הודעת הפרטיות של פיליפס

• מבוא והיקף • מי אנחנו • כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך • מדור גלובלי • מידע על פרטיות ספציפית למדינה
• מבוא והיקף
• מי אנחנו
• כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך
• מדור גלובלי
• מידע על פרטיות ספציפית למדינה
אלא אם צוין אחרת בהודעת פרטיות זו או בהודעות פרטיות ספציפיות אחרות למוצר או לשירות, חברת פיליפס שקובעת את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך (להלן "בקר" הנתונים האישיים שלך או תפקיד מקביל על פי החוק החל להגנה על נתונים) היא Philips International B.V.
כתובת למשלוח דואר:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)/c
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
אם ברצונך לקבל מידע נוסף על האופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, פשוט בחר אחת מהפעילויות הבאות כדי לברר זאת. לידיעתך, ייתכן שחלק מהפעילויות המפורטות כאן לא יהיו רלוונטיות עבורך בהתאם למדינה שבה אתה נמצא.
זכור שאלא אם כן אנו זקוקים לנתונים האישיים שלך כדי לציית לחוקים ולתקנות, אינך מחויב לספק לנו את הנתונים האישיים שלך. כמובן שאם תבחר שלא לעשות זאת, במקרים רבים לא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים שביקשת או להיענות לבקשות שעשויות להיות לך.
• אנו מיישמים אמצעי אבטחה מחמירים כדי למנוע דליפה, הרס, אובדן, שינוי או שימוש לרעה בנתונים אישיים. • אנו מגבילים את הגישה למסדי נתונים אישיים כדי לנהל אותם בסביבה מאובטחת. • אנו עורכים באופן קבוע פעילויות הדרכה, חינוך ומודעות לעובדינו על חשיבות ההגנה על נתונים אישיים, ואנו מספקים את הפיקוח הדרוש וההולם.
• אנו מיישמים אמצעי אבטחה מחמירים כדי למנוע דליפה, הרס, אובדן, שינוי או שימוש לרעה בנתונים אישיים.
• אנו מגבילים את הגישה למסדי נתונים אישיים כדי לנהל אותם בסביבה מאובטחת.
• אנו עורכים באופן קבוע פעילויות הדרכה, חינוך ומודעות לעובדינו על חשיבות ההגנה על נתונים אישיים, ואנו מספקים את הפיקוח הדרוש וההולם.
בהתאם לסיבה לעיבוד הנתונים האישיים שלך ולחוקים החלים, יש לך זכויות מסוימות על הנתונים האישיים שלך. כאן אנו רוצים ליידע אותך על זכויות פרטיות אלה. • יש לך את הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך. אתה יכול לבקש מאיתנו עותקים או מידע על הנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך. • יש לך את הזכות לתקן את הנתונים האישיים שלך. אם אתה סבור שהנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך אינם מדויקים, אתה יכול לבקש מאיתנו לתקן או לתקן אותם. אם אתה רוצה שנתקן את הנתונים האישיים שלך, אנא ספר לנו מה לדעתך אינו מדויק והסביר לנו כיצד עלינו לתקן זאת. • יש לך את הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך. אתה יכול לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך. זכור שייתכן שיהיו מקרים (לדוגמה, כאשר אנו מחויבים על פי חוק לשמור את הנתונים האישיים שלך) שבהם ייתכן שלא נוכל למחוק את הנתונים האישיים שלך. • יש לך את הזכות לניידות נתונים. אתה יכול לבקש מאיתנו להעביר את המידע אודותיך (שמסרת לנו ישירות) אליך, או לארגון אחר לבחירתך. זכור שזכות זו חלה רק בנסיבות מסוימות (לדוגמה, אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך באמצעים אוטומטיים ועל סמך הסכמתך). • יש לך את הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות, אתה יכול לבקש מאיתנו להגביל את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך. • יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות, אתה יכול להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך, כפי שמתבצע על ידינו. זכור כי ייתכנו מצבים שבהם אנו רשאים לשלול או להגביל את זכויות הפרטיות שלך, לדוגמה, כאשר יש צורך לבסס, לממש או להגן על פיליפס מפני תביעות משפטיות או כאשר בקשתך מופרכת או מוגזמת בעליל, במיוחד בשל אופייה החוזר על עצמו. בפיליפס, אנו שואפים להעניק לך שליטה על הנתונים האישיים שלך. לכן, בהתאם לפעילות, תוכל לשלוט בנתונים האישיים שלך ולממש את זכויות הפרטיות והבחירות שלך בעצמך, לדוגמה על ידי כניסה לחשבון פיליפס שלך ועדכון, שינוי או מחיקה של הנתונים האישיים שלך או על ידי ביטול ההרשמה לתקשורת הפרסומית שלנו באמצעות לחצן ביטול ההרשמה (קישור) הכלול בתחתית התקשורת הפרסומית שלנו. אם אתה משתמש באפליקציות שלנו לנייד, תוכל לשנות בקלות את סטטוס ההסכמה שלך הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שלך בהקשר של האפליקציה, על ידי גישה להגדרות הפרטיות באפליקציה עצמה. בכל המקרים האחרים, כדי לממש את זכויות הפרטיות שלך, להגיש תלונה על פרטיות או ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר שלנו בנושא פרטיות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבקשתך בזמן וללא תשלום. במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנפעל על פי בקשתך. כמובן, אם אינך מרוצה מהאופן שבו טיפלנו בבקשתך, תוכל להגיש תלונה לרשות המפקחת המוסמכת במדינה או באזור שלך.
