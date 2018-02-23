Privacy Notice

Dernière modification Octobre 2025 Introduction et champ d'application L’application Philips Lumea IPL (« l’application ») vous fournit des services personnalisés de traitement liés à l’épilation, au traitement des poils et à votre routine de soin cutané.
La présente Politique de confidentialité de l’application IPL Philips Lumea (« Politique de confidentialité de l’application ») explique comment Philips traite les informations et les données personnelles lorsque vous utilisez l’application et ses produits connectés (« appareils »). Elle complète la Politique de confidentialité globale de Philips, qui fournit des informations générales sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, y compris des informations qui ne sont pas spécifiquement couvertes dans la présente Politique de confidentialité de l’application.
Responsable du traitement des données
Le responsable du traitement de vos données est Philips Consumer Lifestyle B.V., dont l’adresse est High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, Pays-Bas.
Dernière modification Octobre 2025
Introduction et champ d'application
L’application Philips Lumea IPL (« l’application ») vous fournit des services personnalisés de traitement liés à l’épilation, au traitement des poils et à votre routine de soin cutané.
Pourquoi nous traitons vos données Sous réserve de vos choix, nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes : • Création et gestion de votre compte MyPhilips. Lorsque vous utilisez l’application, vous avez la possibilité de créer et/ou de vous connecter à votre compte MyPhilips ou d’utiliser l’application en mode « invité ». Si vous décidez d’utiliser l’application avec un compte, vous pouvez saisir manuellement vos informations personnelles ou utiliser des identifiants de connexion tiers. L’inscription chez nous vous donne accès à de précieux avantages, notamment l’extension de la garantie de vos produits, le stockage sécurisé de vos données et la possibilité d’enregistrer facilement vos produits. Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez utiliser votre compte MyPhilips, veuillez consulter la Politique de confidentialité globale de Philips. • Fournir des services d’application. Afin de vous offrir une expérience d’épilation personnalisée et complète dans votre application, nous traitons vos données personnelles. Cela vous permet de suivre vos progrès, votre épilation et votre historique concernant l’évolution de l’état de votre peau, et de personnaliser votre expérience. Les fonctionnalités de l’application qui peuvent traiter vos données personnelles comprennent : • Stockage cloud sécurisé. En créant votre compte MyPhilips et en donnant votre consentement à la synchronisation des sauvegardes de données, vous nous permettez de stocker en toute sécurité vos données sur la peau, le corps et les poils, les données de votre appareil IPL, les données du programme de traitement et toute autre donnée que vous choisissez de télécharger dans l’application. Cette option permet de s’assurer que vos données sont sauvegardées en toute sécurité, en particulier si vous devez réinstaller l’application sur un autre appareil. Si vous utilisez l’application localement, vos données resteront uniquement dans votre appareil mobile. Veuillez noter qu’il s’agit d’une fonctionnalité facultative et que vous pouvez utiliser les services de base de l’application sans sauvegarder vos données chez nous. • Articles et conseils. Cette application a pour but de vous sensibiliser et de vous fournir les dernières techniques et tendances en matière d’épilation et de beauté de la peau. À cette fin, nous traitons vos données pour vous proposer des conseils et des articles pertinents dans la langue que vous avez sélectionnée dans les paramètres de votre appareil mobile et sur la base de vos données de traitement. Vous n’avez pas besoin de stocker vos données chez nous pour accéder à notre contenu au sein de l’application. • Planifiez le traitement. Pour faciliter votre épilation IPL, Philips met à votre disposition une fonctionnalité de traitement programmé qui vous permet de planifier vos traitements et de suivre vos progrès. À cette fin, Philips traite des informations sur la partie du corps que vous souhaitez traiter et vos données de traitement. Ces informations nous aident à vous guider tout au long de votre parcours d’épilation et à améliorer les résultats futurs. Nous ne vous demandons pas de stocker vos données chez nous pour utiliser cette fonctionnalité. C’est à vous de décider si vous souhaitez ou non sauvegarder votre progression en toute sécurité ou la conserver localement sur votre appareil mobile. • Débloquez des fonctionnalités premium. Si vous disposez d’un appareil premium, vous pouvez profiter de fonctionnalités exclusives de l’application. Pour les déverrouiller, nous devons traiter les données de votre compte MyPhilips afin d’authentifier votre éligibilité à ces fonctionnalités. En raison de la nature du traitement, vous ne pouvez déverrouiller ces fonctionnalités que si vous vous connectez à votre compte MyPhilips et consentez à stocker vos données en toute sécurité chez nous. Ces caractéristiques exclusives comprennent :
Pourquoi nous traitons vos données
Sous réserve de vos choix, nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :
• Création et gestion de votre compte MyPhilips. Lorsque vous utilisez l’application, vous avez la possibilité de créer et/ou de vous connecter à votre compte MyPhilips ou d’utiliser l’application en mode « invité ». Si vous décidez d’utiliser l’application avec un compte, vous pouvez saisir manuellement vos informations personnelles ou utiliser des identifiants de connexion tiers. L’inscription chez nous vous donne accès à de précieux avantages, notamment l’extension de la garantie de vos produits, le stockage sécurisé de vos données et la possibilité d’enregistrer facilement vos produits. Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez utiliser votre compte MyPhilips, veuillez consulter la Politique de confidentialité globale de Philips.
