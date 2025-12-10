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OBVESTILO O ZASEBNOSTI PHILIPS

Obvestilo o zasebnosti Philips


Zadnja sprememba oktobra 2025

Philips obvestilo o zasebnosti na prvi pogled

 
  • Uvod in področje uporabe
  • Kdo smo
  • Kako uporabljamo vaše osebne podatke
  • Globalni oddelek
  • Podatki o zasebnosti za posamezno državo 

Uvod in področje uporabe

 
To obvestilo o zasebnosti vam pove, kdo smo, katere osebne podatke zbiramo o vas, zakaj jih zbiramo in kaj počnemo z njimi. Za namene tega obvestila o zasebnosti osebni podatki pomenijo vse informacije ali nabor informacij, ki vas neposredno ali posredno identificirajo, kot so vaše ime, e-poštni naslov ali telefonska številka. To obvestilo o zasebnosti zajema, kako ravnamo  z vašimi osebnimi podatki, ko komunicirate z nami kot potrošnik, poslovna stranka, dobavitelj, poslovni partner, kandidat, obiskovalec, udeleženec raziskave, delničar ali druga oseba, ki ima poslovni odnos z nami.Vzemite si trenutek, da se seznanite s tem obvestilom o zasebnosti.

Za več informacij o naših postopkih zasebnosti obiščite našo Philipsovo stran o zasebnosti.

Kdo smo


Če v tem obvestilu o zasebnosti ali v drugih obvestilih o zasebnosti za posamezne izdelke ali storitve ni drugače navedeno, je Philipsovo podjetje, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu »upravljavec« vaših osebnih podatkov ali enakovredna vloga v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov), Philips International B.V..

Poštni naslov:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59 
1077 WV Amsterdam
Netherlands
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Kako uporabljamo vaše osebne podatke


Če želite izvedeti več o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, izberite katero koli od naslednjih dejavnosti, da to izveste. Upoštevajte, da nekatere dejavnosti, ki so navedene tukaj, morda niso pomembne za vas glede na državo, v kateri se nahajate. ed.

GLOBALNI ODDELEK


Upoštevajte, da nam svojih osebnih podatkov, razen če jih potrebujemo za skladnost z zakoni in predpisi, nam niste dolžni posredovati svojih osebnih podatkov. Seveda, če se odločite, da tega ne boste storili, vam v mnogih primerih ne bomo mogli zagotoviti izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali, ali odgovoriti na vaše zahteve.

Zaščita osebnih podatkov

Za zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo organizacijske, tehnične in fizične ukrepe, pri čemer upoštevamo naravo osebnih podatkov in obdelavo ter morebitne grožnje. Prizadevamo si vedno zagotoviti varnost vaših osebnih podatkov z izvajanjem ustreznih praks upravljanja, kot so:
 
  • Izvajamo stroge varnostne ukrepe, da preprečimo uhajanje, uničenje, izgubo, spreminjanje ali zlorabo osebnih podatkov.
  • Omejujemo dostop do baz osebnih podatkov, da jih lahko upravljamo v varnem okolju.
  • Redno izvajamo izobraževanja, izobraževanja in ozaveščanje zaposlenih o pomenu varstva osebnih podatkov ter zagotavljamo potreben in ustrezen nadzor.

 

Nenehno si prizadevamo izboljšati te ukrepe, da bi zaščitili vaše osebne podatke.

Kako prenašamo vaše osebne podatke med državami
 

Zaradi naše globalne narave se lahko vaši osebni podatki prenesejo ali dostopajo do podjetij, povezanih s Philipsom, ali zaupanja vrednih tretjih oseb Philipsa po vsem svetu. Seveda pri tem zagotavljamo skladnost z zakoni o prenosu osebnih podatkov med državami.


Vaše pravice do zasebnosti
 

Glede na naš razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate določene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Tukaj vas želimo seznaniti s temi pravicami do zasebnosti.
 

  • Pravico imate do dostopa do svojih osebnih podatkov. Od nas lahko zahtevate kopije ali informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo o vas. 
  • Imate pravico do popravka svojih osebnih podatkov. Če menite, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas, netočni, nas lahko prosite, da jih popravimo ali popravimo. Če želite, da popravimo vaše osebne podatke, nam povejte, kaj je po vašem mnenju netočno, in nam razložite, kako naj to popravimo.
  • Imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov. Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas. Upoštevajte, da lahko obstajajo primeri (na primer, ko smo zakonsko zavezani hraniti vaše osebne podatke), ko morda ne bomo mogli izbrisati vaših osebnih podatkov. 
  • Pravico imate do prenosljivosti podatkov. Od nas lahko zahtevate, da podatke o vas (ki ste nam jih neposredno posredovali) prenesemo vam ali drugi organizaciji po vaši izbiri. Upoštevajte, da ta pravica velja le v določenih okoliščinah (na primer, če vaše osebne podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi vašega soglasja).
  • Imate pravico, da omejite našo obdelavo vaših osebnih podatkov. To pomeni, da lahko v določenih okoliščinah od nas zahtevate, da omejimo način uporabe vaših osebnih podatkov. 
  • Imate pravico, da ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov. To pomeni, da lahko v določenih okoliščinah ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo mi.

