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AVISO DE PRIVACIDAD DE PHILIPS

Aviso de privacidad de Philips

 

Última modificación Octubre del 2025

Aviso de privacidad de Philips de un vistazo

 
  • Introducción y ámbito de aplicación
  • Quiénes somos 
  • Cómo utilizamos sus datos personales
  • Sección global
  • Información de privacidad específica de cada país 

Introducción y ámbito de aplicación

Este aviso de privacidad le informa quiénes somos, qué datos personales recopilamos sobre usted, por qué los recopilamos y qué hacemos con ellos. A los efectos del presente Aviso de Privacidad, se entiende por datos personales cualquier información o conjunto de información que lo identifique directa o indirectamente, como su nombre, correo electrónico o número de teléfono. Este aviso de privacidad cubre cómo manejamos  sus datos personales cuando interactúa con nosotros en su calidad de consumidor, cliente comercial, proveedor, socio comercial, candidato, visitante, participante en investigación, accionista u otra persona con una relación comercial con nosotros. Tómese un momento para familiarizarse con este aviso de privacidad.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestra página de privacidad de Philips.

Quiénes somos 


A menos que se indique lo contrario en este aviso de privacidad o en otros avisos de privacidad específicos de productos o servicios, la empresa de Philips que determina los fines y medios del tratamiento de sus datos personales (en adelante, el "encargado" del tratamiento de sus datos personales o función equivalente en virtud de la ley de protección de datos aplicable) es Philips International B.V.

Dirección postal:

c/o Philips - Oficina de privacidad (Grupo Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Ámsterdam
Países Bajos
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Cómo utilizamos sus datos personales


Si quieres saber más sobre cómo tratamos tus datos personales, solo tienes que seleccionar cualquiera de las siguientes actividades para averiguarlo. Tenga en cuenta que algunas de las actividades enumeradas aquí pueden no ser relevantes para usted en función del país en el que se encuentre. 

SECCIÓN GLOBAL


Tenga en cuenta que, a menos que necesitemos sus datos personales para cumplir con las leyes y reglamentos, no está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Por supuesto, si decide no hacerlo, en muchos casos no podremos proporcionarle los productos o servicios que solicitó ni responder a las solicitudes que pueda tener.

Cómo protegemos sus datos personales

Utilizamos medidas organizativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos personales y el tratamiento, así como las posibles amenazas que se plantean. Nos esforzamos por garantizar siempre la seguridad de sus datos personales mediante la implementación de prácticas de gestión adecuadas, tales como:
 
  • Implementamos estrictas medidas de seguridad para evitar la fuga, destrucción, pérdida, alteración o uso indebido de los datos personales.
  • Limitamos el acceso a las bases de datos personales para gestionarlas en un entorno seguro.
  • Llevamos a cabo regularmente actividades de formación, educación y concienciación para nuestros empleados sobre la importancia de la protección de datos personales, y proporcionamos la supervisión necesaria y adecuada.

 

Trabajamos constantemente para mejorar estas medidas y ayudar a mantener seguros sus datos personales.

Cómo transferimos sus datos personales entre países
 

Debido a nuestra naturaleza global, sus datos personales pueden ser transferidos o accedidos por empresas afiliadas a Philips o terceros de confianza de Philips en todo el mundo. Por supuesto, cuando lo hacemos, nos aseguramos de cumplir con las leyes sobre la transferencia de datos personales entre países.


Tus derechos de privacidad
 

Dependiendo de nuestra razón para tratar sus datos personales y de las leyes aplicables, usted tiene ciertos derechos sobre sus datos personales. Aquí queremos que conozca estos derechos de privacidad.
 

  • Tiene derecho a acceder a sus datos personales. Puede solicitarnos copias o información sobre los datos personales que tratamos sobre usted. 
  • Tiene derecho a rectificar sus datos personales. Si cree que los datos personales que tratamos sobre usted son inexactos, puede pedirnos que los rectifiquemos o corrijamos. Si desea que rectifiquemos sus datos personales, indíquenos qué cree que es inexacto y explíquenos cómo debemos corregirlo.
  • Tiene derecho a eliminar sus datos personales. Puede solicitarnos que borremos los datos personales que tratamos sobre usted. Tenga en cuenta que puede haber casos (por ejemplo, cuando estemos legalmente obligados a conservar sus datos personales) en los que no podamos borrar sus datos personales. 
  • Tiene derecho a la portabilidad de los datos. Puede pedirnos que transfiramos la información sobre usted (que nos ha proporcionado directamente) a usted o a otra organización de su elección. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica en determinadas circunstancias (por ejemplo, si estamos procesando sus datos personales con medios automatizados y sobre la base de su consentimiento).
  • Tiene derecho a restringir nuestro tratamiento de sus datos personales. Esto significa que, en determinadas circunstancias, puede pedirnos que limitemos la forma en que utilizamos sus datos personales. 
  • Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales. Esto significa que, en determinadas circunstancias, puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, tal y como lo llevamos a cabo nosotros.

