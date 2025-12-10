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PHILIPSI PRIVAATSUSTEATIS

Philipsi privaatsusteatis


Viimati muudetud oktoobril 2025

Philipsi privaatsusteatis lühidalt

 
  • Sissejuhatus ja reguleerimisala
  • Kes me oleme
  • Kuidas me teie isikuandmeid kasutame
  • Ülemaailmne sektsioon
  • Riigipõhine privaatsusteave

Sissejuhatus ja reguleerimisala

See privaatsusteatis ütleb teile, kes me oleme, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme. Selle privaatsusteatise tähenduses on isikuandmed igasugune teave või teabekogum, mis teid otseselt või kaudselt tuvastab, näiteks teie nimi, e-posti aadress või telefoninumber. See privaatsusteatis hõlmab seda, kuidas me käsitleme  teie isikuandmeid, kui suhtlete meiega tarbija, ärikliendi, tarnija, äripartneri, kandidaadi, külastaja, uuringus osaleja, aktsionäri või muu isikuna, kellel on meiega ärisuhe.Palun leidke hetk, et tutvuda selle privaatsusteatisega.
Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate meie Philipsi privaatsuslehelt.

Kes me oleme


Kui käesolevas privaatsusteatises või muudes toote- või teenusepõhistes privaatsusteatistes ei ole sätestatud teisiti, on Philipsi ettevõte, kes määrab kindlaks teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (edaspidi teie isikuandmete vastutav töötleja või samaväärne roll kohaldatava andmekaitseseaduse alusel), Philipsi International B.V.

Postal address:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame


Kui soovite rohkem teada saada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, valige selle väljaselgitamiseks mõni järgmistest tegevustest. Pange tähele, et mõned siin loetletud tegevused ei pruugi teie asukohariigi tõttu teie jaoks asjakohased olla.

ÜLEMAAILMNE SEKTSIOON


Pidage meeles, et kui me ei vaja teie isikuandmeid seaduste ja määruste järgimiseks, ei ole te kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Muidugi, kui otsustate seda mitte teha, ei saa me paljudel juhtudel pakkuda teile soovitud tooteid või teenuseid ega vastata teie taotlustele.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme? 


Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, võttes arvesse isikuandmete olemust ja töötlemist ning võimalikke ohte. Püüame alati tagada teie isikuandmete turvalisuse, rakendades asjakohaseid haldustavasid, näiteks:
 
  • Rakendame rangeid turvameetmeid, et vältida isikuandmete lekkimist, hävitamist, kaotsiminekut, muutmist või väärkasutamist.
  • Piirame juurdepääsu isikuandmete andmebaasidele, et hallata neid turvalises keskkonnas.
  • Viime oma töötajatele regulaarselt läbi koolitusi, koolitusi ja teadlikkuse tõstmise tegevusi isikuandmete kaitse tähtsuse kohta ning tagame vajalikku ja asjakohast järelevalvet.

 

Töötame pidevalt nende meetmete täiustamise nimel, et aidata teie isikuandmeid kaitsta.


Kuidas me edastame teie isikuandmeid riikide vahel 


Meie globaalse olemuse tõttu võidakse teie isikuandmeid edastada Philipsi sidusettevõtetele või Philipsi usaldusväärsetele kolmandatele isikutele üle kogu maailma või neile juurde pääseda. Loomulikult tagame seda tehes isikuandmete riikidevahelist edastamist käsitlevate seaduste järgimise.


Teie privaatsusõigused

Sõltuvalt teie isikuandmete töötlemise põhjusest ja kohaldatavatest seadustest on teil oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Siinkohal tahame teid teavitada nendest privaatsusõigustest.

 

  • Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega. Võite küsida meilt koopiaid või teavet isikuandmete kohta, mida me teie kohta töötleme. 
  • Teil on õigus oma isikuandmeid parandada. Kui arvate, et teie kohta töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed, võite paluda meil neid parandada või parandada. Kui soovite, et me teie isikuandmeid parandaksime, öelge meile, mis on teie arvates ebatäpne, ja selgitage meile, kuidas peaksime neid parandama.
  • Teil on õigus oma isikuandmed kustutada. Võite paluda meil kustutada isikuandmed, mida me teie kohta töötleme. Pidage meeles, et võib esineda juhtumeid (näiteks kui meil on seaduslik kohustus teie isikuandmeid säilitada), kus meil ei pruugi olla võimalik teie isikuandmeid kustutada. 
  • Teil on õigus andmete ülekantavusele. Võite paluda meil edastada teie kohta käiv teave (mille olete meile otse andnud) teile või mõnele muule teie valitud organisatsioonile. Pidage meeles, et see õigus kehtib ainult teatud asjaoludel (näiteks kui töötleme teie isikuandmeid automatiseeritud vahenditega ja teie nõusoleku alusel).
  • Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See tähendab, et teatud tingimustel võite paluda meil piirata seda, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. 
  • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. See tähendab, et teatud tingimustel võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mida me teostame.

