إشعار خصوصية فيليبس



عندما تزور مواقعنا الإلكترونية، نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة الأخرى (على سبيل المثال، المعرفات المشفرة، والكائنات المشتركة المحلية، وملفات تعريف الارتباط السريعة، والتخزين المحلي HTML5، وعلامات HTTP الإلكترونية، وصور GIF للبكسل، والمنارات، والنصوص البرمجية، والمكونات الإضافية، أو واجهات برمجة التطبيقات) على متصفحك أو جهازك والتي تساعدنا على تمكين الإدارة الفنية والوظيفية لمواقعنا الإلكترونية (بما في ذلك ضمان أمن المعلومات)، لتحسين تصميم وأداء مواقعنا الإلكترونية. لفهم سلوك الزائر بشكل أفضل على صفحاتنا ولأغراض إعلانية مستهدفة. قد تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه وغيرها من التقنيات المماثلة بجمع البيانات ومشاركة البيانات مثل عنوان IP الخاص بك ونظام التشغيل الخاص بك ونوع المتصفح ونوع جهازك (مثل الكمبيوتر الشخصي والهاتف الذكي) مع جهات خارجية.

يتم تشغيل بعض ملفات تعريف الارتباط دائما عند زيارة مواقعنا الإلكترونية، ولا يمكنك إيقاف تشغيلها. نسمي هذه " ملفات تعريف الارتباط الأساسية ". بدون ملفات تعريف الارتباط هذه ، لا يمكن للخدمات التي تطلبها أن تعمل على النحو المنشود. نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه لتسهيل الوصول إلى موقعنا الإلكتروني أو لضمان أمان مواقعنا الإلكترونية، مما يمكننا من توجيه المعلومات عبر الشبكة واكتشاف أخطاء الإرسال أو فقدان البيانات. بدلا من ذلك، قد تكون ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية أيضا لتسهيل خدمة معينة تطلبها على موقعنا الإلكتروني (على سبيل المثال، أزرار "إضافة إلى عربة التسوق" لتتبع عربة التسوق الخاصة بك). الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هو تنفيذ العقد، على وجه الخصوص، لتقديم خدمة يطلبها المستخدم صراحة. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لجمع معلومات إحصائية مجمعة حول كيفية أداء موقعنا الإلكتروني وتحليل أدائه وتحسينه وفقا لذلك. يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. لن نستخدمها إلا إذا كنت قد وافقت على استخدامها مسبقا. على سبيل المثال، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للحصول على عرض عام لكيفية استخدام الزوار لمواقعنا الإلكترونية (أي صفحات الويب التي تزورها في أغلب الأحيان، وعدد زوار الجزء المختلف من موقع الويب). قد نستخدم أيضا ملفات تعريف الارتباط هذه لتسجيل جلستك ونشاطك على موقعنا الإلكتروني لفهم تجربة المستخدمين وتحسينها على مواقعنا الإلكترونية. الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هو موافقتك. نستخدم أيضا ملفات تعريف الارتباط المفضلة لدعم وظائف الموقع التي تكون مفيدة للمستخدم، مثل تذكر تفضيلات المستخدم في الزيارات اللاحقة أو تمكين وظائف محسنة مثل خدمات الدردشة عبر الويب وأنظمة التعليقات والتقييم والاستطلاعات. يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. لن نستخدمها إلا إذا كنت قد وافقت على استخدامها مسبقا. الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هو موافقتك. أخيرا ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات المستهدفة ووسائل التواصل الاجتماعي لتتبع سلوك التصفح الخاص بك على موقعنا الإلكتروني وعرض إعلانات مخصصة ذات صلة بك وباهتماماتك. يتضمن ذلك أيضا ملفات تعريف الارتباط والبكسل والعلامات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح استهداف الإعلانات لك على هذه المنصات وتتبع تفاعل إعلاناتنا وأدائها. في حالة تزويدنا بعنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك (على سبيل المثال، أثناء شراء منتج أو إكمال نموذج على موقعنا الإلكتروني)، فقد نقوم بنقله في نموذج مشفر إلى منصتنا الإعلانية لتمكين تتبع التحويل بشكل أكثر دقة. ستؤثر ملفات تعريف الارتباط هذه على المحتوى والرسائل التي تراها على مواقع الويب الأخرى التي تزورها. يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. لن نستخدمها إلا إذا كنت قد وافقت على استخدامها مسبقا. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ مقالا عن أحد منتجات فيليبس، فقد نعرض لك إعلانات على هذا المنتج على موقعنا الإلكتروني أو موقع الويب الخاص بجهة خارجية. الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هو موافقتك.علاوة على ذلك، إذا أعطيتنا موافقتك على تلقي الاتصالات الترويجية، فسنستخدم المعلومات التي تم جمعها من ملفات تعريف الارتباط هذه لإرسال رسائل مصممة خصيصا لك وفقا لتفضيلاتك. لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط المحددة التي نستخدمها على هذا الموقع ، يرجى قراءة إشعار ملفات تعريف الارتباط. يمكنك ضبط تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في أي وقت من مدير الموافقة على ملفات تعريف الارتباطلدينا. إلى جانب ضبط تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك على موقعنا ، يمكنك إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في متصفحك في أي وقت. يرجى العلم أن إعدادات المتصفح قد لا توفر لك نفس سهولة الاستخدام مثل إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقعنا. إذا قمت ببساطة بتعطيل جميع ملفات تعريف الارتباط في إعدادات متصفحك ، فقد تجد أن بعض الأقسام أو الميزات على موقعنا لن تعمل لأن متصفحك سيمنعنا من تعيين ملفات تعريف الارتباط الأساسية هذه. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تعطيل ملفات تعريف الارتباط أو إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك للمتصفحات التالية أدناه: • Google Chrome: على جهاز الكمبيوتر - مساعدة -Chrome حذف ملفات تعريف الارتباط والسماح بها وإدارتها فيGoogle Chrome متصفح

• Firefox: Firefox (mozilla.org) لسطح المكتب | تعليماتFirefox حماية محسنة من التتبع في

• Microsoft: - العرض والسماح والحظر والحذف والاستخدامMicrosoft Edge: إدارة ملفات تعريف الارتباط فيMicrosoft دعم

• Safari: Safari (apple.com) إدارة ملفات تعريف الارتباط وبيانات موقع الويب - مساعدة