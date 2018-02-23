Privacy Notice

Última modificação Outubro 2025 Introdução e âmbito de aplicação A Philips Lumea IPL ("Aplicação") oferece-lhe serviços personalizados relacionados à depilação, ao tratamento de pelos e à sua rotina de cuidados com a pele.
Este Aviso de Privacidade da Aplicação Philips Lumea IPL ("Aviso de Privacidade da Aplicação") explica como a Philips trata informações e dados pessoais quando utiliza a Aplicação e os seus produtos ligados ("Dispositivos") e complementa o Aviso de Privacidade da Philips, que fornece informações gerais sobre a forma como tratamos os seus dados pessoais, incluindo informações não especificamente abrangidas por este Aviso de Privacidade da Aplicação.
Controlador de dados
O controlador dos seus dados é a Philips Consumer Lifestyle B.V., com endereço em High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, Países Baixos.
Última modificação Outubro 2025
Introdução e âmbito de aplicação
A Philips Lumea IPL ("Aplicação") oferece-lhe serviços personalizados relacionados à depilação, ao tratamento de pelos e à sua rotina de cuidados com a pele.
Porque tratamos os seus dados Sujeito às suas escolhas, tratamos os seus dados pessoais para as seguintes finalidades: • Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Ao utilizar a aplicação, tem a opção de criar e/ou iniciar sessão na sua conta MyPhilips ou utilizar a aplicação no modo convidado. Se decidir utilizar a Aplicação com uma conta, pode introduzir manualmente as suas informações pessoais ou utilizar credenciais de início de sessão de terceiros. O registo connosco dá-lhe acesso a benefícios valiosos, incluindo cobertura de garantia alargada para os seus produtos, cópia de segurança dos seus dados, acesso a funcionalidades premium e a capacidade de registar facilmente o(s) seu(s) produto(s). Para obter mais informações sobre como pode utilizar a sua conta MyPhilips, consulte o Aviso de Privacidade da Philips.
• Fornecer serviços de aplicação. Para lhe proporcionar uma experiência de depilação personalizada e completa na sua aplicação, tratamos os seus dados pessoais, permitindo-lhe acompanhar o seu progresso, depilação e seu histórico sobre evolução do estado de sua pele, e personalizar a sua experiência. As funcionalidades da aplicação que podem tratar os seus dados pessoais incluem:
• Armazenamento seguro na nuvem. Ao criar a sua conta MyPhilips e dar o seu consentimento para a sincronização de cópia de segurança de dados (backup), permite-nos armazenar de forma segura os seus dados de pele, corpo e pelo, dados do dispositivo IPL, dados do programa de tratamento e quaisquer outros dados que opte por carregar na Aplicação. Esta opção ajuda a garantir que os seus dados são copiados com segurança, especialmente se precisar de reinstalar a Aplicação noutro dispositivo. Se utilizar a Aplicação localmente, os seus dados permanecerão exclusivamente no seu dispositivo móvel. Tenha em atenção que esta é uma funcionalidade opcional e pode utilizar os serviços principais da Aplicação sem fazer cópias de segurança dos seus dados connosco.
• Artigos e dicas. Esta aplicação tem como objetivo aumentar a sua consciencialização e fornecer-lhe as mais recentes técnicas e tendências em depilação e beleza da pele. Para este efeito, tratamos os seus dados para lhe oferecer dicas e artigos relevantes no idioma que selecionou nas definições do seu dispositivo móvel e com base nos seus dados de tratamento. Não precisa de armazenar os seus dados connosco para aceder ao nosso conteúdo na aplicação.
• Agendar o tratamento. Para facilitar a sua depilação IPL, a Philips fornece-lhe uma funcionalidade de tratamento programado que lhe permite planear os seus tratamentos e acompanhar o seu progresso. Para este efeito, a Philips trata informações sobre a parte do corpo que pretende tratar e os seus dados de tratamento. Esta informação ajuda-nos a guiá-lo através da sua jornada de depilação e ajuda a melhorar os resultados futuros. Não exigimos que armazene os seus dados connosco para utilizar esta funcionalidade. Em última análise, cabe a você decidir se deseja ou não fazer uma cópia de segurança (backup) seguro do seu progresso ou mantê-lo localmente em seu dispositivo móvel.
