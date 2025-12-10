Ключевые слова для поиска

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ PHILIPS

Уведомление о конфиденциальности Philips
 

Последнее обновление: октомври 2025 г.

октомври Известувањето за приватност на Philips на прв поглед

 
  • Введение и сфера применения
  • Кто мы
  • Как мы используем ваши персональные данные
  • глобальный раздел
  • информация о конфиденциальности для конкретной страны 

Введение и сфера применения

 

В этом уведомлении о конфиденциальности указано, кто мы, какие персональные данные о вас мы собираем, почему мы их собираем и что мы с ними делаем. 

Для целей настоящего Уведомления о конфиденциальности под персональными данными понимается любая информация или набор данных, которые прямо или косвенно идентифицируют вас, такие как ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона. 

В настоящем Уведомлении о конфиденциальности описывается, как мы  обрабатываем ваши персональные данные, когда вы взаимодействуете с нами в качестве потребителя, бизнес-клиента, поставщика, делового партнера, кандидата, посетителя, участника исследования, акционера или другого лица, имеющего с нами деловые отношения.Пожалуйста, уделите время для ознакомления с настоящим Уведомлением о конфиденциальности.


Для получения дополнительной информации о наших методах обеспечения конфиденциальности посетите нашу страницу о конфиденциальности Philips.

Кто мы


Если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности или в других уведомлениях о конфиденциальности для конкретных продуктов или услуг, компанией Philips, которая определяет цели и средства обработки ваших персональных данных (далее «контролер» ваших персональных данных или эквивалентная роль в соответствии с применимым законодательством о защите данных), является компания Philips International B.V. 

Почтовый адрес:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Click here to read moreClick here to read less

Как мы используем ваши персональные данные


Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши персональные данные, просто выберите любой из следующих действий. Обратите внимание, что некоторые из перечисленных здесь видов деятельности могут не иметь отношения к вам в зависимости от страны, в которой вы находитесь. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ


Имейте в виду, что если нам не нужны ваши персональные данные для соблюдения законов и нормативных актов, вы не обязаны предоставлять нам свои персональные данные. Конечно, если вы решите этого не делать, во многих случаях мы не сможем предоставить вам продукты или услуги, которые вы запросили, или ответить на ваши запросы.

Способы защиты персональных данных

 
Мы используем организационные, технические и физические меры для защиты ваших персональных данных, принимая во внимание характер персональных данных и их обработки, а также потенциальные угрозы. Мы стремимся всегда обеспечивать безопасность ваших персональных данных, внедряя соответствующие методы управления, такие как:
 
  • Мы применяем строгие меры безопасности для предотвращения утечки, уничтожения, потери, изменения или неправомерного использования персональных данных.
  • Мы ограничиваем доступ к базам персональных данных для управления ими в безопасной среде.
  • Мы регулярно проводим тренинги, тренинги и мероприятия по повышению осведомленности наших сотрудников о важности защиты персональных данных, а также обеспечиваем необходимый и надлежащий надзор.

 

Мы постоянно работаем над улучшением этих мер, чтобы обеспечить безопасность ваших персональных данных.

Как мы передаем ваши персональные данные между странами
 

В связи с тем, что компания работает в глобальном масштабе, ваши персональные данные могут передаваться аффилированным компаниям Philips или доверенным третьим лицам Philips по всему миру или получать к ним доступ. Конечно, когда мы это делаем, мы гарантируем соблюдение законов о передаче персональных данных между странами.


Ваши права на неприкосновенность частной жизни
 

В зависимости от причины обработки нами ваших персональных данных и применимого законодательства у вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных. Здесь мы хотим проинформировать вас об этих правах на неприкосновенность частной жизни.
 

  • Вы имеете право на доступ к своим персональным данным. Вы можете запросить у нас копии или информацию о ваших персональных данных, которые мы обрабатываем.
  • Вы имеете право на исправление своих персональных данных. Если вы считаете, что персональные данные, которые мы обрабатываем о вас, являются неточными, вы можете попросить нас исправить или исправить их. Если вы хотите, чтобы мы исправили ваши персональные данные, сообщите нам, что, по вашему мнению, является неточным, и объясните нам, как мы должны это исправить.
  • Вы имеете право удалить свои персональные данные. Вы можете попросить нас удалить ваши персональные данные, которые мы обрабатываем. Имейте в виду, что могут быть случаи (например, когда мы юридически обязаны хранить ваши персональные данные), когда мы не сможем удалить ваши персональные данные.
  • У вас есть право на переносимость данных. Вы можете попросить нас передать информацию о вас (которую вы непосредственно нам предоставили) вам или другой организации по вашему выбору. Имейте в виду, что это право применяется только в определенных обстоятельствах (например, если мы обрабатываем ваши персональные данные с помощью автоматизированных средств и на основании вашего согласия).
  •  Вы имеете право ограничить обработку нами ваших персональных данных. Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете попросить нас ограничить использование нами ваших персональных данных.
  •  Вы имеете право возражать против обработки нами ваших персональных данных. Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете возразить против обработки ваших персональных данных, осуществляемой нами.
     

