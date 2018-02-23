Privacy Notice

Porque tratamos os seus dados Sujeito às suas escolhas, tratamos os seus dados pessoais para as seguintes finalidades: • Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Ao utilizar a aplicação, tem a opção de criar e/ou iniciar sessão na sua conta MyPhilips ou utilizar a aplicação no modo convidado. Se decidir utilizar a Aplicação com uma conta, pode introduzir manualmente as suas informações pessoais ou utilizar credenciais de início de sessão de terceiros. O registo connosco dá-lhe acesso a benefícios valiosos, incluindo cobertura de garantia alargada para os seus produtos, cópia de segurança dos seus dados, acesso a funcionalidades premium e a capacidade de registar facilmente o(s) seu(s) produto(s). Para obter mais informações sobre como pode utilizar a sua conta MyPhilips, consulte o Aviso de Privacidade da Philips.

• Fornecer serviços de aplicação. Para lhe proporcionar uma experiência de depilação personalizada e completa na sua aplicação, tratamos os seus dados pessoais, permitindo-lhe acompanhar o seu progresso, depilação e seu histórico sobre evolução do estado de sua pele, e personalizar a sua experiência. As funcionalidades da aplicação que podem tratar os seus dados pessoais incluem:

• Armazenamento seguro na nuvem. Ao criar a sua conta MyPhilips e dar o seu consentimento para a sincronização de cópia de segurança de dados (backup), permite-nos armazenar de forma segura os seus dados de pele, corpo e pelo, dados do dispositivo IPL, dados do programa de tratamento e quaisquer outros dados que opte por carregar na Aplicação. Esta opção ajuda a garantir que os seus dados são copiados com segurança, especialmente se precisar de reinstalar a Aplicação noutro dispositivo. Se utilizar a Aplicação localmente, os seus dados permanecerão exclusivamente no seu dispositivo móvel. Tenha em atenção que esta é uma funcionalidade opcional e pode utilizar os serviços principais da Aplicação sem fazer cópias de segurança dos seus dados connosco.

• Artigos e dicas. Esta aplicação tem como objetivo aumentar a sua consciencialização e fornecer-lhe as mais recentes técnicas e tendências em depilação e beleza da pele. Para este efeito, tratamos os seus dados para lhe oferecer dicas e artigos relevantes no idioma que selecionou nas definições do seu dispositivo móvel e com base nos seus dados de tratamento. Não precisa de armazenar os seus dados connosco para aceder ao nosso conteúdo na aplicação.

• Agendar o tratamento. Para facilitar a sua depilação IPL, a Philips fornece-lhe uma funcionalidade de tratamento programado que lhe permite planear os seus tratamentos e acompanhar o seu progresso. Para este efeito, a Philips trata informações sobre a parte do corpo que pretende tratar e os seus dados de tratamento. Esta informação ajuda-nos a guiá-lo através da sua jornada de depilação e ajuda a melhorar os resultados futuros. Não exigimos que armazene os seus dados connosco para utilizar esta funcionalidade. Em última análise, cabe a você decidir se deseja ou não fazer uma cópia de segurança (backup) seguro do seu progresso ou mantê-lo localmente em seu dispositivo móvel.

• Desbloquear o(s) recurso(s) premium. Se tiver um Dispositivo premium, pode desfrutar de funcionalidades exclusivas da Aplicação. Para desbloqueá-las, precisamos tratar os dados da sua conta MyPhilips para autenticar sua elegibilidade para esses recursos. Devido à natureza do tratamento, só pode desbloquear estas funcionalidades se iniciar sessão na sua conta MyPhilips e consentir em armazenar os seus dados connosco de forma segura. Estas características exclusivas incluem:

• Analisador de pele (Skin Selfie Analyzer). Exclusivo para dispositivos premium, o esse recurso permite que você receba um diagnóstico de pele com base em sua selfie e respostas ao questionário. O nosso objetivo final é informar, aconselhar e orientar ao longo da sua jornada de cuidado da pele. Uma vez que as informações que recolhemos podem ser usadas para fazer inferências sobre a saúde da sua pele, consideramos que são dados sensíveis. Portanto, para usar esse recurso, você precisa dar sua aprovação para que tratemos esse tipo de dados pessoais e você pode concordar em fazer backup seguro de seus dados connosco para armazenar seu histórico de diagnóstico de pele. O relatório de pele que geramos é padronizado e não o personalizaremos com quaisquer dados adicionais tratados na aplicação. Se optar por armazenar as suas informações connosco, consulte a secção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.

• Analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Esse recurso ajuda-o a acompanhar visualmente o progresso da redução de pelos. Utilizando tecnologia de aprendizagem automática, a Philips pode analisar a imagem que tira da parte do corpo tratada, traçar os folículos pilosos e fornecer informações de análise capilar para a sua sessão. Para usar esse recurso, você precisa consentir que tratemos esses dados pessoais e pode concordar em fazer backup seguro de seus dados connosco para armazenar seu histórico. Não forneceremos conselhos ou recomendações com base na sua imagem no seu relatório (Hair Analysis Report). Se você optar por armazenar suas informações connosco, consulte a seção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.

• Recurso de contador de flashes por áudio (Audio Flash Counter). Para otimizar o seu tratamento, você precisa realizar um número específico de flashes na área do corpo tratada. Ao combinar os seus dados com a nossa tecnologia de aprendizagem automática, a Philips pode aconselhá-lo sobre o número de flashes necessários para completar o ciclo de tratamento. Sua gravação de áudio captura o número de flashes executados. A Philips trata os seus dados para lhe fornecer uma percentagem de conclusão do seu curso. Para usar esse recurso, você precisa consentir que tratemos esses dados pessoais e concordar em fazer backup de seus dados connosco. Não personalizamos as nossas dicas com base nos dados pessoais recolhidos durante a utilização desta funcionalidade. Se optar por armazenar as suas informações connosco, consulte a secção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.

• Fornecer recursos de mensagens da aplicação. Manter um cronograma de tratamento consistente é essencial para alcançar ótimos resultados de depilação, e é por isso que fornecemos lembretes úteis para se manter no caminho certo. Estas notificações podem incluir atualizações sobre as suas fases de tratamento, bem como notícias sobre a data e hora do seu próximo tratamento. Para este efeito, tratamos os seus dados nos nossos servidores se fornecer permissão e estiver a utilizar um dispositivo com o Sistema Operativo Android. Caso contrário, se preferir utilizar a aplicação localmente, os seus dados permanecerão apenas no seu dispositivo móvel e não trataremos os seus dados nos nossos servidores para fornecer recursos de mensagens da aplicação.

• Melhorar os nossos produtos e serviços. O nosso principal objetivo é fornecer-lhe os melhores produtos e serviços possíveis. Pode ajudar-nos a alcançar este objetivo, permitindo-nos observar e recolher dados seus quando utiliza esta Aplicação e os Dispositivos ligados.

• Análises. Para tal, recolhemos informações sobre a forma como utiliza a Aplicação e avaliamos o seu desempenho no seu dispositivo móvel. Isso inclui identificar e resolver prontamente quaisquer problemas que possam surgir, como falhas na aplicação. Além disso, podemos analisar alterações ou recursos entre diferentes grupos de usuários para melhorar as interações e experiências do usuário.

• Inquéritos e feedback. Ocasionalmente, podemos interagir consigo para recolher o seu feedback, convidando-o a participar em inquéritos ou projetos de investigação organizados por nós.

• Modelos de inteligência artificial. Nossos modelos de IA usam dados selecionados para garantir sua precisão e eficácia. Para manter esse nível de qualidade e oferecer a melhor experiência possível, podemos precisar coletar dados adicionais para retreiná-los para novos cenários ou melhorar os cenários existentes. Tratamos dados relacionados ao seu uso de nossos recursos alimentados por IA (analisador de pelos corporais e contador de flashes por áudio) para minimizar ainda mais e, na medida do possível, anonimizar os dados antes de usá-los para retreinamento de algoritmos.

Podemos pseudonimizar, combinar e agregar as informações acima com dados recolhidos a partir da sua utilização de outros canais digitais da Philips, tais como redes sociais, websites, e-mails, aplicações e produtos ligados, a fim de obter informações críticas que nos permitirão melhorar os nossos produtos e serviços para melhor satisfazer as suas necessidades, com produtos e serviços mais personalizados e eficazes no futuro.