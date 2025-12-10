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OBAVIJEST O PRIVATNOSTI TVRTKE PHILIPS

Obavijest o privatnosti tvrtke Philips


Posljednja izmjena: listopad 2025.

Uvod I područje primjene

 
  • Uvod I područje primjene
  • Tko smo mi
  • Kako koristimo vaše osobne podatke
  • Globalni odjeljak
  • Podaci o privatnosti specifični za zemlju

Uvod i područje primjene

Ova obavijest o privatnosti govori vam tko smo, koje osobne podatke prikupljamo o vama, zašto ih prikupljamo i što radimo s njima.
Za potrebe ove Obavijesti o privatnosti, osobni podaci označavaju sve informacije ili skup informacija koje vas izravno ili neizravno identificiraju, kao što su vaše ime, e-pošta ili telefonski broj.
Ova Obavijest o privatnosti pokriva način na koji postupamo  s vašim osobnim podacima kada komunicirate s nama u svojstvu potrošača, poslovnog kupca, dobavljača, poslovnog partnera, kandidata, posjetitelja, sudionika istraživanja, dioničara ili druge osobe koja je u poslovnom odnosu s nama.Odvojite trenutak da se upoznate s ovom Obavijesti o privatnosti.

Za više informacija o našim praksama zaštite privatnosti posjetite našu stranicu o privatnosti tvrtke Philips.

Tko smo mi


Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Obavijesti o privatnosti ili u drugim obavijestima o privatnosti specifičnim za proizvod ili uslugu, tvrtka Philips koja određuje svrhe i sredstva obrade vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu "voditelj obrade" vaših osobnih podataka ili ekvivalentna uloga prema važećem zakonu o zaštiti podataka) je Philips International B.V.

Poštanska adresa:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

Kako koristimo vaše osobne podatke


Ako želite saznati više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, samo odaberite bilo koju od sljedećih aktivnosti kako biste saznali. Imajte na umu da neke od ovdje navedenih aktivnosti možda neće biti relevantne za vas na temelju zemlje u kojoj se nalazite.

GLOBALNI ODJELJAK


Imajte na umu da, osim ako nam nisu potrebni vaši osobni podaci za usklađivanje sa zakonima i propisima, niste nam dužni dostaviti svoje osobne podatke. Naravno, ako odlučite da to ne učinite, u mnogim slučajevima nećemo vam moći pružiti proizvode ili usluge koje ste zatražili ili odgovoriti na zahtjeve koje možda imate.

Kako štitimo vaše osobne podatke

Koristimo organizacijske, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, uzimajući u obzir prirodu osobnih podataka i obradu, kao i potencijalne prijetnje. Nastojimo uvijek osigurati sigurnost vaših osobnih podataka primjenom odgovarajućih praksi upravljanja kao što su:
 
  • Provodimo stroge sigurnosne mjere kako bismo spriječili curenje, uništenje, gubitak, izmjenu ili zlouporabu osobnih podataka.
  • Ograničavamo pristup bazama podataka osobnih podataka kako bismo njima upravljali u sigurnom okruženju.
  • Redovito provodimo edukacije, edukacije i aktivnosti podizanja svijesti naših zaposlenika o važnosti zaštite osobnih podataka te pružamo potreban i odgovarajući nadzor.

 

Neprestano radimo na poboljšanju ovih mjera kako bismo zaštitili vaše osobne podatke.

Kako prenosimo vaše osobne podatke između zemalja
 

Zbog naše globalne prirode, vaši osobni podaci mogu se prenijeti tvrtkama povezanima s Philipsom ili pouzdanim trećim stranama tvrtke Philips diljem svijeta ili im mogu pristupiti. Naravno, kada to činimo, osiguravamo poštivanje zakona o prijenosu osobnih podataka između zemalja.


Vaša prava na privatnost

Ovisno o našem razlogu obrade vaših osobnih podataka i važećim zakonima, imate određena prava na svoje osobne podatke. Ovdje vas želimo upoznati s tim pravima na privatnost.

  • Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima. Možete od nas zatražiti kopije ili informacije o osobnim podacima koje obrađujemo o vama.
  • Imate pravo na ispravak svojih osobnih podataka. Ako smatrate da su osobni podaci koje obrađujemo o vama netočni, možete zatražiti da ih ispravimo ili ispravimo. Ako želite da ispravimo vaše osobne podatke, recite nam što smatrate netočnim i objasnite nam kako bismo to trebali ispraviti.
  • Imate pravo izbrisati svoje osobne podatke. Možete zatražiti od nas da izbrišemo osobne podatke koje obrađujemo o vama. Imajte na umu da mogu postojati slučajevi (na primjer, kada smo zakonski obvezni čuvati vaše osobne podatke) u kojima možda nećemo moći izbrisati vaše osobne podatke.
  • Imate pravo na prenosivost podataka. Možete zatražiti da podatke o vama (koje ste nam izravno dali) prenesemo vama ili drugoj organizaciji po vašem izboru. Imajte na umu da se ovo pravo primjenjuje samo u određenim okolnostima (na primjer, ako vaše osobne podatke obrađujemo automatiziranim sredstvima i na temelju vašeg pristanka).
  • Imate pravo ograničiti našu obradu vaših osobnih podataka. To znači da u određenim okolnostima možete zatražiti od nas da ograničimo način na koji koristimo vaše osobne podatke.
  • Imate pravo prigovora na našu obradu vaših osobnih podataka. To znači da se u određenim okolnostima možete usprotiviti obradi vaših osobnih podataka, koju provodimo.

