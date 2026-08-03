Privacyverklaring Philips

Laatst gewijzigd oktober 2025
Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in andere product- of dienst-specifieke privacyverklaringen, is Philips International B.V. het Philips-bedrijf dat het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt (hierna de "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens of een gelijkwaardige rol onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming).
Postadres:
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in andere product- of dienst-specifieke privacyverklaringen, is Philips International B.V. het Philips-bedrijf dat het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt (hierna de "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens of een gelijkwaardige rol onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming).
Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, selecteert u een van de volgende activiteiten om erachter te komen. Houd er rekening mee dat sommige van de hier vermelde activiteiten mogelijk niet relevant voor u zijn op basis van het land waar u zich bevindt.
Houd er rekening mee dat, tenzij wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving, u niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u natuurlijk in veel gevallen niet de producten of diensten leveren die u hebt aangevraagd of niet reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.
We werken er voortdurend aan om deze maatregelen te verbeteren om uw persoonsgegevens veilig te houden.
Wij gebruiken organisatorische, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking evenals met de mogelijke bedreigingen die ervan uitgaan. We streven ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd te waarborgen door passende beheerpraktijken te implementeren, zoals:
We werken er voortdurend aan om deze maatregelen te verbeteren om uw persoonsgegevens veilig te houden.
Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan of geraadpleegd worden door Philips groepsondernemingen of vertrouwde derde partijen van Philips over de hele wereld. Wanneer we dit doen, zorgen we er natuurlijk voor dat we voldoen aan de wetten inzake de overdracht van persoonsgegevens tussen landen.
Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan of geraadpleegd worden door Philips groepsondernemingen of vertrouwde derde partijen van Philips over de hele wereld. Wanneer we dit doen, zorgen we er natuurlijk voor dat we voldoen aan de wetten inzake de overdracht van persoonsgegevens tussen landen.
Houd er rekening mee dat er situaties kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw privacyrechten te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld wanneer het nodig is voor Philips voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is met name vanwege het repetitieve karakter ervan.Bij Philips streven we ernaar u controle te geven over uw persoonsgegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de activiteit, uw persoonsgegevens beheren en uw privacyrechten en -keuzes zelf uitoefenen, bijvoorbeeld door in te loggen op uw Philips-account en uw persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen of door u af te melden voor onze promotionele communicatie door middel van de afmeldknop (link) die onderaan onze promotionele communicatie is opgenomen. Als u onze mobiele applicaties gebruikt, kunt u eenvoudig de status van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de app wijzigen door naar de privacy-instellingen in de app zelf te gaan. In alle andere gevallen om uw privacyrechten uit te oefenen, om een privacyklacht in te dienen of om in contact te komen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via ons privacycontactformulier. Wij zullen ons best doen om uw verzoek tijdig en kosteloos te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om uw identiteit te controleren voordat we op uw verzoek ingaan. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek hebben afgehandeld, dan kunt u natuurlijk een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.
Afhankelijk van onze reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de toepasselijke wetgeving, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hier willen wij u bewust maken van deze privacyrechten.
Houd er rekening mee dat er situaties kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw privacyrechten te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld wanneer het nodig is voor Philips voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is met name vanwege het repetitieve karakter ervan.Bij Philips streven we ernaar u controle te geven over uw persoonsgegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de activiteit, uw persoonsgegevens beheren en uw privacyrechten en -keuzes zelf uitoefenen, bijvoorbeeld door in te loggen op uw Philips-account en uw persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen of door u af te melden voor onze promotionele communicatie door middel van de afmeldknop (link) die onderaan onze promotionele communicatie is opgenomen. Als u onze mobiele applicaties gebruikt, kunt u eenvoudig de status van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de app wijzigen door naar de privacy-instellingen in de app zelf te gaan.
In alle andere gevallen om uw privacyrechten uit te oefenen, om een privacyklacht in te dienen of om in contact te komen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via ons privacycontactformulier.
Wij zullen ons best doen om uw verzoek tijdig en kosteloos te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om uw identiteit te controleren voordat we op uw verzoek ingaan. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek hebben afgehandeld, dan kunt u natuurlijk een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.
Tenzij anders vermeld in deze verklaring, zijn dit de categorieën van derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen:
Tenzij anders vermeld in deze verklaring, zijn dit de categorieën van derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen:
Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In ieder geval, tenzij anders aangegeven in deze Privacyverklaring, zijn de criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) of we uw persoonsgegevens nodig hebben om ons gerechtvaardigde belang te beschermen, om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om uw vragen te beantwoorden of u de vereiste service of ondersteuning te bieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).
Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.
In ieder geval, tenzij anders aangegeven in deze Privacyverklaring, zijn de criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) of we uw persoonsgegevens nodig hebben om ons gerechtvaardigde belang te beschermen, om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om uw vragen te beantwoorden of u de vereiste service of ondersteuning te bieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).
Als u onderworpen bent aan de privacy- en gegevensbeschermingswetten van een van de onderstaande landen, dan is de volgende informatie van toepassing naast de gegevens die in de algemene secties van deze Privacyverklaring worden verstrekt. In geval van een conflict heeft de land-specifieke privacy-informatie voorrang.
Als u onderworpen bent aan de privacy- en gegevensbeschermingswetten van een van de onderstaande landen, dan is de volgende informatie van toepassing naast de gegevens die in de algemene secties van deze Privacyverklaring worden verstrekt. In geval van een conflict heeft de land-specifieke privacy-informatie voorrang.
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