בהתאם לסיבה לעיבוד הנתונים האישיים שלך ולחוקים החלים, יש לך זכויות מסוימות על הנתונים האישיים שלך. כאן אנו רוצים ליידע אותך על זכויות פרטיות אלה.
• יש לך את הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך. אתה יכול לבקש מאיתנו עותקים או מידע על הנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך.
• יש לך את הזכות לתקן את הנתונים האישיים שלך. אם אתה סבור שהנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך אינם מדויקים, אתה יכול לבקש מאיתנו לתקן או לתקן אותם. אם אתה רוצה שנתקן את הנתונים האישיים שלך, אנא ספר לנו מה לדעתך אינו מדויק והסביר לנו כיצד עלינו לתקן זאת.
• יש לך את הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך. אתה יכול לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך. זכור שייתכן שיהיו מקרים (לדוגמה, כאשר אנו מחויבים על פי חוק לשמור את הנתונים האישיים שלך) שבהם ייתכן שלא נוכל למחוק את הנתונים האישיים שלך.
• יש לך את הזכות לניידות נתונים. אתה יכול לבקש מאיתנו להעביר את המידע אודותיך (שמסרת לנו ישירות) אליך, או לארגון אחר לבחירתך. זכור שזכות זו חלה רק בנסיבות מסוימות (לדוגמה, אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך באמצעים אוטומטיים ועל סמך הסכמתך).
• יש לך את הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות, אתה יכול לבקש מאיתנו להגביל את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך.
• יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות, אתה יכול להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך, כפי שמתבצע על ידינו.
זכור כי ייתכנו מצבים שבהם אנו רשאים לשלול או להגביל את זכויות הפרטיות שלך, לדוגמה, כאשר יש צורך לבסס, לממש או להגן על פיליפס מפני תביעות משפטיות או כאשר בקשתך מופרכת או מוגזמת בעליל, במיוחד בשל אופייה החוזר על עצמו.
בפיליפס, אנו שואפים להעניק לך שליטה על הנתונים האישיים שלך. לכן, בהתאם לפעילות, תוכל לשלוט בנתונים האישיים שלך ולממש את זכויות הפרטיות והבחירות שלך בעצמך, לדוגמה על ידי כניסה לחשבון פיליפס שלך ועדכון, שינוי או מחיקה של הנתונים האישיים שלך או על ידי ביטול ההרשמה לתקשורת הפרסומית שלנו באמצעות לחצן ביטול ההרשמה (קישור) הכלול בתחתית התקשורת הפרסומית שלנו. אם אתה משתמש באפליקציות שלנו לנייד, תוכל לשנות בקלות את סטטוס ההסכמה שלך הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שלך בהקשר של האפליקציה, על ידי גישה להגדרות הפרטיות באפליקציה עצמה.
בכל המקרים האחרים, כדי לממש את זכויות הפרטיות שלך, להגיש תלונה על פרטיות או ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר שלנו בנושא פרטיות.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבקשתך בזמן וללא תשלום. במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנפעל על פי בקשתך. כמובן, אם אינך מרוצה מהאופן שבו טיפלנו בבקשתך, תוכל להגיש תלונה לרשות המפקחת המוסמכת במדינה או באזור שלך.
• החברות המסונפות לפיליפס שלנו. בשל האופי הגלובלי שלנו, הנתונים האישיים שלך עשויים להיחשף לחברות אחרות המסונפות לפיליפס. כמובן, אנו נוודא שהגישה לנתונים האישיים שלך תינתן על בסיס צורך לדעת. • ספקי השירות שלנו. אנו עשויים ליצור קשר עם ספקי שירות צד שלישי (למשל ספקי IT, ספקי שירות לקוחות) ולבקש מהם לבצע פעולות עיבוד מסוימות בשמנו, כגון אחסון נתונים אישיים. כאשר אנו עושים זאת, אנו מוודאים שספקי שירות אלה מחויבים חוזית שלא להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות אחרות מאלה המבוקשות על ידינו או הנדרשות על פי חוק. • השותפים העסקיים שלנו: לפעמים, אנו עשויים לשתף פעולה עם השותפים העסקיים שלנו כדי לספק לך שירותים, ובהקשר זה, אנו עשויים לשתף איתם את הנתונים האישיים שלך. לדוגמה, אם אתה רוכש מוצר מהחנות האלקטרונית שלנו, אנו משתפים את המידע שלך עם ספקי שירותי תשלום כדי לעבד את התשלומים. • צדדים שלישיים בקשר לעסקאות תאגידיות: לעיתים, אנו עשויים להיות מעורבים במיזוג, רכישה, פשיטת רגל, מיזם משותף, ארגון מחדש, מכירת נכסים או סילוק אחר של כל או חלק מהעסק, הנכסים או המניות שלנו. במקרים אלה, אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם הצד השלישי המעורב באותה עסקה תאגידית. • אחרים: מסיבות משפטיות, אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם אחרים (כגון רשויות ציבוריות וממשלתיות, יועצים מקצועיים) אם נקבע שגישה, שימוש, שימור או חשיפה של הנתונים האישיים שלך נחוצים כדי: 1) לציית לחוקים ולתקנות החלים או לבקשות ממשלתיות הניתנות לאכיפה; 2) לחקור, למנוע או לנקוט פעולות בנוגע לפעילויות חשודות או בלתי חוקיות בפועל או לסייע לרשויות אכיפה ממשלתיות; 3) לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו איתך; 4) לחקור ולהגן על עצמנו מפני כל טענה או האשמה; 5) להגן על האבטחה או השלמות של השירותים שלנו; 6) לממש או להגן על הזכויות והבטיחות של פיליפס, לקוחותינו של פיליפס, אנשי הצוות שלנו או אחרים.
