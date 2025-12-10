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PHILIPS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Philips adatvédelmi nyilatkozat


Utoljára módosítva: 2025. október

A Philips Adatvédelmi tájékoztató egy pillantással 

 
  • Bevezetés és hatály
  • Kik vagyunk
  • Hogyan használjuk fel személyes adatait
  • Globális szekció
  • Országspecifikus adatvédelmi információk

Bevezetés és hatály

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy kik vagyunk, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért gyűjtjük azokat, és mit teszünk velük. 
 
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában személyes adatnak minősül minden olyan információ vagy információhalmaz, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja Önt, például az Ön neve, e-mail címe vagy telefonszáma. 
 
Ez az adatvédelmi nyilatkozat lefedi, hogyan kezeljük  személyes adatait, amikor fogyasztóként, üzleti ügyfélként, beszállítóként, üzleti partnerként, jelöltként, látogatóként, kutatásban résztvevőként, részvényesként vagy velünk üzleti kapcsolatban álló egyéb személyként kapcsolatba lép velünk.Kérjük, szánjon egy percet arra, hogy megismerkedjen ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal.

Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Philips adatvédelmi oldalára.

Kik vagyunk 

 

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy más termék- vagy szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit meghatározó Philips vállalat (a továbbiakban az Ön személyes adatainak "adatkezelője" vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint azzal egyenértékű szerep) a Philips International B.V.

Postacím:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59 
1077 WV Amsterdam
Netherlands

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Hogyan használjuk fel személyes adatait


Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait, csak válassza ki az alábbi tevékenységek bármelyikét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt felsorolt tevékenységek némelyike nem feltétlenül releváns az Ön tartózkodási helye szerinti ország alapján. 

GLOBÁLIS SZEKCIÓ


Ne feledje, hogy hacsak nincs szükségünk személyes adataira a törvények és rendeletek betartása érdekében, Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait. Természetesen, ha úgy dönt, hogy nem teszi meg, sok esetben nem tudjuk biztosítani Önnek az Ön által kért termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy nem tudunk válaszolni az esetleges kéréseire. 

A felhasználói személyes adatok védelmének módja


Szervezeti, technikai és fizikai intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, figyelembe véve a személyes adatok jellegét és a feldolgozást, valamint a lehetséges fenyegetéseket. Arra törekszünk, hogy mindig biztosítsuk személyes adatainak biztonságát a megfelelő kezelési gyakorlatok végrehajtásával, mint például:
 
  • Szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok kiszivárgásának, megsemmisülésének, elvesztésének, megváltoztatásának vagy visszaélésének megakadályozása érdekében.
  • A személyes adatok adatbázisaihoz való hozzáférést korlátozzuk, hogy biztonságos környezetben kezeljük azokat.
  • Rendszeresen tartunk képzéseket, oktatásokat és tudatosságot a személyes adatok védelmének fontosságáról, és biztosítjuk a szükséges és megfelelő felügyeletet.

 

Folyamatosan dolgozunk ezen intézkedések fejlesztésén, hogy segítsünk megőrizni személyes adatai biztonságát.

Hogyan továbbítjuk személyes adatait az országok között?
 

Globális jellegünkből adódóan az Ön személyes adatait a Philips kapcsolt vállalkozásainak vagy a Philips megbízható harmadik feleinek továbbíthatjuk, illetve hozzáférhetnek azokhoz világszerte. Természetesen ennek során biztosítjuk a személyes adatok országok közötti továbbítására vonatkozó törvények betartását. 


Az Ön adatvédelmi jogai
 

A személyes adatok kezelésének okától és az alkalmazandó jogszabályoktól függően bizonyos jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Itt szeretnénk felhívni a figyelmét ezekre az adatvédelmi jogokra.
 

  • Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz. Kérhet tőlünk másolatot vagy információt az Önről feldolgozott személyes adatokról. 
  • Önnek joga van személyes adatainak helyesbítéséhez. Ha úgy gondolja, hogy az Önről kezelt személyes adatok pontatlanok, kérheti azok helyesbítését vagy helyesbítését. Ha azt szeretné, hogy helyesbítsük személyes adatait, kérjük, mondja el nekünk, hogy szerinte mi pontatlan, és magyarázza el nekünk, hogyan javítsuk ki azokat.
  • Önnek joga van személyes adatainak törléséhez. Kérheti tőlünk, hogy töröljük az Önről feldolgozott személyes adatokat. Ne feledje, hogy előfordulhatnak olyan esetek (például amikor törvényi kötelezettségünk vagyunk az Ön személyes adatainak megőrzésére), amikor előfordulhat, hogy nem tudjuk törölni az Ön személyes adatait. 
  • Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Kérheti tőlünk, hogy továbbítsuk az Önre vonatkozó információkat (amelyeket közvetlenül megadott nekünk) Önnek vagy egy másik, Ön által választott szervezetnek. Ne feledje, hogy ez a jog csak bizonyos körülmények között érvényes (például ha személyes adatait automatizált eszközökkel és az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel).
  • Önnek joga van korlátozni személyes adatainak kezelését. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk személyes adatainak felhasználását. 
  • Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között tiltakozhat személyes adatainak általunk végzett feldolgozása ellen.


