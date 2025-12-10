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PEMBERITAHUAN PRIVASI PHILIPS

Pemberitahuan privasi Philips


Terakhir diubah: Oktober 2025
 
 

Pemberitahuan Privasi Philips sekilas

 
  • Pengantar dan ruang lingkup
  • Siapa kami
  • Bagaimana kami menggunakan data pribadi anda
  • Bagian global
  • Informasi privasi khusus negara

Pengantar dan ruang lingkup

Pemberitahuan privasi ini memberi tahu Anda siapa kami, data pribadi apa yang kami kumpulkan tentang Anda, mengapa kami mengumpulkannya, dan apa yang kami lakukan dengannya. Untuk tujuan Pemberitahuan Privasi ini, data pribadi berarti setiap informasi atau serangkaian informasi yang secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi Anda, seperti nama, email, atau nomor telepon Anda. 
 
Pemberitahuan Privasi ini mencakup bagaimana kami  menangani data pribadi Anda saat Anda berinteraksi dengan kami dalam kapasitas Anda sebagai konsumen, pelanggan bisnis, pemasok, mitra bisnis, kandidat, pengunjung, peserta penelitian, pemegang saham, atau orang lain yang memiliki hubungan bisnis dengan kami.
 
Luangkan waktu sejenak untuk membiasakan diri dengan Pemberitahuan Privasi ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik privasi kami, kunjungi halaman privasi Philips kami.

Siapa kami 

 

Kecuali dinyatakan lain dalam Pemberitahuan Privasi ini atau dalam pemberitahuan privasi khusus produk atau layanan lainnya, perusahaan Philips yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi Anda (selanjutnya disebut "pengontrol" data pribadi Anda atau peran yang setara berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku) adalah Philips International B.V.

Alamat pos:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

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Bagaimana kami menggunakan data pribadi Anda


Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kami memproses data pribadi Anda, cukup pilih salah satu aktivitas berikut untuk mengetahuinya. Perlu diketahui bahwa beberapa aktivitas yang tercantum di sini mungkin tidak relevan bagi Anda berdasarkan negara tempat Anda berada. 

BAGIAN GLOBAL


Perlu diingat bahwa, kecuali kami memerlukan data pribadi Anda untuk mematuhi hukum dan peraturan, Anda tidak berkewajiban untuk memberikan data pribadi Anda kepada kami. Tentu saja, jika Anda memilih untuk tidak melakukannya, dalam banyak kasus kami tidak akan dapat menyediakan produk atau layanan yang Anda minta atau untuk menanggapi permintaan yang mungkin Anda miliki.

Bagaimana kami melindungi data pribadi Anda

 
Kami menggunakan langkah-langkah organisasi, teknis, dan fisik untuk melindungi data pribadi Anda, dengan mempertimbangkan sifat data pribadi dan pemrosesan serta potensi ancaman yang ditimbulkan. Kami berusaha untuk selalu memastikan keamanan data pribadi Anda dengan menerapkan praktik manajemen yang tepat seperti:
 
• Kami menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran, kehancuran, kehilangan, perubahan, atau penyalahgunaan data pribadi.
• Kami membatasi akses ke database data pribadi untuk mengelolanya di lingkungan yang aman.
• Kami secara teratur melakukan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan kesadaran bagi karyawan kami tentang pentingnya perlindungan data pribadi, dan kami memberikan pengawasan yang diperlukan dan tepat.

 

Kami terus berupaya untuk meningkatkan langkah-langkah ini untuk membantu menjaga keamanan data pribadi Anda.

Bagaimana kami mentransfer data pribadi Anda antar negara
 

Karena sifat global kami, data pribadi Anda dapat ditransfer ke atau diakses oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Philips atau pihak ketiga tepercaya Philips di seluruh dunia. Tentu saja, ketika kami melakukannya, kami memastikan untuk mematuhi undang-undang tentang transfer data pribadi antar negara.


Hak privasi Anda
 

Bergantung pada alasan kami untuk memproses data pribadi Anda dan hukum yang berlaku, Anda memiliki hak tertentu atas data pribadi Anda. Di sini kami ingin memberi tahu Anda tentang hak privasi ini.
 

  • Anda memiliki hak untuk mengakses data pribadi Anda. Anda dapat meminta salinan atau informasi tentang data pribadi yang kami proses tentang Anda.
  • Anda memiliki hak untuk memperbaiki data pribadi Anda. Jika menurut Anda data pribadi yang kami proses tentang Anda tidak akurat, Anda dapat meminta kami untuk memperbaiki atau memperbaikinya. Jika Anda ingin kami memperbaiki data pribadi Anda, beri tahu kami apa yang Anda yakini tidak akurat dan jelaskan kepada kami bagaimana kami harus memperbaikinya.
  • Anda berhak menghapus data pribadi Anda. Anda dapat meminta kami untuk menghapus data pribadi yang kami proses tentang Anda. Perlu diingat bahwa mungkin ada kasus (misalnya, ketika kami berkewajiban secara hukum untuk menyimpan data pribadi Anda) di mana kami mungkin tidak dapat menghapus data pribadi Anda.
  • Anda memiliki hak atas portabilitas data. Anda dapat meminta kami untuk mentransfer informasi tentang Anda (yang telah Anda berikan langsung kepada kami) kepada Anda, atau ke organisasi lain pilihan Anda. Perlu diingat bahwa hak ini hanya berlaku dalam keadaan tertentu (misalnya, jika kami memproses data pribadi Anda dengan cara otomatis dan berdasarkan persetujuan Anda).
  •  Anda berhak untuk membatasi pemrosesan data pribadi Anda oleh kami. Ini berarti bahwa, dalam keadaan tertentu, Anda dapat meminta kami untuk membatasi cara kami menggunakan data pribadi Anda.
  •  Anda memiliki hak untuk menolak pemrosesan data pribadi Anda oleh kami. Ini berarti bahwa, dalam keadaan tertentu, Anda dapat menolak pemrosesan data pribadi Anda, seperti yang dilakukan oleh kami.
     

