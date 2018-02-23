飛利浦 Lumea IPL 應用程序 隱私權聲明

我們處理您的資料的原因 根據您的選擇，我們出於以下目的處理您的個人資料： • 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。使用該應用程序時，您可以選擇創建和/或登錄您的 MyPhilips 帳戶 或在訪客模式下使用該應用程序。如果您決定透過帳戶使用應用程式，您可以手動輸入您的個人資訊或使用第三方登入憑證。向我們註冊後，您可以獲得寶貴的福利，包括延長產品的保固範圍、安全備份資料、存取高級功能以及輕鬆註冊產品的能力。如需有關如何使用 MyPhilips 帳戶的更多資訊，請參閱 飛利浦隱私權聲明。

• 提供App服務。為了在您的應用程式中為您提供個人化和全面的除毛體驗，我們會處理您的個人數據，使您能夠追蹤您的進度、除毛和皮膚歷史，並客製化您的體驗。可能處理您個人資料的應用程式功能包括：

• 安全的雲存儲。透過建立 您的 MyPhilips 帳戶 並同意資料備份同步，您使我們能夠安全地儲存您的皮膚、身體和頭髮資料、 IPL 設備 資料、治療計劃資料以及您選擇上傳到應用程式的任何其他資料。此選項有助於確保您的資料得到安全備份，特別是當您需要在另一台裝置上重新安裝該應用程式時。如果您在本地使用該應用程序，您的數據將僅保留在您的移動設備中。請注意，這是一項可選功能，您可以使用應用程序中的核心服務，而無需向我們備份您的數據。

• 文章和提示。該應用程式旨在提高您的意識，並為您提供脫毛和皮膚美容的最新技術和趨勢。為此，我們會處理您的數據，以您在行動裝置設定中選擇的語言並根據您的治療資料為您提供相關提示和文章。您無需向我們存儲您的數據即可訪問我們的應用程序內內容。

• 安排治療。為了方便您的 IPL 脫毛 ，飛利浦為您提供了時間表治療功能，讓您可以計劃您的治療並跟踪您的進度。為此，飛利浦會處理有關您想要治療的身體部位的資訊和您的治療資料。這些資訊有助於我們指導您完成除毛之旅，並有助於提高未來的效果。我們不需要您將資料儲存在我們這裡即可使用此功能。最終由您決定是否要安全地備份您的進度或將其保存在移動設備上本地。

• 解鎖高級功能。如果您擁有高級設備，則可以享受獨家應用程序功能。若要解鎖它們，我們需要處理您的 MyPhilips 帳戶 資料，以驗證您是否有資格使用這些功能。由於處理的性質，只有當您登入 MyPhilips 帳戶 並 同意向我們安全地儲存您的資料時，您才能解鎖這些功能。這些獨家功能包括：

a. 皮膚自拍分析儀。皮膚自拍分析儀功能是高級設備獨有的，使您能夠根據自拍照和問卷答案接收皮膚診斷。我們的最終目標是為您的整個護膚之旅提供教育、建議和指導。由於我們收集的資訊可用於推斷您的皮膚健康狀況，因此我們將其視為敏感資料。因此，要使用此功能，您需要同意我們處理此類個人資料，並且您可以同意向我們安全地備份您的資料以儲存您的皮膚診斷歷史。我們生成的皮膚報告是標準化的，我們不會使用應用程序中處理的任何其他數據對其進行個性化設置。如果您選擇將您的資訊儲存在我們這裡，請參閱上面 的安全雲端儲存 部分，以了解更多資訊。

b. 體毛分析儀。體毛分析儀可幫助您直觀地跟踪您的脫毛進度。使用機器學習技術，飛利浦可以分析您拍攝的治療身體部位的照片，繪製您的毛囊圖，並為您的療程提供頭髮分析見解。要使用此功能，您需要同意我們處理這些個人資料，並且您可以同意向我們安全地備份您的資料以儲存您的歷史記錄。我們不會根據您在 頭髮分析報告中的圖像提供意見或建議。如果您選擇向我們儲存您的資訊，請參閱上面的安全雲端儲存功能部分，以了解更多資訊。

c. 音頻閃存計數器功能。為了優化您的治療，您需要在治療過的身體區域進行特定次數的閃光。透過將您的資料與我們的機器學習技術相結合，飛利浦可以就完成治療週期所需的閃光次數向您提供建議。您的錄音會擷取執行的閃光次數。飛利浦會處理您的資料，為您提供行程完成百分比。要使用此功能，您需要同意我們處理這些個人資料，並同意向我們安全地備份您的資料。我們不會根據使用此功能時收集的個人資料來客製化我們的提示。如果您選擇將您的資訊儲存在我們這裡，請參閱上面 的安全雲端儲存 部分，以了解更多資訊。

• 提供應用程式訊息傳遞功能。 保持一致的治療計劃對於獲得良好的除毛效果至關重要，這就是為什麼我們為您提供有用的提醒以保持正軌。這些通知可能包括您的治療階段的最新信息，以及有關您即將到來的治療日期和時間的新聞。為此，如果您提供許可並且您使用的是運行 Android 操作系統的設備，我們會在我們的後端處理您的數據。否則，如果您更喜歡在本地使用該應用程序，您的數據將僅保留在您的移動設備中，我們不會在我們的服務器中處理您的數據以提供應用程序消息傳遞功能。

• 改進我們的產品和服務。我們的主要目標是為您提供最好的產品和服務。當您使用此應用程序和連接的設備時，您可以使我們能夠觀察和收集您的數據，從而幫助我們實現這一目標。

• 分析。 為了實現這一目標，我們收集有關您如何使用應用程式的資訊並評估其在您的行動裝置上的效能。這包括識別並及時解決可能出現的任何問題，例如應用程式崩潰。此外，我們可能會分析不同使用者群體之間的變化或功能，以改善互動和使用者體驗。

• 調查和反饋。 有時，我們可能會透過邀請您參與我們組織的調查或研究計畫來與您互動以收集您的回饋。

• 人工智慧模型。我們的 人工智慧 模型使用精選數據來確保其準確性和有效性。為了維持此品質水準並提供最佳體驗，我們可能需要收集其他資料，以便針對案例重新訓練他們或改善現有案例。我們處理與您使用我們的 人工智慧功能 （體毛分析儀 和 音訊快閃計數器）相關的數據，以進一步減少數據，並在將數據用於演算法重新訓練之前盡可能匿名化。



我們可能會將上述資訊與您使用其他飛利浦數位管道（例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式和聯網產品）時收集的資料進行假名化、組合和匯總，以便得出關鍵見解，使我們能夠改進我們的產品和服務，以更好地滿足您的需求，並在未來提供更個人化和有效的產品和服務。