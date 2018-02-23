Philips Lumea IPL אפליקציית

עודכן לאחרונה באוקטובר 2025 מבוא והיקף אפליקציית Philips Lumea IPL ("האפליקציה") מספקת לך טיפולי הודעת פרטיות זו של אפליקציית Philips Lumea IPL ("הודעת פרטיות האפליקציה") מסבירה כיצד פיליפס מעבדת מידע ונתונים אישיים כאשר אתה משתמש באפליקציה ובמוצרים המחוברים אליה ("התקנים"), ומשלימה את, הודעת הפרטיות של פיליפס המספקת מידע כללי על האופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, כולל מידע שאינו מכוסה במפורש בהודעת פרטיות זו של האפליקציה. בקר נתונים
שיער, הסרת שיער ושירותים שגרתיים מותאמים אישית.
בקר הנתונים של הנתונים שלך הוא Philips Consumer Lifestyle B.V., שכתובתו נמצאת בכתובת High Tech Campus 52, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands.
עודכן לאחרונה באוקטובר 2025
מבוא והיקף
אפליקציית Philips Lumea IPL ("האפליקציה") מספקת לך טיפולי
הודעת פרטיות זו של אפליקציית Philips Lumea IPL ("הודעת פרטיות האפליקציה") מסבירה כיצד פיליפס מעבדת מידע ונתונים אישיים כאשר אתה משתמש באפליקציה ובמוצרים המחוברים אליה ("התקנים"), ומשלימה את, הודעת הפרטיות של פיליפס המספקת מידע כללי על האופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, כולל מידע שאינו מכוסה במפורש בהודעת פרטיות זו של האפליקציה.
בקר נתונים
מדוע אנו מעבדים את הנתונים שלך • יצירה וניהול של חשבון MyPhilips שלך. בעת השימוש באפליקציה, יש לך אפשרות ליצור ו/או להיכנס לחשבון MyPhilips שלך או להשתמש באפליקציה במצב אורח. אם תחליט להשתמש באפליקציה עם חשבון, תוכל להזין את המידע האישי שלך באופן ידני או להשתמש באישורי כניסה של צד שלישי. הרישום אצלנו מעניק לך גישה להטבות יקרות ערך, כולל כיסוי אחריות מורחבת עבור המוצרים שלך, גיבוי מאובטח של הנתונים שלך, גישה לתכונות פרימיום והיכולת לרשום בקלות את המוצרים שלך. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו תוכל להשתמש בחשבון MyPhilips שלך, עיין בהודעת הפרטיות של .פיליפס • לספק שירותי אפליקציה. על מנת לספק לך חווית הסרת שיער מותאמת אישית ומקיפה באפליקציה שלך, אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ומאפשרים לך לעקוב אחר ההתקדמות, הסרת השיער והיסטוריית העור שלך, ולהתאים אישית את החוויה שלך. תכונות האפליקציה שעשויות לעבד את הנתונים האישיים שלך כוללות: • אחסון מאובטח בענן. על ידי יצירת חשבון MyPhilips שלך ומתן הסכמתך לסנכרון גיבוי נתונים, אתה מאפשר לנו לאחסן באופן מאובטח את נתוני העור, הגוף והשיער שלך, נתוני מכשיר IPL , נתוני תוכנית טיפול וכל נתונים אחרים שתבחר להעלות לאפליקציה. אפשרות זו עוזרת להבטיח שהנתונים שלך מגובים בבטחה, במיוחד אם אתה צריך להתקין מחדש את האפליקציה במכשיר אחר. אם אתה משתמש באפליקציה באופן מקומי, הנתונים שלך יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלך. שים לב שזוהי תכונה אופציונלית ואתה יכול להשתמש בשירותי .הליבה באפליקציה מבלי לגבות את הנתונים שלך אצלנו • מאמרים וטיפים. אפליקציה זו נועדה להעלות את המודעות שלך ולספק לך את הטכניקות והטרנדים העדכניים ביותר בהסרת שיער ויופי העור. למטרה זו, אנו מעבדים את הנתונים שלך כדי להציע לך טיפים ומאמרים רלוונטיים בשפה שבחרת בהגדרות המכשיר הנייד שלך ועל סמך נתוני הטיפול שלך. אינך צריך לאחסן את הנתונים שלך אצלנו כדי לגשת לתוכן בתוך האפליקציה שלנו • קבעו טיפול. כדי להקל על הסרת השיער שלך ב-IPL , פיליפס מספקת לך פונקציונליות טיפול בלוח זמנים המאפשרת לך לתכנן את הטיפולים שלך ולעקוב אחר ההתקדמות שלך. למטרה זו, פיליפס מעבדת מידע על חלק הגוף שבו ברצונך לטפל ונתוני הטיפול שלך. מידע זה עוזר לנו להדריך אותך במסע הסרת השיער שלך ועוזר לשפר את התוצאות העתידיות. איננו דורשים ממך לאחסן את הנתונים שלך אצלנו כדי להשתמש בתכונה זו. בסופו של דבר זה תלוי בך להחליט אם אתה רוצה לגבות את ההתקדמות שלך בצורה מאובטחת או לשמור אותה באופן מקומי במכשיר הנייד שלך • קבלו גישה לתכונות פרימיום. אם יש לך מכשיר פרימיום, תוכל ליהנות מתכונות אפליקציה בלעדיות. כדי לבטל את הנעילה שלהם, עלינו לעבד את נתוני חשבון MyPhilips שלך כדי לאמת את זכאותך לתכונות אלה. בשל אופי העיבוד, תוכל לבטל את נעילת התכונות הללו רק אם תיכנס לחשבון MyPhilips שלך ותסכים לאחסן את הנתונים שלך אצלנו באופן מאובטח. תכונות בלעדיות אלה כוללות
בכפוף לבחירותיך, אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:
מדוע אנו מעבדים את הנתונים שלך
• יצירה וניהול של חשבון MyPhilips שלך. בעת השימוש באפליקציה, יש לך אפשרות ליצור ו/או להיכנס לחשבון MyPhilips שלך או להשתמש באפליקציה במצב אורח. אם תחליט להשתמש באפליקציה עם חשבון, תוכל להזין את המידע האישי שלך באופן ידני או להשתמש באישורי כניסה של צד שלישי. הרישום אצלנו מעניק לך גישה להטבות יקרות ערך, כולל כיסוי אחריות מורחבת עבור המוצרים שלך, גיבוי מאובטח של הנתונים שלך, גישה לתכונות פרימיום והיכולת לרשום בקלות את המוצרים שלך. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו תוכל להשתמש בחשבון MyPhilips שלך, עיין בהודעת הפרטיות של .פיליפס
• לספק שירותי אפליקציה. על מנת לספק לך חווית הסרת שיער מותאמת אישית ומקיפה באפליקציה שלך, אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ומאפשרים לך לעקוב אחר ההתקדמות, הסרת השיער והיסטוריית העור שלך, ולהתאים אישית את החוויה שלך. תכונות האפליקציה שעשויות לעבד את הנתונים האישיים שלך כוללות:
• אחסון מאובטח בענן. על ידי יצירת חשבון MyPhilips שלך ומתן הסכמתך לסנכרון גיבוי נתונים, אתה מאפשר לנו לאחסן באופן מאובטח את נתוני העור, הגוף והשיער שלך, נתוני מכשיר IPL , נתוני תוכנית טיפול וכל נתונים אחרים שתבחר להעלות לאפליקציה. אפשרות זו עוזרת להבטיח שהנתונים שלך מגובים בבטחה, במיוחד אם אתה צריך להתקין מחדש את האפליקציה במכשיר אחר. אם אתה משתמש באפליקציה באופן מקומי, הנתונים שלך יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלך. שים לב שזוהי תכונה אופציונלית ואתה יכול להשתמש בשירותי .הליבה באפליקציה מבלי לגבות את הנתונים שלך אצלנו
