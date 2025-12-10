Уведомление о конфиденциальности Philips

В этом уведомлении о конфиденциальности указано, кто мы, какие персональные данные о вас мы собираем, почему мы их собираем и что мы с ними делаем. Для целей настоящего Уведомления о конфиденциальности под персональными данными понимается любая информация или набор данных, которые прямо или косвенно идентифицируют вас, такие как ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона. В настоящем Уведомлении о конфиденциальности описывается, как мы обрабатываем ваши персональные данные, когда вы взаимодействуете с нами в качестве потребителя, бизнес-клиента, поставщика, делового партнера, кандидата, посетителя, участника исследования, акционера или другого лица, имеющего с нами деловые отношения.Пожалуйста, уделите время для ознакомления с настоящим Уведомлением о конфиденциальности.
Для получения дополнительной информации о наших методах обеспечения конфиденциальности посетите нашу страницу о конфиденциальности Philips.
В этом уведомлении о конфиденциальности указано, кто мы, какие персональные данные о вас мы собираем, почему мы их собираем и что мы с ними делаем.
Для целей настоящего Уведомления о конфиденциальности под персональными данными понимается любая информация или набор данных, которые прямо или косвенно идентифицируют вас, такие как ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона.
В настоящем Уведомлении о конфиденциальности описывается, как мы обрабатываем ваши персональные данные, когда вы взаимодействуете с нами в качестве потребителя, бизнес-клиента, поставщика, делового партнера, кандидата, посетителя, участника исследования, акционера или другого лица, имеющего с нами деловые отношения.Пожалуйста, уделите время для ознакомления с настоящим Уведомлением о конфиденциальности.
Если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности или в других уведомлениях о конфиденциальности для конкретных продуктов или услуг, компанией Philips, которая определяет цели и средства обработки ваших персональных данных (далее «контролер» ваших персональных данных или эквивалентная роль в соответствии с применимым законодательством о защите данных), является компания Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Если вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем ваши персональные данные, просто выберите любой из следующих действий. Обратите внимание, что некоторые из перечисленных здесь видов деятельности могут не иметь отношения к вам в зависимости от страны, в которой вы находитесь.
Имейте в виду, что если нам не нужны ваши персональные данные для соблюдения законов и нормативных актов, вы не обязаны предоставлять нам свои персональные данные. Конечно, если вы решите этого не делать, во многих случаях мы не сможем предоставить вам продукты или услуги, которые вы запросили, или ответить на ваши запросы.
В зависимости от причины обработки нами ваших персональных данных и применимого законодательства у вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных. Здесь мы хотим проинформировать вас об этих правах на неприкосновенность частной жизни. Имейте в виду, что могут быть ситуации, когда мы имеем право отказать или ограничить ваши права на неприкосновенность частной жизни, например, когда это необходимо для установления, осуществления или защиты Philips от судебных исков или когда ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности, из-за его повторяющегося характера. Компания Philips стремится предоставить вам контроль над своими персональными данными. Таким образом, в зависимости от вида деятельности, вы можете самостоятельно контролировать свои персональные данные и осуществлять свои права на неприкосновенность частной жизни, например, войдя в свою учетную запись Philips и обновив, изменив или удалив свои персональные данные или отказавшись от подписки на наши рекламные сообщения с помощью кнопки (ссылки) для отказа от подписки, расположенной в нижней части наших рекламных сообщений. Если вы используете наши мобильные приложения, вы можете легко изменить статус своего согласия на обработку ваших персональных данных в контексте приложения, перейдя в настройки конфиденциальности в самом приложении. Во всех остальных случаях, чтобы воспользоваться своими правами на неприкосновенность частной жизни, подать жалобу на неприкосновенность частной жизни или связаться с нашим уполномоченным по защите данных, вы можете связаться с нами через форму обратной связи по вопросам конфиденциальности. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на ваш запрос в срок и бесплатно. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить свою личность, прежде чем действовать по вашему запросу. Конечно, если вас не устраивает то, как мы рассмотрели ваш запрос, вы можете подать жалобу в надзорный орган, компетентный в вашей стране или регионе.
В зависимости от причины обработки нами ваших персональных данных и применимого законодательства у вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных. Здесь мы хотим проинформировать вас об этих правах на неприкосновенность частной жизни.
Имейте в виду, что могут быть ситуации, когда мы имеем право отказать или ограничить ваши права на неприкосновенность частной жизни, например, когда это необходимо для установления, осуществления или защиты Philips от судебных исков или когда ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности, из-за его повторяющегося характера.
Компания Philips стремится предоставить вам контроль над своими персональными данными. Таким образом, в зависимости от вида деятельности, вы можете самостоятельно контролировать свои персональные данные и осуществлять свои права на неприкосновенность частной жизни, например, войдя в свою учетную запись Philips и обновив, изменив или удалив свои персональные данные или отказавшись от подписки на наши рекламные сообщения с помощью кнопки (ссылки) для отказа от подписки, расположенной в нижней части наших рекламных сообщений. Если вы используете наши мобильные приложения, вы можете легко изменить статус своего согласия на обработку ваших персональных данных в контексте приложения, перейдя в настройки конфиденциальности в самом приложении.
Во всех остальных случаях, чтобы воспользоваться своими правами на неприкосновенность частной жизни, подать жалобу на неприкосновенность частной жизни или связаться с нашим уполномоченным по защите данных, вы можете связаться с нами через форму обратной связи по вопросам конфиденциальности.
Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на ваш запрос в срок и бесплатно. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить свою личность, прежде чем действовать по вашему запросу. Конечно, если вас не устраивает то, как мы рассмотрели ваш запрос, вы можете подать жалобу в надзорный орган, компетентный в вашей стране или регионе.
Если в настоящем уведомлении не указано иное, мы можем передавать ваши персональные данные следующим категориям третьих лиц:
Мы удаляем персональные данные, когда они больше не нужны для целей, описанных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности.
В любом случае, если иное не указано в настоящем Уведомлении о конфиденциальности, критерии, которые мы используем для определения сроков хранения, включают: (i) нужны ли нам ваши персональные данные для защиты наших законных интересов, для выполнения договора, на который вы подпадаете, или для ответа на ваши вопросы или предоставления вам необходимых услуг или поддержки; (ii) существует ли юридическое обязательство, которому мы подчиняемся; или (iii) целесообразно ли удержание в свете нашей правовой позиции (например, в отношении применимых сроков исковой давности, судебных разбирательств или расследований регулирующих органов).
Если на вас распространяются законы о конфиденциальности и защите данных любой из перечисленных ниже стран, следующая информация применяется в дополнение к сведениям, приведенным в общих разделах настоящего Уведомления о конфиденциальности. В случае конфликта приоритета будет иметь информация о конфиденциальности, относящаяся к конкретной стране.
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