

您的隱私權



根據我們處理您個人資料的原因和適用法律，您對您的個人資料擁有某些權利。在這裡，我們想讓您了解這些隱私權。 您有權存取您的個人資料 。您可以要求我們提供我們處理的有關您的個人資料的副本或資訊。

。您可以要求我們提供我們處理的有關您的個人資料的副本或資訊。 您有權更正您的個人資料 。如果您認為我們處理的有關您的個人資料不準確，您可以要求我們糾正或更正。如果您希望我們更正您的個人資料，請告訴我們您認為不準確的內容，並向我們説明我們應該如何更正。

。如果您認為我們處理的有關您的個人資料不準確，您可以要求我們糾正或更正。如果您希望我們更正您的個人資料，請告訴我們您認為不準確的內容，並向我們説明我們應該如何更正。 您有權刪除您的個人資料 。您可以要求我們刪除我們處理的有關您的個人資料。請記住，在某些情況下（例如，當我們有法律義務保留您的個人資料時），我們可能無法刪除您的個人資料。

。您可以要求我們刪除我們處理的有關您的個人資料。請記住，在某些情況下（例如，當我們有法律義務保留您的個人資料時），我們可能無法刪除您的個人資料。 您有權要求資料可攜移轉 。您可以要求我們將有關您的資訊（您直接提供給我們的）傳輸給您或您選擇的其他組織。請注意，此權利僅適用於特定情況（例如，如果我們在徵得您的同意后以自動方式處理您的個人資料）。

。您可以要求我們將有關您的資訊（您直接提供給我們的）傳輸給您或您選擇的其他組織。請注意，此權利僅適用於特定情況（例如，如果我們在徵得您的同意后以自動方式處理您的個人資料）。 您有權限制我們處理您的個人資料 。這意味著，在某些情況下，您可以要求我們限制我們使用您個人資料的方式。

。這意味著，在某些情況下，您可以要求我們限制我們使用您個人資料的方式。 您有權拒絕我們處理您的個人資料。 這意味著，在某些情況下，您可以拒絕我們處理您的個人資料。 請記住，在某些情況下，我們可能有權拒絕或限制您的隱私權，例如，當有必要建立、行使或保護 Philips 免受法律索賠時，或者當您的請求 明顯沒有根據或過度時，特別是由於其重複性。在 Philips，我們的目標是讓您能夠控制您的個人資料。因此，根據具體活動，您可以自行控制您的個人資料並行使您的隱私權和選擇權，例如，通過登錄您的飛利浦帳戶更新、修改或刪除您的個人資料，或者通過我們的促銷資訊底部的取消訂閱按鈕（連結）取消訂閱我們的促銷信息。如果您正在使用我們的行動應用程式，您可以通過存取應用程式本身的隱私設置，輕鬆更改與應用程式環境中您的個人資料處理相關的同意狀態。 在所有其他情況下，為了行使您的隱私權、提交隱私投訴或聯繫我們的數據保護官，您可以通過 我們的隱私聯繫表與我們聯繫。 我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。