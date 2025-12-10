Paskutinį kartą keista 2025 m. spalis.
Jei šiame Privatumo pranešime ar kituose su konkrečiais produktais ar paslauga susijusiuose privatumo pranešimuose nenurodyta kitaip, "Philips" įmonė, kuri nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (toliau – jūsų asmens duomenų "valdytojas" arba lygiavertis vaidmuo pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus), yra "Philips International B.V.".
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)Prinses Irenestraat 59 1077 WV AmsterdamNetherlands
Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, tiesiog pasirinkite bet kurią iš toliau nurodytų veiklų, kad sužinotumėte. Atminkite, kad kai kurios čia išvardytos veiklos rūšys gali būti jums neaktualios, atsižvelgiant į šalį, kurioje esate.
Atminkite, kad jei mums nereikia, kad jūsų asmens duomenys atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Žinoma, jei nuspręsite to nedaryti, daugeliu atvejų negalėsime jums suteikti jūsų pageidaujamų produktų ar paslaugų arba atsakyti į jūsų užklausas.
Atsižvelgiant į mūsų priežastį, dėl kurios tvarkome jūsų asmens duomenis, ir galiojančius įstatymus, jūs turite tam tikras teises į savo asmens duomenis. Čia norime jus supažindinti su šiomis privatumo teisėmis. Atminkite, kad gali būti situacijų, kai mes turime teisę paneigti arba apriboti jūsų privatumo teises, pavyzdžiui, kai būtina nustatyti, įgyvendinti ar apginti "Philips" nuo teisinių pretenzijų arba kai jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, ypač dėl jo pasikartojančio pobūdžio.Mes, "Philips", siekiame suteikti jums galimybę valdyti savo asmeninius duomenis. Todėl, priklausomai nuo veiklos, galite patys valdyti savo asmens duomenis ir naudotis savo privatumo teisėmis bei pasirinkimais, pavyzdžiui, prisijungdami prie savo "Philips" paskyros ir atnaujindami, keisdami ar ištrindami savo asmens duomenis arba atsisakydami mūsų reklaminių pranešimų prenumeratos naudodami prenumeratos atsisakymo mygtuką (nuorodą), esantį mūsų reklaminių pranešimų apačioje. Jei naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis, galite lengvai pakeisti savo sutikimo būseną, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu programėlės kontekste, pasiekdami privatumo nustatymus pačioje programėlėje. At Philips, we aim to give you control over your personal data. Therefore, depending on the activity, you can control your personal data and exercise your privacy rights and choices by yourself, for example by logging in to your Philips account and updating, modifying or deleting your personal data or by unsubscribing to our promotional communications by means of the unsubscribe button (link) included at the bottom of our promotional communications. If you are using our mobile applications, you can easily change your consent status relating to the processing of your personal data in the context of the app, by accessing privacy settings in the app itself. Visais kitais atvejais, norėdami pasinaudoti savo privatumo teisėmis, pateikti skundą dėl privatumo arba susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, galite susisiekti su mumis naudodami mūsų privatumo kontaktinę formą. Mes padarysime viską, ką galime, kad jūsų užklausa būtų atsakyta laiku ir nemokamai. Tam tikrais atvejais prieš imdamiesi veiksmų pagal jūsų prašymą galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. Žinoma, jei nesate patenkinti tuo, kaip mes išnagrinėjome jūsų užklausą, galite pateikti skundą priežiūros institucijai, kompetentingai jūsų šalyje ar regione.
Atsižvelgiant į mūsų priežastį, dėl kurios tvarkome jūsų asmens duomenis, ir galiojančius įstatymus, jūs turite tam tikras teises į savo asmens duomenis. Čia norime jus supažindinti su šiomis privatumo teisėmis.
Atminkite, kad gali būti situacijų, kai mes turime teisę paneigti arba apriboti jūsų privatumo teises, pavyzdžiui, kai būtina nustatyti, įgyvendinti ar apginti "Philips" nuo teisinių pretenzijų arba kai jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, ypač dėl jo pasikartojančio pobūdžio.Mes, "Philips", siekiame suteikti jums galimybę valdyti savo asmeninius duomenis. Todėl, priklausomai nuo veiklos, galite patys valdyti savo asmens duomenis ir naudotis savo privatumo teisėmis bei pasirinkimais, pavyzdžiui, prisijungdami prie savo "Philips" paskyros ir atnaujindami, keisdami ar ištrindami savo asmens duomenis arba atsisakydami mūsų reklaminių pranešimų prenumeratos naudodami prenumeratos atsisakymo mygtuką (nuorodą), esantį mūsų reklaminių pranešimų apačioje. Jei naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis, galite lengvai pakeisti savo sutikimo būseną, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu programėlės kontekste, pasiekdami privatumo nustatymus pačioje programėlėje.
At Philips, we aim to give you control over your personal data. Therefore, depending on the activity, you can control your personal data and exercise your privacy rights and choices by yourself, for example by logging in to your Philips account and updating, modifying or deleting your personal data or by unsubscribing to our promotional communications by means of the unsubscribe button (link) included at the bottom of our promotional communications. If you are using our mobile applications, you can easily change your consent status relating to the processing of your personal data in the context of the app, by accessing privacy settings in the app itself.
Visais kitais atvejais, norėdami pasinaudoti savo privatumo teisėmis, pateikti skundą dėl privatumo arba susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, galite susisiekti su mumis naudodami mūsų privatumo kontaktinę formą.
Mes padarysime viską, ką galime, kad jūsų užklausa būtų atsakyta laiku ir nemokamai. Tam tikrais atvejais prieš imdamiesi veiksmų pagal jūsų prašymą galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. Žinoma, jei nesate patenkinti tuo, kaip mes išnagrinėjome jūsų užklausą, galite pateikti skundą priežiūros institucijai, kompetentingai jūsų šalyje ar regione.
Jei šiame pranešime nenurodyta kitaip, tai yra trečiųjų šalių, su kuriomis galime dalytis jūsų asmens duomenimis, kategorijos:
Mes ištriname asmens duomenis, kai jie nebėra reikalingi šiame Privatumo pranešime aprašytiems tikslams.
Bet kokiu atveju, jei šiame Privatumo pranešime nenurodyta kitaip, kriterijai, kuriais vadovaujamės nustatydami saugojimo laikotarpius, yra šie: (i) ar mums reikia jūsų asmens duomenų, kad apsaugotume savo teisėtą interesą, įvykdytume jums taikomą sutartį arba atsakytume į jūsų klausimus, arba suteiktume jums reikiamą paslaugą ar palaikymą; (ii) ar yra teisinis įsipareigojimas, kuris mums taikomas; arba (iii) ar išlaikymas yra rekomenduojamas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į galiojančius senaties terminus, bylinėjimąsi ar reguliavimo tyrimus).
Jei jums taikomi bet kurios iš toliau išvardytų šalių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymai, be išsamios informacijos, pateiktos šio privatumo pranešimo bendruosiuose skyriuose, taikoma toliau nurodyta informacija. Kilus konfliktui, pirmenybė bus teikiama konkrečiai šaliai skirtai privatumo informacijai.
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