• Fournir des services d’application. Afin de vous offrir une expérience d’épilation personnalisée et complète dans votre application, nous traitons vos données personnelles. Cela vous permet de suivre vos progrès, votre épilation et votre historique concernant l’évolution de l’état de votre peau, et de personnaliser votre expérience. Les fonctionnalités de l’application qui peuvent traiter vos données personnelles comprennent :
• Stockage cloud sécurisé. En créant votre compte MyPhilips et en donnant votre consentement à la synchronisation des sauvegardes de données, vous nous permettez de stocker en toute sécurité vos données sur la peau, le corps et les poils, les données de votre appareil IPL, les données du programme de traitement et toute autre donnée que vous choisissez de télécharger dans l’application. Cette option permet de s’assurer que vos données sont sauvegardées en toute sécurité, en particulier si vous devez réinstaller l’application sur un autre appareil. Si vous utilisez l’application localement, vos données resteront uniquement dans votre appareil mobile. Veuillez noter qu’il s’agit d’une fonctionnalité facultative et que vous pouvez utiliser les services de base de l’application sans sauvegarder vos données chez nous.
• Articles et conseils. Cette application a pour but de vous sensibiliser et de vous fournir les dernières techniques et tendances en matière d’épilation et de beauté de la peau. À cette fin, nous traitons vos données pour vous proposer des conseils et des articles pertinents dans la langue que vous avez sélectionnée dans les paramètres de votre appareil mobile et sur la base de vos données de traitement. Vous n’avez pas besoin de stocker vos données chez nous pour accéder à notre contenu au sein de l’application.
• Planifiez le traitement. Pour faciliter votre épilation IPL, Philips met à votre disposition une fonctionnalité de traitement programmé qui vous permet de planifier vos traitements et de suivre vos progrès. À cette fin, Philips traite des informations sur la partie du corps que vous souhaitez traiter et vos données de traitement. Ces informations nous aident à vous guider tout au long de votre parcours d’épilation et à améliorer les résultats futurs. Nous ne vous demandons pas de stocker vos données chez nous pour utiliser cette fonctionnalité. C’est à vous de décider si vous souhaitez ou non sauvegarder votre progression en toute sécurité ou la conserver localement sur votre appareil mobile.
• Débloquez des fonctionnalités premium. Si vous disposez d’un appareil premium, vous pouvez profiter de fonctionnalités exclusives de l’application. Pour les déverrouiller, nous devons traiter les données de votre compte MyPhilips afin d’authentifier votre éligibilité à ces fonctionnalités. En raison de la nature du traitement, vous ne pouvez déverrouiller ces fonctionnalités que si vous vous connectez à votre compte MyPhilips et consentez à stocker vos données en toute sécurité chez nous. Ces caractéristiques exclusives comprennent :
• Analyseur de peau. Exclusive aux appareils haut de gamme, la fonctionnalité « Skin Selfie Analyzer » vous permet de recevoir un diagnostic de peau basé sur vos réponses au questionnaire et votre selfie. Notre objectif est de vous informer, de vous conseiller et de vous accompagner tout au long de votre routine de soins de la peau. Comme les informations que nous collectons peuvent permettre de déduire des éléments sur la santé de votre peau, nous les considérons comme des données sensibles. Par conséquent, pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez donner votre consentement pour que nous traitions ce type de données personnelles et vous pouvez décider de sauvegarder en toute sécurité vos données avec nous pour stocker votre historique de diagnostic de peau. Le rapport que nous générons est standardisé et nous ne le personnaliserons pas avec des données supplémentaires traitées dans l’application. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé ci-dessus, pour plus d’informations. • Analyseur de poils corporels. La fonctionnalité « Body hair Analyzer » vous aide à suivre visuellement vos progrès en matière de réduction des poils. À l’aide de la technologie d’apprentissage automatique, Philips peut analyser la photo que vous prenez de la partie du corps traitée, tracer vos follicules pileux et fournir des informations d’analyse capillaire pour votre séance. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez consentir à ce que nous traitions ces données personnelles et vous pouvez demander de sauvegarder en toute sécurité vos données auprès de nous pour stocker votre historique. Nous ne fournirons pas de conseils ou de recommandations basés sur votre image dans votre rapport. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez consulter la section Fonctionnalités de Stockage cloud sécurisé ci-dessus pour plus d’informations. • Fournir des fonctionnalités de notifications au sein de l’application. Le maintien d’un programme de traitement cohérent est essentiel pour obtenir d’excellents résultats d’épilation, c’est pourquoi nous vous fournissons des rappels utiles pour rester sur la bonne voie. Ces notifications peuvent inclure des mises à jour sur les phases de votre traitement, ainsi que des nouvelles sur la date et l’heure de votre prochain traitement. À cette fin, nous traitons vos données sur nos serveurs cloud si vous en donnez l’autorisation et que vous utilisez un appareil fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Sinon, si vous préférez utiliser l’application localement, vos données resteront uniquement sur votre appareil mobile et nous ne traiterons pas vos données sur nos serveurs pour fournir les notifications relatives à l’application. • Analytiques. Pour ce faire, nous recueillons des informations sur la façon dont vous utilisez l’application et évaluons ses performances sur votre appareil mobile. Cela inclut l’identification et la résolution rapide de tout problème qui peut survenir, tel que les plantages de l’application. De plus, nous pouvons analyser l’impact de modifications ou fonctionnalités parmi différents groupes d’utilisateurs afin d’améliorer les interactions et votre expérience utilisateur. • Sondages et commentaires. À l’occasion, nous pouvons interagir avec vous pour recueillir vos commentaires en vous invitant à participer à des sondages ou à des projets de recherche que nous organisons. • Modèles d’intelligence artificielle. Nos modèles d’IA utilisent des données sélectionnées afin d’assurer leur précision et leur efficacité. Pour maintenir ce niveau de qualité et offrir la meilleure expérience possible, il peut être nécessaire de collecter des données supplémentaires, soit pour enrichir de nouveaux scénarios, soit pour améliorer les scénarios existants. Nous traitons les données liées à votre utilisation de nos fonctionnalités alimentées par l’IA (bodyhair analyzer et audio flash counter) en minimisant au maximum l’information identifiable et, dans la mesure du possible, en anonymisant ces données avant de les utiliser pour le réentraînement de nos algorithmes. Nous pouvons pseudonymiser, combiner et agréger les informations ci-dessus avec les données collectées lors de votre utilisation d’autres canaux numériques Philips tels que les réseaux sociaux, les sites Web, les e-mails, les applications et les produits connectés, afin d’en tirer des informations essentielles qui nous permettront d’améliorer nos produits et services afin de mieux répondre à vos besoins, avec des produits et services plus personnalisés et plus efficaces à l’avenir.
