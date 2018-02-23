Privacy Notice

Última modificación Octubre 2025 Introducción y ámbito de aplicación La aplicación Philips Lumea IPL ("Aplicación") le presta servicios personalizados de tratamiento del vello, depilación y rutina de la piel.
Este Aviso de privacidad de la aplicación Philips Lumea IPL ("Aviso de privacidad de la aplicación") explica cómo Philips trata la información y los datos personales cuando utiliza la aplicación y sus productos conectados ("Dispositivos"), y complementa el Aviso de privacidad de Philips, que presta información general sobre cómo tratamos sus datos personales, incluida la información no cubierta específicamente en este Aviso de privacidad de la aplicación.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos es Philips Consumer Lifestyle B.V., con domicilio en High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, Países Bajos.
Última modificación Octubre 2025
Introducción y ámbito de aplicación
La aplicación Philips Lumea IPL ("Aplicación") le presta servicios personalizados de tratamiento del vello, depilación y rutina de la piel.
¿por qué tratamos sus datos? Según su selección, tratamos sus datos personales para los siguientes fines: • La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Al utilizar la aplicación, tiene la opción de crear y/o iniciar sesión en su cuenta MyPhilips o usar la aplicación en modo invitado. Si decide utilizar la aplicación con una cuenta, puede ingresar manualmente su información personal o usar credenciales de inicio de sesión de terceros. El registro con nosotros le otorga acceso a valiosos beneficios, incluida la cobertura de garantía extendida para sus productos, respaldo seguro de sus datos, acceso a funciones premium y la capacidad de registrar fácilmente su(s) producto(s). Para obtener más información sobre cómo puede utilizar su cuenta MyPhilips, consulte el Aviso de privacidad de Philips.
• Prestar servicios de aplicaciones. Con el fin de brindarle una experiencia de depilación personalizada y completa en su aplicación, tratamos sus datos personales, lo que le permite realizar un seguimiento de su progreso, depilación e historial de piel, y personalizar su experiencia. Las características de la aplicación que pueden tratar sus datos personales incluyen:
• Almacenamiento seguro en la nube. Al crear su cuenta MyPhilips y dar su consentimiento para la sincronización de copias de seguridad de datos, nos permite almacenar de forma segura sus datos de piel, cuerpo y cabello, datos del dispositivo IPL, datos del programa de tratamiento y cualquier otro dato que elija cargar en la aplicación. Esta opción ayuda a garantizar que se realice una copia de seguridad segura de sus datos, especialmente si necesita reinstalar la aplicación en otro dispositivo. Si utiliza la aplicación localmente, sus datos permanecerán únicamente en su dispositivo móvil. Tenga en cuenta que esta es una función opcional y puede utilizar los servicios principales de la aplicación sin hacer una copia de seguridad de sus datos con nosotros.
• Artículos y consejos. Esta aplicación tiene como objetivo aumentar su conciencia y brindarle las últimas técnicas y tendencias en depilación y belleza de la piel. Para ello, tratamos sus datos para ofrecerle consejos y artículos relevantes en el idioma que haya seleccionado en la configuración de su dispositivo móvil y en función de sus datos de tratamiento. No es necesario que almacene sus datos con nosotros para acceder a nuestro contenido en la aplicación.
• Programe el tratamiento. Para facilitar la depilación con tratamiento IPL, Philips le presta una funcionalidad de tratamiento programado que le permite planificar sus tratamientos y realizar un seguimiento de su progreso. Para ello, Philips trata información sobre la parte del cuerpo que desea tratar y sus datos de tratamiento. Esta información nos ayuda a guiarlo a través de su viaje de depilación y ayuda a mejorar los resultados futuros. No le pedimos que almacene sus datos con nosotros para utilizar esta función. En última instancia, depende de usted decidir si desea o no hacer una copia de seguridad de su progreso o mantenerlo localmente en su dispositivo móvil.
