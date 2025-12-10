フィリップス プライバシーに関する通知
最終更新日 10月 2025 フィリップス プライバシーに関する通知の概要
私たちは誰ですか あなたの個人データの使用方法 グローバルセクション 国別のプライバシー情報
イントロダクションとスコープ
本プライバシー通知は、当社が誰であるか、当社がお客様についてどのような個人データを収集するか、なぜ当社がそれを収集するのか、そして当社がそれをどのように使用するのかをお客様に説明するものです。
本プライバシー通知の目的上、個人データとは、氏名、電子メール、電話番号など、直接的または間接的にお客様を識別するあらゆる情報または情報のセットを意味します。
本プライバシー通知は、お客様が、消費者、ビジネス顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー、候補者、訪問者、研究参加者、株主、またはその他の当社とビジネス関係を持つ者の立場で当社とやり取りする際に、当社がお客様の個人データをどのように取り扱うかについて説明するものです。 本プライバシー通知を一読して内容をご理解ください。
当社のプライバシー実務の詳細については、
をご覧ください。 フィリップスのプライバシー ページ 私たちは誰ですか
本プライバシー通知またはその他の製品またはサービス固有のプライバシー通知に別段の記載がない限り、お客様の個人データの処理の目的と手段を決定するフィリップスの会社（以下、お客様の個人データの「管理者」または適用されるデータ保護法に基づく同等の役割）は、Philips International B.V.です。
所在地：
c/o Philips - Privacy office (Group Legal) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Netherlands Click here to read more Click here to read less
お客様の個人データの使用方法
当社がお客様の個人データを処理する方法について詳しく知りたい場合は、以下のアクティビティのいずれかを選択してください。ここに記載されているアクティビティの一部は、お客様の所在する国によっては該当しない場合があることにご注意ください。
当社オフィスへの訪問
当社オフィスへの訪問
フィリップスのオフィスでは、求職者、サプライヤー、取引業者、利害関係者、およびフィリップスの担当者とのやり取りが必要になる可能性のあるその他の個人などの訪問者に会うことがあります。 お客様がフィリップスの施設を訪問される場合、お客様が当社のオフィスにアクセスできるようにするパーソナライズされたバッジを提供するために、お客様の個人データを要求する場合があることにご留意ください。また、防犯カメラ（またはその他のビデオ機器）を使用して、敷地内の特定のスペースを記録する場合もあります。このようなビデオ機器を使用する場合、画像やビデオを録画することをお客様が認識できるように警告表示を配置します。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• フィリップスの従業員、訪問者、ゲスト、およびフィリップスの資産の安全性とセキュリティを維持するため。 • フィリップスのポリシーおよび手順への違反、潜在的な犯罪行為（例：会社または個人の所有物の盗難の疑い）、および当社の敷地内でのその他の事件または事故の調査など、フィリップスの正当な利益を保護するため。 • 法的請求および訴訟手続を目的とした証拠の保存および記録の開示を含む、懲戒および司法のプロセスおよび手続を開始するため。
当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様が当社のオフィスにアクセスできるようにするパーソナライズされたバッジを提供する場合、当社は通常、お客様の氏名とお客様の訪問に関する情報をお伺いします。 • 防犯カメラを使用する場合、お客様のビデオ録画（例：防犯カメラでキャプチャされた画像）を処理します。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、当社の正当な利益、特に当社の施設のシステムセキュリティおよびオンサイトセキュリティを維持する必要性です。 お客様のデータの管理者は誰ですか
他の特定のプライバシー通知に別段の記載がない限り、お客様の個人データの管理者は、お客様が当社の施設を訪問する国のフィリップス関連会社であり、当社のウェブサイト利用規約（フッターを参照）で特定されています。
内部通報者としての懸念事項の報告
内部通報者としての懸念事項の報告
当社は、社会における責任あるパートナーであり、従業員、顧客、ビジネスパートナー、株主、そしてより広いコミュニティに対して誠実に行動することを大切にしています。
当社のビジネス目標を追求している間、当社は常に責任ある方法でこれを行い、正しいことを実行することを確実にするよう努めています。これは、フィリップスのビジネスに関する倫理違反を知った場合は、報告ウェブサイトおよびフリーダイヤルの電話サービスであるPhilips Speak Upを通じて懸念を報告できることを意味します。この報告は、（現地の法律で許可されている場合、）匿名で行うことができます。お客様が身元を明らかにすることを決定した場合、お客様の苦情およびお客様の個人データは、フィリップスのGBP苦情データベースに正式に登録されます。報告された懸念事項は、常に徹底的なフォローアップ手順のきっかけとなります。 Click here to read more Click here to read less 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 当社の一般ビジネス原則に対する違反の可能性、またはフィリップスの企業の誠実性に対する脅威となるものを調査するため。 • 責任ある方法で、現地の法律および規制に沿ってビジネスを行うために必要な行動をとるため。 当社が処理する個人データ
お客様が Philips Speak Up を通じて懸念事項を報告する場合、当社は以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様が身元を明らかにする場合：お客様がこれらの情報を提供することを選択した場合、お客様の氏名、電話番号、電子メールアドレス、お客様に連絡するのに最適な時間、およびフィリップスとの関係（元従業員、ベンダー、顧客またはその他） • この情報を提供する意思があり、提供することが可能な場合、報告で名前を挙げた人物の氏名およびその他の個人データ • 報告するインシデントの詳細（時間、場所、状況、何が起こったかの説明、フィリップスの事業体に及ぼす可能性のある影響、および経営陣がこの問題を認識しているかどうか） 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、当社の正当な利益、特に、責任ある方法で、現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、当社の事業を保護する必要性、法的請求を行い防御する必要性、ならびに自由と安全の権利、財産権、防御権、事業を行う自由などの基本的権利を保護することです。 フィリップスが従うべき法的義務の遵守に依拠して、法執行機関、行政当局、司法当局などの外部機関に調査結果を開示することもあります。 お客様の個人データを共有する相手
お客様の個人データは、フィリップスの一般ビジネス原則（GBP）苦情データベースに登録され、そこから、厳密に知る必要がある場合にのみ、フィリップス社内の適切な担当者に送信されます。これは、この情報が、 GBP報告ポリシーおよび法的または規制上の義務の遵守を確保するため、またはその後の司法手続のための情報としてこの情報を必要とする担当調査員、担当GBPコンプライアンスオフィサー、および状況によっては、グループ内部監査およびグループ法務のメンバー、またはフィリップスの外部（フォレンジック監査人、法律顧問）と共有される可能性があることを意味します。
プライバシーリクエストを行う
プライバシーリクエストを行う
当社は、お客様の個人データの処理に関して高い基準で取り組んでいます。したがって、本プライバシー通知に記載されているように、お客様がプライバシー権を行使したい場合、当社のプライバシー慣行について質問したい場合、プライバシーに関する苦情を申し立てたい場合、または当社のデータ保護責任者に連絡する場合は、
当社に連絡することができ（プライバシーに関するお問合せフォームおよび／または連絡先の詳細は、本プライバシー通知の関連セクションに記載されています。）、当社はお客様のご要望にお応えできるよう最善を尽くします。お客様のプライバシーリクエストおよびお客様の個人データは、電子ケースファイルに正式に登録され、これにより、可能な限りお客様のお問合せにお応えすることを目的とした内部プロセスが開始されます。 Click here to read more Click here to read less 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、当社に適用されるプライバシーおよびデータ保護に関する法律および規制を遵守する目的で、お客様の個人データを処理します。 当社が処理する個人データ
お客様が当社にプライバシーに関するお問合せをされる場合、当社は、お客様に回答し、お客様のお問合せに適切に対応するために、お客様からの特定の情報を必要とします。特に、以下の情報が必要です。
• お客様の電子メールアドレス
• お客様とフィリップスとの関係（消費者、求職者、またはその他）
さらに、必要に応じて、氏名、国、希望する言語、およびお問合せに含めることを決定したその他の情報を開示することもできます。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、当社が従うべきプライバシーおよびデータ保護に関する法律および規制を遵守する必要性です。
株主総会への参加
株主総会への参加
フィリップスの株式は、ユーロネクスト・アムステルダムとニューヨーク証券取引所に上場されています。フィリップスとその株主との関係は、オランダの法律および当社の定款に準拠します。
フィリップスの株主として、お客様は、特定の企業事項（特に、取締役会および監査役会のメンバーの選任、役員報酬、財務諸表の承認、配当の宣言、ならびに取締役会および監査役会のメンバーの解任） に関する議決権などの特定の権利を有しています。投票は、当社の年次株主総会および臨時株主総会（実施される場合）で行われます。 Click here to read more Click here to read less 当社がお客様の個人データを処理する理由
お客様が株主である場合、当社は、株主名簿の維持、株主総会への招集、配当金の分配に関する連絡の送信、およびお客様による株主権の行使、例えば、株主総会への参加の記録、お客様の代理人による投票指示の管理、および株主総会中の投票および／または質問または発言の処理のために、お客様の個人データを処理します。 通常、株主総会は記録され、当社のウェブサイトにあるウェブキャストリンクにアクセスすることにより、利害関係者であれば誰でも閲覧することができます。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 氏名と肩書き • 生年月日 • 住所 • 電子メールアドレス • 株主番号 • 財務情報（株式数、配当金等） • 銀行または仲介業者 • 銀行口座番号、証券口座番号 • お客様の承認された代表者の氏名（該当する場合） • 代理投票の指示または投票 • 株主総会前または株主総会中に表明する可能性のある質問、意見、提案の内容 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、適用法を遵守する必要性と、例えば当社が株主総会を記録する際などに、責任ある方法で事業を行うという正当な利益です。
投資家向け広報アラートまたはプレスリリースの購読
投資家向け広報アラートまたはプレスリリースの購読
フィリップスでは、ステークホルダーと協力して、地球と社会に対して責任ある行動をとりながら、お客様や株主の皆様に優れた長期的価値を提供することを目指しています。最新のプレスリリースや投資家向け広報活動の通知を受け取りたい場合は、最新情報を電子メールでご購読いただけます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、電子メール、プレスリリース、または投資家向け広報活動の通知を送信するために、お客様の個人データを処理します。 投資家向け広報活動の通知を購読する場合、投資家向けウェブキャストと電話会議をお知らせします。プレスリリースを購読する場合、最新のニュースアップデートについてお知らせします。 当社が処理する個人データ
最新のプレスリリースまたは投資家向け広報活動の通知を購読する場合、氏名、電子メールアドレス、および勤務先の会社（投資家向け広報活動の通知の場合のみ、かつお客様が機関投資家または銀行を代表している場合）をお伺いします。 処理の法的根拠
当社がお客様の個人データを処理するために依拠する法的根拠は、お客様の同意です。いずれの場合も、電子メールの下部にあるリンク、またはPhilips Investor Relationsおよびプレスリリースのウェブページにあるそれぞれの［購読停止］ボタンから、いつでも購読を停止することができます。
仕事に応募する、または仕事の機会のために私たちと対話する
仕事に応募する、または仕事の機会のために私たちと対話する
当社の採用プロセスは、有意義なイノベーションを通じて生活を向上させるという私たちの情熱を共有する人々を見つけるのに役立つように設計されています。このプロセスには、以下の活動が含まれます。
• 当社のキャリアウェブサイトでの仕事に応募する。 • 当社のタレントネットワークにサインアップして、お客様に関連する最新の求人に関する情報を受け取る。 • 就業の機会のために、当社と（例えば、当社のリクルーターと）対話する。
