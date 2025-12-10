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フィリップス プライバシーに関する通知

フィリップス プライバシーに関する通知


最終更新日 10月 2025 

フィリップス プライバシーに関する通知の概要

 

  • イントロダクションとスコープ
  • 私たちは誰ですか
  • あなたの個人データの使用方法
  • グローバルセクション
  • 国別のプライバシー情報 

 

イントロダクションとスコープ


本プライバシー通知は、当社が誰であるか、当社がお客様についてどのような個人データを収集するか、なぜ当社がそれを収集するのか、そして当社がそれをどのように使用するのかをお客様に説明するものです。


本プライバシー通知の目的上、個人データとは、氏名、電子メール、電話番号など、直接的または間接的にお客様を識別するあらゆる情報または情報のセットを意味します。 


本プライバシー通知は、お客様が、消費者、ビジネス顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー、候補者、訪問者、研究参加者、株主、またはその他の当社とビジネス関係を持つ者の立場で当社とやり取りする際に、当社がお客様の個人データをどのように取り扱うかについて説明するものです。
本プライバシー通知を一読して内容をご理解ください。

 

当社のプライバシー実務の詳細については、フィリップスのプライバシー ページをご覧ください。

私たちは誰ですか


本プライバシー通知またはその他の製品またはサービス固有のプライバシー通知に別段の記載がない限り、お客様の個人データの処理の目的と手段を決定するフィリップスの会社（以下、お客様の個人データの「管理者」または適用されるデータ保護法に基づく同等の役割）は、Philips International B.V.です。

所在地：

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
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お客様の個人データの使用方法


当社がお客様の個人データを処理する方法について詳しく知りたい場合は、以下のアクティビティのいずれかを選択してください。ここに記載されているアクティビティの一部は、お客様の所在する国によっては該当しない場合があることにご注意ください。

グローバルセクション


法律および規制を遵守するためにお客様の個人データが必要でない限り、お客様は当社に個人データを提供する義務を負わないことにご留意ください。もちろん、お客様が当社に個人データを提供しないことを選択したときは、多くの場合、当社はお客様が要求した製品またはサービスを提供したり、お客様が行う可能性のある要求に応答したりすることはできません。 

お客様の個人情報の保護方法


当社は、お客様の個人データと処理の性質、およびもたらされる潜在的な脅威を考慮して、お客様の個人データを保護するために組織的、技術的、および物理的な措置を講じます。当社は、以下のような適切な管理プラクティスを実施することにより、お客様の個人データのセキュリティを常に確保するよう努めています。
 
• 当社は、個人データの漏洩、破壊、紛失、改ざん、誤用を防止するため、厳重なセキュリティ対策を実施しています。
• 当社は、個人データのデータベースへのアクセスを制限し、安全な環境で管理しています。
• 当社は、従業員に対し、個人情報保護の重要性に関する研修・教育・啓発活動を定期的に実施し、必要かつ適切な監督を行っています。

 
当社は、お客様の個人データを安全に保つために、これらの対策の改善に常に取り組んでいます。

国外への個人データの転送方法


当社のグローバルな性質により、お客様の個人データは、世界中のフィリップスの関連会社またはフィリップスの信頼できる第三者に転送またはアクセスされる場合があります。もちろん、その際には、個人データの越境移転に関する法律を遵守することを確実にしています。 


お客様のプライバシー権
 

当社がお客様の個人データを処理する理由および適用法に応じて、お客様はご自身の個人データに対して一定の権利を有します。ここでは、これらのプライバシー権がどのようなものかお知らせします。

 

• お客様には、ご自身の個人データにアクセスする権利があります。お客様は、当社がお客様について処理する個人データのコピーまたは情報を当社に求めることができます。 
• お客様には、ご自身の個人データを訂正する権利があります。当社が処理するお客様の個人データが不正確であると思われる場合は、訂正または修正を依頼することができます。個人データの訂正をご希望の場合は、不正確と思われる内容をお知らせいただき、どのように訂正すべきかをご説明ください。
• お客様には、ご自身の個人データを削除する権利があります。お客様は、当社がお客様について処理する個人データの消去を当社に依頼することができます。例えば、当社がお客様の個人データを保持することが法的に義務付けられている場合など、お客様の個人データを消去できない場合があることにご留意ください。 
• お客様にはデータポータビリティの権利があります。お客様は、お客様に関する情報（お客様が当社に直接提供したもの）をお客様またはお客様が選択した別の組織に転送するよう当社に依頼することができます。この権利は、特定の状況（例えば、自動化された手段でお客様の同意に基づいてお客様の個人データを処理している場合）にのみ適用されることにご留意ください。
• お客様には、ご自身の個人データの処理を制限する権利があります。これは、特定の状況において、お客様が当社にお客様の個人データの使用方法を制限するよう依頼できることを意味します。 
• お客様には、ご自身の個人データの処理に異議を申し立てる権利があります。 これは、特定の状況において、当社が実施するお客様の個人データの処理に異議を申し立てることができることを意味します。 

