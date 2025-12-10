飛利浦隱私權聲明一覽
簡介和範圍 我們是誰 我們如何使用您的個人資料 全球部分 特定國家/地區的隱私資訊
簡介和範圍
本隱私聲明告訴您我們是誰、我們收集您的哪些個人資料、我們為什麼收集這些資料以及我們如何處理這些資料。
在本隱私聲明中，個人資料是指直接或間接識別您身份的任何資訊或資訊集，例如您的姓名、電子郵件或電話號碼。
本隱私聲明涵蓋了當您以消費者、商業客戶、供應商、業務合作夥伴、候選人、訪客、研究參與者、股東或其他與我們有業務關係的人員身份與我們互動時，我們如何處理您的個人資料。請花點時間熟悉本隱私聲明。 我們是誰
除非本隱私聲明或其他產品或服務特定的隱私聲明中另有說明，否則決定您個人資料的處理目的和方式的飛利浦公司（以下簡稱您個人資料的“控制者”或適用個人資料保護法下的同等角色）是 Philips International B.V.。 Postal address: c/o Philips - Privacy office (Group Legal) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Netherlands 我們如何使用您的個人資料
如果您想進一步了解我們如何處理您的個人資料，只需選擇以下任一活動即可瞭解。請您知悉，取決於您所在的國家/地區，此處相應所列出的某些活動可能與您無關。
訪問我們的辦公室
訪問我們的辦公室
在我們的飛利浦辦公室，我們會接待各類訪客，包括求職者、供應商和交易相對人、利益相關者以及可能需要與飛利浦員工互動的任何其他個人。 如果您到訪飛利浦辦公場所，請注意我們可能會要求您提供個人資料，以便為您提供個人化的進出憑證，以便您能夠進入我們的辦公區域。我們也可能使用監視電視系統（或其他視頻設備）對場所内特定區域進行錄像。當我們使用此類視頻設備時，我們會放置 警告標誌 ，以確保您知曉我們將錄製圖像或視頻。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 維護 Philips 員工、訪客、客人以及 Philips 財產和資產的安全;
• 維護飛利浦的合法利益，例如調查不遵守飛利浦政策和程序的行為、潛在的犯罪活動（例如，涉嫌盜竊公司或個人財產）以及我們場所內的其他事件或事故;
• 啟動紀律處分和司法程序，包括為應對法律訴求及訴訟程序之目的，留存證據並披露相關錄像資料。
我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 在為您提供個人話進出憑證以供您到訪我們的辦公場所時，我們通常會要求您提供姓名和到訪資訊;
• 使用監視電視系統時，我們會處理您的視頻記錄（例如，您在監視電視系統上的影像）。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們的合法利益，特別是我們維護系統安全和場所現場安全的必要性。 誰是您個人資料的控制者
除非其他特定隱私聲明中另有說明，否則您個人資料的控制者是您訪問我們場所所在國家/地區的飛利浦關聯公司，相關主體在我們的網站使用條款（見頁腳）中可見。
作為舉報人報告您的問題
作為舉報人報告您的問題
我們致力成為負責任的合作夥伴，以誠信的態度對待我們的員工、客戶、業務夥伴和股東，以及更廣泛的社群。在追求我們的業務目標的同時，我們始終努力以負責任的方式做到這一點，以確保我們做正確的事情。這意味著，如果您知道有關飛利浦業務的任何道德違規行為，您可以通過Philips Speak Up（舉報網站和免費電話服務）
報告您的疑慮。您可以匿名進行該等行爲（如果當地法律允許）。如果您決定透露您的身份，您的投訴以及您的個人資料將被正式登記在飛利浦 GBP 投訴資料庫中。任何報告的問題都將觸發全面的後續程序。 Click here to read more Click here to read less 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 調查可能違反我們的總體經營原則或以其他方式對飛利浦企業誠信構成威脅的行為;
• 採取任何必要的行動，以負責任的方式開展業務，並遵守當地法律法規。 我們處理哪些個人資料
如果您通過我們的 Philips Speak Up 報告問題，我們會處理以下類別的個人資料：
• 如果您選擇披露您的身份：您的姓名、電話號碼、電子郵件地址、與您聯繫的最佳時間以及您與 Philips 的關係（前員工、供應商、客戶或其他）。
• 您在報告中指定的任何人的姓名和其他個人資料（如果您願意並能夠提供此資訊）。
• 有關您報告的事件的詳細資訊（包括時間、地點、發生位置、具體情景、事件經過描述、可能對Philips造成的影響，以及管理層是否已經知曉該問題）。 處理的法律依據
在本節所述目的下，我們處理您的個人資料所依據的法律依據是我們的合法利益，具體而言包括：我們須以負責任的方式並遵循當地法律法規開展業務的必要性、保護自身業務的需要、追究和抗辯法律主張的權利，以及保護各項基本權利（如人身自由與安全權、 財產權、辯護權、經營自由權等）。
在某些情況下，我們根據Philips 所適用的法律義務，向執法機關、行政機關和司法機關等外部各方披露調查結果。 我們與誰共用您的個人資料
您的個人資料將登記在飛利浦總體經營原則 （GBP） 投訴資料庫中，並在嚴格遵循“需要知道”原則的基礎上，從該資料庫發送給飛利浦內部的適當人員。這意味著這些資訊可能會與指定的調查員、指定的 GBP 合規官共用，在某些情況下，還可以與集團內部審計和集團法務成員共用，或者與需要這些資訊以確保遵守 GBP 報告政策和法律或監管義務的飛利浦外部人員（法務審計師、法律顧問）共用，或用於後續司法程序。
提出隱私請求
提出隱私請求
我們在處理您的個人資料時，始終遵循高標準。因此，如本隱私聲明所述，如果您想行使您的隱私權、向我們詢問有關我們隱私實踐的問題、提出隱私投訴或聯繫我們的個人資料保護官，您可以聯繫我們（您可以在本隱私聲明的相關部分找到隱私聯繫表和/或聯繫方式），我們將盡最大努力滿足您的請求。您的隱私請求以及您的個人資料將被正式登記到電子文档中，並觸發一項內部流程——該流程旨在盡可能滿足您的咨詢需求。 我們為什麼處理您的個人資料
我們處理您的個人資料是為了遵守我們所適用的隱私和個人資料保護法律和法規。 我們處理哪些個人資料
如果您向我們提交隱私請求，我們需要您提供某些資訊，以便回復您並充分解決您的咨詢。特別是，我們需要以下資訊：
• 您的電子郵件地址；
• 您與 Philips 的關係（消費者、求職者或其他）。
此外，如果您願意，您還可以披露您的全名、國家、語言偏好以及您決定在咨詢中提供的任何其他資訊。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們需要遵守我們所適用的隱私和個人資料保護法律和法規。
參加我們的股東大會
參加我們的股東大會
飛利浦的股票在阿姆斯特丹泛歐交易所和紐約證券交易所上市。Philips 與其股東之間的關係受荷蘭法律和我們的《公司章程》管轄。作為飛利浦的股東，您享有若干權利，例如就特定公司事務進行投票的權利（包括但不限於：任命管理委員會和監督委員會成員、薪酬咨詢表決、通過財務報表、宣佈股息以及免除管理委員會和監督委員會成員的責任）。投票將在我們的年度股東大會和臨時股東大會（如有）上進行。 我們為什麼處理您的個人資料
若您是股東，我們處理您的個人資料旨在維護股東名冊、邀請您參加股東會議、發送有關股息分配的通知，以及協助您行使股東權利，例如記錄您在股東大會的參與情況、處理您的委托投票指示，以及在會議期間處理您的投票、提問或陳述内容。
通常，股東大會會被記錄下來，任何感興趣的人都可以通過訪問我們網站上提供的網路直播連結來查看。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 全名和職稱
• 出生日期
• 郵寄地址
• 電子郵件地址
• 股東識別碼
• 財務資訊（持股數量、股息等）
• 銀行或中介機構資訊
• 銀行賬號、證券帳號
• 您的授權代表姓名（如有）
• 委托投票指示或已投選票
• 您可以在股東大會之前或期間表達的問題、意見或提案的內容 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們需要遵守適用法律以及我們以負責任的方式開展業務的合法利益，例如當我們記錄股東會議時。
訂閱我們的投資者關係提醒或新聞稿
訂閱我們的投資者關係提醒或新聞稿
在飛利浦，我們的目標是為客戶和股東提供卓越的長期價值，同時與我們的利益相關者合作，對我們的地球和社會負責。如果您有興趣接收我們最新的新聞稿或投資者關係通知，您可以訂閱我們的電子郵件更新。 我們為什麼處理您的個人資料
我們處理您的個人資料用於以下目的：通過電子郵件向您發送我們的新聞稿或投資者關係通知。 如果您訂閱了投資者關係通知，我們將通知您投資者網路廣播和電話會議。如果您訂閱了新聞稿，我們將與您通報我們的最新新聞更新。 我們處理哪些個人資料
要訂閱我們最新的新聞稿或投資者關係通知，我們會詢問您的全名、電子郵件位地址和您工作的公司（僅用於投資者關係通知，如果您代表機構投資者或銀行）。 處理的法律依據
我們處理您的個人資料的法律依據是您的同意。在任何情況下，您都可以隨時通過電子郵件底部的連結或通過飛利浦投資者關係和新聞稿網頁中的相應“取消訂閱”按鈕取消訂閱。
申請工作或就工作機會問題與我們互動
申請工作或就工作機會問題與我們互動
