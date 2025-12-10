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PHILIPS MƏXFILIK XƏBƏRİ

PHILIPS MƏXFILIK XƏBƏRİ


Son dəyişiklik 2025-ci ilin oktyabr
 

Philips Məxfilik Bildirişi bir baxışda

 
  • Giriş və miqyas
  • Biz kimik
  • Şəxsi məlumatlarınızı necə istifadə edirik?
  • Qlobal bölmə
  • Ölkə üzrə xüsusi məxfilik məlumatlari

Giriş və miqyas

Bu gizlilik bildirişi sizə kim olduğumuzu, sizin haqqınızda hansı şəxsi məlumatları topladığımızı, nə üçün topladığımızı və onunla nə etdiyimizi bildirir. Bu Gizlilik Bildirişinin məqsədləri üçün şəxsi məlumatlar, adınızı, e-poçtunuzu və ya telefon nömrənizi kimi birbaşa və ya dolayı yolla sizi müəyyən edən hər hansı bir məlumat və ya məlumat dəsti deməkdir. Bu Gizlilik Bildirişi bizimlə ticarətçi, biznes müştərisi, təchizatçı, biznes tərəfdaşı, namizəd, ziyarətçi, araşdırma iştirakçısı, hissə sahibi və ya bizimlə işgüzar əlaqəsi olan digər şəxs kimi bizimlə ünsiyyət qurarkən şəxsi məlumatlarınızı necə həll etdiyimizi  əhatə edir.Bu Gizlilik Bildirişi ilə tanış olmaq üçün bir anlıq vaxt ayırın.
 
Şəxsi həyatımızla bağlı daha ətraflı məlumat üçün Filipin şəxsi məlumat səhifəsinə daxil ola bilərsiniz.

Biz kimik, 

Bu Məxfilik Bildirişində və ya digər məhsul və ya xidmət spesifik məxfilik bildirişlərində başqa cür qeyd edilməmişsə, şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinin məqsəd və vasitələrini müəyyən edən Philips şirkəti (bundan sonra sizin şəxsi məlumatlarınızın və ya ekvivalent rolunuzun tətbiqi məlumat mühafizəsi qanunu altında "nəzarətçisi") Philips International B.V-dir.

Poçt ünvanı:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)

Prinses Irenestraat 59 

1077 WV Amsterdam

Netherlands

Şəxsi məlumatlarınızı necə istifadə edirik?


Şəxsi məlumatlarınızı necə emal etdiyimiz barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bunu öyrənmək üçün aşağıdakı fəaliyyətlərdən yalnız birini seçin. Xahiş edirik, xəbəriniz olsun ki, burada qeyd olunan bəzi fəaliyyətlər sizin yerləşdiyiniz ölkə əsasında sizə aid olmaya bilər. 

Qlobal bölmə


Unutmayın ki, qanun və qaydalara əməl etmək üçün şəxsi məlumatlarınıza ehtiyacımız olmasa, şəxsi məlumatlarınızı bizə təqdim etməyə borclu deyilsiniz. Əlbəttə ki, əgər siz bunu etməməyi seçsəniz, bir çox hallarda biz sizə istədiyiniz məhsul və ya xidmətlərlə təmin edə bilməyəcəyik və ya ola biləcək müraciətlərə cavab verə bilməyəcəyik. 

Şəxsi məlumatlarınızı necə qoruyuruq?

 
Şəxsi məlumatların xarakterini və işlənməsini, eləcə də yarana biləcək təhlükələri nəzərə alaraq, şəxsi məlumatlarınızı qorumaq üçün təşkilati, texniki və fiziki tədbirlərdən istifadə edirik. Biz hər zaman şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışırıq. Müvafiq idarəetmə üsullarını həyata keçiririk. Məsələn:
  • Şəxsi məlumatların sızması, məhv edilməsi, itirilməsi, dəyişdirilməsi və ya sui-istifadə edilməsinin qarşısının alınması üçün ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiririk.
  • Biz şəxsi məlumat bazalarına girişi təhlükəsiz mühitdə idarə etmək üçün məhdudlaşdırırıq.
  • Şəxsi məlumatların qorunmasının vacibliyi ilə bağlı işçilərimiz üçün mütəmadi olaraq təlim, təhsil və məlumatlandırma fəaliyyətləri həyata keçirir, lazımi və müvafiq nəzarəti təmin edirik.

 

Şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daim bu tədbirləri təkmilləşdirməyə çalışırıq.

Sizin şəxsi məlumatlarınızı ölkələr arasında necə transfer edirik?
 

Qlobal təbiətimizə görə, sizin şəxsi məlumatlarınız Filipsə bağlı şirkətlər və ya Filipsin dünyanın üçüncü etibarlı üçüncü tərəflərinə ötürülə və ya onlara çata bilər. Təbii ki, bunu edərkən ölkələr arasında şəxsi məlumatların ötürülməsinə dair qanunlara riayət edilməsini təmin edirik.


