飞利浦隐私声明
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T本隐私声明告诉您我们是谁、我们收集您的哪些个人数据、我们为什么收集这些数据以及我们如何处理这些数据。 在本隐私声明中，个人数据是指直接或间接识别您身份的任何信息或信息集，例如您的姓名、电子邮件或电话号码。 本隐私声明涵盖了当您以消费者、商业客户、供应商、业务合作伙伴、候选人、访客、研究参与者、股东或其他与我们存在业务关系的人员身份与我们互动时，我们如何处理您的个人数据。 请花点时间熟悉本隐私声明。 我们是谁
除非本隐私声明或其他产品或服务特定的隐私声明中另有说明，否则決定您个人数据的处理目的和方式的飞利浦公司（以下简称您个人数据的“控制者”或适用数据保护法下的同等角色）是 Philips International B.V.。 联系地址： c/o Philips - Privacy office (Group Legal) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Netherlands 我们如何使用您的个人数据
如果您想进一步了解我们如何处理您的个人数据，只需选择以下任一活动即可了解。请您知悉，取决于您所在的国家/地区，此处相应所列出的某些活动可能与您无关。
访问我们的办公室
访问我们的办公室
在我们的飞利浦办公室，我们会接待各类访客，包括求职者、供应商和商人、利益相关者以及可能需要与飞利浦员工互动的任何其他个人。 如果您到访飞利浦场所，请注意我们可能会要求您提供个人数据，以便为您提供相应的胸牌，以便您能够进入我们的办公区域。我们还可能使用闭路电视系统（或其他视频设备）对场所内特定区域进行录像。当我们使用此类视频设备时，我们会放置 警告标志 ，以确保您知晓我们将录制图像或视频。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 维护 Philips 员工、访客、客人以及 Philips 财产和资产的安全;
• 维护飞利浦的合法利益，例如调查不遵守飞利浦政策和程序的行为、潜在的犯罪活动（例如，涉嫌盗窃公司或个人财产）以及我们场所内的其他事件或事故;
• 启动纪律处分和司法程序，包括为应对法律诉求及诉讼程序之目的，留存证据并披露相关录像资料。
我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 在为您提供相应的胸牌时，您可以进入我们的办公场所，我们通常会要求您提供姓名和有关您访问的信息;
• 使用闭路电视系统时，我们会处理您的视频记录（例如，您在闭路电视系统上捕获的图像）。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们的合法利益，特别是我们维护系统安全和场所现场安全的必要性。 谁是您数据的控制者
除非其他特定隐私声明中另有说明，否则您个人数据的控制者是您访问我们场所所在国家/地区的飞利浦关联公司，如我们的网站使用条款中所述（见页脚）。
作为举报人报告您的问题
作为举报人报告您的问题
我们致力成为负责任的社会伙伴，以诚信的态度对待我们的员工、客户、业务伙伴和股东，以及更广泛的社区。在追求我们的业务目标的同时，我们始终努力以负责任的方式做到这一点，以确保我们做正确的事情。这意味着，如果您知道有关飞利浦业务的任何道德违规行为，您可以通过Philips Speak Up （举报网站和免费电话服务）报告您的问题。您可以匿名进行该等行为（如果当地法律允许）。如果您决定透露您的身份，您的投诉以及您的个人数据将被正式登记在飞利浦 GBP 投诉数据库中。任何报告的问题都将触发全面的后续程序。 Click here to read more Click here to read less 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 调查可能违反我们的总体经营原则或以其他方式对飞利浦企业诚信构成威胁的行为;
• 采取任何必要的行动，以负责任的方式开展业务，并遵守当地法律法规。 我们处理哪些个人数据
如果您通过我们的 Philips Speak Up 报告问题，我们会处理以下类别的个人数据：
• 如果您选择披露您的身份：您的姓名、电话号码、电子邮件地址、最佳联系方式以及您与 Philips 的关系（前员工、供应商、客户或其他）。
• 您在报告中指定的任何人的姓名和其他个人数据（如果您愿意并能够提供此信息）。
• 有关您报告的事件的详细信息（包括时间、地点、发生位置、具体情境、事件经过描述、可能对飞利浦实体造成的影响，以及管理层是否已知晓该问题）。 处理的法律依据
在本节所述目的下，我们处理您个人数据所依据的合法基础是我们的合法权益，具体而言包括：我们以负责任的方式并遵循当地法律法规开展业务的必要性、保护自身业务的需要、追究和抗辩法律主张的权利，以及保护各项基本权利（如人身自由与安全权、财产权、辩护权、经营自由权等）。 在某些情况下，我们根据Philips 所适用的法律义务，向执法机关、行政机关和司法机关等外部各方披露调查结果。 我们与谁共享您的个人数据
您的个人数据将登记在飞利浦总体经营原则 （GBP） 投诉数据库中，并在严格遵循“需要知道” 原则的基础上，从该数据库发送给飞利浦内部的适当人员。这意味着这些信息可能会与指定的调查员、指定的 GBP 合规官共享，在某些情况下，还可以与集团内部审计和集团法务成员共享，或者与需要这些信息以确保遵守 GBP 报告政策和法律或监管义务的飞利浦外部人员（法务审计师、法律顾问）共享，或用于后续司法程序。
提出隐私请求
提出隐私请求
我们在处理您的个人数据时始终遵循高标准。因此，如本隐私声明所述，如果您想行使您的隐私权、向我们询问有关我们隐私实践的问题、提出隐私投诉或联系我们的数据保护官，您可以联系我们（您可以在本隐私声明的相关部分找到隐私联系表和/或联系方式），我们将尽最大努力满足您的请求。您的隐私请求以及您的个人数据将被正式登记到电子文档中，并触发一项内部流程——该流程旨在尽可能满足您的咨询需求。 Click here to read more Click here to read less 我们为什么处理您的个人数据
我们处理您的个人数据是为了遵守我们所适用的隐私和数据保护法律和法规。 我们处理哪些个人数据
如果您向我们提交隐私请求，我们需要您提供某些信息，以便回复您并充分解决您的询问。特别是，我们需要以下信息：
• 您的电子邮件地址；
• 您与 Philips 的关系（消费者、求职者或其他）。
此外，如果您愿意，您还可以披露您的全名、国家、语言偏好以及您决定在查询中提供的任何其他信息。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们需要遵守我们所适用的隐私和数据保护法律和法规。
参加我们的股东大会
参加我们的股东大会
飞利浦的股票在阿姆斯特丹泛欧交易所和纽约证券交易所上市。飞利浦与其股东之间的关系受荷兰法律及我们的《公司章程》管辖。作为飞利浦的股东，您享有若干权利，例如就特定公司事务进行投票的权利（包括但不限于：任命管理委员会和监督委员会成员、薪酬咨询投票、通过财务报表、宣布股息，以及免除管理委员会和监督委员会成员的责任）。投票将在我们的年度股东大会及临时股东大会（如有）上进行。
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若您是股东，我们处理您的个人数据旨在维护股东名册、邀请您参加股东会议、发送有关股息分配的通知，以及协助您行使股东权利，例如记录您在股东会议中的参与情况、处理您的委托投票指示，以及在会议期间处理您的投票、提问或陈述内容。 通常，股东大会会被记录下来，任何感兴趣的人都可以通过访问我们网站上提供的网络直播链接来查看。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 全名和职称
• 出生日期
• 邮寄地址
• 电子邮件地址
• 股东识别码
• 财务信息（持股数量、股息等）
• 银行或中介机构信息
• 银行账号、证券账号
• 您的授权代表姓名（如有）
• 委托投票指示或已投选票
• 您可以在股东大会之前或期间表达的问题、意见或提案的内容 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们需要遵守适用法律以及我们以负责任的方式开展业务的合法利益，例如当我们记录股东会议时。
订阅我们的投资者关系提醒或新闻稿
订阅我们的投资者关系提醒或新闻稿
在飞利浦，我们的目标是为客户和股东提供卓越的长期价值，同时与我们的利益相关者合作，对我们的地球和社会负责。如果您有兴趣接收我们最新的新闻稿或投资者关系通知，您可以订阅我们的电子邮件更新。 我们为什么处理您的个人数据
我们处理您的个人数据用于以下目的：通过电子邮件向您发送我们的新闻稿或投资者关系通知。
如果您订阅了投资者关系通知，我们将通知您投资者网络广播和电话会议。如果您订阅了新闻稿，我们将与您通报我们的最新新闻更新。 我们处理哪些个人数据
要订阅我们最新的新闻稿或投资者关系通知，我们会询问您的全名、电子邮件地址和您工作的公司（仅用于投资者关系通知以及您代表机构投资者或银行的情况）。 处理的法律依据
我们处理您的个人数据的法律依据是您的同意。在任何情况下，您都可以随时通过电子邮件底部的链接或通过飞利浦投资者关系和新闻稿网页中的相应“取消订阅”按钮取消订阅。
