Thông báo về quyền riêng tư của Philips

Sửa đổi lần cuối Tháng mười 2025
Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Hà Lan
Trừ khi có quy định khác trong Thông báo về quyền riêng tư này hoặc trong các thông báo về quyền riêng tư cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ khác, công ty Philips xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (sau đây gọi là "người kiểm soát" dữ liệu cá nhân của bạn hoặc vai trò tương đương theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành) là Philips International B.V.
c/o Philips - Văn phòng bảo mật (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Hà Lan
Nếu bạn muốn biết thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cần chọn bất kỳ hoạt động nào sau đây để tìm hiểu. Xin lưu ý rằng một số hoạt động được liệt kê ở đây có thể không liên quan đến bạn dựa trên quốc gia nơi bạn sinh sống.
Hãy nhớ rằng, trừ khi chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp và quy định, bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình. Tất nhiên, nếu bạn chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu mà bạn có thể có.
Chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện các biện pháp này để giúp giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.
Tùy thuộc vào lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và luật hiện hành, bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình. Ở đây chúng tôi muốn cho bạn biết về các quyền riêng tư này. • Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao hoặc thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. • Bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn là không chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa dữ liệu đó. Nếu bạn muốn chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn cho là không chính xác và giải thích cho chúng tôi cách chúng tôi nên sửa nó. • Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Hãy nhớ rằng có thể có những trường hợp (ví dụ: khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ dữ liệu cá nhân của bạn) mà chúng tôi có thể không xóa được dữ liệu cá nhân của bạn. • Bạn có quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn (mà bạn đã trực tiếp cung cấp cho chúng tôi) cho bạn hoặc cho một tổ chức khác mà bạn chọn. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương tiện tự động và dựa trên sự đồng ý của bạn). • Bạn có quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. • Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, do chúng tôi thực hiện. Xin lưu ý rằng có thể có những tình huống chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền riêng tư của bạn, ví dụ: khi cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ Philips khỏi các khiếu nại pháp lý hoặc khi yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá mức, đặc biệt là vì tính chất lặp đi lặp lại của yêu cầu này. Tại Philips, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Do đó, tùy thuộc vào hoạt động, bạn có thể tự mình kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và thực hiện các quyền riêng tư và lựa chọn của mình, ví dụ như bằng cách đăng nhập vào tài khoản Philips của bạn và cập nhật, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bằng cách hủy đăng ký thông tin quảng cáo của chúng tôi bằng nút hủy đăng ký (liên kết) có ở cuối thông tin quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thay đổi trạng thái đồng ý của mình liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh của ứng dụng, bằng cách truy cập cài đặt quyền riêng tư trong chính ứng dụng. Trong tất cả các trường hợp khác, để thực hiện quyền riêng tư của bạn, gửi khiếu nại về quyền riêng tư hoặc liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết yêu cầu của bạn kịp thời và miễn phí. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Tất nhiên, nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Tùy thuộc vào lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và luật hiện hành, bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình. Ở đây chúng tôi muốn cho bạn biết về các quyền riêng tư này.
• Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao hoặc thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn.
• Bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn là không chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa dữ liệu đó. Nếu bạn muốn chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn cho là không chính xác và giải thích cho chúng tôi cách chúng tôi nên sửa nó.
• Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Hãy nhớ rằng có thể có những trường hợp (ví dụ: khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ dữ liệu cá nhân của bạn) mà chúng tôi có thể không xóa được dữ liệu cá nhân của bạn.
• Bạn có quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn (mà bạn đã trực tiếp cung cấp cho chúng tôi) cho bạn hoặc cho một tổ chức khác mà bạn chọn. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương tiện tự động và dựa trên sự đồng ý của bạn).
• Bạn có quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
• Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, do chúng tôi thực hiện.
Xin lưu ý rằng có thể có những tình huống chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền riêng tư của bạn, ví dụ: khi cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ Philips khỏi các khiếu nại pháp lý hoặc khi yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá mức, đặc biệt là vì tính chất lặp đi lặp lại của yêu cầu này.
Tại Philips, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Do đó, tùy thuộc vào hoạt động, bạn có thể tự mình kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và thực hiện các quyền riêng tư và lựa chọn của mình, ví dụ như bằng cách đăng nhập vào tài khoản Philips của bạn và cập nhật, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bằng cách hủy đăng ký thông tin quảng cáo của chúng tôi bằng nút hủy đăng ký (liên kết) có ở cuối thông tin quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thay đổi trạng thái đồng ý của mình liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh của ứng dụng, bằng cách truy cập cài đặt quyền riêng tư trong chính ứng dụng.
