Thông báo về quyền riêng tư của Philips



Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: mã định danh được mã hóa, đối tượng được chia sẻ cục bộ, cookie flash, bộ nhớ cục bộ HTML5, etag HTTP, gif pixel, đèn hiệu, tập lệnh, plugin hoặc API) trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để giúp chúng tôi cho phép quản lý kỹ thuật và chức năng của các trang web của chúng tôi (bao gồm đảm bảo bảo mật thông tin), để cải thiện thiết kế và hiệu suất của các trang web của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về hành vi của khách truy cập trên các trang của chúng tôi và cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Các cookie này và các công nghệ tương tự khác có thể thu thập dữ liệu và chia sẻ dữ liệu như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt và loại thiết bị của bạn (ví dụ: PC, điện thoại thông minh) với các bên thứ ba. Một số cookie luôn bật khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và bạn không thể tắt chúng. Chúng tôi gọi đây là "Cookie thiết yếu". Nếu không có những cookie này, các dịch vụ mà bạn yêu cầu sẽ không thể hoạt động như dự kiến. Chúng tôi sử dụng các cookie này để tạo điều kiện truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc để đảm bảo tính bảo mật của các trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi định tuyến thông tin qua mạng và phát hiện lỗi truyền hoặc mất dữ liệu. Ngoài ra, những cookie này cũng có thể cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho một dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu trên trang web của chúng tôi (ví dụ: nút 'thêm vào giỏ hàng' để theo dõi giỏ hàng của bạn). Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này là việc thực hiện hợp đồng, đặc biệt là để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu rõ ràng của người dùng. Chúng tôi sử dụng Cookie hiệu suất để thu thập thông tin thống kê tổng hợp về cách trang web của chúng tôi đang hoạt động và để phân tích và cải thiện hiệu suất của nó cho phù hợp. Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng nếu bạn đã đồng ý sử dụng chúng trước. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các cookie này để có được cái nhìn chung về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi (tức là trang web nào bạn truy cập thường xuyên nhất, số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau của trang web). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để ghi lại phiên và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi để hiểu và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này là sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie tùy chọn để hỗ trợ các chức năng của trang web có lợi cho người dùng, chẳng hạn như ghi nhớ tùy chọn của người dùng trong các lần truy cập tiếp theo hoặc cho phép chức năng nâng cao như dịch vụ trò chuyện trên web, hệ thống bình luận và xếp hạng và khảo sát. Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng nếu bạn đã đồng ý sử dụng chúng trước. Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này là sự đồng ý của bạn. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng Cookie Quảng cáo Nhắm mục tiêu và Truyền thông Xã hội để theo dõi hành vi lướt web của bạn trên trang web của chúng tôi và hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Điều này cũng bao gồm cookie, pixel và thẻ trên mạng xã hội cho phép nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn trên các nền tảng này và theo dõi mức độ tương tác và hiệu suất của quảng cáo của chúng tôi. Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình (ví dụ: trong khi mua sản phẩm hoặc hoàn thành biểu mẫu trên trang web của chúng tôi), chúng tôi có thể chuyển địa chỉ email hoặc số điện thoại này ở dạng mã hóa đến nền tảng quảng cáo của chúng tôi để cho phép theo dõi chuyển đổi chính xác hơn. Những cookie này sẽ ảnh hưởng đến nội dung và tin nhắn bạn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng nếu bạn đã đồng ý sử dụng chúng trước. Ví dụ: nếu bạn đang đọc một bài viết về sản phẩm Philips thì chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo về sản phẩm này trên trang web của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này là sự đồng ý của bạn.Hơn nữa, nếu bạn đồng ý cho chúng tôi nhận thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được từ các cookie này để gửi cho bạn thông tin liên lạc phù hợp với sở thích của bạn. Để biết thêm thông tin về các cookie cụ thể mà chúng tôi sử dụng trên trang web này, vui lòng đọc Thông báo Cookie . Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn cookie của mình bất kỳ lúc nào từ trình quản lý đồng ý cookie của chúng tôi. Bên cạnh việc điều chỉnh tùy chọn cookie trên trang web của chúng tôi, bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình trong trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng cài đặt trình duyệt của bạn có thể không cung cấp cho bạn sự dễ sử dụng như Cài đặt Cookie trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chỉ tắt tất cả cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể thấy rằng một số phần hoặc tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động vì trình duyệt của bạn sẽ ngăn chúng tôi cài đặt các Cookie thiết yếu này.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách tắt cookie hoặc quản lý cài đặt cookie của mình cho các trình duyệt sau bên dưới: Google Chrome: Xóa, cho phép và quản lý cookie trong Chrome - Máy tính - Google Chrome Trợ giúp

Firefox: Bảo vệ theo dõi nâng cao trong Firefox dành cho máy tính để bàn | Trợ giúp Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Quản lý cookie trong Microsoft Edge: Xem, cho phép, chặn, xóa và sử dụng - Hỗ trợ của Microsoft

Safari: Quản lý cookie và dữ liệu trang web - Safari Trợ giúp (apple.com)