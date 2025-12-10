Որոնման պայմաններ

ՖԻԼԻՊՍԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՖԻԼԻՊՍԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
 

Վերջին անգամ փոփոխված Հոկտեմբեր 2025

Philips-ի գաղտնիության քաղաքականությունը՝ համառոտ

 
  • Ներածություն եւ ծավալ
  • Ով ենք մենք
  • Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում ձեր անձնական տվյալները
  • ԳԼՈԲԱԼ ԲԱԺԻՆ
  • ԵՐԿՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներածություն եւ ծավալ

Գաղտնիության այս ծանուցումը պատմում է ձեզ, թե ով ենք մենք, ինչ անձնական տվյալներ ենք հավաքում ձեր մասին, ինչու ենք դրանք հավաքում եւ ինչ ենք անում դրանց հետ:

Սույն Գաղտնիության ծանուցման նպատակների համար անձնական տվյալները նշանակում են ցանկացած տեղեկատվություն կամ տեղեկատվության հավաքածու, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնում է Ձեզ, ինչպիսիք են Ձեր անունը, էլ. փոստը կամ հեռախոսահամարը:

Սույն Գաղտնիության ծանուցումը ներառում է, թե ինչպես ենք մենք վարվում Ձեր անձնական տվյալների հետ, երբ Դուք շփվում եք մեզ հետ որպես սպառող, բիզնես հաճախորդ, մատակարար, բիզնես գործընկեր, թեկնածու, այցելու, հետազոտության մասնակից, բաժնետեր կամ այլ անձ, որը գործարար հարաբերություններ ունի մեզ հետ:Խնդրում ենք մի պահ ծանոթանալ սույն Գաղտնիության ծանուցմանը:

Մեր գաղտնիության պրակտիկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք մեր Philips-ի գաղտնիությանէջը:

Ով ենք մենք 

Եթե այլ բան նշված չէ սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ կամ այլ արտադրանքի կամ ծառայության հատուկ գաղտնիության ծանուցումներում, Philips ընկերությունը, որը որոշում է Ձեր անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները (այսուհետ՝ Ձեր անձնական տվյալների «վերահսկիչ» կամ տվյալների պաշտպանության կիրառելի օրենսդրության համաձայն համարժեք դեր), Philips International B.V.

փոստային հասցեն:

c/o Philips - Գաղտնիության գրասենյակ (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Ամստերդամ
Նիդերլանդներ
Click here to read moreClick here to read less

Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում ձեր անձնական տվյալները


Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում Ձեր անձնական տվյալները, պարզապես ընտրեք հետեւյալ գործողություններից որեւէ մեկը՝ իմանալու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այստեղ թվարկված որոշ միջոցառումներ կարող են ձեզ համար տեղին չլինել՝ ելնելով այն երկրից, որտեղ գտնվում եք:

ԳԼՈԲԱԼ ԲԱԺԻՆ


Հիշեք, որ եթե մեզ անհրաժեշտ չէ Ձեր անձնական տվյալները օրենքներին եւ կանոնակարգերին համապատասխանելու համար, Դուք պարտավոր չեք մեզ տրամադրել Ձեր անձնական տվյալները: Իհարկե, եթե դուք որոշեք չանել դա, շատ դեպքերում մենք չենք կարողանա ձեզ տրամադրել ձեր պահանջած ապրանքները կամ ծառայությունները կամ պատասխանել ձեր խնդրանքներին:

Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում Ձեր անձնական տվյալներ


Մենք օգտագործում ենք կազմակերպչական, տեխնիկական եւ ֆիզիկական միջոցներ Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու համար՝ հաշվի առնելով անձնական տվյալների բնույթը եւ մշակումը, ինչպես նաեւ առաջացող հնարավոր սպառնալիքները: Մենք ձգտում ենք միշտ ապահովել Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը՝ կիրառելով համապատասխան կառավարման պրակտիկա, ինչպիսիք են՝
 