Trong tất cả các trường hợp khác, để thực hiện quyền riêng tư của bạn, gửi khiếu nại về quyền riêng tư hoặc liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ về quyền riêng tư của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết yêu cầu của bạn kịp thời và miễn phí. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Tất nhiên, nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
• Các công ty liên kết với Philips của chúng tôi. Do tính chất toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các công ty liên kết khác của Philips. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được cấp trên cơ sở cần biết. • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp CNTT, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng) và yêu cầu họ thực hiện một số hoạt động xử lý thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu cá nhân. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo hợp đồng không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác với những mục đích mà chúng tôi yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. • Đối tác kinh doanh của chúng tôi: đôi khi, chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác kinh doanh của mình để cung cấp dịch vụ cho bạn và trong bối cảnh này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ. Ví dụ: nếu bạn mua sản phẩm từ cửa hàng điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý các khoản thanh toán. • Các bên thứ ba liên quan đến các giao dịch của công ty: đôi khi, chúng tôi có thể tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, phá sản, liên doanh, tổ chức lại, bán tài sản hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba liên quan đến giao dịch công ty đó. • Khác: vì lý do pháp lý, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác (chẳng hạn như cơ quan nhà nước và chính phủ, cố vấn chuyên nghiệp) nếu chúng tôi xác định rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để: 1) tuân thủ luật và quy định hiện hành hoặc các yêu cầu có hiệu lực của chính phủ; 2) điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế hoặc để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ; 3) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi với bạn; 4) điều tra và tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào; 5) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các dịch vụ của chúng tôi; 6) thực hiện hoặc bảo vệ quyền và sự an toàn của Philips, khách hàng Philips của chúng tôi, nhân viên hoặc những người khác.
Trừ khi có quy định khác trong thông báo này, đây là các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:
• Các công ty liên kết với Philips của chúng tôi. Do tính chất toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các công ty liên kết khác của Philips. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được cấp trên cơ sở cần biết.
• Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp CNTT, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng) và yêu cầu họ thực hiện một số hoạt động xử lý thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu cá nhân. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo hợp đồng không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác với những mục đích mà chúng tôi yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
• Đối tác kinh doanh của chúng tôi: đôi khi, chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác kinh doanh của mình để cung cấp dịch vụ cho bạn và trong bối cảnh này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ. Ví dụ: nếu bạn mua sản phẩm từ cửa hàng điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý các khoản thanh toán.
• Các bên thứ ba liên quan đến các giao dịch của công ty: đôi khi, chúng tôi có thể tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, phá sản, liên doanh, tổ chức lại, bán tài sản hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba liên quan đến giao dịch công ty đó.
• Khác: vì lý do pháp lý, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác (chẳng hạn như cơ quan nhà nước và chính phủ, cố vấn chuyên nghiệp) nếu chúng tôi xác định rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để: 1) tuân thủ luật và quy định hiện hành hoặc các yêu cầu có hiệu lực của chính phủ; 2) điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế hoặc để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ; 3) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi với bạn; 4) điều tra và tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào; 5) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các dịch vụ của chúng tôi; 6) thực hiện hoặc bảo vệ quyền và sự an toàn của Philips, khách hàng Philips của chúng tôi, nhân viên hoặc những người khác.
Trong mọi trường hợp, trừ khi có quy định khác trong thông báo về quyền riêng tư này, các tiêu chí chúng tôi sử dụng để quyết định thời gian lưu giữ của mình bao gồm: (i) liệu chúng tôi có cần dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hay không, để thực hiện hợp đồng mà bạn phải tuân thủ hoặc để trả lời các câu hỏi của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ cần thiết; (ii) liệu có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hay không; hoặc (iii) liệu việc giữ lại có được khuyến khích dựa trên vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến các thời hiệu hiện hành, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).
Chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết cho các mục đích được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này.
Trong mọi trường hợp, trừ khi có quy định khác trong thông báo về quyền riêng tư này, các tiêu chí chúng tôi sử dụng để quyết định thời gian lưu giữ của mình bao gồm: (i) liệu chúng tôi có cần dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hay không, để thực hiện hợp đồng mà bạn phải tuân thủ hoặc để trả lời các câu hỏi của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ cần thiết; (ii) liệu có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hay không; hoặc (iii) liệu việc giữ lại có được khuyến khích dựa trên vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến các thời hiệu hiện hành, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).
Nếu bạn phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bất kỳ quốc gia nào được liệt kê dưới đây, thông tin sau đây sẽ được áp dụng ngoài các chi tiết được cung cấp trong các phần chung của Thông báo về Quyền riêng tư này. Trong trường hợp xung đột, thông tin quyền riêng tư theo quốc gia cụ thể sẽ được ưu tiên.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.