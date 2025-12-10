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"PHILIPS" PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 "Philips" privatumo pranešimas


Paskutinį kartą keista 2025 m. spalis.

Trumpas „Philips“ privatumo pranešimas

 
  • Įvadas ir taikymo sritis
  • Kas mes esame
  • Kaip naudojame jūsų asmens duomenis
  • Visuotinis skyrius
  • Konkrečios šalies privatumo informacija

Įvadas ir taikymo sritis


Šiame privatumo pranešime nurodoma, kas mes esame, kokius jūsų asmens duomenis renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Šiame Privatumo pranešime asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją ar informacijos rinkinį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja jus, pvz., jūsų vardą, el. pašto adresą ar telefono numerį. Šiame Privatumo pranešime aprašoma, kaip tvarkome  jūsų asmens duomenis, kai bendraujate su mumis kaip vartotojas, verslo klientas, tiekėjas, verslo partneris, kandidatas, lankytojas, tyrimo dalyvis, akcininkas ar kitas asmuo, turintis verslo santykių su mumis.Skirkite šiek tiek laiko susipažinti su šiuo Privatumo pranešimu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką, apsilankykite mūsų "Philips" privatumo puslapyje.

Kas mes esame


Jei šiame Privatumo pranešime ar kituose su konkrečiais produktais ar paslauga susijusiuose privatumo pranešimuose nenurodyta kitaip, "Philips" įmonė, kuri nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (toliau – jūsų asmens duomenų "valdytojas" arba lygiavertis vaidmuo pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus), yra "Philips International B.V.".

Pašto adresas:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)Prinses Irenestraat 59 1077 WV AmsterdamNetherlands
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Kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis


Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, tiesiog pasirinkite bet kurią iš toliau nurodytų veiklų, kad sužinotumėte. Atminkite, kad kai kurios čia išvardytos veiklos rūšys gali būti jums neaktualios, atsižvelgiant į šalį, kurioje esate. 

VISUOTINIS SKYRIUS


Atminkite, kad jei mums nereikia, kad jūsų asmens duomenys atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Žinoma, jei nuspręsite to nedaryti, daugeliu atvejų negalėsime jums suteikti jūsų pageidaujamų produktų ar paslaugų arba atsakyti į jūsų užklausas. 

Asmeninių duomenų apsauga

 
Mes naudojame organizacines, technines ir fizines priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į asmens duomenų ir jų tvarkymo pobūdį, taip pat į galimas keliamas grėsmes. Mes stengiamės visada užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą įgyvendindami tinkamą tvarkymo praktiką, pavyzdžiui:
 
  • Mes įgyvendiname griežtas saugumo priemones, kad užkirstume kelią asmens duomenų nutekėjimui, sunaikinimui, praradimui, pakeitimui ar netinkamam naudojimui
  • Mes apribojame prieigą prie asmens duomenų bazių, kad galėtume jas valdyti saugioje aplinkoje.
  • Mes reguliariai vykdome mokymus, švietimą ir informuotumo didinimo veiklą savo darbuotojams apie asmens duomenų apsaugos svarbą ir teikiame būtiną ir tinkamą priežiūrą.

 

Mes nuolat stengiamės tobulinti šias priemones, kad padėtume apsaugoti jūsų asmeninius duomenis.

Kaip mes perduodame jūsų asmens duomenis iš vienos šalies į kitą

 
Dėl mūsų pasaulinio pobūdžio jūsų asmens duomenys gali būti perduoti arba pasiekti su "Philips" susijusių įmonių arba "Philips" patikimų trečiųjų šalių visame pasaulyje. Žinoma, kai tai darome, užtikriname, kad bus laikomasi įstatymų dėl asmens duomenų perdavimo tarp šalių.


Jūsų privatumo teisės

 

Atsižvelgiant į mūsų priežastį, dėl kurios tvarkome jūsų asmens duomenis, ir galiojančius įstatymus, jūs turite tam tikras teises į savo asmens duomenis. Čia norime jus supažindinti su šiomis privatumo teisėmis.
 

  • Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Galite paprašyti mūsų pateikti asmens duomenų, kuriuos tvarkome apie jus, kopijas arba informaciją apie juos. 
  • Jūs turite teisę ištaisyti savo asmens duomenis. Jei manote, kad mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra netikslūs, galite paprašyti mūsų juos ištaisyti arba ištaisyti. Jei norite, kad ištaisytume jūsų asmens duomenis, pasakykite mums, kas, jūsų manymu, yra netikslu, ir paaiškinkite, kaip turėtume tai ištaisyti
  • Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis. Galite paprašyti mūsų ištrinti asmens duomenis, kuriuos tvarkome apie jus. Atminkite, kad gali būti atvejų (pavyzdžiui, kai esame teisiškai įpareigoti saugoti jūsų asmens duomenis), kai negalėsime ištrinti jūsų asmens duomenų
  • Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą. Galite paprašyti, kad perduotume informaciją apie jus (kurią tiesiogiai mums pateikėte) jums arba kitai jūsų pasirinktai organizacijai. Atminkite, kad ši teisė taikoma tik tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui, jei jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis ir remdamiesi jūsų sutikimu).
  •  Jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų naudojimo būdą
  •  Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip mes juos atliekame. 
     

