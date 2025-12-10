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PHILIPS-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინება

PHILIPS-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინება


ბოლოს შეიცვალა 2025 წლის ოქტომბერში

 

Philips-ის კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინება ერთი შეხედვით

 
  • შესავალი და ფარგლები
  • ვინ ვართ ჩვენ
  • როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს
  • გლობალური განყოფილება
  • ქვეყნის სპეციფიკური კონფიდენციალურობის ინფორმაცია

 

შესავალი და ფარგლები

ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება გეტყვით, ვინ ვართ ჩვენ, რა პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, რატომ ვაგროვებთ მათ და რას ვაკეთებთ მასთან. წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინების მიზნებისთვის, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას ან ინფორმაციის ერთობლიობას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებს თქვენ, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტა ან ტელეფონის ნომერი. ეს კონფიდენციალურობის შეტყობინება მოიცავს იმას, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ ურთიერთობთ ჩვენთან, როგორც მომხმარებელი, ბიზნეს მომხმარებელი, მიმწოდებელი, ბიზნეს პარტნიორი, კანდიდატი, ვიზიტორი, კვლევის მონაწილე, აქციონერი ან ჩვენთან საქმიანი ურთიერთობის მქონე სხვა პირი.


გთხოვთ, დაუთმოთ ერთი წუთი და გაეცნოთ ამ კონფიდენციალურობის შეტყობინებას.

 

ჩვენი კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს Philips-ის კონფიდენციალურობის გვერდს.

ვინ ვართ ჩვენ

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში ან სხვა პროდუქტის ან სერვისის კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინებაში, კომპანია Philips, რომელიც განსაზღვრავს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (შემდგომში თქვენი პერსონალური მონაცემების "მაკონტროლებელი" ან მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ეკვივალენტური როლი), არის Philips International B.V.

საფოსტო მისამართი:

c/o Philips - კონფიდენციალურობის ოფისი (ჯგუფური იურიდიული)
პრინცესი Irenestraat 59
1077 WV ამსტერდამი
ჰოლანდია

როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს


თუ გსურთ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, უბრალოდ აირჩიეთ რომელიმე შემდეგი აქტივობა ამის გასარკვევად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აქ ჩამოთვლილი ზოგიერთი აქტივობა შეიძლება არ იყოს თქვენთვის რელევანტური იმ ქვეყნის მიხედვით, სადაც იმყოფებით. 

გლობალური განყოფილება


გაითვალისწინეთ, რომ თუ ჩვენ არ გვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად, თქვენ არ ხართ ვალდებული მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. რა თქმა უნდა, თუ გადაწყვეტთ ამის გაკეთებას, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი პროდუქტები ან სერვისები ან ვუპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს.

როგორ ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს


ჩვენ ვიყენებთ ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, პერსონალური მონაცემების ბუნებისა და დამუშავების, ასევე პოტენციური საფრთხეების გათვალისწინებით. ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის უზრუნველვყოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება შესაბამისი მართვის პრაქტიკის დანერგვით, როგორიცაა:
 
  • ჩვენ ვახორციელებთ უსაფრთხოების მკაცრ ზომებს, რათა თავიდან ავიცილოთ პერსონალური მონაცემების გაჟონვა, განადგურება, დაკარგვა, შეცვლა ან ბოროტად გამოყენება.
  • ჩვენ ვზღუდავთ წვდომას პერსონალურ მონაცემთა მონაცემთა ბაზებზე, რათა ვმართოთ ისინი უსაფრთხო გარემოში.
  • ჩვენ რეგულარულად ვატარებთ ტრენინგს, განათლებას და ცნობიერების ამაღლებას ჩვენი თანამშრომლებისთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობის შესახებ და უზრუნველვყოფთ აუცილებელ და შესაბამის ზედამხედველობას.

 

ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ ამ ზომების გასაუმჯობესებლად, რათა დაგეხმაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებაში.

როგორ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ქვეყნებს შორის
 

ჩვენი გლობალური ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს ან წვდომა მიიღონ Philips-თან აფილირებულ კომპანიებს ან Philips-ის სანდო მესამე მხარეებს მთელს მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, როდესაც ამას ვაკეთებთ, ჩვენ უზრუნველვყოფთ კანონების დაცვას პერსონალური მონაცემების ქვეყნებს შორის გადაცემის შესახებ. 


თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები
 

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზეზიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. აქ ჩვენ გვინდა გაცნობოთ კონფიდენციალურობის ამ უფლებების შესახებ.
 

  • თქვენ გაქვთ უფლება წვდომა მიიღოთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. თქვენ შეგიძლიათ გვთხოვოთ ასლები ან ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ.
  • თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. თუ ფიქრობთ, რომ პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ, არაზუსტია, შეგიძლიათ გვთხოვოთ მათი გამოსწორება ან გამოსწორება. თუ გსურთ, რომ გამოვასწოროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ, გვითხრათ, რა ფიქრობთ, რომ არაზუსტია და აგვიხსნათ, თუ როგორ უნდა გამოვასწოროთ იგი.
  • თქვენ გაქვთ უფლება წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. თქვენ შეგიძლიათ გვთხოვოთ წაშალოთ პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ. გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყოს შემთხვევები (მაგალითად, როდესაც ჩვენ კანონიერად ვალდებულნი ვართ შევინახოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები), როდესაც ჩვენ ვერ შევძლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა. 
  • თქვენ გაქვთ მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება. თქვენ შეგიძლიათ გვთხოვოთ, გადავცეთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია (რომელიც უშუალოდ მოგვაწოდეთ) თქვენთვის ან თქვენს მიერ არჩეულ სხვა ორგანიზაციას. გაითვალისწინეთ, რომ ეს უფლება ვრცელდება მხოლოდ გარკვეულ გარემოებებში (მაგალითად, თუ ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ავტომატური საშუალებებით და თქვენი თანხმობის საფუძველზე).
  • თქვენ გაქვთ უფლება შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულ გარემოებებში შეგიძლიათ გვთხოვოთ შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების გზა.
  • თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულ გარემოებებში შეგიძლიათ გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, როგორც ეს ჩვენ მიერ ხორციელდება.
     

გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყოს სიტუაციები, როდესაც ჩვენ გვაქვს უფლება უარვყოთ ან შევზღუდოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები, მაგალითად, როდესაც აუცილებელია Philips-ის სამართლებრივი პრეტენზიებისგან დამყარება, განხორციელება ან დაცვა ან როდესაც თქვენი მოთხოვნა აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით მისი განმეორებადი ხასიათის გამო.
 

Philips-ში ჩვენი მიზანია მოგცეთ კონტროლი თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ამიტომ, აქტივობიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და გამოიყენოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები და არჩევანი დამოუკიდებლად, მაგალითად, თქვენს Philips ანგარიშში შესვლით და თქვენი პერსონალური მონაცემების განახლებით, შეცვლით ან წაშლით ან ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების გამოწერის გაუქმებით გამოწერის გაუქმების ღილაკის (ბმულის) საშუალებით, რომელიც მოცემულია ჩვენი სარეკლამო კომუნიკაციების ბოლოში. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციებს, შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ თქვენი თანხმობის სტატუსი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან აპლიკაციის კონტექსტში, თავად აპში კონფიდენციალურობის პარამეტრებზე წვდომით.


ყველა სხვა შემთხვევაში, თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების განსახორციელებლად, კონფიდენციალურობის საჩივრის გასაგზავნად ან მონაცემთა დაცვის ოფიცერთან დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის საკონტაქტო ფორმის საშუალებით.

ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დროულად და უფასოდ მივმართოთ თქვენს მოთხოვნას. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი ვინაობის დადასტურება, სანამ იმოქმედებთ თქვენი მოთხოვნის შესრულებაზე. რა თქმა უნდა, თუ არ ხართ კმაყოფილი იმით, თუ როგორ განვიხილეთ თქვენი მოთხოვნა, შეგიძლიათ საჩივარი შეიტანოთ თქვენი ქვეყნის ან რეგიონისთვის კომპეტენტურ საზედამხედველო ორგანოში.


