IP, system operacyjny).
• Ankiety i opinie. Jeśli zezwolisz nam na gromadzenie danych analitycznych, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Analityka. Jeśli zezwolisz nam na gromadzenie danych analitycznych, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje o twoim urządzeniu mobilnym (takie jak zanonimizowane identyfikatory odwiedzających, dane urządzenia mobilnego obejmujące system operacyjny, model urządzenia i/lub wersję, wymiary urządzenia i rozmiar ekranu, rozdzielczość, znaczniki czasowe, adres IP, wersję Aplikacji, identyfikator urządzenia, producenta urządzenia, identyfikator sprzętowy Android, wersję aplikacji, ilość pamięci RAM i przestrzeni dyskowej, architekturę procesora);
• Informacje o korzystaniu z usług Aplikacji (takie jak informacje o twoim Urządzeniu, informacje o części ciała, owłosieniu ciała i skórze, informacje o twoim programie zabiegowym, korzystaniu z aplikacji, urządzeniu mobilnym i systemie operacyjnym).
Zapewniamy, że dane te są pseudonimizowane i nie zawierają żadnych bezpośrednich identyfikatorów, takich jak twoje imię, adres e-mail itp.
• Informacje o twojej opinii (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator klienta, nazwa systemu operacyjnego, wersja, kompilacja, sprzęt, operator, język, kraj, lokalny model urządzenia, odpowiedzi i komentarze, producent, zanonimizowany adres IP, system operacyjny).
Podstawy prawna przetwarzania twoich danych osobowych to: • Świadczenie usług Aplikacji. • Bezpieczne przechowywanie w chmurze. Aby umożliwić tworzenie kopii zapasowych danych, polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy. Jednakże, ponieważ ta funkcja może obejmować przetwarzanie danych wrażliwych, będziemy wymagać Twojej wyraźnej zgody. Należy pamiętać, że jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziesz mógł korzystać z tej funkcji. Jeśli nie chcesz już, abyśmy tworzyli kopie zapasowe Twoich danych, możesz usunąć swoje konto i wszelkie powiązane dane. • Odblokowanie funkcji premium. Aby odblokować tę funkcję, wymagamy od Ciebie utworzenia/zalogowania się do konta MyPhilips w celu uwierzytelnienia i bezpiecznego dostępu do poniższych funkcji. Polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy, aby przetwarzać Twoje dane w celu odblokowania funkcji premium i przechowywania statusu odblokowania na potrzeby przyszłego uwierzytelniania. Ponieważ musimy również uzyskać dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego, aby umożliwić poniższe usługi, poprosimy Cię o zgodę na dostęp do aparatu. Ponadto poniższe funkcje premium umożliwiają Ci przeglądanie danych historycznych, w związku z czym potrzebujemy także Twojej zgody na bezpieczne przechowywanie Twoich danych u nas. Ponieważ korzystanie z tej funkcji nie jest możliwe bez utworzenia konta i tworzenia kopii zapasowych danych, zapoznaj się z sekcjami „Tworzenie i zarządzanie Twoim kontem MyPhilips” oraz „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” niniejszej Informacji o ochronie prywatności Aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.
• Tworzenie konta MyPhilips oraz zarządzanie nim. Polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy, aby utworzyć i zarządzać Twoim kontem MyPhilips. Aby ułatwić i umożliwić komunikację z Tobą oraz świadczyć usługę, o którą wyraźnie poprosiłeś, możemy uzyskać minimalne informacje z Twojego urządzenia mobilnego.
• Artykuły i wskazówki dotyczące depilacji. Aby ułatwić i umożliwić komunikację z Tobą oraz świadczyć usługę, o którą wyraźnie poprosiłeś, uzyskujemy minimalne informacje z Twojego urządzenia mobilnego i polegamy na wykonaniu naszej umowy z Tobą.
• Planowanie zabiegów. Polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy. Możliwe jest korzystanie z tej funkcji bez tworzenia konta i tworzenia kopii zapasowych danych. Jednakże, jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze”, aby uzyskać więcej informacji.
Podstawy prawna przetwarzania twoich danych osobowych to:
• Świadczenie usług Aplikacji.
