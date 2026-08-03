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PRIVACYVERKLARING PHILIPS

Privacyverklaring Philips


Laatst gewijzigd oktober 2025
 

Philips-privacyverklaring in één oogopslag

 
  • Inleiding en toepassingsgebied
  • Wie we zijn 
  • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
  • Wereldwijde sectie
  • Land-specifieke privacy-informatie 

Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacyverklaring vertelt u wie we zijn, welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. In het kader van deze Privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan alle informatie of verzameling van informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.
 
Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, leverancier, zakenpartner, kandidaat, bezoeker, deelnemer aan een onderzoek, aandeelhouder of andere persoon met een zakelijke relatie met ons. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met deze Privacyverklaring.
 
Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar onze Philips privacypagina

Wie we zijn 

 

Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in andere product- of dienst-specifieke privacyverklaringen, is Philips International B.V. het Philips-bedrijf dat het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt (hierna de "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens of een gelijkwaardige rol onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming).

Postadres:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken


Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, selecteert u een van de volgende activiteiten om erachter te komen. Houd er rekening mee dat sommige van de hier vermelde activiteiten mogelijk niet relevant voor u zijn op basis van het land waar u zich bevindt.

WERELDWIJDE SECTIE


Houd er rekening mee dat, tenzij wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving, u niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u natuurlijk in veel gevallen niet de producten of diensten leveren die u hebt aangevraagd of niet reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen


Wij gebruiken organisatorische, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking evenals met de mogelijke bedreigingen die ervan uitgaan. We streven ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd te waarborgen door passende beheerpraktijken te implementeren, zoals:

 

  • We implementeren strikte beveiligingsmaatregelen om lekken, vernietiging, verlies, wijziging of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
  • We beperken de toegang tot databases met persoonsgegevens om ze in een beveiligde omgeving te beheren.
  • We organiseren regelmatig trainingen, opleidingen en bewustmakingsactiviteiten voor onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en we zorgen voor het nodige en passende toezicht.

We werken er voortdurend aan om deze maatregelen te verbeteren om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Hoe we uw persoonsgegevens overdragen tussen landen

 

Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan of geraadpleegd worden door Philips groepsondernemingen of vertrouwde derde partijen van Philips over de hele wereld. Wanneer we dit doen, zorgen we er natuurlijk voor dat we voldoen aan de wetten inzake de overdracht van persoonsgegevens tussen landen.


Uw privacyrechten


Afhankelijk van onze reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de toepasselijke wetgeving, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hier willen wij u bewust maken van deze privacyrechten.
 

  •  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om kopieën van of informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  •  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, kunt u ons vragen deze te herstellen of te corrigeren. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, laat ons dan weten wat volgens u onjuist is en leg ons uit hoe we dit moeten corrigeren.
  •  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Houd er rekening mee dat er gevallen kunnen zijn (bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren) waarin we uw persoonsgegevens mogelijk niet kunnen wissen.
  •  U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ons vragen om de informatie over u (die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt) over te dragen aan u of aan een andere organisatie van uw keuze. Houd er rekening mee dat dit recht alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing is (bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens verwerken met geautomatiseerde middelen en op basis van uw toestemming).
  •  U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat u ons in bepaalde omstandigheden kunt vragen om de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken te beperken.
  •  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u in bepaalde omstandigheden bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die door ons wordt uitgevoerd. 

 

Houd er rekening mee dat er situaties kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw privacyrechten te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld wanneer het nodig is voor Philips voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering  of wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is met name vanwege het repetitieve karakter ervan.Bij Philips streven we ernaar u controle te geven over uw persoonsgegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de activiteit, uw persoonsgegevens beheren en uw privacyrechten en -keuzes zelf uitoefenen, bijvoorbeeld door in te loggen op uw Philips-account en uw persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen of door u af te melden voor onze promotionele communicatie door middel van de afmeldknop (link) die onderaan onze promotionele communicatie is opgenomen. Als u onze mobiele applicaties gebruikt, kunt u eenvoudig de status van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de app wijzigen door naar de privacy-instellingen in de app zelf te gaan. 

 

In alle andere gevallen om uw privacyrechten uit te oefenen, om een privacyklacht in te dienen of om in contact te komen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via ons privacycontactformulier.  

 

Wij zullen ons best doen om uw verzoek tijdig en kosteloos te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om uw identiteit te controleren voordat we op uw verzoek ingaan.  Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek hebben afgehandeld, dan kunt u natuurlijk een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.


Met wie wij uw persoonsgegevens delen

 

Tenzij anders vermeld in deze verklaring, zijn dit de categorieën van derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen:
 

  • Onze Philips groepsondernemingen. Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan andere Philips groepsondernemingen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verleend indien dit noodzakelijk is. 
  • Onze dienstverleners. We kunnen een beroep doen op externe dienstverleners (bijv. IT-leveranciers, leveranciers van klantenservice) en hen vragen om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals het opslaan van persoonsgegevens. Wanneer wij dit doen, dan zorgen wij ervoor dat deze dienstverleners contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die door ons worden gevraagd of wettelijk vereist zijn.
  • Onze zakenpartners: soms kunnen we samenwerken met onze zakenpartners om u diensten te verlenen en in deze context kunnen we uw persoonsgegevens met hen delen. Als u bijvoorbeeld een product in onze online shop koopt, dan delen wij uw gegevens met leveranciers van betalingsdiensten om de betalingen te verwerken. 
  • Derde partijen in verband met zakelijke transacties: soms kunnen we betrokken zijn bij een fusie, overname, faillissement, joint venture, reorganisatie, verkoop van activa of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen. In deze gevallen kunnen we uw persoonsgegevens delen met de derde partij die betrokken is bij die zakelijke transactie. 
  • Overige: om juridische redenen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met anderen (zoals publieke en overheidsinstanties, professionele adviseurs) als wij vaststellen dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om: 1) aan toepasselijke wet- en regelgeving of afdwingbare overheidsverzoeken te voldoen; 2) vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, voorkomen of er actie tegen te ondernemen of om handhavingsinstanties van de overheid bij te staan; 3) onze algemene voorwaarden met u af te dwingen; 4) onderzoek te doen en ons te verdedigen tegen eventuele claims of beschuldigingen; 5) de veiligheid of integriteit van onze diensten te beschermen; 6) de rechten en veiligheid van Philips, onze Philips-klanten, personeel of anderen uit te oefenen of te beschermen.


Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

 

Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. 

 

In ieder geval,  tenzij anders aangegeven in deze Privacyverklaring, zijn de criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) of we uw persoonsgegevens nodig hebben om ons gerechtvaardigde belang te beschermen, om een contract uit te voeren waarbij  u partij bent of om uw vragen te beantwoorden of u de vereiste service of ondersteuning te bieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).


LAND-SPECIFIEKE PRIVACY-INFORMATIE 

 

Als u onderworpen bent aan de privacy- en gegevensbeschermingswetten van een van de onderstaande landen, dan is de volgende informatie van toepassing naast de gegevens die in de algemene secties van deze Privacyverklaring worden verstrekt. In geval van een conflict heeft de land-specifieke privacy-informatie voorrang.

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