• Compteur de flashs par détection sonore. Pour optimiser votre traitement, vous devez effectuer un nombre précis de flashs sur la zone du corps traitée grâce à la fonctionnalité « audio flash counter ». En combinant vos données avec notre technologie d’apprentissage automatique, Philips peut vous conseiller sur le nombre de flashs nécessaires pour terminer le cycle de traitement. Votre enregistrement audio capture le nombre de flashs effectués. Philips utilise vos données pour calculer et afficher le pourcentage d’avancement de votre passage lors de la séance d’épilation IPL. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez consentir à ce que nous traitions ces données personnelles et accepter de sauvegarder en toute sécurité vos données auprès de nous. Nous ne personnalisons pas nos conseils en fonction des données personnelles collectées lors de l’utilisation de cette fonctionnalité. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé ci-dessus, pour plus d’informations.
• Améliorer nos produits et services. Notre objectif principal est de vous fournir les meilleurs produits et services possibles. Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif en nous autorisant à collecter et analyser certaines données vous concernant lorsque vous utilisez l’application et ses appareils.
• Analyseur de peau. Exclusive aux appareils haut de gamme, la fonctionnalité « Skin Selfie Analyzer » vous permet de recevoir un diagnostic de peau basé sur vos réponses au questionnaire et votre selfie. Notre objectif est de vous informer, de vous conseiller et de vous accompagner tout au long de votre routine de soins de la peau. Comme les informations que nous collectons peuvent permettre de déduire des éléments sur la santé de votre peau, nous les considérons comme des données sensibles. Par conséquent, pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez donner votre consentement pour que nous traitions ce type de données personnelles et vous pouvez décider de sauvegarder en toute sécurité vos données avec nous pour stocker votre historique de diagnostic de peau. Le rapport que nous générons est standardisé et nous ne le personnaliserons pas avec des données supplémentaires traitées dans l’application. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé ci-dessus, pour plus d’informations.
• Analyseur de poils corporels. La fonctionnalité « Body hair Analyzer » vous aide à suivre visuellement vos progrès en matière de réduction des poils. À l’aide de la technologie d’apprentissage automatique, Philips peut analyser la photo que vous prenez de la partie du corps traitée, tracer vos follicules pileux et fournir des informations d’analyse capillaire pour votre séance. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez consentir à ce que nous traitions ces données personnelles et vous pouvez demander de sauvegarder en toute sécurité vos données auprès de nous pour stocker votre historique. Nous ne fournirons pas de conseils ou de recommandations basés sur votre image dans votre rapport. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez consulter la section Fonctionnalités de Stockage cloud sécurisé ci-dessus pour plus d’informations.
• Fournir des fonctionnalités de notifications au sein de l’application. Le maintien d’un programme de traitement cohérent est essentiel pour obtenir d’excellents résultats d’épilation, c’est pourquoi nous vous fournissons des rappels utiles pour rester sur la bonne voie. Ces notifications peuvent inclure des mises à jour sur les phases de votre traitement, ainsi que des nouvelles sur la date et l’heure de votre prochain traitement. À cette fin, nous traitons vos données sur nos serveurs cloud si vous en donnez l’autorisation et que vous utilisez un appareil fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Sinon, si vous préférez utiliser l’application localement, vos données resteront uniquement sur votre appareil mobile et nous ne traiterons pas vos données sur nos serveurs pour fournir les notifications relatives à l’application.
• Analytiques. Pour ce faire, nous recueillons des informations sur la façon dont vous utilisez l’application et évaluons ses performances sur votre appareil mobile. Cela inclut l’identification et la résolution rapide de tout problème qui peut survenir, tel que les plantages de l’application. De plus, nous pouvons analyser l’impact de modifications ou fonctionnalités parmi différents groupes d’utilisateurs afin d’améliorer les interactions et votre expérience utilisateur.
• Sondages et commentaires. À l’occasion, nous pouvons interagir avec vous pour recueillir vos commentaires en vous invitant à participer à des sondages ou à des projets de recherche que nous organisons.