• מאמרים וטיפים. אפליקציה זו נועדה להעלות את המודעות שלך ולספק לך את הטכניקות והטרנדים העדכניים ביותר בהסרת שיער ויופי העור. למטרה זו, אנו מעבדים את הנתונים שלך כדי להציע לך טיפים ומאמרים רלוונטיים בשפה שבחרת בהגדרות המכשיר הנייד שלך ועל סמך נתוני הטיפול שלך. אינך צריך לאחסן את הנתונים שלך אצלנו כדי לגשת לתוכן בתוך האפליקציה שלנו
• קבעו טיפול. כדי להקל על הסרת השיער שלך ב-IPL , פיליפס מספקת לך פונקציונליות טיפול בלוח זמנים המאפשרת לך לתכנן את הטיפולים שלך ולעקוב אחר ההתקדמות שלך. למטרה זו, פיליפס מעבדת מידע על חלק הגוף שבו ברצונך לטפל ונתוני הטיפול שלך. מידע זה עוזר לנו להדריך אותך במסע הסרת השיער שלך ועוזר לשפר את התוצאות העתידיות. איננו דורשים ממך לאחסן את הנתונים שלך אצלנו כדי להשתמש בתכונה זו. בסופו של דבר זה תלוי בך להחליט אם אתה רוצה לגבות את ההתקדמות שלך בצורה מאובטחת או לשמור אותה באופן מקומי במכשיר הנייד שלך
• קבלו גישה לתכונות פרימיום. אם יש לך מכשיר פרימיום, תוכל ליהנות מתכונות אפליקציה בלעדיות. כדי לבטל את הנעילה שלהם, עלינו לעבד את נתוני חשבון MyPhilips שלך כדי לאמת את זכאותך לתכונות אלה. בשל אופי העיבוד, תוכל לבטל את נעילת התכונות הללו רק אם תיכנס לחשבון MyPhilips שלך ותסכים לאחסן את הנתונים שלך אצלנו באופן מאובטח. תכונות בלעדיות אלה כוללות
• מנתח סלפי עור. בלעדי למכשירי פרימיום, תכונת מנתח הסלפי של העור מאפשרת לך לקבל אבחון עור על סמך הסלפי והתשובות לשאלון שלך. המטרה הסופית שלנו היא לספק לך חינוך, ייעוץ והדרכה לאורך כל מסע טיפוח העור שלך. מכיוון שהמידע שאנו אוספים יכול לשמש להסקת מסקנות לגבי בריאות העור שלך, אנו רואים בו נתונים רגישים. לכן, כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לתת את אישורך לכך שנעבד נתונים אישיים מסוג זה ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את היסטוריית אבחון העור שלך. דוח העיצוב שאנו מפיקים הוא סטנדרטי, ולא נתאים אותו אישית עם נתונים נוספים המעובדים באפליקציה. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, .עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף • מנתח שיער גוף. מנתח שיער הגוף עוזר לך לעקוב חזותית אחר התקדמות הפחתת השיער שלך. באמצעות טכנולוגיית למידת מכונה, פיליפס יכולה לנתח את התמונה שאתה מצלם של חלק הגוף המטופל, לשרטט את זקיקי השיער שלך ולספק תובנות ניתוח שיער עבור הפגישה שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את ההיסטוריה שלך. לא נספק עצות או המלצות על סמך התמונה שלך בדוח ניתוח השיער שלך. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין .בסעיף התכונות של אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף • תכונת מונה פלאש אודיו. כדי לייעל את הטיפול שלך, עליך לבצע מספר מסוים של הבזקים באזור הגוף המטופל. על-ידי שילוב הנתונים שלך עם טכנולוגיית למידת המכונה שלנו, פיליפס יכולה לייעץ לך לגבי מספר ההבזקים הדרושים להשלמת מחזור הטיפול. הקלטת השמע שלך לוכדת את מספר ההבזקים שבוצעו. פיליפס מעבדת את הנתונים שלך כדי לתת לך אחוז השלמה לשבץ שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ולהסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו. איננו מתאימים אישית את הטיפים שלנו על סמך הנתונים האישיים שנאספו במהלך השימוש בתכונה זו. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף • ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. שמירה על לוח זמנים עקבי לטיפול חיונית להשגת תוצאות נהדרות להסרת שיער, וזו הסיבה שאנו מספקים לך תזכורות מועילות להישאר במסלול. הודעות אלו עשויות לכלול עדכונים על שלבי הטיפול שלך, כמו גם חדשות על תאריך ושעת הטיפול הקרובים. למטרה זו, אנו מעבדים את הנתונים שלך בקצה העורפי שלנו אם אתה מספק הרשאה ואתה משתמש במכשיר עם מערכת הפעלה אנדרואיד. אחרת, אם אתה מעדיף להשתמש באפליקציה באופן מקומי, הנתונים שלך יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלך ולא נעבד את הנתונים שלך בשרתים שלנו כדי לספק יכולות שליחה וקבלה של הודעות לאפליקציה • ניתוחים. כדי להשיג זאת, אנו אוספים מידע על אופן השימוש שלך באפליקציה ומעריכים את ביצועיה במכשיר הנייד שלך. זה כולל זיהוי ופתרון מיידי של כל בעיה שעלולה להתעורר, כגון קריסות אפליקציה. בנוסף, אנו עשויים לנתח שינויים או תכונות בקרב קבוצות שונות של משתמשים כדי לשפר את האינטראקציות וחוויות המשתמש. • סקרים ומשוב. מדי פעם, אנו עשויים ליצור איתך אינטראקציה כדי לאסוף את המשוב שלך על ידי הזמנתך להשתתף בסקרים או בפרויקטי מחקר המאורגנים על ידינו • מודלים של בינה מלאכותית. מודלי הבינה המלאכותית שלנו משתמשים בנתונים שנאספו כדי להבטיח את הדיוק והיעילות שלהם. כדי לשמור על רמת איכות זו ולספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית, ייתכן שנצטרך לאסוף נתונים נוספים כדי להכשיר אותם מחדש לתרחישים או לשפר תרחישים קיימים. אנו מעבדים נתונים הקשורים לשימוש שלך בתכונות המופעלות על ידי בינה מלאכותית (מנתח שיער גוףומונה פלאש אודיו) כדי למזער עוד יותר וככל האפשר להפוך את הנתונים לאנונימיים לפני השימוש בהם לאימון מחדש של אלגוריתמים אנו עשויים להפוך את המידע לעיל לאנונימי, לשלב ולצבור אותו עם נתונים שנאספו מהשימוש שלך בערוצים דיגיטליים אחרים של פיליפס כגון מדיה חברתית, אתרי אינטרנט, הודעות דוא"ל, אפליקציות ומוצרים מחוברים, על מנת להפיק תובנות קריטיות שיאפשרו לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו כדי לענות טוב יותר על הצרכים שלך, עם מוצרים ושירותים מותאמים אישית ויעילים יותר בעתיד
• לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. המטרה העיקרית שלנו היא לספק לך את המוצרים והשירותים הטובים ביותר האפשריים. אתה יכול לעזור לנו להשיג זאת על ידי מתן אפשרות לצפות ולאסוף נתונים ממך כאשר אתה משתמש באפליקציה זו ובמכשירים המחוברים.