• Desbloquea funciones premium. Si tiene un dispositivo premium, puede disfrutar de funciones exclusivas de la aplicación. Para desbloquearlos, necesitamos tratar los datos de su cuenta MyPhilips para autenticar su elegibilidad para estas funciones. Debido a la naturaleza del tratamiento, solo puede desbloquear estas funciones si inicia sesión en su cuenta MyPhilips y da su consentimiento para almacenar sus datos de forma segura con nosotros. Estas características exclusivas incluyen:
• Analizador de selfies de la piel (“Skin selfie Analyzer”). Exclusiva de los dispositivos premium, la función Skin Selfie Analyzer le permite recibir un diagnóstico de la piel basado en su selfie y las respuestas del cuestionario. Nuestro objetivo final es brindarle educación, asesoramiento y orientación a lo largo de su viaje de cuidado de la piel. Dado que la información que recopilamos podría usarse para hacer inferencias sobre la salud de su piel, la consideramos datos sensibles. Por lo tanto, para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos este tipo de datos personales y puede aceptar hacer una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros para almacenar su historial de diagnóstico de la piel. El informe de la piel que generamos está estandarizado y no lo personalizaremos con ningún dato adicional tratado en la aplicación. Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección Almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.
• Analizador de vello corporal (“Body hair Analyzer”). El analizador de vello corporal lo ayuda a realizar un seguimiento visual del progreso de su reducción del vello. Con la tecnología de aprendizaje automático, Philips puede analizar la imagen que toma de la parte del cuerpo tratada, trazar sus folículos pilosos y prestar información sobre el análisis del cabello para su sesión. Para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos estos datos personales y puede aceptar hacer una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros para almacenar su historial. No prestaremos consejos ni recomendaciones basadas en su imagen en su Informe de análisis de vello corporal (“Hair Analysis Report”). Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección de funciones de almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.
• Función contador de flashes por detección sonora (“Audio Flash Counter”). Para optimizar su tratamiento, debe realizar un número específico de destellos en el área del cuerpo tratada. Al combinar sus datos con nuestra tecnología de aprendizaje automático, Philips puede asesorarle sobre la cantidad de destellos necesarios para completar el ciclo de tratamiento. Su grabación de audio captura la cantidad de flashes realizados. Philips trata sus datos para darle un porcentaje de finalización de su carrera. Para utilizar esta función, debe dar su consentimiento para que tratemos estos datos personales y aceptar realizar una copia de seguridad segura de sus datos con nosotros. No personalizamos nuestros consejos en función de los datos personales recopilados al usar esta función. Si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección Almacenamiento seguro en la nube anterior para obtener más información.
• Prestar capacidades de mensajería de aplicaciones. Mantener un programa de tratamiento constante es esencial para lograr excelentes resultados de depilación, por lo que le brindamos recordatorios útiles para mantenerse encaminado. Estas notificaciones pueden incluir actualizaciones sobre las fases de su tratamiento, así como noticias sobre la fecha y hora de su próximo tratamiento. Para este propósito, tratamos sus datos en nuestro back-end si presta permiso y está utilizando un dispositivo con sistema operativo Android. De lo contrario, si prefiere utilizar la aplicación localmente, sus datos permanecerán únicamente en su dispositivo móvil y no trataremos sus datos en nuestros servidores para prestar capacidades de mensajería de la aplicación.
• Mejorar nuestros productos y servicios. Nuestro objetivo principal es brindarle los mejores productos y servicios posibles. Puede ayudarnos a lograrlo permitiéndonos observar y recopilar datos sobre usted cuando utiliza esta aplicación y los dispositivos conectados.
• Análisis. Para lograr esto, recopilamos información sobre cómo usa la aplicación y evaluamos su rendimiento en su dispositivo móvil. Esto incluye identificar y resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir, como fallas de la aplicación. Además, podemos analizar cambios o características entre diferentes grupos de usuarios para mejorar las interacciones y las experiencias de los usuarios.
• Encuestas y comentarios. Ocasionalmente, podemos interactuar con usted para recopilar sus comentarios invitándolo a participar en encuestas o proyectos de investigación organizados por nosotros.
• Modelos de inteligencia artificial. Nuestros modelos de IA utilizan datos seleccionados para garantizar su precisión y eficacia. Para mantener este nivel de calidad y ofrecer la mejor experiencia posible, es posible que necesitemos recopilar datos adicionales para volver a entrenarlos en escenarios o mejorar los existentes. Tratamos datos relacionados con su uso de nuestras funciones impulsadas por IA (Body Hair Analyzer y Audio Flash Counter) para minimizar aún más y, en la medida de lo posible, anonimizar los datos antes de usarlos para el reentrenamiento de algoritmos.
Podemos seudonimizar, combinar y agregar la información anterior con los datos recopilados de su uso de otros canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, con el fin de obtener información crítica que nos permita mejorar nuestros productos y servicios para satisfacer mejor sus necesidades, con productos y servicios más personalizados y efectivos en el futuro.