Məxfilik hüquqlarınız
 

Şəxsi məlumatlarınızın və tətbiq edilən qanunların işlənməsinin səbəbimizdən asılı olaraq, şəxsi məlumatlarınız üzərində müəyyən hüquqlarınız var. Burada biz sizə bu məxfilik hüquqlarından xəbərdar olmaq istəyirik.

 

  • Şəxsi məlumatlarınıza daxil olmaq hüququnuz var. Sizdən sizin haqqınızda emal etdiyimiz şəxsi məlumatların surətlərini və ya məlumatlarını bizdən istəyə bilərsiniz.
  • Şəxsi məlumatlarınızı düzəltmək hüququnuz var. Əgər sizin haqqınızda emal etdiyimiz şəxsi məlumatların qeyri-dəqiq olduğunu düşünürsünüzsə, bizdən onu düzəltməyimizi və ya düzəltməyimizi xahiş edə bilərsiniz. Əgər şəxsi məlumatlarınızı düzəltməyimizi istəyirsinizsə, xahiş edirik, bizə yanlış hesab etdiyiniz şeyləri deyin və onu necə düzəltməli olduğumuzu bizə izah edin.
  • Şəxsi məlumatlarınızı silmək hüququnuz var. Sizinlə bağlı emal etdiyimiz şəxsi məlumatları silməyimizi xahiş edə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, şəxsi məlumatlarınızı silə bilməyəcəyimiz hallar ola bilər (məsələn, şəxsi məlumatlarınızı qanuni olaraq saxlamağa borclu olduğumuz zaman). 
  • Məlumat portativliyinə hüququnuz var. Sizdən (birbaşa bizə verdiyiniz) məlumatı sizə, yaxud seçdiyiniz başqa bir təşkilata ötürməyimizi xahiş edə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, bu hüquq yalnız müəyyən hallarda tətbiq olunur (məsələn, əgər biz sizin şəxsi məlumatlarınızı avtomatlaşdırılmış vasitələrlə və sizin razılığınıza əsasən işə salırıqsa).
  • Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsini məhdudlaşdırmaq hüququnuz var. Bu o deməkdir ki, müəyyən şəraitdə sizdən xahiş edə bilərsiniz ki, sizin şəxsi məlumatlarınızı istifadə tərzimizi məhdudlaşdıraq. 
  • Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinə etiraz etmək hüququnuz var. Bu o deməkdir ki, müəyyən şəraitdə, bizim tərəfimizdən həyata keçirilən şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinə etiraz edə bilərsiniz.

 

Yadda saxlayın ki, bizim sizin şəxsi məlumat hüquqlarınızı inkar etmək və ya məhdudlaşdırmaq hüququmuz olan hallar ola bilər. Məsələn, hüquqi iddialardan Philips-i təsis etmək, idmanla məşğul olmaq və ya müdafiə etmək lazım gəldikdə və ya sizin xahişiniz açıq-aşkar əsassız və ya həddindən artıq olduqda, xüsusilə də onun təkrar xarakterinə görə.

 

Philips-də şəxsi məlumatlarınızı sizə nəzarət etməyi hədəfləyirik. Buna görə də fəaliyyətdən asılı olaraq şəxsi məlumatlarınızı nəzarətdə saxlaya və şəxsi məlumatlarınızı və seçimlərinizi özünüz həyata keçirə bilərsiniz. Məsələn, Philips hesabınıza daxil olub şəxsi məlumatlarınızı yeniləyərək, şəxsi məlumatlarınızı dəyişdirərək və ya silməklə və ya promosyon rabitəmizin aşağı hissəsində daxil olan unsubscribe düyməsi (link) vasitəsi ilə promosyon rabitəmizə abunə yazılmamaqla (link) istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz bizim mobil tətbiqetmələrimizdən istifadə edirsinizsə, proqram kontekstində şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi ilə bağlı razılıq statusunuzu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Proqramın özündə məxfilik ayarlarına daxil olaraq.

 

Bütün digər hallarda, şəxsi məlumat hüquqlarınızı həyata keçirmək üçün, gizlilik şikayətini göndərmək və ya Bizim Məlumatların Qorunması Üzrə Zabitimizlə əlaqə saxlamaq üçün, bizimlə məxfilik əlaqə formamız vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 

Müraciətinizi vaxtında və pulsuz həll etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bəzi hallarda xahiş edə bilərik ki, xahişinizə uyğun davranmazdan əvvəl kimliyinizi yoxlayasınız.  Əlbəttə, əgər sizin xahişinizi necə həll etdiyimizə sevinmirsinizsə, ölkəniz və ya regionunuz üçün səlahiyyətli olan nəzarət orqanına şikayət edə bilərsiniz.


Şəxsi məlumatlarınızı kiminlə bölüşürük?