我們的招聘流程旨在幫助我們找到與我們一樣熱衷於通過有意義的創新來改善生活的人才。此過程包括以下活動：
在我們的招聘網站上申請工作; 註冊加入我們的人才網路，接收與您相關的最新職位空缺資訊; 與我們互動（例如，與我們的招聘人員互動）以獲取工作機會。
在招聘過程中，飛利浦可能會使用自動篩選工具在申請過程中為我們提供支援。但是，有關您的申請的決定始終需要我們的招聘人員進行人工審核，此類工具旨在補充而不是取代我們的招聘人員的人工決策。 Click here to read more Click here to read less 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 向您提供我們招聘網站的功能，例如安排您已註冊帳戶的訪問權限並使您能夠通過招聘網站提交申請;
• 根據您申請的職位和/或其他職業機會評估您的技能、資格和是否適合在飛利浦工作;
• 詢問您是否希望將您的詳細資訊保留在我們的人才庫中。如果您同意，如果出現任何合適的職位空缺，我們將主動與您聯繫;
• 根據工作國家/地區和適用法律的要求，核驗您的資訊，包括通過推薦信核查，以及在適用情況下進行背景調查（如適用）;
• 在招聘過程中與您溝通;
• 通過電子郵件向您發送有關飛利浦工作和招聘活動的資訊和更新（如果您是人才社區的一員）;
• 如果您的申請成功，爲您準備錄用通知;
• 遵守我們所適用法律和法規，並與監管機構和執法機構合作。 我們處理哪些個人資料
根據具體的招聘活動，我們處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊（例如全名、電子郵件地址、電話號碼、居住國家/地區、家庭住址、其他聯繫資訊）;
• 簡歷、求職信或申請中提供的其他文件中包含的有關您的技能和資格的資料（例如教育經歷、工作經驗、成績單）;
• 在適用法律允許的情況下，進行背景或就業調查所需的資料（例如證明您的身份或資格的文件）;
• 有關您正在或可能正在尋找的工作類型、當前和/或期望的薪水以及與薪酬和福利待遇、調動意願或其他工作偏好相關的其他資訊;
• 提供有條件錄用通知所需的資料（例如處理薪資支付的銀行詳細資訊、工作期間若發生緊急情況需聯係的緊急聯繫方式）;
• 您獲知所申請職位的渠道信息;
• 您完成的評估或問卷中的資料（例如您對書面評估的回答）;
• 在某些情況下，您可以選擇參加視頻面試。在這種情況下，我們可能會處理您的攝像頭拍攝的影像或其他資料;
• 您過往向Philips提交的任何申請相關資訊;
• 您公開提供的我們認為與您的申請或未來潛在申請相關的資訊（例如您的 LinkedIn 個人資料中包含的資訊）;
• 如果您被推薦，我們會處理推薦人提供的有關您的資訊;
• 如果當地法律要求或允許，我們還可能處理具有敏感性質的資訊（例如殘疾相關資訊），但此類處理僅與您履行工作職責相關的範圍為限。
處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
• 我們需要履行您所遵守的合同，或應您的要求採取合同前措施。
• 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如抗辯權、財產權和經營自由權）的必要性。
• 我們需要遵守我們所適用的法律義務。
• 您同意 通過電子郵件向您發送有關飛利浦工作和招聘活動的資訊和更新，並將您的詳細資訊保存在我們的人才庫中，以便在有職業機會時與您聯繫。
誰是您個人資料的控制者
出於本節所述目的，您的個人資料的控制者是打算招募您的國家/地區的飛利浦附屬公司（如我們的網站使用條款所述 - 見頁腳）以及 Philips International B.V.。.
管理您的 MyPhilips 帳戶
管理您的 MyPhilips 帳戶
如果您希望以消費者身份使用某些服務，例如註冊您的 Philips 產品或延長選定產品的保修期，您可以創建一個 MyPhilips 帳戶。 我們為什麼處理您的個人資料
如果您是消費者並創建了 MyPhilips 帳戶，我們將出於以下目的處理您的資料：
• 創建和維護您的帳戶;
• 使您能夠註冊您的 Philips 產品;
• 為您提供選定產品的延長保修; products;
• 在您有疑問、問題或需要產品或服務方面的説明時，為您提供消費者支持和關懷。
您還可以使用您的帳戶享受其他服務，例如：
• 管理您的行銷信息偏好：當您創建 Philips 帳戶時，您可以表明您是否希望接收來自 Philips 的行銷信息。這樣，儅我們認為有您可能感興趣的内容時，我們可以與您聯繫;
• 登錄 Philips 移動應用程式;
• 在我們的飛利浦在綫商城中為消費者購買或訂閱飛利浦產品和服務，查閱您的訂單歷史記錄並管理您的訂閱;
• 參與我們的產品測試，並告訴我們您對我們產品的看法；
•
參與我們的促銷活動，例如現金返還或優惠券促銷;和
• 在我們的網站上對我們的產品進行評分和評論。
如果您想進一步瞭解我們如何在此類其他服務中處理您的個人資料，只需選擇本隱私聲明中的相關部分即可瞭解。
我們處理哪些個人資料
如果您建立 MyPhilips 帳戶，我們將處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊（例如您的名字、姓氏、家庭住址和電子郵件地址）。對於某些國家/地區（例如中國）的用戶，我們可能會處理您的電話號碼以創建您的帳戶;
• 如果您決定使用您的社交媒體帳戶創建 MyPhilips 帳戶，則註冊表單將預先填充您的社交媒體供應商提供的聯繫資訊;
• 有關您的位置的資訊（例如您所在的國家/地區、語言偏好）;
• 有關您註冊的產品/服務的資訊（例如所購買產品的名稱、購買日期和購買證明）;
• 您的通信偏好（無論您是否同意接收我們的促銷資訊）。
此外，如果您願意，您還可以選擇向我們提供：
• 您的性別，我們將用於個人化我們發送給您的促銷或交易信息;和
• 您的出生日期，我們將據此爲您定制促銷類或交易相關的溝通内容（例如在您生日時提供相關資訊）。
您可以隨時刪除您的 Philips 帳戶。為此，您應該登錄並在設置中找到刪除按鈕。我們將隨後刪除您的 Philips 帳戶，並刪除或匿名化與其相關的任何資料（這也包括在上面列出的其他 Philips 服務中處理的與您的 Philips 帳戶相關的資料，例如 Philips 移動應用程式），除非法律要求我們以可識別的形式保存某些資料。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們需要與您簽訂或履行合同，或根據您的要求採取合同前措施。 誰是您個人資料的控制者
對於本節規定的活動，您的個人資料的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其營業地點位於 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。
在線購買飛利浦產品
在線購買飛利浦產品
您可以作為消費者或企業客戶（例如，間接渠道合作夥伴、分銷商）（包括醫療衛生專業人士）在我們的在線商城中購買飛利浦產品和服務。
作為消費者，您可以使用您的 MyPhilips 帳戶進行購買或以訪客身份結帳（除非您想購買服務，在這種情況下，您需要使用 MyPhilips 帳戶進行購買）。 作為商業客戶或醫療衛生專業人士，如果您想購買我們的產品，您需要創建一個公司或專業帳戶。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 驗證、創建和維護您在相關在線商店的帳戶;
• 處理您的訂單及付款事宜。在此過程中，為保護客戶、飛利浦及其他相關方的安全，我們可能會處理您的個人資料以防範並識別欺詐與濫用行爲。個人資料我們還可能使用評分方法來評估和管理信用風險;
• 將您購買的產品和服務運送到您提供給我們的送貨地址。為此，我們與分銷合作夥伴合作，協助我們準備和正確處理您的包裹，並與我們的物流合作夥伴合作，將您的包裹運送到指定地址;
• 通過電子郵件向您更新訂單狀態;
• 通過電子郵件與您聯繫以獲得交易和技術支援;
• 使您能夠查閱您的訂單歷史記錄、保存您的心儀的商品或創建願望清單以及管理您的訂閱（如有）;
• 遵守我們適用的法律和法規（例如，出於稅務目的，我們有義務保存每次購買的詳細資訊）。
請記住，我們的飛利浦在線商城中面向消費者提供的部分飛利浦產品和服務是由我們的品牌授權合作夥伴向您銷售的（這一點會在您完成訂單前看到的銷售條款和條件中注明）。這意味著，如果您向我們的合作夥伴下單，我們將與該合作夥伴共用您的個人資料（例如您的姓名和地址），以便其能夠履行您簽訂的協定、完成您的訂單並向您開具發票。該合作夥伴還可能使用您的個人資料來向您更新訂單狀態，併為您提供所需的客戶支援。如果您想瞭解更多關於我們的合作夥伴將如何處理您的個人資料的信息，我們邀請您閱讀其隱私聲明，我們將在我們的在線商城中爲您提供該聲明的查詢渠道。
我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料： • 帳戶資料。如您是個人消費者，有關資料類型的詳細資訊，請參閱“管理您的 MyPhilips 帳戶”部分。如您是企業客戶，請注意，在相關在線商城中創建帳戶時，我們將處理您的聯繫資訊（例如姓名和電子郵件地址）、您的公司名稱和類型、公司電話號碼、首選聯繫人和客戶帳號;
• 姓名和電子郵件地址（如您以訪客身份購買產品）;
• 配送地址和發票地址;
• 發票/收據資訊，包括購買的產品和服務;
• 付款資訊（例如您的信用卡號）。請注意，我們從不存儲您的付款資訊。當您提交付款時，您的付款資訊將直接發送給我們信任的支付服務提供商，該提供商將連接到您的銀行以驗證交易;