• Modèles d’intelligence artificielle. Nos modèles d’IA utilisent des données sélectionnées afin d’assurer leur précision et leur efficacité. Pour maintenir ce niveau de qualité et offrir la meilleure expérience possible, il peut être nécessaire de collecter des données supplémentaires, soit pour enrichir de nouveaux scénarios, soit pour améliorer les scénarios existants. Nous traitons les données liées à votre utilisation de nos fonctionnalités alimentées par l’IA (bodyhair analyzer et audio flash counter) en minimisant au maximum l’information identifiable et, dans la mesure du possible, en anonymisant ces données avant de les utiliser pour le réentraînement de nos algorithmes.
Nous pouvons pseudonymiser, combiner et agréger les informations ci-dessus avec les données collectées lors de votre utilisation d’autres canaux numériques Philips tels que les réseaux sociaux, les sites Web, les e-mails, les applications et les produits connectés, afin d’en tirer des informations essentielles qui nous permettront d’améliorer nos produits et services afin de mieux répondre à vos besoins, avec des produits et services plus personnalisés et plus efficaces à l’avenir.
Les données que nous traitons Les catégories de données personnelles que nous traitons comprennent ce qui suit : • Création et gestion de votre compte MyPhilips. Si vous créez un compte MyPhilips dans l’application, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes : • Vos coordonnées (telles que votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail). Si vous décidez de créer un compte MyPhilips avec votre compte de réseau social, le formulaire d’inscription sera pré-rempli avec les coordonnées fournies par votre fournisseur de réseau social. • Des informations sur votre localisation (comme votre pays, votre langue préférée) ; • Des informations sur votre produit/service enregistré (telles que le nom du produit acheté, la date et la preuve d’achat). Pour plus d’informations sur les données personnelles supplémentaires que nous pouvons collecter par le biais de votre compte MyPhilips, veuillez consulter la Politique de confidentialité de Philips.
Les données que nous traitons
Les catégories de données personnelles que nous traitons comprennent ce qui suit :
• Création et gestion de votre compte MyPhilips. Si vous créez un compte MyPhilips dans l’application, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :
• Vos coordonnées (telles que votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail). Si vous décidez de créer un compte MyPhilips avec votre compte de réseau social, le formulaire d’inscription sera pré-rempli avec les coordonnées fournies par votre fournisseur de réseau social.
• Des informations sur votre localisation (comme votre pays, votre langue préférée) ;
• Des informations sur votre produit/service enregistré (telles que le nom du produit acheté, la date et la preuve d’achat).
Pour plus d’informations sur les données personnelles supplémentaires que nous pouvons collecter par le biais de votre compte MyPhilips, veuillez consulter la Politique de confidentialité de Philips.
• Fournir des services d’application. • Stockage cloud sécurisé. Si vous décidez de sauvegarder vos données chez nous, nous traiterons et stockerons les catégories de données personnelles suivantes : • Informations sur votre compte MyPhilips (identifiant unique du compte Philips)
• Informations sur l’appareil (catégorie d’appareil et CTN)
• Informations sur votre programme de traitement (phase de traitement, intervalle, achèvement, nombre de traitements, intensité et niveau de confort, nombre de flashs et de points manqués, longueur de la zone du corps, traitement manqué ou en retard)
• Des informations sur votre peau (teint, routine et problèmes de peau) et si vous utilisez Skin Analyzer, nous traiterons également des informations sur votre rapport (score global de la peau, texture, fermeté, brillance de la peau, contour des yeux, éclat, cernes, douceur)
• Informations sur votre corps et les données de vos poils corporels (couleur des poils corporels) et si vous utilisez l’analyseur de poils corporels, nous traiterons également les informations relatives à votre rapport (nom de la zone corporelle, nombre de poils, emplacement et région d’intérêt, commentaires et métadonnées de votre image liée à ce rapport)
• Informations sur votre enregistrement audio si vous utilisez Flash Counter (chaque échantillon audio dure moins de 1 seconde)
• Informations sur votre photo (photo selfie de la peau, image de poils)
• Informations sur les paramètres de votre application (paramètres utilisateur)
• Fournir des services d’application.