Perlu diingat bahwa mungkin ada situasi di mana kami berhak untuk menolak atau membatasi hak privasi Anda, misalnya, ketika diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, atau membela Philips dari klaim hukum atau ketika permintaan Anda secara nyata tidak berdasar atau berlebihan, khususnya karena sifatnya yang berulang.
 

Di Philips, kami bertujuan untuk memberi Anda kendali atas data pribadi Anda. Oleh karena itu, tergantung pada aktivitasnya, Anda dapat mengontrol data pribadi Anda dan menggunakan hak dan pilihan privasi Anda sendiri, misalnya dengan masuk ke akun Philips Anda dan memperbarui, memodifikasi, atau menghapus data pribadi Anda atau dengan berhenti berlangganan komunikasi promosi kami melalui tombol berhenti berlangganan (tautan) yang disertakan di bagian bawah komunikasi promosi kami. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler kami, Anda dapat dengan mudah mengubah status persetujuan Anda terkait dengan pemrosesan data pribadi Anda dalam konteks aplikasi, dengan mengakses pengaturan privasi di aplikasi itu sendiri.

 

Dalam semua kasus lain, untuk menggunakan hak privasi Anda, untuk mengajukan keluhan privasi, atau untuk menghubungi Petugas Perlindungan Data kami, Anda dapat menghubungi kami melalui formulir kontak privasi kami.

Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda tepat waktu dan gratis. Dalam kasus tertentu, kami dapat meminta Anda untuk memverifikasi identitas Anda sebelum bertindak atas permintaan Anda.  Tentu saja, jika Anda tidak puas dengan cara kami menangani permintaan Anda, Anda dapat mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas yang kompeten untuk negara atau wilayah Anda.


Dengan siapa kami membagikan data pribadi Anda


Kecuali dinyatakan lain dalam pemberitahuan ini, ini adalah kategori pihak ketiga yang dapat kami bagikan data pribadi Anda:
 

  •  Perusahaan kami yang berafiliasi dengan Philips. Karena sifat global kami, data pribadi Anda dapat diungkapkan kepada perusahaan lain yang berafiliasi dengan Philips. Tentu saja, kami akan memastikan bahwa akses ke data pribadi Anda akan diberikan berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui.
  • Penyedia layanan kami. Kami dapat terlibat dengan penyedia layanan pihak ketiga (misalnya penyedia TI, penyedia layanan pelanggan) dan meminta mereka untuk melakukan operasi pemrosesan tertentu atas nama kami, seperti menyimpan data pribadi. Ketika kami melakukannya, kami memastikan bahwa penyedia layanan ini berkewajiban secara kontraktual untuk tidak menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan selain yang diminta oleh kami atau diwajibkan oleh hukum.
  • Mitra bisnis kami: terkadang, kami dapat bermitra dengan mitra bisnis kami untuk menyediakan layanan kepada Anda, dan dalam konteks ini, kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada mereka. Misalnya, jika Anda membeli produk dari e-shop kami, kami membagikan informasi Anda dengan penyedia layanan pembayaran untuk memproses pembayaran.
  • Pihak ketiga sehubungan dengan transaksi perusahaan: terkadang, kami mungkin terlibat dalam merger, akuisisi, kebangkrutan, usaha patungan, reorganisasi, penjualan aset, atau disposisi lain dari semua atau sebagian bisnis, aset, atau saham kami. Dalam kasus ini, kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi perusahaan tersebut.
  • Lainnya: untuk alasan hukum, kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan orang lain (seperti otoritas publik dan pemerintah, penasihat profesional) jika kami menentukan bahwa akses, penggunaan, penyimpanan, atau pengungkapan data pribadi Anda diperlukan untuk: 1) mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku atau permintaan pemerintah yang dapat diberlakukan; 2) menyelidiki, mencegah, atau mengambil tindakan terkait kegiatan ilegal yang dicurigai atau aktual atau untuk membantu lembaga penegak hukum pemerintah; 3) menegakkan syarat dan ketentuan kami dengan Anda; 4) menyelidiki dan membela diri terhadap klaim atau tuduhan apa pun; 5) melindungi keamanan atau integritas layanan kami; 6) menjalankan atau melindungi hak dan keselamatan Philips, pelanggan, personel, atau lainnya Philips kami.


Berapa lama kami menyimpan data pribadi Anda


Kami menghapus data pribadi ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam pemberitahuan Privasi ini.

Bagaimanapun,  kecuali dinyatakan lain dalam pemberitahuan Privasi ini, kriteria yang kami gunakan untuk memutuskan periode penyimpanan kami meliputi: (i) apakah kami memerlukan data pribadi Anda untuk melindungi kepentingan sah kami, untuk melaksanakan kontrak yang menjadi subjek Anda atau untuk menanggapi pertanyaan Anda atau memberikan layanan atau dukungan yang diperlukan kepada Anda; (ii) apakah ada kewajiban hukum yang menjadi tunduk kepada kita; atau (iii) apakah retensi disarankan mengingat posisi hukum kami (seperti sehubungan dengan undang-undang pembatasan, litigasi, atau investigasi peraturan yang berlaku).

INFORMASI PRIVASI KHUSUS NEGARA 


Jika Anda tunduk pada undang-undang privasi dan perlindungan data dari salah satu negara yang tercantum di bawah ini, informasi berikut berlaku selain detail yang diberikan di bagian umum Pemberitahuan Privasi ini. Jika terjadi konflik, informasi privasi khusus negara akan diutamakan.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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