Имейте в виду, что могут быть ситуации, когда мы имеем право отказать или ограничить ваши права на неприкосновенность частной жизни, например, когда это необходимо для установления, осуществления или защиты Philips от судебных исков или когда ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности, из-за его повторяющегося характера.
 

Компания Philips стремится предоставить вам контроль над своими персональными данными. Таким образом, в зависимости от вида деятельности, вы можете самостоятельно контролировать свои персональные данные и осуществлять свои права на неприкосновенность частной жизни, например, войдя в свою учетную запись Philips и обновив, изменив или удалив свои персональные данные или отказавшись от подписки на наши рекламные сообщения с помощью кнопки (ссылки) для отказа от подписки, расположенной в нижней части наших рекламных сообщений. Если вы используете наши мобильные приложения, вы можете легко изменить статус своего согласия на обработку ваших персональных данных в контексте приложения, перейдя в настройки конфиденциальности в самом приложении.

Во всех остальных случаях, чтобы воспользоваться своими правами на неприкосновенность частной жизни, подать жалобу на неприкосновенность частной жизни или связаться с нашим уполномоченным по защите данных, вы можете связаться с нами через форму обратной связи по вопросам конфиденциальности.

 

Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на ваш запрос в срок и бесплатно. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить свою личность, прежде чем действовать по вашему запросу.  Конечно, если вас не устраивает то, как мы рассмотрели ваш запрос, вы можете подать жалобу в надзорный орган, компетентный в вашей стране или регионе.


С кем мы делимся вашими персональными данными


Если в настоящем уведомлении не указано иное, мы можем передавать ваши персональные данные следующим категориям третьих лиц:
 

  •  Наши дочерние компании Philips. В связи с глобальным характером Ваших персональных данных Ваши персональные данные могут быть раскрыты другим компаниям, аффилированным с Philips. Конечно, мы позаботимся о том, чтобы доступ к вашим персональным данным был предоставлен по принципу служебной необходимости.
  • Наши поставщики услуг. Мы можем взаимодействовать со сторонними поставщиками услуг (например, поставщиками ИТ-услуг, поставщиками услуг для клиентов) и просить их выполнять определенные операции обработки от нашего имени, такие как хранение персональных данных. Когда мы это делаем, мы гарантируем, что эти поставщики услуг по договору обязаны не использовать ваши персональные данные в целях, отличных от тех, которые мы запрашиваем или требуем по закону.
  • Наши деловые партнеры: иногда мы можем сотрудничать с нашими деловыми партнерами для предоставления вам услуг, и в этом контексте мы можем передавать им ваши персональные данные. Например, если вы покупаете товар в нашем интернет-магазине, мы передаем вашу информацию поставщикам платежных услуг для обработки платежей.
  • Третьи лица в связи с корпоративными сделками: иногда мы можем быть вовлечены в слияние, поглощение, банкротство, совместное предприятие, реорганизацию, продажу активов или иное распоряжение всем или любой частью нашего бизнеса, активов или акций. В этих случаях мы можем передать ваши персональные данные третьей стороне, участвующей в этой корпоративной сделке.
  • Другие: по юридическим причинам мы также можем передавать ваши персональные данные другим лицам (например, государственным и правительственным органам, профессиональным консультантам), если мы определим, что доступ, использование, сохранение или раскрытие ваших персональных данных необходимы для: 1) соблюдения применимых законов и нормативных актов или обязательных к исполнению правительственных запросов; 2) расследовать, предотвращать или предпринимать действия в отношении подозреваемой или фактической незаконной деятельности или оказывать содействие государственным правоохранительным органам; 3) обеспечивать соблюдение наших условий и положений в отношении вас; 4) расследовать и защищаться от любых претензий или обвинений; 5) защита безопасности или целостности наших услуг; 6) осуществлять или защищать права и безопасность компании Philips, наших клиентов, сотрудников и других лиц.


Как долго мы храним ваши персональные данные


Мы удаляем персональные данные, когда они больше не нужны для целей, описанных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности.

В любом случае,  если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности, критерии, которые мы используем для определения сроков хранения, включают: (i) нужны ли нам ваши персональные данные для защиты наших законных интересов, для выполнения договора, на который вы подпадаете, или для ответа на ваши вопросы или предоставления вам необходимых услуг или поддержки; (ii) существует ли юридическое обязательство, которому мы подчиняемся; или (iii) целесообразно ли удержание в свете нашей правовой позиции (например, в отношении применимых сроков исковой давности, судебных разбирательств или расследований регулирующих органов).

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ 


Если на вас распространяются законы о конфиденциальности и защите данных любой из перечисленных ниже стран, следующая информация применяется в дополнение к сведениям, приведенным в общих разделах настоящего Уведомления о конфиденциальности. В случае конфликта приоритета будет иметь информация о конфиденциальности, относящаяся к конкретной стране.

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.