• 您的訂單歷史記錄;
• 您的購物清單;和
• 付款餘額（如適用）。
在某些情況下，如果您希望我們信賴的運輸服務商在配送出現問題時通過電話與您聯繫，或者您希望我們的支援團隊在您的訂單出現問題時通過電話與您聯繫，您也可以選擇向我們提供您的電話號碼（可選）。
處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
• 我們需要履行我們與您之間的銷售條款和條件，特別是我們管理您的訂單的合同義務;
• 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如抗辯權、財產權和開展業務的自由）的必要性。這適用於我們進行欺詐檢查的情況;
• 我們需要遵守我們所適用的法律義務（例如，當我們出於稅務目的處理您的購買詳細資訊時）。 誰是您個人資料的控制者
出於本節中確定的目的，您的個人資料的控制者是我們網站上提供給您的銷售條款和條件中確定的飛利浦關聯公司。
提供消費者支持和服務
提供消費者支持和服務
如您作為消費者，需要飛利浦的幫助和支援，您可以通過我們的網站（通過在綫聊天或網路表單）、電話、即時消息應用程式聯繫我們的支持團隊，或在社交媒體平臺上與我們互動（通過直接向我們發送消息、標記我們或評論我們的帖子）。我們將盡最大努力回答您的問題併為您提供所需的支援。此外，您還可以訪問消費者自助服務門戶以請求維修/更換（自助服務門戶）。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料： • 通過可用管道直接與您溝通（如上所述）。這包括有關未結消費者案件的任何後續溝通，以及回復您在社交媒體平臺上的評論和問題，或為您提供所需的支援; • 驗證您的身份（例如，如果您已經擁有 Philips 帳戶）併為您提供相應的支援;
• 登記和管理消費者案件並跟蹤其進度;
• 為您提供所請求的支援（例如，關於付款處理、交貨時間等的訂購后支援;保修索賠支援;維修和更換等）;
• 如果您請求我們協助處理由我們的合作夥伴製造和/或銷售的飛利浦產品），請將您的請求轉給相關合作夥伴，以便他們能夠為您提供所請求的支援;
• 處理您的咨詢可能引發的任何後續問題，例如為了建立、行使或維護我們在法律主張中的權利;
• 用於培訓和提高我們提供的服務水準（例如，如果您通過電話或聊天聯繫我們，我們可能會記錄您的對話，以便在內部培訓期間對我們的團隊進行培訓，從而改善我們的消費者關懷支援）;和
• 改進、定製和修復我們的產品和解決方案。
如果您使用自助服務門戶請求維修/更換或處理保修索賠，除了上述目的外，我們還會出於以下目的處理您的資料：
履行維修/更換和產品保修相關服務; 使您能夠跟蹤併獲取維修或更換的狀態; 將產品交付給您;和 在交付過程中存在問題時與您聯繫，或獲取其他必要資訊以滿足您的服務請求。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊（您的姓名、電子郵件地址、電話號碼和公司地址（如適用））;
• 當您通過社交媒體渠道與我們聯繫時產生的社交媒體資訊（您的個人資料名稱、個人資料 URL、個人資料圖片、國家/地區、您的評論和反饋以及其他詳細資訊，具體取決於您在相關社交媒體平臺上的隱私設置）。我們鼓勵您查看社交媒體平台的隱私設置，以瞭解平台公開可見或可共用的資訊）;
• 產品資訊（例如型號、購買日期、確認您的商品在保修期內的必要資訊，例如購買憑證），
• 服務請求詳細資訊（處理您的問題或咨詢所需的資訊，例如請求的性質和任何其他相關詳細資訊）;
• 事件詳情（在事件中收集的資訊，包括確定是否有人處於風險中的安全問題）;
• 溝通記錄（您與我們的互動記錄，例如電話或聊天記錄）;
• 如果您擁有 Philips 帳戶，我們還可能使用與您的帳戶關聯的資訊（例如產品購買資訊、訂單和服務歷史記錄）為您提供所需的支援。
處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
• 我們需要履行您所遵守的合同，或應您的要求採取合同前措施;
• 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如防禦權、財產權和開展業務的自由）的必要性;
• 我們需要遵守我們所適用的法律義務;
• 在適用法律要求的情況下，取得您的同意。
誰是您數據的控制者
出於本節所述目的，您的個人資料的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其營業地點位於 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。
如果您的請求與我們的合作夥伴製造和/或銷售的飛利浦產品有關，則您個人資料的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其營業地點位於 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands，僅用於收集您的資料並將其傳輸給相關合作夥伴。相關合作夥伴是您的個人資料的控制者，負責處理您的請求併為您提供相關服務。
請注意，如果您通過社交媒體渠道與我們聯繫，則相關社交媒體平臺將作爲數據控制者，負責與我們分享您的社交媒體資訊。我們要求您在相關社交媒體平臺上查看您的隱私設置。
在社交媒體上與 Philips 進行互動
在社交媒體上與 Philips 進行互動
如果您在社交媒體和其他公開外部渠道（如應用商店）上積極宣傳我們或我們的品牌（例如，如果您對 Philips 產品發表評論、在帖子中標記 Philips 或對我們的產品進行評分和評論），我們可能會處理您公開的有關您的個人資料。例如，我們可能會分析和監控您對 Philips 的公開意見或聲明。 我們為什麼處理您的個人資料
我們處理您的評論、帖子、評分和評論資訊（可能包括您的個人資料，具體取決於您在相關網站或平臺上的偏好），以大致了解人們對我們和我們品牌的評價，從而相應地改進我們的產品和服務。 我們處理哪些個人資料
出於上述目的，我們可能會處理您在社交媒體和其他公開外部渠道公開可見的有關飛利浦的任何評論或其他內容中包含的有關您的資訊。這可能包括您的個人資料名稱或通過平臺提供給我們的其他信息等資訊。我們不對第三方社交媒體平臺或第三方運營的公開外部渠道的隱私、資訊或其他做法負責，您應該熟悉相關平臺的隱私設置。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並符合當地法律法規以及保護我們開展業務的基本權利的必要性。
為企業客戶提供支持和服務
為企業客戶提供支持和服務
作為企業客戶，如果您需要飛利浦的幫助和支援，您可以通過我們的網站（通過在綫聊天或網路表單）、電話或客戶服務門戶 （CS Portal） 聯繫我們的支持團隊，他們將盡最大努力回答您的問題併為您提供所需的支援。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 驗證您的身份（例如，如果您已經擁有 Philips 帳戶）併為您提供相應的支援; • 回答您的問題併為您提供所需的支援，包括讓您及時瞭解案件和工作訂單的進度（這可能包括安排、提供遠端/現場服務活動，包括與設備相關的事件、內部支援請求、零件訂購、回應預防性維護請求以及培訓或諮詢的補充服務請求）;
• 處理您的咨詢可能引發的任何後續問題，例如為了建立、行使或維護我們在法律主張中的權利;
• 檢查和改進我們提供的服務水準;例如，如果您通過電話或在綫聊天與我們聯繫，我們可能對對話進行錄音，以便在內部培訓期間用於團隊指導，以便我們始終可以改進我們的客戶服務支援;
• 改進、修復和定製我們的產品和服務;和
• 遵守合規性、監管和品質標準和法規。
CS 門戶面向使用飛利浦健康系統解決方案（設備和軟體）的企業客戶開放。通過該門戶，您可自主創建新的服務請求，及時瞭解服務請求的狀態，並在一個方便的平台查看您的服務活動。此外，CS Portal 還提供對相關信息（如產品手冊、服務文檔和其他資源）的查詢功能，以支援您使用 Philips 產品和服務。
如果您使用 CS 門戶，請注意，除了上述一般目的外，我們還會出於以下其他目的處理您的資料：
創建和維護您的 CS 門戶帳戶並提供其功能，例如安排訪問權限、使您能夠創建服務請求、跟蹤其狀態和查看服務活動; 回復您的咨詢、與您溝通並滿足您通過 CS 門戶提交的請求，包括客戶支援和處理問題或投訴; 向您發送管理資訊，例如與系統或服務相關的通知，例如帳戶啟動、密碼重置或有關您的案件狀態的資訊;和 確保 CS 門戶的安全性和正常運行，包括監控欺詐或可疑活動。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊（您的姓名、電子郵件地址、電話號碼和公司地址（如適用））;
• 企業客戶的職位和組織資訊（您在組織中的職位以及用於處理升級和不合格案件的任何相關信息）;
• 帳戶資訊（例如您的使用者名、密碼、語言首選項、地區和時區）;
• 產品和服務資訊（例如產品型號、序列號和服務歷史記錄）;
• 在您使用 CS 門戶期間收集的技術資訊（例如登錄日期和時間、IP 地址和瀏覽器類型）;
• 服務請求詳細資訊（處理您的問題或咨詢所需的資訊，例如請求的性質和任何其他相關詳細資訊）;
• 事件詳情（在事件案例中收集的資訊，包括確定是否有人處於風險中的安全問題）; • 溝通記錄（您與我們的互動記錄，例如電話或聊天記錄）; • 如果您擁有 Philips 帳戶或使用我們的 CS 門戶，我們還可能使用與您的帳戶關聯的資訊（例如產品購買資訊、訂單和服務歷史記錄）為您提供所需的支援。 處理的合法依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
