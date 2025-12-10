PHILIPS-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინება

ბოლოს შეიცვალა 2025 წლის ოქტომბერში
ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება გეტყვით, ვინ ვართ ჩვენ, რა პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, რატომ ვაგროვებთ მათ და რას ვაკეთებთ მასთან. წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინების მიზნებისთვის, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას ან ინფორმაციის ერთობლიობას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებს თქვენ, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტა ან ტელეფონის ნომერი. ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება მოიცავს იმას, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ ურთიერთობთ ჩვენთან, როგორც მომხმარებელი, ბიზნეს მომხმარებელი, მიმწოდებელი, ბიზნეს პარტნიორი, კანდიდატი, ვიზიტორი, კვლევის მონაწილე, აქციონერი ან ჩვენთან საქმიანი ურთიერთობის მქონე სხვა პირი. ჩვენი კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს Philips-ის კონფიდენციალურობის გვერდს.
გთხოვთ, დაუთმოთ ერთი წუთი და გაეცნოთ ამ კონფიდენციალურობის შეტყობინებას.
ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება გეტყვით, ვინ ვართ ჩვენ, რა პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, რატომ ვაგროვებთ მათ და რას ვაკეთებთ მასთან. წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინების მიზნებისთვის, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას ან ინფორმაციის ერთობლიობას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებს თქვენ, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტა ან ტელეფონის ნომერი. ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება მოიცავს იმას, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ ურთიერთობთ ჩვენთან, როგორც მომხმარებელი, ბიზნეს მომხმარებელი, მიმწოდებელი, ბიზნეს პარტნიორი, კანდიდატი, ვიზიტორი, კვლევის მონაწილე, აქციონერი ან ჩვენთან საქმიანი ურთიერთობის მქონე სხვა პირი.
ჩვენი კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს Philips-ის კონფიდენციალურობის გვერდს.
თუ სხვა რამ არ არის მითითებული წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში ან სხვა პროდუქტის ან სერვისის კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინებაში, კომპანია Philips, რომელიც განსაზღვრავს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (შემდგომში თქვენი პერსონალური მონაცემების "მაკონტროლებელი" ან მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ეკვივალენტური როლი), არის Philips International B.V.
საფოსტო მისამართი:
c/o Philips - კონფიდენციალურობის ოფისი (ჯგუფური იურიდიული)
პრინცესი Irenestraat 59
1077 WV ამსტერდამი
ჰოლანდია
თუ გსურთ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, უბრალოდ აირჩიეთ რომელიმე შემდეგი აქტივობა ამის გასარკვევად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აქ ჩამოთვლილი ზოგიერთი აქტივობა შეიძლება არ იყოს თქვენთვის რელევანტური იმ ქვეყნის მიხედვით, სადაც იმყოფებით.
გაითვალისწინეთ, რომ თუ ჩვენ არ გვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად, თქვენ არ ხართ ვალდებული მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. რა თქმა უნდა, თუ გადაწყვეტთ ამის გაკეთებას, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი პროდუქტები ან სერვისები ან ვუპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს.
ჩვენ ვიყენებთ ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, პერსონალური მონაცემების ბუნებისა და დამუშავების, ასევე პოტენციური საფრთხეების გათვალისწინებით. ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის უზრუნველვყოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება შესაბამისი მართვის პრაქტიკის დანერგვით, როგორიცაა:
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზეზიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. აქ ჩვენ გვინდა გაცნობოთ კონფიდენციალურობის ამ უფლებების შესახებ. გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყოს სიტუაციები, როდესაც ჩვენ გვაქვს უფლება უარვყოთ ან შევზღუდოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები, მაგალითად, როდესაც აუცილებელია Philips-ის სამართლებრივი პრეტენზიებისგან დამყარება, განხორციელება ან დაცვა ან როდესაც თქვენი მოთხოვნა აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით მისი განმეორებადი ხასიათის გამო. Philips-ში ჩვენი მიზანია მოგცეთ კონტროლი თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ამიტომ, აქტივობიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და გამოიყენოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები და არჩევანი დამოუკიდებლად, მაგალითად, თქვენს Philips ანგარიშში შესვლით და თქვენი პერსონალური მონაცემების განახლებით, შეცვლით ან წაშლით ან ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების გამოწერის გაუქმებით გამოწერის გაუქმების ღილაკის (ბმულის) საშუალებით, რომელიც მოცემულია ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების ბოლოში. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციებს, შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ თქვენი თანხმობის სტატუსი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან აპლიკაციის კონტექსტში, თავად აპში კონფიდენციალურობის პარამეტრებზე წვდომით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დროულად და უფასოდ მივმართოთ თქვენს მოთხოვნას. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი ვინაობის დადასტურება, სანამ იმოქმედებთ თქვენი მოთხოვნის შესრულებაზე. რა თქმა უნდა, თუ არ ხართ კმაყოფილი იმით, თუ როგორ განვიხილეთ თქვენი მოთხოვნა, შეგიძლიათ საჩივარი შეიტანოთ თქვენი ქვეყნის ან რეგიონისთვის კომპეტენტურ საზედამხედველო ორგანოში.
