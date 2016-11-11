Philips coordinated vulnerability disclosure Hall of Honors

- Ahmed Ramzy (LinkedIn Profile: ARamzy05)
- Billy Rios (Twitter: xssniper)
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- Mike Ahmadi (eMail: [email protected]; Twitter: GraniteKey)
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- Kirk Davis (Twitter: NetSecGuru)
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- Shawn Merdinger
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- Indranil Roy (@itsmeroy2012)
- Muhammed Ashmil
- Jonathan Bouman (URL: Protozoan.nl)
- Joost Bakker (URL: bovenij.nl; ziekenhuis)
- Mohamed Yousif
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- Dhanaranjana Duranga Weerasinghe (LinkedIn profile: dhanaranjana-duranga-15334211b)
- Hassy Vinod
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- Pengli Wang (eMail: [email protected])
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- Manish Kumar (LinkedIn profile: manishkumarofficially)
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- Abdul Ghaffar Afzal (Facebook: abdulghaffar.afzal)
- Mehmet Can GÜNEŞ (Twitter: mehmetcangunes)
- Arunim Shukla (Instagram: arunimshukla?igshid=1t097miek3ggk)
- Alex Gorshkov (LinkedIn profile: gorsh)
- Ritik Chaddha (Twitter: RitikChaddha)
- Erik Wynter (Twitter: wyntererik)
- Ayan Saha (LinkedIn profile: ayansaha23)
- Anirudh Makkar (LinkedIn profile: anirudh-makkar-293548118)
- Alexey Dorogin (Twitter: travgen)
- Oussama Kasmi (Twitter : 0Oussama00)
- Naveen Kumar (LinkedIn profile: naveen-kumar-8ba517190)
- Pritam Dash (LinkedIn profile: pritam-dash-116931171)
- Nitin Kumar Saini (LinkedIn profile: nitin-saini-b58058bb))
- Prerit Pathak (LinkedIn profile: preritpathak)
- Julian Suleder, Nils Emmerich, Birk Kauer of ERNW Research GmbH, Dr. Oliver Matula of ERNW Enno, and Rey Netzwerke GmbH reported these vulnerabilities to the Federal Office for Information Security (BSI), Germany, in the context of the BSI project ManiMed (Manipulation of medical devices)
- Brijesh Pandya (LinkedIn profile: brijesh-pandya-14666832)
- Bipul Jaiswal (LinkedIn profile: bipul-jaiswal-167220191)
- Aman Mahendra (Twitter: amanmahendra_)
- Yosri Debaibi (LinkedIn profile: yosri-debaibi-b1b33813b)
- Souvik Mondal (LinkedIn profile: souvik-mondal-8b3a0a1b3)
- Gustavo Fantinel (LinkedIn profile: gustavo-fantinel)
- Philippe Delteil (LinkedIn profile: philippe-delteil ; Twitter: philippedelteil)
- Sadik Shaikh (LinkedIn profile: sadikshaikh)
- Taha Bıyıklı (LinkedIn profile: tahabykl; Twitter: tahabykl)
- Steffin Stanly (Twitter: 0x00Stevv)
- Santosh Bobade (LinkedIn profile: santosh-bobade-531094192; Twitter: Santosh88267387)
- Vikas Srivastava, INDIA (LinkedIn profile: 007vikaxh)
- Mustafa Diaa - @c0brabaghdad1
- Tony Marcel Nasr (LinkedIn profile: tony-nasr)
- Gourab Sadhukhan (LinkedIn profile: gourab-sadhukhan-71158216a)
- Rajnish Kumar Gupta (LinkedIn profile: geekyrajnish)
- Cankat Çakmak (@canmustdie)
- Goonjeta Malhotra (Twitter: battleangel09)
- Akash Sebastian (Twitter: akashseb)
- Vinayak Chaturvedi (LinkedIn profile: vinayak-chaturvedi-348b071a1)
- Alisha Sheikh (LinkedIn profile: alisha-sheikh-96059615a)
- Ahmed Salah Abdalhfaz (LinkedIn profile: ahmed-salah-abdalhfaz-5629111b7)
- Mansoor Rangwala (LinkedIn profile: mansoor-rangwala-cyberhumans)
- Sanem Sudheendra (LinkedIn profile: sanem-sudheendra-417888191)
- hoggervr (South Africa) (LinkedIn profile: hoggervr-tech)
- Srinivasa Murthy (LinkedIn profile: srinivasa-murthy-040aba21)
- Geert Wouter de Vries (LinkedIn profile: wouterdev)
- Rijat Sharma (LinkedIn profile: ritaj-sharma-578997199)
- Harinder Singh (LinkedIn profile: lambardar)
- Jebarson Immanuel (LinkedIn profile: jebarson-immanuel-5000501b3)
- Jean GEORGE – CHU UCL Namur – Nuclear medicine department reported these vulnerabilities to Philips
- Damian Gambacorta (LinkedIn profile: dgambacorta)
- Rohit Kumar (LinkedIn profile: rohitkumar384)
- Sahil Dari (LinkedIn profile: sahildari)
- Aswin Reji (LinkedIn profile: aswin-reji)
- Daniel Blindu (LinkedIn profile: eblindudaniel)
- Maksym Bendeberia (LinkedIn profile: max-websafety-ninja)
- Chippa Vijay Kumar (Twitter: vijay922)
- Siddharth Parashar (LinkedIn profile: siddharth-parashar-b2a21b1b5)
- Rishabh Kumar Singh (@rsbarsania)
- Ved Prabhu (LinkedIn profile: prabhuved)
- Devang Agrawal (LinkedIn profile: devang-agrawal-18239b172)
- Shubham Panchal (LinkedIn profile: shubham-panchal-636744161)
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- Muhammad Imran (Twitter: s41n1k)
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- Karan Rathod (LinkedIn profile: karan-rathod-35aa951b1)
- Vinayak Sakhare (LinkedIn profile: vinayak-sakhare-63b343119)
- Adwiteeya Agrawal (Linkedin Profile: adwiteeyaagrawal)
- Meet Narkhede (LinkedIn profile: meet-narkhede-1440a0221)
- Satyam Singh (LinkedIn profile: satyam-singh-893306221)
- Kunal Pandey
- Krishna Agarwal (LinkedIn profile: Kr1shna4garwal)
- Kyrillos Reyad (LinkedIn profile: kyrillos-reyad-54120b19a)
- Shlok Kumar (PPHR34K)
- Fat Selimi
- Martin van Wingerden (https://www.linkedin.com/in/martinvw/)
- Praveen Mali "PMMALI" (https://www.linkedin.com/in/praveen-mali/)
- Shubham Patil (LinkedIn profile: shubham-patil-657461112)
- Ivo Abreu, https://www.linkedin.com/in/ivoaabreu/
If you are interested in Coordinated Vulnerability Disclosure (Responsible Disclosure) of product vulnerabilities, you can learn more by following this link:
Last updated 31 December 2025