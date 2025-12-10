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Нижче ви можете знайти додаткову інформацію про те, як відключити файли cookie або керувати налаштуваннями файлів cookie для наступних браузерів:

Google Chrome: як видаляти, дозволяти файли cookie та керувати ними в Chrome - Комп'ютер - Google Chrome Довідка

Firefox: Покращений захист від стеження у Firefox для настільних комп'ютерів | Довідка Firefox (mozilla.org)

Microsoft: керування файлами cookie в Microsoft Edge: перегляд, дозвіл, блокування, видалення та використання - Служба підтримки Microsoft

Safari: керування файлами cookie та даними вебсайтів - Довідка Safari (apple.com)