ვის ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

თუ წინამდებარე შეტყობინებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ეს არის მესამე მხარის კატეგორიები, რომლებთანაც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:
 

  •  ჩვენი Philips-თან დაკავშირებული კომპანიები. ჩვენი გლობალური ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამჟღავნებული იყოს Philips-თან აფილირებულ სხვა კომპანიებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა მიენიჭება ცოდნას საჭიროების საფუძველზე.
  • ჩვენი სერვისის პროვაიდერები. ჩვენ შეიძლება ჩავერთოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებთან (მაგ. IT პროვაიდერებთან, მომხმარებელთა მომსახურების პროვაიდერებთან) და ვთხოვოთ მათ ჩვენი სახელით გარკვეული დამუშავების ოპერაციების შესრულება, როგორიცაა პერსონალური მონაცემების შენახვა. როდესაც ამას ვაკეთებთ, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ეს სერვისის პროვაიდერები ხელშეკრულებით ვალდებულნი არიან არ გამოიყენონ თქვენი პერსონალური მონაცემები სხვა მიზნებისთვის, გარდა ჩვენს მიერ მოთხოვნილი ან კანონით მოთხოვნილისა.
  • ჩვენი ბიზნეს პარტნიორები: ზოგჯერ, ჩვენ შეიძლება ვითანამშრომლოთ ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებთან, რათა მოგაწოდოთ მომსახურება და ამ კონტექსტში, ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები მათ. მაგალითად, თუ თქვენ ყიდულობთ პროდუქტს ჩვენი ელექტრონული მაღაზიიდან, ჩვენ ვუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას გადახდის სერვისის პროვაიდერებს გადახდების დასამუშავებლად.
  • მესამე მხარეები კორპორატიულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით: ზოგჯერ ჩვენ შეიძლება ჩავერთოთ შერწყმაში, შეძენაში, გაკოტრებაში, ერთობლივ საწარმოში, რეორგანიზაციაში, აქტივების გაყიდვაში ან ჩვენი ბიზნესის, აქტივების ან აქციების მთელი ან რომელიმე ნაწილის სხვაგვარად განკარგვაში. ამ შემთხვევებში, ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ამ კორპორატიულ ტრანზაქციაში ჩართულ მესამე მხარეს.
  • სხვა: სამართლებრივი მიზეზების გამო, ჩვენ ასევე შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები სხვებს (როგორიცაა საჯარო და სამთავრობო ორგანოები, პროფესიონალი მრჩევლები), თუ დავადგენთ, რომ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა, გამოყენება, შენახვა ან გამჟღავნება აუცილებელია: 1) მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების ან აღსრულებადი მთავრობის მოთხოვნების შესასრულებლად; 2) გამოიძიოს, თავიდან აიცილოს ან განახორციელოს ქმედებები საეჭვო ან ფაქტობრივად უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით ან დაეხმაროს სახელმწიფო აღმასრულებელ ორგანოებს; 3) აღასრულოთ ჩვენი წესები და პირობები თქვენთან; 4) გამოიძიოს და დავიცვათ თავი ნებისმიერი პრეტენზიისგან ან ბრალდებისგან; 5) დავიცვათ ჩვენი სერვისების უსაფრთხოება ან მთლიანობა; 6) განახორციელოს ან დაიცვას Philips-ის, ჩვენი Philips-ის მომხმარებლების, პერსონალის ან სხვების უფლებები და უსაფრთხოება.


რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს


ჩვენ ვშლით პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც ეს აღარ არის საჭირო წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში აღწერილი მიზნებისთვის.

ნებისმიერ შემთხვევაში,  თუ წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, კრიტერიუმები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი შენახვის ვადების გადასაწყვეტად, მოიცავს: (i) გვჭირდება თუ არა თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის დასაცავად, ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომელსაც თქვენ ექვემდებარებით, ან თქვენს შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ან საჭირო სერვისის ან მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად; (ii) არსებობს თუ არა სამართლებრივი ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ვექვემდებარებით; ან (iii) არის თუ არა შენახვა მიზანშეწონილი ჩვენი სამართლებრივი პოზიციის გათვალისწინებით (მაგალითად, ხანდაზმულობის მოქმედ ვადებთან, სამართალწარმოებასთან ან მარეგულირებელ გამოძიებებთან დაკავშირებით).

ქვეყნის სპეციფიკური კონფიდენციალურობის ინფორმაცია


თუ თქვენ ექვემდებარებით ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ქვეყნის კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის კანონებს, ამ კონფიდენციალურობის შეტყობინების ზოგად სექციებში მოწოდებულ დეტალებთან ერთად ვრცელდება შემდეგი ინფორმაცია. კონფლიქტის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ქვეყნის სპეციფიკურ კონფიდენციალურობის ინფორმაციას.

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