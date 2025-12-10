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飛利浦隱私聲明

飛利浦隱私聲明


 最後更新：2025年10月
 

飛利浦隱私權聲明一覽

 
  • 簡介和範圍
  • 我們是誰
  • 我們如何使用您的個人資料
  • 全球部分
  • 特定國家/地區的隱私資訊

簡介和範圍

本隱私聲明告訴您我們是誰、我們收集您的哪些個人資料、我們為什麼收集這些資料以及我們如何處理這些資料。 
在本隱私聲明中，個人資料是指直接或間接識別您身份的任何資訊或資訊集，例如您的姓名、電子郵件或電話號碼。 
本隱私聲明涵蓋了當您以消費者、商業客戶、供應商、業務合作夥伴、候選人、訪客、研究參與者、股東或其他與我們有業務關係的人員身份與我們互動時，我們如何處理您的個人資料。請花點時間熟悉本隱私聲明。

有關我們隱私實踐的更多資訊，請訪問我們的 Philips 隱私頁面。

我們是誰


除非本隱私聲明或其他產品或服務特定的隱私聲明中另有說明，否則決定您個人資料的處理目的和方式的飛利浦公司（以下簡稱您個人資料的“控制者”或適用個人資料保護法下的同等角色）是 Philips International B.V.。

Postal address:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

我們如何使用您的個人資料


如果您想進一步了解我們如何處理您的個人資料，只需選擇以下任一活動即可瞭解。請您知悉，取決於您所在的國家/地區，此處相應所列出的某些活動可能與您無關。

全球部分


請注意，除非我們需要您的個人資料來遵守法律和法規，否則您沒有義務向我們提供您的個人資料。當然，如果您選擇不這樣做，在許多情況下，我們將無法為您提供您要求的產品或服務，也無法回應您可能提出的請求。
 

我們如何保護您的個人資料


我們使用組織、技術和物理措施來保護您的個人資料，同時考慮到個人資料的性質和處理以及可能構成的威脅。我們努力通過實施適當的管理實踐來始終確保您的個人資料的安全，例如：
 
  • 我們實施嚴格的安全措施，以防止個人資料洩露、破壞、丟失、更改或濫用。
  • 我們限制對個人資料資料庫的訪問，以便在安全的環境中對其進行管理。
  • 我們定期為員工開展有關個人資料保護重要性的培訓、教育和宣傳活動，並提供必要和適當的監督。

 

我們一直在努力改進這些措施，以幫助確保您的個人資料安全。

我們如何在國家/地區之間傳輸您的個人資料
 

由於我們的全球性質，您的個人資料可能會被傳輸給世界各地的 Philips 關聯公司或 Philips 受信任的第三方，或由這些公司訪問。當然，當我們這樣做時，我們會確保遵守有關在國家/地區之間傳輸個人資料的法律。


您的隱私權

根據我們處理您個人資料的原因和適用法律，您對您的個人資料擁有某些權利。在這裡，我們想讓您了解這些隱私權。

 

  • 您有權存取您的個人資料。您可以要求我們提供我們處理的有關您的個人資料的副本或資訊。 
  • 您有權更正您的個人資料。如果您認為我們處理的有關您的個人資料不準確，您可以要求我們糾正或更正。如果您希望我們更正您的個人資料，請告訴我們您認為不準確的內容，並向我們説明我們應該如何更正。
  • 您有權刪除您的個人資料。您可以要求我們刪除我們處理的有關您的個人資料。請記住，在某些情況下（例如，當我們有法律義務保留您的個人資料時），我們可能無法刪除您的個人資料。 
  • 您有權要求資料可攜移轉。您可以要求我們將有關您的資訊（您直接提供給我們的）傳輸給您或您選擇的其他組織。請注意，此權利僅適用於特定情況（例如，如果我們在徵得您的同意后以自動方式處理您的個人資料）。
  • 您有權限制我們處理您的個人資料。這意味著，在某些情況下，您可以要求我們限制我們使用您個人資料的方式。 
  • 您有權拒絕我們處理您的個人資料。 這意味著，在某些情況下，您可以拒絕我們處理您的個人資料。

