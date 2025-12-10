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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА PHILIPS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА PHILIPS


Последна промяна октомври 2025 г.

Съобщение за поверителност на Philips с един поглед

 
  • Въведение и обхват
  • Кои сме ние
  • Как използваме Вашите лични данни
  • Глобален раздел
  • информация за поверителност за конкретна държава 

 

Въведение и обхват

Тази декларация за поверителност ви казва кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях.
За целите на тази Декларация за поверителност лични данни означава всяка информация или набор от информация, която пряко или косвено Ви идентифицира, като например Вашето име, имейл или телефонен номер.
Тази Декларация за поверителност обхваща начина, по който обработваме  Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, доставчик, бизнес партньор, кандидат, посетител, участник в проучването, акционер или друго лице с бизнес отношения с нас.
Моля, отделете малко време, за да се запознаете с тази Декларация за поверителност.
 
За повече информация относно нашите практики за поверителност посетете нашата страница за поверителност на Philips.

Кои сме ние
 

Освен ако не е посочено друго в тази Декларация за поверителност или в други специфични за продукти или услуги бележки за поверителност, компанията Philips, която определя целите и средствата за обработка на Вашите лични данни (наричан по-долу "администратор" на Вашите лични данни или еквивалентна роля съгласно приложимото законодателство за защита на данните), е Philips International B.V.

Пощенски адрес:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

Как използваме Вашите лични данни


Ако искате да научите повече за това как обработваме Вашите лични данни, просто изберете някоя от следните дейности, за да разберете. Моля, имайте предвид, че някои от дейностите, изброени тук, може да не са от значение за вас въз основа на държавата, в която се намирате.

ГЛОБАЛЕН РАЗДЕЛ


Имайте предвид, че освен ако не се нуждаем от Вашите лични данни, за да спазим законите и разпоредбите, Вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Разбира се, ако решите да не го направите, в много случаи няма да можем да ви предоставим продуктите или услугите, които сте поискали, или да отговорим на исканията, които може да имате. 

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например:

 

  • Прилагаме строги мерки за сигурност, за да предотвратим изтичане, унищожаване, загуба, промяна или злоупотреба с лични данни.
  • Ограничаваме достъпа до бази данни с лични данни, за да ги управляваме в защитена среда.
  • Ние редовно провеждаме обучения, обучение и дейности за повишаване на осведомеността на нашите служители относно важността на защитата на личните данни и осигуряваме необходимия и подходящ надзор.

 

Ние непрекъснато работим за подобряване на тези мерки, за да помогнем за защитата на вашите лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например:

 

  • Прилагаме строги мерки за сигурност, за да предотвратим изтичане, унищожаване, загуба, промяна или злоупотреба с лични данни.
  • Ограничаваме достъпа до бази данни с лични данни, за да ги управляваме в защитена среда.
  • Ние редовно провеждаме обучения, обучение и дейности за повишаване на осведомеността на нашите служители относно важността на защитата на личните данни и осигуряваме необходимия и подходящ надзор.

Как прехвърляме Вашите лични данни между държавите


Поради нашия глобален характер Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни от свързани с Philips компании или доверени трети страни на Philips по целия свят. Разбира се, когато правим това, ние гарантираме, че спазваме законите за прехвърляне на лични данни между държавите. 

Вашите права за поверителност


В зависимост от причината за обработване на Вашите лични данни и приложимите закони, Вие имате определени права върху личните си данни. Тук искаме да ви запознаем с тези права за поверителност.

 

  • YИмате право на достъп до личните си данни. Можете да поискате от нас копия или информация за личните данни, които обработваме за вас. 
  • Имате право да коригирате личните си данни. Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме или коригираме. Ако искате да коригираме Вашите лични данни, моля, кажете ни какво смятате за неточно и ни обяснете как трябва да го коригираме.
  • Имате право да изтриете личните си данни. Можете да поискате от нас да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Имайте предвид, че може да има случаи (например, когато сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни), в които може да не успеем да изтрием вашите лични данни.
  • Имате право на преносимост на данните. Можете да поискате от нас да прехвърлим информацията за Вас (която сте ни предоставили директно) на Вас или на друга организация по Ваш избор. Имайте предвид, че това право се прилага само при определени обстоятелства (например, ако обработваме Вашите лични данни с автоматизирани средства и въз основа на Вашето съгласие).
  • Имате право да ограничите обработката на Вашите лични данни. Това означава, че при определени обстоятелства можете да поискате от нас да ограничим начина, по който използваме вашите лични данни.
  • Имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни от наша страна. Това означава, че при определени обстоятелства можете да възразите срещу обработката на вашите лични данни, както се извършва от нас.