¿por qué tratamos sus datos?
Según su selección, tratamos sus datos personales para los siguientes fines:
• La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Al utilizar la aplicación, tiene la opción de crear y/o iniciar sesión en su cuenta MyPhilips o usar la aplicación en modo invitado. Si decide utilizar la aplicación con una cuenta, puede ingresar manualmente su información personal o usar credenciales de inicio de sesión de terceros. El registro con nosotros le otorga acceso a valiosos beneficios, incluida la cobertura de garantía extendida para sus productos, respaldo seguro de sus datos, acceso a funciones premium y la capacidad de registrar fácilmente su(s) producto(s). Para obtener más información sobre cómo puede utilizar su cuenta MyPhilips, consulte el Aviso de privacidad de Philips.
¿qué datos tratamos? Entre las categorías de datos personales que tratamos se incluyen: • La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Si crea una cuenta MyPhilips en la aplicación, tratamos las siguientes categorías de datos personales: • Información de contacto (como su nombre, apellido y dirección de correo electrónico). Si decide crear una cuenta MyPhilips con su cuenta de redes sociales, el formulario de registro se rellenará previamente con la información de contacto prestada por su proveedor de redes sociales. • Información sobre su ubicación (como su país, preferencia de idioma); • Información sobre su producto/servicio registrado (como el nombre del producto comprado y la fecha y comprobante de compra). • Información sobre su cuenta MyPhilips (identificador único de la cuenta de Philips) • Información sobre el dispositivo (categoría de dispositivo y CTN) • Información sobre su programa de tratamiento (fase de tratamiento, intervalo, finalización, número de tratamientos, intensidad y nivel de comodidad, número de destellos y puntos perdidos, longitud del área del cuerpo, tratamiento omitido o tardío) • Información sobre su piel (tono de piel, rutina de piel y problemas) y si está utilizando Skin Analyzer, también trataremos información sobre Skin Report (puntuación general de la piel, textura, firmeza, brillo de la piel, área de los ojos, luminosidad, ojeras, suavidad) • Información sobre su cuerpo y datos de vello corporal (color de vello corporal) y si está utilizando el analizador de vello corporal, también trataremos información sobre su informe de análisis de vello (nombre del área corporal, recuento de vello, ubicación y región de interés, comentarios y metadatos de su imagen vinculados a este informe) • Información sobre la grabación de audio si está utilizando Flash Counter (cada muestra de audio dura menos de 1 segundo) • Información sobre tu foto (imagen de Skin Selfie , imagen de vello corporal) • Información sobre la configuración de la aplicación (configuración de usuario) • Información sobre el país y el idioma • Información sobre su tratamiento (número de tratamientos) • Información sobre su programa de tratamiento (fase de tratamiento, intervalo, finalización, fecha, número de tratamientos, intensidad y nivel de comodidad, número de destellos y puntos perdidos, longitud del área del cuerpo, tratamiento perdido o tardío, retroalimentación, algoritmo coordinado para programar el tratamiento) • Información sobre su piel (tono de piel) y su cuerpo y datos de vello corporal (nombre del área del cuerpo, color del vello corporal) • Información sobre su dispositivo (modelo) • Información sobre el dispositivo (número de serie del dispositivo, unidad de mantenimiento de existencias) • Información sobre el uso de la aplicación (estado de desbloqueo) • Información sobre tu foto (selfie de la piel y la cara) • Información sobre su informe de la piel (puntuación general de la piel, textura, firmeza, pigmentación, brillo de la piel, área de los ojos, luminosidad, ojeras, tersura) • Información sobre el cuerpo y los datos del vello corporal (color del vello corporal, nombre del área del cuerpo, recuento de vello, ubicación y región de interés, comentarios y metadatos de su imagen vinculados a este informe). Tratamos la coordenada de densidad del cabello por separado de la imagen. • Información sobre la imagen (imagen del vello corporal, fecha de la imagen) • Información sobre grabaciones de audio (múltiples muestras de audio anonimizadas de menos de 1 segundo cada