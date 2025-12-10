Obavijest o privatnosti tvrtke Philips

Posljednja izmjena: listopad 2025.
Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Obavijesti o privatnosti ili u drugim obavijestima o privatnosti specifičnim za proizvod ili uslugu, tvrtka Philips koja određuje svrhe i sredstva obrade vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu "voditelj obrade" vaših osobnih podataka ili ekvivalentna uloga prema važećem zakonu o zaštiti podataka) je Philips International B.V.
Poštanska adresa:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Ako želite saznati više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, samo odaberite bilo koju od sljedećih aktivnosti kako biste saznali. Imajte na umu da neke od ovdje navedenih aktivnosti možda neće biti relevantne za vas na temelju zemlje u kojoj se nalazite.
Imajte na umu da, osim ako nam nisu potrebni vaši osobni podaci za usklađivanje sa zakonima i propisima, niste nam dužni dostaviti svoje osobne podatke. Naravno, ako odlučite da to ne učinite, u mnogim slučajevima nećemo vam moći pružiti proizvode ili usluge koje ste zatražili ili odgovoriti na zahtjeve koje možda imate.
Ovisno o našem razlogu obrade vaših osobnih podataka i važećim zakonima, imate određena prava na svoje osobne podatke. Ovdje vas želimo upoznati s tim pravima na privatnost. PImajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti vaša prava na privatnost, na primjer, kada je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu tvrtke Philips od pravnih zahtjeva ili kada je vaš zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, posebno zbog ponavljajućeg karaktera.U tvrtki Philips nastojimo vam dati kontrolu nad vašim osobnim podacima. Stoga, ovisno o aktivnosti, možete sami kontrolirati svoje osobne podatke i ostvariti svoja prava i izbore na privatnost, na primjer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmjenom ili brisanjem svojih osobnih podataka ili otkazivanjem pretplate na naše promotivne komunikacije putem gumba za otkazivanje pretplate (poveznice) koji se nalazi na dnu naših promotivnih komunikacija. Ako koristite naše mobilne aplikacije, možete jednostavno promijeniti status pristanka koji se odnosi na obradu vaših osobnih podataka u kontekstu aplikacije, pristupom postavkama privatnosti u samoj aplikaciji. U svim ostalim slučajevima, kako biste ostvarili svoja prava na privatnost, podnijeli pritužbu na privatnost ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem našeg obrasca za kontakt za privatnost. Potrudit ćemo se odgovoriti na vaš zahtjev na vrijeme i besplatno. U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što postupite po vašem zahtjevu. Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu nadležnom za vašu zemlju ili regiju.
Ovisno o našem razlogu obrade vaših osobnih podataka i važećim zakonima, imate određena prava na svoje osobne podatke. Ovdje vas želimo upoznati s tim pravima na privatnost.
PImajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti vaša prava na privatnost, na primjer, kada je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu tvrtke Philips od pravnih zahtjeva ili kada je vaš zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, posebno zbog ponavljajućeg karaktera.U tvrtki Philips nastojimo vam dati kontrolu nad vašim osobnim podacima. Stoga, ovisno o aktivnosti, možete sami kontrolirati svoje osobne podatke i ostvariti svoja prava i izbore na privatnost, na primjer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmjenom ili brisanjem svojih osobnih podataka ili otkazivanjem pretplate na naše promotivne komunikacije putem gumba za otkazivanje pretplate (poveznice) koji se nalazi na dnu naših promotivnih komunikacija. Ako koristite naše mobilne aplikacije, možete jednostavno promijeniti status pristanka koji se odnosi na obradu vaših osobnih podataka u kontekstu aplikacije, pristupom postavkama privatnosti u samoj aplikaciji.
U svim ostalim slučajevima, kako biste ostvarili svoja prava na privatnost, podnijeli pritužbu na privatnost ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem našeg obrasca za kontakt za privatnost.
Potrudit ćemo se odgovoriti na vaš zahtjev na vrijeme i besplatno. U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što postupite po vašem zahtjevu. Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu nadležnom za vašu zemlju ili regiju.
Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti, ovo su kategorije trećih strana s kojima možemo dijeliti vaše osobne podatke:
Osobne podatke brišemo kada više nisu potrebni za svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti.
U svakom slučaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti o privatnosti, kriteriji koje koristimo za odlučivanje o razdobljima zadržavanja uključuju: (i) trebaju li nam vaši osobni podaci kako bismo zaštitili naš legitimni interes, izvršili ugovor kojem podliježete ili odgovorili na vaša pitanja ili vam pružili potrebnu uslugu ili podršku; (ii) postoji li zakonska obveza kojoj podliježemo; ili (iii) je li zadržavanje preporučljivo u svjetlu našeg pravnog položaja (kao što je u vezi s primjenjivim rokovima zastare, parnicama ili regulatornim istragama).
Ako podliježete zakonima o privatnosti i zaštiti podataka bilo koje od dolje navedenih zemalja, uz pojedinosti navedene u općim odjeljcima ove Obavijesti o privatnosti primjenjuju se sljedeće informacije. U slučaju sukoba, prednost će imati informacije o privatnosti specifične za zemlju.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.