אלא אם צוין אחרת בהודעה זו, אלה הן הקטגוריות של צדדים שלישיים שאיתם אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך:
• החברות המסונפות לפיליפס שלנו. בשל האופי הגלובלי שלנו, הנתונים האישיים שלך עשויים להיחשף לחברות אחרות המסונפות לפיליפס. כמובן, אנו נוודא שהגישה לנתונים האישיים שלך תינתן על בסיס צורך לדעת.
• ספקי השירות שלנו. אנו עשויים ליצור קשר עם ספקי שירות צד שלישי (למשל ספקי IT, ספקי שירות לקוחות) ולבקש מהם לבצע פעולות עיבוד מסוימות בשמנו, כגון אחסון נתונים אישיים. כאשר אנו עושים זאת, אנו מוודאים שספקי שירות אלה מחויבים חוזית שלא להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות אחרות מאלה המבוקשות על ידינו או הנדרשות על פי חוק.
• השותפים העסקיים שלנו: לפעמים, אנו עשויים לשתף פעולה עם השותפים העסקיים שלנו כדי לספק לך שירותים, ובהקשר זה, אנו עשויים לשתף איתם את הנתונים האישיים שלך. לדוגמה, אם אתה רוכש מוצר מהחנות האלקטרונית שלנו, אנו משתפים את המידע שלך עם ספקי שירותי תשלום כדי לעבד את התשלומים.
• צדדים שלישיים בקשר לעסקאות תאגידיות: לעיתים, אנו עשויים להיות מעורבים במיזוג, רכישה, פשיטת רגל, מיזם משותף, ארגון מחדש, מכירת נכסים או סילוק אחר של כל או חלק מהעסק, הנכסים או המניות שלנו. במקרים אלה, אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם הצד השלישי המעורב באותה עסקה תאגידית.
• אחרים: מסיבות משפטיות, אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם אחרים (כגון רשויות ציבוריות וממשלתיות, יועצים מקצועיים) אם נקבע שגישה, שימוש, שימור או חשיפה של הנתונים האישיים שלך נחוצים כדי: 1) לציית לחוקים ולתקנות החלים או לבקשות ממשלתיות הניתנות לאכיפה; 2) לחקור, למנוע או לנקוט פעולות בנוגע לפעילויות חשודות או בלתי חוקיות בפועל או לסייע לרשויות אכיפה ממשלתיות; 3) לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו איתך; 4) לחקור ולהגן על עצמנו מפני כל טענה או האשמה; 5) להגן על האבטחה או השלמות של השירותים שלנו; 6) לממש או להגן על הזכויות והבטיחות של פיליפס, לקוחותינו של פיליפס, אנשי הצוות שלנו או אחרים.
אנו מוחקים נתונים אישיים כאשר הם אינם נחוצים עוד למטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו.
בכל מקרה, אלא אם צוין אחרת בהודעת פרטיות זו, הקריטריונים שבהם אנו משתמשים כדי להחליט על תקופות השמירה שלנו כוללים: (1) האם אנו זקוקים לנתונים האישיים שלך כדי להגן על האינטרס הלגיטימי שלנו, כדי לבצע חוזה שאתה כפוף לו או כדי להשיב לשאלותיך או לספק לך את השירות או התמיכה הנדרשים; (2) האם קיימת חובה משפטית שאנו כפופים לה; או (3) האם השמירה מומלצת לאור עמדתנו המשפטית (למשל ביחס לחוקי התיישנות רלוונטיים, התדיינות משפטית או חקירות רגולטוריות).
אם אתה כפוף לחוקי הפרטיות והגנת הנתונים של כל אחת מהמדינות המפורטות להלן, המידע הבא חל בנוסף לפרטים המופיעים בסעיפים הכלליים של הודעת פרטיות זו. במקרים של סתירה, מידע הפרטיות הספציפי למדינה יקבל עדיפות.
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