• Bezpieczne przechowywanie w chmurze. Aby umożliwić tworzenie kopii zapasowych danych, polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy. Jednakże, ponieważ ta funkcja może obejmować przetwarzanie danych wrażliwych, będziemy wymagać Twojej wyraźnej zgody. Należy pamiętać, że jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziesz mógł korzystać z tej funkcji. Jeśli nie chcesz już, abyśmy tworzyli kopie zapasowe Twoich danych, możesz usunąć swoje konto i wszelkie powiązane dane.
• Odblokowanie funkcji premium. Aby odblokować tę funkcję, wymagamy od Ciebie utworzenia/zalogowania się do konta MyPhilips w celu uwierzytelnienia i bezpiecznego dostępu do poniższych funkcji. Polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy, aby przetwarzać Twoje dane w celu odblokowania funkcji premium i przechowywania statusu odblokowania na potrzeby przyszłego uwierzytelniania. Ponieważ musimy również uzyskać dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego, aby umożliwić poniższe usługi, poprosimy Cię o zgodę na dostęp do aparatu. Ponadto poniższe funkcje premium umożliwiają Ci przeglądanie danych historycznych, w związku z czym potrzebujemy także Twojej zgody na bezpieczne przechowywanie Twoich danych u nas. Ponieważ korzystanie z tej funkcji nie jest możliwe bez utworzenia konta i tworzenia kopii zapasowych danych, zapoznaj się z sekcjami „Tworzenie i zarządzanie Twoim kontem MyPhilips” oraz „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” niniejszej Informacji o ochronie prywatności Aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.
• Analizator Selfie Skóry. Polegamy na Twojej wyraźnej zgodzie, ponieważ ta funkcja może obejmować przetwarzanie danych wrażliwych. Możemy wymagać od Ciebie zgody na dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego, przy czym zawsze możesz wycofać ten dostęp w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. • Analityka. Polegamy na naszym uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Twoje dane w tym celu. Zapewniamy, że realizując ten uzasadniony interes, Twoje prawa i wolności nie zostaną znacząco naruszone poprzez dokładny test równowagi. • Ankiety i opinie. Polegamy na podstawie prawnej uzasadnionego interesu w celu przeprowadzania ankiet. Ankiety te są istotne dla poprawy Twojego doświadczenia użytkownika i usług, które świadczymy. Zapewniamy, że realizując ten uzasadniony interes, Twoje prawa i wolności nie zostaną znacząco naruszone poprzez dokładny test równowagi. Polegamy na plikach cookie, aby umożliwić dostęp do Twoich informacji w wyżej wymienionych celach, i uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę przed ich włączeniem. Zobacz poniżej rozdział zatytułowany „Dostęp do informacji lub przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu”. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w Ustawieniach Aplikacji. Jeśli wycofasz tę zgodę, nie będziemy już zbierać ani przetwarzać dodatkowych danych, jednak wcześniej zebrane/przetworzone dane mogą być nadal używane w celu poprawy produktów i usług. Polegamy na Twojej wyraźnej zgodzie przed umożliwieniem dostępu do Twoich informacji w celu wyświetlania ankiet i formularzy opinii w Aplikacji. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w Ustawieniach Aplikacji. Jeśli wycofasz tę zgodę, nie będziemy już zbierać ani przetwarzać tych danych, jednak wcześniej zebrane/przetworzone dane mogą być nadal używane w celu poprawy produktów i usług. Jak wskazano powyżej, możemy pseudonimizować, łączyć i agregować te informacje z innymi informacjami, które możemy posiadać na Twój temat, w celu uzyskania kluczowych wniosków i ulepszania naszych produktów, usług i rozwiązań. W tym konkretnym celu polegamy na naszym uzasadnionym interesie. Zawsze przeprowadzamy test równowagi, aby upewnić się, że nasz uzasadniony interes przeważa nad wszelkimi ryzykami dla Twoich praw i wolności.