• מנתח סלפי עור. בלעדי למכשירי פרימיום, תכונת מנתח הסלפי של העור מאפשרת לך לקבל אבחון עור על סמך הסלפי והתשובות לשאלון שלך. המטרה הסופית שלנו היא לספק לך חינוך, ייעוץ והדרכה לאורך כל מסע טיפוח העור שלך. מכיוון שהמידע שאנו אוספים יכול לשמש להסקת מסקנות לגבי בריאות העור שלך, אנו רואים בו נתונים רגישים. לכן, כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לתת את אישורך לכך שנעבד נתונים אישיים מסוג זה ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את היסטוריית אבחון העור שלך. דוח העיצוב שאנו מפיקים הוא סטנדרטי, ולא נתאים אותו אישית עם נתונים נוספים המעובדים באפליקציה. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, .עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף
• מנתח שיער גוף. מנתח שיער הגוף עוזר לך לעקוב חזותית אחר התקדמות הפחתת השיער שלך. באמצעות טכנולוגיית למידת מכונה, פיליפס יכולה לנתח את התמונה שאתה מצלם של חלק הגוף המטופל, לשרטט את זקיקי השיער שלך ולספק תובנות ניתוח שיער עבור הפגישה שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ותוכל להסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו כדי לאחסן את ההיסטוריה שלך. לא נספק עצות או המלצות על סמך התמונה שלך בדוח ניתוח השיער שלך. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין .בסעיף התכונות של אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף
• תכונת מונה פלאש אודיו. כדי לייעל את הטיפול שלך, עליך לבצע מספר מסוים של הבזקים באזור הגוף המטופל. על-ידי שילוב הנתונים שלך עם טכנולוגיית למידת המכונה שלנו, פיליפס יכולה לייעץ לך לגבי מספר ההבזקים הדרושים להשלמת מחזור הטיפול. הקלטת השמע שלך לוכדת את מספר ההבזקים שבוצעו. פיליפס מעבדת את הנתונים שלך כדי לתת לך אחוז השלמה לשבץ שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להסכים שנעבד את הנתונים האישיים הללו ולהסכים לגבות את הנתונים שלך באופן מאובטח איתנו. איננו מתאימים אישית את הטיפים שלנו על סמך הנתונים האישיים שנאספו במהלך השימוש בתכונה זו. אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לעיל, למידע נוסף
• ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. שמירה על לוח זמנים עקבי לטיפול חיונית להשגת תוצאות נהדרות להסרת שיער, וזו הסיבה שאנו מספקים לך תזכורות מועילות להישאר במסלול. הודעות אלו עשויות לכלול עדכונים על שלבי הטיפול שלך, כמו גם חדשות על תאריך ושעת הטיפול הקרובים. למטרה זו, אנו מעבדים את הנתונים שלך בקצה העורפי שלנו אם אתה מספק הרשאה ואתה משתמש במכשיר עם מערכת הפעלה אנדרואיד. אחרת, אם אתה מעדיף להשתמש באפליקציה באופן מקומי, הנתונים שלך יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלך ולא נעבד את הנתונים שלך בשרתים שלנו כדי לספק יכולות שליחה וקבלה של הודעות לאפליקציה
• ניתוחים. כדי להשיג זאת, אנו אוספים מידע על אופן השימוש שלך באפליקציה ומעריכים את ביצועיה במכשיר הנייד שלך. זה כולל זיהוי ופתרון מיידי של כל בעיה שעלולה להתעורר, כגון קריסות אפליקציה. בנוסף, אנו עשויים לנתח שינויים או תכונות בקרב קבוצות שונות של משתמשים כדי לשפר את האינטראקציות וחוויות המשתמש.
• סקרים ומשוב. מדי פעם, אנו עשויים ליצור איתך אינטראקציה כדי לאסוף את המשוב שלך על ידי הזמנתך להשתתף בסקרים או בפרויקטי מחקר המאורגנים על ידינו
• מודלים של בינה מלאכותית. מודלי הבינה המלאכותית שלנו משתמשים בנתונים שנאספו כדי להבטיח את הדיוק והיעילות שלהם. כדי לשמור על רמת איכות זו ולספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית, ייתכן שנצטרך לאסוף נתונים נוספים כדי להכשיר אותם מחדש לתרחישים או לשפר תרחישים קיימים. אנו מעבדים נתונים הקשורים לשימוש שלך בתכונות המופעלות על ידי בינה מלאכותית (מנתח שיער גוףומונה פלאש אודיו) כדי למזער עוד יותר וככל האפשר להפוך את הנתונים לאנונימיים לפני השימוש בהם לאימון מחדש של אלגוריתמים
אנו עשויים להפוך את המידע לעיל לאנונימי, לשלב ולצבור אותו עם נתונים שנאספו מהשימוש שלך בערוצים דיגיטליים אחרים של פיליפס כגון מדיה חברתית, אתרי אינטרנט, הודעות דוא"ל, אפליקציות ומוצרים מחוברים, על מנת להפיק תובנות קריטיות שיאפשרו לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו כדי לענות טוב יותר על הצרכים שלך, עם מוצרים ושירותים מותאמים אישית ויעילים יותר בעתיד
אילו נתונים אנו מעבדים קטגוריות הנתונים האישיים שאנו מעבדים כוללות: • יצירה וניהול של חשבון MyPhilips שלך. אם אתה יוצר חשבון MyPhilips באפליקציה, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: o פרטי קשר (כגון שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך). אם תחליט ליצור חשבון MyPhilips עם חשבון המדיה החברתית שלך, טופס ההרשמה יאוכלס מראש בפרטי הקשר שסופקו על ידי ספק המדיה החברתית שלך. o מידע על מיקומך (כגון מדינתך, העדפת שפה); o מידע על המוצר/שירות הרשום שלך (כגון שם המוצר שנרכש והתאריך והוכחת הרכישה). למידע נוסף על נתונים אישיים נוספים שאנו עשויים לאסוף באמצעות חשבון MyPhilips שלך, עיין בהודעת הפרטיות של פיליפס.