採用プロセス中、フィリップスは応募プロセスを支援するための自動スクリーニングツールを使用する場合があります。ただし、応募に関する決定は、常に当社のリクルーターによる人間のレビューの対象であり、そのようなツールは、リクルーターによる人間の意思決定に取って代わるものではなく、補完することを目的に設計されています。 Click here to read more Click here to read less 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 登録されたアカウントへのアクセスを手配し、キャリアウェブサイトを通じて応募書類を提出できるようにするなど、当社のキャリアウェブサイトの機能をお客様に提供するため。 • お客様のスキル、資格、およびフィリップスで働くための適性を、応募したポジションやその他のキャリアの機会に照らして評価するため。 • お客様の詳細を当社の人材プールに保持するかどうかを尋ねるため。お客様が同意される場合、さらに適切なポジションの欠員が発生したときは、積極的に連絡いたします。 • 雇用国に応じて、また適用法で義務付けられていることに基づいて、リファレンスチェックや該当する場合は身元調査などを通じて、お客様の情報を確認するため。 • 採用プロセスにおいてお客様とコミュニケーションと取るため。 • フィリップスの求人情報や採用活動に関するニュースや最新情報を電子メールで送信するため（お客様がタレントコミュニティに登録している場合）。 • 応募が成功した場合、オファーを準備するため。 • 適用される法律および規制を遵守し、規制当局および法執行機関に協力するため。 当社が処理する個人データ
特定の採用活動に応じて、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 連絡先情報（氏名、電子メールアドレス、電話番号、居住国、自宅の住所、その他の連絡先情報など） • CV、カバーレター、または応募書類で当社に提供されたその他の文書（学歴、職歴、成績証明書など）に含まれる、お客様のスキルと資格に関するデータ • 適用法で許可されている場合、身元調査または雇用確認の実施に必要なデータ（お客様の身元または資格を証明する書類など） • お客様が探している、または探している可能性のある雇用の種類、現在および／または希望する給与および報酬と福利厚生パッケージに関連するその他の条件、転勤の意欲、またはその他の仕事の希望に関する情報 • 条件付きの雇用の申し出を行うために必要なデータ（給与支払いを処理するための銀行の詳細、職場で緊急事態が発生した場合に連絡する相手を知るための緊急連絡先の詳細など） • 応募しているポジションについてどのように知ったかの詳細 • お客様が記入したテストまたは質問票に由来するデータ（書面によるテストに対するお客様の回答など） • 場合によっては、任意のビデオ面接に参加いただくことがあります。この場合、当社はお客様のカメラで撮影された画像またはその他のデータを処理することがあります。 • お客様がフィリップスに対して行った以前の応募に関連する情報 • お客様が公開した情報で、お客様の応募または将来の応募の可能性に関連すると当社が判断する情報（LinkedInプロファイルに含まれる情報など） • お客様が紹介されている場合（リファラル）、当社はお客様を紹介した人からお客様について提供された情報を処理します。 • 現地の法律で義務付けられている、または許可されている場合、当社は、お客様の業務遂行に関連する範囲で、障害に関する情報など、機密性の高い情報を処理することもあります。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様が対象となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性 • 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性 • 当社が従うべき法的義務を遵守する必要性 • フィリップスの求人情報や採用活動に関するニュースや最新情報を電子メールで送信し、お客様の詳細を当社の人材プールに保持し、キャリアの機会についてお客様に連絡することに対するお客様の同意 お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションに記載されている目的でのお客様の個人データの管理者は、お客様を採用する予定の国のフィリップス関連会社（当社のウェブサイトの利用規約で特定されています。フッターを参照）およびPhilips International B.V.です。
MyPhilipsアカウントの管理
MyPhilipsアカウントの管理
フィリップス製品の登録や選択した製品の延長保証など、消費者として特定のサービスを利用したい場合は、MyPhilipsアカウントを作成できます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
お客様が消費者であり、MyPhilipsアカウントを作成した場合、当社は以下の目的でお客様のデータを処理します。
• お客様のアカウントを作成し、維持するため。 • お客様がフィリップス製品を登録できるようにするため。 • 選択した製品に延長保証を提供するため。 • 製品やサービスに関する質問や問題がある場合、または支援が必要な場合に、消費者向けのサポートとケアを提供するため。
また、お客様は、お客様のアカウントを以下のような他のサービスにも使用できます。 • マーケティングコミュニケーション設定の管理：フィリップスアカウントを作成する際に、フィリップスからのマーケティングコミュニケーションの受信を希望するかどうかを指定できます。そうすることで、当社はお客様が興味を持つと思われるものがある場合に、お客様に連絡することができます。 • フィリップスのモバイルアプリへのログイン • フィリップスの消費者向けオンラインショップでフィリップスの製品およびサービスを購入または定期購読し、注文履歴を参照し、サブスクリプションを管理すること • 当社の製品テストに参加し、当社の製品についてご意見をいうこと • キャッシュバックやクーポンプロモーションなどのプロモーションに参加すること • 当社のウェブサイトで当社の製品を評価し、レビューすること
当社がそのような他のサービスとの関連でお客様の個人データをどのように処理するかについて詳しく知りたい場合は、このプライバシー通知の関連セクションを選択することで、ご確認いただけます。 当社が処理する個人データ
MyPhilipsアカウントを作成すると、以下のカテゴリの個人データが処理されます。
• 連絡先情報（氏名、自宅の住所、電子メールアドレスなど）。特定の国（例：中国）のユーザーの場合、アカウントを作成するために電話番号を処理する場合があります。
• ソーシャルメディアアカウントでMyPhilipsアカウントを作成することにした場合、登録フォームには、ソーシャルメディアプロバイダーから提供された連絡先情報が事前に入力されます。 • お客様の所在地に関する情報（お客様の国、言語設定など） • 登録した製品／サービスに関する情報（購入した製品の名前、購入日と証明など） • お客様のコミュニケーション設定（当社からのプロモーションコミュニケーションの受信に同意したかどうかを問わない）
さらに、必要に応じて、以下を提供することもできます。
• お客様の性別。これは、お客様に対する当社のプロモーションまたは取引上のコミュニケーションをパーソナライズするために使用されます。
• お客様の生年月日。これは、当社のプロモーションコミュニケーションをお客様に合わせてパーソナライズするために使用されます（例えば、お客様の誕生日はいつかなど）。
お客様のフィリップスアカウントはいつでも削除できます。削除を行うには、ログインして、設定にある削除ボタンを見つける必要があります。その後、当社は、特定のデータを識別可能な形式で保持することが法律で義務付けられている場合を除き、お客様のフィリップスアカウントを削除し、それに関連するデータ（フィリップスのモバイルアプリなど、上記の他のフィリップスサービスとの関連で処理され、お客様のフィリップスアカウントに関連付けられたデータも含まれます。）を削除または匿名化します。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、お客様との契約を締結または履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性です。 お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションで規定されている活動におけるお客様の個人データの管理者は、High Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Netherlandsに事業所を置くPhilips Consumer Lifestyle B.V.です。
フィリップス製品をオンラインで購入する
フィリップス製品をオンラインで購入する
お客様は、フィリップスの製品およびサービスを、消費者または医療専門家を含むビジネス顧客（例：間接チャネルパートナー、販売代理店）として、当社のオンラインショップで購入できます。
消費者として購入する場合、MyPhilipsアカウントを使用するか、ゲストとしてチェックアウトすることができます（ただし、サービスを購入する場合、MyPhilipsアカウントが必要です。）。 ビジネスのお客様または医療専門家として当社の製品を購入する場合は、会社または専門家のアカウントを作成する必要があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 関連するオンラインストアのアカウントを確認、作成、維持するため。 • お客様の注文を処理し、支払いを処理するため。これに関連して、当社は、お客様、フィリップス、およびその他の人々のセキュリティを保護するために、詐欺や悪用を防止および検出するためにお客様の個人データを処理する場合があります。また、信用リスクを評価および管理するためにスコアリング方法を使用する場合もあります。 • 購入した製品およびサービスを、お客様が当社に提供した配送先住所に配送するため。そのために、お客様の荷物を準備し、正しく処理するのを支援する配送パートナーや、選択した住所に荷物を配送する物流パートナーと協力しています。 • ご注文のステータスを電子メールでお知らせするため。 • 取引および技術サポートのために電子メールでお客様に連絡するため。 • お客様が注文履歴を調べたり、お気に入りのアイテムを保存したり、ウィッシュリストを作成したり、サブスクリプションを管理したりできるようにするため。 • 当社が従う法律および規制を遵守するため（例えば、税務上の目的で、すべての購入の詳細を保存する義務があります。）。
フィリップスのオンラインショップで消費者向けに販売されているフィリップスの製品およびサービスは、注文を完了する前にお客様に表示される販売条件に示されているように、当社のブランドライセンシーパートナーのいずれかによって販売されていることにご留意ください。これは、お客様が当社のパートナーのいずれかに注文した場合、当社はお客様の個人データ（お客様の氏名や住所など）をそのパートナーと共有し、そのパートナーがお客様が締結した契約の履行、注文の履行、請求書の送付を可能にすることを意味します。また、パートナーは、お客様の注文のステータスを更新し、必要なカスタマーサポートを提供するために、お客様の個人データを使用する場合があります。当社のパートナーがお客様の個人データをどのように処理するかについて詳しく知りたい場合は、当社のオンラインショップで公開しているプライバシー通知をお読みください。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• アカウントデータ。データの種類の詳細については、個人の消費者の方は「MyPhilipsアカウントの管理」のセクションを参照してください。ビジネスのお客様は、関連するオンラインショップでアカウントを作成するために、氏名と電子メールアドレス、会社名と種類、会社の電話番号、希望する連絡先、顧客アカウント番号などの連絡先情報を処理することにご留意ください。 • 氏名と電子メールアドレス（ゲストとして製品を購入する場合） • 発送先住所と請求書送付先住所 • 請求書／領収書情報（購入した製品およびサービスを含む。） • 支払い情報（クレジットカード番号など）。お客様のお支払い情報は当社に一切保存されません。お客様が支払いを行うと、お客様のお支払い情報は当社の信頼できる決済プロバイダーに直接送信され、そのプロバイダーは取引を検証するためにお客様の銀行と連携します。 • お客様の注文履歴 • お客様の買い物リスト • 支払い残高（該当する場合）
配送に問題が発生した際に、信頼できる配送業者から電話で連絡を受けることを希望する場合、または、注文に問題が発生した際に、当社のサポートチームから電話で連絡を受けることを希望する場合は、お客様の電話番号を当社に提供することも選択できます（任意）。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様との販売条件、特にお客様の注文を管理する契約上の義務を履行する必要性 • 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性。これは、当社が不正チェックを実施する場合に適用されます。 • 当社が従うべき法的義務を遵守する必要性（例：税務目的でお客様の購入の詳細を処理する場合） お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、当社のウェブサイトでお客様に提供される販売条件で特定されたフィリップス関連会社です。
消費者サポートとサービスの提供
消費者サポートとサービスの提供
