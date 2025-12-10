ՖԻԼԻՊՍԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Գաղտնիության այս ծանուցումը պատմում է ձեզ, թե ով ենք մենք, ինչ անձնական տվյալներ ենք հավաքում ձեր մասին, ինչու ենք դրանք հավաքում եւ ինչ ենք անում դրանց հետ: Սույն Գաղտնիության ծանուցման նպատակների համար անձնական տվյալները նշանակում են ցանկացած տեղեկատվություն կամ տեղեկատվության հավաքածու, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնում է Ձեզ, ինչպիսիք են Ձեր անունը, էլ. փոստը կամ հեռախոսահամարը: Սույն Գաղտնիության ծանուցումը ներառում է, թե ինչպես ենք մենք վարվում Ձեր անձնական տվյալների հետ, երբ Դուք շփվում եք մեզ հետ որպես սպառող, բիզնես հաճախորդ, մատակարար, բիզնես գործընկեր, թեկնածու, այցելու, հետազոտության մասնակից, բաժնետեր կամ այլ անձ, որը գործարար հարաբերություններ ունի մեզ հետ:Խնդրում ենք մի պահ ծանոթանալ սույն Գաղտնիության ծանուցմանը: Մեր գաղտնիության պրակտիկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք մեր Philips-ի գաղտնիությանէջը:
Գաղտնիության այս ծանուցումը պատմում է ձեզ, թե ով ենք մենք, ինչ անձնական տվյալներ ենք հավաքում ձեր մասին, ինչու ենք դրանք հավաքում եւ ինչ ենք անում դրանց հետ:
Սույն Գաղտնիության ծանուցման նպատակների համար անձնական տվյալները նշանակում են ցանկացած տեղեկատվություն կամ տեղեկատվության հավաքածու, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնում է Ձեզ, ինչպիսիք են Ձեր անունը, էլ. փոստը կամ հեռախոսահամարը:
Սույն Գաղտնիության ծանուցումը ներառում է, թե ինչպես ենք մենք վարվում Ձեր անձնական տվյալների հետ, երբ Դուք շփվում եք մեզ հետ որպես սպառող, բիզնես հաճախորդ, մատակարար, բիզնես գործընկեր, թեկնածու, այցելու, հետազոտության մասնակից, բաժնետեր կամ այլ անձ, որը գործարար հարաբերություններ ունի մեզ հետ:Խնդրում ենք մի պահ ծանոթանալ սույն Գաղտնիության ծանուցմանը:
Մեր գաղտնիության պրակտիկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք մեր Philips-ի գաղտնիությանէջը:
Եթե այլ բան նշված չէ սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ կամ այլ արտադրանքի կամ ծառայության հատուկ գաղտնիության ծանուցումներում, Philips ընկերությունը, որը որոշում է Ձեր անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները (այսուհետ՝ Ձեր անձնական տվյալների «վերահսկիչ» կամ տվյալների պաշտպանության կիրառելի օրենսդրության համաձայն համարժեք դեր), Philips International B.V.
c/o Philips - Գաղտնիության գրասենյակ (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Ամստերդամ
Նիդերլանդներ
Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում Ձեր անձնական տվյալները, պարզապես ընտրեք հետեւյալ գործողություններից որեւէ մեկը՝ իմանալու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այստեղ թվարկված որոշ միջոցառումներ կարող են ձեզ համար տեղին չլինել՝ ելնելով այն երկրից, որտեղ գտնվում եք:
Հիշեք, որ եթե մեզ անհրաժեշտ չէ Ձեր անձնական տվյալները օրենքներին եւ կանոնակարգերին համապատասխանելու համար, Դուք պարտավոր չեք մեզ տրամադրել Ձեր անձնական տվյալները: Իհարկե, եթե դուք որոշեք չանել դա, շատ դեպքերում մենք չենք կարողանա ձեզ տրամադրել ձեր պահանջած ապրանքները կամ ծառայությունները կամ պատասխանել ձեր խնդրանքներին:
Մենք օգտագործում ենք կազմակերպչական, տեխնիկական եւ ֆիզիկական միջոցներ Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու համար՝ հաշվի առնելով անձնական տվյալների բնույթը եւ մշակումը, ինչպես նաեւ առաջացող հնարավոր սպառնալիքները: Մենք ձգտում ենք միշտ ապահովել Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը՝ կիրառելով համապատասխան կառավարման պրակտիկա, ինչպիսիք են՝
Կախված Ձեր անձնական տվյալների մշակման պատճառից եւ կիրառելի օրենքներից՝ Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ Ձեր անձնական տվյալների նկատմամբ: Այստեղ մենք ցանկանում ենք ձեզ տեղյակ պահել գաղտնիության այս իրավունքների մասին: • Դուք իրավունք ունեք մուտք գործել Ձեր անձնական տվյալները: Դուք կարող եք մեզանից խնդրել ձեր մասին մշակվող անձնական տվյալների պատճենները կամ տեղեկությունները դրանց մասին: Հիշեք, որ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ մենք իրավունք ունենք մերժել կամ սահմանափակել Ձեր գաղտնիության իրավունքները, օրինակ, երբ անհրաժեշտ է հաստատել, իրականացնել կամ պաշտպանել Philips-ը իրավական պահանջներից, կամ երբ Ձեր խնդրանքը ակնհայտորեն անհիմն է կամ չափազանց, մասնավորապես՝ դրա կրկնվող բնույթի պատճառով: Մնացած բոլոր դեպքերում, ձեր գաղտնիության իրավունքներն իրականացնելու, գաղտնիության բողոք ներկայացնելու կամ մեր տվյալների պաշտպանության պատասխանատուի հետ կապ հաստատելու համար, կարող եք կապվել մեզ հետ մեր գաղտնիության կոնտակտային ձեւի միջոցով: Մենք կանենք հնարավորը՝ ժամանակին եւ անվճար հասցեագրելու Ձեր հարցումը: Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք խնդրել Ձեզ ստուգել Ձեր ինքնությունը նախքան Ձեր հարցմանը համապատասխանելը: Իհարկե, եթե ձեզ դուր չի գալիս այն, թե ինչպես ենք մենք լուծել ձեր խնդրանքը, կարող եք բողոք ներկայացնել ձեր երկրի կամ տարածաշրջանի իրավասու վերահսկող մարմին։
Philips-ում մենք նպատակ ունենք Ձեզ վերահսկել Ձեր անձնական տվյալները: Հետեւաբար, կախված գործունեությունից, Դուք կարող եք ինքնուրույն վերահսկել Ձեր անձնական տվյալները եւ իրականացնել Ձեր գաղտնիության իրավունքներն ու ընտրությունները, օրինակ՝ մուտք գործելով Ձեր Philips հաշիվ եւ թարմացնելով, փոփոխելով կամ ջնջելով Ձեր անձնական տվյալները կամ հրաժարվելով մեր գովազդային հաղորդակցություններին՝ բաժանորդագրվելու կոճակի (հղումի) միջոցով, որը ներառված է մեր գովազդային հաղորդումների ներքեւում: Եթե Դուք օգտվում եք մեր բջջային հավելվածներից, Դուք կարող եք հեշտությամբ փոխել Ձեր համաձայնության կարգավիճակը՝ կապված հավելվածի համատեքստում Ձեր անձնական տվյալների մշակման հետ՝ մուտք գործելով հենց հավելվածի գաղտնիության կարգավորումները:
Կախված Ձեր անձնական տվյալների մշակման պատճառից եւ կիրառելի օրենքներից՝ Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ Ձեր անձնական տվյալների նկատմամբ: Այստեղ մենք ցանկանում ենք ձեզ տեղյակ պահել գաղտնիության այս իրավունքների մասին:
• Դուք իրավունք ունեք մուտք գործել Ձեր անձնական տվյալները: Դուք կարող եք մեզանից խնդրել ձեր մասին մշակվող անձնական տվյալների պատճենները կամ տեղեկությունները դրանց մասին:
Հիշեք, որ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ մենք իրավունք ունենք մերժել կամ սահմանափակել Ձեր գաղտնիության իրավունքները, օրինակ, երբ անհրաժեշտ է հաստատել, իրականացնել կամ պաշտպանել Philips-ը իրավական պահանջներից, կամ երբ Ձեր խնդրանքը ակնհայտորեն անհիմն է կամ չափազանց, մասնավորապես՝ դրա կրկնվող բնույթի պատճառով:
Մնացած բոլոր դեպքերում, ձեր գաղտնիության իրավունքներն իրականացնելու, գաղտնիության բողոք ներկայացնելու կամ մեր տվյալների պաշտպանության պատասխանատուի հետ կապ հաստատելու համար, կարող եք կապվել մեզ հետ մեր գաղտնիության կոնտակտային ձեւի միջոցով:
Մենք կանենք հնարավորը՝ ժամանակին եւ անվճար հասցեագրելու Ձեր հարցումը: Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք խնդրել Ձեզ ստուգել Ձեր ինքնությունը նախքան Ձեր հարցմանը համապատասխանելը: Իհարկե, եթե ձեզ դուր չի գալիս այն, թե ինչպես ենք մենք լուծել ձեր խնդրանքը, կարող եք բողոք ներկայացնել ձեր երկրի կամ տարածաշրջանի իրավասու վերահսկող մարմին։
Եթե այլ բան նշված չէ սույն ծանուցման մեջ, սրանք երրորդ անձանց կատեգորիաներն են, որոնց հետ մենք կարող ենք կիսվել ձեր անձնական տվյալներով.
Եթե այլ բան նշված չէ սույն ծանուցման մեջ, սրանք երրորդ անձանց կատեգորիաներն են, որոնց հետ մենք կարող ենք կիսվել ձեր անձնական տվյալներով.
Մենք ջնջում ենք անձնական տվյալները, երբ դրանք այլեւս անհրաժեշտ չեն սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ նկարագրված նպատակների համար:
Ցանկացած դեպքում, եթե այլ բան նշված չէ սույն Գաղտնիության ծանուցման մեջ, մեր պահպանման ժամկետները որոշելու համար մենք օգտագործում ենք չափանիշները. (i) արդյոք մեզ անհրաժեշտ են Ձեր անձնական տվյալները մեր օրինական շահը պաշտպանելու, պայմանագիրը կատարելու համար, որին դուք ենթակա եք, կամ Ձեր հարցերին պատասխանելու կամ Ձեզ անհրաժեշտ ծառայություն կամ աջակցություն մատուցելու համար, (ii) արդյոք կա իրավական պարտավորություն, որին մենք ենթակա ենք; կամ (iii) արդյոք պահպանումը նպատակահարմար է մեր իրավական դիրքորոշման լույսի ներքո (օրինակ՝ կիրառելի սահմանափակումների, դատական գործերի կամ կանոնակարգող հետաքննությունների առնչությամբ):
Եթե դուք ենթակա եք ստորեւ նշված երկրներից որեւէ մեկի գաղտնիության եւ տվյալների պաշտպանության օրենքներին, ապա հետեւյալ տեղեկատվությունը կիրառվում է ի լրումն սույն Գաղտնիության ծանուցման ընդհանուր բաժիններում տրված մանրամասների: Կոնֆլիկտների դեպքում նախապատվությունը կստանա երկրի գաղտնիության մասին տեղեկատվությունը։
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.