申请工作或与我们互动以获取工作机会
申请工作或与我们互动以获取工作机会
我们的招聘流程旨在帮助我们找到与我们一样热衷于通过有意义的创新来改善生活的人才。此过程包括以下活动：
在我们的招聘网站上申请工作; 注册加入我们的人才网络，接收与您相关的最新职位空缺信息; 与我们互动（例如，与我们的招聘人员互动）以获取工作机会。
在招聘过程中，飞利浦可能会使用自动筛选工具在申请过程中为我们提供支持。但是，有关您的申请的决定始终需要我们的招聘人员进行人工审核，此类工具旨在补充而不是取代我们的招聘人员的人工决策。 Click here to read more Click here to read less 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 向您提供我们招聘网站的功能，例如安排您已注册帐户的访问权限并使您能够通过招聘网站提交申请;
• 根据您申请的职位和/或其他职业机会评估您的技能、资格和是否适合在飞利浦工作;
• 询问您是否希望将您的详细信息保留在我们的人才库中。如果您同意，如果出现任何合适的职位空缺，我们将主动与您联系。
• 根据工作国家/地区和适用法律的要求，核验您的信息，包括通过推荐信核查，以及在适用情况下进行背景调查（如适用）。
• 在招聘过程中与您沟通;
• 通过电子邮件向您发送有关飞利浦工作和招聘活动的资讯和更新（如果您是人才社区的一员）;
• 如果您的申请成功，为您准备录用通知;
• 遵守我们所适用法律和法规，并与监管机构和执法机构合作。 我们处理哪些个人数据
根据具体的招聘活动，我们处理以下类别的个人数据：
• 联系信息（例如全名、电子邮件地址、电话号码、居住国家/地区、家庭住址、其他联系信息）;
• 简历、求职信或申请中提供的其他文件中包含的有关您的技能和资格的数据（例如教育经历、工作经验、成绩单）;
• 在适用法律允许的情况下，进行背景或就业调查所需的数据（例如证明您的身份或资格的文件）;
• 有关您正在或可能正在寻找的工作类型、当前和/或期望的薪水以及与薪酬和福利待遇、调动意愿或其他工作偏好相关的其他信息;
• 提供有条件录用通知所需的数据（例如处理薪资支付的银行详细信息、工作期间若发生紧急情况需联系的紧急联系方式）;
• 您获知所申请职位的渠道详情;
• 您完成的评估或问卷中的数据（例如您对书面评估的回答）;
• 在某些情况下，您可以选择参加视频面试。在这种情况下，我们可能会处理您的摄像头拍摄的影像或其他数据;
• 您过往向飞利浦提交的任何申请相关信息;
• 您公开提供的我们认为与您的申请或未来潜在申请相关的信息（例如您的 LinkedIn 个人资料中包含的信息）。
• 如果您被推荐，我们会处理推荐人提供的有关您的信息。
• 如果当地法律要求或允许，我们还可能处理具有敏感性质的信息（例如残疾相关信息），但此类处理仅以与您履行工作职责相关的范围为限。
处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您所遵守的合同，或应您的要求采取合同前措施。
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如抗辩权、财产权和经营自由权）的必要性。
• 我们需要遵守我们所适用的法律义务。
• 您同意 通过电子邮件向您发送 有关飞利浦工作和招聘活动的资讯和更新，并将您的详细信息保存在我们的人才库中，以便在有职业机会时与您联系。
谁是您个人数据的控制者
出于本节所述目的，您的个人数据的控制者是打算招募您的国家/地区的飞利浦附属公司（如我们的网站使用条款所述 - 见页脚）以及 Philips International B.V.。
管理您的 MyPhilips 账户
管理您的 MyPhilips 账户
如果您希望以消费者身份使用某些服务，例如注册您的 Philips 产品或延长选定产品的保修期，您可以创建一个 MyPhilips 帐户。 我们为什么处理您的个人数据
如果您是消费者并创建了 MyPhilips 帐户，我们将出于以下目的处理您的数据：
• 创建和维护您的帐户;
• 使您能够注册您的 Philips 产品;
• 为您提供选定产品的延长保修;
• 在您有疑问、问题或需要产品或服务方面的帮助时，为您提供消费者支持和关怀。
您还可以使用您的帐户享受其他服务，例如：
• 管理您的营销信息偏好：当您创建 Philips 帐户时，您可以表明您是否希望接收来自 Philips 的营销信息。这样，当我们认为有您可能感兴趣的内容时，我们可以与您联系。
• 登录 Philips 移动应用程序。
• 在我们的飞利浦在线商城中为消费者购买或订阅飞利浦产品和服务，查阅您的订单历史记录并管理您的订阅;
• 参与我们的产品测试，并告诉我们您对我们产品的看法；
•
参与我们的促销活动，例如现金返还或优惠券促销；和
• 在我们的网站上对我们的产品进行评分和评论。
如果您想进一步了解我们如何在此类其他服务中处理您的个人数据，只需选择本隐私声明中的相关部分即可了解。
我们处理哪些个人数据
如果您创建 MyPhilips 帐户，我们将处理以下类别的个人数据：
• 联系信息（例如您的姓、名、家庭住址和电子邮件地址）。对于某些国家/地区（例如中国）的用户，我们可能会处理您的电话号码以创建您的帐户。
• 如果您决定使用您的社交媒体帐户创建 MyPhilips 帐户，则注册表单将预先填充您的社交媒体提供商提供的联系信息。
• 有关您的位置的信息（例如您所在的国家/地区、语言偏好）;
• 有关您注册的产品/服务的信息（例如所购买产品的名称、购买日期和购买证明）。
• 您的沟通偏好（无论您是否同意接收我们的促销信息）。
此外，如果您愿意，您还可以选择向我们提供：
• 您的性别，我们将用于个性化我们发送给您的促销或交易信息；和
• 您的出生日期，我们将据此为您定制促销类或交易相关的沟通内容 （例如在您生日时提供相关信息）。
您可以随时删除您的 Philips 帐户。为此，您应该登录并在设置中找到删除按钮。我们将随后删除您的 Philips 帐户，并删除或匿名化与其相关的任何数据（这也包括在上面列出的其他 Philips 服务中处理的与您的 Philips 帐户相关的数据，例如 Philips 移动应用程序），除非法律要求我们以可识别的形式保存某些数据。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们需要与您签订或履行合同，或根据您的要求采取合同前措施。 谁是您个人数据的控制者
对于本节规定的活动，您的个人数据的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其营业地点位于 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。
在线购买飞利浦产品
在线购买飞利浦产品
您可以作为消费者或企业客户（例如，间接渠道合作伙伴、分销商）（包括医疗卫生专业人士）在我们的在线商城中购买飞利浦产品和服务。
作为消费者，您可以使用您的 MyPhilips 帐户进行购买或以访客身份结账（除非您想购买服务，在这种情况下，您需要使用 MyPhilips 帐户进行购买）。 作为企业客户或医疗卫生专业人士，如果您想购买我们的产品，您需要创建一个公司或专业帐户。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 验证、创建和维护您在相关在线商城的帐户;
• 处理您的订单及付款事宜。在此过程中，为保护客户、飞利浦及其他相关方的安全，我们可能会处理您的个人数据以防范并识别欺诈与滥用行为。我们还可能使用评分方法来评估和管理信用风险;
• 将您购买的产品和服务运送到您提供给我们的送货地址。为此，我们与分销合作伙伴合作，协助准备和正确处理您的包裹，并与我们的物流合作伙伴合作，将您的包裹运送到指定地址。
• 通过电子邮件向您更新订单状态;
• 通过电子邮件与您联系以获得交易和技术支持;
• 使您能够查阅您的订单历史记录、保存您心仪的商品或创建愿望清单以及管理您的订阅（如有）;
• 遵守我们适用的法律法规（例如，出于税务目的，我们有义务保存每次购买的详细信息）。
请注意，我们的飞利浦在线商城中面向消费者提供的部分飞利浦产品和服务，是由我们的品牌授权合作伙伴向您销售的（这一点会在您完成订单前看到的销售条款与条件中注明）。这意味着，如果您向我们的合作伙伴下单，我们将与该合作伙伴共享您的个人数据（例如您的姓名和地址），以便其能够履行您签订的协议、完成您的订单并向您开具发票。该合作伙伴还可能使用您的个人数据来向您更新订单状态，并为您提供所需的客户支持。如果您想了解更多关于我们的合作伙伴将如何处理您的个人数据的信息，我们邀请您阅读其隐私声明，我们会在在线商城中为您提供该声明的查阅渠道。
我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据： • 帐户数据。如您是个人消费者，有关数据类型的详细信息，请参阅“管理您的 MyPhilips 账户”部分。如您是企业客户，请注意，在相关在线商城中创建帐户时，我们将处理您的联系信息（例如姓名和电子邮件地址）、您的公司名称和类型、公司电话号码、首选联系人和客户账号;
• 姓名和电子邮件地址（如您以访客身份购买产品）;
• 配送地址和发票地址;
• 发票/收据信息，包括购买的产品和服务;