Atminkite, kad gali būti situacijų, kai mes turime teisę paneigti arba apriboti jūsų privatumo teises, pavyzdžiui, kai būtina nustatyti, įgyvendinti ar apginti "Philips" nuo teisinių pretenzijų arba kai jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, ypač dėl jo pasikartojančio pobūdžio.Mes, "Philips", siekiame suteikti jums galimybę valdyti savo asmeninius duomenis. Todėl, priklausomai nuo veiklos, galite patys valdyti savo asmens duomenis ir naudotis savo privatumo teisėmis bei pasirinkimais, pavyzdžiui, prisijungdami prie savo "Philips" paskyros ir atnaujindami, keisdami ar ištrindami savo asmens duomenis arba atsisakydami mūsų reklaminių pranešimų prenumeratos naudodami prenumeratos atsisakymo mygtuką (nuorodą), esantį mūsų reklaminių pranešimų apačioje. Jei naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis, galite lengvai pakeisti savo sutikimo būseną, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu programėlės kontekste, pasiekdami privatumo nustatymus pačioje programėlėje.
 

At Philips, we aim to give you control over your personal data. Therefore, depending on the activity, you can control your personal data and exercise your privacy rights and choices by yourself, for example by logging in to your Philips account and updating, modifying or deleting your personal data or by unsubscribing to our promotional communications by means of the unsubscribe button (link) included at the bottom of our promotional communications. If you are using our mobile applications, you can easily change your consent status relating to the processing of your personal data in the context of the app, by accessing privacy settings in the app itself.

Visais kitais atvejais, norėdami pasinaudoti savo privatumo teisėmis, pateikti skundą dėl privatumo arba susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, galite susisiekti su mumis naudodami mūsų privatumo kontaktinę formą.

Mes padarysime viską, ką galime, kad jūsų užklausa būtų atsakyta laiku ir nemokamai. Tam tikrais atvejais prieš imdamiesi veiksmų pagal jūsų prašymą galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę.  Žinoma, jei nesate patenkinti tuo, kaip mes išnagrinėjome jūsų užklausą, galite pateikti skundą priežiūros institucijai, kompetentingai jūsų šalyje ar regione.


Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis


Jei šiame pranešime nenurodyta kitaip, tai yra trečiųjų šalių, su kuriomis galime dalytis jūsų asmens duomenimis, kategorijos:
 

  •  Mūsų su "Philips" susijusios įmonės. Dėl mūsų pasaulinio pobūdžio jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms su "Philips" susijusioms įmonėms. Žinoma, užtikrinsime, kad prieiga prie jūsų asmens duomenų būtų suteikta remiantis principu "būtina žinoti"
  • Mūsų paslaugų teikėjai. Galime bendradarbiauti su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (pvz., IT teikėjais, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjais) ir paprašyti jų atlikti tam tikras tvarkymo operacijas mūsų vardu, pvz., saugoti asmens duomenis. Kai tai darome, užtikriname, kad šie paslaugų teikėjai pagal sutartį yra įsipareigoję nenaudoti jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei to reikalaujame mes arba kurių reikalaujama pagal įstatymus.
  • Mūsų verslo partneriai: kartais galime bendradarbiauti su savo verslo partneriais, kad galėtume teikti jums paslaugas, ir šiame kontekste galime su jais dalytis jūsų asmens duomenimis. Pavyzdžiui, jei perkate produktą iš mūsų elektroninės parduotuvės, mes dalijamės jūsų informacija su mokėjimo paslaugų teikėjais, kad galėtume apdoroti mokėjimus.
  • Trečiosios šalys, susijusios su įmonių sandoriais: kartais mes galime būti įtraukti į susijungimą, įsigijimą, bankrotą, bendrą įmonę, reorganizavimą, turto pardavimą ar kitokį viso ar dalies mūsų verslo, turto ar akcijų perleidimą. Tokiais atvejais galime dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi, dalyvaujančia toje įmonės operacijoje. 
  • Kita: dėl teisinių priežasčių mes taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis su kitais (pvz., viešosiomis ir vyriausybinėmis institucijomis, profesionaliais patarėjais), jei nustatysime, kad prieiga prie jūsų asmens duomenų, jų naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas yra būtinas, kad: 1) būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba įgyvendinamų vyriausybės prašymų; 2) tirti įtariamą ar faktinę neteisėtą veiklą, užkirsti jai kelią ar imtis veiksmų arba padėti valdžios institucijoms; 3) vykdyti mūsų sąlygas kartu su Jumis; 4) tirti ir gintis nuo bet kokių pretenzijų ar įtarimų; 5) apsaugoti mūsų paslaugų saugumą ar vientisumą; 6) naudotis arba ginti "Philips", mūsų "Philips" klientų, personalo ar kitų asmenų teises ir saugumą.


Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis


Mes ištriname asmens duomenis, kai jie nebėra reikalingi šiame Privatumo pranešime aprašytiems tikslams.

 
Bet kokiu atveju,  jei šiame Privatumo pranešime nenurodyta kitaip, kriterijai, kuriais vadovaujamės nustatydami saugojimo laikotarpius, yra šie: (i) ar mums reikia jūsų asmens duomenų, kad apsaugotume savo teisėtą interesą, įvykdytume jums taikomą sutartį arba atsakytume į jūsų klausimus, arba suteiktume jums reikiamą paslaugą ar palaikymą; (ii) ar yra teisinis įsipareigojimas, kuris mums taikomas; arba (iii) ar išlaikymas yra rekomenduojamas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į galiojančius senaties terminus, bylinėjimąsi ar reguliavimo tyrimus).

KONKREČIOS ŠALIES PRIVATUMO INFORMACIJA 


Jei jums taikomi bet kurios iš toliau išvardytų šalių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymai, be išsamios informacijos, pateiktos šio privatumo pranešimo bendruosiuose skyriuose, taikoma toliau nurodyta informacija. Kilus konfliktui, pirmenybė bus teikiama konkrečiai šaliai skirtai privatumo informacijai.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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