una) • Información sobre el programa de tratamiento (parte del cuerpo asociada con el tratamiento, número de tratamientos realizados, longitud de la parte del cuerpo) • Información de contacto (Nombre) • Información sobre su programa de tratamiento (fecha de tratamiento) • Información sobre su dispositivo (ID del dispositivo) • Análisis. Si nos permite recopilar análisis, tratamos las siguientes categorías de datos personales: • Información sobre su dispositivo móvil (como ID de visitante anónimos, datos del dispositivo móvil, incluidos los sistemas operativos, modelo y/o versión del dispositivo, dimensión móvil y tamaño de pantalla, resolución, marcas de tiempo, dirección IP, versión de la aplicación, identificador del dispositivo, fabricante del dispositivo, ID de hardware de Android, versión de la aplicación, cantidad de RAM y espacio en disco, arquitectura de CPU) • Información sobre el uso de los servicios de su aplicación (como información sobre su Dispositivo, información sobre partes del cuerpo, vello corporal y datos de la piel, información sobre su programa de tratamiento, uso de aplicaciones, dispositivo móvil y sistema operativo). • Información sobre sus comentarios (como el identificador del dispositivo móvil, el identificador del cliente, el nombre del sistema operativo, la versión, la compilación, el hardware, el operador, el idioma, el país, el modelo del dispositivo local, las respuestas y los comentarios, el fabricante, la dirección IP anónima, el sistema operativo). • Información sobre la grabación de audio (varias muestras de audio anonimizadas de menos de 1 segundo cada una) • Información sobre la imagen (imagen del vello corporal, fecha de la imagen)
Para obtener más información sobre los datos personales adicionales que podemos recopilar a través de su cuenta MyPhilips, consulte el Aviso de privacidad de Philips.
• Prestar servicios de aplicaciones.
• Almacenamiento seguro en la nube. Si decide hacer una copia de seguridad de sus datos con nosotros, trataremos y almacenaremos las siguientes categorías de datos personales:
• Artículos y consejos de depilación. Al utilizar nuestras funciones de contenido, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Programe el tratamiento. Al utilizar nuestra función de tratamiento programado, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Desbloquea funciones premium. Para desbloquear funciones exclusivas de la aplicación para el Dispositivo premium, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Analizador de selfies de la piel (“Skin selfie Analyzer”). Al utilizar nuestra función de análisis de selfies de la piel, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Analizador de vello corporal (“Body hair Analyzer”) corporal. Al utilizar nuestra función de análisis de vello corporal, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Función contador de flashes por detección sonora (“Audio Flash Counter”). Al utilizar nuestra función de contador de flashes por detección sonora, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Prestar capacidades de mensajería de aplicaciones. Para prestarle notificaciones relevantes, tratamos la siguiente categoría de datos personales:
• Mejorar nuestros productos y servicios.
Nos aseguramos de que estos datos estén seudonimizados y no contengan identificadores directos como su nombre, dirección de correo electrónico, etc.
• Encuestas y comentarios. Si nos permite recopilar análisis, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Modelos de inteligencia artificial. Si nos permite recopilar análisis, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
¿qué datos tratamos?
Entre las categorías de datos personales que tratamos se incluyen:
• La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Si crea una cuenta MyPhilips en la aplicación, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Información de contacto (como su nombre, apellido y dirección de correo electrónico). Si decide crear una cuenta MyPhilips con su cuenta de redes sociales, el formulario de registro se rellenará previamente con la información de contacto prestada por su proveedor de redes sociales.
• Información sobre su ubicación (como su país, preferencia de idioma);
• Información sobre su producto/servicio registrado (como el nombre del producto comprado y la fecha y comprobante de compra).