• 付款信息（例如您的信用卡号）。请注意，我们从不存储您的付款信息。当您提交付款时，您的付款信息将直接发送给我们信任的付款提供商，该提供商将连接到您的银行以验证交易;
• 您的订单历史记录;
• 您的购物清单；和
• 付款余额（如适用）。
在某些情况下，如果您希望我们信赖的运输服务商在出现配送问题时通过电话与您联系，或者您希望我们的支持团队在您的订单出现问题时通过电话与您联系，您也可以选择向我们提供您的电话号码（可选）。
处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行我们与您之间的销售条款和条件，特别是我们管理您的订单的合同义务;
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如防御权、财产权和开展业务的自由）的必要性。这适用于我们进行欺诈检查的情况。
• 我们需要遵守我们所适用的法律义务（例如，当我们出于税务目的处理您的购买详情时）。 谁是您个人数据的控制者
出于本节中确定的目的，您的个人数据的控制者是我们网站上提供给您的销售条款和条件中确定的飞利浦关联公司。
提供消费者支持和服务
提供消费者支持和服务
如您作为消费者，需要飞利浦的帮助和支持，您可以通过我们的网站（通过在线聊天或网页表单）、电话、即时消息应用程序联系我们的支持团队，或在社交媒体平台与我们互动（通过直接向我们发送消息、标记我们或评论我们的帖子）。我们将尽最大努力回答您的问题并为您提供所需的支持。此外，您还可以访问消费者自助服务门户以请求维修/更换（自助服务门户）。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据： • 通过可用渠道直接与您沟通（如上所述）。这包括有关未结消费者案件的任何后续沟通，以及回复您在社交媒体平台上的评论和问题，或为您提供所需的支持; • 验证您的身份（例如，如果您已经拥有 Philips 帐户）并为您提供相应的支持;
• 登记和管理消费者案件并跟踪其进度;
• 为您提供所请求的支持（例如，关于付款处理、交货时间等的订购后支持；保修索赔支持；维修和更换等）;
• 如果您请求我们协助处理由我们的合作伙伴制造和/或销售的飞利浦产品，请将您的请求转给相关合作伙伴，以便他们能够为您提供所请求的支持;
• 处理您咨询中可能引发的任何后续问题，例如确立、行使法律诉求或针对法律诉求进行抗辩;
• 用于培训和提高我们提供的服务水平（例如，如果您通过电话或聊天联系我们，我们可能会记录您的对话，以便在内部培训期间对我们的团队进行培训，从而改善我们的消费者关怀支持）;和
• 改进、定制和修复我们的产品和解决方案。
如果您使用自助服务门户请求维修/更换或处理保修索赔，除了上述目的外，我们还会出于以下目的处理您的数据：
履行维修/更换和产品保修相关服务; 使您能够跟踪并获取维修或更换的状态; 将产品交付给您；和 在交付过程中出现问题时与您联系，或获取其他必要信息以满足您的服务请求。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 联系信息（您的姓名、电子邮件地址、电话号码和公司地址（如适用））;
• 当您通过社交媒体渠道与我们联系时产生的社交媒体信息（您的个人资料名称、个人资料 URL、个人资料图片、国家/地区、您的评论和反馈以及其他详细信息，具体取决于您在相关社交媒体平台上的隐私设置）。我们鼓励您查看社交媒体平台的隐私设置，以了解平台公开可见或可共享的信息）;
• 产品信息（例如型号、购买日期、确认您的商品在保修期内的必要信息，例如购买凭证），
• 服务请求详细信息（处理您的问题或咨询所需的信息，例如请求的性质和任何其他相关详细信息）;
• 事件详情（在事件中收集的信息，包括确定是否有人处于风险中的安全问题）;
• 沟通记录（您与我们的互动记录，例如电话或聊天记录）;
• 如果您拥有 Philips 帐户，我们还可能使用与您的帐户关联的信息（例如产品购买信息、订单和服务历史记录）为您提供所需的支持。
处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您所遵守的合同，或应您的要求采取合同前措施;
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如防御权、财产权和开展业务的自由）的必要性;
• 我们需要遵守我们所适用的法律义务;
• 在适用法律要求的情况下，取得您的同意。 谁是您数据的控制者
出于本节所述目的，您的个人数据的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其营业地点位于 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。
如果您的请求与我们的合作伙伴制造和/或销售的飞利浦产品有关，则您个人数据的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其营业地点位于 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands，仅用于收集您的数据并将其传输给相关合作伙伴。相关合作伙伴是您的个人数据的控制者，负责处理您的请求并为您提供相关服务。
请注意，如果您通过社交媒体渠道与我们联系，则相关社交媒体平台将作为数据控制者，负责与我们分享您的社交媒体信息。我们要求您在相关社交媒体平台上查看您的隐私设置。
在社交媒体上就 Philips 进行互动
在社交媒体上就 Philips 进行互动
如果您在社交媒体和其他公开外部渠道（如应用商店）上积极交流我们或我们的品牌（例如，如果您对Philips 产品发表评论、在帖子中标记 Philips 或对我们的产品进行评分和评论），我们可能会处理您公开的有关您的个人数据。例如，我们可能会分析和监控您对 Philips 的公开意见或声明。 我们为什么处理您的个人数据
我们处理您的评论、帖子、评分和评论信息（可能包括您的个人数据，具体取决于您在相关网站或平台上的偏好），以大致了解人们对我们和我们品牌的评价，从而相应地改进我们的产品和服务。 我们处理哪些个人数据
出于上述目的，我们可能会处理您在社交媒体和其他公开外部渠道公开可见的有关飞利浦的任何评论或其他内容中包含的有关您的信息。这可能包括您的个人资料名称或通过平台提供给我们的其他信息等信息。我们不对第三方社交媒体平台或第三方运营的公开外部渠道的隐私、信息或其他做法负责，您应该熟悉相关平台的隐私设置。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并符合当地法律法规以及保护我们开展业务的基本权利的必要性。
为企业客户提供支持和服务
为企业客户提供支持和服务
作为企业客户，如果您需要飞利浦的帮助和支持，您可以通过我们的网站（通过在线聊天或网页表单）、电话或客户服务门户 （CS Portal） 联系我们的支持团队，他们将尽最大努力回答您的问题并为您提供所需的支持。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 验证您的身份（例如，如果您已经拥有 Philips 帐户）并为您提供相应的支持; • 回答您的问题并为您提供所需的支持，包括让您及时了解案件和工作订单的进度（这可能包括安排、提供远程/现场服务活动，包括与设备相关的事件、内部支持请求、零件订购、响应预防性维护请求以及培训或咨询的补充服务请求）;
• 处理您的咨询可能引发的任何后续问题，例如确立、行使法律诉求或针对法律诉求进行抗辩;
• 检查和改进我们提供的服务水平;例如，如果您通过电话或在线聊天与我们联系，我们可能对对话进行录音，以便在内部培训期间用于团队指导，以便我们始终可以改进我们的客户服务支持;
• 改进、修复和定制我们的产品和服务;和
• 遵守合规、监管和质量标准和法规。
CS 门户面向使用飞利浦医疗系统解决方案（设备和软件）的企业客户开放。通过该门户，您可自主创建新的服务请求，及时了解服务请求的状态，并在一个方便的平台查看您的服务活动。此外，CS 门户还提供对相关信息（如产品手册、服务文档和其他资源）的查询功能，以支持您使用 Philips 产品和服务。
如果您使用 CS 门户，请注意，除了上述一般目的外，我们还会出于以下其他目的处理您的数据：
创建和维护您的 CS 门户帐户并提供其功能，例如安排访问權限、使您能够创建服务请求、跟踪其状态和查看服务活动; 回复您的咨询、与您沟通并满足您通过 CS 门户提交的请求，包括客户支持和处理问题或投诉; 向您发送管理信息，例如与系统或服务相关的通知，例如帐户激活、密码重置或有关您的案件状态的信息；和 确保 CS 门户的安全性和正常运行，包括监控欺诈或可疑活动。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 联系信息（您的姓名、电子邮件地址、电话号码和公司地址（如适用））;
• 企业客户的职位和组织信息（您在组织中的职位以及用于处理升级和不合格案件的任何相关信息）。
• 帐户信息（例如您的用户名、密码、语言首选项、地区和时区）。
• 产品和服务信息（例如产品型号、序列号和服务历史记录）。
• 在您使用 CS 门户期间收集的技术信息（例如登录日期和时间、IP 地址和浏览器类型）。
• 服务请求详细信息（处理您的问题或咨询所需的信息，例如请求的性质和任何其他相关详细信息）;