消費者としてフィリップスからの支援とサポートが必要な場合は、当社のウェブサイト（チャットまたはウェブフォーム経由）、電話、インスタントメッセージングアプリを通じてサポートチームに連絡するか、ソーシャルメディアプラットフォームで（直接メッセージを送信するか、タグを付けるか、投稿にコメントすることにより）連絡することができます。当社はお客様の質問に答え、必要なサポートを提供するために最善を尽くします。さらに、消費者向けセルフサービスポータルにアクセスして、修理／交換をリクエストすることもできます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 利用可能なチャネル（上記参照）を通じてお客様と直接連絡を取るため。これには、未解決の消費者からのお問合せケースに関するフォローアップコミュニケーション、ソーシャルメディアプラットフォームでのコメントや質問への回答、または必要なサポートの提供が含まれます。 • お客様の身元を確認し（例：すでにフィリップスアカウントをお持ちの場合）、それに応じてお客様をサポートするため。 • 消費者からのお問合せケースを登録および管理し、その進捗状況を追跡するため。 • 要求されたサポートを提供するため（例：支払い処理、配送スケジュールなどに関する注文後のサポート、保証請求サポート、修理および交換など）。 • 当社のパートナーが製造および／または販売するフィリップス製品について当社のサポートを要請した場合、お客様のリクエストを関連するパートナーに直接送信し、パートナーがリクエストされたサポートを提供できるようにするため。 • 法的請求の確立、行使、または防御など、お客様からのお問合せから生じる可能性のある後続の問題に対処するため。 • 当社が提供するサービスのトレーニングおよびレベル向上のため（例：電話またはチャットで当社に連絡いただいた場合、当社は、消費者ケアサポートを改善できるように、内部トレーニング中にチームを教育するために、お客様との会話を録音することができます。）。 • 当社の製品とソリューションを改善、カスタマイズ、修正するため。
お客様がセルフサービスポータルを使用して修理／交換を依頼したり、保証請求を行ったりする場合、上記の目的に加えて、当社は以下の目的でお客様のデータを処理します。
• 修理／交換および製品保証関連サービスを履行するため。 • お客様が修理または交換のステータスを追跡できるようにするため。 • 製品をお客様にお届けするため。 • 配送に問題が発生した場合にお客様に連絡するため、またはサービスリクエストを満たすために必要な追加情報を取得するため。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 連絡先情報（お客様の氏名、電子メールアドレス、電話番号、および該当する場合は会社の住所） • ソーシャルメディアチャネルを通じて当社に連絡した場合、ソーシャルメディア情報（プロフィール名、プロフィールURL、プロフィール写真、国、コメントとフィードバック、および関連するソーシャルメディアプラットフォームのプライバシー設定に応じたその他の詳細。ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシー設定を確認して、プラットフォームによって公開されている情報または共有可能な情報を確認することをお勧めします。） • 製品情報（例：モデル番号、購入日、購入証明など、製品が保証期間内であることを確認するために必要な情報） • サービスリクエストの詳細（リクエストの性質や追加の関連詳細など、質問や問合せに対応するために必要な情報） • インシデントの詳細（インシデントのケースで収集された情報、リスクに晒された個人がいたかどうかを判断するための安全に関する質問を含む。） • 通信記録（電話やチャットなど、お客様と当社とのやり取りの記録） • お客様がフィリップスアカウントをお持ちの場合、当社は、製品購入情報、注文およびサービス履歴などのお客様のアカウントにリンクされた情報を使用して、要求されたサポートを提供する場合があります。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様が対象となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性 • 当社の正当な利益、特に責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性 • 当社が従うべき法的義務を遵守する必要性 • 適用法で義務付けられている場合、お客様の同意
お客様のデータの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、High Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Netherlandsに事業所を置くPhilips Consumer Lifestyle B.V.です。
お客様のご要望が、当社のパートナーによって製造および／または販売されたフィリップス製品に関連するものである場合、お客様の個人データの管理者は、お客様のデータを収集し、関連するパートナーに転送する目的に限り、High Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Netherlandsに事業所を置くPhilips Consumer Lifestyle B.V.です。その後は、関連するパートナーが、お客様のリクエストを処理し、関連するサービスを提供するためのお客様の個人データの管理者となります。
ソーシャルメディアチャネルを通じて当社に連絡した場合、関連するソーシャルメディアプラットフォームが、お客様のソーシャルメディア情報を当社と共有する目的での管理者となることにご留意ください。関連するソーシャルメディアプラットフォームでプライバシー設定をご確認ください。
フィリップスに関するソーシャルメディアでのやり取り
フィリップスに関するソーシャルメディアでのやり取り
お客様がソーシャルメディアやアプリストアなどのその他の公開外部ソースで当社または当社のブランドについて積極的にコミュニケーションをとる場合（例えば、フィリップス製品に関するコメントを共有する場合、または投稿でフィリップスをタグ付けしたり、当社の製品に関する評価やレビューを提供したりする場合）、当社は、お客様が公開したお客様の個人データを処理する場合があります。例えば、当社は、お客様がフィリップスについて公開している意見や発言を分析し、モニターすることがあります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、お客様のコメント、投稿、評価、レビュー情報（関連するウェブサイトまたはプラットフォームでのお客様の設定に応じてお客様の個人データが含まれる場合があります。）を処理して、人々が当社および当社のブランドについて何を言っているかについての一般的な理解を得て、それによって当社の製品とサービスを改善します。 当社が処理する個人データ
上記の目的のために、当社は、お客様がソーシャルメディアやその他の公開外部ソースで公開するフィリップスに関するコメントまたはその他のコンテンツに含まれるお客様に関する情報を処理する場合があります。これには、お客様のプロフィール名や、プラットフォームを通じて当社に提供されるその他の情報などの情報が含まれる場合があります。当社は、第三者のソーシャルメディアプラットフォームまたは第三者が運営する公開外部ソースのプライバシー、情報、またはその他の慣行について責任を負いません。お客様は、関連するプラットフォームのプライバシー設定をよく理解する必要があります。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、当社の正当な利益であり、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、および事業を行う当社の基本的権利を保護する必要性です。
ビジネス顧客へのサポートとサービスの提供
ビジネス顧客へのサポートとサービスの提供
ビジネス顧客としてフィリップスからの支援とサポートが必要な場合は、当社のウェブサイト（チャットまたはウェブフォーム経由）、電話、またはカスタマーサービスポータル（CSポータル）を通じてサポートチームに連絡でき、彼らはお客様の質問に答え、必要なサポートを提供するために最善を尽くします。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• お客様の身元を確認し（例：すでにフィリップスアカウントをお持ちの場合）、それに応じてお客様をサポートするため。 • お客様のご質問にお答えし、必要なサポートを提供するため。これには、お客様のケースおよび作業指示の進捗状況を最新の状態に保つことが含まれます（スケジュール管理および機器関連のインシデント、内部サポートリクエスト、部品の注文、予防保守リクエストへの対応を含むリモート／フィールドサービス活動の提供、トレーニングまたはコンサルティングのための補足サービスリクエストが含まれる場合があります。）。 • 法的請求の確立、行使、または防御など、お客様からのお問合せから生じる可能性のある後続の問題に対処するため。 • 当社が提供するサービスのレベルを確認し、改善するため。例えば、電話またはチャットで当社に連絡いただいた場合、カスタマーサービスサポートを常に改善できるように、内部トレーニング中にチームを教育するために、お客様との会話を録音することができます。 • 当社の製品およびサービスの改善、修正、およびカスタマイズのため。 • コンプライアンス、規制、品質基準および規制を遵守するため。
CSポータルは、フィリップスの医療システムソリューション（デバイスとソフトウェア）のビジネス顧客が利用できます。これにより、新しいサービスリクエストを個別に作成し、サービスリクエストのステータスを最新の状態に保ち、サービスアクティビティを1つの便利な場所で表示できます。さらに、CSポータルでは、製品マニュアル、サービスドキュメント、およびフィリップスの製品およびサービスの使用をサポートするその他のリソースなどの関連情報にアクセスできます。お客様がCSポータルをご利用になる場合、上記の一般的な目的に加えて、当社はお客様のデータを以下の目的でも処理することにご留意ください。
• お客様のCSポータルアカウントを作成および維持し、アクセスの手配、サービスリクエストの作成、そのステータスの追跡、サービス活動の表示を可能にするなどの機能を提供するため。 • お客様からのお問合せに回答し、お客様と連絡を取り、CSポータルを通じて提出されたお客様のご要望（カスタマーサポート、問題や苦情の処理など）に対応するため。 • アカウントの有効化、パスワードのリセット、ケースのステータスに関する情報のようなシステムまたはサービス関連の通知などの管理情報を送信するため。 • CSポータルのセキュリティと適切な機能を確保するため（詐欺行為や疑わしい活動の監視を含む。）。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 連絡先情報（お客様の氏名、電子メールアドレス、電話番号、および該当する場合は会社の住所） • ビジネス顧客の場合、役割と組織情報（組織内での役割、およびエスカレーションと不適合ケースの処理に関連する情報） • アカウント情報（ユーザー名、パスワード、言語設定、ロケール、タイムゾーンなど） • 製品およびサービス情報（製品のモデル番号、シリアル番号、サービス履歴など） • CSポータルの使用中に収集された技術情報（ログイン日時、IPアドレス、ブラウザの種類など） • サービスリクエストの詳細（リクエストの性質や追加の関連詳細など、質問や問合せに対応するために必要な情報） • インシデントの詳細（インシデントのケースで収集された情報、リスクに晒された個人がいたかどうかを判断するための安全に関する質問を含む。） • 通信記録（電話やチャットなど、お客様と当社とのやり取りの記録） • お客様がフィリップスアカウントをお持ちの場合、または当社のCSポータルをご利用の場合、当社は、お客様のアカウントにリンクされた情報（製品購入情報、注文およびサービス履歴など）を使用して、要求されたサポートを提供する場合があります。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様が対象となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性 • 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性 • 当社が従うべき法的義務を遵守する必要性 • 適用法で義務付けられている場合、お客様の同意 お客様のデータの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、お客様がフィリップスと締結した該当する契約で特定された、お客様が契約関係にあるフィリップス関連会社です。
消費者向けのフィリップスモバイルアプリ
消費者向けのフィリップスモバイルアプリ
当社は、お客様がダウンロードして使用できるいくつかのフィリップスのモバイルアプリを提供しています。これらのモバイルアプリは、デバイスに接続されている場合と接続されていない場合があります。
お客様が当社のアプリを使用することを選択した場合、当社はお客様のデータを処理して、必要な接続デバイスとモバイルアプリサービスを提供します。フィリップスのモバイルアプリごとに、特定のフィリップスモバイルアプリとの関連でお客様のデータをどのように処理するかに関する追加情報を提供する追加のプライバシー通知を作成しています。
フィリップスのモバイルアプリに関する補足のプライバシー通知は、こちらで確認できます。
フィリップス製品に評価とレビューを提供する
フィリップス製品に評価とレビューを提供する