• Información sobre su cuenta MyPhilips (identificador único de la cuenta de Philips)
• Información sobre el dispositivo (categoría de dispositivo y CTN)
• Información sobre su programa de tratamiento (fase de tratamiento, intervalo, finalización, número de tratamientos, intensidad y nivel de comodidad, número de destellos y puntos perdidos, longitud del área del cuerpo, tratamiento omitido o tardío)
• Información sobre su piel (tono de piel, rutina de piel y problemas) y si está utilizando Skin Analyzer, también trataremos información sobre Skin Report (puntuación general de la piel, textura, firmeza, brillo de la piel, área de los ojos, luminosidad, ojeras, suavidad)
• Información sobre su cuerpo y datos de vello corporal (color de vello corporal) y si está utilizando el analizador de vello corporal, también trataremos información sobre su informe de análisis de vello (nombre del área corporal, recuento de vello, ubicación y región de interés, comentarios y metadatos de su imagen vinculados a este informe)
• Información sobre la grabación de audio si está utilizando Flash Counter (cada muestra de audio dura menos de 1 segundo)
• Información sobre tu foto (imagen de Skin Selfie , imagen de vello corporal)
• Información sobre la configuración de la aplicación (configuración de usuario)
• Información sobre el país y el idioma
• Información sobre su tratamiento (número de tratamientos)
• Información sobre su programa de tratamiento (fase de tratamiento, intervalo, finalización, fecha, número de tratamientos, intensidad y nivel de comodidad, número de destellos y puntos perdidos, longitud del área del cuerpo, tratamiento perdido o tardío, retroalimentación, algoritmo coordinado para programar el tratamiento)
• Información sobre su piel (tono de piel) y su cuerpo y datos de vello corporal (nombre del área del cuerpo, color del vello corporal)
• Información sobre su dispositivo (modelo)
• Información sobre el dispositivo (número de serie del dispositivo, unidad de mantenimiento de existencias)
• Información sobre el uso de la aplicación (estado de desbloqueo)
• Información sobre tu foto (selfie de la piel y la cara)
• Información sobre su informe de la piel (puntuación general de la piel, textura, firmeza, pigmentación, brillo de la piel, área de los ojos, luminosidad, ojeras, tersura)
• Información sobre el cuerpo y los datos del vello corporal (color del vello corporal, nombre del área del cuerpo, recuento de vello, ubicación y región de interés, comentarios y metadatos de su imagen vinculados a este informe). Tratamos la coordenada de densidad del cabello por separado de la imagen.
• Información sobre la imagen (imagen del vello corporal, fecha de la imagen)
• Información sobre grabaciones de audio (múltiples muestras de audio anonimizadas de menos de 1 segundo cada una)
• Información sobre el programa de tratamiento (parte del cuerpo asociada con el tratamiento, número de tratamientos realizados, longitud de la parte del cuerpo)
• Información de contacto (Nombre)
• Información sobre su programa de tratamiento (fecha de tratamiento)
• Información sobre su dispositivo (ID del dispositivo)
• Análisis. Si nos permite recopilar análisis, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
• Información sobre su dispositivo móvil (como ID de visitante anónimos, datos del dispositivo móvil, incluidos los sistemas operativos, modelo y/o versión del dispositivo, dimensión móvil y tamaño de pantalla, resolución, marcas de tiempo, dirección IP, versión de la aplicación, identificador del dispositivo, fabricante del dispositivo, ID de hardware de Android, versión de la aplicación, cantidad de RAM y espacio en disco, arquitectura de CPU)
• Información sobre el uso de los servicios de su aplicación (como información sobre su Dispositivo, información sobre partes del cuerpo, vello corporal y datos de la piel, información sobre su programa de tratamiento, uso de aplicaciones, dispositivo móvil y sistema operativo).
• Información sobre sus comentarios (como el identificador del dispositivo móvil, el identificador del cliente, el nombre del sistema operativo, la versión, la compilación, el hardware, el operador, el idioma, el país, el modelo del dispositivo local, las respuestas y los comentarios, el fabricante, la dirección IP anónima, el sistema operativo).
• Información sobre la grabación de audio (varias muestras de audio anonimizadas de menos de 1 segundo cada una)
• Información sobre la imagen (imagen del vello corporal, fecha de la imagen)
La base jurídica de acuerdo con la que tratamos sus datos personales es la siguiente: • Encuestas y comentarios. Nos basamos en la base legal del interés legítimo para realizar encuestas. Estas encuestas son fundamentales para mejorar su experiencia de usuario y los servicios que brindamos. Nos aseguramos de que, al perseguir este interés legítimo, sus derechos y libertades no se vean afectados significativamente a través de una prueba exhaustiva de ponderación de intereses legítimos. Nos basamos en las cookies para permitir el acceso a su información para los fines antes mencionados y solicitamos su consentimiento expreso antes de habilitar estas cookies. Consulte a continuación el capítulo titulado Acceso o almacenamiento de información en su dispositivo. Puede optar por retirar este consentimiento en cualquier momento en la Configuración de la aplicación. Si retira este consentimiento, ya no recopilaremos ni trataremos datos adicionales, pero los datos recopilados / tratados anteriormente aún pueden usarse con el fin de mejorar el producto y el servicio. Nos basamos en su consentimiento expreso antes de permitir el acceso a su información para mostrarle encuestas y formularios de comentarios en la aplicación. Puede optar por retirar este consentimiento en cualquier momento en la Configuración de la aplicación. Si retira este consentimiento, ya no recopilaremos ni trataremos estos datos, pero los datos previamente recopilados / tratados aún pueden usarse con el fin de mejorar el producto y el servicio. Como se indicó anteriormente, podemos seudonimizar, combinar y agregar esta información con otra información que podamos tener sobre usted, con el fin de obtener información clave y mejorar nuestros productos, servicios y soluciones. Para este propósito específico, nos basamos en nuestro interés legítimo. Siempre realizamos una prueba de ponderación para asegurarnos de que nuestros intereses legítimos superen cualquier riesgo para sus derechos y libertades.
