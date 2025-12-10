Philipsi privaatsusteatis

Viimati muudetud oktoobril 2025
See privaatsusteatis ütleb teile, kes me oleme, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme. Selle privaatsusteatise tähenduses on isikuandmed igasugune teave või teabekogum, mis teid otseselt või kaudselt tuvastab, näiteks teie nimi, e-posti aadress või telefoninumber. See privaatsusteatis hõlmab seda, kuidas me käsitleme teie isikuandmeid, kui suhtlete meiega tarbija, ärikliendi, tarnija, äripartneri, kandidaadi, külastaja, uuringus osaleja, aktsionäri või muu isikuna, kellel on meiega ärisuhe.Palun leidke hetk, et tutvuda selle privaatsusteatisega.
Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate meie Philipsi privaatsuslehelt.
Kui käesolevas privaatsusteatises või muudes toote- või teenusepõhistes privaatsusteatistes ei ole sätestatud teisiti, on Philipsi ettevõte, kes määrab kindlaks teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (edaspidi teie isikuandmete vastutav töötleja või samaväärne roll kohaldatava andmekaitseseaduse alusel), Philipsi International B.V.
Postal address:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Kui soovite rohkem teada saada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, valige selle väljaselgitamiseks mõni järgmistest tegevustest. Pange tähele, et mõned siin loetletud tegevused ei pruugi teie asukohariigi tõttu teie jaoks asjakohased olla.
Pidage meeles, et kui me ei vaja teie isikuandmeid seaduste ja määruste järgimiseks, ei ole te kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Muidugi, kui otsustate seda mitte teha, ei saa me paljudel juhtudel pakkuda teile soovitud tooteid või teenuseid ega vastata teie taotlustele.
Töötame pidevalt nende meetmete täiustamise nimel, et aidata teie isikuandmeid kaitsta.
Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, võttes arvesse isikuandmete olemust ja töötlemist ning võimalikke ohte. Püüame alati tagada teie isikuandmete turvalisuse, rakendades asjakohaseid haldustavasid, näiteks:
Töötame pidevalt nende meetmete täiustamise nimel, et aidata teie isikuandmeid kaitsta.
Meie globaalse olemuse tõttu võidakse teie isikuandmeid edastada Philipsi sidusettevõtetele või Philipsi usaldusväärsetele kolmandatele isikutele üle kogu maailma või neile juurde pääseda. Loomulikult tagame seda tehes isikuandmete riikidevahelist edastamist käsitlevate seaduste järgimise.
Sõltuvalt teie isikuandmete töötlemise põhjusest ja kohaldatavatest seadustest on teil oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Siinkohal tahame teid teavitada nendest privaatsusõigustest. Pidage meeles, et võib esineda olukordi, kus meil on õigus teie privaatsusõigusi keelata või piirata, näiteks kui see on vajalik Philipsi õiguslike nõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, eelkõige selle korduva iseloomu tõttu. Philipsi eesmärk on anda teile kontroll oma isikuandmete üle. Seetõttu saate olenevalt tegevusest oma isikuandmeid ise kontrollida ning kasutada oma privaatsusõigusi ja valikuid, näiteks logides sisse oma Philipsi kontole ja värskendades, muutes või kustutades oma isikuandmeid või tühistades meie reklaamteadete tellimuse, kasutades meie reklaamteadete allosas olevat tellimuse tühistamise nuppu (linki). Kui kasutate meie mobiilirakendusi, saate hõlpsasti muuta oma nõusoleku olekut, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega rakenduse kontekstis, avades rakenduse enda privaatsusseaded. Kõikidel muudel juhtudel võite oma privaatsusõiguste kasutamiseks, privaatsuskaebuse esitamiseks või meie andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks meiega ühendust võtta meie privaatsuse kontaktivormi kaudu.
Anname endast parima, et vastata teie taotlusele õigeaegselt ja tasuta. Teatud juhtudel võime paluda teil enne taotluse täitmist oma isikut kinnitada. Muidugi, kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme teie taotlust käsitlenud, võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele.
Sõltuvalt teie isikuandmete töötlemise põhjusest ja kohaldatavatest seadustest on teil oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Siinkohal tahame teid teavitada nendest privaatsusõigustest.
Pidage meeles, et võib esineda olukordi, kus meil on õigus teie privaatsusõigusi keelata või piirata, näiteks kui see on vajalik Philipsi õiguslike nõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, eelkõige selle korduva iseloomu tõttu.
Philipsi eesmärk on anda teile kontroll oma isikuandmete üle. Seetõttu saate olenevalt tegevusest oma isikuandmeid ise kontrollida ning kasutada oma privaatsusõigusi ja valikuid, näiteks logides sisse oma Philipsi kontole ja värskendades, muutes või kustutades oma isikuandmeid või tühistades meie reklaamteadete tellimuse, kasutades meie reklaamteadete allosas olevat tellimuse tühistamise nuppu (linki). Kui kasutate meie mobiilirakendusi, saate hõlpsasti muuta oma nõusoleku olekut, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega rakenduse kontekstis, avades rakenduse enda privaatsusseaded.
Kõikidel muudel juhtudel võite oma privaatsusõiguste kasutamiseks, privaatsuskaebuse esitamiseks või meie andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks meiega ühendust võtta meie privaatsuse kontaktivormi kaudu.
Kui käesolevas teatises ei ole sätestatud teisiti, on need kolmandate isikute kategooriad, kellega võime teie isikuandmeid jagada:
Kustutame isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel.
Igal juhul, kui käesolevas privaatsusteatises ei ole märgitud teisiti, on säilitamistähtaegade otsustamiseks järgmised kriteeriumid: (i) kas vajame teie isikuandmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks, teie suhtes kehtiva lepingu täitmiseks või teie küsimustele vastamiseks või teile vajaliku teenuse või toe pakkumiseks; (ii) kas meil on juriidiline kohustus; või (iii) kas säilitamine on meie õiguslikku olukorda arvestades soovitatav (näiteks seoses kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega).
Kui teie suhtes kehtivad mõne allpool loetletud riigi privaatsus- ja andmekaitseseadused, kehtib lisaks selle privaatsusteatise üldistes jaotistes toodud üksikasjadele ka järgmine teave. Konflikti korral on ülimuslik riigipõhine privaatsusteave.
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