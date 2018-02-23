飛利浦 Lumea IPL 應用程序 隱私權聲明

最後修改時間：2025 年10月 簡介和範圍 飛利浦 Lumea IPL 應用程式（「應用程式」）為您提供個人化的頭髮護理、脫毛和皮膚常規服務。
本飛 利浦 Lumea IPL 應用程式隱私權聲明 （以下簡稱「應用程式隱私權聲明」）解釋了飛利浦在您使用應用程式及其連線產品（以下簡稱「裝置」）時如何處理資訊和個人資料，並補充飛 利浦隱私權聲明，該聲明提供了有關我們如何處理您的個人資料的一般資訊，包括本應用程式隱私權聲明中未明確涵蓋的資訊。
資料控制者
您資料的資料控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.， 地址為 High Tech Campus 5， 5656 AE， Eindhoven， The Netherlands。
最後修改時間：2025 年10月
簡介和範圍
飛利浦 Lumea IPL 應用程式（「應用程式」）為您提供個人化的頭髮護理、脫毛和皮膚常規服務。
我們處理您的資料的原因 根據您的選擇，我們出於以下目的處理您的個人資料： • 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。使用該應用程序時，您可以選擇創建和/或登錄您的 MyPhilips 帳戶 或在訪客模式下使用該應用程序。如果您決定透過帳戶使用應用程式，您可以手動輸入您的個人資訊或使用第三方登入憑證。向我們註冊後，您可以獲得寶貴的福利，包括延長產品的保固範圍、安全備份資料、存取高級功能以及輕鬆註冊產品的能力。如需有關如何使用 MyPhilips 帳戶的更多資訊，請參閱 飛利浦隱私權聲明。
• 提供App服務。為了在您的應用程式中為您提供個人化和全面的除毛體驗，我們會處理您的個人數據，使您能夠追蹤您的進度、除毛和皮膚歷史，並客製化您的體驗。可能處理您個人資料的應用程式功能包括：
• 安全的雲存儲。透過建立 您的 MyPhilips 帳戶 並同意資料備份同步，您使我們能夠安全地儲存您的皮膚、身體和頭髮資料、 IPL 設備 資料、治療計劃資料以及您選擇上傳到應用程式的任何其他資料。此選項有助於確保您的資料得到安全備份，特別是當您需要在另一台裝置上重新安裝該應用程式時。如果您在本地使用該應用程序，您的數據將僅保留在您的移動設備中。請注意，這是一項可選功能，您可以使用應用程序中的核心服務，而無需向我們備份您的數據。
• 文章和提示。該應用程式旨在提高您的意識，並為您提供脫毛和皮膚美容的最新技術和趨勢。為此，我們會處理您的數據，以您在行動裝置設定中選擇的語言並根據您的治療資料為您提供相關提示和文章。您無需向我們存儲您的數據即可訪問我們的應用程序內內容。
• 安排治療。為了方便您的 IPL 脫毛 ，飛利浦為您提供了時間表治療功能，讓您可以計劃您的治療並跟踪您的進度。為此，飛利浦會處理有關您想要治療的身體部位的資訊和您的治療資料。這些資訊有助於我們指導您完成除毛之旅，並有助於提高未來的效果。我們不需要您將資料儲存在我們這裡即可使用此功能。最終由您決定是否要安全地備份您的進度或將其保存在移動設備上本地。
• 解鎖高級功能。如果您擁有高級設備，則可以享受獨家應用程序功能。若要解鎖它們，我們需要處理您的 MyPhilips 帳戶 資料，以驗證您是否有資格使用這些功能。由於處理的性質，只有當您登入 MyPhilips 帳戶 並 同意向我們安全地儲存您的資料時，您才能解鎖這些功能。這些獨家功能包括：