• Stockage cloud sécurisé. Si vous décidez de sauvegarder vos données chez nous, nous traiterons et stockerons les catégories de données personnelles suivantes :
• Informations sur votre compte MyPhilips (identifiant unique du compte Philips)
• Informations sur le pays et la langue • Informations sur votre traitement (nombre de traitements)
• Informations sur le pays et la langue
• Informations sur votre traitement (nombre de traitements)
• Planifiez le traitement. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité de planification de traitement, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes : • Informations sur votre programme de traitement (phase de traitement, intervalle, achèvement, date, nombre de traitements, intensité et niveau de confort, nombre de flashs et de zone manquées, longueur de la zone du corps, traitement manqué ou en retard, retour d’expérience de la séance, coordonnées de l’algorithme pour la planification du traitement) • Informations sur votre peau (teint) et vos données sur le corps et les poils (nom de la zone du corps, couleur des poils) • Informations sur votre appareil (modèle) • Débloquez des fonctionnalités premium. Afin de débloquer des fonctionnalités exclusives de l’application pour l’appareil premium, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes : • Informations sur l’appareil (numéro de série de l’appareil, unité de gestion des stocks) • Informations sur l’utilisation de l’application (état de déverrouillage)
• Planifiez le traitement. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité de planification de traitement, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :
• Informations sur votre programme de traitement (phase de traitement, intervalle, achèvement, date, nombre de traitements, intensité et niveau de confort, nombre de flashs et de zone manquées, longueur de la zone du corps, traitement manqué ou en retard, retour d’expérience de la séance, coordonnées de l’algorithme pour la planification du traitement)
• Informations sur votre peau (teint) et vos données sur le corps et les poils (nom de la zone du corps, couleur des poils)
• Informations sur votre appareil (modèle)
• Débloquez des fonctionnalités premium. Afin de débloquer des fonctionnalités exclusives de l’application pour l’appareil premium, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :
• Informations sur l’appareil (numéro de série de l’appareil, unité de gestion des stocks)
• Informations sur l’utilisation de l’application (état de déverrouillage)
• Analyseur de peau. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité Skin selfie Analyzer, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes : • Informations sur votre photo (peau, visage, selfie) • Informations sur votre rapport (score global de la peau, texture, fermeté, pigmentation, brillance de la peau, contour des yeux, éclat, cernes, douceur) • Analyseur de poils corporels. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité Bodyhair Analyzer, nous traitons les catégories suivantes de données personnelles : • Informations sur les données relatives au corps et aux poils corporels (couleur des poils, nom de la zone corporelle, nombre de poils, emplacement et région d’intérêt, commentaires et métadonnées de votre image liée à ce rapport).Nous traitons indépendamment les coordonnées de densité des poils, séparément de la photographie. • Informations sur l’image (photo des poils du corps, date de la photo) • Compteur de flashs par détection sonore. Lors de l’utilisation de notre fonction de compteur de flash audio, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes: • Informations sur les enregistrements audio (plusieurs échantillons audio anonymisés de moins de 1 seconde chacun) • Information sur le programme de traitement (partie du corps associée au traitement, nombre de traitements effectués, longueur de la partie du corps) • Fournir des fonctionnalités de notification au sein de l’application. Pour vous fournir des notifications pertinentes, nous traitons la catégorie suivante de données personnelles • Coordonnées (nom) • Informations sur votre programme de traitement (date du traitement) • Informations sur votre appareil (ID de l’appareil)
• Analyseur de peau. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité Skin selfie Analyzer, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :
• Informations sur votre photo (peau, visage, selfie)
• Informations sur votre rapport (score global de la peau, texture, fermeté, pigmentation, brillance de la peau, contour des yeux, éclat, cernes, douceur)
• Analyseur de poils corporels. Lors de l’utilisation de notre fonctionnalité Bodyhair Analyzer, nous traitons les catégories suivantes de données personnelles :
• Informations sur les données relatives au corps et aux poils corporels (couleur des poils, nom de la zone corporelle, nombre de poils, emplacement et région d’intérêt, commentaires et métadonnées de votre image liée à ce rapport).Nous traitons indépendamment les coordonnées de densité des poils, séparément de la photographie.
• Informations sur l’image (photo des poils du corps, date de la photo)
• Compteur de flashs par détection sonore. Lors de l’utilisation de notre fonction de compteur de flash audio, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes:
• Informations sur les enregistrements audio (plusieurs échantillons audio anonymisés de moins de 1 seconde chacun)
• Information sur le programme de traitement (partie du corps associée au traitement, nombre de traitements effectués, longueur de la partie du corps)
• Fournir des fonctionnalités de notification au sein de l’application. Pour vous fournir des notifications pertinentes, nous traitons la catégorie suivante de données personnelles
• Coordonnées (nom)
• Informations sur votre programme de traitement (date du traitement)
• Informations sur votre appareil (ID de l’appareil)
• Améliorer nos produits et services • Analytique. Si vous nous autorisez à collecter des données analytiques, nous traitons les catégories suivantes de données personnelles : • Informations sur votre appareil mobile (telles que les identifiants de visiteur anonymisés, les données de l’appareil mobile, y compris les systèmes d’exploitation, le modèle et/ou la version de l’appareil, la dimension mobile et la taille de l’écran, la résolution, l’horodatage, l’adresse IP, la version de l’application, l’identifiant de l’appareil, le fabricant de l’appareil, l’ID matériel Android , la version de l’application, la quantité de RAM et d’espace disque, l’architecture du processeur ) • Informations sur l’utilisation de vos services de l’application (telles que des informations sur votre appareil, des informations sur les parties du corps, les poils et la peau, des informations sur votre programme de traitement, l’utilisation de l’application, votre appareil mobile et votre système d’exploitation). Nous veillons à ce que ces données soient pseudonymisées et ne contiennent pas d’identifiants directs tels que votre nom, votre adresse e-mail, etc. • Informations sur vos commentaires (tels que l’identifiant de l’appareil mobile, l’identifiant du client, le nom du système d’exploitation, la version, la version, la construction, le matériel, l’opérateur, la langue, le pays, le modèle de l’appareil local, les réponses et les commentaires, le fabricant, l’adresse IP anonyme, le système d’exploitation). • Informations sur l’enregistrement audio (plusieurs échantillons audio anonymisés de moins de 1 seconde chacun) • Informations sur l’image (photo des poils du corps, date de la photo)
• Améliorer nos produits et services
• Analytique. Si vous nous autorisez à collecter des données analytiques, nous traitons les catégories suivantes de données personnelles :
• Informations sur votre appareil mobile (telles que les identifiants de visiteur anonymisés, les données de l’appareil mobile, y compris les systèmes d’exploitation, le modèle et/ou la version de l’appareil, la dimension mobile et la taille de l’écran, la résolution, l’horodatage, l’adresse IP, la version de l’application, l’identifiant de l’appareil, le fabricant de l’appareil, l’ID matériel Android , la version de l’application, la quantité de RAM et d’espace disque, l’architecture du processeur )
• Informations sur l’utilisation de vos services de l’application (telles que des informations sur votre appareil, des informations sur les parties du corps, les poils et la peau, des informations sur votre programme de traitement, l’utilisation de l’application, votre appareil mobile et votre système d’exploitation).