• 事件详情（在事件中收集的信息，包括确定是否有人处于风险中的安全问题）; • 沟通记录（您与我们的互动记录，例如电话或聊天记录）; • 如果您拥有 Philips 帐户或使用我们的 CS 门户，我们还可能使用与您的帐户关联的信息（例如产品购买信息、订单和服务历史记录）为您提供所需的支持。 处理的合法依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您所遵守的合同，或应您的要求采取合同前措施。
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如防御权、财产权和开展业务的自由）的必要性。
• 我们需要遵守我们所适用的法律义务。
• 在适用法律要求的情况下，取得您的同意。 谁是您数据的控制者
出于本节所述目的，您的个人数据的控制者是与您有合同关系的 Philips 关联公司，如您与 Philips 签订的适用协议中所述。
面向消费者的 Philips 移动应用程序
面向消费者的 Philips 移动应用程序
我们提供多款飞利浦移动应用程序，您可以下载和使用。这些移动应用程序既可以连接到设备，也可以不连接设备。
如果您选择使用我们的应用程序，我们将处理您的数据，以便为您提供所需的连接设备和移动应用程序服务。对于每个 Philips 移动应用程序，我们均制定了相应的补充隐私声明，其中为您提供有关我们如何在特定 Philips 移动应用程序中处理您的数据的其他信息。 您可以在此处查看我们的 Philips 移动应用程序的相应的补充隐私声明。
向 Philips 产品提供您的评分和评论
向 Philips 产品提供您的评分和评论
如果您愿意，您可以选择在线对我们的飞利浦产品进行评分和评论。这有助于我们创建一个开放的论坛，我们的客户可以在其中找到并交流有关我们产品的真实且有意义的评论。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据： • 验证您的评论是否符合我们的条款，并且不包含有关产品性能的误导性或不准确的陈述（例如，标签外促销或不符合我们的使用说明）;
• 在线发布您的评分和评论，并让任何人有机会从您对我们产品的体验中学习;
• 大致了解公众对我们和我们品牌的评价，从而相应地改进我们的产品和服务;
• 若您的评论表明您对我们的产品或服务不满意，我们将与您联系并提供帮助。如果此类评论与我们的品牌授权合作伙伴生产的飞利浦产品有关，我们可能会将您的个人数据提供给相关品牌授权合作伙伴，以便他们与您联系并提供帮助；和
• 在出现健康和安全或责任问题时与您联系。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：电子邮件、位置、年龄、性别、您家中的人数以及飞利浦产品的使用期限。 请注意，当您提供评分并撰写评论时，我们不会让其他访客看到您的电子邮件。我们将公开您提供给我们的其他信息，因为这有助于我们创建一个开放的论坛，我们的客户可以在其中找到并交流有关我们产品的真实和有意义的信息。 此外，为了尊重您的隐私，我们鼓励您在发表评论时使用昵称，而不是真实姓名。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们履行我们的条款和条件的需要;
• 如果您评论的飞利浦产品使用可能与特定健康状况（例如吸奶器）有关，我们会在收集和发布此评论之前征求您的同意;
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如防御权、财产权和开展业务的自由）的必要性。这适用于我们处理您的个人数据以改进我们的产品和服务，以及我们与您联系（或将您的个人数据提供给我们的品牌授权合作伙伴，以便他们与您联系）以提供帮助时。
• 我们需要遵守我们所适用的法律义务。例如，当我们因健康和安全问题与您联系时，这适用。
测试我们的消费类产品
测试我们的消费类产品
如果您想成为飞利浦产品测试员并告诉我们您对我们的消费类产品的看法，您可以通过创建飞利浦帐户（除非您已经拥有帐户），在我们的产品测试员平台中选择您感兴趣的测试并申请。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 根据您在筛选流程中对我们问题的回答以及我们的条款，评估您是否符合参与测试的资格。
• （如果您被选中）根据我们的条款，妥善管理您参与测试的相关事宜。这包括以下活动：通过电子邮件通知您是否入选参与测试，将产品寄送至您在注册流程中提供的地址，接收和分析您与我们分享的有关产品的反馈，核实您是否在线发布了对我们产品的评测，要求您寄回所收到的测试产品。
• 改进我们的产品并开发新的产品和服务。 我们处理哪些个人数据
当您注册成为 Philips 产品测试员时，我们会处理以下类别的个人数据：
帐户信息，例如您的姓、名和电子邮件; 您在筛选流程中通过回答我们的问题向我们提供的有关您的信息。 您与我们分享的有关产品的反馈; 发货/配送信息，例如您的家庭住址和电话号码; 您参与过的测试汇总。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
我们需要履行我们的 Philips 产品测试员计划使用条款; 我们的合法利益，特别是我们保护财产权等基本权利和开展业务的自由的必要性。这适用于我们处理您的个人数据以改进我们的产品和服务的情况。 如果您分享的信息可能涉及您的健康，取得您的同意。 谁是您个人数据的控制者
出于本节中确定的目的，您的个人数据的控制者是我们的飞利浦产品测试计划使用条款中确定的飞利浦关联公司，该条款在我们的网站上向您提供。
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除非适用法律另有要求，否则我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们的合法利益，特别是我们保护基本权利（如财产权和开展业务的自由）的必要性。 如果您未来不想接收 Philips 的调查，您可以点击包含调查的通信底部的取消订阅链接，告知我们。 谁是您个人数据的控制者
如果您直接从 Philips处在线购买产品或接收服务，或者如果您是 Philips 的商业客户，则您个人数据的控制者是与您有商业关系的 Philips 关联公司，如本隐私声明的其他部分或我们的网站使用条款中所述（见页脚）。 如果您从飞利浦的合作伙伴处购买产品或接受服务，则您个人数据的控制者是：（i） 其隐私声明中确定的相关飞利浦合作伙伴（在首次收集您的个人数据时提供给您），用于在购买产品/交付服务及其所有相关处理的情况下收集和处理您的个人数据， 并基于向您发送调查的有限目的将您的个人数据传输给 Philips；以及 （ii） 与您有商业关系的飞利浦关联公司 - 如本隐私声明的其他部分或我们的网站使用条款（见页脚）中所述 -用于向您发送调查，衡量您对近期服务体验的满意度，以及提高您的满意度。
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订阅面向消费者的飞利浦简讯
订阅面向消费者的飞利浦简讯
如果您愿意，您可以订阅我们的消费者简讯，并及时了解飞利浦产品、服务和促销活动。 我们目前为消费者运营两种不同的 Philips 简讯;（i） 飞利浦 SRC 简讯 – 仅提供有关飞利浦睡眠和呼吸护理相关产品、服务和解决方案的信息;以及 （ii） 飞利浦消费者简讯 – 涵盖所有其他飞利浦消费品以及部分飞利浦品牌授权合作伙伴的消费产品、服务和解决方案。 我们为什么处理您的个人数据
如果您订阅我们的简讯，我们将出于以下目的处理您的个人数据：
• 同步您的沟通偏好，即您是否同意和/或撤回您对接收我们的资讯的同意;
• 通过各种沟通渠道向您发送我们的推广材料，包括电子邮件、飞利浦移动应用程序上的推送通知，以及在 Google 上（例如，Google 搜索、购物、YouTube、Gmail）和您在社交媒体平台上的时间轴向您展示相关的飞利浦广告;和
• 定制我们的通信内容以适配您的兴趣和偏好。 我们处理哪些数据
您可以通过各种数字渠道和平台订阅我们的简讯，包括我们的网站、飞利浦移动应用程序等。我们将处理您的姓名和联系信息（例如，电子邮件地址或电话号码，具体取决于我们使用的沟通渠道）。此外，我们可能会根据您与我们的互动处理有关您的其他信息，如下所述。
市场营销表单。如果您同意我们通过我们网站、我们的品牌授权合作伙伴网站、第三方网站或社交媒体页面上发布的专用表单向您发送促销信息，我们将使用您通过这些表单提供给我们的数据以及有关您所在国家/地区的信息，向您发送与您相关且您感兴趣的促销邮件。例如，如果您在特定国家/地区的剃须刀专用页面上的表单中向我们提供了您的同意，我们可能会以该国家/地区的语言向您发送有关剃须刀或类似产品的促销信息。 您的 myPhilips 帐户。 如果您拥有 myPhilips 帐户，并且已同意接收 Philips 的促销信息，我们将使用您提供给我们的某些数据（例如与您的帐户和个人资料相关的信息，例如出生日期;以及您使用该帐户购买/注册的产品和服务的相关信息），以便向您发送与您相关且您感兴趣的促销信息。例如，如果您使用 myPhilips 帐户在我们的在线商店购买了剃须刀，我们可能会使用您的在线购买数据来告知您我们在剃须刀配件或类似产品上提供折扣。 您的行为数据。 如果您在浏览我们的网站时接受了定向广告 cookie（有关更多信息，请参阅标题为“访问我们的网站”的部分），我们会跟踪您与我们网站的互动，以向您发送与您相关且您感兴趣的促销信息。例如，如果您登录了 myPhilips 帐户并访问了我们网站上的某个产品页面，我们可能会向您发送有关该产品或类似产品和/或服务的促销信息。此外，我们可能会跟踪您与我们电子邮件的互动，即您是否打开、阅读或点击您收到的我们的促销邮件中的内容。 消费者关怀。 如果您联系消费者支持/关怀服务，我们可能会询问您是否希望接收我们的简讯。我们还将向您发送一封确认电子邮件，以便您确认您仍然希望接收我们的简讯。