a. 皮膚自拍分析儀。皮膚自拍分析儀功能是高級設備獨有的，使您能夠根據自拍照和問卷答案接收皮膚診斷。我們的最終目標是為您的整個護膚之旅提供教育、建議和指導。由於我們收集的資訊可用於推斷您的皮膚健康狀況，因此我們將其視為敏感資料。因此，要使用此功能，您需要同意我們處理此類個人資料，並且您可以同意向我們安全地備份您的資料以儲存您的皮膚診斷歷史。我們生成的皮膚報告是標準化的，我們不會使用應用程序中處理的任何其他數據對其進行個性化設置。如果您選擇將您的資訊儲存在我們這裡，請參閱上面 的安全雲端儲存 部分，以了解更多資訊。
b. 體毛分析儀。體毛分析儀可幫助您直觀地跟踪您的脫毛進度。使用機器學習技術，飛利浦可以分析您拍攝的治療身體部位的照片，繪製您的毛囊圖，並為您的療程提供頭髮分析見解。要使用此功能，您需要同意我們處理這些個人資料，並且您可以同意向我們安全地備份您的資料以儲存您的歷史記錄。我們不會根據您在 頭髮分析報告中的圖像提供意見或建議。如果您選擇向我們儲存您的資訊，請參閱上面的安全雲端儲存功能部分，以了解更多資訊。
c. 音頻閃存計數器功能。為了優化您的治療，您需要在治療過的身體區域進行特定次數的閃光。透過將您的資料與我們的機器學習技術相結合，飛利浦可以就完成治療週期所需的閃光次數向您提供建議。您的錄音會擷取執行的閃光次數。飛利浦會處理您的資料，為您提供行程完成百分比。要使用此功能，您需要同意我們處理這些個人資料，並同意向我們安全地備份您的資料。我們不會根據使用此功能時收集的個人資料來客製化我們的提示。如果您選擇將您的資訊儲存在我們這裡，請參閱上面 的安全雲端儲存 部分，以了解更多資訊。
• 提供應用程式訊息傳遞功能。 保持一致的治療計劃對於獲得良好的除毛效果至關重要，這就是為什麼我們為您提供有用的提醒以保持正軌。這些通知可能包括您的治療階段的最新信息，以及有關您即將到來的治療日期和時間的新聞。為此，如果您提供許可並且您使用的是運行 Android 操作系統的設備，我們會在我們的後端處理您的數據。否則，如果您更喜歡在本地使用該應用程序，您的數據將僅保留在您的移動設備中，我們不會在我們的服務器中處理您的數據以提供應用程序消息傳遞功能。
• 改進我們的產品和服務。我們的主要目標是為您提供最好的產品和服務。當您使用此應用程序和連接的設備時，您可以使我們能夠觀察和收集您的數據，從而幫助我們實現這一目標。
• 分析。 為了實現這一目標，我們收集有關您如何使用應用程式的資訊並評估其在您的行動裝置上的效能。這包括識別並及時解決可能出現的任何問題，例如應用程式崩潰。此外，我們可能會分析不同使用者群體之間的變化或功能，以改善互動和使用者體驗。
• 調查和反饋。 有時，我們可能會透過邀請您參與我們組織的調查或研究計畫來與您互動以收集您的回饋。
• 人工智慧模型。我們的 人工智慧 模型使用精選數據來確保其準確性和有效性。為了維持此品質水準並提供最佳體驗，我們可能需要收集其他資料，以便針對案例重新訓練他們或改善現有案例。我們處理與您使用我們的 人工智慧功能 （體毛分析儀 和 音訊快閃計數器）相關的數據，以進一步減少數據，並在將數據用於演算法重新訓練之前盡可能匿名化。
我們可能會將上述資訊與您使用其他飛利浦數位管道（例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式和聯網產品）時收集的資料進行假名化、組合和匯總，以便得出關鍵見解，使我們能夠改進我們的產品和服務，以更好地滿足您的需求，並在未來提供更個人化和有效的產品和服務。
我們處理您的資料的原因