  • Մենք կիրառում ենք անվտանգության խիստ միջոցառումներ՝ անձնական տվյալների արտահոսքը, ոչնչացումը, կորուստը, փոփոխությունը կամ չարաշահումը կանխելու համար:
  • Մենք սահմանափակում ենք անձնական տվյալների բազաների հասանելիությունը՝ դրանք անվտանգ միջավայրում կառավարելու համար:
  • Մենք պարբերաբար անցկացնում ենք վերապատրաստում, կրթական եւ իրազեկման միջոցառումներ մեր աշխատակիցների համար անձնական տվյալների պաշտպանության կարեւորության վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ապահովում ենք անհրաժեշտ եւ պատշաճ վերահսկողություն:

 

Մենք մշտապես աշխատում ենք բարելավել այս միջոցները՝ ձեր անձնական տվյալները անվտանգ պահելու համար:

Ինչպե՞ս ենք մենք փոխանցում Ձեր անձնական տվյալները երկրների միջե
 

Մեր գլոբալ բնույթի պատճառով Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել կամ հասանելի լինել Philips-ին փոխկապակցված ընկերություններին կամ Philips-ի վստահելի երրորդ անձանց կողմից ամբողջ աշխարհում: Իհարկե, երբ մենք դա անում ենք, մենք ապահովում ենք երկրների միջեւ անձնական տվյալների փոխանցման մասին օրենքների պահպանումը:


Ձեր գաղտնիության իրավունքները
 

Կախված Ձեր անձնական տվյալների մշակման պատճառից եւ կիրառելի օրենքներից՝ Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ Ձեր անձնական տվյալների նկատմամբ: Այստեղ մենք ցանկանում ենք ձեզ տեղյակ պահել գաղտնիության այս իրավունքների մասին:
 

Դուք իրավունք ունեք մուտք գործել Ձեր անձնական տվյալները: Դուք կարող եք մեզանից խնդրել ձեր մասին մշակվող անձնական տվյալների պատճենները կամ տեղեկությունները դրանց մասին:

  • Դուք իրավունք ունեք շտկել ձեր անձնական տվյալները: Եթե կարծում եք, որ ձեր մասին մեր մշակած անձնական տվյալները ճշգրիտ չեն, կարող եք խնդրել մեզ ուղղել կամ ուղղել դրանք: Եթե ցանկանում եք, որ մենք ուղղենք ձեր անձնական տվյալները, խնդրում ենք մեզ ասել, թե ինչն է ձեր կարծիքով սխալ եւ բացատրեք մեզ, թե ինչպես պետք է ուղղենք այն:
  • Դուք իրավունք ունեք ջնջել ձեր անձնական տվյալները: Դուք կարող եք խնդրել մեզ ջնջել այն անձնական տվյալները, որոնք մենք մշակում ենք ձեր մասին: Հիշեք, որ կարող են լինել դեպքեր (օրինակ, երբ մենք օրենքով պարտավոր ենք պահպանել Ձեր անձնական տվյալները), երբ մենք չենք կարողանալ ջնջել Ձեր անձնական տվյալները:
  • Դուք իրավունք ունեք տվյալների տեղափոխելիության: Դուք կարող եք խնդրել մեզ փոխանցել Ձեր մասին տեղեկությունները (որոնք Դուք ուղղակիորեն տվել եք մեզ) Ձեզ կամ Ձեր ընտրած այլ կազմակերպության: Հիշեք, որ այս իրավունքը կիրառվում է միայն որոշակի հանգամանքներում (օրինակ, եթե մենք մշակում ենք Ձեր անձնական տվյալները ավտոմատացված միջոցներով եւ Ձեր համաձայնության հիման վրա):
  •  Դուք իրավունք ունեք սահմանափակել Ձեր անձնական տվյալների մշակումը: Սա նշանակում է, որ որոշակի հանգամանքներում դուք կարող եք խնդրել մեզ սահմանափակել ձեր անձնական տվյալների օգտագործման ձեւը:
  •  Դուք իրավունք ունեք առարկել Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը: Սա նշանակում է, որ որոշակի հանգամանքներում Դուք կարող եք առարկել Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, ինչպես իրականացվում է մեր կողմից:
     

