Востаннє змінено: жовтень 2025 р.
У цьому повідомленні про конфіденційність розповідається, хто ми, які персональні дані ми збираємо про вас, чому ми їх збираємо та що ми з ними робимо.
Для цілей цього Повідомлення про конфіденційність персональні дані означають будь-яку інформацію або набір інформації, яка прямо чи опосередковано ідентифікує вас, наприклад, ваше ім'я, електронну пошту або номер телефону.
Це Повідомлення про конфіденційність охоплює, як ми обробляємо ваші персональні дані, коли ви взаємодієте з нами як споживач, бізнес-клієнт, постачальник, бізнес-партнер, кандидат, відвідувач, учасник дослідження, акціонер або інша особа, яка має з нами ділові відносини.Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб ознайомитися з цим Повідомленням про конфіденційність.
Для отримання додаткової інформації про нашу політику конфіденційності відвідайте нашу сторінку конфіденційності Philips.
Якщо інше не зазначено в цьому Повідомленні про конфіденційність або в інших повідомленнях про конфіденційність для конкретних продуктів чи послуг, компанією Philips, яка визначає цілі та засоби обробки ваших особистих даних (далі – «контролер» ваших особистих даних або еквівалентна роль відповідно до чинного законодавства про захист даних), є Philips International B.V.
Поштова адреса:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як ми обробляємо ваші персональні дані, просто виберіть будь-яку з наведених нижче дій, щоб дізнатися про це. Майте на увазі, що деякі з перелічених тут видів діяльності можуть бути неактуальними для вас залежно від країни, де ви перебуваєте.
Майте на увазі, що, якщо нам не потрібні ваші персональні дані для дотримання законів і правил, ви не зобов'язані надавати нам свої персональні дані. Звичайно, якщо ви вирішите цього не робити, у багатьох випадках ми не зможемо надати вам продукти чи послуги, які ви запросили, або відповісти на ваші запити.
Залежно від мети обробки ваших персональних даних та чинного законодавства, ви маєте певні права на свої персональні дані. Тут ми хочемо ознайомити вас із цими правами на конфіденційність. • Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних. Ви можете попросити нас надати копії або інформацію про персональні дані, які ми обробляємо про вас. • Ви маєте право виправити свої персональні дані. Якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми обробляємо про вас, є неточними, ви можете попросити нас виправити або виправити їх. Якщо ви хочете, щоб ми виправили ваші персональні дані, повідомте нам, що, на вашу думку, є неточним, і поясніть нам, як ми повинні це виправити. • Ви маєте право видалити свої персональні дані. Ви можете попросити нас видалити персональні дані, які ми обробляємо про вас. Майте на увазі, що можуть бути випадки (наприклад, коли ми юридично зобов'язані зберігати ваші персональні дані), коли ми не зможемо видалити ваші персональні дані. • Ви маєте право на перенесення даних. Ви можете попросити нас передати інформацію про вас (яку ви безпосередньо нам надали) вам або іншій організації за вашим вибором. Майте на увазі, що це право застосовується лише за певних обставин (наприклад, якщо ми обробляємо ваші персональні дані автоматизованими засобами та на основі вашої згоди). • Ви маєте право обмежити нашу обробку ваших персональних даних. Це означає, що за певних обставин ви можете попросити нас обмежити спосіб, яким ми використовуємо ваші персональні дані. • Ви маєте право заперечувати проти обробки нами ваших персональних даних. Це означає, що за певних обставин ви можете заперечити проти обробки ваших персональних даних, яку ми здійснюємо. Майте на увазі, що можуть виникнути ситуації, коли ми маємо право відмовити або обмежити ваші права на конфіденційність, наприклад, коли це необхідно для встановлення, здійснення або захисту компанії Philips від судових позовів або коли ваш запит є явно необґрунтованим чи надмірним, зокрема через його повторюваний характер. У компанії Philips ми прагнемо надати вам контроль над своїми особистими даними. Тому, залежно від активності, Ви можете контролювати свої особисті дані та самостійно реалізовувати свої права на конфіденційність і вибір, наприклад, увійшовши у свій обліковий запис Philips і оновивши, змінивши чи видаливши свої особисті дані або скасувавши підписку на наші рекламні повідомлення за допомогою кнопки (посилання) «Скасувати підписку», що міститься в нижній частині наших рекламних повідомлень. Якщо ви користуєтеся нашими мобільними додатками, ви можете легко змінити статус своєї згоди на обробку ваших персональних даних у контексті програми, перейшовши до налаштувань конфіденційності в самому додатку. У всіх інших випадках, щоб скористатися своїми правами на конфіденційність, подати скаргу про конфіденційність або зв'язатися з нашим інспектором із захисту даних, ви можете зв'язатися з нами через нашу контактну форму з питань конфіденційності. Ми зробимо все можливе, щоб відповісти на ваш запит вчасно та безкоштовно. У деяких випадках ми можемо попросити вас підтвердити свою особу, перш ніж діяти за вашим запитом. Звичайно, якщо ви незадоволені тим, як ми обробили ваш запит, ви можете подати скаргу до наглядового органу, компетентного у вашій країні чи регіоні.