 

PImajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti vaša prava na privatnost, na primjer, kada je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu tvrtke Philips od pravnih zahtjeva ili kada je vaš zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, posebno zbog ponavljajućeg karaktera.U tvrtki Philips nastojimo vam dati kontrolu nad vašim osobnim podacima. Stoga, ovisno o aktivnosti, možete sami kontrolirati svoje osobne podatke i ostvariti svoja prava i izbore na privatnost, na primjer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmjenom ili brisanjem svojih osobnih podataka ili otkazivanjem pretplate na naše promotivne komunikacije putem gumba za otkazivanje pretplate (poveznice) koji se nalazi na dnu naših promotivnih komunikacija. Ako koristite naše mobilne aplikacije, možete jednostavno promijeniti status pristanka koji se odnosi na obradu vaših osobnih podataka u kontekstu aplikacije, pristupom postavkama privatnosti u samoj aplikaciji.

 

U svim ostalim slučajevima, kako biste ostvarili svoja prava na privatnost, podnijeli pritužbu na privatnost ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem našeg obrasca za kontakt za privatnost.

 

Potrudit ćemo se odgovoriti na vaš zahtjev na vrijeme i besplatno. U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što postupite po vašem zahtjevu.  Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu nadležnom za vašu zemlju ili regiju.


S kim dijelimo vaše osobne podatke


Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti, ovo su kategorije trećih strana s kojima možemo dijeliti vaše osobne podatke:
 

  •  Naše tvrtke povezane s Philipsom. Zbog naše globalne prirode, vaši osobni podaci mogu se otkriti drugim tvrtkama povezanima s Philipsom. Naravno, pobrinut ćemo se da pristup vašim osobnim podacima bude odobren na temelju potrebe za znanjem.
  • Naši pružatelji usluga. Možemo surađivati s pružateljima usluga trećih strana (npr. pružateljima IT usluga, pružateljima korisničkih usluga) i zatražiti od njih da izvrše određene radnje obrade u naše ime, kao što je pohranjivanje osobnih podataka. Kada to činimo, osiguravamo da su ti pružatelji usluga ugovorno obvezni da ne koriste vaše osobne podatke u svrhe koje nisu one koje smo zatražili ili koje zahtijeva zakon.
  • Naši poslovni partneri: ponekad se možemo udružiti s našim poslovnim partnerima kako bismo vam pružili usluge i u tom kontekstu možemo s njima podijeliti vaše osobne podatke. Na primjer, ako kupite proizvod u našoj e-trgovini, dijelimo vaše podatke s pružateljima usluga plaćanja radi obrade plaćanja.
  • Treće strane u vezi s korporativnim transakcijama: ponekad možemo biti uključeni u spajanje, akviziciju, stečaj, zajedničko ulaganje, reorganizaciju, prodaju imovine ili drugo raspolaganje cijelim ili bilo kojim dijelom našeg poslovanja, imovine ili dionica. U tim slučajevima možemo podijeliti vaše osobne podatke s trećom stranom koja je uključena u tu korporativnu transakciju.
  • Ostalo: iz pravnih razloga također možemo dijeliti vaše osobne podatke s drugima (kao što su javna i državna tijela, profesionalni savjetnici) ako utvrdimo da su pristup, upotreba, očuvanje ili otkrivanje vaših osobnih podataka potrebni za: 1) poštivanje važećih zakona i propisa ili provedivih vladinih zahtjeva; 2) istražiti, spriječiti ili poduzeti radnje u vezi sa sumnjivim ili stvarnim nezakonitim aktivnostima ili pomoći vladinim agencijama za provedbu zakona; 3) provoditi naše uvjete i odredbe s vama; 4) istražiti i braniti se od bilo kakvih tvrdnji ili navoda; 5) zaštititi sigurnost ili integritet naših usluga; 6) ostvarivanje ili zaštita prava i sigurnosti tvrtke Philips, naših kupaca, osoblja ili drugih tvrtki Philips.


Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke


Osobne podatke brišemo kada više nisu potrebni za svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti.

U svakom slučaju,  osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti o privatnosti, kriteriji koje koristimo za odlučivanje o razdobljima zadržavanja uključuju: (i) trebaju li nam vaši osobni podaci kako bismo zaštitili naš legitimni interes, izvršili ugovor kojem podliježete ili odgovorili na vaša pitanja ili vam pružili potrebnu uslugu ili podršku; (ii) postoji li zakonska obveza kojoj podliježemo; ili (iii) je li zadržavanje preporučljivo u svjetlu našeg pravnog položaja (kao što je u vezi s primjenjivim rokovima zastare, parnicama ili regulatornim istragama).

PODACI O PRIVATNOSTI SPECIFIČNI ZA ZEMLJU


Ako podliježete zakonima o privatnosti i zaštiti podataka bilo koje od dolje navedenih zemalja, uz pojedinosti navedene u općim odjeljcima ove Obavijesti o privatnosti primjenjuju se sljedeće informacije. U slučaju sukoba, prednost će imati informacije o privatnosti specifične za zemlju.

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