 

Имайте предвид, че може да има ситуации, в които имаме право да откажем или ограничим вашите права за поверителност, например, когато е необходимо да установим, упражним или защитим Philips от правни искове или когато вашето искане е явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради повтарящия се характер.Ние във Philips се стремим да Ви предоставим контрол върху Вашите лични данни. Следователно, в зависимост от дейността, можете да контролирате личните си данни и да упражнявате правата си за поверителност и избора сами, например като влезете в акаунта си във Philips и актуализирате, промените или изтриете личните си данни или като се отпишете от нашите промоционални съобщения чрез бутона за отписване (връзка), включен в долната част на нашите промоционални съобщения. Ако използвате нашите мобилни приложения, можете лесно да промените статуса си на съгласие, свързано с обработката на вашите лични данни в контекста на приложението, като влезете в настройките за поверителност в самото приложение.

 

Във всички останали случаи, за да упражните правата си за поверителност, да подадете жалба за поверителност или да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт за поверителност.

 

Ще направим всичко възможно да отговорим на вашето искане навреме и безплатно. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да действате по Вашето искане.  Разбира се, ако не сте доволни от начина, по който сме обработили искането ви, можете да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за вашата страна или регион.

С кого споделяме Вашите лични данни

Освен ако не е посочено друго в това уведомление, това са категориите трети страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни:

 

  • ИНашите компании, свързани с Philips. Поради нашия глобален характер Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на други компании, свързани с Philips. Разбира се, ние ще се погрижим достъпът до вашите лични данни да бъде предоставен въз основа на принципа "необходимост да се знае". 
  • Нашите доставчици на услуги. Можем да се ангажираме с доставчици на услуги от трети страни (напр. ИТ доставчици, доставчици на обслужване на клиенти) и да поискаме от тях да извършат определени операции по обработка от наше име, като например съхраняване на лични данни. Когато правим това, ние се уверяваме, че тези доставчици на услуги са договорно задължени да не използват вашите лични данни за цели, различни от тези, които са поискани от нас или изисквани от закона.
  • Нашите бизнес партньори: понякога можем да си партнираме с нашите бизнес партньори, за да Ви предоставим услуги, и в този контекст можем да споделяме Вашите лични данни с тях. Например, ако закупите продукт от нашия електронен магазин, ние споделяме вашата информация с доставчиците на платежни услуги, за да обработим плащанията.
  • Трети страни във връзка с корпоративни сделки: понякога може да участваме в сливане, придобиване, фалит, съвместно предприятие, реорганизация, продажба на активи или друго разпореждане с целия или част от нашия бизнес, активи или акции. В тези случаи можем да споделим Вашите лични данни с третата страна, участваща в тази корпоративна транзакция.
  • Други: по правни причини можем също да споделяме Вашите лични данни с други (като публични и правителствени органи, професионални съветници), ако установим, че достъпът, използването, запазването или разкриването на Вашите лични данни е необходимо за: 1) спазване на приложимите закони и разпоредби или приложими правителствени искания; 2) да разследват, предотвратяват или предприемат действия по отношение на предполагаеми или действителни незаконни дейности или да подпомагат държавните правоприлагащи органи; 3) да прилагаме нашите правила и условия към вас; 4) да разследваме и да се защитаваме срещу всякакви твърдения или твърдения; 5) защита на сигурността или целостта на нашите услуги; 6) упражнявате или защитавате правата и безопасността на Philips, нашите клиенти, персонал или други лица.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни


ПИзтриваме лични данни, когато вече не са необходими за целите, описани в настоящото уведомление за поверителност. 

Във всеки случай,  освен ако не е посочено друго в тази Декларация за поверителност, критериите, които използваме, за да определим нашите периоди на съхранение, включват: (i) дали се нуждаем от Вашите лични данни, за да защитим нашия законен интерес, за да изпълним договор, на който сте обект, или да отговорим на Вашите въпроси или да Ви предоставим необходимата услуга или поддръжка; (ii) дали има правно задължение, на което сме подчинени; или (iii) дали запазването е препоръчително в светлината на нашето правно положение (като например по отношение на приложимите давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ДЪРЖАВА 


Ако сте обект на законите за поверителност и защита на данните на някоя от изброените по-долу държави, следната информация се прилага в допълнение към подробностите, предоставени в общите раздели на тази Декларация за поверителност. В случай на конфликт информацията за поверителност за конкретната държава ще има предимство.

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