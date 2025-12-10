Pemberitahuan privasi Philips

Terakhir diubah: Oktober 2025
Kecuali dinyatakan lain dalam Pemberitahuan Privasi ini atau dalam pemberitahuan privasi khusus produk atau layanan lainnya, perusahaan Philips yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi Anda (selanjutnya disebut "pengontrol" data pribadi Anda atau peran yang setara berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku) adalah Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Kecuali dinyatakan lain dalam Pemberitahuan Privasi ini atau dalam pemberitahuan privasi khusus produk atau layanan lainnya, perusahaan Philips yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi Anda (selanjutnya disebut "pengontrol" data pribadi Anda atau peran yang setara berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku) adalah Philips International B.V.
Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kami memproses data pribadi Anda, cukup pilih salah satu aktivitas berikut untuk mengetahuinya. Perlu diketahui bahwa beberapa aktivitas yang tercantum di sini mungkin tidak relevan bagi Anda berdasarkan negara tempat Anda berada.
Perlu diingat bahwa, kecuali kami memerlukan data pribadi Anda untuk mematuhi hukum dan peraturan, Anda tidak berkewajiban untuk memberikan data pribadi Anda kepada kami. Tentu saja, jika Anda memilih untuk tidak melakukannya, dalam banyak kasus kami tidak akan dapat menyediakan produk atau layanan yang Anda minta atau untuk menanggapi permintaan yang mungkin Anda miliki.
Bergantung pada alasan kami untuk memproses data pribadi Anda dan hukum yang berlaku, Anda memiliki hak tertentu atas data pribadi Anda. Di sini kami ingin memberi tahu Anda tentang hak privasi ini. Perlu diingat bahwa mungkin ada situasi di mana kami berhak untuk menolak atau membatasi hak privasi Anda, misalnya, ketika diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, atau membela Philips dari klaim hukum atau ketika permintaan Anda secara nyata tidak berdasar atau berlebihan, khususnya karena sifatnya yang berulang. Di Philips, kami bertujuan untuk memberi Anda kendali atas data pribadi Anda. Oleh karena itu, tergantung pada aktivitasnya, Anda dapat mengontrol data pribadi Anda dan menggunakan hak dan pilihan privasi Anda sendiri, misalnya dengan masuk ke akun Philips Anda dan memperbarui, memodifikasi, atau menghapus data pribadi Anda atau dengan berhenti berlangganan komunikasi promosi kami melalui tombol berhenti berlangganan (tautan) yang disertakan di bagian bawah komunikasi promosi kami. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler kami, Anda dapat dengan mudah mengubah status persetujuan Anda terkait dengan pemrosesan data pribadi Anda dalam konteks aplikasi, dengan mengakses pengaturan privasi di aplikasi itu sendiri. Dalam semua kasus lain, untuk menggunakan hak privasi Anda, untuk mengajukan keluhan privasi, atau untuk menghubungi Petugas Perlindungan Data kami, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir kontak privasi kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda tepat waktu dan gratis. Dalam kasus tertentu, kami dapat meminta Anda untuk memverifikasi identitas Anda sebelum bertindak atas permintaan Anda. Tentu saja, jika Anda tidak puas dengan cara kami menangani permintaan Anda, Anda dapat mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas yang kompeten untuk negara atau wilayah Anda.
Bergantung pada alasan kami untuk memproses data pribadi Anda dan hukum yang berlaku, Anda memiliki hak tertentu atas data pribadi Anda. Di sini kami ingin memberi tahu Anda tentang hak privasi ini.
Perlu diingat bahwa mungkin ada situasi di mana kami berhak untuk menolak atau membatasi hak privasi Anda, misalnya, ketika diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, atau membela Philips dari klaim hukum atau ketika permintaan Anda secara nyata tidak berdasar atau berlebihan, khususnya karena sifatnya yang berulang.
Di Philips, kami bertujuan untuk memberi Anda kendali atas data pribadi Anda. Oleh karena itu, tergantung pada aktivitasnya, Anda dapat mengontrol data pribadi Anda dan menggunakan hak dan pilihan privasi Anda sendiri, misalnya dengan masuk ke akun Philips Anda dan memperbarui, memodifikasi, atau menghapus data pribadi Anda atau dengan berhenti berlangganan komunikasi promosi kami melalui tombol berhenti berlangganan (tautan) yang disertakan di bagian bawah komunikasi promosi kami. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler kami, Anda dapat dengan mudah mengubah status persetujuan Anda terkait dengan pemrosesan data pribadi Anda dalam konteks aplikasi, dengan mengakses pengaturan privasi di aplikasi itu sendiri.
Dalam semua kasus lain, untuk menggunakan hak privasi Anda, untuk mengajukan keluhan privasi, atau untuk menghubungi Petugas Perlindungan Data kami, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir kontak privasi kami.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda tepat waktu dan gratis. Dalam kasus tertentu, kami dapat meminta Anda untuk memverifikasi identitas Anda sebelum bertindak atas permintaan Anda. Tentu saja, jika Anda tidak puas dengan cara kami menangani permintaan Anda, Anda dapat mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas yang kompeten untuk negara atau wilayah Anda.
Kecuali dinyatakan lain dalam pemberitahuan ini, ini adalah kategori pihak ketiga yang dapat kami bagikan data pribadi Anda:
Kami menghapus data pribadi ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam pemberitahuan Privasi ini.
Bagaimanapun, kecuali dinyatakan lain dalam pemberitahuan Privasi ini, kriteria yang kami gunakan untuk memutuskan periode penyimpanan kami meliputi: (i) apakah kami memerlukan data pribadi Anda untuk melindungi kepentingan sah kami, untuk melaksanakan kontrak yang menjadi subjek Anda atau untuk menanggapi pertanyaan Anda atau memberikan layanan atau dukungan yang diperlukan kepada Anda; (ii) apakah ada kewajiban hukum yang menjadi tunduk kepada kita; atau (iii) apakah retensi disarankan mengingat posisi hukum kami (seperti sehubungan dengan undang-undang pembatasan, litigasi, atau investigasi peraturan yang berlaku).
Jika Anda tunduk pada undang-undang privasi dan perlindungan data dari salah satu negara yang tercantum di bawah ini, informasi berikut berlaku selain detail yang diberikan di bagian umum Pemberitahuan Privasi ini. Jika terjadi konflik, informasi privasi khusus negara akan diutamakan.
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