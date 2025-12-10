

Когато посещавате нашите уебсайтове, ние използваме бисквитки и други подобни технологии (напр. криптирани идентификатори, локални споделени обекти, флаш бисквитки, HTML5 локално хранилище, HTTP тагове, пикселни gif-ове, маяци, скриптове, плъгини или API) във вашия браузър или устройство, които ни помагат да дадем възможност за техническо и функционално управление на нашите уебсайтове (включително осигуряване на информационна сигурност), за да подобрим дизайна и производителността на нашите уебсайтове, за да разберем по-добре поведението на посетителя на нашите страници и за целите на целевата реклама. Тези бисквитки и други подобни технологии могат да събират данни и да споделят данни като вашия IP адрес, вашата операционна система, тип браузър и тип устройство (напр. компютър, смартфон) с трети страни. Някои бисквитки са винаги включени, когато посещавате нашите уебсайтове, и не можете да ги изключите. Наричаме ги "основни бисквитки". Без тези бисквитки услугите, които искате, не могат да функционират по предназначение. Ние използваме тези бисквитки, за да улесним достъпа до нашия уебсайт или да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове, което ни позволява да насочваме информация по мрежата и да откриваме грешки при предаване или загуба на данни. Като алтернатива, тези бисквитки могат да бъдат от съществено значение и за улесняване на конкретна услуга, заявена от вас на нашия уебсайт (напр. бутони "добавяне в количката", за да следите вашата пазарска количка). Правното основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни в този контекст, е изпълнението на договор, по-специално за предоставяне на услуга, изрично поискана от потребителя. Ние използваме бисквитки за ефективност, за да събираме обобщена статистическа информация за това как работи нашият уебсайт и съответно да анализираме и подобряваме работата му. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили с използването им предварително. Например, ние използваме тези бисквитки, за да получим обща представа за това как посетителите използват нашите уебсайтове (т.е. кои уеб страници посещавате най-често, броя на посетителите на различните части на уебсайта). Можем също така да използваме тези бисквитки, за да записваме вашата сесия и активност на нашия уебсайт, за да разберем и подобрим изживяването на потребителите на нашите уебсайтове. Правното основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни в този контекст, е Вашето съгласие. Ние също така използваме бисквитки за предпочитания , за да поддържаме функционалности на сайта, които са изгодни за потребителя, като запомняне на потребителските предпочитания при следващи посещения или активиране на подобрена функционалност като услуги за уеб чат, системи за коментиране и оценяване и проучвания. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили с използването им предварително. Правното основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни в този контекст, е Вашето съгласие. И накрая, ние използваме бисквитки за целева реклама и социални медии , за да проследяваме вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт и да ви показваме персонализирани реклами, подходящи за вас и вашите интереси. Това включва и бисквитки за социални медии, пиксели и тагове, които позволяват насочване на реклами към вас на тези платформи и проследяване на ангажираността и ефективността на нашите реклами. В случай, че ни предоставите своя имейл адрес или телефонен номер (напр. при закупуване на продукт или попълване на формуляр на нашия уебсайт), ние можем да го прехвърлим в криптирана форма към нашата рекламна платформа, за да дадем възможност за по-точно проследяване на реализациите. Тези бисквитки ще повлияят на съдържанието и съобщенията, които виждате на други уебсайтове, които посещавате. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили с използването им предварително. Например, ако четете статия за продукт на Philips, може да ви покажем реклами за този продукт на нашия уебсайт или уебсайта на трета страна. Правното основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни в този контекст, е Вашето съгласие.Освен това, ако сте ни дали съгласието си да получаваме промоционални съобщения, ние ще използваме информацията, събрана от тези бисквитки, за да ви изпращаме съобщения, съобразени с вашите предпочитания. За повече информация относно конкретните бисквитки, които използваме на този уебсайт, моля, прочетете Известието за бисквитки. Можете да коригирате предпочитанията си за бисквитки по всяко време от нашия мениджър за съгласие за бисквитки. Освен да коригирате предпочитанията си за бисквитки на нашия уебсайт, можете да управлявате предпочитанията си за бисквитки във вашия браузър по всяко време. Моля, имайте предвид, че настройките на Вашия браузър може да не Ви предложат същата лекота на използване като настройките за бисквитки на нашия уеб сайт. Ако просто деактивирате всички бисквитки в настройките на браузъра си, може да откриете, че определени секции или функции на нашия уебсайт няма да работят, тъй като браузърът ви ще ни попречи да зададем тези основни бисквитки. По-долу можете да намерите допълнителна информация за това как да деактивирате бисквитките или да управлявате настройките си за бисквитките за следните браузъри: Google Chrome: Изтриване, разрешаване и управление на "бисквитките" в Chrome - Компютър - Помощ за Google Chrome

Firefox: Подобрена защита от проследяване във Firefox за настолни компютри | Помощ за Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Управление на бисквитките в Microsoft Edge: Преглед, разрешаване, блокиране, изтриване и използване - Поддръжка на Microsoft

Safari: Управление на бисквитките и данните за уебсайтове - Помощ за Safari (apple.com)