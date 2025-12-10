フィリップス プライバシーに関する通知

当社がお客様のデータを処理する理由



前向き調査研究

当社が前向き調査を実施する場合、当社は以下の目的でお客様のデータを処理します。

• 参加者の募集：当社の研究への参加者を募集するため。 - 直接採用：お客様は、例えば、当社の研究ポータルを通じて、インテークフォームに記入することにより、当社の調査研究に直接参加することができます。

- パートナーからの招待：場合によっては、被験者募集会社、病院、その他の医療機関（HCO）などの信頼できるパートナーを通じて、当社の調査研究に参加するよう招待されることがあります。

• 適格性のスクリーニング：調査研究に参加するための特定の基準を満たしているかどうかを判断するため。

• 物流と運営の管理：調査研究の物流および運営面を手配するため。これには、予約を取り、家庭用機器の研究のための試験製品を発送し（該当する場合）、参加者の報酬を管理し、研究関連のタスクとコミュニケーションの円滑な調整を確保することが含まれます。



• 調査研究の特定の目的の達成：各調査研究には、インフォームドコンセントフォーム（ICF）や参加確認書（AOP）などの研究関連文書に概説されている特定の目的があります。当社は、これらの目的を達成するためにお客様のデータを処理します。: - イノベーションの推進と知識の進歩：これは、仮説を検証し、新しい概念を探求し、アイデアを検証して、製品、機能、ソリューションを作成または改良することを意味します。

- 製品の品質と有効性の向上：これは、製品の安全性、機能性、効率性を向上させ、最高水準を満たし、現実のニーズに対応することを意味します。

- 家庭用機器または医療機器メーカーとして当社に適用される規制上の義務の遵守：これには、クレームの検証と立証のための研究の実施、当社製品の認証取得、規制当局への承認のための証拠の提供が含まれます。

- 業界と科学の進歩への貢献：これは、業界標準に影響を与え、さらなる研究を刺激し、より広範な規模でイノベーションを促進する可能性のある結果を生み出すことを意味します。例えば、当社は、探索的研究を実施したり、学術出版物や業界レポートのために匿名化された知見を生成したり、より広範な科学コミュニティや専門家コミュニティと進歩やベストプラクティスを共有したりするために、データを処理することがあります。



• 適用される法律および安全性および倫理に関する基準の遵守の確保：責任ある研究を実施するために必要な要件を満たすため、適用法に準拠して、有害事象またはデバイスの欠陥を監視、評価、および報告するため、ならびにデータのクリーニング、検証、分析を通じて研究の完全性を維持するため。

• 将来の調査研究の設計、実施、分析を改善するために、方法論を洗練させるため。これには、研究方法の有効性のテストや、データ分析のための予測モデルやアルゴリズムの強化が含まれる場合があります。

• その他の研究開発活動の支援：本プライバシー通知の特定のセクション（下記参照）に詳述されているように、その他の研究開発活動を支援するため。

その他の研究開発活動 その他の研究開発活動を行う場合、当社は以下の目的でデータを処理します。これには、医用画像、診断システム、患者モニタリング、ヘルスケアインフォマティクス、個別化医療、遠隔医療、一般的なウェルネス提案の分野での業務が含まれます。これらの取り組みは、医療技術の進歩、個人の健康状態の向上（例：口腔ケア技術の向上）、患者ケアの向上に役立っています。

• イノベーションの推進と知識の進歩：これは、仮説を検証し、新しい概念を探求し、アイデアを検証して、製品、機能、ソリューションを作成または改良することを意味します。

• 製品の品質と有効性の向上：これは、製品の安全性、機能性、効率性を向上させ、最高水準を満たし、現実のニーズに対応することを意味します。

• 業界と科学の進歩への貢献：これは、業界標準に影響を与え、さらなる研究を刺激し、より広範な規模でイノベーションを促進する可能性のある結果を生み出すことを意味します。例えば、学術出版物や業界レポートのために匿名化された知見を生成するため、またはより広範な科学コミュニティや専門家コミュニティと進歩やベストプラクティスを共有するために、データを処理することがあります。

• 家庭用機器または医療機器メーカーとして当社に適用される法律および規制上の義務の遵守を確保するため（例：当社の機器の安全性と有効性を評価および改善することを目的とした市販後調査活動の実施）。

• 将来の調査研究の設計、実施、分析を改善するために、方法論を洗練させるため。これには、研究方法の有効性のテストや、データ分析のための予測モデルやアルゴリズムの強化が含まれる場合があります。