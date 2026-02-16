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飞利浦隐私声明

飞利浦隐私声明



上次修改时间：2025 年10月



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飞利浦隐私声明

 
  • 简介和范围
  • 我们是谁
  • 我们如何使用您的个人数据
  • 全球部分
  • 特定国家/地区的隐私信息 

简介和范围

T本隐私声明告诉您我们是谁、我们收集您的哪些个人数据、我们为什么收集这些数据以及我们如何处理这些数据。
在本隐私声明中，个人数据是指直接或间接识别您身份的任何信息或信息集，例如您的姓名、电子邮件或电话号码。

本隐私声明涵盖了当您以消费者、商业客户、供应商、业务合作伙伴、候选人、访客、研究参与者、股东或其他与我们存在业务关系的人员身份与我们互动时，我们如何处理您的个人数据。
请花点时间熟悉本隐私声明。

有关我们隐私实践的更多信息，请访问我们的 Philips 隐私页面。

我们是谁

除非本隐私声明或其他产品或服务特定的隐私声明中另有说明，否则決定您个人数据的处理目的和方式的飞利浦公司（以下简称您个人数据的“控制者”或适用数据保护法下的同等角色）是 Philips International B.V.。

联系地址：

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

我们如何使用您的个人数据


如果您想进一步了解我们如何处理您的个人数据，只需选择以下任一活动即可了解。请您知悉，取决于您所在的国家/地区，此处相应所列出的某些活动可能与您无关。

全球部分


请注意，除非我们需要您的个人数据来遵守法律和法规，否则您没有义务向我们提供您的个人数据。当然，如果您选择不这样做，在许多情况下，我们将无法为您提供您要求的产品或服务，也无法响应您可能提出的请求。

我们如何保护您的个人数据

 
我们使用组织、技术和物理措施来保护您的个人数据，同时考虑到个人数据的性质和处理以及可能构成的威胁。我们努力通过实施适当的管理实践来始终确保您的个人数据的安全，例如：
 
  • 我们实施严格的安全措施，以防止个人数据泄露、破坏、丢失、更改或滥用。
  • 我们限制对个人数据数据库的访问，以便在安全的环境中对其进行管理。
  • 我们定期为员工开展有关个人数据保护重要性的培训、教育和宣传活动，并提供必要和适当的监督。

 

我们一直在努力改进这些措施，以帮助确保您的个人数据安全。

我们如何在国家/地区之间传输您的个人数据
 

由于我们的全球性质，您的个人数据可能会被传输给世界各地的 Philips 关联公司或 Philips 受信任的第三方，或由这些公司访问。当然，当我们这样做时，我们会确保遵守有关在国家/地区之间传输个人数据的法律。


您的隐私权


根据我们处理您个人数据的原因和适用法律，您对您的个人数据拥有某些权利。在这里，我们想让您了解这些隐私权。

  • 您有权访问您的个人数据。您可以要求我们提供我们处理的有关您的个人数据的副本或信息。
  •  您有权更正您的个人数据。如果您认为我们处理的有关您的个人数据不准确，您可以要求我们纠正或更正。如果您希望我们更正您的个人数据，请告诉我们您认为不准确的内容，并向我们说明我们应该如何更正。
  •  您有权删除您的个人数据。您可以要求我们删除我们处理的有关您的个人数据。请记住，在某些情况下（例如，当我们有法律义务保留您的个人数据时），我们可能无法删除您的个人数据。
  • 您拥有数据转移的权利。您可以要求我们将有关您的信息（您直接提供给我们的）传输给您或您选择的其他组织。请注意，此权利仅适用于某些特定情况（例如，如果我们在征得您的同意后以自动方式处理您的个人数据）。
  • 您有权限制我们处理您的个人数据。这意味着，在某些情况下，您可以要求我们限制我们使用您个人数据的方式。
  •  您有权拒绝我们处理您的个人数据。 这意味着，在某些情况下，您可以拒绝我们处理您的个人数据。

请记住，在某些情况下，我们可能有权拒绝或限制您的隐私权，例如，当有必要建立、行使或保护 Philips 免受法律索赔时，或者当您的请求明显没有根据或过度时，特别是由于其重复性。

在 Philips，我们的目标是让您能够控制您的个人数据。因此，根据具体活动，您可以自行控制您的个人数据并行使您的隐私权和选择权，例如，通过登录您的飞利浦账户更新、修改或删除您的个人数据，或者通过我们的促销信息底部的取消订阅按钮（链接）取消订阅我们的促销信息。如果您正在使用我们的移动应用程序，您可以通过访问应用程序本身的隐私设置，轻松更改与应用程序环境中您的个人数据处理相关的同意状态。

在所有其他情况下，为了行使您的隐私权、提交隐私投诉或联系我们的数据保护官，您可以通过 我们的隐私联系表与我们联系。

我们将尽最大努力及时且免费处理您的请求。在某些情况下，我们可能会在处理您的请求之前，要求验证您的身份。当然，如果您对我们处理您请求的方式不满意，您可以向您所在国家或地区的主管监管机构投诉。


我们与谁共享您的个人数据


除非本声明中另有说明，否则我们可能会与之共享您的个人数据的第三方类别如下：
 

  •  我们的飞利浦关联公司。 由于我们的全球性质，您的个人数据可能会披露给其他 Philips 关联公司。当然，我们将确保在需要知道的基础上允许访问您的个人数据。
  •  我们的服务提供商。 我们可能会与第三方服务提供商（例如 IT 提供商、客户服务提供商）合作，并委托其代表我们执行某些处理操作，例如存储个人数据。在这种情况下，我们确保这些服务提供商承担相应合同义务，不得将您的个人数据用于我们要求或法律要求的目的以外的目的。
  • 我们的业务合作伙伴： 在某些情况下，我们可能会与我们的业务合作伙伴合作为您提供服务，在这种情况下，我们可能会与他们共享您的个人数据。例如，如果您从我们的在线商城购买产品，我们会与支付服务提供商共享您的信息以处理付款。 
  • 与公司交易有关的第三方：在某些情况下，我们可能会参与合并、收购、破产、合资、重组、资产出售或以其他方式处置我们的全部或部分业务、资产或股票。在这些情况下，我们可能会与参与该公司交易的第三方共享您的个人数据。 
  • 其他：出于法律原因，如果我们确定有必要访问、使用、保存或披露您的个人数据，则我们也可能与他人（例如公共和政府机构、专业顾问）共享您的个人数据：1） 遵守适用的法律和法规或强制性的政府要求;2） 调查、预防或采取行动处理涉嫌或实际的非法活动，或协助政府执法机构;3） 履行我们之间的条款和条件;4） 对任何索赔或指控进行调查和辩护;5） 保护我们服务的安全性或完整性;6） 行使或保护 Philips、我们的 Philips 客户、员工或其他人的权利和安全。


我们将您的个人数据保留多长时间


当个人数据不再需要用于本隐私声明中描述的目的时，我们会将其删除。

在任何情况下， 除非本隐私声明中另有说明，否则我们将按照以下标准确定保留期限：（i） 我们是否需要您的个人数据来维护我们的合法利益、履行您所适用的合同或回答您的问题或向您提供所需的服务或支持;（ii） 我们是否存在法律义务;或 （iii） 根据我们的法律地位，保留数据是否是可取的（例如涉及适用诉讼时效、诉讼或监管调查等情形）。

特定国家/地区的隐私信息 


如果您受下列任何国家/地区的隐私和数据保护法律的约束，则除了本隐私声明的一般部分提供的详细信息外，以下信息还适用。如果发生冲突，则以特定国家/地区的隐私信息为准。

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