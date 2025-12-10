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Privacy notice

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Philips


แก้ไขล่าสุด ตุลาคม 2025

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Philips อย่างคร่าวๆ

 
  • บทนําและขอบเขต
  • พวกเราคือใคร
  • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
  • ส่วนส่วนกลาง
  • ข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศ

บทนําและขอบเขต  

 
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้บอกคุณว่าเราเป็นใคร เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และเราทําอะไรกับข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลหรือชุดข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่เรา จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับเราในฐานะผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สมัคร ผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทําความคุ้นเคยกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดไปที่หน้าความเป็นส่วนตัวของ Philips

พวกเราคือใคร


บริษัท Philips ที่กําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือบทบาทที่เทียบเท่าภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้) คือ Philips International B.V.

ที่อยู่ไปรษณีย์:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59 
1077 WV Amsterdam
Netherlands
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เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร


หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพียงเลือกกิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้เพื่อค้นหา โปรดทราบว่ากิจกรรมบางอย่างที่ระบุไว้ที่นี่อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ส่วนส่วนกลาง

 

โปรดทราบว่า เว้นแต่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา แน่นอนว่าหากคุณเลือกที่จะไม่ทําเช่นนั้นในหลายกรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอหรือตอบสนองต่อคําขอที่คุณอาจมีได้

 

เราใช้มาตรการเชิงองค์กร ทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคํานึงถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผล ตลอดจนภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่เสมอโดยการใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม เช่น
 

• เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การทําลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด

• เราจํากัดการเข้าถึงฐานข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

• เราจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานของเราเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ําเสมอ และเราให้การกํากับดูแลที่จําเป็นและเหมาะสม


เราทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

 

วิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังหรือเข้าถึงโดยบริษัทในเครือของ Philips หรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของ Philips ทั่วโลก แน่นอนว่าเมื่อเราทําเช่นนั้น เรามั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

 

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

 

ขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์บางประการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในที่นี้เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเหล่านี้


คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอสําเนาหรือข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณได้ 

ท่านมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราแก้ไขหรือแก้ไขได้ หากคุณต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง และอธิบายให้เราทราบว่าเราควรแก้ไขอย่างไร

คุณมีสิทธิ์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณได้ โปรดทราบว่าอาจมีบางกรณี (เช่น เมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ที่เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ 

คุณมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณสามารถขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง) ให้กับคุณ หรือไปยังองค์กรอื่นที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้มีผลเฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น (เช่น หากเรากําลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการอัตโนมัติและตามความยินยอมของคุณ)

คุณมีสิทธิ์ที่จะจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ของเรา ซึ่งหมายความว่าในบางสถานการณ์ คุณสามารถขอให้เราจํากัดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ 

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรา

ซึ่งหมายความว่าในบางสถานการณ์ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามที่เราดําเนินการ


โปรดทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือจํากัดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เช่น เมื่อจําเป็นต้องสร้าง ใช้ หรือปกป้อง Philips จากการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเมื่อคําขอของคุณ ไม่มีมูลความจริงหรือมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากลักษณะซ้ําซาก

 

ที่ Philips เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและทางเลือกได้ด้วยตัวเอง เช่น โดยการเข้าสู่ระบบบัญชี Philips ของคุณและอัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือโดยการยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารส่งเสริมการขายของเราโดยใช้ปุ่มยกเลิกการสมัคร (ลิงก์) ที่ด้านล่างของการสื่อสารส่งเสริมการขายของเรา หากคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือของเรา คุณสามารถเปลี่ยนสถานะความยินยอมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทของแอปได้อย่างง่ายดายโดยการเข้าถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปเอง 

 

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด หากต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อส่งคำร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ผผ่านแบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา  

 

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคําขอของคุณให้ทันเวลาและไม่มีค่าใช้จ่าย ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอของคุณ  แน่นอนว่าหากคุณไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับคําขอของคุณคุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานกํากับดูแลที่มีอํานาจในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร

 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ ต่อไปนี้คือหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย:

 

บริษัทในเครือ Philips ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทในเครืออื่นๆ ของ Philips แน่นอนว่าเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับอนุญาตบนพื้นฐานที่จําเป็นต้องรู้
 

ผู้ให้บริการของเรา เราอาจมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที ผู้ให้บริการลูกค้า) และขอให้พวกเขาดําเนินการประมวลผลบางอย่างในนามของเรา เช่น การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราทําเช่นนั้น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราร้องขอหรือกฎหมายกําหนด
 

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา: บางครั้ง เราอาจเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อให้บริการแก่คุณ และในบริบทนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก e-shop ของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการชําระเงินเพื่อประมวลผลการชําระเงิน
 

บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กร: ในบางครั้ง เราอาจเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย การร่วมทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การขายทรัพย์สิน หรือการจําหน่ายธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กรนั้น 
 

อื่นๆ: ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น (เช่น หน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ที่ปรึกษามืออาชีพ) หากเราพิจารณาว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจําเป็นเพื่อ:
 

1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือคําขอของรัฐบาลที่บังคับใช้

2) สืบสวน ป้องกัน หรือดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือผิดกฎหมายจริง หรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้ของรัฐบาล

3) บังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของเรากับคุณ

4) สืบสวนและปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาใด ๆ

5) ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของเรา

6) ใช้หรือปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของ Philips ลูกค้า บุคลากร หรือผู้อื่นของ Philips

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จําเป็นอีกต่อไปสําหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าในกรณีใด เว้น แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เกณฑ์ที่เราใช้ในการตัดสินใจระยะเวลาการเก็บรักษาของเรารวมถึง:
 

(i) เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณอยู่ภายใต้หรือเพื่อตอบคําถามของคุณ หรือให้บริการหรือการสนับสนุนที่จําเป็นแก่คุณหรือไม่

(ii) มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้หรือไม่ การดําเนินคดีหรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ หรือ

(iii) แนะนําให้เก็บรักษาไว้หรือไม่ในแง่ของสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อจํากัด การดําเนินคดี หรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ)

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศ 

 

หากคุณอยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลของประเทศใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อมูลต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนทั่วไปของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง ข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศจะมีความสําคัญเป็นอันดับแรก

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