• 我們需要履行您所遵守的合同，或應您的要求採取合同前措施。
• 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如防禦權、財產權和開展業務的自由）的必要性。
• 我們需要遵守我們所適用的法律義務。
• 在適用法律要求的情況下，取得您的同意。
誰是您資料的控制者
出於本節所述目的，您的個人資料的控制者是與您有合同關係的 Philips 關聯公司，如您與 Philips 簽訂的適用協定中所述。
面向消費者的 Philips 行動應用程式
面向消費者的 Philips 行動應用程式
我們提供了多款飛利浦移動應用程式，您可以下載和使用。這些行動應用程式既可以連接到設備，也可以不連接設備。
如果您選擇使用我們的應用程式，我們將處理您的資料，以便為您提供所需的連接設備和行動應用程式服務。對於每個 Philips 移動應用程式，我們均制定相應的補充隱私聲明，其中為您提供有關我們如何在特定 Philips 移動應用程式中處理您的資料的其他資訊。
您可以在此處檢視我們的 Philips 移動應用程式的相應的補充隱私聲明。
向 Philips 產品提供您的評分和評論
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如果您願意，您可以選擇在線對我們的飛利浦產品進行評價和評論。這有助於我們創建一個開放的論壇，我們的客戶可以在其中找到並交流有關我們產品的真實且有意義的評論。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料： • 驗證您的評論是否符合我們的條款，並且不包含有關產品性能的誤導性或不準確的陳述（例如，標籤外促銷或不符合我們的使用說明）;
• 在線發佈您的評分和評論，並讓任何人有機會從您對我們產品的體驗中學習;
• 大致瞭解公衆對我們和我們品牌的評價，從而相應地改進我們的產品和服務;
• 若您的評論表明您對我們的產品或服務不滿意，我們將與您聯係並提供幫助。如果此類評論與我們的品牌授權合作夥伴生產的飛利浦產品有關，我們可能會將您的個人資料提供給相關品牌授權合作夥伴，以便他們與您聯繫並提供幫助;和
• 在出現健康和安全或責任問題時與您聯繫。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：電子郵件、位置、年齡、性別、您家中的人數以及飛利浦產品的使用期限。. 請注意，當您提供評分並撰寫評論時，我們不會讓其他訪客看到您的電子郵件。我們將公開您提供給我們的其他資訊，因為這有助於我們創建一個開放的論壇，我們的客戶可以在其中找到並交流有關我們產品的真實和有意義的資訊。 此外，為了尊重您的隱私，我們鼓勵您在發表評論時使用昵稱，而不是真實姓名。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
• 我們履行我們的條款和條件的需要;
• 如果您評論的飛利浦產品使用可能與特定健康情況（例如吸奶器）有關，我們會在收集和發佈此評論之前徵求您的同意;
• 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如防禦權、財產權和開展業務的自由）的必要性。這適用於我們處理您的個人資料以改進我們的產品和服務，以及我們與您聯繫（或將您的個人資料提供給我們的品牌授權合作夥伴，以便他們與您聯繫）以提供説明時;
• 我們需要遵守我們所適用的法律義務。例如，當我們因健康和安全問題與您聯繫時，這適用。
試用我們的消費類產品
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如果您想成為飛利浦產品測試員並告訴我們您對我們的消費類產品的看法，您可以通過創建飛利浦帳戶（除非您已經擁有帳戶），在我們的產品測試員平臺中選擇您感興趣的測試並申請。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 根據您在篩選流程中對我們問題的回答以及我們的條款，評估您是否符合參與測試的資格。
• （如果您被選取）根據我們的條款，妥善管理您參與測試的相關事宜。這包括以下活動：通過電子郵件通知您是否入選參與測試，將產品寄送至您在注冊流程中提供的地址，接收和分析您與我們分享的有關產品的反饋，驗證您是否在線發佈了對我們產品的評測，要求您寄回所收到的測試產品。
• 改進我們的產品並開發新的產品和服務。 我們處理哪些個人資料
當您註冊成為 Philips 產品測試員時，我們會處理以下類別的個人資料： 帳戶資訊，例如您的姓、名和電子郵件; 您在篩選流程中通過回答我們的問題向我們提供的有關您的資訊; 您與我們分享的有關產品的反饋; 發貨/配送資訊，例如您的家庭住址和電話號碼; 您參與過的測試匯縂。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是： 我們需要履行我們的 Philips 產品測試員計劃使用條款; 我們的合法利益，特別是我們保護財產權等基本權利和開展業務的自由的必要性。這適用於我們處理您的個人資料以改進我們的產品和服務的情況。 如果您分享的資訊可能涉及您的健康，取得您的同意。 誰是您個人資料的控制者
出於本節中確定的目的，您的個人資料的控制者是我們的飛利浦產品測試計劃使用條款中確定的飛利浦關聯公司，該條款在我們的網站上向您提供。
參加我們的滿意度調查
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如果您與我們保持著持續的商業關係（例如購買/租賃 Philips 產品、服務或解決方案、積極使用 Philips 數位平臺、參與忠誠度計劃、訂閱、服務協定，或主動聯係客戶服務或支援團隊），我們可能會邀請您參與我們的調查。有時，我們可能會邀請您提供有關與您合作的飛利浦合作夥伴（例如，轉銷商、分銷商、品牌授權方等）的反饋。 如果您決定參與調查，您的反饋將用於瞭解您對最近從 Philips 或 Philips 的合作夥伴（例如轉銷商、分銷商、品牌授權方等）獲得的購買/服務體驗的滿意度，或者對您與 Philips 或 Philips 的合作夥伴的關係的滿意度。根據您的反饋，我們將收集統計資料並得出見解，這將有助於我們改進我們的服務。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
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• 如果您從 Philips在線購買產品或獲得服務，以瞭解和衡量您對 Philips 最近服務體驗的滿意度;
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我們處理以下類別的個人資料： 聯繫資訊，例如您的姓名和電子郵件、國家和/或地區; 稱呼（例如，Mr、Ms、Dr.）; 如果您是企業客戶，請提供您的職業資訊，例如您的職位、公司名稱、電話號碼; 您的反饋回復和有關您的反饋的資訊（例如，調查狀態、回復日期、購買資訊（如果適用於調查）、購買資訊）; 設備和在線標識碼（例如IP地址、瀏覽器資訊、操作系統版本）。 處理的法律依據
除非適用法律另有要求，否則我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是我們的合法利益，特別是我們保護基本權利（如財產權和開展業務的自由）的必要性。 如果您未來不想接收 Philips 的調查，您可以點擊包含調查的通信底部的取消訂閱鏈接，告知我們。 誰是您個人資料的控制者
如果您直接從 Philips在線購買產品或接收服務，或者如果您是 Philips 的商業客戶，則您個人資料的控制者是與您有商業關係的 Philips 關聯公司，如本隱私聲明的其他部分或我們的網站使用條款中所述（見頁腳）。 如果您從飛利浦的合作夥伴處購買產品或接受服務，則您個人資料的控制者是：（i） 其隱私聲明中確定的相關飛利浦合作夥伴（在首次收集您的個人資料時提供給您），用於在購買產品/交付服務及其所有相關處理的情況下收集和處理您的個人資料，並基於向您發送調查的有限目的將您的個人資料傳輸給 Philips;以及 （ii） 與您有商業關係的飛利浦關聯公司 - 如本隱私聲明的其他部分或我們的網站使用條款（見頁腳）中所述 – 用於向您發送調查，衡量您對近期服務體驗的滿意度，以及提高您的滿意度。
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訂閱面向消費者的飛利浦簡訊
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如果您願意，您可以訂閲我們的消費者簡訊，並及時了解飛利浦產品、服務和促銷活動。 我們目前為消費者運營兩種不同的 Philips 簡訊;（i） 飛利浦 SRC 簡訊 – 僅提供有關飛利浦睡眠和呼吸護理相關產品、服務和解決方案的資訊;以及 （ii） 飛利浦消費者簡訊 – 涵蓋所有其他飛利浦消費品以及部分飛利浦品牌授權方合作夥伴的消費產品、服務和解決方案。 我們為什麼處理您的個人資料
如果您訂閲我們的簡訊，我們將出於以下目的處理您的個人資料：
• 同步您的溝通偏好，即您是否同意和/或撤回您對接收我們的通信的同意;
• 通過各種溝通管道向您發送我們的推廣材料，包括電子郵件、飛利浦移動應用程式上的推送通知，以及在Google上（例如，Google搜索、購物、YouTube、Gmail）和您在社交媒體平臺上的時間軸向您展示相關的飛利浦廣告;和