אילו נתונים אנו מעבדים
קטגוריות הנתונים האישיים שאנו מעבדים כוללות:
• יצירה וניהול של חשבון MyPhilips שלך. אם אתה יוצר חשבון MyPhilips באפליקציה, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
o פרטי קשר (כגון שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך). אם תחליט ליצור חשבון MyPhilips עם חשבון המדיה החברתית שלך, טופס ההרשמה יאוכלס מראש בפרטי הקשר שסופקו על ידי ספק המדיה החברתית שלך.
o מידע על מיקומך (כגון מדינתך, העדפת שפה);
o מידע על המוצר/שירות הרשום שלך (כגון שם המוצר שנרכש והתאריך והוכחת הרכישה).
למידע נוסף על נתונים אישיים נוספים שאנו עשויים לאסוף באמצעות חשבון MyPhilips שלך, עיין בהודעת הפרטיות של פיליפס.
• לספק שירותי אפליקציה • אחסון מאובטח בענן. אם תחליט לגבות את הנתונים שלך אצלנו, אנו נעבד ונאחסן את הקטגוריות הבאות של נתונים :אישיים • מידע על חשבון MyPhilips שלך (מזהה ייחודי של חשבון פיליפס) • מידע על המכשיר (קטגוריית מכשיר ו-CTN) • מידע על תוכנית הטיפול שלך (שלב הטיפול, מרווח, סיום, מספר טיפולים, רמת עוצמה ונוחות, מספר הבזקים ונקודה שהוחמצה, אורך אזור הגוף, טיפול שהוחמץ או מאוחר) • מידע על העור שלך (גוון עור, שגרת עור ובעיות) ואם אתה משתמש ב-Skin Analyzer, אנו נעבד גם מידע על Skin Report (ציון כולל של העור, מרקם, מוצקות, ברק העור, אזור העיניים, זוהר, עיגולים שחורים, חלקות) • מידע על נתוני שיער הגוף והגוף שלך (צבע שיער גוף) ואם אתה משתמש במנתח שיער גוף, אנו נעבד גם מידע על דוח ניתוח השיער שלך (שם אזור גוף, ספירת שיער, מיקום ואזור עניין, משוב ומטא נתונים של התמונה שלך המקושרים לדוח זה) • מידע על הקלטת השמע שלך אם אתה משתמש במונה הבזק (כל דגימת שמע היא פחות משנייה אחת) • מידע על התמונה שלך (תמונת סלפי של העור, תמונת שיער גוף • מידע על הגדרות האפליקציה שלך (הגדרות משתמש
• לספק שירותי אפליקציה
• אחסון מאובטח בענן. אם תחליט לגבות את הנתונים שלך אצלנו, אנו נעבד ונאחסן את הקטגוריות הבאות של נתונים :אישיים
• מידע על חשבון MyPhilips שלך (מזהה ייחודי של חשבון פיליפס)
• מידע על המכשיר (קטגוריית מכשיר ו-CTN)
• מידע על תוכנית הטיפול שלך (שלב הטיפול, מרווח, סיום, מספר טיפולים, רמת עוצמה ונוחות, מספר הבזקים ונקודה שהוחמצה, אורך אזור הגוף, טיפול שהוחמץ או מאוחר)
• מידע על העור שלך (גוון עור, שגרת עור ובעיות) ואם אתה משתמש ב-Skin Analyzer, אנו נעבד גם מידע על Skin Report (ציון כולל של העור, מרקם, מוצקות, ברק העור, אזור העיניים, זוהר, עיגולים שחורים, חלקות)
• מידע על נתוני שיער הגוף והגוף שלך (צבע שיער גוף) ואם אתה משתמש במנתח שיער גוף, אנו נעבד גם מידע על דוח ניתוח השיער שלך (שם אזור גוף, ספירת שיער, מיקום ואזור עניין, משוב ומטא נתונים של התמונה שלך המקושרים לדוח זה)
• מידע על הקלטת השמע שלך אם אתה משתמש במונה הבזק (כל דגימת שמע היא פחות משנייה אחת)
• מידע על התמונה שלך (תמונת סלפי של העור, תמונת שיער גוף
• מידע על הגדרות האפליקציה שלך (הגדרות משתמש
• מאמרים וטיפים להסרת שיער. בעת השימוש בתכונות התוכן שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים o מידע על מדינה ושפה o מידע על הטיפול שלך (מספר טיפולים)
• מאמרים וטיפים להסרת שיער. בעת השימוש בתכונות התוכן שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים
o מידע על מדינה ושפה
o מידע על הטיפול שלך (מספר טיפולים)
• קבעו טיפול. בעת שימוש בתכונת תזמון הטיפול שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: o מידע על תוכנית הטיפול שלך (שלב הטיפול, מרווח, סיום, תאריך, מספר טיפולים, רמת עוצמה ונוחות, מספר הבזקים ונקודה שהוחמצה, אורך אזור הגוף, טיפול שהוחמץ או איחר, משוב, קואורדינטות אלגוריתם לקביעת טיפול) o מידע על העור שלך (גוון עור) ונתוני שיער הגוף והגוף שלך (שם אזור גוף, צבע שיער גוף) o מידע על ההתקן שלך (דגם) • קבלו גישה לתכונות פרימיום. כדי לקבל גישה לתכונות אפליקציה בלעדיות עבור מכשיר פרימיום, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים • מידע על המכשיר (מספר סידורי של המכשיר, יחידת שמירת מלאי • מידע על שימוש באפליקציה (מצב ביטול נעילה)
• קבעו טיפול. בעת שימוש בתכונת תזמון הטיפול שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
o מידע על תוכנית הטיפול שלך (שלב הטיפול, מרווח, סיום, תאריך, מספר טיפולים, רמת עוצמה ונוחות, מספר הבזקים ונקודה שהוחמצה, אורך אזור הגוף, טיפול שהוחמץ או איחר, משוב, קואורדינטות אלגוריתם לקביעת טיפול)
o מידע על העור שלך (גוון עור) ונתוני שיער הגוף והגוף שלך (שם אזור גוף, צבע שיער גוף)
o מידע על ההתקן שלך (דגם)
• קבלו גישה לתכונות פרימיום. כדי לקבל גישה לתכונות אפליקציה בלעדיות עבור מכשיר פרימיום, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים
• מידע על המכשיר (מספר סידורי של המכשיר, יחידת שמירת מלאי
• מידע על שימוש באפליקציה (מצב ביטול נעילה)
• מנתח סלפי עור. בעת שימוש בתכונת מנתח הסלפי של העור שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על התמונה שלך (סלפי עור פנים) • מידע על דוח העור שלך (ציון כולל של העור, מרקם, מוצקות, פיגמנטציה, ברק העור, אזור העיניים, זוהר, עיגולים שחורים, חלקות) • מנתח שיער גוף. בעת שימוש בתכונת מנתח שיער הגוף שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על נתוני שיער גוף וגוף (צבע שיער גוף, שם אזור גוף, ספירת שיער, מיקום ואזור עניין, משוב ומטא נתונים של התמונה שלך המקושרים לדוח זה). אנו מעבדים את קואורדינטת צפיפות השיער בנפרד מהתמונה. • מידע על התמונה (תמונת שיער גוף, תאריך תמונה) • מונה פלאש אודיו. בעת שימוש בתכונת מונה מבזק השמע שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על הקלטות שמע (מספר דגימות שמע אנונימיות של פחות משנייה אחת כל אחת) • מידע על תוכנית הטיפול (חלק הגוף הקשור לטיפול, מספר הטיפולים שבוצעו, אורך חלק הגוף) • ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. כדי לספק לך הודעות רלוונטיות, אנו מעבדים את הקטגוריה הבאה של נתונים אישיים: o פרטי התקשרות (שם) o מידע על תוכנית הטיפול שלך (תאריך הטיפול) o מידע על המכשיר שלך (מזהה התקן)