Nous veillons à ce que ces données soient pseudonymisées et ne contiennent pas d’identifiants directs tels que votre nom, votre adresse e-mail, etc.
• Informations sur vos commentaires (tels que l’identifiant de l’appareil mobile, l’identifiant du client, le nom du système d’exploitation, la version, la version, la construction, le matériel, l’opérateur, la langue, le pays, le modèle de l’appareil local, les réponses et les commentaires, le fabricant, l’adresse IP anonyme, le système d’exploitation).
• Informations sur l’enregistrement audio (plusieurs échantillons audio anonymisés de moins de 1 seconde chacun)
• Informations sur l’image (photo des poils du corps, date de la photo)
Les bases légales nous permettant de traiter vos données personnelles sont les suivantes : • Création et gestion de votre compte MyPhilips. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat pour créer et gérer votre compte MyPhilips. Un accès limité à certainesinformations de votre appareil mobile peut être nécessaire afin de faciliter la communication avec vous et de garantir la fourniture du service que vous avez expressément sollicité. • Fournir des services au sein de l’application. • Stockage cloud sécurisé. Pour permettre la sauvegarde des données, nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat. Toutefois, étant donné que cette fonctionnalité peut impliquer le traitement de données sensibles, nous aurons besoin de votre consentement explicite. Veuillez noter que si vous ne donnez pas votre consentement, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Si vous ne souhaitez plus que nous sauvegardions vos données, vous pouvez choisir de supprimer votre compte et toutes les données associées. • Débloquez des fonctionnalités premium. Pour déverrouiller la fonctionnalité, nous vous demandons de créer/de vous connecter à votre compte myPhilips à des fins d’authentification et d’accès sécurisé aux fonctionnalités ci-dessous. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat pour traiter vos données afin de déverrouiller les fonctionnalités premium et de stocker votre statut de déverrouillage à des fins d’authentification future. Étant donné que nous avons également besoin de l’accès à l’appareil photo de votre appareil mobile pour activer les services ci-dessous, nous vous demanderons de nous donner l’autorisation d’accéder à votre appareil photo. De plus, les fonctionnalités premium ci-dessous vous permettent de voir vos données historiques pour lesquelles nous avons également besoin de votre consentement pour stocker vos données en toute sécurité chez nous. Étant donné qu’il n’est pas possible d’utiliser cette fonctionnalité sans créer de compte et sauvegarder vos données, veuillez-vous référer aux sections Création et gestion de votre compte MyPhilips et Stockage Cloud sécurisé de cette Politique de confidentialité de l’application pour plus d’informations.
• Articles et conseils d’épilation. Afin de faciliter la communication avec vous et de fournir le service que vous avez expressément demandé, nous accédons à un minimum d’informations provenant de votre appareil mobile, sur la base de l’exécution du contrat qui nous lie.
• Planifiez le traitement. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat. Il est possible d’utiliser cette fonctionnalité sans créer de compte et sauvegarder vos données. Toutefois, si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé pour plus d’informations.
Les bases légales nous permettant de traiter vos données personnelles sont les suivantes :
• Création et gestion de votre compte MyPhilips. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat pour créer et gérer votre compte MyPhilips. Un accès limité à certainesinformations de votre appareil mobile peut être nécessaire afin de faciliter la communication avec vous et de garantir la fourniture du service que vous avez expressément sollicité.
• Fournir des services au sein de l’application.
• Stockage cloud sécurisé. Pour permettre la sauvegarde des données, nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat. Toutefois, étant donné que cette fonctionnalité peut impliquer le traitement de données sensibles, nous aurons besoin de votre consentement explicite. Veuillez noter que si vous ne donnez pas votre consentement, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Si vous ne souhaitez plus que nous sauvegardions vos données, vous pouvez choisir de supprimer votre compte et toutes les données associées.
• Débloquez des fonctionnalités premium. Pour déverrouiller la fonctionnalité, nous vous demandons de créer/de vous connecter à votre compte myPhilips à des fins d’authentification et d’accès sécurisé aux fonctionnalités ci-dessous. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat pour traiter vos données afin de déverrouiller les fonctionnalités premium et de stocker votre statut de déverrouillage à des fins d’authentification future. Étant donné que nous avons également besoin de l’accès à l’appareil photo de votre appareil mobile pour activer les services ci-dessous, nous vous demanderons de nous donner l’autorisation d’accéder à votre appareil photo.
De plus, les fonctionnalités premium ci-dessous vous permettent de voir vos données historiques pour lesquelles nous avons également besoin de votre consentement pour stocker vos données en toute sécurité chez nous. Étant donné qu’il n’est pas possible d’utiliser cette fonctionnalité sans créer de compte et sauvegarder vos données, veuillez-vous référer aux sections Création et gestion de votre compte MyPhilips et Stockage Cloud sécurisé de cette Politique de confidentialité de l’application pour plus d’informations.