• 定製我們的通信内容以適配您的興趣和偏好。 我們處理哪些資料
您可以通過各種數位管道和平臺订阅我們的簡訊，包括我們的網站、飛利浦移動應用程式等。我們將處理您的姓名和聯繫資訊（例如，電子郵件地址或電話號碼，具體取決於我們使用的通信管道）。此外，我們可能會根據您與我們的互動處理有關您的其他資訊，如下所述。
市場行銷表單。如果您同意我們通過我們網站、我們的品牌授權合作夥伴網站、第三方網站或社交媒體頁面上發佈的專用表單向您發送促銷資訊，我們將使用您通過這些表單提供給我們的資料以及有關您所在國家/地區的資訊，向您發送與您相關且您感興趣的促銷郵件。例如，如果您在特定國家/地區的剃鬚刀專用頁面上的表單中向我們提供了您的同意，我們可能會以該國家/地區的語言向您發送有關剃鬚刀或類似產品的促銷資訊。 您的 myPhilips 帳戶。 如果您擁有 myPhilips 帳戶，並且已同意接收 Philips 的促銷資訊，我們將使用您提供給我們的某些資料（例如與您的帳戶和個人資料相關的資訊，例如出生日期;以及您使用該帳戶購買/註冊的產品和服務的相關信息），以便向您發送與您相關且您感興趣的促銷資訊。例如，如果您使用 myPhilips 帳戶在我們的在線商店購買了剃鬚刀，我們可能會使用您的在線購買資料來告知您我們在剃鬚刀配件或類似產品上提供折扣。 您的行為數據。 如果您在瀏覽我們的網站時接受了定向廣告 cookie（有關更多資訊，請參閱標題為“訪問我們的網站”的部分），我們會跟蹤您與我們網站的互動，以向您發送與您相關且您感興趣的促銷資訊。例如，如果您登錄了 myPhilips 帳戶並訪問了我們網站上的某個產品頁面，我們可能會向您發送有關該產品或類似產品和/或服務的促銷資訊。此外，我們可能會跟蹤您與我們電子郵件的互動，即您是否打開、閱讀或點擊您收到的我們的促銷郵件中的內容。 消費者關懷。 如果您聯繫消費者支援/關懷服務，我們可能會詢問您是否希望接收我們的簡訊。我們還將向您發送一封確認電子郵件，以便您確認您仍然希望接收我們的簡訊。
請記住，我們可能會將從上述飛利浦來源收集的有關您的資料進行合併，並將其放在一個或多個細分（具有某些共同特徵的組）中，以便根據您的興趣定製我們的促銷電子郵件。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是：
您的同意：作為一般規則，我們只會在您事先同意的情況下向您發送促銷資訊;當然，您可以隨時撤回對接收我們定製的促銷郵件的同意。您可以通過按兩下您從 Philips 收到的促銷郵件底部的取消訂閱按鈕來執行此操作，您將被自動取消訂閱或跳轉至溝通偏好設置頁面，您可以在其中選擇您的偏好，包括取消訂閱未來與我們的通信。 您同意在適用的情況下處理健康數據。 我們的合法利益，特別是我們保護基本權利（例如開展業務的自由）的必要性。 誰是您個人資料的控制者
您的個人資料的控制者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，其營業地點位於 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands，根據 Philips Consumer Newsletter 和 Philips RS North America， LLC，其營業地點位於 1010 Murray Ridge Lane， Murrysville， PA 15668，在 Philips SRC 時事通訊中。
加入我們的促銷活動
加入我們的促銷活動
我們在產品和服務上推出各種的促銷活動，供您選擇參與，例如現金返還促銷、延長保修期、優惠券促銷、推薦朋友計劃、抽獎、競賽或季節性或其他促銷活動，甚至可能在購買產品時向您贈送禮物。為了實現這些促銷活動，我們會處理您的個人資料。
我們提供多種參與方式。例如，通過填寫我們網站上的專用表單，創建 MyPhilips 帳戶，通過我們網站或社交媒體頁面上提供的專用表單訂閲接收我們的促銷資訊，或者在我們的網站上對我們的產品進行評分和評論。這些促銷活動可能受補充隱私聲明的約束。 我們為什麼處理您的個人資料以及我們處理哪些個人資料
通常，我們會收集必要的資訊，以便您參加促銷活動、識別您的身份、評估您是否符合促銷活動的條件（例如驗證您的購買憑證）、與您溝通並履行促銷活動的合同條款，包括向您支付報酬。 我們處理哪些個人資料
• 帳戶資訊，例如您的姓、名和電子郵件（如果您有 myPhilips 帳戶）。
• 您提供給我們的資訊（例如您的姓名和電子郵件），如果您訂閲接收我們的促銷資訊或填寫專用的網頁表單參與。
• 產品購買憑證和其他資料，用於核驗您是否符合促銷條件，並選擇比賽的獲勝者（根據您決定參加時接受的規則）。
• 電子郵件和地址資訊（如果您被選為獲勝者），用於通知您被選為獲勝者，將我們的獎品發送到註冊過程中指定的地址，並核實您是否遵守比賽條款並採取相應行動。
• 現金返還促銷活動的銀行帳戶詳細信息，我們將存入促銷活動中獎勵的金額。
•
由您生成和提供的允許您參加抽獎、競賽、遊戲或其他比賽的材料或內容。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料所依賴的法律依據是我們需要與您簽訂或履行合同，或應您的要求採取合同前步驟，特別是執行相關促銷活動的使用條款。 誰是您個人資料的控制者
您個人資料的控制者是飛利浦關聯公司，該關聯公司在提供給您的相關促銷活動的使用條款中確定。
訂閱 Philips 專業簡訊
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您可以在我們的網站上訂閲飛利浦專業簡訊，以便及時瞭解專業醫療衛生領域的飛利浦產品，並接收有關醫療衛生創新的資訊。本簡訊面向 B2B 領域中的客戶和聯繫人，以及醫療衛生專業人士。 我們為什麼處理您的個人資料
如果您訂閲我們的簡訊，我們將出於以下目的處理您的個人資料：
• 跟蹤您的溝通偏好，即您是否同意和/或撤回您對接收我們的通信的同意;
• 定製我們的通訊内容，以適配您的興趣和偏好;和
• 通過電子郵件、即時消息服務、推送通知和社交媒體平臺（例如LinkedIn）等各種管道向您發送我們的資訊。
我們處理哪些個人資料
如果您訂閲我們的簡訊，我們將處理您的聯繫資訊（姓、名和電子郵件地址）和您的專業資訊，例如您的專業（例如心臟病學、放射學）、職位（例如，科室主任、外科醫生、助產士）和國家/地區資訊。此外，我們還可能根據您與 Philips 的互動處理以下資訊： • 您的行為數據。如果您在瀏覽我們網站的「專業醫療衛生」部分時接受了定向廣告 Cookie（ 有關更多資訊，請參閱“訪問我們的網站”部分），我們會跟蹤您與我們網站的互動，以向您發送與您相關且您感興趣的促銷資訊。此外，我們可能會跟蹤您與我們電子郵件的互動，即您是否打開、閱讀或點擊您收到的我們的促銷郵件中的內容。
• 活動。如果您在 Philips 活動期間訂閲我們的簡訊（請參閱下面的“參加 Philips 活動”部分），我們還將收集您的國家/地區和活動資訊。我們將向您發送一封電子郵件以確認您的同意，除非在某些國家/地區根據適用法律無需此類確認。
• 銷售線索。如果您表示有興趣聯繫我們以獲取銷售機會，我們還可能詢問您是否願意接收 Philips 專業簡訊。如果您選擇接受，我們可能會為您訂閲該簡訊，並向您發送電子郵件以確認您的同意，除非在某些國家/地區根據適用法律無需此類確認。在這種情況下，我們還將登記您對 Philps 產品/解決方案的興趣，以便我們可以定製我們的通訊内容，使其與您更相關。
請注意，我們可能會將從上述飛利浦來源收集的有關您的數據進行合併，並將其放在一個或多個細分（具有某些共同特徵的組）中，以便根據您的興趣定製我們的促銷郵件。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料所依賴的法律依據是： 您的同意。作為一般規則，我們只會在您事先同意的情況下向您發送促銷資訊。當然，您可以隨時撤回對接收我們定製的促銷郵件的同意。您可以通過按兩下從 Philips 收到的促銷郵件底部的取消訂閱按鈕來執行此操作，您將自動取消訂閱。 在適用法律不需要事先同意的情況下，我們將根據我們的合法利益來處理您的資料並向您發送促銷資訊。您仍然有權隨時通過按兩下促銷信息底部的按鈕取消訂閱。 誰是您個人資料的控制者
您個人資料的控制者是您訂閲接收促銷信息的國家/地區的飛利浦關聯公司，如我們的網站使用條款（見頁腳）中所述。如果您在外部活動中選擇訂閲我們的促銷郵件，請注意，您個人資料的控制者是您參加活動所在國家/地區的飛利浦關聯公司。
參加 Philips 活動
參加 Philips 活動
我們定期組織綫上和綫下活動，例如研討會、講習班或博覽會、會議、網路研討會或現場直播活動。如果您想參加我們的活動，我們將要求您向我們提供您的個人資料（例如您的聯繫資訊）。 我們不會發佈活動的出席者名單，但在極少數情況下，其他出席者可能會看到您的聯繫資訊。 有時，我們的活動會進行錄製。如果我們正在錄製並且您是演示者，則您的影響和音訊將被錄製下來。如果您是出席者，在某些情況下，您可以決定在會議期間分享您的影響和音訊。例如，如果您選擇在Q&A工作階段中互動。對於某些活動，我們可能會在我們的網站或社交媒體管道上發佈錄製内容。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 組織和協調活動，為您提供優質服務。這可能包括以下活動：就活動後勤事宜與您聯繫、處理您可能需要的任何飲食要求或無障礙設施等活動（但我們不會以任何可識別的方式與場館共用此資訊，並在活動結束后將其刪除）、為您提供活動內容的訪問許可權（例如，活動結束後的錄音連結）;