• מנתח סלפי עור. בעת שימוש בתכונת מנתח הסלפי של העור שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על התמונה שלך (סלפי עור פנים)
• מידע על דוח העור שלך (ציון כולל של העור, מרקם, מוצקות, פיגמנטציה, ברק העור, אזור העיניים, זוהר, עיגולים שחורים, חלקות)
• מנתח שיער גוף. בעת שימוש בתכונת מנתח שיער הגוף שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על נתוני שיער גוף וגוף (צבע שיער גוף, שם אזור גוף, ספירת שיער, מיקום ואזור עניין, משוב ומטא נתונים של התמונה שלך המקושרים לדוח זה). אנו מעבדים את קואורדינטת צפיפות השיער בנפרד מהתמונה.
• מידע על התמונה (תמונת שיער גוף, תאריך תמונה)
• מונה פלאש אודיו. בעת שימוש בתכונת מונה מבזק השמע שלנו, אנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על הקלטות שמע (מספר דגימות שמע אנונימיות של פחות משנייה אחת כל אחת)
• מידע על תוכנית הטיפול (חלק הגוף הקשור לטיפול, מספר הטיפולים שבוצעו, אורך חלק הגוף)
• ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. כדי לספק לך הודעות רלוונטיות, אנו מעבדים את הקטגוריה הבאה של נתונים אישיים:
o פרטי התקשרות (שם)
o מידע על תוכנית הטיפול שלך (תאריך הטיפול)
o מידע על המכשיר שלך (מזהה התקן)
· לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. • ניתוחים. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על המכשיר הנייד שלך (כגון מזהי מבקרים אנונימיים, נתוני מכשיר נייד כולל מערכות הפעלה, דגם ו/או גרסת המכשיר, מידות וגודל מסך נייד, רזולוציה, חותמות זמן, כתובת IP, גרסת אפליקציה, מזהה מכשיר, יצרן מכשיר, מזהה חומרה של Android , גרסת אפליקציה, כמות זיכרון RAM ושטח דיסק, ארכיטקטורת CPU ) אנו מוודאים שנתונים אלה הם בשמות בדויים ואינם מכילים מזהים ישירים כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכו'. • סקרים ומשוב. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על המשוב שלך (כגון מזהה מכשיר נייד, מזהה לקוח, שם מערכת הפעלה, גרסה, גירסת Build, חומרה, ספק שירות, שפה, מדינה, דגם מכשיר מקומי, תשובות והערות, יצרן, כתובת IP אנונימית, מערכת הפעלה). • מודלים של בינה מלאכותית. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: • מידע על הקלטת שמע (מספר דגימות שמע אנונימיות של פחות משנייה אחת כל אחת) • מידע על התמונה (תמונת שיער גוף, תאריך תמונה)
o מידע על השימוש שלך בשירותי האפליקציה (כגון מידע על המכשיר שלך, מידע על חלקי גוף, שיער גוף ונתוני עור, מידע על תוכנית הטיפול שלך, השימוש באפליקציה, המכשיר הנייד ומערכת ההפעלה).
· לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
• ניתוחים. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על המכשיר הנייד שלך (כגון מזהי מבקרים אנונימיים, נתוני מכשיר נייד כולל מערכות הפעלה, דגם ו/או גרסת המכשיר, מידות וגודל מסך נייד, רזולוציה, חותמות זמן, כתובת IP, גרסת אפליקציה, מזהה מכשיר, יצרן מכשיר, מזהה חומרה של Android , גרסת אפליקציה, כמות זיכרון RAM ושטח דיסק, ארכיטקטורת CPU )
אנו מוודאים שנתונים אלה הם בשמות בדויים ואינם מכילים מזהים ישירים כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכו'.
• סקרים ומשוב. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על המשוב שלך (כגון מזהה מכשיר נייד, מזהה לקוח, שם מערכת הפעלה, גרסה, גירסת Build, חומרה, ספק שירות, שפה, מדינה, דגם מכשיר מקומי, תשובות והערות, יצרן, כתובת IP אנונימית, מערכת הפעלה).
• מודלים של בינה מלאכותית. אם תאפשר לנו לאסוף ניתוחים, אנו נעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:
• מידע על הקלטת שמע (מספר דגימות שמע אנונימיות של פחות משנייה אחת כל אחת)
• מידע על התמונה (תמונת שיער גוף, תאריך תמונה)
הבסיסים החוקיים שעליהם אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך הם כדלקמן: • מתן שירותי אפליקציות • אחסון מאובטח בענן. כדי לאפשר גיבוי נתונים, אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי לביצוע החוזה. עם זאת, מכיוון שתכונה זו עשויה לכלול עיבוד נתונים רגישים, אנו נדרוש את הסכמתך המפורשת. שים לב שאם לא תספק את הסכמתך, לא תוכל להשתמש בתכונה זו. אם אינך מעוניין עוד שנגבה את הנתונים שלך, תוכל לבחור למחוק את חשבונך ואת כל הנתונים המשויכים אליו. • ביטול נעילה של תכונות פרימיום. כדי לבטל את נעילת התכונה, אנו דורשים ממך ליצור/להיכנס לחשבון myPhilips שלך לצורך אימות וגישה מאובטחת לתכונות הבאות. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של ביצוע החוזה כדי לעבד את הנתונים שלך לצורך ביטול נעילת תכונות הפרימיום ואחסון סטטוס ביטול הנעילה שלך למטרות אימות עתידיות. מכיוון שאנו דורשים גם גישה למצלמת המכשיר הנייד שלך כדי לאפשר את השירותים הבאים, נבקש ממך לספק לנו הרשאה לגשת למצלמה שלך. בנוסף, תכונות הפרימיום שלהלן מאפשרות לך לראות את הנתונים ההיסטוריים שלך שעבורם אנו זקוקים גם להסכמה לאחסון מאובטח של הנתונים שלך אצלנו. מכיוון שלא ניתן להשתמש בתכונה זו מבלי ליצור חשבון ולגבות את הנתונים שלך, עיין בסעיפים יצירה וניהול של חשבון MyPhilips ואחסוןמאובטח בענן בהודעת פרטיות אפליקציה זו לקבלת מידע נוסף.
