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OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI PHILIPS

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Philips


Naposledy upravené v októbra 2025

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Philips na prvý pohľad

 
  • Úvod a rozsah pôsobnosti
  • Kto sme
  • Ako používame vaše osobné údaje
  • Globálna sekcia
  • Informácie o ochrane osobných údajov špecifické pre danú lokalitu

 

Úvod a rozsah pôsobnosti

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám hovorí, kto sme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie alebo súbor informácií, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, ako je vaše meno, e-mail alebo telefónne číslo.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa zaoberá tým, ako zaobchádzame  s vašimi osobnými údajmi, keď s nami komunikujete ako spotrebiteľ, firemný zákazník, dodávateľ, obchodný partner, kandidát, návštevník, účastník výskumu, akcionár alebo iná osoba, ktorá má s nami obchodný vzťah.Nájdite si chvíľu na oboznámenie sa s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

Kto sme


Pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo v iných oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych produktov alebo služieb uvedené inak, spoločnosť Philips, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ" vašich osobných údajov alebo ekvivalentná úloha podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov), je spoločnosť Philips International B.V.

Poštová adresa:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
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Ako používame vaše osobné údaje 


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, stačí vybrať niektorú z nasledujúcich aktivít a zistiť to. Upozorňujeme, že niektoré z tu uvedených aktivít pre vás nemusia byť relevantné v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Globálna sekcia


Majte na pamäti, že pokiaľ nepotrebujeme vaše osobné údaje na dodržiavanie zákonov a predpisov, nie ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje. Samozrejme, ak sa rozhodnete tak neurobiť, v mnohých prípadoch vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré ste požadovali, ani odpovedať na vaše požiadavky.

Ako chránime vaše osobné údaje  

Na ochranu vašich osobných údajov používame organizačné, technické a fyzické opatrenia s prihliadnutím na povahu osobných údajov a spracovania, ako aj na potenciálne hrozby. Snažíme sa vždy zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov zavedením vhodných postupov správy, ako sú:
  • Zavádzame prísne bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili úniku, zničeniu, strate, zmene alebo zneužitiu osobných údajov.
  • Obmedzujeme prístup k databázam osobných údajov, aby sme ich mohli spravovať v bezpečnom prostredí.
  • Pravidelne uskutočňujeme školenia, vzdelávacie a osvetové aktivity pre našich zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov a zabezpečujeme potrebný a primeraný dohľad.

Neustále pracujeme na zlepšovaní týchto opatrení, aby sme pomohli udržať vaše osobné údaje v bezpečí

Ako prenášame vaše osobné údaje medzi krajinami
 

Vzhľadom na našu globálnu povahu môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo prístupné pridruženým spoločnostiam spoločnosti Philips alebo dôveryhodným tretím stranám spoločnosti Philips na celom svete. Samozrejme, keď tak robíme, zabezpečujeme dodržiavanie zákonov o prenose osobných údajov medzi krajinami. 


Vaše práva na ochranu osobných údajov
 

V závislosti od nášho dôvodu spracúvania vašich osobných údajov a platných právnych predpisov máte určité práva na vaše osobné údaje. Tu vás chceme oboznámiť s týmito právami na ochranu osobných údajov.
 

  • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Môžete nás požiadať o kópie alebo informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame.
  • Máte právo na opravu svojich osobných údajov. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné, môžete nás požiadať o ich opravu alebo opravu. Ak chcete, aby sme opravili vaše osobné údaje, povedzte nám, čo považujete za nepresné, a vysvetlite nám, ako by sme to mali opraviť.
  • Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. Môžete nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Majte na pamäti, že môžu nastať prípady (napríklad keď sme zo zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje), keď nemusíme byť schopní vymazať vaše osobné údaje.
  • Máte právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby sme informácie o vás (ktoré ste nám priamo poskytli) preniesli vám alebo inej organizácii podľa vášho výberu. Majte na pamäti, že toto právo platí len za určitých okolností (napríklad ak spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami a na základe vášho súhlasu).
  • Máte právo obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností nás môžete požiadať o obmedzenie spôsobu, akým používame vaše osobné údaje.
  • Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré vykonávame my. 

Majte na pamäti, že môžu nastať situácie, keď sme oprávnení odmietnuť alebo obmedziť vaše práva na ochranu osobných údajov, napríklad keď je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obranu spoločnosti Philips pred právnymi nárokmi alebo keď je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúceho sa charakteru.
 