• Desbloquear o(s) recurso(s) premium. Se tiver um Dispositivo premium, pode desfrutar de funcionalidades exclusivas da Aplicação. Para desbloqueá-las, precisamos tratar os dados da sua conta MyPhilips para autenticar sua elegibilidade para esses recursos. Devido à natureza do tratamento, só pode desbloquear estas funcionalidades se iniciar sessão na sua conta MyPhilips e consentir em armazenar os seus dados connosco de forma segura. Estas características exclusivas incluem:
• Analisador de pele (Skin Selfie Analyzer). Exclusivo para dispositivos premium, o esse recurso permite que você receba um diagnóstico de pele com base em sua selfie e respostas ao questionário. O nosso objetivo final é informar, aconselhar e orientar ao longo da sua jornada de cuidado da pele. Uma vez que as informações que recolhemos podem ser usadas para fazer inferências sobre a saúde da sua pele, consideramos que são dados sensíveis. Portanto, para usar esse recurso, você precisa dar sua aprovação para que tratemos esse tipo de dados pessoais e você pode concordar em fazer backup seguro de seus dados connosco para armazenar seu histórico de diagnóstico de pele. O relatório de pele que geramos é padronizado e não o personalizaremos com quaisquer dados adicionais tratados na aplicação. Se optar por armazenar as suas informações connosco, consulte a secção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.
• Analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Esse recurso ajuda-o a acompanhar visualmente o progresso da redução de pelos. Utilizando tecnologia de aprendizagem automática, a Philips pode analisar a imagem que tira da parte do corpo tratada, traçar os folículos pilosos e fornecer informações de análise capilar para a sua sessão. Para usar esse recurso, você precisa consentir que tratemos esses dados pessoais e pode concordar em fazer backup seguro de seus dados connosco para armazenar seu histórico. Não forneceremos conselhos ou recomendações com base na sua imagem no seu relatório (Hair Analysis Report). Se você optar por armazenar suas informações connosco, consulte a seção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.
• Recurso de contador de flashes por áudio (Audio Flash Counter). Para otimizar o seu tratamento, você precisa realizar um número específico de flashes na área do corpo tratada. Ao combinar os seus dados com a nossa tecnologia de aprendizagem automática, a Philips pode aconselhá-lo sobre o número de flashes necessários para completar o ciclo de tratamento. Sua gravação de áudio captura o número de flashes executados. A Philips trata os seus dados para lhe fornecer uma percentagem de conclusão do seu curso. Para usar esse recurso, você precisa consentir que tratemos esses dados pessoais e concordar em fazer backup de seus dados connosco. Não personalizamos as nossas dicas com base nos dados pessoais recolhidos durante a utilização desta funcionalidade. Se optar por armazenar as suas informações connosco, consulte a secção Armazenamento Seguro na Nuvem acima, para obter mais informações.
• Fornecer recursos de mensagens da aplicação. Manter um cronograma de tratamento consistente é essencial para alcançar ótimos resultados de depilação, e é por isso que fornecemos lembretes úteis para se manter no caminho certo. Estas notificações podem incluir atualizações sobre as suas fases de tratamento, bem como notícias sobre a data e hora do seu próximo tratamento. Para este efeito, tratamos os seus dados nos nossos servidores se fornecer permissão e estiver a utilizar um dispositivo com o Sistema Operativo Android. Caso contrário, se preferir utilizar a aplicação localmente, os seus dados permanecerão apenas no seu dispositivo móvel e não trataremos os seus dados nos nossos servidores para fornecer recursos de mensagens da aplicação.
• Melhorar os nossos produtos e serviços. O nosso principal objetivo é fornecer-lhe os melhores produtos e serviços possíveis. Pode ajudar-nos a alcançar este objetivo, permitindo-nos observar e recolher dados seus quando utiliza esta Aplicação e os Dispositivos ligados.
• Análises. Para tal, recolhemos informações sobre a forma como utiliza a Aplicação e avaliamos o seu desempenho no seu dispositivo móvel. Isso inclui identificar e resolver prontamente quaisquer problemas que possam surgir, como falhas na aplicação. Além disso, podemos analisar alterações ou recursos entre diferentes grupos de usuários para melhorar as interações e experiências do usuário.
• Inquéritos e feedback. Ocasionalmente, podemos interagir consigo para recolher o seu feedback, convidando-o a participar em inquéritos ou projetos de investigação organizados por nós.
• Modelos de inteligência artificial. Nossos modelos de IA usam dados selecionados para garantir sua precisão e eficácia. Para manter esse nível de qualidade e oferecer a melhor experiência possível, podemos precisar coletar dados adicionais para retreiná-los para novos cenários ou melhorar os cenários existentes. Tratamos dados relacionados ao seu uso de nossos recursos alimentados por IA (analisador de pelos corporais e contador de flashes por áudio) para minimizar ainda mais e, na medida do possível, anonimizar os dados antes de usá-los para retreinamento de algoritmos.
