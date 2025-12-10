Pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo v iných oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych produktov alebo služieb uvedené inak, spoločnosť Philips, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ" vašich osobných údajov alebo ekvivalentná úloha podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov), je spoločnosť Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, stačí vybrať niektorú z nasledujúcich aktivít a zistiť to. Upozorňujeme, že niektoré z tu uvedených aktivít pre vás nemusia byť relevantné v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate.
Majte na pamäti, že pokiaľ nepotrebujeme vaše osobné údaje na dodržiavanie zákonov a predpisov, nie ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje. Samozrejme, ak sa rozhodnete tak neurobiť, v mnohých prípadoch vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré ste požadovali, ani odpovedať na vaše požiadavky.
Neustále pracujeme na zlepšovaní týchto opatrení, aby sme pomohli udržať vaše osobné údaje v bezpečí
Neustále pracujeme na zlepšovaní týchto opatrení, aby sme pomohli udržať vaše osobné údaje v bezpečí
V závislosti od nášho dôvodu spracúvania vašich osobných údajov a platných právnych predpisov máte určité práva na vaše osobné údaje. Tu vás chceme oboznámiť s týmito právami na ochranu osobných údajov. Majte na pamäti, že môžu nastať situácie, keď sme oprávnení odmietnuť alebo obmedziť vaše práva na ochranu osobných údajov, napríklad keď je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obranu spoločnosti Philips pred právnymi nárokmi alebo keď je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúceho sa charakteru. V spoločnosti Philips sa snažíme poskytnúť vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Preto môžete v závislosti od aktivity kontrolovať svoje osobné údaje a uplatňovať svoje práva a možnosti ochrany osobných údajov sami, napríklad prihlásením sa do svojho účtu Philips a aktualizáciou, úpravou alebo odstránením svojich osobných údajov alebo odhlásením sa z odberu našich propagačných oznámení pomocou tlačidla na odhlásenie (odkazu) na odhlásenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti našich propagačných oznámení. Ak používate naše mobilné aplikácie, môžete jednoducho zmeniť stav svojho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v kontexte aplikácie, a to tak, že vstúpite do nastavení ochrany osobných údajov v samotnej aplikácii. Vo všetkých ostatných prípadoch, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, podať sťažnosť na ochranu osobných údajov alebo kontaktovať našu zodpovednú osobu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov. Urobíme všetko pre to, aby sme vašu požiadavku riešili včas a bezplatne. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti predtým, ako konáte na základe vašej žiadosti. Samozrejme, ak nie ste spokojní s tým, ako sme vybavili vašu žiadosť, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému pre vašu krajinu alebo región.
V závislosti od nášho dôvodu spracúvania vašich osobných údajov a platných právnych predpisov máte určité práva na vaše osobné údaje. Tu vás chceme oboznámiť s týmito právami na ochranu osobných údajov.
Majte na pamäti, že môžu nastať situácie, keď sme oprávnení odmietnuť alebo obmedziť vaše práva na ochranu osobných údajov, napríklad keď je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obranu spoločnosti Philips pred právnymi nárokmi alebo keď je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúceho sa charakteru.
V spoločnosti Philips sa snažíme poskytnúť vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Preto môžete v závislosti od aktivity kontrolovať svoje osobné údaje a uplatňovať svoje práva a možnosti ochrany osobných údajov sami, napríklad prihlásením sa do svojho účtu Philips a aktualizáciou, úpravou alebo odstránením svojich osobných údajov alebo odhlásením sa z odberu našich propagačných oznámení pomocou tlačidla na odhlásenie (odkazu) na odhlásenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti našich propagačných oznámení. Ak používate naše mobilné aplikácie, môžete jednoducho zmeniť stav svojho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v kontexte aplikácie, a to tak, že vstúpite do nastavení ochrany osobných údajov v samotnej aplikácii.
Vo všetkých ostatných prípadoch, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, podať sťažnosť na ochranu osobných údajov alebo kontaktovať našu zodpovednú osobu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.
Urobíme všetko pre to, aby sme vašu požiadavku riešili včas a bezplatne. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti predtým, ako konáte na základe vašej žiadosti. Samozrejme, ak nie ste spokojní s tým, ako sme vybavili vašu žiadosť, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému pre vašu krajinu alebo región.
Pokiaľ nie je v tomto oznámení uvedené inak, ide o kategórie tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje:
Pokiaľ nie je v tomto oznámení uvedené inak, ide o kategórie tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje:
Osobné údaje vymažeme, keď už nie sú potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
V každom prípade, pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené inak, kritériá, ktoré používame pri rozhodovaní o lehotách uchovávania, zahŕňajú: (i) či potrebujeme vaše osobné údaje na ochranu nášho oprávneného záujmu, na plnenie zmluvy, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo na zodpovedanie vašich otázok alebo na poskytnutie požadovanej služby alebo podpory; (ii) či existuje zákonná povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje; alebo (iii) či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami).
Osobné údaje vymažeme, keď už nie sú potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
Ak sa na vás vzťahujú zákony o ochrane súkromia a údajov ktorejkoľvek z nižšie uvedených krajín, okrem podrobností uvedených vo všeobecných častiach tohto oznámenia o ochrane osobných údajov platia aj nasledujúce informácie. V prípade konfliktu budú mať prednosť informácie o ochrane osobných údajov špecifické pre danú krajinu.
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