Залежно від мети обробки ваших персональних даних та чинного законодавства, ви маєте певні права на свої персональні дані. Тут ми хочемо ознайомити вас із цими правами на конфіденційність.
• Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних. Ви можете попросити нас надати копії або інформацію про персональні дані, які ми обробляємо про вас.
• Ви маєте право виправити свої персональні дані. Якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми обробляємо про вас, є неточними, ви можете попросити нас виправити або виправити їх. Якщо ви хочете, щоб ми виправили ваші персональні дані, повідомте нам, що, на вашу думку, є неточним, і поясніть нам, як ми повинні це виправити.
• Ви маєте право видалити свої персональні дані. Ви можете попросити нас видалити персональні дані, які ми обробляємо про вас. Майте на увазі, що можуть бути випадки (наприклад, коли ми юридично зобов'язані зберігати ваші персональні дані), коли ми не зможемо видалити ваші персональні дані.
• Ви маєте право на перенесення даних. Ви можете попросити нас передати інформацію про вас (яку ви безпосередньо нам надали) вам або іншій організації за вашим вибором. Майте на увазі, що це право застосовується лише за певних обставин (наприклад, якщо ми обробляємо ваші персональні дані автоматизованими засобами та на основі вашої згоди).
• Ви маєте право обмежити нашу обробку ваших персональних даних. Це означає, що за певних обставин ви можете попросити нас обмежити спосіб, яким ми використовуємо ваші персональні дані.
• Ви маєте право заперечувати проти обробки нами ваших персональних даних. Це означає, що за певних обставин ви можете заперечити проти обробки ваших персональних даних, яку ми здійснюємо.
Майте на увазі, що можуть виникнути ситуації, коли ми маємо право відмовити або обмежити ваші права на конфіденційність, наприклад, коли це необхідно для встановлення, здійснення або захисту компанії Philips від судових позовів або коли ваш запит є явно необґрунтованим чи надмірним, зокрема через його повторюваний характер.
У компанії Philips ми прагнемо надати вам контроль над своїми особистими даними. Тому, залежно від активності, Ви можете контролювати свої особисті дані та самостійно реалізовувати свої права на конфіденційність і вибір, наприклад, увійшовши у свій обліковий запис Philips і оновивши, змінивши чи видаливши свої особисті дані або скасувавши підписку на наші рекламні повідомлення за допомогою кнопки (посилання) «Скасувати підписку», що міститься в нижній частині наших рекламних повідомлень. Якщо ви користуєтеся нашими мобільними додатками, ви можете легко змінити статус своєї згоди на обробку ваших персональних даних у контексті програми, перейшовши до налаштувань конфіденційності в самому додатку.
У всіх інших випадках, щоб скористатися своїми правами на конфіденційність, подати скаргу про конфіденційність або зв'язатися з нашим інспектором із захисту даних, ви можете зв'язатися з нами через нашу контактну форму з питань конфіденційності.
Ми зробимо все можливе, щоб відповісти на ваш запит вчасно та безкоштовно. У деяких випадках ми можемо попросити вас підтвердити свою особу, перш ніж діяти за вашим запитом. Звичайно, якщо ви незадоволені тим, як ми обробили ваш запит, ви можете подати скаргу до наглядового органу, компетентного у вашій країні чи регіоні.
Якщо в цьому повідомленні не зазначено інше, це категорії третіх осіб, з якими ми можемо ділитися вашими персональними даними: • Наші дочірні компанії Philips. З огляду на нашу глобальну природу, ваші особисті дані можуть бути розголошені іншим компаніям, пов'язаним із Philips. Звичайно, ми подбаємо про те, щоб доступ до ваших персональних даних був наданий на основі принципу службової необхідності. • Наші постачальники послуг. Ми можемо взаємодіяти зі сторонніми постачальниками послуг (наприклад, IT-постачальниками, постачальниками послуг для клієнтів) і просити їх виконувати певні операції обробки від нашого імені, наприклад, зберігати персональні дані. Коли ми це робимо, ми переконуємося, що ці постачальники послуг за договором зобов'язані не використовувати ваші персональні дані для цілей, відмінних від тих, які вимагаються нами або вимагаються законом. • Наші ділові партнери: іноді ми можемо співпрацювати з нашими діловими партнерами, щоб надавати вам послуги, і в цьому контексті ми можемо ділитися з ними вашими персональними даними. Наприклад, якщо ви купуєте товар у нашому інтернет-магазині, ми передаємо вашу інформацію постачальникам платіжних послуг для обробки платежів. • Треті особи у зв'язку з корпоративними транзакціями: іноді ми можемо бути залучені до злиття, поглинання, банкрутства, спільного підприємства, реорганізації, продажу активів або іншого відчуження всього або будь-якої частини нашого бізнесу, активів або акцій. У цих випадках ми можемо передавати ваші персональні дані третій стороні, яка бере участь у цій корпоративній транзакції. • Інші: з юридичних причин ми також можемо ділитися вашими персональними даними з іншими особами (наприклад, державними та урядовими органами, професійними консультантами), якщо ми визначимо, що доступ, використання, збереження або розкриття ваших персональних даних необхідний для: 1) дотримання застосовних законів і нормативних актів або урядових запитів, що підлягають виконанню; 2) розслідувати, запобігати або вживати заходів щодо підозрюваної або фактичної незаконної діяльності або для надання допомоги державним правоохоронним органам; 3) забезпечувати виконання наших умов та положень разом з вами; 4) розслідувати та захищатися від будь-яких претензій чи звинувачень; 5) захищати безпеку або цілісність наших послуг; 6) здійснення або захисту прав і безпеки компанії Philips, наших клієнтів Philips, персоналу тощо.
