Philips adatvédelmi nyilatkozat

Utoljára módosítva: 2025. október
Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy más termék- vagy szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit meghatározó Philips vállalat (a továbbiakban az Ön személyes adatainak "adatkezelője" vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint azzal egyenértékű szerep) a Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy más termék- vagy szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit meghatározó Philips vállalat (a továbbiakban az Ön személyes adatainak "adatkezelője" vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint azzal egyenértékű szerep) a Philips International B.V.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait, csak válassza ki az alábbi tevékenységek bármelyikét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt felsorolt tevékenységek némelyike nem feltétlenül releváns az Ön tartózkodási helye szerinti ország alapján.
Ne feledje, hogy hacsak nincs szükségünk személyes adataira a törvények és rendeletek betartása érdekében, Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait. Természetesen, ha úgy dönt, hogy nem teszi meg, sok esetben nem tudjuk biztosítani Önnek az Ön által kért termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy nem tudunk válaszolni az esetleges kéréseire.
Szervezeti, technikai és fizikai intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, figyelembe véve a személyes adatok jellegét és a feldolgozást, valamint a lehetséges fenyegetéseket. Arra törekszünk, hogy mindig biztosítsuk személyes adatainak biztonságát a megfelelő kezelési gyakorlatok végrehajtásával, mint például:
A személyes adatok kezelésének okától és az alkalmazandó jogszabályoktól függően bizonyos jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Itt szeretnénk felhívni a figyelmét ezekre az adatvédelmi jogokra.
Ne feledje, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor jogunkban áll megtagadni vagy korlátozni az Ön adatvédelmi jogait, például amikor a Philips jogi követeléseinek megállapítása, gyakorlása vagy védelme szükséges, vagy ha kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó, különösen ismétlődő jellege miatt.
A Philips arra törekszik, hogy Ön ellenőrizhesse személyes adatait. Ezért a tevékenységtől függően saját maga is ellenőrizheti személyes adatait, és gyakorolhatja adatvédelmi jogait és választási lehetőségeit, például bejelentkezhet Philips-fiókjába, és frissítheti, módosíthatja vagy törölheti személyes adatait, vagy leiratkozhat promóciós közleményeinkről a promóciós kommunikációnk alján található leiratkozás gomb (link) segítségével. Ha mobilalkalmazásainkat használja, könnyen módosíthatja a személyes adatainak az alkalmazással összefüggésben történő feldolgozásához kapcsolódó hozzájárulási státuszát, ha belép az alkalmazás adatvédelmi beállításaiba.
Minden más esetben adatvédelmi jogainak gyakorlása, adatvédelmi panasz benyújtása vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel való kapcsolatfelvétel érdekében az adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül léphet kapcsolatba velünk.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérését időben és díjmentesen teljesítsük. Bizonyos esetekben megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát, mielőtt a kérésének megfelelően cselekedne. Természetesen, ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérését kezeltük, panaszt tehet az országában vagy régiójában illetékes felügyeleti hatóságnál.
A személyes adatok kezelésének okától és az alkalmazandó jogszabályoktól függően bizonyos jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Itt szeretnénk felhívni a figyelmét ezekre az adatvédelmi jogokra.
Hacsak a jelen nyilatkozat másként nem rendelkezik, a harmadik felek alábbi kategóriái oszthatják meg az Ön személyes adatait:
A személyes adatokat akkor töröljük, ha azokra már nincs szükség a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra.
Mindenesetre, hacsak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, a megőrzési időszakok meghatározásához a következő kritériumok vonatkoznak: (i) szükségünk van-e az Ön személyes adataira jogos érdekeink védelméhez, az Önre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, vagy a kérdései megválaszolásához, illetve a szükséges szolgáltatás vagy támogatás biztosításához; (ii) van-e ránk vonatkozó jogi kötelezettség; vagy (iii) a megőrzés tanácsos-e jogi helyzetünk fényében (például az alkalmazandó elévülési szabályok, peres eljárások vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).
Ha Önre az alább felsorolt országok bármelyikének adatvédelmi törvényei vonatkoznak, akkor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat általános szakaszaiban megadott adatokon kívül az alábbi információk is érvényesek. Konfliktus esetén az országspecifikus adatvédelmi információk élveznek elsőbbséget.
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