• La creación y gestión su cuenta MyPhilips. Nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato para crear y gestionar su cuenta MyPhilips. Para facilitar y permitir la comunicación con usted y prestar el servicio que solicitó explícitamente, podemos acceder a información mínima en su dispositivo móvil.
• Prestar servicios de aplicaciones.
• Almacenamiento seguro en la nube. Para permitir la copia de seguridad de los datos, nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato. Sin embargo, debido a que esta función puede implicar el tratamiento de datos sensibles, necesitaremos su consentimiento explícito. Tenga en cuenta que si no da su consentimiento, no podrá utilizar esta función. Si ya no desea que hagamos una copia de seguridad de sus datos, puede optar por eliminar su cuenta y cualquier dato asociado.
• Artículos y consejos de depilación. Para facilitar y permitir la comunicación con usted y prestar el servicio que solicitó explícitamente, accedemos a información mínima en su dispositivo móvil y nos basamos en el cumplimiento de nuestro contrato con usted.
• Programe el tratamiento. Nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato. Es posible utilizar esta función sin crear una cuenta y hacer una copia de seguridad de sus datos. Sin embargo, si elige almacenar su información con nosotros, consulte la sección Almacenamiento seguro en la nube para obtener más información.
• Desbloquea funciones premium. Para desbloquear la función, le solicitamos que cree / inicie sesión en su cuenta MyPhilips con el fin de autenticarse y acceder de forma segura a las siguientes funciones. Nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato para tratar sus datos para desbloquear las funciones premium y almacenar su estado de desbloqueo para futuros fines de autenticación. Dado que también requerimos acceso a la cámara de su dispositivo móvil para habilitar los siguientes servicios, le pediremos que nos proporcione permiso para acceder a su cámara. Además, las siguientes funciones premium le permiten ver sus datos históricos para los que también necesitamos que dé su consentimiento para almacenar sus datos de forma segura con nosotros. Como no es posible utilizar esta función sin crear una cuenta y hacer una copia de seguridad de sus datos, consulte las secciones La Creación y gestión de su cuenta MyPhilips y almacenamiento seguro en la nube de este Aviso de privacidad de la aplicación para obtener más información.
• Analizador de selfies de la piel (“Skin selfie Analyzer”). de la piel. Nos basamos en su consentimiento explícito, ya que esta función puede implicar el tratamiento de datos sensibles. Es posible que le solicitemos que proporcione permiso para acceder a la cámara de su dispositivo móvil y siempre puede eliminar este acceso en la configuración de su dispositivo móvil.
• Analizador de vello corporal (“Body hair Analyzer”) corporal. Nos basamos en su consentimiento explícito, ya que esta función puede implicar el tratamiento de datos sensibles. Es posible que le solicitemos que proporcione permiso para acceder a la cámara de su dispositivo móvil y siempre puede eliminar este acceso en la configuración de su dispositivo móvil.
• Función contador de flashes por detección sonora (“Audio Flash Counter”). Nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato. Es posible que le solicitemos que proporcione permiso para acceder al micrófono de su dispositivo móvil y siempre puede eliminar este acceso en la configuración de su dispositivo móvil.
• Prestar capacidades de mensajería de aplicaciones. Dependiendo de las notificaciones, nos basamos en la base legal de la ejecución del contrato para facilitar y permitir la comunicación con usted y prestar el servicio que solicitó explícitamente. Sin embargo, cualquier notificación asociada con iniciativas de marketing basadas en sus datos personales requerirá su consentimiento previo para la comunicación de marketing dentro de nuestra aplicación.
• Mejorar nuestros productos y servicios.
• Análisis. Nos basamos en nuestro interés legítimo para tratar sus datos con este fin. Nos aseguramos de que, al perseguir este interés legítimo, sus derechos y libertades no se vean afectados significativamente a través de una exhaustiva prueba de ponderación de intereses legítimos.
• Reentrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Nos basamos en la base legal del interés legítimo para minimizar y anonimizar sus datos para volver a entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial.
La base jurídica de acuerdo con la que tratamos sus datos personales es la siguiente:
• Encuestas y comentarios. Nos basamos en la base legal del interés legítimo para realizar encuestas. Estas encuestas son fundamentales para mejorar su experiencia de usuario y los servicios que brindamos. Nos aseguramos de que, al perseguir este interés legítimo, sus derechos y libertades no se vean afectados significativamente a través de una prueba exhaustiva de ponderación de intereses legítimos.
Nos basamos en las cookies para permitir el acceso a su información para los fines antes mencionados y solicitamos su consentimiento expreso antes de habilitar estas cookies. Consulte a continuación el capítulo titulado Acceso o almacenamiento de información en su dispositivo. Puede optar por retirar este consentimiento en cualquier momento en la Configuración de la aplicación. Si retira este consentimiento, ya no recopilaremos ni trataremos datos adicionales, pero los datos recopilados / tratados anteriormente aún pueden usarse con el fin de mejorar el producto y el servicio. Nos basamos en su consentimiento expreso antes de permitir el acceso a su información para mostrarle encuestas y formularios de comentarios en la aplicación. Puede optar por retirar este consentimiento en cualquier momento en la Configuración de la aplicación. Si retira este consentimiento, ya no recopilaremos ni trataremos estos datos, pero los datos previamente recopilados / tratados aún pueden usarse con el fin de mejorar el producto y el servicio.
Como se indicó anteriormente, podemos seudonimizar, combinar y agregar esta información con otra información que podamos tener sobre usted, con el fin de obtener información clave y mejorar nuestros productos, servicios y soluciones. Para este propósito específico, nos basamos en nuestro interés legítimo. Siempre realizamos una prueba de ponderación para asegurarnos de que nuestros intereses legítimos superen cualquier riesgo para sus derechos y libertades.
Cuando sea necesario para prestar nuestros servicios, la aplicación puede solicitar su permiso para acceder a las capacidades de almacenamiento, sensores u otras funciones de su dispositivo móvil. Estos permisos incluyen: • Archivos. La aplicación requiere acceso a los archivos del dispositivo móvil para almacenar las configuraciones de idioma y otros archivos que la aplicación utiliza para funcionar (por ejemplo, gráficos, archivos multimedia u otros activos de programa grandes). Si elimina la aplicación, los datos se eliminarán de su dispositivo móvil.
• Fotos y medios. La aplicación puede solicitar permiso para acceder a la cámara o la galería de fotos del dispositivo móvil si desea utilizar la función Skin AI o BodyHair Analyzer . Como condición técnica previa, los sistemas operativos Android pueden solicitar permiso para los videos, sin embargo, la aplicación solo usará el permiso para acceder a la cámara para tomar fotografías. Los datos permanecerán almacenados en la aplicación en el dispositivo móvil, donde Philips no tendrá acceso a ellos a menos que usted dé su consentimiento.
• Grabaciones de micrófono y audio. Puede usar las funciones de la aplicación o unirse a proyectos de investigación que permitan que la aplicación cuente la cantidad de destellos de su dispositivo en función de los sonidos que hace al parpadear. En estos casos, la aplicación solicitará su permiso para acceder al micrófono o a las funciones de grabación de su dispositivo. A menos que obtengamos su consentimiento explícito, no guardaremos ni accederemos a ninguna grabación de audio. Los datos serán tratados en su dispositivo móvil y permanecerán en él.
• Otro. En algunos casos, puede que el sistema operativo solicite permisos que su dispositivo móvil necesita por razones técnicas, pero que Philips no controla ni utiliza. No recopilaremos ningún dato relacionado con dichos permisos a menos que sea necesario para prestar nuestros servicios de acuerdo con este aviso.
Cuando sea necesario para prestar nuestros servicios, la aplicación puede solicitar su permiso para acceder a las capacidades de almacenamiento, sensores u otras funciones de su dispositivo móvil. Estos permisos incluyen:
• Archivos. La aplicación requiere acceso a los archivos del dispositivo móvil para almacenar las configuraciones de idioma y otros archivos que la aplicación utiliza para funcionar (por ejemplo, gráficos, archivos multimedia u otros activos de programa grandes). Si elimina la aplicación, los datos se eliminarán de su dispositivo móvil.