必要に応じて、フィリップス製品をオンラインで評価およびレビューすることができます。これは、お客様が当社の製品について真実で有意義なコメントを見つけて交換できるオープンフォーラムを作成することに役立ちます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• お客様のレビューが当社の条件に沿っており、製品の性能に関して誤解を招くような主張や不正確な主張が含まれていないことを確認するため（例えば、適応外プロモーションや当社の使用説明書に沿っていないなど）。 • お客様の評価とレビューをオンラインで公開し、お客様が当社製品を使用した経験から学ぶ機会を他の方々に提供するため。 • 人々が当社および当社のブランドについて何を言っているかについての一般的な理解を得て、それによって当社の製品とサービスを改善するため。 • お客様のレビューで当社の製品またはサービスに満足していないことが示された場合に、当社からお客様に連絡し、当社の支援を提供するため。このようなレビューが、当社のブランドライセンスパートナーが製造したフィリップス製品に関連する場合、当社は、関連するブランドライセンスパートナーがお客様に連絡し、支援を提供できるように、お客様の個人データを関連するブランドライセンスパートナーに提供する場合があります。 • 健康と安全、または責任に関する問題の場合にお客様に連絡するため。 当社が処理する個人データ
当社は、次のカテゴリーの個人データを処理します。：電子メール、所在地、年齢、性別、世帯人数、およびフィリップス製品の使用期間 お客様が評価を提供してレビューを書くとき、当社はお客様の電子メールを他の訪問者に見えるようにすることはありません。お客様から提供されたその他の情報は、お客様が当社の製品に関する真実で有意義な情報を見つけて交換できるオープンフォーラムを作成することに役立つため、可視化されます。 また、プライバシーを尊重するため、レビューを残す際には本名ではなくニックネームを記載することをお勧めします。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• 契約内容を履行する必要性 • 特定の健康状態に関連する可能性のあるフィリップス製品（例：搾乳器）をレビューする場合は、このレビューを収集して公開する前にお客様の同意を求めます。 • 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性。これは、当社が当社の製品およびサービスを改善するためにお客様の個人データを処理する場合、および当社がお客様に連絡する（または、当社のブランドライセンスパートナーがお客様に連絡できるようにお客様の個人データを提供する）場合に適用されます。 • 当社が従うべき法的義務を遵守する必要性。これは、例えば、健康と安全の問題についてお客様に連絡する場合に適用されます。
消費者向け製品のテスト
消費者向け製品のテスト
フィリップスの製品テスターになって、当社の消費者向け製品の感想を伝えたい方は、フィリップスアカウントを作成し（すでにお持ちの場合を除く。）、当社の製品テスタープラットフォームにて興味のあるテストを選んで応募してください。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 選考手続き中の質問に対する回答および当社の条件に基づいて、テストへの参加を選択できるかどうかを評価するため。 • （お客様が選ばれた場合、）当社の条件に従ってテストへの参加を適切に管理するため。これには、お客様がテストに参加することになった場合に電子メールでお知らせすること、登録プロセスで指定された住所に当社製品を送付すること、当社製品についてお客様が当社と共有するフィードバックを受け取り分析すること、お客様が当社製品のレビューをオンラインで公開したことを確認すること、お客様が受け取った製品の返却を要求することなどの活動が含まれます。 • 当社の製品を改善し、新しい製品とサービスを開発するため。 当社が処理する個人データ
お客様がフィリップスの製品テスターになるためにサインアップすると、当社は以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様の氏名、電子メールアドレスなどのアカウント情報 • 選考手続き中に当社の質問に答えることによりお客様が当社に提供するお客様に関する情報 • お客様が当社と共有する製品に関するフィードバック • お客様のご自宅の住所、電話番号などの発送／フルフィルメント情報 • 参加したテストの概要 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• フィリップス製品テスタープログラムの利用規約の内容を履行する必要性 • 当社の正当な利益、特に財産権などの基本的権利を保護する必要性、および事業を行う自由。これは、当社の製品およびサービスを改善するためにお客様の個人データを処理する場合に適用されます。 • お客様の健康面を明らかにする可能性のある情報を共有する場合、お客様の同意 お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、当社のウェブサイトに掲載されているフィリップス製品テスタープログラムの利用規約で特定されているフィリップス関連会社です。
調査への参加
調査への参加
お客様が当社と継続的な商業関係（フィリップスの製品、サービス、またはソリューションの購入／リース、フィリップスのデジタルプラットフォームとの積極的な関与、ロイヤルティプログラム、サブスクリプション、サービス契約への参加、またはカスタマーサービスまたはサポートチームとの積極的な関与など）をお持ちの場合、当社はお客様に当社の調査への回答をお願いすることがあります。場合によっては、お客様が関与したフィリップスのパートナー（例：再販業者、販売代理店、ブランドライセンシーなど）に関するフィードバックの提供をお願いする場合があります。
お客様が調査に参加することを決定した場合、お客様のフィードバックは、お客様がフィリップスまたはフィリップスのパートナー（例：再販業者、販売代理店、ブランドライセンシーなど）から最近受けた購入／サービス体験、またはフィリップスまたはフィリップスのパートナーとの関係にどの程度満足しているかを理解するために使用されます。お客様からのフィードバックから、統計を収集し、サービスの改善に役立つ洞察を得ます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• フィードバックアンケートを送信するため。 • お客様がオンラインでフィリップスから製品を購入したり、サービスを受けたりする場合、フィリップスから受けた最近のサービス体験にどの程度満足しているかを理解し、測定するため。 • お客様がオンラインでパートナーから製品を購入したり、サービスを受けたりする場合、パートナーから受けた最近のサービス体験にどの程度満足しているかを理解し、測定するため。 • お客様のフィードバックに基づいて、フィリップスに対するお客様の満足度を理解し、測定し、改善するため。 • 電話または電子メールでお客様に連絡して、お客様との関係をどのように改善できるか、または調査への回答で提起された可能性のある特定の問題／懸念にどのように対処できるかを理解するため。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様の氏名、電子メールアドレス、国および／または地域などの連絡先情報 • 挨拶（例：Mr.、Ms.、Dr.） • ビジネス顧客の場合、役職、会社名、電話番号などの職業に関する情報 • お客様のフィードバックの回答およびお客様のフィードバックに関する情報（例：調査の状況、回答日、調査に関連する場合は購入情報） • デバイスおよびオンライン識別子（例：IPアドレス、ブラウザ情報、オペレーティングシステムのバージョン） 処理の法的根拠
適用法で別段の定めがない限り、本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、当社の正当な利益、特に財産権や事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性です。 フィリップスから今後調査の連絡を受け取りたくない場合は、調査に関する連絡の下部にある登録解除リンクをクリックしてお知らせください。 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様がフィリップスからオンラインで製品を購入したり、直接サービスを受けたりする場合、またはお客様がフィリップスのビジネス顧客である場合、お客様の個人データの管理者は、本プライバシー通知の他のセクションまたは当社のウェブサイトの利用規約（フッターを参照）に記載されている、お客様が商業関係を持つフィリップス関連会社です。 お客様がフィリップスのパートナーから製品を購入したり、サービスを受けたりする場合、お客様の個人データの管理者は、以下のとおりです。：(i) 製品の購入／サービスの提供という状況でのお客様の個人データの収集および処理、およびそれに関連するすべての処理、ならびに、お客様に調査を送信するという限定的な目的でのお客様の個人データのフィリップスへの転送を目的とする場合、プライバシーに関する通知（お客様の個人データが最初に収集されたときに利用可能なもの）で特定された関連するフィリップスのパートナー、(ii) お客様への調査の送付、お客様の最近のサービス体験に対する満足度の測定、お客様の満足度の向上を目的とする場合、本プライバシー通知の他のセクションまたは当社のウェブサイトの利用規約（フッターを参照）で特定されている、お客様が商業関係にあるフィリップス関連会社。
当社のウェブサイトへのアクセス
当社のウェブサイトへのアクセス
お客様が当社のウェブサイトにアクセスすると、Cookieおよびその他の同様のテクノロジー（例：暗号化された識別子、ローカル共有オブジェクト、フラッシュCookie、HTML5ローカルストレージ、HTTP etag、ピクセルGIF、ビーコン、スクリプト、プラグイン、API）をブラウザまたはデバイスで使用します。これにより、ウェブサイトの技術的および機能的管理（情報セキュリティの確保を含む。）を可能にし、ウェブサイトのデザインとパフォーマンスを向上させ、ターゲットを絞った広告の目的で当社のページでの訪問者の行動をよりよく理解することに役立てています。これらのCookieおよびその他の同様のテクノロジーは、データを収集し、IPアドレス、オペレーティングシステム、ブラウザの種類、デバイスの種類（例：PC、スマートフォン）などのデータを第三者と共有する場合があります。
一部のCookieは、当社のウェブサイトにアクセスするとき常にオンになっており、オフにすることはできません。これらを「エッセンシャルCookie」と呼んでいます。これらのCookieがないと、お客様が要求するサービスは意図したとおりに機能しません。これらのCookieを使用して、当社のウェブサイトへのアクセスを容易にしたり、ウェブサイトのセキュリティを確保したりして、ネットワーク経由で情報をルーティングし、送信エラーやデータ損失を検出できるようにします。また、これらのCookieは、当社のウェブサイトでお客様から要求された特定のサービス（例：ショッピングカートを追跡するための「カートに追加」ボタン）を容易にするためにも不可欠な場合があります。この文脈でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、特にユーザーが明示的に要求したサービスを提供するための契約の履行です。
当社は、パフォーマンスCookieを使用して、ウェブサイトのパフォーマンスに関する集計統計情報を収集し、それに応じてパフォーマンスを分析および改善します。これらはいつでもオンとオフを切り替えることができます。お客様が事前に使用に同意した場合にのみ使用します。例えば、当社はこれらのCookieを使用して、訪問者が当社のウェブサイトをどのように利用しているか（言い換えれば、最も頻繁にアクセスするウェブページ、ウェブサイトのさまざまな部分への訪問者数）の一般的な見解を取得します。また、これらのCookieを使用して、当社のウェブサイトでのセッションとアクティビティを記録し、当社のウェブサイトでのユーザーエクスペリエンスを理解し、改善する場合があります。この文脈でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、お客様の同意です。
また、プリファレンスCookieを使用して、次回の訪問時にユーザーの設定を記憶したり、ウェブチャットサービス、コメントおよび評価システム、調査などの拡張機能を有効にするなど、ユーザーにとって便利なサイト機能をサポートします。これらはいつでもオンとオフを切り替えることができます。お客様が事前に使用に同意した場合にのみ使用します。この文脈でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、お客様の同意です。
最後に、 ターゲット広告とソーシャルメディアCookie を使用して、当社のウェブサイトでのサーフィン行動を追跡し、お客様とお客様の興味に関連するパーソナライズされた広告を表示します。これには、これらのプラットフォームでターゲット広告をお客様に向けて行い、広告のエンゲージメントとパフォーマンスを追跡できるようにするソーシャルメディアのCookie、ピクセル、タグも含まれます。お客様が当社に電子メールアドレスまたは電話番号を提供した場合（例：製品の購入時や当社のウェブサイト上のフォームへの記入時）、当社はこれを暗号化された形式で当社の広告プラットフォームに転送し、より正確なコンバージョントラッキングを可能にすることがあります。これらのCookieは、アクセスする他のウェブサイトに表示されるコンテンツとメッセージに影響を与えます。これらはいつでもオンとオフを切り替えることができます。お客様が事前に使用に同意した場合にのみ使用します。例えば、フィリップス製品に関する記事を読んでいる場合、当社またはサードパーティのウェブサイトにこの製品の広告が表示される場合があります。この文脈でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、お客様の同意です。さらに、お客様がプロモーションコミュニケーションの受信に同意した場合、これらのCookieから収集された情報を使用して、お客様の好みに合わせた通信を送信します。
このウェブサイトで使用する特定のCookieの詳細については、 お読みください。 Cookieに関する通知を