Հիշեք, որ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ մենք իրավունք ունենք մերժել կամ սահմանափակել Ձեր գաղտնիության իրավունքները, օրինակ, երբ անհրաժեշտ է հաստատել, իրականացնել կամ պաշտպանել Philips-ը իրավական պահանջներից, կամ երբ Ձեր խնդրանքը ակնհայտորեն անհիմն է կամ չափազանց, մասնավորապես՝ դրա կրկնվող բնույթի պատճառով:

Philips-ում մենք նպատակ ունենք Ձեզ վերահսկել Ձեր անձնական տվյալները: Հետեւաբար, կախված գործունեությունից, Դուք կարող եք ինքնուրույն վերահսկել Ձեր անձնական տվյալները եւ իրականացնել Ձեր գաղտնիության իրավունքներն ու ընտրությունները, օրինակ՝ մուտք գործելով Ձեր Philips հաշիվ եւ թարմացնելով, փոփոխելով կամ ջնջելով Ձեր անձնական տվյալները կամ հրաժարվելով մեր գովազդային հաղորդակցություններին՝ բաժանորդագրվելու կոճակի (հղումի) միջոցով, որը ներառված է մեր գովազդային հաղորդումների ներքեւում: Եթե Դուք օգտվում եք մեր բջջային հավելվածներից, Դուք կարող եք հեշտությամբ փոխել Ձեր համաձայնության կարգավիճակը՝ կապված հավելվածի համատեքստում Ձեր անձնական տվյալների մշակման հետ՝ մուտք գործելով հենց հավելվածի գաղտնիության կարգավորումները:
 

Մնացած բոլոր դեպքերում, ձեր գաղտնիության իրավունքներն իրականացնելու, գաղտնիության բողոք ներկայացնելու կամ մեր տվյալների պաշտպանության պատասխանատուի հետ կապ հաստատելու համար, կարող եք կապվել մեզ հետ մեր գաղտնիության կոնտակտային ձեւի միջոցով:
 

Մենք կանենք հնարավորը՝ ժամանակին եւ անվճար հասցեագրելու Ձեր հարցումը: Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք խնդրել Ձեզ ստուգել Ձեր ինքնությունը նախքան Ձեր հարցմանը համապատասխանելը: Իհարկե, եթե ձեզ դուր չի գալիս այն, թե ինչպես ենք մենք լուծել ձեր խնդրանքը, կարող եք բողոք ներկայացնել ձեր երկրի կամ տարածաշրջանի իրավասու վերահսկող մարմին։


Ում հետ ենք մենք կիսում Ձեր անձնական տվյալներ

Եթե այլ բան նշված չէ սույն ծանուցման մեջ, սրանք երրորդ անձանց կատեգորիաներն են, որոնց հետ մենք կարող ենք կիսվել ձեր անձնական տվյալներով.
  

  • Մեր Philips-ին փոխկապակցված ընկերությունները: Մեր գլոբալ բնույթից ելնելով՝ Ձեր անձնական տվյալները կարող են բացահայտվել Philips-ին փոխկապակցված այլ ընկերությունների: Իհարկե, մենք կհամոզվենք, որ ձեր անձնական տվյալների հասանելիությունը կտրամադրվի իմանալու անհրաժեշտության հիման վրա:

  • Մեր ծառայություններ մատուցողները: Մենք կարող ենք համագործակցել երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողների հետ (օրինակ՝ ՏՏ մատակարարներ, հաճախորդների սպասարկման ծառայություններ մատուցողներ) եւ խնդրել նրանց կատարել որոշակի մշակման գործողություններ մեր անունից, օրինակ՝ անձնական տվյալների պահպանումը: Երբ մենք դա անում ենք, մենք համոզվում ենք, որ այդ ծառայություններ մատուցողները պայմանագրային պարտավորություն ունեն չօգտագործել ձեր անձնական տվյալները այլ նպատակներով, քան պահանջվում են մեր կողմից կամ պահանջվում են օրենքով:

  •  Երբեմն մենք կարող ենք համագործակցել մեր բիզնես գործընկերների հետ՝ Ձեզ ծառայություններ մատուցելու համար, եւ այս համատեքստում մենք կարող ենք կիսվել Ձեր անձնական տվյալներով նրանց հետ: Օրինակ, եթե դուք գնում եք ապրանք մեր էլեկտրոնային խանութից, մենք ձեր տեղեկությունները կիսում ենք վճարային ծառայություններ մատուցողների հետ՝ վճարումները մշակելու համար:

  • Երրորդ անձինք կորպորատիվ գործարքների հետ կապված. երբեմն մենք կարող ենք ներգրավված լինել միաձուլման, ձեռքբերման, սնանկության, համատեղ ձեռնարկության, վերակազմակերպման, ակտիվների վաճառքի կամ մեր բիզնեսի, ակտիվների կամ բաժնետոմսերի ամբողջ կամ որեւէ մասի այլ տրամադրման մեջ: Այս դեպքերում մենք կարող ենք կիսվել Ձեր անձնական տվյալներով տվյալ կորպորատիվ գործարքում ներգրավված երրորդ կողմի հետ:

  • Այլ իրավական պատճառներով մենք կարող ենք նաեւ կիսվել Ձեր անձնական տվյալներով ուրիշների հետ (օրինակ՝ պետական եւ պետական մարմինների, մասնագիտական խորհրդատուների), եթե որոշենք, որ Ձեր անձնական տվյալների հասանելիությունը, օգտագործումը, պահպանումը կամ բացահայտումը անհրաժեշտ է. 1) համապատասխանել կիրառելի օրենքներին եւ կանոնակարգերին կամ կիրառելի պետական պահանջներին, 2) հետաքննել, կանխել կամ գործողություններ ձեռնարկել կասկածելի կամ փաստացի ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ կամ օժանդակել պետական իրավապահ մարմիններին. 3) Ձեզ հետ կիրառել մեր դրույթներն ու պայմանները, 4) հետաքննել եւ պաշտպանել մեզ ցանկացած պահանջից կամ մեղադրանքից. 5) պաշտպանել մեր ծառայությունների անվտանգությունը կամ ամբողջականությունը. 6) օգտվել կամ պաշտպանել Philips-ի, մեր Philips-ի հաճախորդների, անձնակազմի կամ այլոց իրավունքներն ու անվտանգությունը:


Որքա՞ն ժամանակ ենք մենք պահում Ձեր անձնական տվյալները


Մենք ջնջում ենք անձնական տվյալները, երբ դրանք այլեւս անհրաժեշտ չեն սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ նկարագրված նպատակների համար:
Ցանկացած դեպքում, եթե այլ բան նշված չէ սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ, մեր պահպանման ժամկետները որոշելու համար մենք օգտագործում ենք չափանիշները. (i) արդյոք մեզ անհրաժեշտ են Ձեր անձնական տվյալները մեր օրինական շահը պաշտպանելու, պայմանագիրը կատարելու համար, որին դուք ենթակա եք, կամ Ձեր հարցերին պատասխանելու կամ Ձեզ անհրաժեշտ ծառայություն կամ աջակցություն մատուցելու համար, (ii) արդյոք կա իրավական պարտավորություն, որին մենք ենթակա ենք; կամ (iii) արդյոք պահպանումը նպատակահարմար է մեր իրավական դիրքորոշման լույսի ներքո (օրինակ՝ կիրառելի սահմանափակումների, դատական գործերի կամ կանոնակարգող հետաքննությունների առնչությամբ):

ԵՐԿՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


Եթե դուք ենթակա եք ստորեւ նշված երկրներից որեւէ մեկի գաղտնիության եւ տվյալների պաշտպանության օրենքներին, ապա հետեւյալ տեղեկատվությունը կիրառվում է ի լրումն սույն Գաղտնիության ծանուցման ընդհանուր բաժիններում տրված մանրամասների: Կոնֆլիկտների դեպքում նախապատվությունը կստանա երկրի գաղտնիության մասին տեղեկատվությունը։

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.