• Analizator Owłosienia Ciała. Polegamy na Twojej wyraźnej zgodzie, ponieważ ta funkcja może obejmować przetwarzanie danych wrażliwych. Możemy wymagać od Ciebie zgody na dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego, przy czym zawsze możesz wycofać ten dostęp w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
• Licznik Błysków Audio. Polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy. Możemy wymagać od Ciebie zgody na dostęp do mikrofonu Twojego urządzenia mobilnego, przy czym zawsze możesz wycofać ten dostęp w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
• Zapewnienie funkcji wiadomości w aplikacji. W zależności od powiadomień, polegamy na podstawie prawnej wykonania umowy, aby ułatwić i umożliwić komunikację z Tobą oraz świadczyć usługę, o którą wyraźnie poprosiłeś. Jednakże wszelkie powiadomienia związane z inicjatywami marketingowymi opartymi na Twoich danych osobowych będą wymagały Twojej wcześniejszej zgody na komunikację marketingową w naszej Aplikacji.
• Analizator Selfie Skóry. Polegamy na Twojej wyraźnej zgodzie, ponieważ ta funkcja może obejmować przetwarzanie danych wrażliwych. Możemy wymagać od Ciebie zgody na dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego, przy czym zawsze możesz wycofać ten dostęp w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
• Analityka. Polegamy na naszym uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Twoje dane w tym celu. Zapewniamy, że realizując ten uzasadniony interes, Twoje prawa i wolności nie zostaną znacząco naruszone poprzez dokładny test równowagi.
• Ankiety i opinie. Polegamy na podstawie prawnej uzasadnionego interesu w celu przeprowadzania ankiet. Ankiety te są istotne dla poprawy Twojego doświadczenia użytkownika i usług, które świadczymy. Zapewniamy, że realizując ten uzasadniony interes, Twoje prawa i wolności nie zostaną znacząco naruszone poprzez dokładny test równowagi.
Polegamy na plikach cookie, aby umożliwić dostęp do Twoich informacji w wyżej wymienionych celach, i uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę przed ich włączeniem. Zobacz poniżej rozdział zatytułowany „Dostęp do informacji lub przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu”. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w Ustawieniach Aplikacji. Jeśli wycofasz tę zgodę, nie będziemy już zbierać ani przetwarzać dodatkowych danych, jednak wcześniej zebrane/przetworzone dane mogą być nadal używane w celu poprawy produktów i usług. Polegamy na Twojej wyraźnej zgodzie przed umożliwieniem dostępu do Twoich informacji w celu wyświetlania ankiet i formularzy opinii w Aplikacji. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w Ustawieniach Aplikacji. Jeśli wycofasz tę zgodę, nie będziemy już zbierać ani przetwarzać tych danych, jednak wcześniej zebrane/przetworzone dane mogą być nadal używane w celu poprawy produktów i usług.
Jak wskazano powyżej, możemy pseudonimizować, łączyć i agregować te informacje z innymi informacjami, które możemy posiadać na Twój temat, w celu uzyskania kluczowych wniosków i ulepszania naszych produktów, usług i rozwiązań. W tym konkretnym celu polegamy na naszym uzasadnionym interesie. Zawsze przeprowadzamy test równowagi, aby upewnić się, że nasz uzasadniony interes przeważa nad wszelkimi ryzykami dla Twoich praw i wolności.
Gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług, Aplikacja może poprosić o zgodę na dostęp do pamięci urządzenia, czujników lub innych funkcji urządzenia mobilnego. Uprawnienia te obejmują: • Pliki. Aplikacja wymaga dostępu do plików urządzenia mobilnego w celu przechowywania konfiguracji językowych i innych plików używanych przez aplikację do działania (np. grafiki, plików multimedialnych lub innych dużych zasobów programu). Usunięcie Aplikacji spowoduje usunięcie danych z urządzenia mobilnego. • Zdjęcia i multimedia. Aplikacja może poprosić o pozwolenie na dostęp do aparatu lub galerii zdjęć urządzenia mobilnego, jeśli chcesz korzystać z funkcji Skin AI lub BodyHair Analyzer. Jako warunek techniczny systemy operacyjne Android mogą poprosić o pozwolenie na dostęp do filmów, jednak aplikacja użyje tylko pozwolenia na dostęp do aparatu w celu robienia zdjęć. Dane pozostaną przechowywane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym, do którego firma Philips nie będzie miała do nich dostępu, chyba że wyrazisz na to zgodę. • Mikrofon i nagrania audio. Możesz korzystać z funkcji aplikacji lub dołączać do projektów badawczych, które pozwalają aplikacji liczyć liczbę błysków Twojego Urządzenia na podstawie dźwięków, jakie ono wydaje podczas błysku. W takich przypadkach aplikacja będzie wymagać Twojego zezwolenia na dostęp do mikrofonu urządzenia lub funkcji nagrywania. O ile nie uzyskamy Twojej wyraźnej zgody, nie będziemy przechowywać ani uzyskiwać dostępu do żadnych nagrań audio. Dane będą przetwarzane i pozostaną na Twoim urządzeniu mobilnym. • Inne. W niektórych przypadkach system operacyjny może żądać uprawnień, których Twoje urządzenie mobilne potrzebuje z powodów technicznych, ale które nie są kontrolowane ani wykorzystywane przez Philips. Nie będziemy gromadzić żadnych danych związanych z takimi uprawnieniami, chyba że będzie to wymagane do świadczenia naszych usług zgodnie z niniejszą informacją.
Gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług, Aplikacja może poprosić o zgodę na dostęp do pamięci urządzenia, czujników lub innych funkcji urządzenia mobilnego. Uprawnienia te obejmują:
• Pliki. Aplikacja wymaga dostępu do plików urządzenia mobilnego w celu przechowywania konfiguracji językowych i innych plików używanych przez aplikację do działania (np. grafiki, plików multimedialnych lub innych dużych zasobów programu). Usunięcie Aplikacji spowoduje usunięcie danych z urządzenia mobilnego.
• Zdjęcia i multimedia. Aplikacja może poprosić o pozwolenie na dostęp do aparatu lub galerii zdjęć urządzenia mobilnego, jeśli chcesz korzystać z funkcji Skin AI lub BodyHair Analyzer. Jako warunek techniczny systemy operacyjne Android mogą poprosić o pozwolenie na dostęp do filmów, jednak aplikacja użyje tylko pozwolenia na dostęp do aparatu w celu robienia zdjęć. Dane pozostaną przechowywane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym, do którego firma Philips nie będzie miała do nich dostępu, chyba że wyrazisz na to zgodę.
• Mikrofon i nagrania audio. Możesz korzystać z funkcji aplikacji lub dołączać do projektów badawczych, które pozwalają aplikacji liczyć liczbę błysków Twojego Urządzenia na podstawie dźwięków, jakie ono wydaje podczas błysku. W takich przypadkach aplikacja będzie wymagać Twojego zezwolenia na dostęp do mikrofonu urządzenia lub funkcji nagrywania. O ile nie uzyskamy Twojej wyraźnej zgody, nie będziemy przechowywać ani uzyskiwać dostępu do żadnych nagrań audio. Dane będą przetwarzane i pozostaną na Twoim urządzeniu mobilnym.
• Inne. W niektórych przypadkach system operacyjny może żądać uprawnień, których Twoje urządzenie mobilne potrzebuje z powodów technicznych, ale które nie są kontrolowane ani wykorzystywane przez Philips. Nie będziemy gromadzić żadnych danych związanych z takimi uprawnieniami, chyba że będzie to wymagane do świadczenia naszych usług zgodnie z niniejszą informacją.
Gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług i zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności Aplikacji, możemy uzyskiwać dostęp do informacji z Twojego urządzenia lub przechowywać określone informacje na Twoim urządzeniu. W tym celu możemy korzystać z różnych technologii, takich jak pliki cookie, tagi, piksele, SDK lub podobne technologie, które łącznie określamy dalej jako „pliki cookie”. • Wymagane pliki cookie. W niektórych przypadkach dostęp/przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu jest niezbędny do świadczenia Ci usług Aplikacji. W takich przypadkach nie potrzebujemy Twojej wcześniejszej zgody, aby umożliwić dostęp lub przechowywanie. • Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie. Używamy funkcjonalnych plików cookie do celów bezpieczeństwa, uwierzytelniania, zarządzania sesją i świadczenia usług. Pliki cookie pomagają nam weryfikować Twoją tożsamość, chronić Twoje konto i świadczyć nasze usługi. • Pliki cookie wymagane do świadczenia Usługi wyraźnie żądanej. Gdy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług (np. aby zapewnić Ci treści aplikacji odpowiednie dla Twojego kraju zamieszkania i w preferowanym języku; lub aby upewnić się, że treści pasują do ekranu Twojego urządzenia mobilnego), możemy potrzebować przetwarzać informacje z Twojego urządzenia mobilnego, w tym Twój adres IP, typ mobilnej przeglądarki internetowej, system operacyjny, informacje o operatorze karty SIM, dane sesji i użytkowania lub dane o wydajności związane z usługą. • Inne pliki cookie. Używamy plików cookie do celów analitycznych i poprawy produktów. Te pliki cookie odczytują informacje i dane osobowe z Twojego urządzenia mobilnego oraz dane dotyczące korzystania i interakcji z aplikacją i podlegają Twojej wcześniejszej zgodzie.
Gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług i zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności Aplikacji, możemy uzyskiwać dostęp do informacji z Twojego urządzenia lub przechowywać określone informacje na Twoim urządzeniu. W tym celu możemy korzystać z różnych technologii, takich jak pliki cookie, tagi, piksele, SDK lub podobne technologie, które łącznie określamy dalej jako „pliki cookie”.
• Wymagane pliki cookie. W niektórych przypadkach dostęp/przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu jest niezbędny do świadczenia Ci usług Aplikacji. W takich przypadkach nie potrzebujemy Twojej wcześniejszej zgody, aby umożliwić dostęp lub przechowywanie.
• Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie. Używamy funkcjonalnych plików cookie do celów bezpieczeństwa, uwierzytelniania, zarządzania sesją i świadczenia usług. Pliki cookie pomagają nam weryfikować Twoją tożsamość, chronić Twoje konto i świadczyć nasze usługi.
• Pliki cookie wymagane do świadczenia Usługi wyraźnie żądanej. Gdy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług (np. aby zapewnić Ci treści aplikacji odpowiednie dla Twojego kraju zamieszkania i w preferowanym języku; lub aby upewnić się, że treści pasują do ekranu Twojego urządzenia mobilnego), możemy potrzebować przetwarzać informacje z Twojego urządzenia mobilnego, w tym Twój adres IP, typ mobilnej przeglądarki internetowej, system operacyjny, informacje o operatorze karty SIM, dane sesji i użytkowania lub dane o wydajności związane z usługą.
• Inne pliki cookie. Używamy plików cookie do celów analitycznych i poprawy produktów. Te pliki cookie odczytują informacje i dane osobowe z Twojego urządzenia mobilnego oraz dane dotyczące korzystania i interakcji z aplikacją i podlegają Twojej wcześniejszej zgodzie.
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności stanowi część globalnej Informacji o ochronie prywatności Philips i należy ją czytać w połączeniu z nią. Globalna Informacja o ochronie prywatności Philips jest integralnym elementem niniejszego dokumentu i zawiera dodatkowe informacje na temat kategorii stron trzecich, z którymi możemy udostępniać Twoje dane osobowe, środków, jakie stosujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, międzynarodowych transferów danych i stosowanych zabezpieczeń, Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, sposobów kontaktu z odpowiednim Inspektorem Ochrony Danych lub złożenia skargi oraz informacji specyficznych dla poszczególnych jurysdykcji.
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności stanowi część globalnej Informacji o ochronie prywatności Philips i należy ją czytać w połączeniu z nią. Globalna Informacja o ochronie prywatności Philips jest integralnym elementem niniejszego dokumentu i zawiera dodatkowe informacje na temat kategorii stron trzecich, z którymi możemy udostępniać Twoje dane osobowe, środków, jakie stosujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, międzynarodowych transferów danych i stosowanych zabezpieczeń, Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, sposobów kontaktu z odpowiednim Inspektorem Ochrony Danych lub złożenia skargi oraz informacji specyficznych dla poszczególnych jurysdykcji.
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