• Analyseur de peau. Nous nous appuyons sur votre consentement explicite, car cette fonctionnalité peut impliquer le traitement de données sensibles. Nous pouvons vous demander l’autorisation d’accéder à l’appareil photo de votre appareil mobile et vous restez toujours libre de supprimer cet accès dans les paramètres de votre appareil mobile. • Améliorer nos produits et services. • Analytique. Nous nous appuyons sur notre intérêt légitime à traiter vos données à cette fin. Nous veillons à ce que, dans la poursuite de cet intérêt légitime, vos droits et libertés ne soient pas affectés de manière significative grâce à un test approfondi de mise en balance des intérêts légitimes. • Sondages et commentaires. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’intérêt légitime pour mener des enquêtes. Ces sondages sont essentiels pour améliorer votre expérience utilisateur et les services que nous fournissons. Nous veillons à ce que, dans la poursuite de cet intérêt légitime, vos droits et libertés ne soient pas affectés de manière significative grâce à un test approfondi de mise en balance des intérêts légitimes. Nous nous appuyons sur les cookies pour permettre l’accès à vos informations aux fins susmentionnées et sollicitons votre consentement explicite avant d’activer ces cookies. Veuillez consulter le chapitre ci-dessous intitulé Accès ou stockage d’informations sur votre appareil. Vous pouvez choisir de retirer ce consentement à tout moment dans les paramètres de l’application. Si vous retirez ce consentement, nous ne collecterons et ne traiterons plus de données supplémentaires, mais les données précédemment collectées/traitées pourront toujours être utilisées à des fins d’amélioration des produits et services. Nous nous appuyons sur votre consentement explicite avant de permettre l’accès à vos informations pour vous afficher des sondages et des formulaires de retour d’expérience dans l’application. Vous pouvez choisir de retirer ce consentement à tout moment dans les paramètres de l’application. Si vous retirez ce consentement, nous ne collecterons et ne traiterons plus ces données, mais les données précédemment collectées/traitées pourront toujours être utilisées à des fins d’amélioration des produits et services. Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons pseudonymiser, combiner et agréger ces informations avec d’autres informations que nous pouvons avoir sur vous, afin d’en tirer des informations clés et d’améliorer nos produits, services et solutions. À cette fin spécifique, nous nous appuyons sur notre intérêt légitime. Nous effectuons toujours un test d’équilibre afin de nous assurer que nos intérêts légitimes l’emportent sur les risques pour vos droits et libertés. • Modèles d’intelligence artificielle. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’intérêt légitime pour minimiser et anonymiser vos données afin de réentraîner nos modèles d’intelligence artificielle.
• Analyseur de poils corporels. Nous nous appuyons sur votre consentement explicite, car cette fonctionnalité peut impliquer le traitement de données sensibles. Nous pouvons vous demander l’autorisation d’accéder à l’appareil photo de votre appareil mobile et vous restez toujours libre de supprimer cet accès dans les paramètres de votre appareil mobile.
• Compteur de flashs par détection sonore. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contrat. Nous pouvons vous demander de nous donner l’autorisation d’accéder à votre microphone de votre appareil mobile et vous restez toujours libre de supprimer cet accès dans les paramètres de votre appareil mobile.
• Fournir des fonctionnalités de notification au sein de l’application. En fonction des notifications, nous nous appuyons sur la base juridique de l’exécution du contratpour faciliter et permettre la communication avec vous et fournir le service que vous avez explicitement demandé. Cependant, toute notification associée à des initiatives de marketing basées sur vos données personnelles nécessitera votre consentement préalable au sein de notre application.
• Analyseur de peau. Nous nous appuyons sur votre consentement explicite, car cette fonctionnalité peut impliquer le traitement de données sensibles. Nous pouvons vous demander l’autorisation d’accéder à l’appareil photo de votre appareil mobile et vous restez toujours libre de supprimer cet accès dans les paramètres de votre appareil mobile.
• Améliorer nos produits et services.
• Analytique. Nous nous appuyons sur notre intérêt légitime à traiter vos données à cette fin. Nous veillons à ce que, dans la poursuite de cet intérêt légitime, vos droits et libertés ne soient pas affectés de manière significative grâce à un test approfondi de mise en balance des intérêts légitimes.
• Sondages et commentaires. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’intérêt légitime pour mener des enquêtes. Ces sondages sont essentiels pour améliorer votre expérience utilisateur et les services que nous fournissons. Nous veillons à ce que, dans la poursuite de cet intérêt légitime, vos droits et libertés ne soient pas affectés de manière significative grâce à un test approfondi de mise en balance des intérêts légitimes.
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Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons pseudonymiser, combiner et agréger ces informations avec d’autres informations que nous pouvons avoir sur vous, afin d’en tirer des informations clés et d’améliorer nos produits, services et solutions. À cette fin spécifique, nous nous appuyons sur notre intérêt légitime. Nous effectuons toujours un test d’équilibre afin de nous assurer que nos intérêts légitimes l’emportent sur les risques pour vos droits et libertés.
• Modèles d’intelligence artificielle. Nous nous appuyons sur la base juridique de l’intérêt légitime pour minimiser et anonymiser vos données afin de réentraîner nos modèles d’intelligence artificielle.