ყველა სხვა შემთხვევაში, თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების განსახორციელებლად, კონფიდენციალურობის საჩივრის გასაგზავნად ან მონაცემთა დაცვის ოფიცერთან დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის საკონტაქტო ფორმის საშუალებით.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზეზიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. აქ ჩვენ გვინდა გაცნობოთ კონფიდენციალურობის ამ უფლებების შესახებ.
გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყოს სიტუაციები, როდესაც ჩვენ გვაქვს უფლება უარვყოთ ან შევზღუდოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები, მაგალითად, როდესაც აუცილებელია Philips-ის სამართლებრივი პრეტენზიებისგან დამყარება, განხორციელება ან დაცვა ან როდესაც თქვენი მოთხოვნა აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით მისი განმეორებადი ხასიათის გამო.
Philips-ში ჩვენი მიზანია მოგცეთ კონტროლი თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ამიტომ, აქტივობიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და გამოიყენოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები და არჩევანი დამოუკიდებლად, მაგალითად, თქვენს Philips ანგარიშში შესვლით და თქვენი პერსონალური მონაცემების განახლებით, შეცვლით ან წაშლით ან ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების გამოწერის გაუქმებით გამოწერის გაუქმების ღილაკის (ბმულის) საშუალებით, რომელიც მოცემულია ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების ბოლოში. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციებს, შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ თქვენი თანხმობის სტატუსი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან აპლიკაციის კონტექსტში, თავად აპში კონფიდენციალურობის პარამეტრებზე წვდომით.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დროულად და უფასოდ მივმართოთ თქვენს მოთხოვნას. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი ვინაობის დადასტურება, სანამ იმოქმედებთ თქვენი მოთხოვნის შესრულებაზე. რა თქმა უნდა, თუ არ ხართ კმაყოფილი იმით, თუ როგორ განვიხილეთ თქვენი მოთხოვნა, შეგიძლიათ საჩივარი შეიტანოთ თქვენი ქვეყნის ან რეგიონისთვის კომპეტენტურ საზედამხედველო ორგანოში.
თუ წინამდებარე შეტყობინებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ეს არის მესამე მხარის კატეგორიები, რომლებთანაც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:
თუ წინამდებარე შეტყობინებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ეს არის მესამე მხარის კატეგორიები, რომლებთანაც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:
ჩვენ ვშლით პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც ეს აღარ არის საჭირო წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში აღწერილი მიზნებისთვის.
ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, კრიტერიუმები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი შენახვის ვადების გადასაწყვეტად, მოიცავს: (i) გვჭირდება თუ არა თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის დასაცავად, ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომელსაც თქვენ ექვემდებარებით, ან თქვენს შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ან საჭირო სერვისის ან მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად; (ii) არსებობს თუ არა სამართლებრივი ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ვექვემდებარებით; ან (iii) არის თუ არა შენახვა მიზანშეწონილი ჩვენი სამართლებრივი პოზიციის გათვალისწინებით (მაგალითად, ხანდაზმულობის მოქმედ ვადებთან, სამართალწარმოებასთან ან მარეგულირებელ გამოძიებებთან დაკავშირებით).
თუ თქვენ ექვემდებარებით ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ქვეყნის კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის კანონებს, ამ კონფიდენციალურობის შეტყობინების ზოგად სექციებში მოწოდებულ დეტალებთან ერთად ვრცელდება შემდეგი ინფორმაცია. კონფლიქტის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ქვეყნის სპეციფიკურ კონფიდენციალურობის ინფორმაციას.
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