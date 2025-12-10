Pemberitahuan privasi Philips

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Kami menggunakan cookie ini untuk memfasilitasi akses ke situs web kami atau untuk memastikan keamanan situs web kami, memungkinkan kami untuk merutekan informasi melalui jaringan dan mendeteksi kesalahan transmisi atau kehilangan data. Atau, cookie ini mungkin juga penting untuk memfasilitasi layanan tertentu yang Anda minta di situs web kami (misalnya, tombol 'tambahkan ke keranjang' untuk melacak keranjang belanja Anda). Dasar hukum yang kami andalkan untuk memproses data pribadi Anda dalam konteks ini adalah pelaksanaan kontrak, khususnya, untuk menyediakan layanan yang diminta secara eksplisit oleh pengguna. Kami menggunakan Cookie Kinerja untuk mengumpulkan informasi statistik agregat tentang kinerja situs web kami dan untuk menganalisis serta meningkatkan kinerjanya. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya kapan saja. Kami hanya akan menggunakannya jika Anda telah menyetujui penggunaannya sebelumnya. Misalnya, kami menggunakan cookie ini untuk mendapatkan pandangan umum tentang bagaimana pengunjung menggunakan situs web kami (yaitu halaman web mana yang paling sering Anda kunjungi, jumlah pengunjung ke berbagai bagian situs web). Kami juga dapat menggunakan cookie ini untuk merekam sesi dan aktivitas Anda di situs web kami untuk memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna di situs web kami. Dasar hukum yang kami andalkan untuk memproses data pribadi Anda dalam konteks ini adalah persetujuan Anda. Kami juga menggunakan Cookie Preferensi untuk mendukung fungsionalitas situs yang menguntungkan bagi pengguna, seperti mengingat preferensi pengguna pada kunjungan berikutnya atau mengaktifkan fungsionalitas yang ditingkatkan seperti layanan obrolan web, sistem komentar dan pemeringkatan dan survei. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya kapan saja. Kami hanya akan menggunakannya jika Anda telah menyetujui penggunaannya sebelumnya. Dasar hukum yang kami andalkan untuk memproses data pribadi Anda dalam konteks ini adalah persetujuan Anda. Terakhir, kami menggunakan Iklan Bertarget dan Cookie Media Sosial untuk melacak perilaku berselancar Anda di situs web kami dan menampilkan iklan yang dipersonalisasi yang relevan dengan Anda dan minat Anda. Ini juga termasuk cookie media sosial, piksel, dan tag yang memungkinkan penargetan iklan kepada Anda di platform ini dan melacak keterlibatan dan kinerja iklan kami. Jika Anda memberi kami alamat email atau nomor telepon Anda (misalnya, saat membeli produk atau mengisi formulir di situs web kami), kami dapat mentransfernya dalam bentuk terenkripsi ke platform periklanan kami untuk memungkinkan pelacakan konversi yang lebih akurat. Cookie ini akan memengaruhi konten dan pesan yang Anda lihat di situs web lain yang Anda kunjungi. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya kapan saja. Kami hanya akan menggunakannya jika Anda telah menyetujui penggunaannya sebelumnya. 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Jika Anda hanya menonaktifkan semua cookie di pengaturan browser Anda, Anda mungkin menemukan bahwa bagian atau fitur tertentu di situs web kami tidak akan berfungsi karena browser Anda akan mencegah kami mengatur Cookie Esensial ini. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara menonaktifkan cookie atau mengelola pengaturan cookie Anda untuk browser berikut di bawah ini:

Google Chrome: Menghapus, mengizinkan, dan mengelola cookie di Chrome - Komputer - Bantuan Google Chrome

Firefox: Perlindungan Pelacakan yang Ditingkatkan di Firefox untuk desktop | Bantuan Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Mengelola cookie di Microsoft Edge: Melihat, mengizinkan, memblokir, menghapus, dan menggunakan - Dukungan Microsoft

Safari: Mengelola cookie dan data situs web - Bantuan Safari (apple.com)