请记住，我们可能会将从上述飞利浦来源收集的有关您的数据进行合并，并将其放在一个或多个细分（具有某些共同特征的组）中，以便根据您的兴趣定制我们的促销电子邮件。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
您的同意；作为一般规则，我们只会在您事先同意的情况下向您发送促销信息;当然，您可以随时撤回对接收我们定制的促销邮件的同意。您可以通过单击您从 Philips 收到的促销邮件底部的取消订阅按钮来执行此操作，您将自动取消订阅或跳转至沟通偏好设置页面，您可以在其中选择您的偏好，包括取消订阅未来与我们的通信。 您同意在适用的情况下处理健康数据。 我们的合法利益，特别是我们保护基本权利（例如开展业务的自由）的必要性。 谁是您个人数据的控制者
您的个人数据的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其营业地点位于 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands，根据 Philips Consumer Newsletter 和 Philips RS North America， LLC，其营业地点位于 1010 Murray Ridge Lane， Murrysville， PA 15668，在 Philips SRC 简讯中。
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我们为什么处理您的个人数据以及我们处理哪些个人数据
通常，我们会收集必要的信息，以便您参加促销活动、识别您的身份、评估您是否符合促销活动的条件（例如验证您的购买凭证）、与您沟通并履行促销活动的合同条款，包括向您支付报酬。 我们处理哪些个人数据
• 帐户信息，例如您的姓、名和电子邮件（如果您有 myPhilips 帐户）。
• 您提供给我们的信息（例如您的姓名和电子邮件），如果您订阅接收我们的促销信息或填写专用的网页表单参与。
• 产品购买凭证和其他数据，用于核验您是否符合促销条件，并选择比赛的获胜者（根据您决定参加时接受的规则）。
• 电子邮件和地址信息（如果您被选为获胜者），用于通知您被选为获胜者，将我们的奖品发送到注册过程中指定的地址，并核实您是否遵守比赛条款并采取相应行动。
• 现金返还促销活动的银行账户详细信息，我们将存入促销活动中奖励的金额。
•
由您生成和提供的允许您参加抽奖、竞赛、游戏或其他比赛的材料或内容。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是我们需要与您签订或履行合同，或应您的要求采取合同前步骤，特别是执行相关促销活动的使用条款。 谁是您个人数据的控制者
您个人数据的控制者是飞利浦关联公司，该关联公司在提供给您的相关促销活动的使用条款中确定。
订阅 Philips 专业简讯
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您可以在我们的网站上订阅飞利浦专业简讯，以便及时了解专业医疗卫生领域的飞利浦产品，并接收有关医疗卫生创新的信息。本简讯面向 B2B 领域中的客户和联系人，以及医疗卫生专业人士。 我们为什么处理您的个人数据
如果您订阅我们的简讯，我们将出于以下目的处理您的个人数据：
• 跟踪您的沟通偏好，即您是否同意和/或撤回您对接收我们的通信的同意;
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如果您订阅我们的简讯，我们将处理您的联系信息（姓、名和电子邮件地址）和您的专业信息，例如您的专业（例如心脏病学、放射学）、职位（例如，科室主任、外科医生、助产士）和国家/地区信息。此外，我们还可能根据您与 Philips 的互动处理以下信息： • 您的行为数据。如果您在浏览我们网站的“专业医疗卫生”部分时接受了定向广告 Cookie 我们会跟踪您与我们网站的互动，以向您发送与您相关且您感兴趣的促销信息。此外，我们可能会跟踪您与我们电子邮件的互动，即您是否打开、阅读或点击您收到的我们的促销邮件中的内容。 （有关更多信息，请参阅“访问我们的网站”部分），
• 活动。如果您在 Philips 活动期间订阅我们的简讯（请参阅下面的“参加 Philips 活动”部分），我们还将收集您的国家/地区和活动信息。我们将向您发送一封电子邮件以确认您的同意，除非在某些国家/地区根据适用法律无需此类确认。
• 销售线索。如果您表示有兴趣联系我们以获取销售机会，我们还可能询问您是否愿意接收 Philips 专业简讯。如果您选择接受，我们可能会为您订阅该简讯，并向您发送电子邮件以确认您的同意，除非在某些国家/地区根据适用法律无需此类确认。在这种情况下，我们还将登记您对 Philps 产品/解决方案的兴趣，以便我们可以定制我们的通信内容，使其与您更相关。
请注意，我们可能会将从上述飞利浦来源收集的有关您的数据进行合并，并将其放在一个或多个细分（具有某些共同特征的组）中，以便根据您的兴趣定制我们的促销邮件。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据所依赖的法律依据是： 您的同意。作为一般规则，我们只会在您事先同意的情况下向您发送促销信息。当然，您可以随时撤回对接收我们定制的促销邮件的同意。您可以通过单击从 Philips 收到的促销邮件底部的取消订阅按钮来执行此操作，您将自动取消订阅。 在适用法律不需要事先同意的情况下，我们将根据我们的合法利益来处理您的数据并向您发送促销信息。您仍然有权随时通过单击促销信息底部的按钮取消订阅。 谁是您个人数据的控制者
您个人数据的控制者是您订阅接受促销信息的国家/地区的飞利浦关联公司，如我们的网站使用条款（见页脚）中所述。如果您在外部活动中选择订阅接收我们的促销邮件，请注意，您个人数据的控制者是您参加活动所在国家/地区的飞利浦关联公司。
参加 Philips 活动
参加 Philips 活动
我们定期组织线上及线下活动，例如研讨会、讲习班或博览会、会议、网络研讨会或现场直播活动。如果您想参加我们的活动，我们将要求您向我们提供您的个人数据（例如您的联系信息）。 我们不会发布活动的与会者名单，但在极少数情况下，其他与会者可能会看到您的联系信息。 有时，我们的活动会进行录制。如果我们正在录制并且您是演讲者，则您的影像和音频将被录制下来。如果您是与会者，在某些情况下，您可以决定在会议期间分享您的影像和音频。例如，如果您选择在 Q&A 会话中互动。对于某些活动，我们可能会在我们的网站或社交媒体渠道上发布录制内容。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 组织和协调活动，为您提供优质服务。这可能包括以下活动：就活动后勤事宜与您联系、处理您可能需要的任何饮食要求或无障碍设施等活动（但我们不会以任何可识别的方式与场馆共享此信息，并在活动结束后将其删除）、为您提供活动内容的访问权限（例如，活动结束后的录音链接）;
• 在活动结束后与您联系，以获取有关 Philips 产品或服务的商业机会。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 联系信息，例如您的姓名和电子邮件、国家/地区;
• 职业信息，例如您的公司名称、职位、专业领域、职能;和
• 产品/服务兴趣;
• 您的图像或视频记录（如适用）。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们的合法利益，特别是我们保护财产权等基本权利和开展业务的自由的必要性;和
• 您的同意（在适用法律要求的情况下）。 谁是您个人数据的控制者
您个人数据的控制者是您参加活动或活动组织地所在国家/地区的飞利浦关联公司，具体说明见我们的网站使用条款（见页脚）。
为我们的商业客户提供培训与教育
为我们的商业客户提供培训与教育
在飞利浦，我们为商业客户和医疗卫生专业人士提供全面和定制的教育和培训，以促进安全有效地使用医疗技术、疗法和/或服务。这些教育和培训课程包括各种形式，例如讲师指导的课程（现场和在线）、基于 Web 的课程、电子学习模块和移动应用程序。有关 Philips 为企业客户提供的学习和教育移动应用程序的详细信息，请在此处查看相关补充通知。
此外，作为企业客户，您还可以创建飞利浦专业人士账户 （P4P），这将使您能够访问教育材料、有用的资源，例如产品手册和热门网页。
为了有效地提供培训和教育并根据您的特定需求进行定制，并管理您的 P4P 帐户，我们收集和处理您的某些个人数据。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 创建、验证和管理您的 P4P 帐户;
• 使您能够访问相关的教育和培训材料以及有用的资源，例如产品手册、演示录像等;
• 管理课程注册并提供根据您的需求定制的教育和培训服务;
