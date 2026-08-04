Aviso de privacidad de Philips

Última modificación Octubre del 2025
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Tenga en cuenta que, a menos que necesitemos sus datos personales para cumplir con las leyes y reglamentos, no está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Por supuesto, si decide no hacerlo, en muchos casos no podremos proporcionarle los productos o servicios que solicitó ni responder a las solicitudes que pueda tener.
Dependiendo de nuestra razón para tratar sus datos personales y de las leyes aplicables, usted tiene ciertos derechos sobre sus datos personales. Aquí queremos que conozca estos derechos de privacidad. Tenga en cuenta que puede haber situaciones en las que tengamos derecho a denegar o restringir sus derechos de privacidad, por ejemplo, cuando sea necesario establecer, ejercer o defender a Philips de reclamaciones legales o cuando su solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en particular debido a su carácter repetitivo.
En Philips, nuestro objetivo es darle control sobre sus datos personales. Por lo tanto, en función de la actividad, puede controlar sus datos personales y ejercer sus derechos y opciones de privacidad por sí mismo, por ejemplo, iniciando sesión en su cuenta de Philips y actualizando, modificando o eliminando sus datos personales o cancelando la suscripción a nuestras comunicaciones promocionales mediante el botón de cancelación de suscripción (enlace) incluido en la parte inferior de nuestras comunicaciones promocionales. Si está utilizando nuestras aplicaciones móviles, puede cambiar fácilmente su estado de consentimiento en relación con el tratamiento de sus datos personales en el contexto de la aplicación, accediendo a la configuración de privacidad en la propia aplicación.
En todos los demás casos, para ejercer sus derechos de privacidad, presentar una queja de privacidad o ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad.
Haremos todo lo posible para atender su solicitud a tiempo y de forma gratuita. En ciertos casos, es posible que le pidamos que verifique su identidad antes de responder a su solicitud. Por supuesto, si no está satisfecho con la forma en que hemos gestionado su solicitud, puede presentar una reclamación ante la autoridad de supervisión competente de su país o región.
Dependiendo de nuestra razón para tratar sus datos personales y de las leyes aplicables, usted tiene ciertos derechos sobre sus datos personales. Aquí queremos que conozca estos derechos de privacidad.
Tenga en cuenta que puede haber situaciones en las que tengamos derecho a denegar o restringir sus derechos de privacidad, por ejemplo, cuando sea necesario establecer, ejercer o defender a Philips de reclamaciones legales o cuando su solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en particular debido a su carácter repetitivo.
A menos que se indique lo contrario en este aviso, estas son las categorías de terceros con los que podemos compartir sus datos personales:
Eliminamos los datos personales cuando ya no son necesarios para los fines descritos en este Aviso de privacidad.
En cualquier caso , a menos que se indique lo contrario en este Aviso de privacidad, los criterios que utilizamos para decidir nuestros períodos de retención incluyen: (i) si necesitamos sus datos personales para salvaguardar nuestro interés legítimo, para ejecutar un contrato al que está sujeto o para responder a sus preguntas o proporcionarle el servicio o soporte requerido; (ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o (iii) si la retención es aconsejable a la luz de nuestra posición legal (por ejemplo, con respecto a los estatutos de limitaciones aplicables, litigios o investigaciones regulatorias).
Si está sujeto a las leyes de privacidad y protección de datos de cualquiera de los países que se enumeran a continuación, se aplica la siguiente información además de los detalles proporcionados en las secciones generales de este Aviso de privacidad. En caso de conflicto, prevalecerá la información de privacidad específica del país.
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