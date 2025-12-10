إشعار خصوصية فيليبس

آخر تعديل في أكتوبر2025
• المقدمة والنطاق • من نحن • كيف نستخدم بياناتك الشخصية • القسم العالمي • معلومات الخصوصية الخاصة بكل بلد
• المقدمة والنطاق
• من نحن
• كيف نستخدم بياناتك الشخصية
• القسم العالمي
• معلومات الخصوصية الخاصة بكل بلد
ما لم ينص على خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا أو في إشعارات الخصوصية الخاصة بالمنتج أو الخدمة الأخرى، فإن شركة فيليبس التي تحدد أغراض ووسائل معالجة بياناتك الشخصية (المشار إليها فيما يلي باسم "مراقب" بياناتك الشخصية أو الدور المكافئ بموجب قانون حماية البيانات المعمول به) هي شركة Philips International B.V. c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
العنوان البريدي:
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
ما لم ينص على خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا أو في إشعارات الخصوصية الخاصة بالمنتج أو الخدمة الأخرى، فإن شركة فيليبس التي تحدد أغراض ووسائل معالجة بياناتك الشخصية (المشار إليها فيما يلي باسم "مراقب" بياناتك الشخصية أو الدور المكافئ بموجب قانون حماية البيانات المعمول به) هي شركة Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية، ما عليك سوى اختيار أي من الأنشطة التالية للاطلاع على التفاصيل. يرجى العلم أن بعض الأنشطة المدرجة هنا قد لا تكون ذات صلة بك بناءً على الدولة التي تقيم فيها.
ضع في اعتبارك أنه ما لم نحتاج إلى امتثال بياناتك الشخصية للقوانين واللوائح، فأنت لست ملزما بتزويدنا ببياناتك الشخصية. بالطبع، إذا اخترت عدم القيام بذلك، فلن نتمكن في كثير من الحالات من تزويدك بالمنتجات أو الخدمات التي طلبتها أو الاستجابة للطلبات التي قد تكون لديك.
• نحن ننفذ تدابير أمنية صارمة لمنع تسرب البيانات الشخصية أو تدميرها أو فقدانها أو تغييرها أو إساءة استخدامها. • نحن نحد من الوصول إلى قواعد بيانات البيانات الشخصية لإدارتها في بيئة آمنة. • نقوم بانتظام بإجراء أنشطة التدريب والتثقيف والتوعية لموظفينا حول أهمية حماية البيانات الشخصية ، ونقدم الإشراف اللازم والمناسب.
• نحن ننفذ تدابير أمنية صارمة لمنع تسرب البيانات الشخصية أو تدميرها أو فقدانها أو تغييرها أو إساءة استخدامها.
• نحن نحد من الوصول إلى قواعد بيانات البيانات الشخصية لإدارتها في بيئة آمنة.
• نقوم بانتظام بإجراء أنشطة التدريب والتثقيف والتوعية لموظفينا حول أهمية حماية البيانات الشخصية ، ونقدم الإشراف اللازم والمناسب.
نظرا لطبيعتنا العالمية، قد يتم نقل بياناتك الشخصية أو الوصول إليها من قبل الشركات التابعة لشركة فيليبس أو الجهات الخارجية الموثوق بها في جميع أنحاء العالم. بالطبع ، عندما نقوم بذلك ، فإننا نضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بنقل البيانات الشخصية بين البلدان.