• יצירה וניהול של חשבון MyPhilips שלך. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי לביצוע החוזה כדי ליצור ולנהל את חשבון MyPhilips שלך. כדי להקל ולאפשר תקשורת איתך ולספק את השירות שביקשת במפורש, אנו עשויים לגשת למידע מינימלי במכשיר הנייד שלך.
• מאמרים וטיפים להסרת שיער. כדי להקל ולאפשר תקשורת איתך ולספק את השירות שביקשת במפורש, אנו ניגשים למידע מינימלי במכשיר הנייד שלך ומסתמכים על ביצוע החוזה שלנו איתך.
• קבעו טיפול. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי לביצוע החוזה. אפשר להשתמש בתכונה הזו בלי ליצור חשבון ולגבות את הנתונים שלכם. עם זאת, אם תבחר לאחסן את המידע שלך אצלנו, עיין בסעיף אחסון מאובטח בענן לקבלת מידע נוסף.
הבסיסים החוקיים שעליהם אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך הם כדלקמן:
• מתן שירותי אפליקציות
• אחסון מאובטח בענן. כדי לאפשר גיבוי נתונים, אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי לביצוע החוזה. עם זאת, מכיוון שתכונה זו עשויה לכלול עיבוד נתונים רגישים, אנו נדרוש את הסכמתך המפורשת. שים לב שאם לא תספק את הסכמתך, לא תוכל להשתמש בתכונה זו. אם אינך מעוניין עוד שנגבה את הנתונים שלך, תוכל לבחור למחוק את חשבונך ואת כל הנתונים המשויכים אליו.
• ביטול נעילה של תכונות פרימיום. כדי לבטל את נעילת התכונה, אנו דורשים ממך ליצור/להיכנס לחשבון myPhilips שלך לצורך אימות וגישה מאובטחת לתכונות הבאות. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של ביצוע החוזה כדי לעבד את הנתונים שלך לצורך ביטול נעילת תכונות הפרימיום ואחסון סטטוס ביטול הנעילה שלך למטרות אימות עתידיות. מכיוון שאנו דורשים גם גישה למצלמת המכשיר הנייד שלך כדי לאפשר את השירותים הבאים, נבקש ממך לספק לנו הרשאה לגשת למצלמה שלך. בנוסף, תכונות הפרימיום שלהלן מאפשרות לך לראות את הנתונים ההיסטוריים שלך שעבורם אנו זקוקים גם להסכמה לאחסון מאובטח של הנתונים שלך אצלנו. מכיוון שלא ניתן להשתמש בתכונה זו מבלי ליצור חשבון ולגבות את הנתונים שלך, עיין בסעיפים יצירה וניהול של חשבון MyPhilips ואחסוןמאובטח בענן בהודעת פרטיות אפליקציה זו לקבלת מידע נוסף.
• מנתח סלפי עור. אנו מסתמכים על הסכמתך המפורשת מכיוון שתכונה זו עשויה לכלול עיבוד נתונים רגישים. אנו עשויים לדרוש ממך לספק הרשאה לגשת למצלמה של המכשיר הנייד שלך ואתה נשאר תמיד חופשי להסיר גישה זו בהגדרות המכשיר הנייד שלך. • לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. • ניתוחים. אנו מסתמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו לעבד את הנתונים שלך למטרה זו. אנו מבטיחים כי בהשגת אינטרס לגיטימי זה, זכויותיך וחירויותיך לא יושפעו באופן משמעותי באמצעות מבחן איזון אינטרסים לגיטימי יסודי. • Wסקרים ומשוב. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי לביצוע סקרים. סקרים אלה חיוניים לשיפור חווית המשתמש שלך והשירותים שאנו מספקים. אנומבטיחים כי בהשגת אינטרס לגיטימי זה, זכויותיך וחירויותיך לא יושפעו באופן משמעותי באמצעות מבחן איזון אינטרסים לגיטימי יסודי. אנו מסתמכים על קובצי Cookie כדי לאפשר גישה למידע שלך למטרות הנ"ל ומבקשים את הסכמתך המפורשת לפני הפעלת קובצי Cookie אלה. אנא ראה להלן פרק שכותרתו גישה או אחסון מידע במכשיר שלך. אתה יכול לבחור לבטל הסכמה זו בכל עת בהגדרות האפליקציה. אם תבטל הסכמה זו, לא נאסוף ונעבד עוד נתונים נוספים, אך נתונים שנאספו/עובדו בעבר עדיין עשויים לשמש למטרת שיפור מוצרים ושירותים. אנו מסתמכים על הסכמתך המפורשת לפני מתן גישה למידע שלך להצגת סקרים וטפסי משוב באפליקציה. אתה יכול לבחור לבטל הסכמה זו בכל עת בהגדרות האפליקציה. אם תבטל את הסכמתך, לא נאסוף ונעבד עוד נתונים אלה, אך נתונים שנאספו/עובדו בעבר עדיין עשויים לשמש למטרת שיפור מוצרים ושירותים. כפי שצוין לעיל, אנו עשויים להפוך מידע זה לאנונימי, לשלב ולצבור מידע זה עם מידע אחר שעשוי להיות לנו אודותיך, על מנת להפיק תובנות מרכזיות ולשפר את המוצרים, השירותים והפתרונות שלנו. למטרה ספציפית זו, אנו מסתמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו. אנו תמיד עורכים מבחן איזון על מנת לוודא שהאינטרסים הלגיטימיים שלנו גוברים על כל סיכונים לזכויותיך וחירויותיך. • מודלים של בינה מלאכותית הכשרה מחדש. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי למזעור ואנונימיזציה של הנתונים שלך לצורך אימון מחדש של מודלי הבינה המלאכותית שלנו.
• מנתח שיער גוף. אנו מסתמכים על הסכמתך המפורשת מכיוון שתכונה זו עשויה לכלול עיבוד נתונים רגישים. אנו עשויים לדרוש ממך לספק הרשאה לגשת למצלמה של המכשיר הנייד שלך ואתה נשאר תמיד חופשי להסיר גישה זו בהגדרות המכשיר הנייד שלך.