Podemos pseudonimizar, combinar e agregar as informações acima com dados recolhidos a partir da sua utilização de outros canais digitais da Philips, tais como redes sociais, websites, e-mails, aplicações e produtos ligados, a fim de obter informações críticas que nos permitirão melhorar os nossos produtos e serviços para melhor satisfazer as suas necessidades, com produtos e serviços mais personalizados e eficazes no futuro.
Porque tratamos os seus dados
Sujeito às suas escolhas, tratamos os seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
• Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Ao utilizar a aplicação, tem a opção de criar e/ou iniciar sessão na sua conta MyPhilips ou utilizar a aplicação no modo convidado. Se decidir utilizar a Aplicação com uma conta, pode introduzir manualmente as suas informações pessoais ou utilizar credenciais de início de sessão de terceiros. O registo connosco dá-lhe acesso a benefícios valiosos, incluindo cobertura de garantia alargada para os seus produtos, cópia de segurança dos seus dados, acesso a funcionalidades premium e a capacidade de registar facilmente o(s) seu(s) produto(s). Para obter mais informações sobre como pode utilizar a sua conta MyPhilips, consulte o Aviso de Privacidade da Philips.
Que dados tratamos As categorias de dados pessoais que tratamos incluem: • Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Se criar uma conta MyPhilips na aplicação, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações de contacto (como o seu nome, apelido e endereço de e-mail). Se decidir criar uma conta MyPhilips com a sua conta de rede social, o formulário de registo será pré-preenchido com as informações de contacto fornecidas pelo seu fornecedor de rede social. • Informações sobre a sua localização (como o seu país, preferência de idioma); • Informações sobre o seu produto/serviço registado (como o nome do produto adquirido e a data e prova de compra). Para obter mais informações sobre dados pessoais adicionais que podemos recolher através da sua Conta MyPhilips, consulte o Aviso de Privacidade da Philips. • Fornecer serviços de aplicação. • Armazenamento seguro na nuvem. Se decidir fazer uma cópia de segurança dos seus dados (backup) connosco, trataremos e armazenaremos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre a sua conta MyPhilips (identificador único da conta Philips) • Informações sobre o dispositivo (categoria do dispositivo e CTN) • Informações sobre o seu programa de tratamento (fase de tratamento, intervalo, conclusão, número de tratamentos, intensidade e nível de conforto, número de flashes e pontos perdidos, comprimento da área corporal, tratamento perdido ou tardio) • Informações sobre sua pele (tom de pele, rotina e problemas de pele) e se você estiver usando o analisador de pele (Skin Analyzer), também trataremos informações sobre o relatório de pele (Skin Report) (pontuação geral da pele, textura, firmeza, brilho da pele, área dos olhos, brilho, olheiras, suavidade) • Informações sobre seus dados corporais e de pelos corporais (cor dos pelos corporais) e se você estiver usando o analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer), também trataremos informações sobre seu Relatório de Análise de Pelos (Hair Analysis Report) (nome da área corporal, contagem de pelos, localização e região de interesse, feedback e metadados de sua imagem vinculados a este relatório) • Informações sobre a sua imagem da pele, imagem de pelos do corpo) • Informações sobre as configurações da aplicação (configurações do usuário) • Artigos e dicas de depilação. Ao utilizar as nossas funcionalidades de conteúdos, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre o país e o idioma • Informação sobre o seu tratamento (número de tratamentos) • Agendar o tratamento. Ao utilizar a nossa funcionalidade de tratamento Schedule, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre o seu programa de tratamento (fase do tratamento, intervalo, conclusão, data, número de tratamentos, intensidade e nível de conforto, número de flashes e local perdido, comprimento da área corporal, tratamento perdido ou tardio, feedback, coordenação do algoritmo para agendar o tratamento) • Informações sobre a sua pele (tom de pele) e os seus dados de corpo e pelos corporais (nome da área corporal, cor do pelo corporal) • Informações sobre o seu Dispositivo (modelo) • Desbloquear o(s) recurso(s) premium. Para desbloquear funcionalidades exclusivas da aplicação para o Dispositivo premium, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre o dispositivo (número de série do dispositivo, unidade de manutenção de estoque) • Informações sobre o uso da aplicação (status de desbloqueio) • Analisador de selfies de pele (Skin Selfie Analyzer). Ao utilizar a nossa funcionalidade de análise de selfies, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre a sua imagem (pele, rosto, selfie) • Informações sobre o seu Relatório de Pele (Pontuação geral da pele, textura, firmeza, pigmentação, brilho da pele, área dos olhos, radiância, olheiras, suavidade) • Analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Ao utilizar a nossa funcionalidade de análise de pelos corporais, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre dados de pelos corporais e corporais (cor do pelo corporal, nome da área corporal, contagem de pelos, localização e região de interesse, feedback e metadados da sua imagem vinculados a este relatório). Nós tratamos a coordenada da densidade do pelo separadamente da imagem. • Informações sobre a imagem (imagem do pelo do corpo, data da imagem) • Contador de flash de áudio (Audio Flash Counter). Ao utilizar a nossa funcionalidade de contador de flash áudio, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre gravações de áudio (várias amostras de áudio anonimizadas de menos de 1 segundo cada) • Informações sobre o programa de tratamento (parte do corpo associada ao tratamento, número de tratamentos realizados, comprimento da parte do corpo) • Fornecer recursos de mensagens da aplicação. Para lhe fornecer notificações relevantes, tratamos a seguinte categoria de dados pessoais: • Informações de contato (Nome) • Informações sobre o seu programa de tratamento (data do tratamento) • Informações sobre o seu dispositivo (ID do dispositivo) • Melhorar os nossos Produtos e Serviços. • Análises. Se nos permitir recolher análises, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre o seu dispositivo móvel (como IDs de visitante anonimizados, dados do dispositivo móvel, incluindo sistemas operativos, modelo e/ou versão do dispositivo, dimensão móvel e tamanho do ecrã, resolução, carimbos de data/hora, endereço IP, versão da aplicação, identificador do dispositivo, fabricante do dispositivo, ID de hardware Android, versão da aplicação, quantidade de RAM e espaço em disco, arquitetura da CPU ) • Informações sobre a utilização dos serviços da aplicação (como informações sobre o seu Dispositivo, Informações sobre parte do corpo, pelos corporais e dados da pele, informações sobre o seu programa de tratamento, utilização da aplicação, dispositivo móvel e sistema operativo). Garantimos que estes dados são pseudonimizados e não contêm quaisquer identificadores diretos, tais como o seu nome, endereço de e-mail, etc. • Inquéritos e feedback. Tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre seus comentários (como ID do dispositivo móvel, ID do cliente, nome do sistema operacional, versão, compilação, hardware, operadora, idioma, país, modelo do dispositivo local, respostas e comentários, fabricante, endereço IP anonimizado, sistema operacional). • Modelos de inteligência artificial. Tratamos as seguintes categorias de dados pessoais: • Informações sobre gravação de áudio (várias amostras de áudio anonimizadas de menos de 1 segundo cada) • Informações sobre a imagem (imagem pelo do corpo, data da imagem)
Que dados tratamos
As categorias de dados pessoais que tratamos incluem:
• Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Se criar uma conta MyPhilips na aplicação, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações de contacto (como o seu nome, apelido e endereço de e-mail). Se decidir criar uma conta MyPhilips com a sua conta de rede social, o formulário de registo será pré-preenchido com as informações de contacto fornecidas pelo seu fornecedor de rede social.
• Informações sobre a sua localização (como o seu país, preferência de idioma);
• Informações sobre o seu produto/serviço registado (como o nome do produto adquirido e a data e prova de compra).
Para obter mais informações sobre dados pessoais adicionais que podemos recolher através da sua Conta MyPhilips, consulte o Aviso de Privacidade da Philips.
• Fornecer serviços de aplicação.