根據您的選擇，我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。使用該應用程序時，您可以選擇創建和/或登錄您的 MyPhilips 帳戶 或在訪客模式下使用該應用程序。如果您決定透過帳戶使用應用程式，您可以手動輸入您的個人資訊或使用第三方登入憑證。向我們註冊後，您可以獲得寶貴的福利，包括延長產品的保固範圍、安全備份資料、存取高級功能以及輕鬆註冊產品的能力。如需有關如何使用 MyPhilips 帳戶的更多資訊，請參閱 飛利浦隱私權聲明。
我們處理哪些資料 我們處理的個人資料類別包括： • 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。如果您在應用程式中建立 MyPhilips 帳戶 ，我們將處理以下類別的個人資料： • 聯絡資訊（例如您的名字、姓氏和電子郵件地址）。如果您決定使用社交媒體帳戶建立 MyPhilips 帳戶，註冊表將預先填入您的社交媒體供應商提供的聯絡資訊。 • 有關您的位置的資訊（例如您所在的國家/地區、語言偏好）; • 有關您註冊的產品/服務的資訊（例如所購買產品的名稱以及購買日期和證明）。 • 有關您的 MyPhilips 帳戶 的資訊（飛利浦帳戶唯一識別碼） • 有關裝置的資訊（裝置類別和 CTN） • 有關您的治療計劃的信息（治療階段、間隔、完成、治療次數、強度和舒適度、閃光和漏點次數、身體面積長度、錯過或延遲治療） • 有關您的皮膚的信息（膚色、皮膚習慣和問題），如果您正在使用 皮膚分析儀，我們還將處理有關 皮膚報告 的信息（皮膚總分、質地、緊緻度、皮膚光澤、眼部區域、光澤、黑眼圈、光滑度） • 有關您的身體和體毛數據（體毛顏色）的信息，如果您使用 體毛分析儀，我們還將處理有關您的 頭髮分析報告 的信息（身體區域名稱、毛髮數量、位置和感興趣區域、反饋和與此報告相關的圖像的 元數據 ） • 如果您使用 Flash Counter ，則有關您的錄音的信息（每個音頻樣本少於 1 秒） • 有關您的照片的信息（皮膚 自拍 圖片、體毛圖片） • 有關您的應用程式設定的資訊（使用者設定） • 有關國家和語言的信息 • 有關您的治療的信息（治療次數） • 有關您的治療計劃的信息（治療階段、間隔、完成、日期、治療次數、強度和舒適度、閃光次數和漏點次數、身體面積長度、錯過或延遲治療、反饋、安排治療的算法坐標） • 有關您的皮膚（膚色）以及您的身體和體毛數據（身體區域名稱、體毛顏色）的信息- 有關您的裝置（型號）的資訊 • 有關設備的信息（設備序號、庫存單位） • 有關應用程式使用情況的資訊（解鎖狀態） • 有關您的照片的信息（皮膚臉自拍照） • 有關您的 皮膚報告 的信息（皮膚總分、質地、緊緻度、色素沉著、皮膚光澤、眼部區域、光澤、黑眼圈、光滑度） • 有關體毛和體毛數據的信息（體毛顏色、身體區域名稱、毛髮數量、位置和感興趣區域、反饋和圖像的元數據鏈接到此報告）。我們確實單獨處理圖片的頭髮密度坐標。 • 圖片資訊（體毛圖片、圖片日期） • 有關錄音的資訊（多個匿名音訊樣本，每個樣本少於 1 秒） • 有關治療計劃的信息（與治療相關的身體部位、進行的治療次數、身體部位長度） • 聯絡資訊（姓名） • 有關您的治療計劃（治療日期）的信息 • 有關您裝置的資訊（裝置 ID） • 分析。如果您允許我們收集分析，我們將處理以下類別的個人資料： • 有關您的行動裝置的資訊（例如匿名訪客 ID、行動裝置資料（包括作業系統）、裝置型號和/或版本、行動尺寸和螢幕尺寸、解析度、時間戳記、IP 位址、應用程式版本、裝置識別碼、裝置製造商、 Android 硬體 ID、應用程式版本、 RAM 和磁碟空間量、 CPU 架構） • 有關您的應用程式服務使用情況的資訊（例如有關您的裝置的資訊、有關身體部位、體毛和皮膚資料的資訊、有關您的治療計劃的資訊、應用程式使用情況、行動裝置和作業系統）。 • 有關您的意見反應的資訊 （例如行動裝置 ID、客戶 ID、作業系統名稱、版本、版本、硬體、電信業者、語言、國家/地區、本機裝置型號、答案和評論、製造商、匿名 IP 位址、作業系統）。 • 有關錄音的信息（多個匿名音頻樣本，每個樣本少於 1 秒） • 圖片資訊（體毛圖片、圖片日期）