اعتمادا على سبب معالجة بياناتك الشخصية والقوانين المعمول بها، لديك حقوق معينة على بياناتك الشخصية. هنا نريد أن نطلعك على حقوق الخصوصية هذه. • لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية. يمكنك أن تطلب منا نسخا أو معلومات حول البيانات الشخصية التي نعالجها عنك. • لديك الحق في تصحيح بياناتك الشخصية. إذا كنت تعتقد أن البيانات الشخصية التي نعالجها عنك غير دقيقة، فيمكنك أن تطلب منا تصحيحها أو تصحيحها. إذا كنت تريد منا تصحيح بياناتك الشخصية، فيرجى إخبارنا بما تعتقد أنه غير دقيق وشرح لنا كيف يجب علينا تصحيحه. • لديك الحق في حذف بياناتك الشخصية. يمكنك أن تطلب منا مسح البيانات الشخصية التي نعالجها عنك. ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك حالات (على سبيل المثال، عندما نكون ملزمين قانونا بالاحتفاظ ببياناتك الشخصية) قد لا نتمكن فيها من محو بياناتك الشخصية. • لديك الحق في قابلية نقل البيانات. يمكنك أن تطلب منا نقل المعلومات الخاصة بك (التي قدمتها لنا مباشرة) إليك أو إلى منظمة أخرى من اختيارك. ضع في اعتبارك أن هذا الحق لا ينطبق إلا في ظروف معينة (على سبيل المثال، إذا كنا نعالج بياناتك الشخصية بوسائل آلية وبناء على موافقتك). • لديك الحق في تقييد معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة، يمكنك أن تطلب منا الحد من الطريقة التي نستخدم بها بياناتك الشخصية. • يحق لك الاعتراض على معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة، يمكنك الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية، كما نقوم بها. • ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك حالات يحق لنا فيها رفض حقوق الخصوصية الخاصة بك أو تقييدها، على سبيل المثال، عندما يكون من الضروري إنشاء فيليبس أو ممارستها أو الدفاع عنها من الدعاوى القانونية أو عندما يكون طلبك لا أساس له من الصحة أو مفرطا بشكل واضح، لا سيما بسبب طابعه المتكرر. • نهدف في فيليبس إلى منحك التحكم في بياناتك الشخصية. لذلك، بناء على النشاط، يمكنك التحكم في بياناتك الشخصية وممارسة حقوق الخصوصية والخيارات الخاصة بك بنفسك، على سبيل المثال عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب فيليبس الخاص بك وتحديث بياناتك الشخصية أو تعديلها أو حذفها أو عن طريق إلغاء الاشتراك في مراسلاتنا الترويجية عن طريق زر إلغاء الاشتراك (الرابط) المضمن أسفل رسائلنا الترويجية. إذا كنت تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا، فيمكنك بسهولة تغيير حالة موافقتك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية في سياق التطبيق، من خلال الوصول إلى إعدادات الخصوصية في التطبيق نفسه. • في جميع الحالات الأخرى، لممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك أو لتقديم شكوى بشأن الخصوصية أو للاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا، يمكنك الاتصال بنا عبر نموذج الاتصال بالخصوصية الخاص بنا. • سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طلبك في الوقت المناسب ومجانا. في بعض الحالات، قد نطلب منك التحقق من هويتك قبل التصرف بناء على طلبك. بالطبع، إذا لم تكن راضيا عن الطريقة التي تعاملنا بها مع طلبك، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة في بلدك أو منطقتك.
اعتمادا على سبب معالجة بياناتك الشخصية والقوانين المعمول بها، لديك حقوق معينة على بياناتك الشخصية. هنا نريد أن نطلعك على حقوق الخصوصية هذه.
• لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية. يمكنك أن تطلب منا نسخا أو معلومات حول البيانات الشخصية التي نعالجها عنك.
• لديك الحق في تصحيح بياناتك الشخصية. إذا كنت تعتقد أن البيانات الشخصية التي نعالجها عنك غير دقيقة، فيمكنك أن تطلب منا تصحيحها أو تصحيحها. إذا كنت تريد منا تصحيح بياناتك الشخصية، فيرجى إخبارنا بما تعتقد أنه غير دقيق وشرح لنا كيف يجب علينا تصحيحه.
• لديك الحق في حذف بياناتك الشخصية. يمكنك أن تطلب منا مسح البيانات الشخصية التي نعالجها عنك. ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك حالات (على سبيل المثال، عندما نكون ملزمين قانونا بالاحتفاظ ببياناتك الشخصية) قد لا نتمكن فيها من محو بياناتك الشخصية.
• لديك الحق في قابلية نقل البيانات. يمكنك أن تطلب منا نقل المعلومات الخاصة بك (التي قدمتها لنا مباشرة) إليك أو إلى منظمة أخرى من اختيارك. ضع في اعتبارك أن هذا الحق لا ينطبق إلا في ظروف معينة (على سبيل المثال، إذا كنا نعالج بياناتك الشخصية بوسائل آلية وبناء على موافقتك).
