Privacy Notice

¿por qué tratamos sus datos? Según su selección, tratamos sus datos personales para los siguientes fines: • La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Al utilizar la aplicación, tiene la opción de crear y/o iniciar sesión en su cuenta MyPhilips o usar la aplicación en modo invitado. Si decide utilizar la aplicación con una cuenta, puede ingresar manualmente su información personal o usar credenciales de inicio de sesión de terceros. El registro con nosotros le otorga acceso a valiosos beneficios, incluida la cobertura de garantía extendida para sus productos, respaldo seguro de sus datos, acceso a funciones premium y la capacidad de registrar fácilmente su(s) producto(s). Para obtener más información sobre cómo puede utilizar su cuenta MyPhilips, consulte el Aviso de privacidad de Philips.

• Prestar servicios de aplicaciones. Con el fin de brindarle una experiencia de depilación personalizada y completa en su aplicación, tratamos sus datos personales, lo que le permite realizar un seguimiento de su progreso, depilación e historial de piel, y personalizar su experiencia. Las características de la aplicación que pueden tratar sus datos personales incluyen:

• Almacenamiento seguro en la nube. Al crear su cuenta MyPhilips y dar su consentimiento para la sincronización de copias de seguridad de datos, nos permite almacenar de forma segura sus datos de piel, cuerpo y cabello, datos del dispositivo IPL, datos del programa de tratamiento y cualquier otro dato que elija cargar en la aplicación. Esta opción ayuda a garantizar que se realice una copia de seguridad segura de sus datos, especialmente si necesita reinstalar la aplicación en otro dispositivo. Si utiliza la aplicación localmente, sus datos permanecerán únicamente en su dispositivo móvil. Tenga en cuenta que esta es una función opcional y puede utilizar los servicios principales de la aplicación sin hacer una copia de seguridad de sus datos con nosotros.

• Artículos y consejos. Esta aplicación tiene como objetivo aumentar su conciencia y brindarle las últimas técnicas y tendencias en depilación y belleza de la piel. Para ello, tratamos sus datos para ofrecerle consejos y artículos relevantes en el idioma que haya seleccionado en la configuración de su dispositivo móvil y en función de sus datos de tratamiento. No es necesario que almacene sus datos con nosotros para acceder a nuestro contenido en la aplicación.

• Programe el tratamiento. Para facilitar la depilación con tratamiento IPL, Philips le presta una funcionalidad de tratamiento programado que le permite planificar sus tratamientos y realizar un seguimiento de su progreso. Para ello, Philips trata información sobre la parte del cuerpo que desea tratar y sus datos de tratamiento. Esta información nos ayuda a guiarlo a través de su viaje de depilación y ayuda a mejorar los resultados futuros. No le pedimos que almacene sus datos con nosotros para utilizar esta función. En última instancia, depende de usted decidir si desea o no hacer una copia de seguridad de su progreso o mantenerlo localmente en su dispositivo móvil.

• Desbloquea funciones premium. Si tiene un dispositivo premium, puede disfrutar de funciones exclusivas de la aplicación. Para desbloquearlos, necesitamos tratar los datos de su cuenta MyPhilips para autenticar su elegibilidad para estas funciones. Debido a la naturaleza del tratamiento, solo puede desbloquear estas funciones si inicia sesión en su cuenta MyPhilips y da su consentimiento para almacenar sus datos de forma segura con nosotros. Estas características exclusivas incluyen:

• Analizador de selfies de la piel (“Skin selfie Analyzer”). Exclusiva de los dispositivos premium, la función Skin Selfie Analyzer le permite recibir un diagnóstico de la piel basado en su selfie y las respuestas del cuestionario. Nuestro objetivo final es brindarle educación, asesoramiento y orientación a lo largo de su viaje de cuidado de la piel. Dado que la información que recopilamos podría usarse para hacer inferencias sobre la salud de su piel, la consideramos datos sensibles. Por lo tanto, para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos este tipo de datos personales y puede aceptar hacer una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros para almacenar su historial de diagnóstico de la piel. El informe de la piel que generamos está estandarizado y no lo personalizaremos con ningún dato adicional tratado en la aplicación. Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección Almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.