 

Tenga en cuenta que puede haber situaciones en las que tengamos derecho a denegar o restringir sus derechos de privacidad, por ejemplo, cuando sea necesario establecer, ejercer o defender a Philips de reclamaciones legales o cuando su solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en particular debido a su carácter repetitivo.

En Philips, nuestro objetivo es darle control sobre sus datos personales. Por lo tanto, en función de la actividad, puede controlar sus datos personales y ejercer sus derechos y opciones de privacidad por sí mismo, por ejemplo, iniciando sesión en su cuenta de Philips y actualizando, modificando o eliminando sus datos personales o cancelando la suscripción a nuestras comunicaciones promocionales mediante el botón de cancelación de suscripción (enlace) incluido en la parte inferior de nuestras comunicaciones promocionales. Si está utilizando nuestras aplicaciones móviles, puede cambiar fácilmente su estado de consentimiento en relación con el tratamiento de sus datos personales en el contexto de la aplicación, accediendo a la configuración de privacidad en la propia aplicación.

En todos los demás casos, para ejercer sus derechos de privacidad, presentar una queja de privacidad o ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad.  

Haremos todo lo posible para atender su solicitud a tiempo y de forma gratuita. En ciertos casos, es posible que le pidamos que verifique su identidad antes de responder a su solicitud.  Por supuesto, si no está satisfecho con la forma en que hemos gestionado su solicitud, puede presentar una reclamación ante la autoridad de supervisión competente de su país o región.


Con quién compartimos sus datos personales


A menos que se indique lo contrario en este aviso, estas son las categorías de terceros con los que podemos compartir sus datos personales:
 

  •  Nuestras empresas afiliadas a Philips. Debido a nuestra naturaleza global, sus datos personales pueden ser divulgados a otras empresas afiliadas a Philips. Por supuesto, nos aseguraremos de que el acceso a sus datos personales se conceda en función de la necesidad de conocerlos.
  • Nuestros proveedores de servicios. Podemos ponernos en contacto con proveedores de servicios externos (por ejemplo, proveedores de TI, proveedores de servicios al cliente) y pedirles que realicen determinadas operaciones de tratamiento en nuestro nombre, como el almacenamiento de datos personales. Cuando lo hacemos, nos aseguramos de que estos proveedores de servicios estén obligados contractualmente a no utilizar sus datos personales para fines distintos de los solicitados por nosotros o requeridos por la ley.
  • Nuestros socios comerciales: a veces, podemos asociarnos con nuestros socios comerciales para proporcionarle servicios y, en este contexto, podemos compartir sus datos personales con ellos. Por ejemplo, si compra un producto en nuestra tienda electrónica, compartimos su información con proveedores de servicios de pago para procesar los pagos. 
  • Terceros en relación con transacciones corporativas: en ocasiones, podemos estar involucrados en una fusión, adquisición, bancarrota, empresa conjunta, reorganización, venta de activos u otra disposición de la totalidad o parte de nuestro negocio, activos o acciones. En estos casos, podemos compartir sus datos personales con el tercero involucrado en esa transacción corporativa. 
  • Otros: por razones legales, también podemos compartir sus datos personales con otros (como autoridades públicas y gubernamentales, asesores profesionales) si determinamos que el acceso, uso, conservación o divulgación de sus datos personales es necesario para: 1) cumplir con las leyes y regulaciones aplicables o las solicitudes gubernamentales aplicables; 2) investigar, prevenir o tomar medidas con respecto a actividades ilegales presuntas o reales o para ayudar a las agencias gubernamentales de aplicación de la ley; 3) hacer cumplir nuestros términos y condiciones con usted; 4) investigar y defendernos contra cualquier reclamo o acusación; 5) proteger la seguridad o integridad de nuestros servicios; 6) ejercer o proteger los derechos y la seguridad de Philips, nuestros clientes, personal u otros de Philips.


Cuánto tiempo conservamos sus datos personales


Eliminamos los datos personales cuando ya no son necesarios para los fines descritos en este Aviso de privacidad. 

En cualquier caso , a menos que se indique lo contrario en este Aviso de privacidad, los criterios que utilizamos para decidir nuestros períodos de retención incluyen: (i) si necesitamos sus datos personales para salvaguardar nuestro interés legítimo, para ejecutar un contrato al que está sujeto o para responder a sus preguntas o proporcionarle el servicio o soporte requerido; (ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o (iii) si la retención es aconsejable a la luz de nuestra posición legal (por ejemplo, con respecto a los estatutos de limitaciones aplicables, litigios o investigaciones regulatorias).

INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD ESPECÍFICA DE CADA PAÍS 


Si está sujeto a las leyes de privacidad y protección de datos de cualquiera de los países que se enumeran a continuación, se aplica la siguiente información además de los detalles proporcionados en las secciones generales de este Aviso de privacidad. En caso de conflicto, prevalecerá la información de privacidad específica del país.

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