 

Pidage meeles, et võib esineda olukordi, kus meil on õigus teie privaatsusõigusi keelata või piirata, näiteks kui see on vajalik Philipsi õiguslike nõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, eelkõige selle korduva iseloomu tõttu.

 

Philipsi eesmärk on anda teile kontroll oma isikuandmete üle. Seetõttu saate olenevalt tegevusest oma isikuandmeid ise kontrollida ning kasutada oma privaatsusõigusi ja valikuid, näiteks logides sisse oma Philipsi kontole ja värskendades, muutes või kustutades oma isikuandmeid või tühistades meie reklaamteadete tellimuse, kasutades meie reklaamteadete allosas olevat tellimuse tühistamise nuppu (linki). Kui kasutate meie mobiilirakendusi, saate hõlpsasti muuta oma nõusoleku olekut, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega rakenduse kontekstis, avades rakenduse enda privaatsusseaded. 

 

Kõikidel muudel juhtudel võite oma privaatsusõiguste kasutamiseks, privaatsuskaebuse esitamiseks või meie andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks meiega ühendust võtta meie privaatsuse kontaktivormi kaudu.

 
Anname endast parima, et vastata teie taotlusele õigeaegselt ja tasuta. Teatud juhtudel võime paluda teil enne taotluse täitmist oma isikut kinnitada. Muidugi, kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme teie taotlust käsitlenud, võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele.

Kellega me teie isikuandmeid jagame 


Kui käesolevas teatises ei ole sätestatud teisiti, on need kolmandate isikute kategooriad, kellega võime teie isikuandmeid jagada:
 
  • Meie Philipsi sidusettevõtted. Meie ülemaailmse olemuse tõttu võidakse teie isikuandmeid avaldada teistele Philipsi sidusettevõtetele. Loomulikult tagame, et juurdepääs teie isikuandmetele antakse teadmisvajaduse alusel. 
  • Meie teenusepakkujad. Võime suhelda kolmandatest isikutest teenusepakkujatega (nt IT-teenuse pakkujad, klienditeeninduse pakkujad) ja paluda neil teha meie nimel teatud töötlemistoiminguid, näiteks säilitada isikuandmeid. Seda tehes tagame, et need teenusepakkujad on lepinguliselt kohustatud mitte kasutama teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui need, mida me nõuame või mida seadus nõuab.
  • Meie äripartnerid: mõnikord võime teha koostööd oma äripartneritega, et pakkuda teile teenuseid, ja sellega seoses võime jagada teie isikuandmeid nendega. Näiteks kui ostate toote meie e-poest, jagame teie teavet makseteenuse pakkujatega maksete töötlemiseks. 
  • Kolmandad isikud seoses korporatiivsete tehingutega: mõnikord võime olla seotud ühinemise, omandamise, pankroti, ühisettevõtte, reorganiseerimise, varade müügi või muu oma ettevõtte, varade või aktsiate või nende osa käsutamisega. Sellistel juhtudel võime jagada teie isikuandmeid selle korporatiivse tehinguga seotud kolmanda osapoolega. 
  • Muud: õiguslikel põhjustel võime jagada teie isikuandmeid ka teistega (nt riigi- ja valitsusasutused, professionaalsed nõustajad), kui leiame, et juurdepääs teie isikuandmetele, nende kasutamine, säilitamine või avaldamine on vajalik, et: 1) järgida kohaldatavaid seadusi ja määrusi või täitmisele pööratavaid riiklikke taotlusi; 2) uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega või abistada valitsuse õiguskaitseorganeid; 3) jõustada teiega meie tingimusi; 4) uurida ja kaitsta end mis tahes väidete või väidete eest; 5) kaitsta meie teenuste turvalisust või terviklikkust; 6) teostada või kaitsta Philipsi, meie Philipsi klientide, personali või teiste õigusi ja turvalisust.


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame 


Kustutame isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel.


Igal juhul,  kui käesolevas privaatsusteatises ei ole märgitud teisiti, on säilitamistähtaegade otsustamiseks järgmised kriteeriumid: (i) kas vajame teie isikuandmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks, teie suhtes kehtiva lepingu täitmiseks või teie küsimustele vastamiseks või teile vajaliku teenuse või toe pakkumiseks; (ii) kas meil on juriidiline kohustus; või (iii) kas säilitamine on meie õiguslikku olukorda arvestades soovitatav (näiteks seoses kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega).

RIIGIPÕHINE PRIVAATSUSTEAVE


Kui teie suhtes kehtivad mõne allpool loetletud riigi privaatsus- ja andmekaitseseadused, kehtib lisaks selle privaatsusteatise üldistes jaotistes toodud üksikasjadele ka järgmine teave. Konflikti korral on ülimuslik riigipõhine privaatsusteave.

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