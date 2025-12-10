Последна промяна октомври 2025 г.
Освен ако не е посочено друго в тази Декларация за поверителност или в други специфични за продукти или услуги бележки за поверителност, компанията Philips, която определя целите и средствата за обработка на Вашите лични данни (наричан по-долу "администратор" на Вашите лични данни или еквивалентна роля съгласно приложимото законодателство за защита на данните), е Philips International B.V.
Пощенски адрес:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Ако искате да научите повече за това как обработваме Вашите лични данни, просто изберете някоя от следните дейности, за да разберете. Моля, имайте предвид, че някои от дейностите, изброени тук, може да не са от значение за вас въз основа на държавата, в която се намирате.
Имайте предвид, че освен ако не се нуждаем от Вашите лични данни, за да спазим законите и разпоредбите, Вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Разбира се, ако решите да не го направите, в много случаи няма да можем да ви предоставим продуктите или услугите, които сте поискали, или да отговорим на исканията, които може да имате.
Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например: Ние непрекъснато работим за подобряване на тези мерки, за да помогнем за защитата на вашите лични данни.
Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например:
Ние непрекъснато работим за подобряване на тези мерки, за да помогнем за защитата на вашите лични данни.
Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например:
Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработването, както и потенциалните заплахи. Ние се стремим винаги да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи практики за управление, като например:
Поради нашия глобален характер Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни от свързани с Philips компании или доверени трети страни на Philips по целия свят. Разбира се, когато правим това, ние гарантираме, че спазваме законите за прехвърляне на лични данни между държавите.
Имайте предвид, че може да има ситуации, в които имаме право да откажем или ограничим вашите права за поверителност, например, когато е необходимо да установим, упражним или защитим Philips от правни искове или когато вашето искане е явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради повтарящия се характер.Ние във Philips се стремим да Ви предоставим контрол върху Вашите лични данни. Следователно, в зависимост от дейността, можете да контролирате личните си данни и да упражнявате правата си за поверителност и избора сами, например като влезете в акаунта си във Philips и актуализирате, промените или изтриете личните си данни или като се отпишете от нашите промоционални съобщения чрез бутона за отписване (връзка), включен в долната част на нашите промоционални съобщения. Ако използвате нашите мобилни приложения, можете лесно да промените статуса си на съгласие, свързано с обработката на вашите лични данни в контекста на приложението, като влезете в настройките за поверителност в самото приложение. Във всички останали случаи, за да упражните правата си за поверителност, да подадете жалба за поверителност или да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт за поверителност. Ще направим всичко възможно да отговорим на вашето искане навреме и безплатно. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да действате по Вашето искане. Разбира се, ако не сте доволни от начина, по който сме обработили искането ви, можете да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за вашата страна или регион.
В зависимост от причината за обработване на Вашите лични данни и приложимите закони, Вие имате определени права върху личните си данни. Тук искаме да ви запознаем с тези права за поверителност.
Имайте предвид, че може да има ситуации, в които имаме право да откажем или ограничим вашите права за поверителност, например, когато е необходимо да установим, упражним или защитим Philips от правни искове или когато вашето искане е явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради повтарящия се характер.Ние във Philips се стремим да Ви предоставим контрол върху Вашите лични данни. Следователно, в зависимост от дейността, можете да контролирате личните си данни и да упражнявате правата си за поверителност и избора сами, например като влезете в акаунта си във Philips и актуализирате, промените или изтриете личните си данни или като се отпишете от нашите промоционални съобщения чрез бутона за отписване (връзка), включен в долната част на нашите промоционални съобщения. Ако използвате нашите мобилни приложения, можете лесно да промените статуса си на съгласие, свързано с обработката на вашите лични данни в контекста на приложението, като влезете в настройките за поверителност в самото приложение.
Във всички останали случаи, за да упражните правата си за поверителност, да подадете жалба за поверителност или да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт за поверителност.
Ще направим всичко възможно да отговорим на вашето искане навреме и безплатно. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да действате по Вашето искане. Разбира се, ако не сте доволни от начина, по който сме обработили искането ви, можете да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за вашата страна или регион.
Освен ако не е посочено друго в това уведомление, това са категориите трети страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни:
Освен ако не е посочено друго в това уведомление, това са категориите трети страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни:
ПИзтриваме лични данни, когато вече не са необходими за целите, описани в настоящото уведомление за поверителност.
Във всеки случай, освен ако не е посочено друго в тази Декларация за поверителност, критериите, които използваме, за да определим нашите периоди на съхранение, включват: (i) дали се нуждаем от Вашите лични данни, за да защитим нашия законен интерес, за да изпълним договор, на който сте обект, или да отговорим на Вашите въпроси или да Ви предоставим необходимата услуга или поддръжка; (ii) дали има правно задължение, на което сме подчинени; или (iii) дали запазването е препоръчително в светлината на нашето правно положение (като например по отношение на приложимите давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания).
Ако сте обект на законите за поверителност и защита на данните на някоя от изброените по-долу държави, следната информация се прилага в допълнение към подробностите, предоставени в общите раздели на тази Декларация за поверителност. В случай на конфликт информацията за поверителност за конкретната държава ще има предимство.
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