• 在活動結束後與您聯繫，以獲取有關 Philips 產品或服務的商業機會。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊，例如您的姓名和電子郵件、國家/地區;
• 職業資訊，例如您的公司名稱、職位、專業領域、職能;和
• 產品/服務興趣;
• 您的圖像或視頻記錄（如適用）。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是： 我們的合法利益，特別是我們保護財產權等基本權利和開展業務的自由的必要性;和 您的同意（在適用法律要求的情況下）。 誰是您個人資料的控制者
您個人資料的控制者是您參加活動或活動組織地所在國家/地區的飛利浦關聯公司，具體說明見我們的網站使用條款（見頁腳）。
為我們的商業客戶提供培訓與教育
為我們的商業客戶提供培訓與教育
在飛利浦，我們為商業客戶和醫療衛生專業人士提供全面和定製的教育和培訓，以促進安全有效地使用醫療技術、療法和/或服務。這些教育和培訓課程包括各種形式，例如講師指導的課程（現場和在線）、基於 Web 的課程、電子學習模組和行動應用程式。有關 Philips 為企業客戶提供的學習和教育行動應用程式的詳細資訊，請在此處查看相關補充通知。
此外，作為企業客戶，您還可以創建飛利浦專業人士帳戶 （P4P），這將使您能夠訪問教育材料、有用的資源，例如產品手冊和熱門網頁。 為了有效地提供培訓和教育並根據您的特定需求進行定製，並管理您的 P4P 帳戶，我們收集和處理您的某些個人資料。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 創建、驗證和管理您的 P4P 帳戶;
• 使您能夠訪問相關的教育和培訓材料以及有用的資源，例如產品手冊、演示錄像等;
• 管理課程註冊並提供根據您的需求定製的教育和培訓服務;
• 為現場培訓安排必要的後勤工作，如住宿、設備和餐飲;
• 就課程確認、更新和反饋調查與您進行溝通;
• 評估我們教育服務的有效性並根據您的反饋改進我們的服務;和
• 在您成功完成課程后頒發證書。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 專業聯繫資訊，例如您的全名、電子郵件地址、職位、部門和公司/機構/僱主詳細資訊，例如公司名稱、地址、電話號碼、公司類型;
• 客戶帳號（用於創建 P4P 帳戶）;
• 位置詳細資訊，例如組織現場培訓的地址資訊;
• 有關您的教育背景、資格、職業專長和專業經驗相關的資訊，這些資訊為課程/培訓所必須的;
• 課程完成指標，例如您的課程進度、完成狀態和課後評估。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是： 我們需要履行您作為一方的合同，或應您的要求採取合同前措施; 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式並遵守當地法律法規提供和改進我們的教育和培訓服務的必要性; 誰是您個人資料的控制者
出於本節所述目的，您的個人資料的控制者是與您有合同關係的 Philips 關聯公司，如您與 Philips 簽訂的適用協定中所述。
管理與醫療衛生專業人士的關係
管理與醫療衛生專業人士的關係
如果您以醫療衛生專業人士（例如牙科專業人員、心臟病專家、助產士等）的身份與飛利浦互動，進行提供專業諮詢服務、參與飛利浦產品樣品計劃，或與我們合作開展其他活動，例如聯合出版物、在會議和網路研討會等活動中發表演講等，我們可能會處理您的資料，以管理我們與您的關係。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 簽訂和管理您與我們簽訂的服務合同費用（例如，向 Philips 提供諮詢服務）;
• 根據相關條款（例如，牙醫產品樣品計劃）評估和管理您作為醫療衛生專業人士或醫療衛生組織與飛利浦的互動，其中可能包括通過電子郵件與您溝通、將材料發送到您在註冊過程中指定的地址、接收和分析您對我們產品和服務的反饋（如有）， 處理資助申請;
• 與您就可能與您相關和感興趣的服務活動的未來費用（例如，在論壇上的演講安排）進行溝通;
• 邀請您參加會議、網路研討會、培訓等活動，並與您就聯合出版物、培訓、教育和其他合作計劃進行溝通。 我們處理哪些個人資料
我們處理以下類別的個人資料：
• 您的姓名和職業聯繫方式;
• 您的簡歷、出版物、社交媒體資訊（例如，LinkedIn、Healthgrades、PubMed、X 等）;
• 職業資訊（例如，執業機構名稱、執業類型（如適用）、職業執照編號和頒發執照的州、執業角色和專業領域）;
• 政府頒發的身份識別資訊（例如，社會保障號碼、僱主識別號碼、醫療執照資訊、國家醫療服務提供者身份證明）;
• 聯繫資訊（如適用），例如您的執業地址（包括城市、州、郵遞區號）和電話號碼;
• 處理付款所需的付款資訊（例如賬號和詳細資訊）;
• 您與飛利浦的關係概述（例如，您提供給我們的任何諮詢服務的詳細資訊、有關已付發票和 Automated Clearing House （ACH） 表格數據的資訊、您參與的產品樣品計劃等）;和
• 根據您與 Philips 之間關係的性質，提供意見、建議、反饋和/或視頻/音訊記錄。 處理的法律依據
除非適用法律另有要求，否則我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是： 我們需要履行您所遵守的合同，或應您的要求採取合同前措施; 我們的合法利益，特別是根據當地法律法規以負責任的方式開展業務;和 我們需要遵守我們所適用的法律義務（例如，醫療衛生合規法）。 誰是您個人資料的控制者
出於本節中確定的目的，您的個人資料的控制者是您與飛利浦簽訂的適用協定（例如，諮詢協定、產品樣品計劃條款）中規定的與您有合同關係的飛利浦關聯公司。
管理您與我們的商業關係
管理您與我們的商業關係
如果您作為（潛在）供應商、顧問、商業客戶或合作夥伴與飛利浦存在商業關係，我們希望確保與您的關係建立在透明度、明確的問責制和信任之上。為了管理與您的關係並確保遵守適用法律，我們可能會處理個人資料。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理您的個人資料：
• 與您溝通，例如，通過回答您的請求或發送交易資訊; requests or sending transactional communications; • 建立、規劃和維護我們與您所代表的客戶、顧問、供應商或業務合作夥伴的（合同）關係，例如，簽訂合同、處理付款、會計/開票/發票、管理信用、管理運輸和交付、處理維修;
• 如果您是企業客戶，為您提供所需的產品和服務，例如提供技術支援 和專業服務（如諮詢）;
• 如果您是企業客戶，用於評估與我們提供的專業服務相關的表現並評估運營效率和品質;
• 為您或您的代表提供培訓或演示課程;
• 如果您是企業客戶，根據您的要求向您提供信貸; • 如果您想成為我們的業務合作夥伴，確認您和/或您的最終擁有者/股東/高管是否符合適用的法律、行業規範和國際法規，並符合與飛利浦相同的標準; 為確保遵守我們的總體經營原則和我們應遵守的其他適用法律和法規，例如進行篩查以評估與潛在業務關係相關的合規性和風險，評估您是否有資格提供所請求的服務，確定公平的市場價值，以及用於監管報告目的。 我們處理哪些個人資料
為了管理我們與您的業務關係並確保遵守適用法律，我們處理以下類別的個人資料：
• 聯繫資訊，例如全名、職位/角色、公司電子郵件、公司地址、公司電話號碼;
• 付款資訊，例如處理付款所需的資料;
• 公開可獲取的資料，例如從可信的公開來源收集的與我們的擁有者、大股東以及供應商和業務合作夥伴的高層管理人員或高管相關的資訊;
• 您提供給我們的資料，例如當您與 Philips 代表互動時，或通過盡職調查表提供的資料。
處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的個人資料的法律依據是： 我們需要履行您所遵守的合同，或應您的要求採取合同前措施。 我們的合法利益，特別是我們以負責任的方式開展業務並遵守當地法律法規以及保護基本權利（如抗辯權、財產權和開展業務的自由）的必要性。 我們需要遵守我們所適用的法律義務（例如，美國國稅局報告、反洗錢、反賄賂和反腐敗法律）。
研發活動
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Philips 致力於推動醫療衛生、健康福祉和健康生活行業的知識和創新。為了實現這一目標，我們開展了各種研發 （R&D） 活動。
作為我們研發工作的一部分，我們進行前瞻性的研究，其中包括從自願同意參與這些研究的參與者那裡收集資料。收集的資料用於實現特定的研究目標。這些研究目標可能有所不同，既有旨在實現一般科學進步的基礎科學研究，也有旨在使飛利浦在其產品和解決方案中達到最高安全、品質和有效性標準的應用產品研究。
除了前瞻性的研究，我們還進行其他研發活動。這些涉及分析和解釋從各種來源獲得的現有資料，例如： 來自前瞻性研究的資料：我們可能會分析在以前的前瞻性研究中收集的資料，以探索新的研究問題、獲得更多見解或驗證結果。 來自其他來源的資料：例如，我們可能會使用從公開來源、開放資料集或資料庫獲得的資料來支持我們的研發工作。
通過我們的研發活動，我們的目標是構建創新、有效和可靠的解決方案，同時尊重每個參與其中的人的隱私。 我們為什麼處理您的個人資料
前瞻性研究 當我們進行前瞻性研究時，我們會出於以下目的處理您的個人資料。
- 直接招募：您可以直接加入我們的研究，例如通過我們的研究門戶填寫登記表。