 

Bu bildirişdə başqa cür qeyd edilməmişsə, bu, şəxsi məlumatlarınızı paylaşa biləcəyimiz üçüncü şəxslərin kateqoriyalarıdır:

 

  • Bizim Philips-ə bağlı şirkətlərimiz. Qlobal təbiətimizə görə, şəxsi məlumatlarınız Digər Philips-ə bağlı şirkətlərə də açıqlana bilər. Əlbəttə, biz əmin olacağıq ki, sizin şəxsi məlumatlarınıza ehtiyac əsasında daxil olmaq imkanı veriləcək. 
  • Xidmət təminatçılarımız. Biz üçüncü tərəf xidmət təminatçıları (məs. İt provayderlər, müştəri xidmətləri provayderləri) ilə əlaqə quraraq, onlardan şəxsi məlumatların saxlanılması kimi bizim adımızdan müəyyən işləmə əməliyyatlarını həyata keçirmələrini xahiş edə bilərik. Bunu etdikdə əmin oluruq ki, bu xidmət təminatçıları müqavilə ilə sizin şəxsi məlumatlarınızı bizdən xahiş olunan və ya qanunla tələb olunanlardan başqa məqsədlər üçün istifadə etməməyə borcludurlar.
  • Bizim biznes tərəfdaşlarımız: bəzən biz biznes tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq edərək sizə xidmət təqdim edə bilərik və bu kontekstdə biz sizin şəxsi məlumatlarınızı onlarla bölüşə bilərik. Məsələn, əgər siz bizim e-shop-dan məhsul alsanız, biz ödənişləri həyata keçirmək üçün sizin məlumatlarınızı ödəniş xidməti provayderləri ilə bölüşürük. 
  • Korporativ tranzaksiyalarla əlaqədar üçüncü tərəflər: bəzən biz birləşmə, əldə etmə, müflisləşmə, birgə fəaliyyət, yenidən təşkilatlanma, aktivlərin satışı və ya biznesimizin, əmlakımızın və ya fondumuzun hər hansı hissəsinin digər dissessiyası ilə məşğul ola bilərik. Bu hallarda şəxsi məlumatlarınızı həmin korporativ sövdələşmədə iştirak edən üçüncü şəxslə bölüşə bilərik. 
  • Digərləri: hüquqi səbəblərdən şəxsi məlumatlarınızı digər şəxslərlə (məsələn, ictimai və dövlət orqanları, peşəkar məsləhətçilər) də bölüşə bilərik. Əgər biz sizin şəxsi məlumatlarınıza daxil olmaq, istifadə etmək, qorumaq və ya açıqlamaq üçün zəruri olduğunu müəyyən ediriksə: 1) tətbiq edilən qanun və qaydalara və ya icra edilə bilən dövlət sifarişlərinə əməl etmək; 2) şübhəli və ya faktiki olaraq qanuna zidd hərəkətlərlə bağlı araşdırma aparmaq, onların qarşısını almaq və ya tədbirlər görmək və ya dövlət icra orqanlarına kömək etmək; 3) şərtlərimizi və şərtlərimizi sizinlə birlikdə icra edin; 4) hər hansı iddia və ya ittihamdan özümüzü araşdırıb müdafiə etmək; 5) xidmətlərimizin təhlükəsizliyini və ya bütövlüyünü qoruyur; 6) Philips, Philips müştərilərimiz, personal və ya başqalarının hüquqlarını və təhlükəsizliyini məşq edin və ya qoruyun.


Şəxsi məlumatlarınızı nə qədər saxlayırıq?


Bu Gizlilik bildirişində təsvir olunan məqsədlər üçün artıq zəruri olmadıqda şəxsi məlumatları silirik. 


Hər halda, bu Məxfilik bildirişində başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, saxlanma müddətlərimizə qərar vermək üçün istifadə etdiyimiz meyarlar bunlardır: (i) qanuni maraqlarımızı qorumaq üçün şəxsi məlumatlarınıza ehtiyacımız olub-olmaması, tabe olduğunuz müqaviləni yerinə yetirmək və ya suallarınıza cavab vermək və ya tələb olunan xidmət və ya dəstəyi sizə təqdim etmək; ii) tabe olduğumuz hüquqi öhdəliyin olub-olmaması; və ya (iii) saxlanmanın hüquqi mövqeyimiz nəzərə alınmadan (məsələn, məhdudiyyətlərin tətbiqi qaydaları, çəkişmə və ya normativ-hüquqi araşdırmalarla bağlı) məsləhət olub-olmaması.

Ölkə üzrə xüsusi məxfilik məlumatlari


Əgər siz aşağıda qeyd olunan ölkələrdən hər hansı birinin məxfilik və məlumatların qorunması qanunlarına tabesinizsə, aşağıdakı məlumatlar bu Məxfilik Bildirişinin ümumi bölmələrində verilən detallara əlavə olaraq tətbiq edilir. Münaqişə hallarında ölkə üzrə məxfilik məlumatları ön sıralarda olacaq.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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