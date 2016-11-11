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Philips coordinated vulnerability disclosure Hall of Honors

Philips would like to recognize and thank all the researchers who have submitted a vulnerability report and cooperated with us. For those who want to be listed in our Hall of Honors we will list the first reporter of a new acknowledged vulnerability. Thanks to all for their participation, and have made a disclosure to us to help keep the internet and our customers and patients safe.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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