有關我們可能透過您的 MyPhilips 帳戶收集的其他個人資料的更多資訊，請參閱 飛利浦隱私權聲明。
• 提供App服務。
• 安全的雲存儲。 如果您決定向我們備份您的數據，我們將處理和存儲以下類別的個人數據：
• 文章和脫毛技巧。使用我們的內容功能時，我們會處理以下類別的個人資料：
• 安排治療。使用我們的安排處理功能時，我們會處理以下類別的個人資料：
• 解鎖高級功能。 為了解鎖高級設備的獨家應用程序功能，我們處理以下類別的個人數據：
a. 皮膚自拍分析儀。使用我們的 皮膚自拍分析儀 功能時，我們會處理以下類別的個人資料：
b. 體毛分析儀。使用我們的 體毛分析儀 功能時，我們會處理以下類別的個人資料：
c. 音頻閃光計數器。使用我們的音訊快閃計數器功能時，我們會處理以下類別的個人資料：
• 提供應用程式訊息傳遞功能。為了向您提供相關通知，我們處理以下類別的個人資料：
• 改進我們的產品和服務。
我們確保這些數據是假名的，並且不包含任何直接標識符，例如您的姓名、電子郵件地址等。
• 調查和反饋。如果您允許我們收集分析，我們將處理以下類別的個人資料：
• 人工智慧模型。如果您允許我們收集分析，我們將處理以下類別的個人資料：
我們處理哪些資料
我們處理的個人資料類別包括：
• 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。如果您在應用程式中建立 MyPhilips 帳戶 ，我們將處理以下類別的個人資料：
• 聯絡資訊（例如您的名字、姓氏和電子郵件地址）。如果您決定使用社交媒體帳戶建立 MyPhilips 帳戶，註冊表將預先填入您的社交媒體供應商提供的聯絡資訊。
• 有關您的位置的資訊（例如您所在的國家/地區、語言偏好）;
• 有關您註冊的產品/服務的資訊（例如所購買產品的名稱以及購買日期和證明）。
• 有關您的 MyPhilips 帳戶 的資訊（飛利浦帳戶唯一識別碼）
• 有關裝置的資訊（裝置類別和 CTN）
• 有關您的治療計劃的信息（治療階段、間隔、完成、治療次數、強度和舒適度、閃光和漏點次數、身體面積長度、錯過或延遲治療）
• 有關您的皮膚的信息（膚色、皮膚習慣和問題），如果您正在使用 皮膚分析儀，我們還將處理有關 皮膚報告 的信息（皮膚總分、質地、緊緻度、皮膚光澤、眼部區域、光澤、黑眼圈、光滑度）
• 有關您的身體和體毛數據（體毛顏色）的信息，如果您使用 體毛分析儀，我們還將處理有關您的 頭髮分析報告 的信息（身體區域名稱、毛髮數量、位置和感興趣區域、反饋和與此報告相關的圖像的 元數據 ）
• 如果您使用 Flash Counter ，則有關您的錄音的信息（每個音頻樣本少於 1 秒）
• 有關您的照片的信息（皮膚 自拍 圖片、體毛圖片）
• 有關您的應用程式設定的資訊（使用者設定）
• 有關國家和語言的信息
• 有關您的治療的信息（治療次數）
• 有關您的治療計劃的信息（治療階段、間隔、完成、日期、治療次數、強度和舒適度、閃光次數和漏點次數、身體面積長度、錯過或延遲治療、反饋、安排治療的算法坐標）
• 有關您的皮膚（膚色）以及您的身體和體毛數據（身體區域名稱、體毛顏色）的信息- 有關您的裝置（型號）的資訊
• 有關設備的信息（設備序號、庫存單位）
• 有關應用程式使用情況的資訊（解鎖狀態）
• 有關您的照片的信息（皮膚臉自拍照）
• 有關您的 皮膚報告 的信息（皮膚總分、質地、緊緻度、色素沉著、皮膚光澤、眼部區域、光澤、黑眼圈、光滑度）
