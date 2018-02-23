Privacy Notice

• Analizator Selfie Skóry. Wyłącznie dla urządzeń premium funkcja Analizatora Selfie Skóry umożliwia uzyskanie diagnozy skóry na podstawie twojego selfie i odpowiedzi w kwestionariuszu. Naszym celem jest zapewnienie ci edukacji, porad i wskazówek w trakcie twojej pielęgnacji skóry. Ponieważ informacje, które zbieramy, mogą być wykorzystane do wyciągania wniosków na temat zdrowia twojej skóry, uznajemy je za dane wrażliwe. Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii diagnozy skóry. Raport skórny, który generujemy, jest standaryzowany i nie personalizujemy go przy użyciu innych danych przetwarzanych w Aplikacji. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji. • Analizator Owłosienia Ciała. Analizator Owłosienia Ciała pomaga wizualnie śledzić twoje postępy w redukcji owłosienia. Dzięki technologii uczenia maszynowego Philips może analizować zdjęcie wykonane przez ciebie dla części ciała poddanej zabiegowi, nanosić punkty mieszków włosowych i dostarczać spostrzeżeń dotyczących analizy włosów dla twojej sesji. Aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i możesz zgodzić się na bezpieczne tworzenie kopii zapasowej twoich danych u nas w celu przechowywania historii. Nie udzielamy porad ani rekomendacji na podstawie twojego obrazu w raporcie z analizy włosów. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji.

• Funkcja Licznika Błysków Audio. Aby zoptymalizować twój zabieg, musisz wykonać określoną liczbę błysków na obszarze ciała poddanym zabiegowi. Łącząc twoje dane z naszą technologią uczenia maszynowego, Philips może doradzić ci, ile błysków potrzeba do zakończenia cyklu zabiegowego. Twoje nagranie audio rejestruje liczbę wykonanych błysków. Philips przetwarza twoje dane, aby podać ci procent ukończenia twojego ruchu. Aby korzystać z tej funkcji, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i zgodzić się na bezpieczne przechowywanie twoich danych u nas. Nie personalizujemy naszych wskazówek na podstawie danych osobowych zebranych podczas korzystania z tej funkcji. Jeśli zdecydujesz się przechowywać swoje informacje u nas, zapoznaj się z sekcją „Bezpieczne przechowywanie w chmurze” powyżej, aby uzyskać więcej informacji. • Zapewnienie funkcji wiadomości w Aplikacji. Utrzymanie regularnego harmonogramu zabiegów jest kluczowe dla osiągnięcia dobrych rezultatów depilacji, dlatego zapewniamy ci pomocne przypomnienia, abyś mógł pozostać na właściwej ścieżce. Powiadomienia te mogą obejmować aktualizacje dotyczące twoich faz zabiegowych oraz informacje o nadchodzącej dacie i godzinie zabiegu. W tym celu przetwarzamy twoje dane na naszych serwerach, jeśli wyrazisz zgodę i korzystasz z urządzenia z systemem Android. W przeciwnym razie, jeśli wolisz korzystać z Aplikacji lokalnie, twoje dane pozostaną wyłącznie w twoim urządzeniu mobilnym i nie będziemy ich przetwarzać na naszych serwerach w celu zapewnienia funkcji wiadomości w Aplikacji.

• Udoskonalanie naszych produktów i usług. Naszym głównym celem jest zapewnienie ci jak najlepszych produktów i usług. Możesz pomóc nam to osiągnąć, umożliwiając nam obserwację i gromadzenie danych od ciebie, gdy korzystasz z tej Aplikacji i powiązanych Urządzeń. • Analityka. Aby to osiągnąć, zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z Aplikacji, i oceniamy jej działanie na twoim urządzeniu mobilnym. Obejmuje to identyfikowanie i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić, takich jak awarie Aplikacji. Ponadto możemy analizować zmiany lub funkcje w różnych grupach użytkowników w celu poprawy interakcji i doświadczeń użytkowników. • Ankiety i opinie. Od czasu do czasu możemy się z tobą kontaktować, aby zebrać twoją opinię, zapraszając cię do udziału w ankietach lub projektach badawczych organizowanych przez nas. • Modele sztucznej inteligencji (AI). Nasze modele AI korzystają z wyselekcjonowanych danych, aby zapewnić ich dokładność i skuteczność. Aby utrzymać ten poziom jakości i zapewnić jak najlepsze doświadczenie, możemy potrzebować zebrać dodatkowe dane do ich ponownego trenowania z nowymi scenariuszami lub ulepszania istniejących. Przetwarzamy dane związane z korzystaniem z naszych funkcji opartych na AI (Analizator Owłosienia Ciała i Licznik Błysków Audio), aby jeszcze bardziej je minimalizować i, w miarę możliwości, anonimizować, zanim zostaną wykorzystane do ponownego trenowania algorytmów. Możemy pseudonimizować, łączyć i agregować powyższe informacje z danymi zebranymi z twojego korzystania z innych cyfrowych kanałów Philips, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, e-maile, aplikacje i powiązane produkty, aby wyciągać kluczowe wnioski i ulepszać nasze produkty oraz usługi, aby lepiej odpowiadały twoim potrzebom, oferując bardziej spersonalizowane i skuteczne produkty oraz usługi w przyszłości.