Cookieの設定は、 からいつでも調整できます。当社のウェブサイトでCookieの設定を調整するだけでなく、いつでもブラウザでCookieの設定を管理できます。お客様のブラウザの設定では、当社ウェブサイトのCookie設定と同様の使いやすさが得られない場合があることにご注意ください。ブラウザの設定ですべてのCookieを無効にするだけでは、ブラウザがこれらの必須Cookieの設定を妨げるため、当社のウェブサイトの特定のセクションまたは機能が作動しない場合があります。 Cookie同意マネージャー
以下のブラウザでCookieを無効にする方法、またはCookie設定を管理する方法の詳細については、下記をご覧ください。
フィリップスの消費者向けニュースレターへの登録
フィリップスの消費者向けニュースレターへの登録
お客様がご希望される場合、消費者向けニュースレターにサインアップして、フィリップスの製品、サービス、プロモーションに関する最新情報を入手することができます。 当社は、現在、消費者向けに2つの異なるフィリップスニュースレターを運営しています。(i) Philips SRC Newsletter – フィリップスの睡眠および呼吸ケア関連の製品、サービス、およびソリューションに関する情報のみを提供します。(ii) Philips Consumer Newsletter – このレターには、他のすべてのフィリップスの消費者向け製品、および一部のフィリップスブランドライセンシーパートナーの消費者向け製品、サービス、ならびにソリューションが含まれます。 当社がお客様の個人データを処理する理由
ニュースレターの受信にサインアップした場合、当社は以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• お客様の通信設定を同期するため、すなわち、お客様が当社からの通信の受信に同意したか、および／または同意を撤回したかを確認するため。 • 電子メール、フィリップスのモバイルアプリでのプッシュ通知など、さまざまなコミュニケーションチャネルを通じて当社の販促資料を送付するため、およびGoogle（例：Google検索、ショッピング、YouTube、Gmail）およびソーシャルメディアプラットフォーム上のタイムラインに、関連するフィリップスの広告を表示するため。 • お客様の興味や好みに最も適した形でコミュニケーションを調整するため。 当社が処理するデータ
お客様は、当社のウェブサイト、フィリップスのモバイルアプリなど、さまざまなデジタルチャネルやプラットフォームから当社のニュースレターにサインアップできます。当社は、お客様の氏名と連絡先情報（例：当社が使用する通信チャネルに応じて、電子メールアドレスまたは電話番号）を処理します。さらに、以下に記載するように、お客様と当社とのやり取りに応じて、お客様に関するその他の情報を処理する場合があります。
• マーケティングフォーム。お客様が当社のウェブサイト、ブランドライセンシーパートナーのウェブサイト、第三者のサイト、またはソーシャルメディアページに掲載されている専用のフォームを通じてプロモーションコミュニケーションを受け取ることに同意した場合、これらのフォームを通じてお客様が当社に提供したデータおよびお客様の国に関する情報を使用して、お客様に関連し、関心のあるプロモーションメールを送信します。例えば、特定の国のシェーバー専用のページに掲載されたフォームで同意を提供した場合、シェーバーまたは類似の製品に関するプロモーションコミュニケーションをその国の言語で送信することがあります。 • お客様のMyPhilipsアカウント。 お客様がMyPhilipsアカウントをお持ちで、フィリップスからのプロモーションコミュニケーションの受信に同意している場合、当社は、お客様が当社に提供した特定のデータ（お客様のアカウントおよびプロフィールに関連する情報。例：生年月日）、およびお客様がアカウントを使用して購入／登録した製品およびサービスに関連する情報）を使用して、お客様にとって関連性があり、関心のあるプロモーションコミュニケーションを送信します。例えば、MyPhilipsアカウントでオンラインショップにてシェーバーを購入した場合、シェーバーアクセサリーまたは同様の製品の割引があることをお知らせするために、オンライン購入データを使用する場合があります。 • お客様の行動データ。 お客様が当社のウェブサイトを閲覧する際にターゲット広告のCookieを受け入れた場合（詳細については、「当社のウェブサイトへのアクセス」というタイトルのセクションをご覧ください。）、当社は、お客様が当社のウェブサイトとのやり取りを追跡して、関連性があり関心のあるプロモーションコミュニケーションを送信します。例えば、お客様がMyPhilipsアカウントにログインし、当社のウェブサイトの特定の製品ページにアクセスした場合、当社は、当該製品または類似の製品および／またはサービスに関するプロモーションコミュニケーションを送信する場合があります。さらに、当社は、お客様が当社から受け取ったプロモーションメールの内容を開いたか、読んだか、クリックしたかなど、当社の電子メールとのやり取りを追跡する場合があります。 • コンシューマーケア。 消費者サポート／ケアサービスにご連絡いただいた場合、ニュースレターの受信を希望されるかどうかを尋ねる場合があります。また、ニュースレターの受信を希望していることを確認できるように、確認メールをお送りします。 当社は、上記のフィリップスの情報源から収集したお客様に関するデータを組み合わせて、それらを1つ以上のセグメント（共通の特定の特性を持つグループ）に配置して、お客様の関心に合わせてプロモーションメールを調整する場合があることにご留意ください。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様の同意。原則として、プロモーションコミュニケーションは、事前に同意した場合にのみ送信します。もちろん、お客様はいつでも当社のカスタマイズされたプロモーションメールの受信に対する同意を撤回することができます。フィリップスから受信したプロモーションメールの下部にある配信停止ボタンをクリックすると、自動的に配信が解除されるか、通信設定ページに移動し、今後の当社との通信の配信停止を含む設定を選択できます。 • 該当する場合、健康データを処理することに対するお客様の同意 • 当社の正当な利益、特に事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様の個人データの管理者は、Philips Consumer Newsletterの関連ではHigh Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Netherlandsに事業所を置くPhilips Consumer Lifestyle B.V.であり、Philips SRCニュースレターの関連では1010 Murray Ridge Lane, Murrysville, PA 15668に事業所を置くPhilips RS North America, LLCです。
プロモーションへの参加
プロモーションへの参加
当社は、キャッシュバックプロモーション、延長保証、クーポンプロモーション、友達紹介プログラム、懸賞、コンテスト、季節限定またはその他のプロモーションなど、お客様が利用できるさまざまなプロモーションを当社の製品およびサービスで公開しており、製品購入時にギフトを送ることもできます。これらのプロモーションを実施するために、当社はお客様の個人データを処理します。 参加するにはさまざまな方法があります。例えば、当社のウェブサイトの専用フォームへの入力、MyPhilipsアカウントの作成、当社のウェブサイトまたはソーシャルメディアページにある専用フォームを通じたプロモーションコミュニケーションを受け取るためのサインアップ、当社のウェブサイトでの製品の評価やレビューなどです。これらのプロモーションは、補足的なプライバシーに関する通知の対象となる場合があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由と当社が処理する個人データ
通常、当社は、お客様がプロモーションに参加し、お客様を特定し、購入証明の確認など、プロモーションの条件を満たしているかどうかを評価し、お客様と連絡を取り、報酬を含むプロモーションの契約条件を履行するために必要な情報を収集します。 当社が処理する個人データ
• 氏名、電子メールアドレスなどのアカウント情報（MyPhilipsアカウントをお持ちの場合） • 当社のプロモーションコミュニケーションを受け取るためにサインアップしたり、専用のウェブフォームに入力したりして参加する場合、お客様が当社に提供する情報（氏名や電子メールアドレスなど） • プロモーションの条件を満たしていることを確認し、コンテストの勝者を選択するための製品の購入証明およびその他のデータ（参加を決定したときに受け入れるルールに基づく。） • 電子メールおよび住所情報（当選者として選ばれた場合）。当選者として選ばれたことをお知らせし、登録プロセスで指定された住所に賞品を送付するため、およびお客様がコンテストの条件を遵守し、それに応じて行動しているかどうかを確認するため。 • プロモーションの報酬金額を入金するキャッシュバックプロモーションの銀行口座の詳細情報 • 懸賞、コンテスト、ゲーム、またはその他のコンテストに参加できるようにするために、お客様が生成および提供した資料またはコンテンツ 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、お客様との契約を締結または履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の手順を講じる必要性、特に関連するプロモーションの利用規約を実行する必要性です。 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様の個人データの管理者は、お客様に提供される関連プロモーションの利用規約で特定されたフィリップス関連会社です。
フィリップスプロフェッショナルニュースレターへの登録
フィリップスプロフェッショナルニュースレターへの登録
当社のウェブサイトでPhilips Professional Newsletterにサインアップして、プロフェッショナルヘルスケア分野のフィリップス製品に関する最新情報を入手し、ヘルスケアイノベーションに関する情報を受け取ることができます。このニュースレターは、B2Bのお客様と連絡先、および医療専門家を対象としています。 当社がお客様の個人データを処理する理由
お客様がニュースレターの受信にサインアップした場合、当社は以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• お客様の通信設定、すなわち、お客様が当社からの通信の受信に同意したかどうか、および／または同意を撤回したかどうかを追跡するため。
• お客様の興味や好みに最も適した形でコミュニケーションを調整するため。
• 電子メール、インスタントメッセージングサービス、プッシュ通知、ソーシャルメディアプラットフォーム（例：LinkedIn）など、さまざまなチャネルを通じて当社の通信を送信するため。 当社が処理する個人データ
ニュースレターに登録すると、連絡先情報（氏名、電子メールアドレス）と、専門分野（例：心臓病学、放射線科）、職務（例：部門長、外科医、助産師）、国情報などの専門情報が処理されます。さらに、当社は、お客様とフィリップスとのやり取りに応じて、以下の情報を処理する場合があります。 • お客様の行動データ。当社のウェブサイトのプロフェッショナルヘルスケアセクションを閲覧する際にターゲット広告cookieを受け入れた場合（ 詳細については、「当社のウェブサイトへのアクセス」のセクションをご覧ください。）、当社は、 お客様の当社ウェブサイトとのやり取りを追跡し、お客様に関連性があり、関心のあるプロモーションコミュニケーションを送信します。さらに、当社は、お客様が当社から受け取ったプロモーションメールの内容を開いたか、読んだか、クリックしたかなど、当社の電子メールとのやり取りを追跡する場合があります。
• イベント。お客様がフィリップスのイベント中にニュースレターに登録した場合（以下の「フィリップスのイベントに参加する」セクションをご覧ください。）、お客様の国およびイベントの情報も収集します。当社は、お客様の同意を確認するための電子メールをお送りしますが、適用法で義務付けられていない国を除きます。
• セールスリード。販売機会の連絡を受けることに関心を示している場合は、フィリップスプロフェッショナルニュースレターの受信を希望されるかどうかを尋ねることもあります。その場合、当社はお客様をニュースレターに登録し、お客様の同意を確認するための電子メールを送信することがありますが、適用法で義務付けられていない国を除きます。この場合、フィリップスの製品／ソリューションに対するお客様の関心も登録し、お客様にとってより関連性のある形でコミュニケーションを調整できるようにします。
当社は、上記のフィリップスの情報源から収集したお客様に関するデータを組み合わせて、それらを1つ以上のセグメント（共通の特定の特性を持つグループ）に配置して、お客様の関心に合わせてプロモーションメールを調整する場合があることにご留意ください。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様の同意。原則として、プロモーションの連絡は、事前に同意した場合にのみ送信します。もちろん、お客様はいつでも当社のカスタマイズされたプロモーションメールの受信に対する同意を撤回することができます。フィリップスから受信したプロモーションメールの下部にある登録解除ボタンをクリックすると、自動的に登録が解除されます。
適用法に基づき事前の同意が必要ない場合、当社は、お客様のデータを処理し、お客様にプロモーションコミュニケーションを送信するための正当な利益に依拠します。お客様は、プロモーションコミュニケーションの下部にある関連するボタンをクリックして、いつでも登録を解除する権利があります。 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様の個人データの管理者は、当社のウェブサイト利用規約（フッターを参照）で指定されている、プロモーションコミュニケーションの受信にサインアップした国のフィリップス関連会社です。外部イベントで当社からのプロモーションメールの受信にサインアップした場合、お客様の個人データの管理者は、イベントに参加した国のフィリップス関連会社であることにご留意ください。