• 有關體毛和體毛數據的信息（體毛顏色、身體區域名稱、毛髮數量、位置和感興趣區域、反饋和圖像的元數據鏈接到此報告）。我們確實單獨處理圖片的頭髮密度坐標。
• 圖片資訊（體毛圖片、圖片日期）
• 有關錄音的資訊（多個匿名音訊樣本，每個樣本少於 1 秒）
• 有關治療計劃的信息（與治療相關的身體部位、進行的治療次數、身體部位長度）
• 聯絡資訊（姓名）
• 有關您的治療計劃（治療日期）的信息
• 有關您裝置的資訊（裝置 ID）
• 分析。如果您允許我們收集分析，我們將處理以下類別的個人資料：
• 有關您的行動裝置的資訊（例如匿名訪客 ID、行動裝置資料（包括作業系統）、裝置型號和/或版本、行動尺寸和螢幕尺寸、解析度、時間戳記、IP 位址、應用程式版本、裝置識別碼、裝置製造商、 Android 硬體 ID、應用程式版本、 RAM 和磁碟空間量、 CPU 架構）
• 有關您的應用程式服務使用情況的資訊（例如有關您的裝置的資訊、有關身體部位、體毛和皮膚資料的資訊、有關您的治療計劃的資訊、應用程式使用情況、行動裝置和作業系統）。
• 有關您的意見反應的資訊 （例如行動裝置 ID、客戶 ID、作業系統名稱、版本、版本、硬體、電信業者、語言、國家/地區、本機裝置型號、答案和評論、製造商、匿名 IP 位址、作業系統）。
• 有關錄音的信息（多個匿名音頻樣本，每個樣本少於 1 秒）
• 圖片資訊（體毛圖片、圖片日期）
我們處理您的個人資料所依據的合法依據如下： • 調查和反饋。 我們依賴合法利益的法律依據進行調查。這些調查有助於增強您的用戶體驗和我們提供的服務。我們確保在追求這一合法利益時，您的權利和自由不會通過徹底的合法利益平衡測試受到重大影響。 我們依賴 Cookie 來存取您的資訊以用於上述目的，並在啟用這些 Cookie 之前徵求您的明確同意。請參閱下面標題為存取 或儲存裝置上資訊的章節。您可以隨時在應用程式的「設定」中選擇撤回此同意。如果您撤回此同意，我們將不再收集和處理額外的數據，但先前收集/處理的數據仍可能用於改進產品和服務的目的。在允許存取您的資訊之前，我們依賴您的明確同意，以便在應用程式中向您顯示調查和回饋表。您可以隨時在應用程式的「設定」中選擇撤回此同意。如果您撤回此同意，我們將不再收集和處理這些數據，但先前收集/處理的數據仍可能用於改進產品和服務的目的。如上所述，我們可能會將這些資訊與我們可能擁有的有關您的其他資訊進行假名化、組合和匯總，以得出關鍵見解並改進我們的產品、服務和解決方案。為此，我們依賴我們的合法利益。我們始終進行平衡測試，以確保我們的合法利益超過您的權利和自由面臨的任何風險。
• 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。我們依靠履行合約的法律依據來建立和管理您的 MyPhilips 帳戶。為了促進和實現與您的溝通並提供您明確要求的服務，我們可能會在您的行動裝置上存取最少的資訊
• 提供應用程式服務。
• 安全的雲存儲。 為了實現數據備份，我們依賴履行合同的法律依據。但是，由於此功能可能涉及處理敏感數據，因此我們需要您的明確同意。請注意，如果您不同意，您將無法使用此功能。如果您不再希望我們備份您的數據，您可以選擇刪除您的帳戶和任何相關數據。
• 文章和脫毛技巧。為了促進和實現與您的溝通並提供您明確要求的服務，我們在您的行動裝置上存取最少的資訊，並依賴我們與您的合約的履行。
• 安排治療。我們依賴履行合同的法律依據。無需建立帳戶和備份資料即可使用此功能。但是，如果您選擇向我們存儲您的信息，請參閱安全雲存儲部分以獲取更多信息。