• لديك الحق في تقييد معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة، يمكنك أن تطلب منا الحد من الطريقة التي نستخدم بها بياناتك الشخصية.
• يحق لك الاعتراض على معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة، يمكنك الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية، كما نقوم بها.
• ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك حالات يحق لنا فيها رفض حقوق الخصوصية الخاصة بك أو تقييدها، على سبيل المثال، عندما يكون من الضروري إنشاء فيليبس أو ممارستها أو الدفاع عنها من الدعاوى القانونية أو عندما يكون طلبك لا أساس له من الصحة أو مفرطا بشكل واضح، لا سيما بسبب طابعه المتكرر.
• نهدف في فيليبس إلى منحك التحكم في بياناتك الشخصية. لذلك، بناء على النشاط، يمكنك التحكم في بياناتك الشخصية وممارسة حقوق الخصوصية والخيارات الخاصة بك بنفسك، على سبيل المثال عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب فيليبس الخاص بك وتحديث بياناتك الشخصية أو تعديلها أو حذفها أو عن طريق إلغاء الاشتراك في مراسلاتنا الترويجية عن طريق زر إلغاء الاشتراك (الرابط) المضمن أسفل رسائلنا الترويجية. إذا كنت تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا، فيمكنك بسهولة تغيير حالة موافقتك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية في سياق التطبيق، من خلال الوصول إلى إعدادات الخصوصية في التطبيق نفسه.
• في جميع الحالات الأخرى، لممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك أو لتقديم شكوى بشأن الخصوصية أو للاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا، يمكنك الاتصال بنا عبر نموذج الاتصال بالخصوصية الخاص بنا.
• سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طلبك في الوقت المناسب ومجانا. في بعض الحالات، قد نطلب منك التحقق من هويتك قبل التصرف بناء على طلبك. بالطبع، إذا لم تكن راضيا عن الطريقة التي تعاملنا بها مع طلبك، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة في بلدك أو منطقتك.
• شركاتنا التابعة لشركة فيليبس. نظرا لطبيعتنا العالمية، قد يتم الكشف عن بياناتك الشخصية لشركات أخرى تابعة لشركة فيليبس. بالطبع ، سنتأكد من منح الوصول إلى بياناتك الشخصية على أساس الحاجة إلى المعرفة. • مقدمو الخدمات لدينا. قد نتعامل مع مزودي الخدمات الخارجيين (مثل مزودي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمة العملاء) ونطلب منهم إجراء عمليات معالجة معينة نيابة عنا، مثل تخزين البيانات الشخصية. عندما نقوم بذلك، نتأكد من أن مزودي الخدمة هؤلاء ملزمون تعاقديا بعدم استخدام بياناتك الشخصية لأغراض أخرى غير تلك التي نطلبها أو التي يقتضيها القانون. • شركاؤنا التجاريون: في بعض الأحيان، قد نتشارك مع شركائنا التجاريين لتزويدك بالخدمات، وفي هذا السياق، قد نشارك بياناتك الشخصية معهم. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء منتج من متجرنا الإلكتروني، فإننا نشارك معلوماتك مع مزودي خدمة الدفع لمعالجة المدفوعات. • الأطراف الثالثة فيما يتعلق بمعاملات الشركات: في بعض الأحيان، قد نشارك في عملية اندماج أو استحواذ أو إفلاس أو مشروع مشترك أو إعادة تنظيم أو بيع أصول أو أي تصرف آخر في كل أو أي جزء من أعمالنا أو أصولنا أو أسهمنا. في هذه الحالات، قد نشارك بياناتك الشخصية مع الطرف الثالث المشارك في معاملة الشركة هذه. • أخرى: لأسباب قانونية، قد نشارك بياناتك الشخصية أيضا مع الآخرين (مثل السلطات العامة والحكومية والمستشارين المحترفين) إذا قررنا أن الوصول إلى بياناتك الشخصية أو استخدامها أو الاحتفاظ بها أو الكشف عنها ضروري من أجل: 1) الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها أو الطلبات الحكومية القابلة للتنفيذ؛ 2) التحقيق في الأنشطة غير القانونية المشتبه بها أو الفعلية أو منعها أو اتخاذ إجراءات بشأنها أو مساعدة وكالات الإنفاذ الحكومية؛ 3) إنفاذ شروطنا وأحكامنا معك؛ 4) التحقيق والدفاع عن أنفسنا ضد أي ادعاءات أو ادعاءات؛ 5) حماية أمن أو سلامة خدماتنا؛ 6) ممارسة أو حماية حقوق وسلامة فيليبس أو عملاء فيليبس أو موظفينا أو غيرهم.
ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الإشعار، فهذه هي فئات الجهات الخارجية التي قد نشارك معها بياناتك الشخصية:
• شركاتنا التابعة لشركة فيليبس. نظرا لطبيعتنا العالمية، قد يتم الكشف عن بياناتك الشخصية لشركات أخرى تابعة لشركة فيليبس. بالطبع ، سنتأكد من منح الوصول إلى بياناتك الشخصية على أساس الحاجة إلى المعرفة.
• مقدمو الخدمات لدينا. قد نتعامل مع مزودي الخدمات الخارجيين (مثل مزودي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمة العملاء) ونطلب منهم إجراء عمليات معالجة معينة نيابة عنا، مثل تخزين البيانات الشخصية. عندما نقوم بذلك، نتأكد من أن مزودي الخدمة هؤلاء ملزمون تعاقديا بعدم استخدام بياناتك الشخصية لأغراض أخرى غير تلك التي نطلبها أو التي يقتضيها القانون.
• شركاؤنا التجاريون: في بعض الأحيان، قد نتشارك مع شركائنا التجاريين لتزويدك بالخدمات، وفي هذا السياق، قد نشارك بياناتك الشخصية معهم. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء منتج من متجرنا الإلكتروني، فإننا نشارك معلوماتك مع مزودي خدمة الدفع لمعالجة المدفوعات.
• الأطراف الثالثة فيما يتعلق بمعاملات الشركات: في بعض الأحيان، قد نشارك في عملية اندماج أو استحواذ أو إفلاس أو مشروع مشترك أو إعادة تنظيم أو بيع أصول أو أي تصرف آخر في كل أو أي جزء من أعمالنا أو أصولنا أو أسهمنا. في هذه الحالات، قد نشارك بياناتك الشخصية مع الطرف الثالث المشارك في معاملة الشركة هذه.
• أخرى: لأسباب قانونية، قد نشارك بياناتك الشخصية أيضا مع الآخرين (مثل السلطات العامة والحكومية والمستشارين المحترفين) إذا قررنا أن الوصول إلى بياناتك الشخصية أو استخدامها أو الاحتفاظ بها أو الكشف عنها ضروري من أجل: 1) الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها أو الطلبات الحكومية القابلة للتنفيذ؛ 2) التحقيق في الأنشطة غير القانونية المشتبه بها أو الفعلية أو منعها أو اتخاذ إجراءات بشأنها أو مساعدة وكالات الإنفاذ الحكومية؛ 3) إنفاذ شروطنا وأحكامنا معك؛ 4) التحقيق والدفاع عن أنفسنا ضد أي ادعاءات أو ادعاءات؛ 5) حماية أمن أو سلامة خدماتنا؛ 6) ممارسة أو حماية حقوق وسلامة فيليبس أو عملاء فيليبس أو موظفينا أو غيرهم.
نقوم بحذف البيانات الشخصية عندما لا تكون ضرورية للأغراض الموضحة في إشعار الخصوصية هذا.
على أي حال، ما لم يذكر خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا، تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) ما إذا كنا بحاجة إلى بياناتك الشخصية لحماية مصلحتنا المشروعة، أو لتنفيذ عقد تخضع له أو للرد على أسئلتك أو تزويدك بالخدمة أو الدعم المطلوب؛ (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نخضع له. أو (3) ما إذا كان من المستحسن الاحتفاظ في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم المعمول بها أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية).
إذا كنت خاضعا لقوانين الخصوصية وحماية البيانات في أي من البلدان المدرجة أدناه، تطبيق المعلومات التالية بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الأقسام العامة من إشعار الخصوصية هذا. في حالات النزاع، ستكون لمعلومات الخصوصية الخاصة بكل بلد الأسبقية.
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