Cuando sea necesario para prestar nuestros servicios y sujeto a este Aviso de privacidad de la aplicación, podemos acceder a la información de su dispositivo o almacenar cierta información en su dispositivo. Para ello, podemos utilizar diversas tecnologías, como cookies, etiquetas, píxeles, SDK o tecnologías similares, a las que nos referimos colectivamente como "Cookies" en lo sucesivo. • Cookies requeridas. En algunos casos, el acceso/almacenamiento de información en su dispositivo es esencial para prestarle los servicios de la aplicación. En tales casos, no necesitamos su consentimiento previo para habilitar el acceso o el almacenamiento. • Seguridad y autenticación. Utilizamos cookies funcionales para fines de seguridad, autenticación, gestión de sesiones y relacionados con el servicio. Estas cookies nos ayudan a verificar su identidad, proteger su cuenta y prestar nuestros servicios. • Cookies necesarias para prestar el Servicio solicitado explícitamente por usted. Cuando sea esencial para prestar nuestros servicios (por ejemplo, para garantizar que prestamos contenido de la aplicación relevante para su país de residencia y en su idioma preferido; o para asegurarnos de que el contenido se ajuste a la pantalla de su dispositivo móvil), es posible que necesitemos tratar información de su dispositivo móvil, incluida su dirección IP, tipo de navegador de Internet móvil, sistema operativo, información del operador de la tarjeta SIM, datos de sesión y uso, o datos de rendimiento relacionados con el servicio.
• Otras cookies. Utilizamos cookies con fines analíticos y de mejora del producto. Estas cookies leen información y datos personales de su dispositivo móvil y los datos de uso e interacción de su aplicación, y están sujetas a su consentimiento previo.
Cuando sea necesario para prestar nuestros servicios y sujeto a este Aviso de privacidad de la aplicación, podemos acceder a la información de su dispositivo o almacenar cierta información en su dispositivo. Para ello, podemos utilizar diversas tecnologías, como cookies, etiquetas, píxeles, SDK o tecnologías similares, a las que nos referimos colectivamente como "Cookies" en lo sucesivo.
• Cookies requeridas. En algunos casos, el acceso/almacenamiento de información en su dispositivo es esencial para prestarle los servicios de la aplicación. En tales casos, no necesitamos su consentimiento previo para habilitar el acceso o el almacenamiento.
• Seguridad y autenticación. Utilizamos cookies funcionales para fines de seguridad, autenticación, gestión de sesiones y relacionados con el servicio. Estas cookies nos ayudan a verificar su identidad, proteger su cuenta y prestar nuestros servicios.
• Cookies necesarias para prestar el Servicio solicitado explícitamente por usted. Cuando sea esencial para prestar nuestros servicios (por ejemplo, para garantizar que prestamos contenido de la aplicación relevante para su país de residencia y en su idioma preferido; o para asegurarnos de que el contenido se ajuste a la pantalla de su dispositivo móvil), es posible que necesitemos tratar información de su dispositivo móvil, incluida su dirección IP, tipo de navegador de Internet móvil, sistema operativo, información del operador de la tarjeta SIM, datos de sesión y uso, o datos de rendimiento relacionados con el servicio.
Este Aviso de privacidad forma parte del Aviso de privacidad global de Philips y debe leerse junto con él, que le recomendamos que lea. El aviso de privacidad global de Philips es un componente integral de este documento y presta información adicional sobre las categorías de terceros con los que podemos compartir sus datos personales, las medidas que implementamos para proteger sus datos personales, las transferencias internacionales de datos y las salvaguardias vigentes, sus derechos de privacidad en virtud de las leyes de protección de datos aplicables, cómo ponerse en contacto con el responsable de protección de datos correspondiente, o presentar una queja, e información relevante específica de ciertas jurisdicciones.
Este Aviso de privacidad forma parte del Aviso de privacidad global de Philips y debe leerse junto con él, que le recomendamos que lea. El aviso de privacidad global de Philips es un componente integral de este documento y presta información adicional sobre las categorías de terceros con los que podemos compartir sus datos personales, las medidas que implementamos para proteger sus datos personales, las transferencias internacionales de datos y las salvaguardias vigentes, sus derechos de privacidad en virtud de las leyes de protección de datos aplicables, cómo ponerse en contacto con el responsable de protección de datos correspondiente, o presentar una queja, e información relevante específica de ciertas jurisdicciones.
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