フィリップスのイベントに参加する
フィリップスのイベントに参加する
当社は、セミナー、ワークショップ、フェア、会議、ウェビナー、ライブ放送イベントなど、物理的およびデジタル的なイベントを定期的に開催しています。当社のイベントへの参加をご希望の場合は、お客様の個人データ（連絡先情報など）の提供をお願いします。 イベントの参加者リストは公開していませんが、まれに、お客様の連絡先情報が他の参加者に表示される場合があります。 当社のイベントは記録されることがあります。当社が録音・録画していて、お客様がプレゼンターである場合、お客様の画像と音声は記録されます。お客様が出席者である場合、場合によっては、お客様がセッション中に画像と音声を共有することを決定することがあるかもしれません。例えば、Q&Aセッションで対話することを選択した場合などです。一部のイベントでは、録音・録画を当社のウェブサイトまたはソーシャルメディアチャネルで公開する場合があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• イベントを企画およびファシリテートし、質の高いサービスを提供するため。これには、イベントのロジスティクスについてお客様に連絡する、お客様が必要とされる食事に関する要件やアクセシビリティの提供を処理する（その場合、この情報を特定可能な方法で会場と共有せず、イベント後に削除します。）、イベントのコンテンツ（例：イベントが終了した後の記録へのリンク）へのアクセスを提供するなどの活動が含まれる場合があります。 • イベント終了後、フィリップスの製品またはサービスに関する商業的な機会についてお客様に連絡するため。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様の氏名、電子メールアドレス、国などの連絡先情報 • 会社名、役職、専門分野、職務などの職業に関する情報 • 製品／サービスへの関心 • 該当する場合、画像またはビデオの録画 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。 • 当社の正当な利益、特に財産権などの基本的権利を保護する必要性、および事業を行う自由 • 適用法で義務付けられている場合、お客様の同意 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様の個人データの管理者は、お客様が当社のウェブサイト利用規約（フッターを参照）で特定されている、お客様がイベントに参加する国またはイベントが開催される国のフィリップス関連会社です。
ビジネス顧客へのトレーニングと教育の提供
ビジネス顧客へのトレーニングと教育の提供
フィリップスでは、医療技術、治療法、および／またはサービスの安全で効果的な使用を促進するために、ビジネス顧客や医療専門家に対して、包括的でカスタマイズされた教育とトレーニングを提供しています。これらの教育およびトレーニングセッションには、インストラクター主導のセッション（オンサイトとオンラインの両方）、ウェブベースのコース、eラーニングモジュール、モバイルアプリケーションなど、さまざまな形式が含まれます。フィリップスがビジネス顧客の学習と教育のために提供しているモバイルアプリケーションの詳細については、こちらの関連する補足通知をご覧ください。
さらに、ビジネス顧客としてのお客様は、専門家向けのフィリップスアカウント（P4P）を作成することもでき、これにより、教育資料、製品マニュアルなどの役立つリソース、人気のあるウェブページにアクセスできるようになります。 トレーニングと教育を効果的に提供し、それらをお客様の特定のニーズに合わせて調整し、お客様の P4Pアカウントを管理するために、当社はお客様から特定の個人データを収集および処理します。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• お客様のP4Pアカウントを作成、確認、管理するため。 • 関連する教育およびトレーニング資料、および製品マニュアル、デモ録音などの役立つリソースへのアクセスを可能にするため。 • コース登録を管理し、お客様のニーズに合わせた教育およびトレーニングサービスを提供するため。 • 宿泊施設、設備、ケータリングなど、オンサイトトレーニングに必要なロジスティクスを手配するため。 • コースの確認、更新、フィードバック調査に関してお客様と連絡を取るため。 • 当社の教育サービスの有効性を評価し、お客様のフィードバックに基づいて当社のサービスを改善するため。 • コースを無事に修了した際に認定証を発行するため。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 氏名、電子メールアドレス、役職、部署、会社名、住所、電話番号、会社の種類などの会社／機関／雇用主の詳細などの専門的な連絡先情報 • 顧客アカウント番号（P4Pアカウント作成用） • オンサイトトレーニングを組織するための住所情報などの場所の詳細 • コース／トレーニングに必要な学歴、資格、職務の専門分野、および専門的な経験に関する情報 • コースの進捗状況、完了ステータス、コース後の評価などのコース完了メトリック 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様が当事者となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性 • 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で、現地の法律および規制に沿って教育およびトレーニングサービスを提供および改善する必要性 • 当社の規制上の義務および法的義務の遵守 お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、お客様がフィリップスと締結した該当する契約で特定されている、お客様が契約関係にあるフィリップス関連会社です。
医療従事者との関係の管理
医療従事者との関係の管理
お客様が医療従事者（例：歯科専門家、心臓専門医、助産師など）としての立場で、専門的なコンサルティングサービスの提供、フィリップスの製品サンプリングプログラムへの参加、または共同出版物、会議やウェビナーなどのイベントでの講演などのその他のイニシアチブでの協力などの活動のためにフィリップスとやり取りする場合、当社はお客様との関係を管理するためにお客様のデータを処理する場合があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 当社とのサービス契約（例：フィリップスへのコンサルティングサービスの提供）締結し、管理するため。 • 医療従事者または医療機関としてのフィリップスとのやり取りを、関連する条件（例：歯科医向けの製品サンプリングプログラム）に従って評価および管理するため（これには、電子メールでのお客様との連絡、登録プロセスで指定された住所への資料の送付、当社の製品およびサービスに関するフィードバックの受信および分析（該当する場合）、資金提供の要求の処理などの活動が含まれる場合があります。 • お客様にとって関連性があり、興味深いと思われる将来のサービス契約についてお客様と関わるため（例：フォーラムでの講演の手配）。 • 会議、ウェビナー、トレーニングなどのイベントに招待し、共同出版物、トレーニング、教育、その他の共同イニシアチブについてお客様と関わるため。 当社が処理する個人データ
当社は、以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• お客様の氏名と職業上の連絡先の詳細 • お客様のCV、出版物、ソーシャルメディア情報（例：LinkedIn、Healthgrades、PubMed、Xなど） • 専門情報（例：専門の名称、業務の種類、該当する場合は、専門職免許番号とライセンスが発行された国、実務での役割、専門分野など） • 政府発行の識別子（例：社会保障番号、雇用者識別番号、医師免許情報、国民医療提供者識別情報など） • お客様の職場の住所（市区町村、国、郵便番号を含む。）、電話番号などの連絡先情報（該当する場合） • 支払い処理に必要な支払い情報（例：口座番号や口座の詳細など） • お客様とフィリップスとの関係の概要（例：お客様が当社に提供したコンサルティングサービスの詳細、支払い済みの請求書および自動決済機関（ACH）フォームデータに関する情報、製品サンプリングプログラムへの参加など） • お客様とフィリップスとの関係の性質に応じて、意見、アドバイス、フィードバック、および／またはビデオ録画／オーディオ録音 処理の法的根拠
適用法で別段の定めがない限り、本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。 • お客様が対象となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性 • 当社の正当な利益、特に現地の法律および規制に沿って責任ある方法で事業を行うこと • 当社が従うべき法的義務（例：ヘルスケアコンプライアンス法）を遵守する必要性 お客様の個人データの管理者は誰ですか
本セクションで特定された目的でのお客様の個人データの管理者は、お客様がフィリップスと締結している該当する契約（例：コンサルタント契約、製品サンプリングプログラムの条件） で特定されている契約関係にあるフィリップス関連会社です。
お客様と当社との商業的関係の管理
お客様と当社との商業的関係の管理
お客様がフィリップスと（将来の）サプライヤー、コンサルタント、ビジネス顧客、またはパートナーとして商業的関係をお持ちの場合、当社は、お客様との関係が透明性、明確な説明責任、および信頼に基づいていることを確認したいと考えています。お客様とのこの関係を管理し、適用法の遵守を確実にするために、当社は個人データを処理する場合があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
• 例えば、お客様のご要望にお応えしたり、取引上の通信を送信したりすることによって、お客様とコミュニケーションするため。 • 例えば、契約締結、支払いの処理、会計／請求／送り状作成、与信管理、出荷と配送の管理、修理対応などにより、お客様が代表する顧客、コンサルタント、サプライヤー、またはビジネスパートナーとの（契約上の）関係を開始、計画、および維持するため。 • お客様がビジネス顧客である場合、技術サポートやコンサルティングなどの専門サービスの提供など、要求された製品およびサービスを提供するため。 • お客様がビジネス顧客である場合、当社が提供するプロフェッショナルサービスに関連するパフォーマンスを評価し、運用効率と品質を評価するため。 • お客様またはお客様の代理人にトレーニングまたはデモセッションを提供するため。 • お客様がビジネス顧客である場合、お客様のご要望に応じて、お客様の与信枠を拡大するため。 • お客様が当社のビジネスパートナーになることを希望される場合、お客様および／またはお客様の最終的な所有者／株主／役員が、適用される法律、業界コード、および国際規制を遵守して運営し、フィリップスと同じ基準を満たしていることを確認するため。 • 潜在的な取引関係に関連するコンプライアンスおよびリスクを評価するためのスクリーニングの実施、要求されたサービスの提供資格があるかどうかの評価、公正市場価値の確立、および規制上の報告の目的など、当社の一般ビジネス原則および当社が対象とするその他の適用法および規制の遵守を確保するため。 当社が処理する個人データ
お客様とのビジネス関係を管理し、適用法の遵守を確実にするために、当社は以下のカテゴリーの個人データを処理します。
• 氏名、役職／役割、勤務先の電子メールアドレス、勤務先住所、勤務先電話番号などの連絡先情報 • 支払いの処理に必要なデータなどの支払い情報 • 信頼できる公的に入手可能な情報源から収集された、当社のサプライヤーやビジネスパートナーの所有者、過半数株主、トップレベルの経営陣または経営幹部に関する情報などの公的に入手可能なデータ • 例えば、フィリップスの担当者とやり取りするときに、またはデューデリジェンスフォームを使用することにより、お客様が当社に提供するデータ 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様の個人データを処理するために当社が依拠する法的根拠は、以下のとおりです。
• お客様が対象となる契約を履行する必要性、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じる必要性
• 当社の正当な利益、特に、責任ある方法で現地の法律および規制に沿って事業を行う必要性、ならびに防御権、財産権、事業を行う自由などの基本的権利を保護する必要性 • 当社が従うべき法的義務（例：IRS報告、マネーロンダリング防止・贈収賄防止・汚職防止法）を遵守する必要性
研究開発活動
研究開発活動
フィリップスは、ヘルスケア、ウェルネス、健康的な生活の業界における知識とイノベーションの推進に取り組んでいます。この目標を達成するために、当社はさまざまな研究開発（R&D）活動に取り組んでいます。
当社の研究開発努力の一環として、当社は、自発的にこれらの研究への参加に同意した参加者からデータを収集する前向き調査を実施しています。収集されたデータは、特定の研究目標を達成するために使用されます。これらの研究目的は、一般的な科学の進歩を目的とした基礎科学研究から、フィリップスが製品とソリューションで最高水準の安全性、品質、有効性を達成できるようにすることを目的とした応用製品研究までさまざまです。
前向き調査研究に加えて、他の研究開発活動も行っています。これには、次のようなさまざまな情報源から取得した既存のデータの分析と解釈が含まれます。
• 前向き調査研究からのデータ：当社は、新たな研究課題の探求、さらなる洞察の獲得、または調査結果の検証のために、過去の前向き調査研究で収集されたデータを分析することがあります。