 

請記住，在某些情況下，我們可能有權拒絕或限制您的隱私權，例如，當有必要建立、行使或保護 Philips 免受法律索賠時，或者當您的請求 明顯沒有根據或過度時，特別是由於其重複性。在 Philips，我們的目標是讓您能夠控制您的個人資料。因此，根據具體活動，您可以自行控制您的個人資料並行使您的隱私權和選擇權，例如，通過登錄您的飛利浦帳戶更新、修改或刪除您的個人資料，或者通過我們的促銷資訊底部的取消訂閱按鈕（連結）取消訂閱我們的促銷信息。如果您正在使用我們的行動應用程式，您可以通過存取應用程式本身的隱私設置，輕鬆更改與應用程式環境中您的個人資料處理相關的同意狀態。

 

在所有其他情況下，為了行使您的隱私權、提交隱私投訴或聯繫我們的數據保護官，您可以通過 我們的隱私聯繫表與我們聯繫。

 

我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。


我們與誰共用您的個人資料


除非本聲明中另有說明，否則我們可能會與之共用您的個人資料的第三方類別如下：
 

  •  我們的飛利浦關聯公司。 由於我們的全球性質，您的個人資料可能會披露給其他 Philips 關聯公司。當然，我們將確保在需要知道的基礎上允許訪問您的個人資料。
  •  我們的服務提供者。 我們可能會與第三方服務提供者（例如IT供應商、客戶服務提供商）合作，並委托其代表我們執行某些處理操作，例如存儲個人資料。在這種情況下，我們確保這些服務提供者承擔相應合同義務，不得將您的個人資料用於我們要求或法律要求的目的以外的目的。
  •  我們的業務合作夥伴：在某些情況下，我們可能會與我們的業務合作夥伴合作為您提供服務，在這種情況下，我們可能會與他們共用您的個人資料。例如，如果您從我們的在綫商城購買產品，我們會與支付服務提供者共用您的資訊以處理付款。
  •  與公司交易有關的第三方：在某些情況下，我們可能會參與/發生合併、收購、破產、合資、重組、資產出售或以其他方式處置我們的全部或部分業務、資產或股票。在這些情況下，我們可能會與參與該公司交易的第三方共用您的個人資料。
  • 其他：出於法律原因，如果我們確定有必要訪問、使用、保存或披露您的個人資料，則我們也可能與他人（例如公共和政府機構、專業顧問）共用您的個人資料：1） 遵守適用的法律和法規或強制性的政府要求;2） 調查、預防或採取行動處理涉嫌或實際的非法活動，或協助政府執法機構;3） 履行我們之間的條款和條件;4） 對任何索賠或指控進行調查和辯護;5） 保護我們服務的安全性或完整性;6） 行使或保護 Philips、我們的 Philips 客戶、員工或其他人的權利和安全。


我們將您的個人資料保留多長時間


當個人資料不再需要用於本隱私聲明中描述的目的時，我們會將其刪除。

在任何情況下， 除非本隱私聲明中另有說明，否則我們將按照以下標準確定保留期限：（i） 我們是否需要您的個人資料來維護我們的合法利益、履行您所遵守的合同或回答您的問題或向您提供所需的服務或支援;（ii） 我們是否存在法律義務;或 （iii）根據我們的法律立場（例如適用的訴訟時效、訴訟程序或監管調查）是否建議保留。

特定國家/地區的隱私資訊


如果您受下列任何國家/地區的隱私和個人資料保護法律的約束，則除了本隱私聲明的一般部分提供的詳細資訊外，以下資訊還適用。如果發生衝突，則以特定國家/地區的隱私資訊為準。

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