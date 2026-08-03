Privacyverklaring Philips

Waarom we je gegevens verwerken



Prospectieve onderzoeken

Wanneer we prospectieve onderzoeken uitvoeren, dan verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden.

Rekrutering van deelnemers: om deelnemers te werven voor onze studies. - Directe werving: u kunt rechtstreeks deelnemen aan onze onderzoeken, bijvoorbeeld via ons onderzoeksportaal door een intakeformulier in te vullen.

- Uitnodigingen voor partners: in sommige gevallen kunt u uitgenodigd worden om deel te nemen aan onze onderzoeken via onze vertrouwde partners, zoals wervingsbureaus, ziekenhuizen of andere zorgorganisaties (‘HCO's’).

Screening op geschiktheid: om te bepalen of u voldoet aan de specifieke criteria voor deelname aan een onderzoek.





Beheer van logistiek en administratie: het regelen van de logistieke en administratieve aspecten van het onderzoek, inclusief het maken van afspraken, het verzenden van testproducten naar u voor thuisgebruik studies, indien van toepassing; het afhandelen van de deelnemersvergoeding, indien relevant; zorgen voor een vlotte coördinatie van studie-gerelateerde taken en communicatie.





Het bereiken van de specifieke doelstellingen van het onderzoek: elk onderzoek heeft specifieke doelstellingen die worden beschreven in de onderzoeksdocumentatie, zoals het formulier voor geïnformeerde toestemming (‘ICF’) of erkenning van deelname (‘AOP’). Wij verwerken uw gegevens om deze doeleinden te bereiken, waaronder:

- Stimuleren van innovatie en bevorderen van kennis: dit betekent het testen van hypothesen, het verkennen van nieuwe concepten en het valideren van ideeën om producten, functies en oplossingen te creëren of te verfijnen. - Verbeteren van de productkwaliteit en -effectiviteit: dit betekent het verbeteren van de veiligheid, functionaliteit en efficiëntie van ons aanbod om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de hoogste normen en echte behoeften aanpakt. - Voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ons als fabrikanten van huishoudelijke of medische hulpmiddelen: dit omvat het uitvoeren van studies om claims te valideren en te onderbouwen, om certificeringen voor onze producten te verkrijgen, om bewijs te leveren aan regelgevende instanties voor goedkeuringen. - Bijdragen aan de vooruitgang van de industrie en de wetenschap: dit betekent het genereren van bevindingen die kunnen bijdragen aan industrienormen, verder onderzoek kunnen inspireren en innovatie op grotere schaal kunnen bevorderen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verwerken om verkennend onderzoek uit te voeren en om geanonimiseerde bevindingen te genereren voor academische publicaties of brancherapporten of voor het delen van vorderingen of ‘best practices’ met de bredere wetenschappelijke en professionele gemeenschap. Zorgen voor naleving van de toepasselijke wetten en veiligheids- en ethische normen: om te voldoen aan de vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van verantwoord onderzoek; om nadelige effecten of gebreken van het apparaat te monitoren, te beoordelen en te rapporteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; om de integriteit van het onderzoek te behouden middels het schonen, valideren en analyseren van gegevens.

Verfijnen van onze methodologieën om het ontwerp, de implementatie en de analyse van toekomstige onderzoeken te verbeteren: dit kan het testen van de validiteit van onderzoeksmethoden omvatten en het verbeteren van voorspellende modellen of algoritmen voor data-analyse.

Ondersteunen van andere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten: ter ondersteuning van andere R&D-activiteiten zoals beschreven in het specifieke gedeelte van deze Privacyverklaring (zie hieronder).



Andere activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling Wanneer we andere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren, dan verwerken we gegevens voor de hieronder vermelde doeleinden. Dit omvat ons werk op het gebied van medische beeldvorming, diagnostische systemen, patiëntmonitoring, zorginformatica, gepersonaliseerde geneeskunde, zorg op afstand en algemene welzijnsproposities. Deze inspanningen helpen ons om zorgtechnologieën vooruit te helpen, het individuele welzijn te verbeteren (bijvoorbeeld door betere mondverzorgingstechnologieën) en patiëntenzorg te verbeteren. Stimuleren van innovatie en bevorderen van kennis: dit betekent het testen van hypothesen, het verkennen van nieuwe concepten en het valideren van ideeën om producten, functies en oplossingen te creëren of te verfijnen.

Verbeteren van de productkwaliteit en -effectiviteit: dit betekent het verbeteren van de veiligheid, functionaliteit en efficiëntie van ons aanbod om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de hoogste normen en echte behoeften aanpakt.

Bijdragen aan de vooruitgang van de industrie en de wetenschap: dit betekent het genereren van bevindingen die kunnen bijdragen aan industrienormen, verder onderzoek kunnen inspireren en innovatie op grotere schaal kunnen bevorderen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verwerken om geanonimiseerde bevindingen te genereren voor academische publicaties of brancherapporten of om vorderingen of ‘best practices’ te delen met de bredere wetenschappelijke en professionele gemeenschap.

Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op ons als fabrikanten van huishoudelijke apparaten of medische hulpmiddelen (bijv. het uitvoeren van post-market surveillance-activiteiten die gericht zijn op het evalueren en verbeteren van de veiligheid en effectiviteit van onze hulpmiddelen).

Verfijnen van onze methodologieën om het ontwerp, de implementatie en de analyse van toekomstige onderzoeken te verbeteren: dit kan het testen van de validiteit van onderzoeksmethoden omvatten en het verbeteren van voorspellende modellen of algoritmen voor data-analyse.