Ne feledje, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor jogunkban áll megtagadni vagy korlátozni az Ön adatvédelmi jogait, például amikor a Philips jogi követeléseinek megállapítása, gyakorlása vagy védelme szükséges, vagy ha kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó, különösen ismétlődő jellege miatt.


A Philips arra törekszik, hogy Ön ellenőrizhesse személyes adatait. Ezért a tevékenységtől függően saját maga is ellenőrizheti személyes adatait, és gyakorolhatja adatvédelmi jogait és választási lehetőségeit, például bejelentkezhet Philips-fiókjába, és frissítheti, módosíthatja vagy törölheti személyes adatait, vagy leiratkozhat promóciós közleményeinkről a promóciós kommunikációnk alján található leiratkozás gomb (link) segítségével. Ha mobilalkalmazásainkat használja, könnyen módosíthatja a személyes adatainak az alkalmazással összefüggésben történő feldolgozásához kapcsolódó hozzájárulási státuszát, ha belép az alkalmazás adatvédelmi beállításaiba.
 
Minden más esetben adatvédelmi jogainak gyakorlása, adatvédelmi panasz benyújtása vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel való kapcsolatfelvétel érdekében az adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérését időben és díjmentesen teljesítsük. Bizonyos esetekben megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát, mielőtt a kérésének megfelelően cselekedne.  Természetesen, ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérését kezeltük, panaszt tehet az országában vagy régiójában illetékes felügyeleti hatóságnál.


Kivel osztjuk meg személyes adatait


Hacsak a jelen nyilatkozat másként nem rendelkezik, a harmadik felek alábbi kategóriái oszthatják meg az Ön személyes adatait:
 

  • A Philips leányvállalataink. Globális jellegünkből adódóan személyes adatait a Philips más leányvállalatainak is átadhatjuk. Természetesen gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférést a szükséges ismeret elve alapján biztosítsuk. 
  • Szolgáltatóink. Kapcsolatba léphetünk harmadik fél szolgáltatókkal (pl. IT-szolgáltatókkal, ügyfélszolgálati szolgáltatókkal), és felkérhetjük őket, hogy a nevünkben végezzenek el bizonyos adatkezelési műveleteket, például tárolják a személyes adatokat. Ennek során gondoskodunk arról, hogy ezek a szolgáltatók szerződésben kötelezettek legyenek arra, hogy az Ön személyes adatait az általunk kért vagy a törvény által előírt céloktól eltérő célokra használják fel.
  • Üzleti partnereink: időnként üzleti partnereinkkel együttműködve szolgáltatásokat nyújthatunk Önnek, és ezzel összefüggésben megoszthatjuk velük az Ön személyes adatait. Például, ha terméket vásárol az e-shopunkból, megosztjuk adatait a fizetési szolgáltatókkal a fizetések feldolgozása érdekében. 
  • Harmadik felek vállalati tranzakciókkal kapcsolatban: időnként részt vehetünk egyesülésben, felvásárlásban, csődben, közös vállalkozásban, átszervezésben, eszközök értékesítésében vagy üzleti tevékenységünk, eszközeink vagy részvényeink egészének vagy bármely részének egyéb rendelkezésében. Ezekben az esetekben megoszthatjuk személyes adatait a vállalati tranzakcióban részt vevő harmadik féllel. 
  • Egyéb: jogi okokból megoszthatjuk személyes adatait másokkal (például állami és kormányzati hatóságokkal, szakmai tanácsadókkal), ha úgy ítéljük meg, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférés, azok felhasználása, megőrzése vagy nyilvánosságra hozatala szükséges a következőkhöz: 1) a vonatkozó törvények és rendeletek vagy végrehajtható kormányzati kérések betartása; 2) kivizsgálja, megakadályozza vagy intézkedéseket tesz a feltételezett vagy tényleges illegális tevékenységek tekintetében, vagy segíti a kormányzati végrehajtó szerveket; 3) érvényesíteni Önnel szemben az általános szerződési feltételeinket; 4) kivizsgáljuk és megvédjük magunkat minden követeléssel vagy állítással szemben; 5) szolgáltatásaink biztonságának vagy integritásának védelme; 6) gyakorolja vagy védi a Philips, Philips ügyfeleink, személyzete vagy mások jogait és biztonságát.


Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait


A személyes adatokat akkor töröljük, ha azokra már nincs szükség a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra. 

Mindenesetre, hacsak  a jelen Adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, a megőrzési időszakok meghatározásához a következő kritériumok vonatkoznak: (i) szükségünk van-e az Ön személyes adataira jogos érdekeink védelméhez, az Önre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, vagy a kérdései megválaszolásához, illetve a szükséges szolgáltatás vagy támogatás biztosításához; (ii) van-e ránk vonatkozó jogi kötelezettség; vagy (iii) a megőrzés tanácsos-e jogi helyzetünk fényében (például az alkalmazandó elévülési szabályok, peres eljárások vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).

ORSZÁGSPECIFIKUS ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK


Ha Önre az alább felsorolt országok bármelyikének adatvédelmi törvényei vonatkoznak, akkor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat általános szakaszaiban megadott adatokon kívül az alábbi információk is érvényesek. Konfliktus esetén az országspecifikus adatvédelmi információk élveznek elsőbbséget.

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