• Armazenamento seguro na nuvem. Se decidir fazer uma cópia de segurança dos seus dados (backup) connosco, trataremos e armazenaremos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre a sua conta MyPhilips (identificador único da conta Philips)
• Informações sobre o dispositivo (categoria do dispositivo e CTN)
• Informações sobre o seu programa de tratamento (fase de tratamento, intervalo, conclusão, número de tratamentos, intensidade e nível de conforto, número de flashes e pontos perdidos, comprimento da área corporal, tratamento perdido ou tardio)
• Informações sobre sua pele (tom de pele, rotina e problemas de pele) e se você estiver usando o analisador de pele (Skin Analyzer), também trataremos informações sobre o relatório de pele (Skin Report) (pontuação geral da pele, textura, firmeza, brilho da pele, área dos olhos, brilho, olheiras, suavidade)
• Informações sobre seus dados corporais e de pelos corporais (cor dos pelos corporais) e se você estiver usando o analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer), também trataremos informações sobre seu Relatório de Análise de Pelos (Hair Analysis Report) (nome da área corporal, contagem de pelos, localização e região de interesse, feedback e metadados de sua imagem vinculados a este relatório)
• Informações sobre a sua imagem da pele, imagem de pelos do corpo)
• Informações sobre as configurações da aplicação (configurações do usuário)
• Artigos e dicas de depilação. Ao utilizar as nossas funcionalidades de conteúdos, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre o país e o idioma
• Informação sobre o seu tratamento (número de tratamentos)
• Agendar o tratamento. Ao utilizar a nossa funcionalidade de tratamento Schedule, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre o seu programa de tratamento (fase do tratamento, intervalo, conclusão, data, número de tratamentos, intensidade e nível de conforto, número de flashes e local perdido, comprimento da área corporal, tratamento perdido ou tardio, feedback, coordenação do algoritmo para agendar o tratamento)
• Informações sobre a sua pele (tom de pele) e os seus dados de corpo e pelos corporais (nome da área corporal, cor do pelo corporal)
• Informações sobre o seu Dispositivo (modelo)
• Desbloquear o(s) recurso(s) premium. Para desbloquear funcionalidades exclusivas da aplicação para o Dispositivo premium, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre o dispositivo (número de série do dispositivo, unidade de manutenção de estoque)
• Informações sobre o uso da aplicação (status de desbloqueio)
• Analisador de selfies de pele (Skin Selfie Analyzer). Ao utilizar a nossa funcionalidade de análise de selfies, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre a sua imagem (pele, rosto, selfie)
• Informações sobre o seu Relatório de Pele (Pontuação geral da pele, textura, firmeza, pigmentação, brilho da pele, área dos olhos, radiância, olheiras, suavidade)
• Analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Ao utilizar a nossa funcionalidade de análise de pelos corporais, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre dados de pelos corporais e corporais (cor do pelo corporal, nome da área corporal, contagem de pelos, localização e região de interesse, feedback e metadados da sua imagem vinculados a este relatório). Nós tratamos a coordenada da densidade do pelo separadamente da imagem.
• Informações sobre a imagem (imagem do pelo do corpo, data da imagem)
• Contador de flash de áudio (Audio Flash Counter). Ao utilizar a nossa funcionalidade de contador de flash áudio, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre gravações de áudio (várias amostras de áudio anonimizadas de menos de 1 segundo cada)
• Informações sobre o programa de tratamento (parte do corpo associada ao tratamento, número de tratamentos realizados, comprimento da parte do corpo)
• Fornecer recursos de mensagens da aplicação. Para lhe fornecer notificações relevantes, tratamos a seguinte categoria de dados pessoais:
• Informações de contato (Nome)
• Informações sobre o seu programa de tratamento (data do tratamento)
• Informações sobre o seu dispositivo (ID do dispositivo)
• Melhorar os nossos Produtos e Serviços.
• Análises. Se nos permitir recolher análises, tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre o seu dispositivo móvel (como IDs de visitante anonimizados, dados do dispositivo móvel, incluindo sistemas operativos, modelo e/ou versão do dispositivo, dimensão móvel e tamanho do ecrã, resolução, carimbos de data/hora, endereço IP, versão da aplicação, identificador do dispositivo, fabricante do dispositivo, ID de hardware Android, versão da aplicação, quantidade de RAM e espaço em disco, arquitetura da CPU )
• Informações sobre a utilização dos serviços da aplicação (como informações sobre o seu Dispositivo, Informações sobre parte do corpo, pelos corporais e dados da pele, informações sobre o seu programa de tratamento, utilização da aplicação, dispositivo móvel e sistema operativo).
Garantimos que estes dados são pseudonimizados e não contêm quaisquer identificadores diretos, tais como o seu nome, endereço de e-mail, etc.
• Inquéritos e feedback. Tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre seus comentários (como ID do dispositivo móvel, ID do cliente, nome do sistema operacional, versão, compilação, hardware, operadora, idioma, país, modelo do dispositivo local, respostas e comentários, fabricante, endereço IP anonimizado, sistema operacional).
