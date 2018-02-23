Privacy Notice

• Analyseur de peau. Exclusive aux appareils haut de gamme, la fonctionnalité « Skin Selfie Analyzer » vous permet de recevoir un diagnostic de peau basé sur vos réponses au questionnaire et votre selfie. Notre objectif est de vous informer, de vous conseiller et de vous accompagner tout au long de votre routine de soins de la peau. Comme les informations que nous collectons peuvent permettre de déduire des éléments sur la santé de votre peau, nous les considérons comme des données sensibles. Par conséquent, pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez donner votre consentement pour que nous traitions ce type de données personnelles et vous pouvez décider de sauvegarder en toute sécurité vos données avec nous pour stocker votre historique de diagnostic de peau. Le rapport que nous générons est standardisé et nous ne le personnaliserons pas avec des données supplémentaires traitées dans l’application. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé ci-dessus, pour plus d’informations. • Analyseur de poils corporels. La fonctionnalité « Body hair Analyzer » vous aide à suivre visuellement vos progrès en matière de réduction des poils. À l’aide de la technologie d’apprentissage automatique, Philips peut analyser la photo que vous prenez de la partie du corps traitée, tracer vos follicules pileux et fournir des informations d’analyse capillaire pour votre séance. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez consentir à ce que nous traitions ces données personnelles et vous pouvez demander de sauvegarder en toute sécurité vos données auprès de nous pour stocker votre historique. Nous ne fournirons pas de conseils ou de recommandations basés sur votre image dans votre rapport. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez consulter la section Fonctionnalités de Stockage cloud sécurisé ci-dessus pour plus d’informations.

• Compteur de flashs par détection sonore. Pour optimiser votre traitement, vous devez effectuer un nombre précis de flashs sur la zone du corps traitée grâce à la fonctionnalité « audio flash counter ». En combinant vos données avec notre technologie d’apprentissage automatique, Philips peut vous conseiller sur le nombre de flashs nécessaires pour terminer le cycle de traitement. Votre enregistrement audio capture le nombre de flashs effectués. Philips utilise vos données pour calculer et afficher le pourcentage d’avancement de votre passage lors de la séance d’épilation IPL. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez consentir à ce que nous traitions ces données personnelles et accepter de sauvegarder en toute sécurité vos données auprès de nous. Nous ne personnalisons pas nos conseils en fonction des données personnelles collectées lors de l’utilisation de cette fonctionnalité. Si vous choisissez de stocker vos informations chez nous, veuillez-vous référer à la section Stockage cloud sécurisé ci-dessus, pour plus d’informations. • Fournir des fonctionnalités de notifications au sein de l’application. Le maintien d’un programme de traitement cohérent est essentiel pour obtenir d’excellents résultats d’épilation, c’est pourquoi nous vous fournissons des rappels utiles pour rester sur la bonne voie. Ces notifications peuvent inclure des mises à jour sur les phases de votre traitement, ainsi que des nouvelles sur la date et l’heure de votre prochain traitement. À cette fin, nous traitons vos données sur nos serveurs cloud si vous en donnez l’autorisation et que vous utilisez un appareil fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Sinon, si vous préférez utiliser l’application localement, vos données resteront uniquement sur votre appareil mobile et nous ne traiterons pas vos données sur nos serveurs pour fournir les notifications relatives à l’application.

• Améliorer nos produits et services. Notre objectif principal est de vous fournir les meilleurs produits et services possibles. Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif en nous autorisant à collecter et analyser certaines données vous concernant lorsque vous utilisez l’application et ses appareils. • Analytiques. Pour ce faire, nous recueillons des informations sur la façon dont vous utilisez l’application et évaluons ses performances sur votre appareil mobile. Cela inclut l’identification et la résolution rapide de tout problème qui peut survenir, tel que les plantages de l’application. De plus, nous pouvons analyser l’impact de modifications ou fonctionnalités parmi différents groupes d’utilisateurs afin d’améliorer les interactions et votre expérience utilisateur. • Sondages et commentaires. À l’occasion, nous pouvons interagir avec vous pour recueillir vos commentaires en vous invitant à participer à des sondages ou à des projets de recherche que nous organisons. • Modèles d’intelligence artificielle. Nos modèles d’IA utilisent des données sélectionnées afin d’assurer leur précision et leur efficacité. Pour maintenir ce niveau de qualité et offrir la meilleure expérience possible, il peut être nécessaire de collecter des données supplémentaires, soit pour enrichir de nouveaux scénarios, soit pour améliorer les scénarios existants. Nous traitons les données liées à votre utilisation de nos fonctionnalités alimentées par l’IA (bodyhair analyzer et audio flash counter) en minimisant au maximum l’information identifiable et, dans la mesure du possible, en anonymisant ces données avant de les utiliser pour le réentraînement de nos algorithmes. Nous pouvons pseudonymiser, combiner et agréger les informations ci-dessus avec les données collectées lors de votre utilisation d’autres canaux numériques Philips tels que les réseaux sociaux, les sites Web, les e-mails, les applications et les produits connectés, afin d’en tirer des informations essentielles qui nous permettront d’améliorer nos produits et services afin de mieux répondre à vos besoins, avec des produits et services plus personnalisés et plus efficaces à l’avenir.