• 解鎖高級功能。若要解鎖該功能，我們要求您建立/登入您的 myPhilips 帳戶，以便進行身份驗證並安全存取以下功能。我們依靠履行合約的法律依據來處理您的資料以解鎖高級功能並儲存您的解鎖狀態以供將來進行身份驗證。由於我們還需要存取您的行動裝置相機才能啟用以下服務，因此我們將要求您向我們提供存取您的相機的權限。此外，以下高級功能使您能夠查看您的歷史數據，我們還需要您同意以安全地向我們存儲您的數據。由於如果不建立帳戶並備份資料，就無法使用此功能，因此請參閱本應用程式隱私權聲明的 建立和管理您的 MyPhilips 帳戶 和安全 雲端儲存 部分以取得更多資訊。
a. 皮膚自拍分析儀。我們依賴您的明確同意，因為此功能可能涉及處理敏感資料。我們可能會要求您提供存取行動裝置相機的權限，並且您始終可以在行動裝置設定中自由刪除此存取權限。
b. 體毛分析儀。 我們依賴您的明確同意，因為此功能可能涉及處理敏感資料。我們可能會要求您提供存取行動裝置相機的權限，並且您始終可以在行動裝置設定中自由刪除此存取權限。
c. 音頻閃光計數器。我們依賴履行合同的法律依據。我們可能會要求您提供存取行動裝置麥克風的權限，並且您始終可以在行動裝置設定中自由刪除此存取權限。
• 提供應用程式訊息傳遞功能。根據通知，我們依靠履行合約的法律依據來促進和實現與您的溝通，並提供您明確要求的服務。但是，任何與基於您個人數據的營銷活動相關的通知都需要您事先同意才能在我們的應用程序內進行營銷交流。
• 改進我們的產品和服務。
• 分析。 我們依賴我們的合法權益為此目的處理您的資料。我們確保在追求這一合法利益的過程中，通過徹底的合法利益平衡測試，您的權利和自由不會受到重大影響。
• 人工智慧模型重新訓練。 我們依靠合法利益的法律依據來最小化和匿名化您的數據，以重新訓練我們的人工智能模型。
我們處理您的個人資料所依據的合法依據如下：
• 調查和反饋。 我們依賴合法利益的法律依據進行調查。這些調查有助於增強您的用戶體驗和我們提供的服務。我們確保在追求這一合法利益時，您的權利和自由不會通過徹底的合法利益平衡測試受到重大影響。
我們依賴 Cookie 來存取您的資訊以用於上述目的，並在啟用這些 Cookie 之前徵求您的明確同意。請參閱下面標題為存取 或儲存裝置上資訊的章節。您可以隨時在應用程式的「設定」中選擇撤回此同意。如果您撤回此同意，我們將不再收集和處理額外的數據，但先前收集/處理的數據仍可能用於改進產品和服務的目的。在允許存取您的資訊之前，我們依賴您的明確同意，以便在應用程式中向您顯示調查和回饋表。您可以隨時在應用程式的「設定」中選擇撤回此同意。如果您撤回此同意，我們將不再收集和處理這些數據，但先前收集/處理的數據仍可能用於改進產品和服務的目的。如上所述，我們可能會將這些資訊與我們可能擁有的有關您的其他資訊進行假名化、組合和匯總，以得出關鍵見解並改進我們的產品、服務和解決方案。為此，我們依賴我們的合法利益。我們始終進行平衡測試，以確保我們的合法利益超過您的權利和自由面臨的任何風險。
當需要提供我們的服務時，該應用程序可能會請求您訪問移動設備的存儲功能、傳感器或其他功能的權限。這些權限包括： • 檔案。 該應用程序需要訪問移動設備的文件，以存儲應用程序用於操作的語言配置和其他文件（例如圖形、媒體文件或其他大型程序資產）。如果您刪除該應用程序，數據將從您的移動設備中刪除。
• 照片和媒體。如果您希望使用 Skin AI 或 BodyHair Analyzer 功能，應用程序可能會請求訪問移動設備的相機或照片庫的權限。作為技術先決條件， Android 操作系統可能會請求視頻權限，但是，該應用程序只會使用訪問相機拍照的權限。資料將保留在行動裝置上的應用程式中，除非您同意，否則飛利浦將無法存取這些資料。