- 合作夥伴邀請：在某些情況下，您可能會通過我們值得信賴的合作夥伴（例如招聘機構、醫院或其他醫療保健組織 （HCO））收到參與我們的研究的邀請。 資格篩選：確定您是否符合參與研究的特定標準。 後勤管理和行政管理：負責研究在後勤和行政方面的安排，包括預約、向您寄送測試產品以進行家用研究（如適用）;管理參與者薪酬（如適用）;確保與研究相關的任務和溝通的順利協調。 實現研究的特定目標：每項研究都有研究檔中概述的特定目標，例如知情同意書 （ICF） 或參與確認 （AOP）。我們處理您的資料是為了實現這些目標，其中可能包括：
- 推動創新和推進知識進步：這意味著檢驗假設、探索新概念和驗證想法，以創建或完善產品、功能和解決方案。 - 提高產品品質和有效性： 這意味著提高我們產品的安全性、功能性和效率，以確保其符合最高標準並滿足實際需求。 - 遵守適用於我們作為家用或醫療器械製造商的監管義務：這包括進行研究以驗證和證實主張，為我們產品獲得認證，向監管機構提供證據以獲批准。 - 推動行業和科學進步：這意味著產生的發現可以為行業標準提供資訊，激發進一步的研究，並在更廣泛的範圍內促進創新。例如，我們可能會處理數據以進行探索性研究，併為學術出版物或行業報告生成匿名結果，或者與更廣泛的科學和專業社區分享進步或最佳實踐。 確保遵守適用的法律以及安全和道德標準：滿足進行負責任研究所需的要求;根據適用法律監測、評估和報告不良反應或器械缺陷;通過數據清理、驗證和分析來保持研究的完整性。 完善我們的方法，以改進未來研究的設計、實施和分析。這可能包括測試研究方法的有效性和增強用於數據分析的預測模型或演算法。 支援其他研發活動：支援其他研發活動，如本隱私聲明的特定部分所述（見下文）。
其他研發活動
當我們進行其他研發活動時，我們會出於下列目的處理數據。這包括我們在醫學成像、診斷系統、患者監護、醫療衛生資訊學、個人化醫療、遠端醫療和一般健康主張領域的工作。這些努力有助於我們推進醫療衛生技術、增強個人福祉（例如，通過更好的口腔護理技術）並改善患者護理。
推動創新和推進知識進步：這意味著檢驗假設、探索新概念和驗證想法，以創建或完善產品、功能和解決方案。 提高產品品質和有效性： 這意味著提高我們產品的安全性、功能性和效率，以確保其符合最高標準並滿足實際需求。 推動行業和科學進步：這意味著產生的發現可以為行業標準提供資訊，激發進一步的研究，並在更廣泛的範圍內促進創新。例如，我們可能會處理數據，以便為學術出版物或行業報告生成匿名結果，或者與更廣泛的科學和專業社區分享進展或最佳實踐。 確保遵守適用於我們作為家用或醫療設備製造商的法律和監管義務（例如，開展上市后監督活動，旨在評估和提高我們設備的安全性和有效性）。 完善我們的方法，以改進未來研究的設計、實施和分析。這可能包括測試研究方法的有效性和增強用於數據分析的預測模型或演算法。 我們處理哪些個人資料
前瞻性研究
當我們進行前瞻性研究時，我們可能會出於上一節中確定的目的處理以下類別的個人資料。 您的姓名和聯繫方式（例如地址、電子郵件地址、電話號碼、您簽署的研究檔）。 與確定和證明您有資格參加研究相關的個人資料（例如，您的年齡、性別、居住國家/地區、就業行業、產品使用偏好（如手動牙刷與電動牙刷）、一般家庭構成、健康相關個人資料（如您的一般健康情況）等）。 實現研究的特定目標和上一節中確定的其他目的所需的個人資料。這取決於研究的目標以及所使用的產品或解決方案的類型，可能包括人口統計數據、設備數據、醫學影像及其元數據、研究者的觀察和記錄、從您那裡收集的反饋表、訪談記錄、視頻和音頻記錄等。
有關特定類別的個人資料，請參閱研究檔，例如在研究前提供給您的知情同意書 （'ICF'） 或參與確認書 （'AOP'）。
其他研發活動
進行其他研發活動所需的個人資料類別取決於研發活動的目標，並且可能包括上述任何個人資料類型，只要這些個人資料是實現特定活動目標所必需的，包括但不限於人口統計數據、臨床數據（例如， 生命體征和其他健康資訊）、設備數據（包括感測器，如運動感測器、溫度感測器等）、醫學影像以及元數據、研究者的觀察和筆記、訪談筆記。
在可能的情況下，我們不會使用直接識別個人身份的資料。 處理的法律依據
我們出於本節所述目的處理您的資料的法律依據如下： 在適用法律允許或要求的情況下，我們基於您的同意來處理研發活動的個人資料。 對於前瞻性研究，除非適用法律另有要求，否則我們依靠我們的合法利益對您進行篩選和招募，並基於履行合同義務的需要，安排研究的後勤和其他管理方面的事宜，包括向您支付報酬。 除非適用法律另有要求： - 對於為履行我們的醫療器械製造商的義務（例如，評估我們醫療器械的安全性、性能和品質）或我們的家用（或其他非醫療）器械製造商的義務而進行的研發活動，我們依賴於我們需要開展為公共利益或合法利益而開展的活動。 - 對於執行諸如報告研發活動期間發生的嚴重不良事件或向監管機構提供證據以供批准或審計等任務，我們依賴於遵守適用產品法律規定的法律或監管義務的需要。 - 對於為評估、測試、開發、提高我們受監管的醫療和非醫療器械的安全性或性能而進行的研發活動，旨在製造更好的產品，改善醫療衛生和福祉，我們依據我們的合法利益和科學研究豁免條款（在先確保我們的利益大於此類處理可能對您的權利、自由和利益產生的影響后）作爲依據。 誰是您資料的控制者
對於前瞻性研究，控制者是飛利浦關聯公司，該公司是醫療或非醫療器械的製造商，或者是研究的贊助商，如提供給您的相關研究檔中所述。
對於其他研發活動，控制者是：
• 對於母嬰護理、美容護理以及口腔健康領域的研發活動，我們研究和開發創新設備和移動應用程式，涵蓋孕前和孕後健康、嬰兒監護、兒童護理、美容和個人解決方案的，以及連接和非連接的創新口腔護理產品和解決方案，包括相關移動應用程式：Philips Consumer Lifestyle B.V.，營業地點位於 High Tech Campus 52， 5656 AG， Eindhoven， Netherlands。 • 對於醫學成像和診斷系統領域的研發活動，我們研究和開發先進的成像技術，如X射線、超聲波、MRI和CT掃描，或用於圖像引導治療（IGT）的創新診斷工具：TOMTEC Imaging Systems GmbH（僅用於超聲波），其營業地點位於Freisinger Str. 9 85716 Unterschleissheim Germany， 或 Philips Medical Systems Nederland B.V.，營業地點位於 Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands。 • 對於睡眠和呼吸領域的研發活動，我們研究和開發設備和應用程式，例如用於睡眠和呼吸條件的設備：Philips RS North America LLC.，其營業地點位於1010 Murry Ridge Lane， Murrysville， PA 15668。 • 對於患者監護領域的研發活動，我們研究和開發先進的患者監護系統，能夠跟蹤生命體征和患者狀況： Philips Medizin Systeme Boblingen，營業地點位於 Hewlett-Packard Strasse 2， 71034 Boëblingen， Germany，或 Philips North America LLC.，營業地點位於 222 Jacobs Street， 3rd Floor， Cambridge， Massachusetts 02141 USA 。 • 對於醫療衛生資訊學領域的研發活動，我們研究和開發軟體解決方案，以便在醫療保健環境中進行高效的數據管理和分析： Philips Medical Systems Nederland B.V.，營業地點位於Veenpluis 6 5684 PC Best The Netherlands 。 • 對於遠端醫療和遠端監控領域的研發活動，我們研究和開發用於患者護理和監控的遠端醫療解決方案）： Philips North America LLC.，營業地點位於222 Jacobs Street, 3rd Floor, Cambridge, Massachusetts 02141 USA。 Philips Electronics Nederland B.V. ，營業地點位於High Tech Campus 52 5656 AG, Eindhoven Netherlands，正在開展研究活動，旨在提高上述領域的科學知識等。
遵守我們的監管義務
遵守我們的監管義務
作為醫療設備和受監管的非醫療或家用設備的製造商，我們須遵守供人類使用的這些設備（包括其配件）在市場准入、供應和使用環節的監管要求。爲遵守這些義務，我們需要持續處理特定資料，以滿足我們的法規、安全和性能標準。 我們為什麼處理您的個人資料
我們出於以下目的處理資料： 不良事件報告：根據適用法律的要求，識別、分析不良事件並向監管機構報告不良事件。 投訴和事件管理：評估、調查和實施與報告的投訴和事件相關的糾正措施，包括召回或預防措施。 風險收益分析：分析和報告可能影響器械風險收益狀況的非嚴重事件或不良反應。 器械品質和安全性：在器械的整個生命週期內監控、評估和提高器械的品質、性能、安全性和可用性。
我們處理哪些個人資料
對於直接出售給個人的設備，我們會處理以下個人資料：
投訴人詳細資訊：姓名、實際地址、電子郵件地址和其他聯繫資訊。 活動相關信息：活動日期、時間、問題描述以及投訴人提供的任何反饋等詳細資訊。 傷害或缺陷詳情： 描述，包括可能造成的傷害或設備問題的圖片（如投訴人提供）。 設備日誌：來自設備的數據日誌（如可用）。