• Analizador de vello corporal (“Body hair Analyzer”). El analizador de vello corporal lo ayuda a realizar un seguimiento visual del progreso de su reducción del vello. Con la tecnología de aprendizaje automático, Philips puede analizar la imagen que toma de la parte del cuerpo tratada, trazar sus folículos pilosos y prestar información sobre el análisis del cabello para su sesión. Para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos estos datos personales y puede aceptar hacer una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros para almacenar su historial. No prestaremos consejos ni recomendaciones basadas en su imagen en su Informe de análisis de vello corporal (“Hair Analysis Report”). Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección de funciones de almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.

• Función contador de flashes por detección sonora (“Audio Flash Counter”). Para optimizar su tratamiento, debe realizar un número específico de destellos en el área del cuerpo tratada. Al combinar sus datos con nuestra tecnología de aprendizaje automático, Philips puede asesorarle sobre la cantidad de destellos necesarios para completar el ciclo de tratamiento. Su grabación de audio captura la cantidad de flashes realizados. Philips trata sus datos para darle un porcentaje de finalización de su carrera. Para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos estos datos personales y aceptar realizar una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros. No personalizamos nuestros consejos en función de los datos personales recopilados al usar esta función. Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección Almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.

• Prestar capacidades de mensajería de aplicaciones. Mantener un programa de tratamiento constante es esencial para lograr excelentes resultados de depilación, por lo que le brindamos recordatorios útiles para mantenerse encaminado. Estas notificaciones pueden incluir actualizaciones sobre las fases de su tratamiento, así como noticias sobre la fecha y hora de su próximo tratamiento. Para este propósito, tratamos sus datos en nuestro back-end si presta permiso y está utilizando un dispositivo con sistema operativo Android. De lo contrario, si prefiere utilizar la aplicación localmente, sus datos permanecerán únicamente en su dispositivo móvil y no trataremos sus datos en nuestros servidores para prestar capacidades de mensajería de la aplicación.

• Mejorar nuestros productos y servicios. Nuestro objetivo principal es brindarle los mejores productos y servicios posibles. Puede ayudarnos a lograrlo permitiéndonos observar y recopilar datos sobre usted cuando utiliza esta aplicación y los dispositivos conectados.

• Análisis. Para lograr esto, recopilamos información sobre cómo usa la aplicación y evaluamos su rendimiento en su dispositivo móvil. Esto incluye identificar y resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir, como fallas de la aplicación. Además, podemos analizar cambios o características entre diferentes grupos de usuarios para mejorar las interacciones y las experiencias de los usuarios.

• Encuestas y comentarios. Ocasionalmente, podemos interactuar con usted para recopilar sus comentarios invitándolo a participar en encuestas o proyectos de investigación organizados por nosotros.

• Modelos de inteligencia artificial. Nuestros modelos de IA utilizan datos seleccionados para garantizar su precisión y eficacia. Para mantener este nivel de calidad y ofrecer la mejor experiencia posible, es posible que necesitemos recopilar datos adicionales para volver a entrenarlos en escenarios o mejorar los existentes. Tratamos datos relacionados con su uso de nuestras funciones impulsadas por IA (Body Hair Analyzer y Audio Flash Counter) para minimizar aún más y, en la medida de lo posible, anonimizar los datos antes de usarlos para el reentrenamiento de algoritmos.

Podemos seudonimizar, combinar y agregar la información anterior con los datos recopilados de su uso de otros canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, con el fin de obtener información crítica que nos permita mejorar nuestros productos y servicios para satisfacer mejor sus necesidades, con productos y servicios más personalizados y efectivos en el futuro.