• 为现场培训安排必要的后勤工作，如住宿、设备和餐饮;
• 就课程确认、更新和反馈调查与您进行沟通;
• 评估我们教育服务的有效性并根据您的反馈改进我们的服务;和
• 在您成功完成课程后颁发证书。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 专业联系信息，例如您的全名、电子邮件地址、职位、部门和公司/机构/雇主详细信息，例如公司名称、地址、电话号码、公司类型;
• 客户账号（用于创建 P4P 账户）;
• 位置详细信息，例如组织现场培训的地址信息;
• 有关您的教育背景、资格、职业专长和专业经验相关的信息，这些信息为课程/培训所必须的;
• 课程完成指标，例如您的课程进度、完成状态和课后评估。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您作为一方的合同，或应您的要求采取合同前措施;
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式并遵守当地法律法规提供和改进我们的教育和培训服务的必要性; • 遵守我们的监管和法律义务。 谁是您个人数据的控制者
出于本节所述目的，您的个人数据的控制者是与您有合同关系的 Philips 关联公司，如您与 Philips 签订的适用协议中所述。
管理与医疗卫生专业人士的关系
管理与医疗卫生专业人士的关系
如果您以医疗卫生专业人士（例如牙科专业人员、心脏病专家、助产士等）的身份与飞利浦互动，进行提供专业咨询服务、参与飞利浦产品样品计划，或与我们合作开展其他活动，例如联合出版物、在会议和网络研讨会等活动中发表演讲等，我们可能会处理您的数据，以管理我们与您的关系。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 签订和管理您与我们签订的服务合同费用（例如，向 Philips 提供咨询服务）;
• 根据相关条款（例如，牙医产品样品计划）评估和管理您作为医疗卫生专业人士或医疗卫生组织与飞利浦的互动，其中可能包括通过电子邮件与您沟通、将材料发送到您在注册过程中指定的地址、接收和分析您对我们产品和服务的反馈（如有）， 处理资助申请;
• 与您就可能与您相关和感兴趣的服务活动的未来费用（例如，在论坛上的演讲安排）进行沟通。
• 邀请您参加会议、网络研讨会、培训等活动，并与您就联合出版物、培训、教育和其他合作计划进行沟通。 我们处理哪些个人数据
我们处理以下类别的个人数据：
• 您的姓名和职业联系方式;
• 您的简历、出版物、社交媒体信息（例如，LinkedIn、Healthgrades、PubMed、X 等）;
• 职业信息（例如，执业机构名称、执业类型（如适用）、职业执照编号和颁发执照的州、执业角色和专业领域）;
• 政府颁发的身份识别信息（例如，社会保障号码、雇主识别号码、医疗执照信息、国家医疗服务提供者身份证明）;
• 联系信息（如适用），例如您的执业地址（包括城市、州、邮政编码）和电话号码;
• 处理付款所需的付款信息（例如账号和详细信息）;
• 您与飞利浦的关系概述（例如，您提供给我们的任何咨询服务的详细信息、有关已付发票和 Automated Clearing House （ACH） 表格数据的信息、您参与的产品样品计划等）;和
• 根据您与 Philips 之间关系的性质，提供意见、建议、反馈和/或视频/音频记录。 处理的法律依据：
除非适用法律另有要求，否则我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您所遵守的合同，或应您的要求采取合同前措施;
• 我们的合法利益，特别是根据当地法律法规以负责任的方式开展业务;和 • 我们需要遵守我们所适用的法律义务（例如，医疗卫生合规法）。 谁是您个人数据的控制者
出于本节中确定的目的，您的个人数据的控制者是您与飞利浦签订的适用协议（例如，咨询协议、产品样品计划条款）中规定的与您有合同关系的飞利浦关联公司。
管理您与我们的商业关系
管理您与我们的商业关系
如果您作为（潜在）供应商、顾问、商业客户或合作伙伴与飞利浦存在商业关系，我们希望确保与您的关系建立在透明度、明确的问责制和信任之上。为了管理与您的关系并确保遵守适用法律，我们可能会处理个人数据。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理您的个人数据：
• 与您沟通，例如，通过回答您的请求或发送交易信息; • 建立、规划和维护我们与您所代表的客户、顾问、供应商或业务合作伙伴的（合同）关系，例如，签订合同、处理付款、会计/开票/发票、管理信用、管理运输和交付、处理维修;
• 如果您是企业客户，为您提供所需的产品和服务，例如提供技术支持和专业服务（如咨询）;
• 如果您是企业客户，用于评估与我们提供的专业服务相关的表现并评估运营效率和质量;
• 为您或您的代表提供培训或演示课程;
• 如果您是企业客户，根据您的要求向您提供信贷;和 • 如果您想成为我们的业务合作伙伴，确认您和/或您的最终所有者/股东/高管是否符合适用的法律、行业规范和国际法规，并符合与飞利浦相同的标准。
• 为确保遵守我们的总体经营原则和我们应遵守的其他适用法律和法规，例如进行筛查以评估与潜在业务关系相关的合规性和风险，评估您是否有资格提供所请求的服务，确定公平的市场价值，以及用于监管报告目的。 我们处理哪些个人数据
为了管理我们与您的业务关系并确保遵守适用法律，我们处理以下类别的个人数据：
• 联系信息，例如全名、职位/角色、公司电子邮件、公司地址、公司电话号码;
• 付款信息，例如处理付款所需的数据;
• 公开可获取的数据，例如从可信的公开来源收集的与我们的所有者、大股东以及供应商和业务合作伙伴的高层管理人员或高管相关的信息
• 您提供给我们的数据，例如当您与 Philips 代表互动时，或通过尽职调查表提供的数据;
处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的个人数据的法律依据是：
• 我们需要履行您所遵守的合同，或应您的要求采取合同前措施。
• 我们的合法利益，特别是我们以负责任的方式开展业务并遵守当地法律法规以及保护基本权利（如防御权、财产权和开展业务的自由）的必要性。 • 我们需要遵守我们所适用的法律义务（例如，美国国税局报告、反洗钱、反贿赂和反腐败法律）。
研发活动
研发活动
Philips 致力于推动医疗卫生、健康福祉和健康生活行业的知识和创新。为了实现这一目标，我们开展了各种研发 （R&D） 活动。
作为我们研发工作的一部分，我们进行前瞻性的研究，其中包括从自愿同意参与这些研究的参与者那里收集数据。收集的数据用于实现特定的研究目标。这些研究目标可能有所不同，既有旨在实现一般科学进步的基础科学研究，也有旨在使飞利浦在其产品和解决方案中达到最高安全、质量和有效性标准的应用产品研究。
除了前瞻性的研究，我们还进行其他研发活动。这些涉及分析和解释从各种来源获得的现有数据，例如：
• 来自前瞻性研究的数据：我们可能会分析在以前的前瞻性研究中收集的数据，以探索新的研究问题、获得更多见解或验证结果。
• 来自其他来源的数据：例如，我们可能会使用从公开来源、开放数据集或数据库获得的数据来支持我们的研发工作。
通过我们的研发活动，我们的目标是构建创新、有效和可靠的解决方案，同时尊重每个参与其中的人的隐私。 我们为什么处理您的数据
前瞻性研究
当我们进行前瞻性研究时，我们会出于以下目的处理您的数据。
- 直接招募：您可以直接加入我们的研究，例如通过我们的研究门户填写登记表。
- 合作伙伴邀请：在某些情况下，您可能会通过我们值得信赖的合作伙伴（例如招聘机构、医院或其他医疗保健组织 （HCO））收到参与我们的研究的邀请。 资格筛选：确定您是否符合参与研究的特定标准。 后勤管理和行政管理：负责研究在后勤和行政方面的安排，包括预约、向您寄送测试产品以进行家用研究（如适用）;管理参与者薪酬（如适用）;确保与研究相关的任务和沟通的顺利协调。 实现研究的特定目标：每项研究都有研究文件中概述的特定目标，例如知情同意书 （ICF） 或参与确认 （AOP）。我们处理您的数据是为了实现这些目标，其中可能包括：
- 推动创新和推进知识进步：这意味着检验假设、探索新概念和验证想法，以创建或完善产品、功能和解决方案。
- 提高产品质量和有效性： 这意味着提高我们产品的安全性、功能性和效率，以确保其符合最高标准并满足实际需求。
- 遵守适用于我们作为家用或医疗器械制造商的监管义务：这包括进行研究以验证和证实主张，为我们的产品获得认证，向监管机构提供证据以获批准。
- 推动行业和科学进步：这意味着产生的发现可以为行业标准提供信息，激发进一步的研究，并在更广泛的范围内促进创新。例如，我们可能会处理数据以进行探索性研究，并为学术出版物或行业报告生成匿名结果，或者与更广泛的科学和专业社区分享进步或最佳实践。
确保遵守适用的法律以及安全和道德标准：满足进行负责任研究所需的要求;根据适用法律监测、评估和报告不良反应或器械缺陷;通过数据清理、验证和分析来保持研究的完整性。 完善我们的方法，以改进未来研究的设计、实施和分析。这可能包括测试研究方法的有效性和增强用于数据分析的预测模型或算法。 支持其他研发活动：支持其他研发活动，如本隐私声明的特定部分所述（见下文）。
其他研发活动
