Son dəyişiklik 2025-ci ilin oktyabr
Bu Məxfilik Bildirişində və ya digər məhsul və ya xidmət spesifik məxfilik bildirişlərində başqa cür qeyd edilməmişsə, şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinin məqsəd və vasitələrini müəyyən edən Philips şirkəti (bundan sonra sizin şəxsi məlumatlarınızın və ya ekvivalent rolunuzun tətbiqi məlumat mühafizəsi qanunu altında "nəzarətçisi") Philips International B.V-dir. Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Netherlands
Poçt ünvanı:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Bu Məxfilik Bildirişində və ya digər məhsul və ya xidmət spesifik məxfilik bildirişlərində başqa cür qeyd edilməmişsə, şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinin məqsəd və vasitələrini müəyyən edən Philips şirkəti (bundan sonra sizin şəxsi məlumatlarınızın və ya ekvivalent rolunuzun tətbiqi məlumat mühafizəsi qanunu altında "nəzarətçisi") Philips International B.V-dir.
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Şəxsi məlumatlarınızı necə emal etdiyimiz barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bunu öyrənmək üçün aşağıdakı fəaliyyətlərdən yalnız birini seçin. Xahiş edirik, xəbəriniz olsun ki, burada qeyd olunan bəzi fəaliyyətlər sizin yerləşdiyiniz ölkə əsasında sizə aid olmaya bilər.
Unutmayın ki, qanun və qaydalara əməl etmək üçün şəxsi məlumatlarınıza ehtiyacımız olmasa, şəxsi məlumatlarınızı bizə təqdim etməyə borclu deyilsiniz. Əlbəttə ki, əgər siz bunu etməməyi seçsəniz, bir çox hallarda biz sizə istədiyiniz məhsul və ya xidmətlərlə təmin edə bilməyəcəyik və ya ola biləcək müraciətlərə cavab verə bilməyəcəyik.
Şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daim bu tədbirləri təkmilləşdirməyə çalışırıq.
Şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daim bu tədbirləri təkmilləşdirməyə çalışırıq.
Şəxsi məlumatlarınızın və tətbiq edilən qanunların işlənməsinin səbəbimizdən asılı olaraq, şəxsi məlumatlarınız üzərində müəyyən hüquqlarınız var. Burada biz sizə bu məxfilik hüquqlarından xəbərdar olmaq istəyirik. Yadda saxlayın ki, bizim sizin şəxsi məlumat hüquqlarınızı inkar etmək və ya məhdudlaşdırmaq hüququmuz olan hallar ola bilər. Məsələn, hüquqi iddialardan Philips-i təsis etmək, idmanla məşğul olmaq və ya müdafiə etmək lazım gəldikdə və ya sizin xahişiniz açıq-aşkar əsassız və ya həddindən artıq olduqda, xüsusilə də onun təkrar xarakterinə görə. Philips-də şəxsi məlumatlarınızı sizə nəzarət etməyi hədəfləyirik. Buna görə də fəaliyyətdən asılı olaraq şəxsi məlumatlarınızı nəzarətdə saxlaya və şəxsi məlumatlarınızı və seçimlərinizi özünüz həyata keçirə bilərsiniz. Məsələn, Philips hesabınıza daxil olub şəxsi məlumatlarınızı yeniləyərək, şəxsi məlumatlarınızı dəyişdirərək və ya silməklə və ya promosyon rabitəmizin aşağı hissəsində daxil olan unsubscribe düyməsi (link) vasitəsi ilə promosyon rabitəmizə abunə yazılmamaqla (link) istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz bizim mobil tətbiqetmələrimizdən istifadə edirsinizsə, proqram kontekstində şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi ilə bağlı razılıq statusunuzu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Proqramın özündə məxfilik ayarlarına daxil olaraq. Bütün digər hallarda, şəxsi məlumat hüquqlarınızı həyata keçirmək üçün, gizlilik şikayətini göndərmək və ya Bizim Məlumatların Qorunması Üzrə Zabitimizlə əlaqə saxlamaq üçün, bizimlə məxfilik əlaqə formamız vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Müraciətinizi vaxtında və pulsuz həll etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bəzi hallarda xahiş edə bilərik ki, xahişinizə uyğun davranmazdan əvvəl kimliyinizi yoxlayasınız. Əlbəttə, əgər sizin xahişinizi necə həll etdiyimizə sevinmirsinizsə, ölkəniz və ya regionunuz üçün səlahiyyətli olan nəzarət orqanına şikayət edə bilərsiniz.
