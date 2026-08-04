Aviso de privacidad de Philips



Recopilación, tratamiento y divulgación de datos personales confidenciales Sujeto a su consentimiento cuando sea necesario o según lo limitado por la ley aplicable, recopilamos, tratamos y divulgamos datos personales confidenciales con el fin de: proporcionar bienes o servicios según lo solicitado; garantizar la seguridad, la protección y la integridad; la lucha contra las acciones ilícitas o ilegales; uso transitorio a corto plazo, como la visualización de publicidad de primera parte y no personalizada; la prestación de servicios para nuestro negocio, incluido el mantenimiento y el servicio de cuentas, la prestación de servicio al cliente, el tratamiento o cumplimiento de pedidos y transacciones, la verificación de la información del cliente, el tratamiento de pagos, la prestación de financiación, la prestación de servicios analíticos, la prestación de almacenamiento o la prestación de servicios similares en nombre de nuestro negocio; actividades relacionadas con el control de calidad y seguridad o la mejora de productos; y otra recopilación y tratamiento que no tiene el propósito de inferir características sobre un individuo.

Derechos y solicitudes individuales



Las personas con discapacidades pueden obtener este Aviso de privacidad en formato alternativo si lo solicitan comunicándose con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad o llamando al 866-309-3263. Usted puede, sujeto a la ley aplicable, realizar las siguientes solicitudes:

1. Para saber si tratamos sus datos personales y para acceder a dichos datos personales



a. Si usted es un consumidor de California, también puede solicitar que le divulguemos la siguiente información: i. Las categorías de datos personales que recopilamos sobre usted y las categorías de fuentes de las que recopilamos dichos datos personales;

ii. El propósito empresarial o comercial para recopilar, "compartir" o "vender" datos personales sobre usted;

iii. Las categorías de datos personales sobre usted que "vendimos" o "compartimos" y las categorías de terceros a los que "vendimos" o "compartimos" dichos datos personales; y

iv. Las categorías de datos personales sobre usted que divulgamos de otro modo, y las categorías de terceros a los que divulgamos dichos datos personales.

b. Si usted es un consumidor de Oregon, también puede solicitar que le divulguemos la siguiente información:

i. Las categorías de datos personales que tratamos sobre usted; y

ii. Los terceros a los que hemos divulgado sus datos personales.

c. Si usted es un consumidor de Delaware, también puede solicitar que le divulguemos las categorías de terceros a los que divulgamos sus datos personales.

2. Para corregir inexactitudes en sus datos personales.



3. A que se eliminen sus datos personales.



4. Recibir las partes específicas de sus datos personales, incluida una copia de sus datos personales en un formato portátil.



5. Optar por no participar en la "venta" de sus datos personales.



6. Optar por no recibir publicidad dirigida, incluido el "intercambio" de sus datos personales para publicidad conductual de contexto cruzado.

Tiene derecho a no ser discriminado ilegalmente por ejercer sus derechos de privacidad.





Para realizar una solicitud, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad o al 866-309-3263.

Verificaremos y responderemos a su solicitud de conformidad con la legislación aplicable, teniendo en cuenta el tipo y la sensibilidad de los datos personales objeto de la solicitud. Es posible que nos neguemos a cumplir con su solicitud cuando se aplique una excepción. Es posible que necesitemos solicitar información adicional, como más datos de contacto o identificación, para verificar su identidad y protegernos contra solicitudes fraudulentas. Si mantiene una cuenta protegida por contraseña con nosotros, es posible que verifiquemos su identidad a través de nuestras prácticas de autenticación existentes para su cuenta y le solicitemos que vuelva a autenticarse antes de divulgar o eliminar sus datos personales. Si realiza una solicitud de eliminación, es posible que le pidamos que confirme su solicitud antes de eliminar sus datos personales.

Para solicitar excluirse de cualquier "venta" futura de sus datos personales y/o publicidad dirigida, incluido el "intercambio" de sus datos personales para publicidad conductual de contexto cruzado, haga clic aquí .



También tratamos las señales de preferencia de exclusión, como el Control de privacidad global. Estas señales establecen sus preferencias de exclusión voluntaria solo para el navegador o dispositivo en particular que está utilizando y cualquier perfil de consumidor que podamos asociar con ese navegador o dispositivo. Para obtener información sobre cómo utilizar el Control de privacidad global, visite https://globalprivacycontrol.org/.

Proceso de apelación En la medida en que lo permita la legislación aplicable, si nos negamos a tomar medidas sobre su solicitud, puede apelar esta denegación dentro de un plazo razonable después de haber recibido la notificación de la denegación. Puede presentar una apelación comunicándose con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad o al 866-309-3263.

Agentes autorizados Si un agente desea realizar una solicitud en su nombre según lo permitido por la ley aplicable, el agente puede utilizar los métodos de envío indicados en la sección titulada "Derechos y solicitudes individuales". Trataremos la solicitud del agente de acuerdo con la ley aplicable. Como parte de nuestro proceso de verificación, podemos solicitar que el agente proporcione, según corresponda, pruebas sobre su estado como agente autorizado. Además, es posible que le solicitemos que verifique su identidad como se describe en la sección titulada "Derechos y solicitudes individuales" o que confirme que le dio permiso al agente para enviar la solicitud.

California hace brillar la luz Si prefiere que dejemos de compartir sus datos personales en el futuro con terceros (incluidos nuestros afiliados) para sus fines de marketing directo, puede optar por no compartir este intercambio poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de privacidad o llamando al 866-309-3263.

Sitios web enlazados La transmisión de información a través de Internet o correo electrónico no es completamente segura. Aunque haremos todo lo posible para proteger los datos personales que nos envíe, no podemos garantizar la seguridad de sus datos transmitidos a nuestro sitio; Cualquier transmisión es bajo su propio riesgo. Una vez que hayamos recibido sus datos, utilizaremos procedimientos y características de seguridad comercialmente razonables para tratar de evitar el acceso no autorizado.



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Datos anonimizados

En los casos en los que mantengamos o utilicemos datos anonimizados, continuaremos manteniendo y utilizando esos datos solo de forma anonimizada y no intentaremos volver a identificar los datos



Modificaciones de este Aviso de privacidad

Es posible que cambiemos o actualicemos este Aviso de privacidad de vez en cuando. Cuando lo hagamos, publicaremos el Aviso de privacidad revisado en esta página con una nueva fecha de "Última actualización".