• 他の情報源からのデータ：例えば、当社は、公開されている情報源、公開データセット、またはデータベースから取得したデータを、当社の研究開発の取り組みに使用する場合があります。 当社は、研究開発活動を通じて、革新的で効果的、かつ信頼性の高いソリューションを構築するとともに、関係者全員のプライバシーを尊重することを目指しています。 当社がお客様のデータを処理する理由
前向き調査研究 当社が前向き調査を実施する場合、当社は以下の目的でお客様のデータを処理します。
• 参加者の募集：当社の研究への参加者を募集するため。
- 直接採用：お客様は、例えば、当社の研究ポータルを通じて、インテークフォームに記入することにより、当社の調査研究に直接参加することができます。 - パートナーからの招待：場合によっては、被験者募集会社、病院、その他の医療機関（HCO）などの信頼できるパートナーを通じて、当社の調査研究に参加するよう招待されることがあります。
• 適格性のスクリーニング：調査研究に参加するための特定の基準を満たしているかどうかを判断するため。
• 物流と運営の管理：調査研究の物流および運営面を手配するため。これには、予約を取り、家庭用機器の研究のための試験製品を発送し（該当する場合）、参加者の報酬を管理し、研究関連のタスクとコミュニケーションの円滑な調整を確保することが含まれます。 • 調査研究の特定の目的の達成：各調査研究には、インフォームドコンセントフォーム（ICF）や参加確認書（AOP）などの研究関連文書に概説されている特定の目的があります。当社は、これらの目的を達成するためにお客様のデータを処理します。:
- イノベーションの推進と知識の進歩：これは、仮説を検証し、新しい概念を探求し、アイデアを検証して、製品、機能、ソリューションを作成または改良することを意味します。 - 製品の品質と有効性の向上：これは、製品の安全性、機能性、効率性を向上させ、最高水準を満たし、現実のニーズに対応することを意味します。 - 家庭用機器または医療機器メーカーとして当社に適用される規制上の義務の遵守：これには、クレームの検証と立証のための研究の実施、当社製品の認証取得、規制当局への承認のための証拠の提供が含まれます。 - 業界と科学の進歩への貢献：これは、業界標準に影響を与え、さらなる研究を刺激し、より広範な規模でイノベーションを促進する可能性のある結果を生み出すことを意味します。例えば、当社は、探索的研究を実施したり、学術出版物や業界レポートのために匿名化された知見を生成したり、より広範な科学コミュニティや専門家コミュニティと進歩やベストプラクティスを共有したりするために、データを処理することがあります。
• 適用される法律および安全性および倫理に関する基準の遵守の確保：責任ある研究を実施するために必要な要件を満たすため、適用法に準拠して、有害事象またはデバイスの欠陥を監視、評価、および報告するため、ならびにデータのクリーニング、検証、分析を通じて研究の完全性を維持するため。 • 将来の調査研究の設計、実施、分析を改善するために、方法論を洗練させるため。これには、研究方法の有効性のテストや、データ分析のための予測モデルやアルゴリズムの強化が含まれる場合があります。 • その他の研究開発活動の支援：本プライバシー通知の特定のセクション（下記参照）に詳述されているように、その他の研究開発活動を支援するため。
その他の研究開発活動
その他の研究開発活動を行う場合、当社は以下の目的でデータを処理します。これには、医用画像、診断システム、患者モニタリング、ヘルスケアインフォマティクス、個別化医療、遠隔医療、一般的なウェルネス提案の分野での業務が含まれます。これらの取り組みは、医療技術の進歩、個人の健康状態の向上（例：口腔ケア技術の向上）、患者ケアの向上に役立っています。
• イノベーションの推進と知識の進歩：これは、仮説を検証し、新しい概念を探求し、アイデアを検証して、製品、機能、ソリューションを作成または改良することを意味します。 • 製品の品質と有効性の向上：これは、製品の安全性、機能性、効率性を向上させ、最高水準を満たし、現実のニーズに対応することを意味します。 • 業界と科学の進歩への貢献：これは、業界標準に影響を与え、さらなる研究を刺激し、より広範な規模でイノベーションを促進する可能性のある結果を生み出すことを意味します。例えば、学術出版物や業界レポートのために匿名化された知見を生成するため、またはより広範な科学コミュニティや専門家コミュニティと進歩やベストプラクティスを共有するために、データを処理することがあります。 • 家庭用機器または医療機器メーカーとして当社に適用される法律および規制上の義務の遵守を確保するため（例：当社の機器の安全性と有効性を評価および改善することを目的とした市販後調査活動の実施）。 • 将来の調査研究の設計、実施、分析を改善するために、方法論を洗練させるため。これには、研究方法の有効性のテストや、データ分析のための予測モデルやアルゴリズムの強化が含まれる場合があります。 当社が処理するデータ
前向き調査研究
当社が前向き調査を実施する場合、当社は、上記のセクションで特定された目的のために、以下のカテゴリーのデータを処理する場合があります。
• お客様の氏名と連絡先の詳細（住所、電子メールアドレス、電話番号、署名した研究関連文書など） • 研究への適格性の決定と証明に関連するデータ（例：年齢、性別、居住国、雇用業界、手動歯ブラシか電動歯ブラシかといったような製品使用に関する好み、一般的な世帯構成、一般的な健康状態などの健康関連データなど） • 調査研究の特定の目的および上記のセクションで特定されたその他の目的を達成するために必要なデータ。これは、研究の目的や使用される製品またはソリューションの種類によって異なり、人口統計データ、デバイスデータ、医用画像とそのメタデータ、研究者が作成した観察とメモ、お客様から収集したフィードバックフォーム、インタビューノート、ビデオ録画とオーディオ録音などが含まれる場合があります。
データの特定のカテゴリについては、研究前に提示されたインフォームドコンセントフォーム（ICF）や参加確認書（AOP）などの研究関連文書を参照してください。
その他の研究開発活動
その他の研究開発活動を実施するために必要なデータのカテゴリーは、研究開発活動の目的によって異なり、このデータが特定の活動の目的を達成するために必要である限り、人口統計データ、臨床データ（例：バイタルサインおよびその他の健康情報）、デバイスデータ（モーションセンサー、温度センサーなどのセンサーを含む。）、医用画像とそのメタデータ、研究者が作成した観察とメモ、インタビューノートなどが含まれる場合があります。
当社は、可能な限り、直接個人を特定する個人データを使用しません。 処理の法的根拠
本セクションに記載されている目的でお客様のデータを処理するために当社が依拠する法的根拠は次のとおりです。
• 適用法により適切な場合、または適用法で義務付けられている場合、当社は、研究開発活動のために個人データを処理することについて、お客様の同意に依拠します。 • 前向き調査研究については、適用法で別段の定めがない限り、当社は、お客様のスクリーニングおよび採用に関する当社の正当な利益、および調査研究の物流およびその他の運営面の手配に関する契約上の義務（お客様への報酬支払いを含む。）を履行する必要性に依拠します。 • 適用法で別段の定めがない限り、
- 当社の医療機器製造業者の義務（例えば、当社の医療機器の安全性、性能、品質の評価）または当社の家庭用機器（またはその他の非医療機器）製造業者の義務を遵守する目的で実施される研究開発活動については、当社は、公共の利益または正当な利益のために実施される活動を実施する必要性に依拠しています。 • 研究開発活動中に発生した重篤な有害事象の報告や、承認や監査のための規制当局への証拠の提供などの業務を遂行することについては、当社は、適用される製品に関する法律に基づく法的または規制上の義務を遵守する必要性に依拠しています。 • ヘルスケアとウェルビーイングを向上させるより良い製品を作ることを目的として、規制対象の医療機器および非医療機器の安全性または性能を評価、測定、テスト、開発、改善するために実施される研究開発活動については、（当社の利益が、お客様の個人データを処理することによりお客様の権利、自由、利益に与える影響よりも優先されることを確認の上、）当社の正当な利益と科学研究の免除に依拠しています。 お客様のデータの管理者は誰ですか
前向き調査研究の場合、管理者は、お客様に提供される該当の研究関連文書に概説されているように、医療機器または非医療機器の製造業者である、または調査研究のスポンサーであるフィリップス関連会社です。
その他の研究開発活動については、管理者は以下のとおりです。
• マザー＆チャイルドケア、グルーミング＆ビューティー、オーラルヘルスケアの分野における研究開発活動では、次のフィリップス関連会社が、妊娠前および妊娠後の健康、ベビーモニタリング、育児、美容、グルーミングソリューション、およびモバイルアプリケーションを含むコネクテッドおよびノンコネクテッドの革新的なオーラルケア製品とソリューションのための革新的なデバイスとモバイルアプリケーションを研究開発しています。：Philips Consumer Lifestyle B.V.（事業所：High Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Netherlands） • 医用画像診断システム分野における研究開発活動については、次のフィリップス関連会社が、X線、超音波、MRI、CTスキャンなどの高度な画像技術、または画像誘導治療（IGT）のための革新的な診断ツールを研究開発しています。：（超音波のみ）TOMTEC Imaging Systems GmbH（事業所：Freisinger Str. 9 85716 Unterschleissheim Germany）、またはPhilips Medical Systems Nederland B.V.（事業所：Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands） • 睡眠および呼吸器の分野での研究開発活動については、次のフィリップス関連会社が、睡眠および呼吸器疾患などのデバイスやアプリを研究開発しています。：Philips RS North America LLC.（事業所：1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668） • 患者モニタリングの分野での研究開発活動については、次のフィリップス関連会社が、バイタルサインと患者の状態を追跡できる高度な患者モニタリングシステムを研究開発しています。：Philips Medizin Systeme Boblingen（事業所：Hewlett-Packard Strasse 2, 71034 Boëblingen, Germany）、またはPhilips North America LLC.（事業所：222 Jacobs Street, 3rd Floor, Cambridge, Massachusetts 02141 USA） • ヘルスケア・インフォマティクスの分野での研究開発活動については、次のフィリップス関連会社が、ヘルスケア環境における効率的なデータ管理と分析のためのソフトウェア・ソリューションを研究開発しています。：Philips Medical Systems Nederland B.V.（事業所：Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands） • 遠隔医療および遠隔監視の分野での研究開発活動については、次のフィリップス関連会社が、患者のケアとモニタリングのための遠隔医療ソリューションを研究開発しています。：Philips North America LLC.（事業所：222 Jacobs Street, 3rd Floor, Cambridge, Massachusetts 02141 USA） Philips Electronics Nederland B.V.（事業所：High Tech Campus 52 5656 AG, Eindhoven Netherlands）は、上記の分野において、特に科学的知識の向上を目的とした研究活動を行っています。
当社の規制上の義務の遵守
当社の規制上の義務の遵守
当社は、医療機器および規制対象の非医療機器または家庭用機器の製造業者として、人に使用されるこれらの機器（その付属品を含む。）の市場導入、市場での入手可能性、および使用を規定する規制要件に拘束されています。これらの義務を遵守するには、当社の規制、安全性、およびパフォーマンスの基準を満たすために、特定のデータを継続的に処理する必要があります。 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でデータを処理します。
• 有害事象の報告：適用法で義務付けられているように、有害事象を特定、分析し、規制当局に報告するため。 • 苦情およびインシデント管理：報告された苦情およびインシデントに関連する是正措置（リコールまたは予防措置を含む。）を評価、調査、および実施するため。 • リスク・ベネフィット分析：デバイスのリスク・ベネフィット・プロファイルに影響を与える可能性のある重大でないインシデントや副作用を分析し、報告するため。 • デバイスの品質と安全性：デバイスのライフサイクル全体を通じて、デバイスの品質、パフォーマンス、安全性、および使いやすさを監視、評価、および強化するため。 当社が処理する個人データ
当社は、個人に直接販売されたデバイスについて、以下の個人データを処理します。
• 苦情またはインシデントの報告者の詳細：氏名、住所、電子メールアドレス、およびその他の連絡先情報 • 商品情報：商品カテゴリー、シリアル番号など • イベント関連情報：イベントの日付、時刻、問題の説明、苦情またはインシデントの報告者から提供されたフィードバックなどの詳細 • 傷害または欠陥の詳細：苦情またはインシデントの報告者から提供された場合、危害またはデバイスの問題に関する可能性のある写真を含む説明 • デバイスログ：デバイスからのデータログ（利用可能な場合）
医療有資格者が使用するデバイスの場合、処理されるデータには以下のものが含まれます。