Şəxsi məlumatlarınızın və tətbiq edilən qanunların işlənməsinin səbəbimizdən asılı olaraq, şəxsi məlumatlarınız üzərində müəyyən hüquqlarınız var. Burada biz sizə bu məxfilik hüquqlarından xəbərdar olmaq istəyirik.
Yadda saxlayın ki, bizim sizin şəxsi məlumat hüquqlarınızı inkar etmək və ya məhdudlaşdırmaq hüququmuz olan hallar ola bilər. Məsələn, hüquqi iddialardan Philips-i təsis etmək, idmanla məşğul olmaq və ya müdafiə etmək lazım gəldikdə və ya sizin xahişiniz açıq-aşkar əsassız və ya həddindən artıq olduqda, xüsusilə də onun təkrar xarakterinə görə.
Philips-də şəxsi məlumatlarınızı sizə nəzarət etməyi hədəfləyirik. Buna görə də fəaliyyətdən asılı olaraq şəxsi məlumatlarınızı nəzarətdə saxlaya və şəxsi məlumatlarınızı və seçimlərinizi özünüz həyata keçirə bilərsiniz. Məsələn, Philips hesabınıza daxil olub şəxsi məlumatlarınızı yeniləyərək, şəxsi məlumatlarınızı dəyişdirərək və ya silməklə və ya promosyon rabitəmizin aşağı hissəsində daxil olan unsubscribe düyməsi (link) vasitəsi ilə promosyon rabitəmizə abunə yazılmamaqla (link) istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz bizim mobil tətbiqetmələrimizdən istifadə edirsinizsə, proqram kontekstində şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi ilə bağlı razılıq statusunuzu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Proqramın özündə məxfilik ayarlarına daxil olaraq.
Bütün digər hallarda, şəxsi məlumat hüquqlarınızı həyata keçirmək üçün, gizlilik şikayətini göndərmək və ya Bizim Məlumatların Qorunması Üzrə Zabitimizlə əlaqə saxlamaq üçün, bizimlə məxfilik əlaqə formamız vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Müraciətinizi vaxtında və pulsuz həll etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bəzi hallarda xahiş edə bilərik ki, xahişinizə uyğun davranmazdan əvvəl kimliyinizi yoxlayasınız. Əlbəttə, əgər sizin xahişinizi necə həll etdiyimizə sevinmirsinizsə, ölkəniz və ya regionunuz üçün səlahiyyətli olan nəzarət orqanına şikayət edə bilərsiniz.
Bu bildirişdə başqa cür qeyd edilməmişsə, bu, şəxsi məlumatlarınızı paylaşa biləcəyimiz üçüncü şəxslərin kateqoriyalarıdır:
Bu bildirişdə başqa cür qeyd edilməmişsə, bu, şəxsi məlumatlarınızı paylaşa biləcəyimiz üçüncü şəxslərin kateqoriyalarıdır:
Bu Gizlilik bildirişində təsvir olunan məqsədlər üçün artıq zəruri olmadıqda şəxsi məlumatları silirik.
Hər halda, bu Məxfilik bildirişində başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, saxlanma müddətlərimizə qərar vermək üçün istifadə etdiyimiz meyarlar bunlardır: (i) qanuni maraqlarımızı qorumaq üçün şəxsi məlumatlarınıza ehtiyacımız olub-olmaması, tabe olduğunuz müqaviləni yerinə yetirmək və ya suallarınıza cavab vermək və ya tələb olunan xidmət və ya dəstəyi sizə təqdim etmək; ii) tabe olduğumuz hüquqi öhdəliyin olub-olmaması; və ya (iii) saxlanmanın hüquqi mövqeyimiz nəzərə alınmadan (məsələn, məhdudiyyətlərin tətbiqi qaydaları, çəkişmə və ya normativ-hüquqi araşdırmalarla bağlı) məsləhət olub-olmaması.
Əgər siz aşağıda qeyd olunan ölkələrdən hər hansı birinin məxfilik və məlumatların qorunması qanunlarına tabesinizsə, aşağıdakı məlumatlar bu Məxfilik Bildirişinin ümumi bölmələrində verilən detallara əlavə olaraq tətbiq edilir. Münaqişə hallarında ölkə üzrə məxfilik məlumatları ön sıralarda olacaq.
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