• מונה פלאש אודיו. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי לביצוע החוזה. אנו עשויים לדרוש ממך לספק הרשאה לגשת למיקרופון של המכשיר הנייד שלך ואתה נשאר תמיד חופשי להסיר גישה זו בהגדרות המכשיר הנייד שלך.
• ספק יכולות העברת הודעות באפליקציות. בהתאם להודעות, אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של ביצוע החוזה כדי להקל ולאפשר תקשורת איתך ולספק את השירות שביקשת במפורש. עם זאת, כל התראה המשויכת ליוזמות שיווקיות המבוססות על הנתונים האישיים שלך תדרוש את הסכמתך מראש לתקשורת שיווקית בתוך האפליקציה שלנו.
• מנתח סלפי עור. אנו מסתמכים על הסכמתך המפורשת מכיוון שתכונה זו עשויה לכלול עיבוד נתונים רגישים. אנו עשויים לדרוש ממך לספק הרשאה לגשת למצלמה של המכשיר הנייד שלך ואתה נשאר תמיד חופשי להסיר גישה זו בהגדרות המכשיר הנייד שלך.
• לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
• ניתוחים. אנו מסתמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו לעבד את הנתונים שלך למטרה זו. אנו מבטיחים כי בהשגת אינטרס לגיטימי זה, זכויותיך וחירויותיך לא יושפעו באופן משמעותי באמצעות מבחן איזון אינטרסים לגיטימי יסודי.
• Wסקרים ומשוב. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי לביצוע סקרים. סקרים אלה חיוניים לשיפור חווית המשתמש שלך והשירותים שאנו מספקים. אנומבטיחים כי בהשגת אינטרס לגיטימי זה, זכויותיך וחירויותיך לא יושפעו באופן משמעותי באמצעות מבחן איזון אינטרסים לגיטימי יסודי.
אנו מסתמכים על קובצי Cookie כדי לאפשר גישה למידע שלך למטרות הנ"ל ומבקשים את הסכמתך המפורשת לפני הפעלת קובצי Cookie אלה. אנא ראה להלן פרק שכותרתו גישה או אחסון מידע במכשיר שלך. אתה יכול לבחור לבטל הסכמה זו בכל עת בהגדרות האפליקציה. אם תבטל הסכמה זו, לא נאסוף ונעבד עוד נתונים נוספים, אך נתונים שנאספו/עובדו בעבר עדיין עשויים לשמש למטרת שיפור מוצרים ושירותים. אנו מסתמכים על הסכמתך המפורשת לפני מתן גישה למידע שלך להצגת סקרים וטפסי משוב באפליקציה. אתה יכול לבחור לבטל הסכמה זו בכל עת בהגדרות האפליקציה. אם תבטל את הסכמתך, לא נאסוף ונעבד עוד נתונים אלה, אך נתונים שנאספו/עובדו בעבר עדיין עשויים לשמש למטרת שיפור מוצרים ושירותים.
כפי שצוין לעיל, אנו עשויים להפוך מידע זה לאנונימי, לשלב ולצבור מידע זה עם מידע אחר שעשוי להיות לנו אודותיך, על מנת להפיק תובנות מרכזיות ולשפר את המוצרים, השירותים והפתרונות שלנו. למטרה ספציפית זו, אנו מסתמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו. אנו תמיד עורכים מבחן איזון על מנת לוודא שהאינטרסים הלגיטימיים שלנו גוברים על כל סיכונים לזכויותיך וחירויותיך.
• מודלים של בינה מלאכותית הכשרה מחדש. אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי למזעור ואנונימיזציה של הנתונים שלך לצורך אימון מחדש של מודלי הבינה המלאכותית שלנו.
כאשר תידרש לספק את השירותים שלנו, האפליקציה עשויה לבקש את רשותך לגשת ליכולות האחסון, החיישנים או תכונות אחרות של המכשיר הנייד שלך. הרשאות אלה כוללות: • קבצים. האפליקציה דורשת גישה לקבצים של המכשיר הנייד כדי לאחסן את תצורות השפה וקבצים אחרים שבהם האפליקציה משתמשת כדי לפעול (לדוגמה, גרפיקה, קבצי מדיה או נכסי תוכנית גדולים אחרים). אם תמחקו את האפליקציה, הנתונים יימחקו מהמכשיר הנייד שלכם. • תמונות ומדיה. האפליקציה עשויה לבקש הרשאה לגשת למצלמה או לגלריית התמונות של המכשיר הנייד אם ברצונך להשתמש ב-Skin AI או בתכונה BodyHair Analyzer . כתנאי מוקדם טכני, מערכות הפעלה אנדרואיד עשויות לבקש הרשאה לסרטונים, עם זאת, האפליקציה תשתמש רק בהרשאה לגשת למצלמה לצילום תמונות. הנתונים יישארו מאוחסנים באפליקציה במכשיר הנייד, שם לפיליפס לא תהיה גישה אליהם אלא אם תספק את הסכמתך. • הקלטות מיקרופון ואודיו. אתה יכול להשתמש בתכונות האפליקציה או להצטרף לפרויקטי מחקר המאפשרים לאפליקציה לספור את מספר ההבזקים של המכשיר שלך על סמך הצלילים שהוא משמיע בעת הבהוב. במקרים אלה, האפליקציה תדרוש את רשותך לגשת למיקרופון או ליכולות ההקלטה של המכשיר שלך. אלא אם כן נקבל את הסכמתך המפורשת, לא נאחסן או ניגש להקלטת שמע כלשהי. הנתונים יעובדו ויישארו במכשיר הנייד שלך. • אחר. במקרים מסוימים, מערכת ההפעלה שלך עשויה לבקש הרשאות שהמכשיר הנייד שלך זקוק להן מסיבות טכניות, אך אינן נשלטות או בשימוש על ידי פיליפס. לא נאסוף נתונים כלשהם הקשורים להרשאות כאלה, אלא אם כן נדרש לספק את השירותים שלנו בהתאם להודעה זו.
כאשר תידרש לספק את השירותים שלנו, האפליקציה עשויה לבקש את רשותך לגשת ליכולות האחסון, החיישנים או תכונות אחרות של המכשיר הנייד שלך. הרשאות אלה כוללות:
• קבצים. האפליקציה דורשת גישה לקבצים של המכשיר הנייד כדי לאחסן את תצורות השפה וקבצים אחרים שבהם האפליקציה משתמשת כדי לפעול (לדוגמה, גרפיקה, קבצי מדיה או נכסי תוכנית גדולים אחרים). אם תמחקו את האפליקציה, הנתונים יימחקו מהמכשיר הנייד שלכם.
• תמונות ומדיה. האפליקציה עשויה לבקש הרשאה לגשת למצלמה או לגלריית התמונות של המכשיר הנייד אם ברצונך להשתמש ב-Skin AI או בתכונה BodyHair Analyzer . כתנאי מוקדם טכני, מערכות הפעלה אנדרואיד עשויות לבקש הרשאה לסרטונים, עם זאת, האפליקציה תשתמש רק בהרשאה לגשת למצלמה לצילום תמונות. הנתונים יישארו מאוחסנים באפליקציה במכשיר הנייד, שם לפיליפס לא תהיה גישה אליהם אלא אם תספק את הסכמתך.