• Modelos de inteligência artificial. Tratamos as seguintes categorias de dados pessoais:
• Informações sobre gravação de áudio (várias amostras de áudio anonimizadas de menos de 1 segundo cada)
• Informações sobre a imagem (imagem pelo do corpo, data da imagem)
As bases legais nas quais nos baseamos para tratar os seus dados pessoais são as seguintes: • Inquéritos e feedback. Nós nos baseamos na base legal de interesse legítimo para a realização de pesquisas. Estes inquéritos são fundamentais para melhorar a sua experiência de utilizador e os serviços que prestamos. Garantimos que, na prossecução deste interesse legítimo, os seus direitos e liberdades não são significativamente afetados através de um teste completo de balanceamento de interesses legítimos. Nós nos baseamos em Cookies para permitir o acesso às suas informações para os fins acima mencionados e solicitar o seu consentimento expresso antes de ativar estes Cookies. Consulte abaixo o capítulo intitulado Acesso ou armazenamento de informações no seu dispositivo. Pode optar por retirar este consentimento a qualquer momento nas Definições da Aplicação. Se retirar este consentimento, deixaremos de recolher e tratar dados adicionais, mas os dados previamente recolhidos/tratados poderão continuar a ser utilizados para efeitos de melhoria de produtos e serviços. Contamos com o seu consentimento expresso antes de permitir o acesso às suas informações para exibir pesquisas e formulários de feedback para você na aplicação. Pode optar por retirar este consentimento a qualquer momento nas Definições da Aplicação. Se retirar este consentimento, deixaremos de recolher e tratar estes dados, mas os dados previamente recolhidos/tratados poderão ainda ser utilizados para efeitos de melhoria de produtos e serviços. • Retreinamento de modelos de inteligência artificial. Nós nos baseamos na base legal de interesse legítimo para minimizar e anonimizar os seus dados para reciclar os nossos modelos de Inteligência Artificial.
• Criar e gerir a sua conta MyPhilips. Nós nos baseamos na base legal de execução do contrato para criar e gerir a sua conta MyPhilips. Para facilitar e permitir a comunicação com você e fornecer o serviço que você solicitou explicitamente, podemos aceder informações mínimas em seu dispositivo móvel.
• Fornecer serviços de aplicação.
• Armazenamento seguro na nuvem. Para permitir o backup de dados, contamos com a base legal de execução do contrato. No entanto, como este recurso pode envolver o tratamento de dados sensíveis, exigiremos o seu consentimento explícito. Tenha em atenção que, se não der o seu consentimento, não poderá utilizar esta funcionalidade. Se já não quiser que façamos uma cópia de segurança (backup) dos seus dados, pode optar por eliminar a sua conta e quaisquer dados associados.
• Artigos e dicas de depilação. Para facilitar e permitir a comunicação consigo e fornecer o serviço que solicitou explicitamente, acedemos a informações mínimas no seu dispositivo móvel e nos baseamos na execução do nosso contrato consigo.
• Agendar o tratamento. Nos baseams na base legal de execução do contrato. É possível usar esse recurso sem criar uma conta e fazer backup de seus dados. No entanto, se você optar por armazenar suas informações connosco, consulte a seção Armazenamento Seguro na Nuvem para obter mais informações.
• Desbloquear o(s) recurso(s) premium. Para desbloquear as funcionalidades, solicitamos que crie/inicie sessão na sua conta MyPhilips para efeitos de autenticação e acesso seguro às funcionalidades abaixo. Nós nos baseamos na base legal de execução do contrato para tratar seus dados para desbloquear os recursos premium e armazenar seu status de desbloqueio para fins de autenticação futuros. Uma vez que também necessitamos de acesso à câmara do seu dispositivo móvel para ativar os serviços abaixo, iremos pedir-lhe que nos forneça permissão para aceder à sua câmara. Além disso, os recursos premium abaixo permitem que você veja seus dados históricos, para os quais também precisamos que você forneça consentimento para armazenar seus dados connosco com segurança. Como não é possível usar esse recurso sem criar uma conta e fazer backup de seus dados, consulte as seções Criar e gerenciar sua conta MyPhilips e Armazenamento seguro na nuvem deste Aviso de privacidade da aplicação para obter mais informações.
• Analisador de selfies de pele (Skin Selfie Analyzer). Nós nos baseamos em o seu consentimento explícito, uma vez que esta funcionalidade pode envolver o tratamento de dados sensíveis. Podemos exigir que você forneça permissão para aceder sua câmara do seu dispositivo móvel e você permanece sempre livre para remover esse acesso nas configurações do seu dispositivo móvel.
• Analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Nós nos em o seu consentimento explícito, uma vez que esta funcionalidade pode envolver o tratamento de dados sensíveis. Podemos exigir que você forneça permissão para aceder sua câmara do seu dispositivo móvel e você permanece sempre livre para remover esse acesso nas configurações do seu dispositivo móvel.
• Contador de flash de áudio (Audio Flash Counter). Nós nos na base legal de execução do contrato. Podemos exigir que você forneça permissão para aceder seu microfone do seu dispositivo móvel e você permanece sempre livre para remover esse acesso nas configurações do seu dispositivo móvel.
• Fornecer recursos de mensagens da aplicação. Dependendo das notificações, nos baseamos na base legal da execução do contrato para facilitar e permitir a comunicação com você e fornecer o serviço que você solicitou explicitamente. No entanto, quaisquer notificações associadas a iniciativas de marketing com base nos seus dados pessoais exigirão o seu consentimento prévio para comunicações de marketing na nossa Aplicação.
• Melhorar os nossos Produtos e Serviços.
• Análises. Nós nos baseamos em nosso interesse legítimo em tratar os seus dados para esta finalidade. Garantimos que, na prossecução deste interesse legítimo, os seus direitos e liberdades não são significativamente afetados através de um teste completo de balanceamento de interesses legítimos.
Conforme dito acima, podemos pseudonimizar, combinar e agregar essas informações com outras informações que possamos ter sobre você, a fim de extrair insights importantes e melhorar nossos produtos, serviços e soluções. Para este fim específico, nos baseamos em nosso interesse legítimo. Realizamos sempre um teste de balanceamento para garantir que os nossos interesses legítimos superam quaisquer riscos para os seus direitos e liberdades.
As bases legais nas quais nos baseamos para tratar os seus dados pessoais são as seguintes:
• Inquéritos e feedback. Nós nos baseamos na base legal de interesse legítimo para a realização de pesquisas. Estes inquéritos são fundamentais para melhorar a sua experiência de utilizador e os serviços que prestamos. Garantimos que, na prossecução deste interesse legítimo, os seus direitos e liberdades não são significativamente afetados através de um teste completo de balanceamento de interesses legítimos.
Nós nos baseamos em Cookies para permitir o acesso às suas informações para os fins acima mencionados e solicitar o seu consentimento expresso antes de ativar estes Cookies. Consulte abaixo o capítulo intitulado Acesso ou armazenamento de informações no seu dispositivo. Pode optar por retirar este consentimento a qualquer momento nas Definições da Aplicação. Se retirar este consentimento, deixaremos de recolher e tratar dados adicionais, mas os dados previamente recolhidos/tratados poderão continuar a ser utilizados para efeitos de melhoria de produtos e serviços. Contamos com o seu consentimento expresso antes de permitir o acesso às suas informações para exibir pesquisas e formulários de feedback para você na aplicação. Pode optar por retirar este consentimento a qualquer momento nas Definições da Aplicação. Se retirar este consentimento, deixaremos de recolher e tratar estes dados, mas os dados previamente recolhidos/tratados poderão ainda ser utilizados para efeitos de melhoria de produtos e serviços.
• Retreinamento de modelos de inteligência artificial. Nós nos baseamos na base legal de interesse legítimo para minimizar e anonimizar os seus dados para reciclar os nossos modelos de Inteligência Artificial.
Quando necessário para prestar os nossos serviços, a aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder às capacidades de armazenamento, sensores ou outras funcionalidades do dispositivo móvel. Estas permissões incluem: • Ficheiros. A aplicação requer acesso aos arquivos do dispositivo móvel para armazenar as configurações de idioma e outros arquivos que a aplicação usa para operar (por exemplo, gráficos, arquivos de mídia ou outros ativos de programa grandes). Se eliminar a aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel.
• Fotos e Mídia. A aplicação pode solicitar permissão para aceder a câmera ou a galeria de fotos do dispositivo móvel se você quiser usar o recurso Skin AI ou analisador de pelos corporais (Body Hair Analyzer). Como pré-condição técnica, os sistemas operacionais Android podem solicitar permissão para vídeos, no entanto, a aplicação usará apenas a permissão para aceder a câmara para tirar fotos. Os dados permanecerão armazenados na Aplicação no dispositivo móvel, ao qual a Philips não terá acesso aos mesmos, a menos que dê o seu consentimento.
