Philips Lumea IPL אפליקציית

• מנתח סלפי עור. בלעדי למכשירי פרימיום, תכונת מנתח הסלפי של העור מאפשרת לך לקבל אבחון עור על סמך הסלפי והתשובות לשאלון שלך. המטרה הסופית שלנו היא לספק לך חינוך, ייעוץ והדרכה לאורך כל מסע טיפוח העור שלך. מכיוון שהמידע שאנו אוספים יכול לשמש להסקת מסקנות לגבי בריאות העור שלך, אנו רואים בו נתונים רגישים. לכן, כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לתת את אישורך לכך שנעבד נתונים אישיים מסוג זה ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את היסטוריית אבחון העור שלך. דוח העיצוב שאנו מפיקים הוא סטנדרטי, ולא נתאים אותו אישית עם נתונים נוספים המעובדים באפליקציה. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, .עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף

• מנתח שיער גוף. מנתח שיער הגוף עוזר לך לעקוב חזותית אחר התקדמות הפחתת השיער שלך. באמצעות טכנולוגיית למידת מכונה, פיליפס יכולה לנתח את התמונה שאתה מצלם של חלק הגוף המטופל, לשרטט את זקיקי השיער שלך ולספק תובנות ניתוח שיער עבור הפגישה שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את ההיסטוריה שלך. לא נספק עצות או המלצות על סמך התמונה שלך בדוח ניתוח השיער שלך. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין .בסעיף התכונות של אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף

• תכונת מונה פלאש אודיו. כדי לייעל את הטיפול שלך, עליך לבצע מספר מסוים של הבזקים באזור הגוף המטופל. על-ידי שילוב הנתונים שלך עם טכנולוגיית למידת המכונה שלנו, פיליפס יכולה לייעץ לך לגבי מספר ההבזקים הדרושים להשלמת מחזור הטיפול. הקלטת השמע שלך לוכדת את מספר ההבזקים שבוצעו. פיליפס מעבדת את הנתונים שלך כדי לתת לך אחוז השלמה לשבץ שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ולהסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו. איננו מתאימים אישית את הטיפים שלנו על סמך הנתונים האישיים שנאספו במהלך השימוש בתכונה זו. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף • ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. שמירה על לוח זמנים עקבי לטיפול חיונית להשגת תוצאות נהדרות להסרת שיער, וזו הסיבה שאנו מספקים לך תזכורות מועילות להישאר במסלול. הודעות אלו עשויות לכלול עדכונים על שלבי הטיפול שלך, כמו גם חדשות על תאריך ושעת הטיפול הקרובים. למטרה זו, אנו מעבדים את הנתונים שלך בקצה העורפי שלנו אם אתה מספק הרשאה ואתה משתמש במכשיר עם מערכת הפעלה אנדרואיד. אחרת, אם אתה מעדיף להשתמש באפליקציה באופן מקומי, הנתונים שלך יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלך ולא נעבד את הנתונים שלך בשרתים שלנו כדי לספק יכולות שליחה וקבלה של הודעות לאפליקציה

• לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. המטרה העיקרית שלנו היא לספק לך את המוצרים והשירותים הטובים ביותר האפשריים. אתה יכול לעזור לנו להשיג זאת על ידי מתן אפשרות לצפות ולאסוף נתונים ממך כאשר אתה משתמש באפליקציה זו ובמכשירים המחוברים. • ניתוחים. כדי להשיג זאת, אנו אוספים מידע על אופן השימוש שלך באפליקציה ומעריכים את ביצועיה במכשיר הנייד שלך. זה כולל זיהוי ופתרון מיידי של כל בעיה שעלולה להתעורר, כגון קריסות אפליקציה. בנוסף, אנו עשויים לנתח שינויים או תכונות בקרב קבוצות שונות של משתמשים כדי לשפר את האינטראקציות וחוויות המשתמש. • סקרים ומשוב. מדי פעם, אנו עשויים ליצור איתך אינטראקציה כדי לאסוף את המשוב שלך על ידי הזמנתך להשתתף בסקרים או בפרויקטי מחקר המאורגנים על ידינו • מודלים של בינה מלאכותית. מודלי הבינה המלאכותית שלנו משתמשים בנתונים שנאספו כדי להבטיח את הדיוק והיעילות שלהם. כדי לשמור על רמת איכות זו ולספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית, ייתכן שנצטרך לאסוף נתונים נוספים כדי להכשיר אותם מחדש לתרחישים או לשפר תרחישים קיימים. אנו מעבדים נתונים הקשורים לשימוש שלך בתכונות המופעלות על ידי בינה מלאכותית (מנתח שיער גוףומונה פלאש אודיו) כדי למזער עוד יותר וככל האפשר להפוך את הנתונים לאנונימיים לפני השימוש בהם לאימון מחדש של אלגוריתמים אנו עשויים להפוך את המידע לעיל לאנונימי, לשלב ולצבור אותו עם נתונים שנאספו מהשימוש שלך בערוצים דיגיטליים אחרים של פיליפס כגון מדיה חברתית, אתרי אינטרנט, הודעות דוא"ל, אפליקציות ומוצרים מחוברים, על מנת להפיק תובנות קריטיות שיאפשרו לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו כדי לענות טוב יותר על הצרכים שלך, עם מוצרים ושירותים מותאמים אישית ויעילים יותר בעתיד