当我们进行其他研发活动时，我们会出于下列目的处理数据。这包括我们在医学成像、诊断系统、患者监护、医疗卫生信息学、个性化医疗、远程医疗和一般健康主张领域的工作。这些努力有助于我们推进医疗卫生技术、增强个人福祉（例如，通过更好的口腔护理技术）并改善患者护理。
推动创新和推进知识进步：这意味着检验假设、探索新概念和验证想法，以创建或完善产品、功能和解决方案。 提高产品质量和有效性： 这意味着提高我们产品的安全性、功能性和效率，以确保其符合最高标准并满足实际需求。 推动行业和科学进步：这意味着产生的发现可以为行业标准提供信息，激发进一步的研究，并在更广泛的范围内促进创新。例如，我们可能会处理数据，以便为学术出版物或行业报告生成匿名结果，或者与更广泛的科学和专业社区分享进展或最佳实践。 确保遵守适用于我们作为家用或医疗设备制造商的法律和监管义务（例如，开展上市后监督活动，旨在评估和提高我们设备的安全性和有效性）。 完善我们的方法，以改进未来研究的设计、实施和分析。这可能包括测试研究方法的有效性和增强用于数据分析的预测模型或算法。 我们处理哪些数据
前瞻性研究
当我们进行前瞻性研究时，我们可能会出于上一节中确定的目的处理以下类别的数据。 您的姓名和联系方式（例如地址、电子邮件地址、电话号码、您签署的研究文件）。 与确定和证明您有资格参加研究相关的数据（例如，您的年龄、性别、居住国家/地区、就业行业、产品使用偏好（如手动牙刷与电动牙刷）、一般家庭构成、健康相关数据（如您的一般健康状况）等）。 实现研究的特定目标和上一节中确定的其他目的所需的数据。这取决于研究的目标以及所使用的产品或解决方案的类型，可能包括人口统计数据、设备数据、医学影像及其元数据、研究者的观察和记录、从您那里收集的反馈表、访谈记录、视频和音频记录等。
有关特定类别的数据，请参阅研究文件，例如在研究前提供给您的知情同意书 （'ICF'） 或参与确认书 （'AOP'）。
其他研发活动
进行其他研发活动所需的数据类别取决于研发活动的目标，并且可能包括上述任何数据类型，只要这些数据是实现特定活动目标所必需的，包括但不限于人口统计数据、临床数据（例如， 生命体征和其他健康信息）、设备数据（包括传感器，如运动传感器、温度传感器等）、医学影像以及元数据、研究者的观察和笔记、访谈笔记。
在可能的情况下，我们不会使用直接识别个人身份的数据。 处理的法律依据
我们出于本节所述目的处理您的数据的法律依据如下：
在适用法律允许或要求的情况下，我们基于您的同意来处理研发活动的个人数据。 对于前瞻性研究，除非适用法律另有要求，否则我们依靠我们的合法利益对您进行筛选和招募，并基于履行合同义务的需要，安排研究在后勤和其他管理方面的事宜，包括向您支付报酬。 除非适用法律另有要求： - 对于为履行我们的医疗器械制造商的义务（例如，评估我们医疗器械的安全性、性能和质量）或我们的家用（或其他非医疗）器械制造商的义务而进行的研发活动，我们依赖于我们需要开展为公共利益或合法利益而开展的活动。 - 对于执行诸如报告研发活动期间发生的严重不良事件或向监管机构提供证据以供批准或审计等任务，我们依赖于遵守适用产品法律规定的法律或监管义务的需要。 - 对于为评估、测试、开发、提高我们受监管的医疗和非医疗器械的安全性或性能而进行的研发活动，旨在制造更好的产品，改善医疗卫生和福祉，我们依赖于我们的合法利益和科学研究豁免（确保我们的利益优先于此类处理可能对您的权利、自由和利益产生的影响）。 谁是您数据的控制者
对于前瞻性研究，控制者是飞利浦关联公司，该公司是医疗或非医疗器械的制造商，或者是研究的赞助商，如提供给您的相关研究文件中所述。
对于其他研发活动，控制者是：
• 对于母婴护理、美容护理以及口腔健康领域的研发活动，我们研究和开发创新设备和移动应用程序，涵盖孕前和孕后健康、婴儿监护、儿童护理、美容和个人解决方案，以及连接和非连接的创新口腔护理产品和解决方案，包括相关移动应用程序： Philips Consumer Lifestyle B.V.，营业地点位于 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。 • 对于医学成像和诊断系统领域的研发活动，我们研究和开发先进的成像技术，如X射线、超声波、MRI和CT扫描，或用于图像引导治疗（IGT）的创新诊断工具： TOMTEC Imaging Systems GmbH（仅用于超声波），其营业地点位于Freisinger Str. 9 85716 Unterschleissheim Germany， 或 Philips Medical Systems Nederland B.V.，营业地点位于 Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands。 • 对于睡眠和呼吸领域的研发活动，我们研究和开发设备和应用程序，例如用于睡眠和呼吸条件的设备： Philips RS North America LLC.，其营业地点位于1010 Murry Ridge Lane， Murrysville， PA 15668。 • 对于患者监护领域的研发活动，我们研究和开发先进的患者监护系统，能够跟踪生命体征和患者状况： Philips Medizin Systeme Boblingen，营业地点位于 Hewlett-Packard Strasse 2， 71034 Boëblingen， Germany，或 Philips North America LLC.，营业地点位于 222 Jacobs Street， 3rd Floor， Cambridge， Massachusetts 02141 USA。 • 对于医疗卫生信息学领域的研发活动，我们研究和开发软件解决方案，以便在医疗保健环境中进行高效的数据管理和分析：Philips Medical Systems Nederland B.V. ，营业地点位于 Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands. • 对于远程医疗和远程监控领域的研发活动，我们研究和开发用于患者护理和监控的远程医疗解决方案）: Philips North America LLC. ，营业地点位于 222 Jacobs Street, 3rd Floor, Cambridge, Massachusetts 02141 USA. Philips Electronics Nederland B.V. ，营业地点位于High Tech Campus 52 5656 AG, Eindhoven Netherlands，正在开展研究活动，旨在提高上述领域的科学知识等。
遵守我们的监管义务
遵守我们的监管义务
作为医疗设备和受监管的非医疗或家用设备的制造商，我们须遵守供人类使用的这些设备（包括其配件）在市场准入、供应及使用环节的监管要求。为遵守这些义务，我们需要持续处理特定数据，以满足我们的监管、安全和性能标准。 我们为什么处理您的个人数据
我们出于以下目的处理数据：
不良事件报告：根据适用法律的要求，识别、分析不良事件并向监管机构报告不良事件。 投诉和事件管理：评估、调查和实施与报告的投诉和事件相关的纠正措施，包括召回或预防措施。 风险收益分析：分析和报告可能影响器械风险收益状况的非严重事件或不良反应。 器械质量和安全性：在器械的整个生命周期内监控、评估和提高器械的质量、性能、安全性和可用性。 我们处理哪些个人数据
对于直接出售给个人的设备，我们会处理以下个人数据：
投诉人详细信息：姓名、实际地址、电子邮件地址和其他联系信息。 产品信息： 产品类别、序列号等。 活动相关信息：活动日期、时间、问题描述以及投诉人提供的任何反馈等详细信息。 伤害或缺陷详情： 描述，包括可能造成的伤害或设备问题的图片（如投诉人提供）。 设备日志：来自设备的数据日志（如可用）。
对于合格医疗专业人士使用的设备，处理的数据包括： 报告者信息：例如，报告不良事件或投诉的个人的姓名、联系方式和职位。 患者信息：投诉或事件报告中包含的详细信息，例如年龄、性别和体重（来自医学影像或相关数据）。 医学影像：可能包含可识别的患者详细信息的影像。 医疗卫生专业人士反馈：有关器械质量、性能、安全性和可用性的反馈，以及专业联系信息。 处理的法律依据
除非适用法律另有要求，否则我们会在以下情况下处理您的数据：
为了履行飞利浦在以下情况下所适用的法律或监管义务：（a） 向主管当局报告不良事件，以及 （b） 非严重事件在发生频率 / 严重程度上出现统计显著增加的趋势，以及当我们处理投诉时; 开展公共利益相关活动——调查事件以确定根本原因和所需的预防、纠正、现场安全纠正措施;检测非严重事件在发生频率 / 严重程度上出现统计显著增加的趋势。 谁是您个人数据的控制者
您个人数据的控制者是飞利浦关联公司，该公司是相关器械的监管标签中所示的器械的合法制造商。
实现其他法律和商业目的
实现其他法律和商业目的
在必要的范围内，我们还可能处理个人数据，以实现 本声明其他部分未概述的其他法律和商业目的 我们为什么处理您的个人数据
我们可能会出于以下目的处理您的数据。
业务运营和内部管理：这包括内部审计、调查、联盟管理、合并、收购、资产剥离、重组、处置以及与收购方整合等活动。 应用程序、产品和服务的开发或改进：这意味着通过分析数据、应用匿名化或假名化技术（如适用）来保护个人隐私，从而增强我们的产品、应用程序和服务。 安全和资产保护：确保我们的组织、客户和业务合作伙伴的安全。活动包括侦查、预防、调查和处理（未遂）犯罪或不当行为;维护健康和安全标准;验证客户、供应商或业务合作伙伴的身份;以及实施技术和组织安全措施。 知识产权保护：管理知识产权申请和相关流程，其中可能涉及处理发明人和其他贡献者的数据。 法律合规性：履行法律义务，包括处理数据以遵守法律规定的任务，例如向政府、监督、税务和特定行业机构披露数据。在特定情况下，我们还可能处理与家庭成员相关的信息，例如，为了遵守内幕交易法规。 我们处理哪些个人数据