• 麥克風和錄音。您可以使用應用程序功能或加入研究項目，允許應用程序根據設備閃爍時發出的聲音來計算設備的閃爍次數。在這些情況下，該應用程式將需要您的許可才能存取裝置的麥克風或錄音功能。除非我們獲得您的明確同意，否則我們不會儲存或存取任何錄音。資料將被處理並保留在您的行動裝置上。
• 其他的。在某些情況下，您的作業系統可能會出於技術原因請求您的行動裝置所需的權限，但這些權限不受飛利浦控制或使用。我們不會收集與此類權限相關的任何數據，除非需要根據本聲明提供我們的服務。
當需要提供我們的服務時，該應用程序可能會請求您訪問移動設備的存儲功能、傳感器或其他功能的權限。這些權限包括：
• 檔案。 該應用程序需要訪問移動設備的文件，以存儲應用程序用於操作的語言配置和其他文件（例如圖形、媒體文件或其他大型程序資產）。如果您刪除該應用程序，數據將從您的移動設備中刪除。
當需要提供我們的服務並遵守本應用程式隱私權聲明時，我們可能會存取您裝置上的資訊，或將某些資訊儲存在您的裝置上。為此，我們可能會使用各種技術，例如 Cookie、標籤、像素、 SDK 或類似技術，以下統稱為「Cookie」。 • 必需的 Cookie。在某些情況下，存取/儲存您裝置上的資訊對於向您提供應用程式服務至關重要。在這種情況下，我們不需要您事先同意即可啟用存取或儲存。 • 安全性和身份驗證。 我們將功能性 Cookie 用於安全、身份驗證、會話管理和服務相關目的。這些 Cookie 幫助我們驗證您的身份、保護您的帳戶並提供我們的服務。 • 提供您明確要求的服務所需的 Cookie。 當提供我們的服務至關重要時（例如，確保我們以您的首選語言提供與您的居住國家/地區相關的應用程式內容，或確保內容適合您的行動裝置螢幕），我們可能需要處理來自您行動裝置的資訊，包括您的 IP 位址、行動網路瀏覽器類型、 作業系統、SIM 卡電信業者資訊、會話和使用資料或服務相關效能資料。
• 其他 Cookie。我們將 Cookie 用於分析和產品改進目的。這些 Cookie 會從您的行動裝置讀取資訊和個人資料以及您的應用程式使用和互動數據，並須事先徵得您的同意。
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當需要提供我們的服務並遵守本應用程式隱私權聲明時，我們可能會存取您裝置上的資訊，或將某些資訊儲存在您的裝置上。為此，我們可能會使用各種技術，例如 Cookie、標籤、像素、 SDK 或類似技術，以下統稱為「Cookie」。
• 必需的 Cookie。在某些情況下，存取/儲存您裝置上的資訊對於向您提供應用程式服務至關重要。在這種情況下，我們不需要您事先同意即可啟用存取或儲存。
• 安全性和身份驗證。 我們將功能性 Cookie 用於安全、身份驗證、會話管理和服務相關目的。這些 Cookie 幫助我們驗證您的身份、保護您的帳戶並提供我們的服務。
• 提供您明確要求的服務所需的 Cookie。 當提供我們的服務至關重要時（例如，確保我們以您的首選語言提供與您的居住國家/地區相關的應用程式內容，或確保內容適合您的行動裝置螢幕），我們可能需要處理來自您行動裝置的資訊，包括您的 IP 位址、行動網路瀏覽器類型、 作業系統、SIM 卡電信業者資訊、會話和使用資料或服務相關效能資料。
本隱私權聲明構成全球 飛利浦隱私權聲明的一部分，並且必須與全球飛利浦隱私權聲明一起閱讀，我們鼓勵您閱讀該聲明。全球飛利浦隱私權聲明是本文件的組成部分，提供有關我們可能與之共享您個人資料的第三方類別、我們為保護您的個人資料而採取的措施、國際資料傳輸和現有的保障措施、您在適用資料保護法下的隱私權、如何聯絡相關資料保護官、 或提出投訴，以及特定於某些司法管轄區的相關資訊。
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