• Microfone e gravações de áudio. Você pode usar recursos da aplicação ou participar de projetos de pesquisa que permitem que a aplicação conte o número de flashes do seu dispositivo com base nos sons que ele faz ao piscar. Nestes casos, a aplicação requer a sua permissão para aceder às capacidades de gravação ou microfone do dispositivo. A menos que obtenhamos o seu consentimento explícito, não iremos armazenar nem aceder a qualquer gravação de áudio. Os dados serão tratados e permanecerão no seu dispositivo móvel.
• Outros. Em alguns casos, o seu sistema operativo pode requerer permissões de que o seu dispositivo móvel necessita por motivos técnicos, mas que não são controladas ou utilizadas pela Philips. Não iremos recolher quaisquer dados associados a essas permissões, a menos que seja necessário para fornecer os nossos serviços de acordo com este aviso.
Quando necessário para prestar os nossos serviços, a aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder às capacidades de armazenamento, sensores ou outras funcionalidades do dispositivo móvel. Estas permissões incluem:
• Ficheiros. A aplicação requer acesso aos arquivos do dispositivo móvel para armazenar as configurações de idioma e outros arquivos que a aplicação usa para operar (por exemplo, gráficos, arquivos de mídia ou outros ativos de programa grandes). Se eliminar a aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel.
Quando necessário para fornecer nossos serviços e sujeito a este Aviso de Privacidade da aplicação, podemos aceder informações do seu dispositivo ou armazenar determinadas informações no seu dispositivo. Para isso, podemos usar várias tecnologias, como cookies, tags, pixels, SDKs ou tecnologias semelhantes, que coletivamente nos referimos como "Cookies" a seguir. • Cookies obrigatórios. Em alguns casos, o acesso/armazenamento de informações no seu dispositivo é essencial para lhe fornecer os serviços da Aplicação. Nesses casos, não precisamos do seu consentimento prévio para permitir o acesso ou armazenamento. • Segurança e Autenticação. Utilizamos Cookies funcionais para fins de segurança, autenticação, gestão de sessão e relacionados com o serviço. Estes Cookies ajudam-nos a verificar a sua identidade, proteger a sua conta e fornecer os nossos serviços. • Cookies necessários para fornecer o Serviço explicitamente solicitado por si. Quando essencial para fornecer os nossos serviços (por exemplo, para garantir que fornecemos conteúdo da Aplicação relevante para o seu país de residência e no seu idioma preferido; ou para garantir que o conteúdo se adequa ao ecrã do seu dispositivo móvel), poderemos ter de tratar informações do seu dispositivo móvel, incluindo o seu endereço IP, tipo de navegador de Internet móvel, sistema operativo, informações da operadora do cartão SIM, dados de sessão e utilização ou dados de desempenho relacionados com o serviço.
• Outros Cookies. Utilizamos Cookies para fins analíticos e de melhoria do produto. Estes Cookies lêem informações e dados pessoais do seu dispositivo móvel e dados de utilização e interação da sua aplicação, e estão sujeitos ao seu consentimento prévio.
Quando necessário para fornecer nossos serviços e sujeito a este Aviso de Privacidade da aplicação, podemos aceder informações do seu dispositivo ou armazenar determinadas informações no seu dispositivo. Para isso, podemos usar várias tecnologias, como cookies, tags, pixels, SDKs ou tecnologias semelhantes, que coletivamente nos referimos como "Cookies" a seguir.
• Cookies obrigatórios. Em alguns casos, o acesso/armazenamento de informações no seu dispositivo é essencial para lhe fornecer os serviços da Aplicação. Nesses casos, não precisamos do seu consentimento prévio para permitir o acesso ou armazenamento.
• Segurança e Autenticação. Utilizamos Cookies funcionais para fins de segurança, autenticação, gestão de sessão e relacionados com o serviço. Estes Cookies ajudam-nos a verificar a sua identidade, proteger a sua conta e fornecer os nossos serviços.
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Este Aviso de Privacidade faz parte e deve ser lido em conjunto com o Aviso de Privacidade global da Philips, que recomendamos que leia. Este aviso de privacidade global da Philips é parte integrante deste documento e fornece informações adicionais sobre as categorias de terceiros com quem podemos partilhar os seus dados pessoais, as medidas que implementamos para proteger os seus dados pessoais, as transferências internacionais de dados e as salvaguardas em vigor, os seus direitos de privacidade ao abrigo das leis de proteção de dados aplicáveis, como contactar o Encarregado de Proteção de Dados relevante, ou apresentar uma queixa e informações relevantes específicas de determinadas jurisdições.
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