Lorsque cela est nécessaire pour fournir nos services, l'application peut vous demander l'autorisation d'accéder aux capacités de stockage, aux capteurs ou à d'autres fonctionnalités de votre appareil mobile. Ces autorisations comprennent ce qui suit : • Fichiers. L’application nécessite l’accès aux fichiers de l’appareil mobile pour stocker les configurations de langue et d’autres fichiers que l’application utilise pour fonctionner (par exemple, des graphiques, des fichiers multimédias ou d’autres ressources de programme volumineuses). Si vous supprimez l'application, les données seront supprimées de votre appareil mobile. • Photos et médias. L’application peut demander l’autorisation d’accéder à l’appareil photo ou à la galerie de photos de l’appareil mobile si vous souhaitez utiliser la fonction Skin AI ou BodyHair Analyzer. Comme condition technique préalable, les systèmes d’exploitation Android peuvent demander l’autorisation pour les vidéos, cependant, l’application n’utilisera l’autorisation d’accéder à l’appareil photo que pour prendre des photos. Les données resteront stockées dans l’application sur l’appareil mobile, où Philips n’y aura pas accès à moins que vous ne donniez votre consentement. • Microphone et enregistrements audio. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de l’application ou participer à des projets de recherche qui permettent à l’application de compter le nombre de clignotements de votre appareil en fonction des sons qu’il émet lorsqu’il clignote. Dans ce cas, l'application requiert votre autorisation pour accéder au microphone ou aux fonctions d'enregistrement de votre appareil. À moins que nous n'obtenions votre consentement explicite, nous ne stockerons ni n'accéderons à aucun enregistrement audio. Les données seront traitées sur votre appareil mobile et resteront sur celui-ci. • Autres. Dans certains cas, votre système d'exploitation peut demander des autorisations dont votre appareil mobile a besoin pour des raisons techniques, mais qui ne sont ni contrôlées ni utilisées par Philips. Nous ne recueillerons aucune donnée associée à ces autorisations, sauf si nous y sommes tenus pour fournir nos services conformément à la présente Politique de confidentialité.
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• Microphone et enregistrements audio. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de l’application ou participer à des projets de recherche qui permettent à l’application de compter le nombre de clignotements de votre appareil en fonction des sons qu’il émet lorsqu’il clignote. Dans ce cas, l'application requiert votre autorisation pour accéder au microphone ou aux fonctions d'enregistrement de votre appareil. À moins que nous n'obtenions votre consentement explicite, nous ne stockerons ni n'accéderons à aucun enregistrement audio. Les données seront traitées sur votre appareil mobile et resteront sur celui-ci.
• Autres. Dans certains cas, votre système d'exploitation peut demander des autorisations dont votre appareil mobile a besoin pour des raisons techniques, mais qui ne sont ni contrôlées ni utilisées par Philips. Nous ne recueillerons aucune donnée associée à ces autorisations, sauf si nous y sommes tenus pour fournir nos services conformément à la présente Politique de confidentialité.
Lorsque cela est nécessaire pour fournir nos services et sous réserve de la Politique de confidentialité de l’application, nous pouvons accéder aux informations de votre appareil ou stocker certaines informations sur votre appareil. Pour ce faire, nous pouvons utiliser diverses technologies telles que des cookies, des balises, des pixels, des SDK ou des technologies similaires, que nous désignons collectivement comme « cookies » ci-après. • Cookies requis. Dans certains cas, l’accès/le stockage d’informations sur votre appareil est essentiel pour vous fournir les services de l’application. Dans de tels cas, nous n’avons pas besoin de votre consentement préalable pour permettre l’accès ou le stockage. • Sécurité et authentification. Nous utilisons des cookies fonctionnels à des fins de sécurité, d’authentification, de gestion de session et de service. Ces cookies nous aident à vérifier votre identité, à protéger votre compte et à fournir nos services. • Cookies nécessaires pour fournir le Service explicitement demandé par vous. Lorsque cela est essentiel pour fournir nos services (par exemple, pour nous assurer que nous fournissons le contenu de l’application pertinent pour votre pays de résidence et dans la langue de votre choix, ou pour nous assurer que le contenu s’adapte à l’écran de votre appareil mobile), nous pouvons avoir besoin de traiter des informations provenant de votre appareil mobile, y compris votre adresse IP, le type de navigateur Internet mobile, système d’exploitation, informations sur l’opérateur de la carte SIM, données de session et d’utilisation, ou données de performance liées au service. • Autres cookies. Nous utilisons des cookies à des fins analytiques et d’amélioration des produits. Ces cookies lisent des informations et des données personnelles de votre appareil mobile et de vos données d’utilisation et d’interaction avec l’application, et sont soumis à votre consentement préalable.
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La présente Politique de confidentialité fait partie de la Politique de confidentialité globale de Philips, que nous vous encourageons à lire, et doit être lue conjointement avec celle-ci. La Politique deconfidentialité globale de Philips fait partie intégrante du présent document et fournit des informations supplémentaires sur les catégories de tiers avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles, les mesures que nous mettons en œuvre pour protéger vos données personnelles, les transferts internationaux de données et les garanties en place, vos droits à la vie privée en vertu des lois applicables en matière de protection des données, comment contacter le délégué à la protection des données concerné, ou déposer une plainte, ainsi que des informations pertinentes spécifiques à certaines juridictions.
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