對於合格醫療專業人士使用的設備，處理的資料包括： 報告者資訊：例如，報告不良事件或投訴的個人的姓名、聯繫方式和職位。 患者信息：投訴或事件報告中包含的詳細資訊，例如年齡、性別和體重（來自醫學影像或相關資料）。 醫學影像：可能包含可識別的患者詳細信息的影像。 醫療衛生專業人士反饋：有關器械品質、性能、安全性和可用性的反饋，以及專業聯繫資訊。 處理的法律依據
除非適用法律另有要求，否則我們會在以下情況下處理您的資料：
為了履行飛利浦在以下情況下所適用的法律或監管義務：（a） 向主管當局報告不良事件，以及 （b） 非嚴重事件在發生頻率/嚴重程度上出現統計顯著增加的趨勢，以及當我們處理投訴時; 開展公共利益相關的活動——調查事件以確定根本原因和所需的預防、糾正、現場安全糾正措施，;檢測非嚴重事件在發生頻率/嚴重程度上出現統計顯著增加的趨勢。 誰是您個人資料的控制者
您個人資料的控制者是飛利浦關聯公司，該公司是相關器械的監管標籤中所示的器械的合法製造商。
實現其他法律和商業目的
實現其他法律和商業目的
在必要的範圍內，我們還可能處理個人資料，以實 現本聲明其他部分未概述的其他法律和商業目的 我們為什麼處理您的個人資料
我們可能會出於以下目的處理您的資料。
業務運營和內部管理：這包括內部審計、調查、聯盟管理、合併、收購、資產剝離、重組、處置以及與收購方整合等活動。 應用程式、產品和服務的開發或改進：這意味著通過分析數據、應用匿名化或假名化技術（如適用）來保護個人隱私，從而增強我們的產品、應用程式和服務。 安全和資產保護：確保我們的組織、客戶和業務合作夥伴的安全。活動包括偵查、預防、調查和處理（未遂）犯罪或不當的行為;維護健康和安全標準;驗證客戶、供應商或業務合作夥伴的身份;以及實施技術和組織安全措施。 智慧財產權保護：管理智慧財產權申請和相關流程，其中可能涉及處理發明人和其他貢獻者的資料。 法律合規性：履行法律義務，包括處理資料以遵守法律規定的任務，例如向政府、監督、稅務和特定行業機構披露資料。在特定情況下，我們還可能處理與家庭成員相關的資訊，例如，為了遵守內幕交易法規。 我們處理哪些個人資料
根據具體目的，我們可能會處理各種類別的個人資料，例如聯繫資訊或實現上述目的所需的其他詳細資訊。 處理的法律依據
我們依據以下法律依據處理您的資料：
合同必要性：履行您作為一方當事人的合同或在簽訂合同之前應您的要求採取措施所需的處理。 合法利益：確保遵守當地法律法規的負責任的商業行為，並維護基本權利，例如防禦權、財產權和開展業務的自由權。
全球部分
請注意，除非我們需要您的個人資料來遵守法律和法規，否則您沒有義務向我們提供您的個人資料。當然，如果您選擇不這樣做，在許多情況下，我們將無法為您提供您要求的產品或服務，也無法回應您可能提出的請求。 我們如何保護您的個人資料
我們使用組織、技術和物理措施來保護您的個人資料，同時考慮到個人資料的性質和處理以及可能構成的威脅。我們努力通過實施適當的管理實踐來始終確保您的個人資料的安全，例如：
我們實施嚴格的安全措施，以防止個人資料洩露、破壞、丟失、更改或濫用。 我們限制對個人資料資料庫的訪問，以便在安全的環境中對其進行管理。 我們定期為員工開展有關個人資料保護重要性的培訓、教育和宣傳活動，並提供必要和適當的監督。
我們一直在努力改進這些措施，以幫助確保您的個人資料安全。 我們如何在國家/地區之間傳輸您的個人資料
由於我們的全球性質，您的個人資料可能會被傳輸給世界各地的 Philips 關聯公司或 Philips 受信任的第三方，或由這些公司訪問。當然，當我們這樣做時，我們會確保遵守有關在國家/地區之間傳輸個人資料的法律。 您的隱私權
根據我們處理您個人資料的原因和適用法律，您對您的個人資料擁有某些權利。在這裡，我們想讓您了解這些隱私權。
您有權存取您的個人資料。您可以要求我們提供我們處理的有關您的個人資料的副本或資訊。 您有權更正您的個人資料。如果您認為我們處理的有關您的個人資料不準確，您可以要求我們糾正或更正。如果您希望我們更正您的個人資料，請告訴我們您認為不準確的內容，並向我們説明我們應該如何更正。 您有權刪除您的個人資料。您可以要求我們刪除我們處理的有關您的個人資料。請記住，在某些情況下（例如，當我們有法律義務保留您的個人資料時），我們可能無法刪除您的個人資料。 您有權要求資料可攜移轉。您可以要求我們將有關您的資訊（您直接提供給我們的）傳輸給您或您選擇的其他組織。請注意，此權利僅適用於特定情況（例如，如果我們在徵得您的同意后以自動方式處理您的個人資料）。 您有權限制我們處理您的個人資料。這意味著，在某些情況下，您可以要求我們限制我們使用您個人資料的方式。 您有權拒絕我們處理您的個人資料。 這意味著，在某些情況下，您可以拒絕我們處理您的個人資料。
請記住，在某些情況下，我們可能有權拒絕或限制您的隱私權，例如，當有必要建立、行使或保護 Philips 免受法律索賠時，或者當您的請求 明顯沒有根據或過度時，特別是由於其重複性。在 Philips，我們的目標是讓您能夠控制您的個人資料。因此，根據具體活動，您可以自行控制您的個人資料並行使您的隱私權和選擇權，例如，通過登錄您的飛利浦帳戶更新、修改或刪除您的個人資料，或者通過我們的促銷資訊底部的取消訂閱按鈕（連結）取消訂閱我們的促銷信息。如果您正在使用我們的行動應用程式，您可以通過存取應用程式本身的隱私設置，輕鬆更改與應用程式環境中您的個人資料處理相關的同意狀態。
在所有其他情況下，為了行使您的隱私權、提交隱私投訴或聯繫我們的數據保護官，您可以通過 我們的隱私聯繫表與我們聯繫。
我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。我們將盡最大努力及時免費處理您的請求。在某些情況下，我們可能會在處理您的請求之前，要求驗證您的身份。當然，如果您對我們處理您請求的方式不滿意，您可以向您所在國家或地區的主管監管機構投訴。 我們與誰共用您的個人資料
除非本聲明中另有說明，否則我們可能會與之共用您的個人資料的第三方類別如下： 我們的飛利浦關聯公司。 由於我們的全球性質，您的個人資料可能會披露給其他 Philips 關聯公司。當然，我們將確保在需要知道的基礎上允許訪問您的個人資料。 我們的服務提供者。 我們可能會與第三方服務提供者（例如IT供應商、客戶服務提供商）合作，並委托其代表我們執行某些處理操作，例如存儲個人資料。在這種情況下，我們確保這些服務提供者承擔相應合同義務，不得將您的個人資料用於我們要求或法律要求的目的以外的目的。 我們的業務合作夥伴：在某些情況下，我們可能會與我們的業務合作夥伴合作為您提供服務，在這種情況下，我們可能會與他們共用您的個人資料。例如，如果您從我們的在綫商城購買產品，我們會與支付服務提供者共用您的資訊以處理付款。 與公司交易有關的第三方：在某些情況下，我們可能會參與/發生合併、收購、破產、合資、重組、資產出售或以其他方式處置我們的全部或部分業務、資產或股票。在這些情況下，我們可能會與參與該公司交易的第三方共用您的個人資料。 其他：出於法律原因，如果我們確定有必要訪問、使用、保存或披露您的個人資料，則我們也可能與他人（例如公共和政府機構、專業顧問）共用您的個人資料：1） 遵守適用的法律和法規或強制性的政府要求;2） 調查、預防或採取行動處理涉嫌或實際的非法活動，或協助政府執法機構;3） 履行我們之間的條款和條件;4） 對任何索賠或指控進行調查和辯護;5） 保護我們服務的安全性或完整性;6） 行使或保護 Philips、我們的 Philips 客戶、員工或其他人的權利和安全。 我們將您的個人資料保留多長時間
當個人資料不再需要用於本隱私聲明中描述的目的時，我們會將其刪除。 在任何情況下， 除非本隱私聲明中另有說明，否則我們將按照以下標準確定保留期限：（i） 我們是否需要您的個人資料來維護我們的合法利益、履行您所遵守的合同或回答您的問題或向您提供所需的服務或支援;（ii） 我們是否存在法律義務;或 （iii）根據我們的法律立場（例如適用的訴訟時效、訴訟程序或監管調查）是否建議保留。 特定國家/地區的隱私資訊
如果您受下列任何國家/地區的隱私和個人資料保護法律的約束，則除了本隱私聲明的一般部分提供的詳細資訊外，以下資訊還適用。如果發生衝突，則以特定國家/地區的隱私資訊為準。
歐洲經濟區、英國和瑞士
歐洲經濟區、英國和瑞士
如果您受歐洲經濟區任何成員國、英國或瑞士的隱私和個人資料保護法律的約束，則除了本隱私聲明的一般部分提供的詳細資訊外，以下資訊還適用： 在適用的情況下，我們的控制者代表是 Philips International B.V.。 當我們將個人資料從歐洲經濟區、英國和瑞士傳輸到：
- 在其他國家/地區處理此類個人資料的飛利浦關聯公司，此類傳輸受我們的約束性公司規則（即飛利浦隱私規則）的約束;
• 飛利浦信任的第三方在其他國家處理此類個人資料，而這些國家未被歐盟委員會認定爲提供充分個人資料保護水準的國家個人資料，此類傳輸受 的約束。 標準合同條款 • 您可以通過 歐盟數據保護機構的聯繫方式，也可以在其 本網站訪問 聯繫英國資訊專員辦公室。 網站上
臺灣
臺灣
如果您受臺灣隱私和個人資料保護法的約束，則除了本隱私聲明的一般部分提供的詳細資訊外，以下資訊還適用：
請注意，對於某些個人資料的收集和處理活動，我們可能會將您的個人資料傳輸到臺灣以外的地方，以促進本隱私聲明中描述的目的，其可能受適用的補充隱私聲明的約束。
如果您對此隱私聲明或 Philips 蒐集、處理及利用您個人資料的方式有任何疑問，請透過客戶服務中心電話:0800-231-099 聯絡我們。
其他國家
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如果您受以下國家/地區的隱私和個人資料保護法的約束，請按以下提供的鏈接：
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