 

例えば、法的請求の確立、行使、またはフィリップスを法的請求から防御する必要がある場合、またはお客様の要求が、特にその反復的な性質のために、明らかに根拠がない、または過剰である場合、当社がお客様のプライバシー権を拒否または制限する権利を有する場合があることにご留意ください。
 

フィリップスでは、お客様がご自身の個人データを管理できるようにすることを目指しています。したがって、活動によっては、例えば、フィリップスアカウントにログインして個人データを更新、変更、または削除したり、プロモーションコミュニケーションの下部にある配信停止ボタン（リンク）を使用してプロモーションコミュニケーションの配信を停止したりするなど、ご自身で個人データを管理し、プライバシーの権利と選択を行使することができます。当社のモバイルアプリケーションを使用している場合、アプリ自体のプライバシー設定にアクセスすることにより、アプリとの関連での個人データの処理に関連する同意ステータスを簡単に変更することができます。 

その他すべての場合において、お客様のプライバシー権を行使したり、プライバシーに関する苦情を提出したり、または当社のデータ保護責任者に連絡したりする場合は、当社のプライバシーお問合せフォームから当社にご連絡ください。

 

当社はお客様のリクエストに適切な時間内にそして無料で対応するために最善を尽くします。場合によっては、お客様のリクエストに対応する前に、お客様の本人確認をお願いすることがあります。もちろん、当社のリクエストへの対応にご満足いただけない場合は、お客様の国または地域の管轄当局に苦情を申し立てることができます。


お客様の個人データを共有する相手


本プライバシー通知に別段の記載がない限り、これらは、当社がお客様の個人データを共有する可能性のある第三者のカテゴリーです。

 

• フィリップス関連会社：当社のグローバルな性質により、お客様の個人データは他のフィリップス関連会社に開示される場合があります。もちろん、お客様の個人データへのアクセスは、知る必要がある場合にのみ付与されるようにします。 
• 当社のサービスプロバイダー：当社は、サードパーティのサービスプロバイダー（例：ITプロバイダー、カスタマーサービスプロバイダー）と契約し、個人データの保存など、当社に代わって特定の処理操作を実行するよう依頼する場合があります。その際、当社は、これらのサービスプロバイダーが、当社が要求する目的または法律で義務付けられている目的以外の目的でお客様の個人データを使用しないことを契約上義務付けられていることを確認します。
• 当社のビジネスパートナー：当社はビジネスパートナーと提携してお客様にサービスを提供する場合があり、これに関連して、お客様の個人データをビジネスパートナーと共有することがあります。例えば、お客様が当社のeショップから商品を購入した場合、当社は、支払いを処理するために、お客様の情報を決済サービスプロバイダーと共有します。 
• 企業取引に関連する第三者：当社は、合併、買収、破産、合弁事業、再編、資産の売却、または当社の事業、資産、株式の全部または一部のその他の処分に関与する場合があります。このような場合、当社は、お客様の個人データをその企業取引に関与する第三者と共有する場合があります。 
• その他：法的な理由により、当社は、お客様の個人データへのアクセス、使用、保存、または開示が次の目的で必要であると判断した場合、お客様の個人データを他者（公的機関、政府機関、専門家のアドバイザーなど）と共有することがあります。1)適用される法令または強制力のある政府の要求を遵守するため、2)疑わしいまたは実際の違法行為について調査、防止、または措置を講じるため、または政府の執行機関に協力するため、3)お客様に対して当社の契約条件を履行するため、4)請求または申立てに対する調査を行い、当社を防御するため、5)当社のサービスのセキュリティまたは完全性を保護するため、6)フィリップス、フィリップスのお客様、従業員、またはその他の人々の権利と安全を行使または保護するため。


お客様の個人データの保持期間


当社は、本プライバシー通知に記載されている目的のために必要がなくなった個人データを削除します。 

いかなる場合においても、 本プライバシー通知に別段の定めがない限り、当社の保持期間を決定するために使用する基準は、次のとおりです。(i)当社の正当な利益を保護するため、お客様が対象となる契約を履行するため、またはお客様の質問に回答し、または必要なサービスまたはサポートを提供するために、お客様の個人データが必要かどうか。(ii)当社が従うべき法的義務があるかどうか。(iii)当社の法的立場（適用される時効、訴訟、または規制当局の調査など）に照らして、保持が望ましいかどうか。

国別のプライバシー情報 


お客様が以下に記載されている国のプライバシーおよびデータ保護法の対象となる場合、本プライバシー通知の一般的なセクションに記載されている詳細に加えて、次の情報が適用されます。適用法の抵触が発生した場合は、国別のプライバシー情報が優先されます。

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