• הקלטות מיקרופון ואודיו. אתה יכול להשתמש בתכונות האפליקציה או להצטרף לפרויקטי מחקר המאפשרים לאפליקציה לספור את מספר ההבזקים של המכשיר שלך על סמך הצלילים שהוא משמיע בעת הבהוב. במקרים אלה, האפליקציה תדרוש את רשותך לגשת למיקרופון או ליכולות ההקלטה של המכשיר שלך. אלא אם כן נקבל את הסכמתך המפורשת, לא נאחסן או ניגש להקלטת שמע כלשהי. הנתונים יעובדו ויישארו במכשיר הנייד שלך.
• אחר. במקרים מסוימים, מערכת ההפעלה שלך עשויה לבקש הרשאות שהמכשיר הנייד שלך זקוק להן מסיבות טכניות, אך אינן נשלטות או בשימוש על ידי פיליפס. לא נאסוף נתונים כלשהם הקשורים להרשאות כאלה, אלא אם כן נדרש לספק את השירותים שלנו בהתאם להודעה זו.
כאשר אנו נדרשים לספק את השירותים שלנו ובכפוף להודעת פרטיות אפליקציה זו, אנו עשויים לגשת למידע מהמכשיר שלך, או לאחסן מידע מסוים במכשיר שלך. לשם כך אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות כגון קובצי Cookie, תגים, פיקסלים, ערכות SDK או טכנולוגיות דומות, שאנו מכנים להלן ביחד 'קובצי Cookie'. • קובצי Cookie נדרשים. במקרים מסוימים, גישה/אחסון של מידע במכשיר שלך חיוני כדי לספק לך את שירותי האפליקציה. במקרים כאלה, איננו זקוקים להסכמתך מראש כדי לאפשר את הגישה או האחסון. • אבטחה ואימות. אנו משתמשים בקובצי Cookie פונקציונליים למטרות אבטחה, אימות, ניהול הפעלות ומטרות הקשורות לשירות. קובצי Cookie אלה עוזרים לנו לאמת את זהותך, להגן על חשבונך ולספק את השירותים שלנו. • קובצי Cookie הנדרשים כדי לספק את השירות שביקשת במפורש. כאשר הדבר חיוני כדי לספק את השירותים שלנו, (למשל, כדי להבטיח שאנו מספקים תוכן אפליקציה רלוונטי למדינת מגוריך, ובשפה המועדפת עליך; או כדי לוודא שהתוכן מתאים למסך המכשיר הנייד שלך), ייתכן שנצטרך לעבד מידע מהמכשיר הנייד שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שלך, מערכת הפעלה, מידע על ספק כרטיס ה-SIM, נתוני הפעלה ושימוש או נתוני ביצועים הקשורים לשירות. • קובצי Cookie אחרים. אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות ניתוח ושיפור מוצרים. קובצי Cookie אלה קוראים מידע ונתונים אישיים מהמכשיר הנייד שלך ומנתוני השימוש והאינטראקציה שלך באפליקציה, וכפופים להסכמתך מראש.
כאשר אנו נדרשים לספק את השירותים שלנו ובכפוף להודעת פרטיות אפליקציה זו, אנו עשויים לגשת למידע מהמכשיר שלך, או לאחסן מידע מסוים במכשיר שלך. לשם כך אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות כגון קובצי Cookie, תגים, פיקסלים, ערכות SDK או טכנולוגיות דומות, שאנו מכנים להלן ביחד 'קובצי Cookie'.
• קובצי Cookie נדרשים. במקרים מסוימים, גישה/אחסון של מידע במכשיר שלך חיוני כדי לספק לך את שירותי האפליקציה. במקרים כאלה, איננו זקוקים להסכמתך מראש כדי לאפשר את הגישה או האחסון.
• אבטחה ואימות. אנו משתמשים בקובצי Cookie פונקציונליים למטרות אבטחה, אימות, ניהול הפעלות ומטרות הקשורות לשירות. קובצי Cookie אלה עוזרים לנו לאמת את זהותך, להגן על חשבונך ולספק את השירותים שלנו.
• קובצי Cookie הנדרשים כדי לספק את השירות שביקשת במפורש. כאשר הדבר חיוני כדי לספק את השירותים שלנו, (למשל, כדי להבטיח שאנו מספקים תוכן אפליקציה רלוונטי למדינת מגוריך, ובשפה המועדפת עליך; או כדי לוודא שהתוכן מתאים למסך המכשיר הנייד שלך), ייתכן שנצטרך לעבד מידע מהמכשיר הנייד שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שלך, מערכת הפעלה, מידע על ספק כרטיס ה-SIM, נתוני הפעלה ושימוש או נתוני ביצועים הקשורים לשירות.
• קובצי Cookie אחרים. אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות ניתוח ושיפור מוצרים. קובצי Cookie אלה קוראים מידע ונתונים אישיים מהמכשיר הנייד שלך ומנתוני השימוש והאינטראקציה שלך באפליקציה, וכפופים להסכמתך מראש.
הודעת פרטיות זו מהווה חלק מהודעת הפרטיות הגלובלית של פיליפס, ויש לקרוא אותה בשילוב עם הודעת הפרטיות הגלובלית, שאנו ממליצים לך לקרוא. הודעת הפרטיות הגלובלית של פיליפס היא מרכיב בלתי נפרד ממסמך זה ומספקת מידע נוסף על קטגוריות הצדדים השלישיים שעמם אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך, האמצעים שאנו מיישמים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, העברות נתונים בינלאומיות ואמצעי ההגנה הקיימים, זכויות הפרטיות שלך על פי חוקי הגנת הנתונים החלים, כיצד ליצור קשר עם קצין הגנת המידע הרלוונטי, או להגיש תלונה ומידע רלוונטי ספציפי לתחומי שיפוט מסוימים.
הודעת פרטיות זו מהווה חלק מהודעת הפרטיות הגלובלית של פיליפס, ויש לקרוא אותה בשילוב עם הודעת הפרטיות הגלובלית, שאנו ממליצים לך לקרוא. הודעת הפרטיות הגלובלית של פיליפס היא מרכיב בלתי נפרד ממסמך זה ומספקת מידע נוסף על קטגוריות הצדדים השלישיים שעמם אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך, האמצעים שאנו מיישמים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, העברות נתונים בינלאומיות ואמצעי ההגנה הקיימים, זכויות הפרטיות שלך על פי חוקי הגנת הנתונים החלים, כיצד ליצור קשר עם קצין הגנת המידע הרלוונטי, או להגיש תלונה ומידע רלוונטי ספציפי לתחומי שיפוט מסוימים.
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