 

Upoštevajte, da lahko pride do primerov, ko imamo pravico zavrniti ali omejiti vaše pravice do zasebnosti, na primer, ko je to potrebno za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo Philipsa pred pravnimi zahtevki ali kadar je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti zaradi ponavljajoče se narave.Pri Philipsu si prizadevamo, da vam omogočimo nadzor nad vašimi osebnimi podatki.
 

Zato lahko glede na dejavnost sami nadzorujete svoje osebne podatke in uveljavljate svoje pravice in izbire glede zasebnosti, na primer tako, da se prijavite v svoj Philipsov račun in posodobite, spremenite ali izbrišete svoje osebne podatke ali se odjavite od naših promocijskih sporočil s pomočjo gumba za odjavo (povezave), ki je na dnu naših promocijskih sporočil. Če uporabljate naše mobilne aplikacije, lahko preprosto spremenite status soglasja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru aplikacije, tako da odprete nastavitve zasebnosti v sami aplikaciji. 

V vseh drugih primerih, če želite uveljavljati svoje pravice do zasebnosti, vložiti pritožbo glede zasebnosti ali se obrniti na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, se lahko obrnete na nas prek našega kontaktnega obrazca za zasebnost. 

Potrudili se bomo, da vašo zahtevo obravnavamo pravočasno in brezplačno. V nekaterih primerih vas lahko prosimo, da preverite svojo identiteto, preden ukrepate na vašo zahtevo.  Seveda, če niste zadovoljni s tem, kako smo obravnavali vašo zahtevo, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem za vašo državo ali regijo.


S kom delimo vaše osebne podatke


Če v tem obvestilu ni drugače navedeno, so to kategorije tretjih oseb, s katerimi lahko delimo vaše osebne podatke:
 

  • Naša podjetja, povezana s Philipsom. Zaradi naše globalne narave se lahko vaši osebni podatki razkrijejo drugim podjetjem, povezanim s Philipsom. Seveda bomo poskrbeli, da bo dostop do vaših osebnih podatkov odobren na podlagi potrebe po seznanitvi. 
  • Naši ponudniki storitev. Sodelujemo lahko s tretjimi ponudniki storitev (npr. ponudniki IT, ponudniki storitev za stranke) in jih prosimo, da v našem imenu izvedejo določene postopke obdelave, kot je shranjevanje osebnih podatkov. Ko to storimo, poskrbimo, da so ti ponudniki storitev pogodbeno zavezani, da vaših osebnih podatkov ne bodo uporabljali za namene, ki niso namenjeni nam ali ki jih zahteva zakon.
  • Naši poslovni partnerji: včasih lahko sodelujemo z našimi poslovnimi partnerji, da vam zagotovimo storitve, in v tem kontekstu lahko z njimi delimo vaše osebne podatke. Na primer, če kupite izdelek v naši spletni trgovini, delimo vaše podatke s ponudniki plačilnih storitev za obdelavo plačil. 
  • Tretje osebe v povezavi s poslovnimi transakcijami: včasih smo lahko vpleteni v združitev, prevzem, stečaj, skupno podjetje, reorganizacijo, prodajo sredstev ali drugo razpolaganje z vsem ali katerim koli delom našega poslovanja, premoženja ali delnic. V teh primerih lahko vaše osebne podatke delimo s tretjo osebo, ki je vključena v to poslovno transakcijo. 
  • Drugo: iz pravnih razlogov lahko vaše osebne podatke delimo tudi z drugimi (kot so javni in vladni organi, strokovni svetovalci), če ugotovimo, da je dostop, uporaba, shranjevanje ali razkritje vaših osebnih podatkov potrebno za: 1) skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi ali izvršljivimi vladnimi zahtevami; 2) preiskujejo, preprečujejo ali ukrepajo v zvezi s sumljivimi ali dejanskimi nezakonitimi dejavnostmi ali pomagajo vladnim organom pregona; 3) uveljavljanje naših pogojev in določil z vami; 4) preiskujemo in se branimo pred kakršnimi koli zahtevki ali obtožbami; 5) zaščititi varnost ali celovitost naših storitev; 6) uveljavljanje ali varovanje pravic in varnosti Philipsa, naših Philipsovih strank, osebja ali drugih.


Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke


Osebne podatke izbrišemo, ko niso več potrebni za namene, opisane v tem obvestilu o zasebnosti.

Osebne podatke izbrišemo, ko niso več potrebni za namene, opisane v tem obvestilu o zasebnosti. V vsakem primeru,  razen če je v tem obvestilu o zasebnosti navedeno drugače, merila, ki jih uporabljamo za določanje naših obdobij hrambe, vključujejo: (i) ali potrebujemo vaše osebne podatke za zaščito našega zakonitega interesa, za izvajanje pogodbe, ki velja za vas, ali za odgovor na vaša vprašanja ali zagotavljanje zahtevane storitve ali podpore; (ii) ali obstaja pravna obveznost, ki velja za nas; ali (iii) ali je hramba priporočljiva glede na naš pravni položaj (na primer v zvezi z veljavnimi zastaralnimi roki, sodnimi postopki ali regulativnimi preiskavami).

PODATKI O ZASEBNOSTI ZA POSAMEZNO DRŽAVO 


Če za vas veljajo zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov katere koli od spodaj navedenih držav, poleg podrobnosti, navedenih v splošnih razdelkih tega obvestila o zasebnosti, veljajo tudi naslednje informacije. V primeru spora imajo prednost informacije o zasebnosti za posamezno državo.

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