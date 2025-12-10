Zadnja sprememba oktobra 2025
Če v tem obvestilu o zasebnosti ali v drugih obvestilih o zasebnosti za posamezne izdelke ali storitve ni drugače navedeno, je Philipsovo podjetje, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu »upravljavec« vaših osebnih podatkov ali enakovredna vloga v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov), Philips International B.V..
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Če želite izvedeti več o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, izberite katero koli od naslednjih dejavnosti, da to izveste. Upoštevajte, da nekatere dejavnosti, ki so navedene tukaj, morda niso pomembne za vas glede na državo, v kateri se nahajate. ed.
Upoštevajte, da nam svojih osebnih podatkov, razen če jih potrebujemo za skladnost z zakoni in predpisi, nam niste dolžni posredovati svojih osebnih podatkov. Seveda, če se odločite, da tega ne boste storili, vam v mnogih primerih ne bomo mogli zagotoviti izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali, ali odgovoriti na vaše zahteve.
Glede na naš razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate določene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Tukaj vas želimo seznaniti s temi pravicami do zasebnosti. Upoštevajte, da lahko pride do primerov, ko imamo pravico zavrniti ali omejiti vaše pravice do zasebnosti, na primer, ko je to potrebno za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo Philipsa pred pravnimi zahtevki ali kadar je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti zaradi ponavljajoče se narave.Pri Philipsu si prizadevamo, da vam omogočimo nadzor nad vašimi osebnimi podatki. Zato lahko glede na dejavnost sami nadzorujete svoje osebne podatke in uveljavljate svoje pravice in izbire glede zasebnosti, na primer tako, da se prijavite v svoj Philipsov račun in posodobite, spremenite ali izbrišete svoje osebne podatke ali se odjavite od naših promocijskih sporočil s pomočjo gumba za odjavo (povezave), ki je na dnu naših promocijskih sporočil. Če uporabljate naše mobilne aplikacije, lahko preprosto spremenite status soglasja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru aplikacije, tako da odprete nastavitve zasebnosti v sami aplikaciji.
V vseh drugih primerih, če želite uveljavljati svoje pravice do zasebnosti, vložiti pritožbo glede zasebnosti ali se obrniti na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, se lahko obrnete na nas prek našega kontaktnega obrazca za zasebnost.
Potrudili se bomo, da vašo zahtevo obravnavamo pravočasno in brezplačno. V nekaterih primerih vas lahko prosimo, da preverite svojo identiteto, preden ukrepate na vašo zahtevo. Seveda, če niste zadovoljni s tem, kako smo obravnavali vašo zahtevo, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem za vašo državo ali regijo.
Glede na naš razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate določene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Tukaj vas želimo seznaniti s temi pravicami do zasebnosti.
Upoštevajte, da lahko pride do primerov, ko imamo pravico zavrniti ali omejiti vaše pravice do zasebnosti, na primer, ko je to potrebno za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo Philipsa pred pravnimi zahtevki ali kadar je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti zaradi ponavljajoče se narave.Pri Philipsu si prizadevamo, da vam omogočimo nadzor nad vašimi osebnimi podatki.
Zato lahko glede na dejavnost sami nadzorujete svoje osebne podatke in uveljavljate svoje pravice in izbire glede zasebnosti, na primer tako, da se prijavite v svoj Philipsov račun in posodobite, spremenite ali izbrišete svoje osebne podatke ali se odjavite od naših promocijskih sporočil s pomočjo gumba za odjavo (povezave), ki je na dnu naših promocijskih sporočil. Če uporabljate naše mobilne aplikacije, lahko preprosto spremenite status soglasja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru aplikacije, tako da odprete nastavitve zasebnosti v sami aplikaciji.
Če v tem obvestilu ni drugače navedeno, so to kategorije tretjih oseb, s katerimi lahko delimo vaše osebne podatke:
Osebne podatke izbrišemo, ko niso več potrebni za namene, opisane v tem obvestilu o zasebnosti.
Osebne podatke izbrišemo, ko niso več potrebni za namene, opisane v tem obvestilu o zasebnosti. V vsakem primeru, razen če je v tem obvestilu o zasebnosti navedeno drugače, merila, ki jih uporabljamo za določanje naših obdobij hrambe, vključujejo: (i) ali potrebujemo vaše osebne podatke za zaščito našega zakonitega interesa, za izvajanje pogodbe, ki velja za vas, ali za odgovor na vaša vprašanja ali zagotavljanje zahtevane storitve ali podpore; (ii) ali obstaja pravna obveznost, ki velja za nas; ali (iii) ali je hramba priporočljiva glede na naš pravni položaj (na primer v zvezi z veljavnimi zastaralnimi roki, sodnimi postopki ali regulativnimi preiskavami).
Če za vas veljajo zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov katere koli od spodaj navedenih držav, poleg podrobnosti, navedenih v splošnih razdelkih tega obvestila o zasebnosti, veljajo tudi naslednje informacije. V primeru spora imajo prednost informacije o zasebnosti za posamezno državo.
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