Якщо в цьому повідомленні не зазначено інше, це категорії третіх осіб, з якими ми можемо ділитися вашими персональними даними:
• Наші дочірні компанії Philips. З огляду на нашу глобальну природу, ваші особисті дані можуть бути розголошені іншим компаніям, пов'язаним із Philips. Звичайно, ми подбаємо про те, щоб доступ до ваших персональних даних був наданий на основі принципу службової необхідності.
• Наші постачальники послуг. Ми можемо взаємодіяти зі сторонніми постачальниками послуг (наприклад, IT-постачальниками, постачальниками послуг для клієнтів) і просити їх виконувати певні операції обробки від нашого імені, наприклад, зберігати персональні дані. Коли ми це робимо, ми переконуємося, що ці постачальники послуг за договором зобов'язані не використовувати ваші персональні дані для цілей, відмінних від тих, які вимагаються нами або вимагаються законом.
• Наші ділові партнери: іноді ми можемо співпрацювати з нашими діловими партнерами, щоб надавати вам послуги, і в цьому контексті ми можемо ділитися з ними вашими персональними даними. Наприклад, якщо ви купуєте товар у нашому інтернет-магазині, ми передаємо вашу інформацію постачальникам платіжних послуг для обробки платежів.
• Треті особи у зв'язку з корпоративними транзакціями: іноді ми можемо бути залучені до злиття, поглинання, банкрутства, спільного підприємства, реорганізації, продажу активів або іншого відчуження всього або будь-якої частини нашого бізнесу, активів або акцій. У цих випадках ми можемо передавати ваші персональні дані третій стороні, яка бере участь у цій корпоративній транзакції.
• Інші: з юридичних причин ми також можемо ділитися вашими персональними даними з іншими особами (наприклад, державними та урядовими органами, професійними консультантами), якщо ми визначимо, що доступ, використання, збереження або розкриття ваших персональних даних необхідний для: 1) дотримання застосовних законів і нормативних актів або урядових запитів, що підлягають виконанню; 2) розслідувати, запобігати або вживати заходів щодо підозрюваної або фактичної незаконної діяльності або для надання допомоги державним правоохоронним органам; 3) забезпечувати виконання наших умов та положень разом з вами; 4) розслідувати та захищатися від будь-яких претензій чи звинувачень; 5) захищати безпеку або цілісність наших послуг; 6) здійснення або захисту прав і безпеки компанії Philips, наших клієнтів Philips, персоналу тощо.
У будь-якому випадку, якщо в цьому повідомленні про конфіденційність не вказано інше, критерії, які ми використовуємо для визначення термінів зберігання, включають: (i) чи потрібні нам ваші персональні дані для захисту наших законних інтересів, для виконання договору, за яким ви зобов'язані, або для відповіді на ваші запитання чи надання вам необхідної послуги чи підтримки; (ii) чи існує юридичне зобов'язання, на яке ми покладаємося; або (iii) чи є доцільним збереження у світлі нашої правової позиції (наприклад, щодо застосовних строків давності, судових розглядів або регулятивних розслідувань).
Ми видаляємо персональні дані, коли вони більше не потрібні для цілей, описаних у цьому Повідомленні про конфіденційність.
У будь-якому випадку, якщо в цьому повідомленні про конфіденційність не вказано інше, критерії, які ми використовуємо для визначення термінів зберігання, включають: (i) чи потрібні нам ваші персональні дані для захисту наших законних інтересів, для виконання договору, за яким ви зобов'язані, або для відповіді на ваші запитання чи надання вам необхідної послуги чи підтримки; (ii) чи існує юридичне зобов'язання, на яке ми покладаємося; або (iii) чи є доцільним збереження у світлі нашої правової позиції (наприклад, щодо застосовних строків давності, судових розглядів або регулятивних розслідувань).
Якщо ви підпадаєте під дію законів про конфіденційність і захист даних будь-якої з наведених нижче країн, наступна інформація застосовується на додаток до деталей, наведених у загальних розділах цього Повідомлення про конфіденційність. У разі конфлікту пріоритет матиме інформація про конфіденційність у конкретній країні.
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