V spoločnosti Philips sa snažíme poskytnúť vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Preto môžete v závislosti od aktivity kontrolovať svoje osobné údaje a uplatňovať svoje práva a možnosti ochrany osobných údajov sami, napríklad prihlásením sa do svojho účtu Philips a aktualizáciou, úpravou alebo odstránením svojich osobných údajov alebo odhlásením sa z odberu našich propagačných oznámení pomocou tlačidla na odhlásenie (odkazu) na odhlásenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti našich propagačných oznámení. Ak používate naše mobilné aplikácie, môžete jednoducho zmeniť stav svojho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v kontexte aplikácie, a to tak, že vstúpite do nastavení ochrany osobných údajov v samotnej aplikácii. 

 

Vo všetkých ostatných prípadoch, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, podať sťažnosť na ochranu osobných údajov alebo kontaktovať našu zodpovednú osobu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

 

Urobíme všetko pre to, aby sme vašu požiadavku riešili včas a bezplatne. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti predtým, ako konáte na základe vašej žiadosti.  Samozrejme, ak nie ste spokojní s tým, ako sme vybavili vašu žiadosť, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému pre vašu krajinu alebo región.


S kým zdieľame vaše osobné údaje 

Pokiaľ nie je v tomto oznámení uvedené inak, ide o kategórie tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje:

 

  • Naše pridružené spoločnosti Philips. Vzhľadom na našu globálnu povahu môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené iným spoločnostiam pridruženým k spoločnosti Philips. Samozrejme, zabezpečíme, aby bol prístup k vašim osobným údajom udelený na základe potreby vedieť.
  • Naši poskytovatelia služieb. Môžeme spolupracovať s poskytovateľmi služieb tretích strán (napr. poskytovateľmi IT, poskytovateľmi služieb zákazníkom) a požiadať ich, aby v našom mene vykonali určité operácie spracovania, ako je napríklad ukladanie osobných údajov. Keď tak urobíme, zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb boli zmluvne zaviazaní nepoužívať vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré požadujeme alebo ktoré vyžaduje zákon.
  • Naši obchodní partneri: niekedy môžeme spolupracovať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám poskytli služby, a v tejto súvislosti s nimi môžeme zdieľať vaše osobné údaje. Ak si napríklad zakúpite produkt z nášho e-shopu, zdieľame vaše údaje s poskytovateľmi platobných služieb na spracovanie platieb.
  • Tretie strany v súvislosti s podnikovými transakciami: niekedy môžeme byť zapojení do fúzie, akvizície, bankrotu, spoločného podniku, reorganizácie, predaja aktív alebo iného nakladania s celým naším podnikaním, aktívami alebo akciami alebo ich časťou. V týchto prípadoch môžeme vaše osobné údaje zdieľať s treťou stranou zapojenou do tejto firemnej transakcie.
  • Iné: z právnych dôvodov môžeme vaše osobné údaje zdieľať aj s inými osobami (ako sú verejné a vládne orgány, profesionálni poradcovia), ak zistíme, že prístup, použitie, uchovávanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov je potrebné na: 1) dodržiavanie platných zákonov a nariadení alebo vymáhateľných vládnych požiadaviek; 2) vyšetrovať, predchádzať alebo prijímať opatrenia týkajúce sa podozrivých alebo skutočných nezákonných činností alebo pomáhať vládnym orgánom presadzovania práva; 3) vymáhať s vami naše zmluvné podmienky; 4) vyšetrovať a brániť sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam; 5) chrániť bezpečnosť alebo integritu našich služieb; 6) uplatňovať alebo chrániť práva a bezpečnosť spoločnosti Philips, našich zákazníkov, zamestnancov alebo iných osôb spoločnosti Philips.


Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje vymažeme, keď už nie sú potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. 


V každom prípade,  pokiaľ nie je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené inak, kritériá, ktoré používame pri rozhodovaní o lehotách uchovávania, zahŕňajú: (i) či potrebujeme vaše osobné údaje na ochranu nášho oprávneného záujmu, na plnenie zmluvy, ktorá sa na vás vzťahuje, alebo na zodpovedanie vašich otázok alebo na poskytnutie požadovanej služby alebo podpory; (ii) či existuje zákonná povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje; alebo (iii) či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ŠPECIFICKÉ PRE DANÚ KRAJINU


Ak sa na vás vzťahujú zákony o ochrane súkromia a údajov ktorejkoľvek z nižšie uvedených krajín, okrem podrobností uvedených vo všeobecných častiach tohto oznámenia o ochrane osobných údajov platia aj nasledujúce informácie. V prípade konfliktu budú mať prednosť informácie o ochrane osobných údajov špecifické pre danú krajinu. 

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