根据具体目的，我们可能会处理各种类别的个人数据，例如联系信息或实现上述目的所需的其他详细信息。 处理的法律依据
我们依据以下法律依据处理您的数据：
合同必要性：履行您作为一方当事人的合同或在签订合同之前应您的要求采取措施所需的处理。. 合法利益：确保遵守当地法律法规的负责任的商业行为，并维护基本权利，例如防御权、财产权和开展业务的自由权。
全球部分
请注意，除非我们需要您的个人数据来遵守法律和法规，否则您没有义务向我们提供您的个人数据。当然，如果您选择不这样做，在许多情况下，我们将无法为您提供您要求的产品或服务，也无法响应您可能提出的请求。 我们如何保护您的个人数据
我们使用组织、技术和物理措施来保护您的个人数据，同时考虑到个人数据的性质和处理以及可能构成的威胁。我们努力通过实施适当的管理实践来始终确保您的个人数据的安全，例如：
我们实施严格的安全措施，以防止个人数据泄露、破坏、丢失、更改或滥用。 我们限制对个人数据数据库的访问，以便在安全的环境中对其进行管理。 我们定期为员工开展有关个人数据保护重要性的培训、教育和宣传活动，并提供必要和适当的监督。
我们一直在努力改进这些措施，以帮助确保您的个人数据安全。 我们如何在国家/地区之间传输您的个人数据
由于我们的全球性质，您的个人数据可能会被传输给世界各地的 Philips 关联公司或 Philips 受信任的第三方，或由这些公司访问。当然，当我们这样做时，我们会确保遵守有关在国家/地区之间传输个人数据的法律。 您的隐私权
根据我们处理您个人数据的原因和适用法律，您对您的个人数据拥有某些权利。在这里，我们想让您了解这些隐私权。 您有权访问您的个人数据。您可以要求我们提供我们处理的有关您的个人数据的副本或信息。 您有权更正您的个人数据。如果您认为我们处理的有关您的个人数据不准确，您可以要求我们纠正或更正。如果您希望我们更正您的个人数据，请告诉我们您认为不准确的内容，并向我们说明我们应该如何更正。 您有权删除您的个人数据。您可以要求我们删除我们处理的有关您的个人数据。请记住，在某些情况下（例如，当我们有法律义务保留您的个人数据时），我们可能无法删除您的个人数据。 您拥有数据转移的权利。您可以要求我们将有关您的信息（您直接提供给我们的）传输给您或您选择的其他组织。请注意，此权利仅适用于某些特定情况（例如，如果我们在征得您的同意后以自动方式处理您的个人数据）。 您有权限制我们处理您的个人数据。这意味着，在某些情况下，您可以要求我们限制我们使用您个人数据的方式。 您有权拒绝我们处理您的个人数据。 这意味着，在某些情况下，您可以拒绝我们处理您的个人数据。
请记住，在某些情况下，我们可能有权拒绝或限制您的隐私权，例如，当有必要建立、行使或保护 Philips 免受法律索赔时，或者当您的请求明显没有根据或过度时，特别是由于其重复性。 在 Philips，我们的目标是让您能够控制您的个人数据。因此，根据具体活动，您可以自行控制您的个人数据并行使您的隐私权和选择权，例如，通过登录您的飞利浦账户更新、修改或删除您的个人数据，或者通过我们的促销信息底部的取消订阅按钮（链接）取消订阅我们的促销信息。如果您正在使用我们的移动应用程序，您可以通过访问应用程序本身的隐私设置，轻松更改与应用程序环境中您的个人数据处理相关的同意状态。 在所有其他情况下，为了行使您的隐私权、提交隐私投诉或联系我们的数据保护官，您可以通过 我们的隐私联系表与我们联系。 我们将尽最大努力及时且免费处理您的请求。在某些情况下，我们可能会在处理您的请求之前，要求验证您的身份。当然，如果您对我们处理您请求的方式不满意，您可以向您所在国家或地区的主管监管机构投诉。 我们与谁共享您的个人数据
除非本声明中另有说明，否则我们可能会与之共享您的个人数据的第三方类别如下： 我们的飞利浦关联公司。 由于我们的全球性质，您的个人数据可能会披露给其他 Philips 关联公司。当然，我们将确保在需要知道的基础上允许访问您的个人数据。 我们的服务提供商。 我们可能会与第三方服务提供商（例如 IT 提供商、客户服务提供商）合作，并委托其代表我们执行某些处理操作，例如存储个人数据。在这种情况下，我们确保这些服务提供商承担相应合同义务，不得将您的个人数据用于我们要求或法律要求的目的以外的目的。 我们的业务合作伙伴： 在某些情况下，我们可能会与我们的业务合作伙伴合作为您提供服务，在这种情况下，我们可能会与他们共享您的个人数据。例如，如果您从我们的在线商城购买产品，我们会与支付服务提供商共享您的信息以处理付款。 与公司交易有关的第三方：在某些情况下，我们可能会参与合并、收购、破产、合资、重组、资产出售或以其他方式处置我们的全部或部分业务、资产或股票。在这些情况下，我们可能会与参与该公司交易的第三方共享您的个人数据。 其他：出于法律原因，如果我们确定有必要访问、使用、保存或披露您的个人数据，则我们也可能与他人（例如公共和政府机构、专业顾问）共享您的个人数据：1） 遵守适用的法律和法规或强制性的政府要求;2） 调查、预防或采取行动处理涉嫌或实际的非法活动，或协助政府执法机构;3） 履行我们之间的条款和条件;4） 对任何索赔或指控进行调查和辩护;5） 保护我们服务的安全性或完整性;6） 行使或保护 Philips、我们的 Philips 客户、员工或其他人的权利和安全。 我们将您的个人数据保留多长时间
当个人数据不再需要用于本隐私声明中描述的目的时，我们会将其删除。 在任何情况下， 除非本隐私声明中另有说明，否则我们将按照以下标准确定保留期限：（i） 我们是否需要您的个人数据来维护我们的合法利益、履行您所适用的合同或回答您的问题或向您提供所需的服务或支持;（ii） 我们是否存在法律义务;或 （iii） 根据我们的法律地位，保留数据是否是可取的（例如涉及适用诉讼时效、诉讼或监管调查等情形）。 特定国家/地区的隐私信息
如果您受下列任何国家/地区的隐私和数据保护法律的约束，则除了本隐私声明的一般部分提供的详细信息外，以下信息还适用。如果发生冲突，则以特定国家/地区的隐私信息为准。
欧洲经济区、英国和瑞士
欧洲经济区、英国和瑞士
如果您受欧洲经济区任何成员国、英国或瑞士的隐私和数据保护法律的约束，则除了本隐私声明的一般部分提供的详细信息外，以下信息还适用： 在适用的情况下，我们的控制者代表是 Philips International B.V.。 当我们将个人数据从欧洲经济区、英国和瑞士传输到：
- 在其他国家/地区处理此类个人数据的飞利浦关联公司，此类传输受我们的约束性公司规则（即飞利浦隐私规则）的约束;
• 飞利浦信任的第三方在其他国家处理此类个人数据，而这些国家未被欧洲委员会认定为提供充分数据保护水平的国家，此类传输受 的约束。 标准合同条款 • 您可以通过 欧盟数据保护机构的联系方式，也可以在其 本网站访问 联系英国信息专员办公室。 网站上
中国大陆
中国大陆
如果您受中国大陆隐私和数据保护法律的约束，则除本隐私声明一般部分提供的详细信息外，以下信息还适用：
• 如有需要，我们在中国大陆境内负责隐私和数据保护相关事务的代表是 （以下简称“飞利浦中国”），位于 飞利浦（中国）投资有限公司 上海市静安区灵石路 718 号 A1 栋。
• 如果中国大陆适用法律和法规要求，飞利浦中国将征得您的同意（如适用，单独同意）以处理您的个人数据。如果飞利浦中国希望将您的个人数据用于本隐私声明规定以外的目的，飞利浦中国将在中国大陆适用法律和法规要求的情况下征得您的同意。
• 飞利浦中国可能会出于本隐私声明中所述的目的与第三方控制者共享您的个人数据，但需获得您的单独同意。这些第三方作为您个人数据的控制者，并将单独征得您的同意以进行处理。您应查阅其隐私声明，了解其如何使用您的个人数据。
• 飞利浦中国可在获得您的单独同意后，在中国大陆境外传输、访问、存储或以其他方式处理您的个人数据，前提是我们确信已采取足够的保护措施来保护您个人数据的完整性和安全性，且此类处理符合中国大陆适用法律法规的要求或已采取符合适用法律的充分安全措施。 作为一家跨国公司，飞利浦中国为规范个人数据的处理、提高管理效率，以及满足飞利浦集团全球运营中产生的集中管理、全球统一的标准化流程、合规控制要求、记录保存和合同管理等业务需求，可能会基于本隐私声明，将您提供的个人数据提供给位于中国大陆境外的 （皇家飞利浦有限公司），及其相关海外关联实体及其相关供应商（“海外接收方”）。如果您希望向海外接收者行使与您的个人数据相关的权利，海外接收者的具体信息如下： Koninklijke Philips N.V. （皇家飞利浦有限公司）， 代表飞利浦所有相关海外关联公司及其相关供应商，联系方式为 Koninklijke Philips N.V. 隐私要求 |飞利浦。 您向飞利浦中国提出个人数据主体权利或者向我们提出投诉，我们会在15日内处理您的相应请求。
其他国家
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如果您受以下国家/地区的隐私和数据保护法的约束，请单击以下提供的链接： 美利坚合众国 – 单击 获取英语或单击 此处 获取西班牙语。 此处
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