• 報告者情報：これは、例えば、有害事象や苦情を報告した個人の氏名、連絡先の詳細、役職を意味します。 • 患者情報：（医用画像または関連データから得られる）年齢、性別、体重など、苦情またはインシデントレポートに含まれる詳細 • 医用画像：患者を特定できる詳細が含まれている可能性のある画像 • 医療従事者からのフィードバック：デバイスの品質、性能、安全性、使いやすさに関するフィードバックと、医療従事者の連絡先情報 処理の法的根拠
適用法で別段の定めがない限り、当社は以下の目的でお客様のデータを処理します。
• フィリップスが (a) 有害事象を管轄当局に報告する場合、および (b) 重大でないインシデントの統計的に有意な増加（頻度／深刻度）の傾向を報告する場合、ならびに苦情を管理する場合に、フィリップスが従うべき法的または規制上の義務を遵守するため。 • インシデントの根本原因および必要な予防、是正、市場安全是正措置を特定するために調査を行う際に、または、重大でないインシデントの統計的に有意な増加（頻度／重大度）の傾向を検出する際に、公共の利益のために実施される活動の遂行のため。 お客様の個人データの管理者は誰ですか
お客様の個人データの管理者は、関連するデバイスの規制ラベルに示されているデバイスの法的な製造業者であるフィリップス関連会社です。
その他の法律上およびビジネス上の目的を達成するため
その他の法律上およびビジネス上の目的を達成するため
必要な範囲で、当社は、 の他のセクションに記載されていない他の法律上およびビジネス上の目的を達成するために、個人データを処理することもあります。 本プライバシー通知 当社がお客様の個人データを処理する理由
当社は、以下の目的でお客様のデータを処理する場合があります。
• 事業運営および内部管理：これには、内部監査、調査、提携の管理、合併、買収、事業譲渡、再編、売却、および購入者との統合などの活動が含まれます。 • アプリケーション、製品、サービスの開発または改善：これは、データの分析、必要に応じて匿名化または仮名化技術の適用により、個人のプライバシーを保護することにより、当社の製品、アプリケーション、およびサービスを強化することを意味します。 • セキュリティと資産の保護：当社の組織、顧客、およびビジネスパートナーの安全とセキュリティを確保するため。活動には、（未遂を含む）犯罪行為または好ましくない行為の検出・防止・調査・対処、健康と安全の基準の維持、顧客・サプライヤー・ビジネスパートナーの認証、技術的および組織的なセキュリティ対策の実施が含まれます。 • 知的財産権の保護：知的財産権の出願および関連プロセスを管理するため（発明者やその他の貢献者のデータの処理が含まれる場合があります。）。 • 法令遵守：法律で義務付けられているタスク（政府、監督当局、税務当局、フィリップスが事業を行っているセクターの管轄当局への開示など）を遵守するためのデータ処理を含む、法的義務を履行するため。特定のケースでは、例えば、インサイダー取引規制を遵守するために、家族に関連する情報を処理することもあります。 • 法的防御：紛争解決または法的請求の準備、防止、または関与のため。 当社が処理する個人データ
特定の目的に応じて、連絡先情報や上記の目的を達成するために必要なその他の詳細など、さまざまなカテゴリーの個人データを処理する場合があります。 処理の法的根拠
当社は、お客様のデータを処理するために、以下の法的根拠に依拠しています。
• 契約上の必要性：お客様が当事者である契約を履行する必要性、または契約締結前にお客様の要求に応じて措置を講じる必要性 • 正当な利益：現地の法律および規制を遵守した責任あるビジネス慣行を確保し、防御権、財産権、ビジネスを行う自由などの基本的権利を保護するため。 • 法的義務：当社の業務に適用される法的要件を満たすため。 • 同意：適用法で義務付けられている場合 • その他の法的根拠：適用法で認められている追加の法的根拠
グローバルセクション
法律および規制を遵守するためにお客様の個人データが必要でない限り、お客様は当社に個人データを提供する義務を負わないことにご留意ください。もちろん、お客様が当社に個人データを提供しないことを選択したときは、多くの場合、当社はお客様が要求した製品またはサービスを提供したり、お客様が行う可能性のある要求に応答したりすることはできません。 お客様の個人情報の保護方法
当社は、お客様の個人データと処理の性質、およびもたらされる潜在的な脅威を考慮して、お客様の個人データを保護するために組織的、技術的、および物理的な措置を講じます。当社は、以下のような適切な管理プラクティスを実施することにより、お客様の個人データのセキュリティを常に確保するよう努めています。
• 当社は、個人データの漏洩、破壊、紛失、改ざん、誤用を防止するため、厳重なセキュリティ対策を実施しています。 • 当社は、個人データのデータベースへのアクセスを制限し、安全な環境で管理しています。 • 当社は、従業員に対し、個人情報保護の重要性に関する研修・教育・啓発活動を定期的に実施し、必要かつ適切な監督を行っています。
当社は、お客様の個人データを安全に保つために、これらの対策の改善に常に取り組んでいます。 国外への個人データの転送方法
当社のグローバルな性質により、お客様の個人データは、世界中のフィリップスの関連会社またはフィリップスの信頼できる第三者に転送またはアクセスされる場合があります。もちろん、その際には、個人データの越境移転に関する法律を遵守することを確実にしています。 お客様のプライバシー権
当社がお客様の個人データを処理する理由および適用法に応じて、お客様はご自身の個人データに対して一定の権利を有します。ここでは、これらのプライバシー権がどのようなものかお知らせします。
• お客様には、ご自身の個人データにアクセスする権利があります。お客様は、当社がお客様について処理する個人データのコピーまたは情報を当社に求めることができます。 • お客様には、ご自身の個人データを訂正する権利があります。当社が処理するお客様の個人データが不正確であると思われる場合は、訂正または修正を依頼することができます。個人データの訂正をご希望の場合は、不正確と思われる内容をお知らせいただき、どのように訂正すべきかをご説明ください。 • お客様には、ご自身の個人データを削除する権利があります。お客様は、当社がお客様について処理する個人データの消去を当社に依頼することができます。例えば、当社がお客様の個人データを保持することが法的に義務付けられている場合など、お客様の個人データを消去できない場合があることにご留意ください。 • お客様にはデータポータビリティの権利があります。お客様は、お客様に関する情報（お客様が当社に直接提供したもの）をお客様またはお客様が選択した別の組織に転送するよう当社に依頼することができます。この権利は、特定の状況（例えば、自動化された手段でお客様の同意に基づいてお客様の個人データを処理している場合）にのみ適用されることにご留意ください。 • お客様には、ご自身の個人データの処理を制限する権利があります。これは、特定の状況において、お客様が当社にお客様の個人データの使用方法を制限するよう依頼できることを意味します。 • お客様には、ご自身の個人データの処理に異議を申し立てる権利があります。 これは、特定の状況において、当社が実施するお客様の個人データの処理に異議を申し立てることができることを意味します。
例えば、法的請求の確立、行使、またはフィリップスを法的請求から防御する必要がある場合、またはお客様の要求が、特にその反復的な性質のために、明らかに根拠がない、または過剰である場合、当社がお客様のプライバシー権を拒否または制限する権利を有する場合があることにご留意ください。
フィリップスでは、お客様がご自身の個人データを管理できるようにすることを目指しています。したがって、活動によっては、例えば、フィリップスアカウントにログインして個人データを更新、変更、または削除したり、プロモーションコミュニケーションの下部にある配信停止ボタン（リンク）を使用してプロモーションコミュニケーションの配信を停止したりするなど、ご自身で個人データを管理し、プライバシーの権利と選択を行使することができます。当社のモバイルアプリケーションを使用している場合、アプリ自体のプライバシー設定にアクセスすることにより、アプリとの関連での個人データの処理に関連する同意ステータスを簡単に変更することができます。
その他すべての場合において、お客様のプライバシー権を行使したり、プライバシーに関する苦情を提出したり、または当社のデータ保護責任者に連絡したりする場合は、当社 のプライバシーお問合せフォームから当社にご連絡ください。
当社はお客様のリクエストに適切な時間内にそして無料で対応するために最善を尽くします。場合によっては、お客様のリクエストに対応する前に、お客様の本人確認をお願いすることがあります。もちろん、当社のリクエストへの対応にご満足いただけない場合は、お客様の国または地域の管轄当局に苦情を申し立てることができます。 お客様の個人データを共有する相手
本プライバシー通知に別段の記載がない限り、これらは、当社がお客様の個人データを共有する可能性のある第三者のカテゴリーです。
• フィリップス関連会社：当社のグローバルな性質により、お客様の個人データは他のフィリップス関連会社に開示される場合があります。もちろん、お客様の個人データへのアクセスは、知る必要がある場合にのみ付与されるようにします。 • 当社のサービスプロバイダー：当社は、サードパーティのサービスプロバイダー（例：ITプロバイダー、カスタマーサービスプロバイダー）と契約し、個人データの保存など、当社に代わって特定の処理操作を実行するよう依頼する場合があります。その際、当社は、これらのサービスプロバイダーが、当社が要求する目的または法律で義務付けられている目的以外の目的でお客様の個人データを使用しないことを契約上義務付けられていることを確認します。 • 当社のビジネスパートナー：当社はビジネスパートナーと提携してお客様にサービスを提供する場合があり、これに関連して、お客様の個人データをビジネスパートナーと共有することがあります。例えば、お客様が当社のeショップから商品を購入した場合、当社は、支払いを処理するために、お客様の情報を決済サービスプロバイダーと共有します。 • 企業取引に関連する第三者：当社は、合併、買収、破産、合弁事業、再編、資産の売却、または当社の事業、資産、株式の全部または一部のその他の処分に関与する場合があります。このような場合、当社は、お客様の個人データをその企業取引に関与する第三者と共有する場合があります。 • その他：法的な理由により、当社は、お客様の個人データへのアクセス、使用、保存、または開示が次の目的で必要であると判断した場合、お客様の個人データを他者（公的機関、政府機関、専門家のアドバイザーなど）と共有することがあります。1)適用される法令または強制力のある政府の要求を遵守するため、2)疑わしいまたは実際の違法行為について調査、防止、または措置を講じるため、または政府の執行機関に協力するため、3)お客様に対して当社の契約条件を履行するため、4)請求または申立てに対する調査を行い、当社を防御するため、5)当社のサービスのセキュリティまたは完全性を保護するため、6)フィリップス、フィリップスのお客様、従業員、またはその他の人々の権利と安全を行使または保護するため。 お客様の個人データの保持期間
当社は、本プライバシー通知に記載されている目的のために必要がなくなった個人データを削除します。 いかなる場合においても、 本プライバシー通知に別段の定めがない限り、当社の保持期間を決定するために使用する基準は、次のとおりです。(i)当社の正当な利益を保護するため、お客様が対象となる契約を履行するため、またはお客様の質問に回答し、または必要なサービスまたはサポートを提供するために、お客様の個人データが必要かどうか。(ii)当社が従うべき法的義務があるかどうか。(iii)当社の法的立場（適用される時効、訴訟、または規制当局の調査など）に照らして、保持が望ましいかどうか。 国別のプライバシー情報
お客様が以下に記載されている国のプライバシーおよびデータ保護法の対象となる場合、本プライバシー通知の一般的なセクションに記載されている詳細に加えて、次の情報が適用されます。適用法の抵触が発生した場合は、国別のプライバシー情報が優先されます。
欧州経済領域、英国、スイス
欧州経済領域、英国、スイス
欧州経済領域の加盟国、英国、またはスイスのプライバシーおよびデータ保護法の対象となる場合、本プライバシー通知の一般的なセクションに記載されている詳細に加えて、以下の情報が適用されます。
• 該当する場合、当社の管理者の代表者はPhilips International B.V.です。 • 当社が欧州経済地域、英国、スイスから個人データを以下の場所に転送する場合 • 他の国で当該個人データを処理するフィリップス関連会社。そのような移転は、当社の拘束的企業準則（いわゆるフィリップスプライバシー規則）に準拠します。 • フィリップスは、欧州委員会が適切なレベルのデータ保護を提供していると認めていない他の国でそのような個人データを処理する第三者を信頼する場合、そのような転送は 標準契約条項に準拠します。 • お客様は、このウェブサイトを通じてEUデータ保護当局の連絡先の詳細にアクセスでき、英国情報コミッショナー事務局にはそのウェブサイトにて連絡することができます。
日本
日本
お客様が日本のプライバシーおよびデータ保護法の対象となる場合、本プライバシー通知の一般セクションに記載されている詳細に加えて、以下の情報が適用されます。
個人データの共同利用： Philips International B.V.およびその関連会社は、関連会社間で共有され、共同で使用される個人データの管理、および共有する個人データに関するお客様の正当な要求のすべてを処理する責任を負っています。 また、当社は、株式会社日本アルトマークが管理・運営するメディカルデータベース（MDB）の個人データを特定の企業と共同して利用いたします。共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および個人データの管理について責任を有する者については、 株式会社日本アルトマークのホームページ（ https://www.ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/）をご参照ください。
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