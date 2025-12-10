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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ PHILIPS

Δηλωση απορρητου της Philips


Τελευταία τροποποίηση Οκτώβριος 2025

Δήλωση απορρήτου της Philips με μια ματιά

 
  • Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής
  • Ποιοι είμαστε
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Παγκοσμιο τμημα
  • Πληροφοριες απορρητου για συγκεκριμενες χωρες

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Αυτή η δήλωση απορρήτου σας λέει ποιοι είμαστε, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά.
 
Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες ή σύνολο πληροφοριών που σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, το email ή ο αριθμός τηλεφώνου σας. 
 
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου καλύπτει τον τρόπο  με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας υπό την ιδιότητά σας ως καταναλωτής, επιχειρηματικός πελάτης, προμηθευτής, επιχειρηματικός εταίρος, υποψήφιος, επισκέπτης, συμμετέχων στην έρευνα, μέτοχος ή άλλο πρόσωπο με επιχειρηματική σχέση μαζί μας.
 
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου της Philips.

Ποιοι είμαστε

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή σε άλλες ειδικές δηλώσεις απορρήτου προϊόντων ή υπηρεσιών, η εταιρεία Philips που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων ή ισοδύναμος ρόλος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) είναι η Philips International B.V.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, απλώς επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες για να μάθετε. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην σας αφορούν με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΜΗΜΑ


Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Φυσικά, εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να απαντήσουμε σε αιτήματα που μπορεί να έχετε.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων


Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Φυσικά, εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να απαντήσουμε σε αιτήματα που μπορεί να έχετε.
 
  • Εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή διαρροής, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης ή κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων.
  • Περιορίζουμε την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων προσωπικών δεδομένων για τη διαχείρισή τους σε ασφαλές περιβάλλον.
  • Διεξάγουμε τακτικά δραστηριότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μας σχετικά με τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και παρέχουμε την απαραίτητη και κατάλληλη εποπτεία.

Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε αυτά τα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

 

Πώς μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ χωρών


Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να προσπελαστούν από συνδεδεμένες εταιρείες της Philips ή από έμπιστα τρίτα μέρη της Philips σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, όταν το κάνουμε αυτό, διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τους νόμους σχετικά με τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ χωρών.


Τα δικαιώματα απορρήτου σας
 

Ανάλογα με τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους, έχετε ορισμένα δικαιώματα στα προσωπικά σας δεδομένα. Εδώ θέλουμε να σας ενημερώσουμε για αυτά τα δικαιώματα απορρήτου.
 

  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφα ή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς.
  •  Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα διορθώσουμε. Εάν θέλετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πείτε μας τι πιστεύετε ότι είναι ανακριβές και εξηγήστε μας πώς πρέπει να τα διορθώσουμε.
  •  Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις (για παράδειγμα, όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα) όπου ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  •  Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς (που μας έχετε δώσει απευθείας) σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό της επιλογής σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα και βάσει της συγκατάθεσής σας).
  • Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  •  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πραγματοποιείται από εμάς.


Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε τα δικαιώματα απορρήτου σας, για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τη Philips από νομικές αξιώσεις ή όταν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του.
Στη Philips, στόχος μας είναι να σας δώσουμε τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τη δραστηριότητα, μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκείτε μόνοι σας τα δικαιώματα και τις επιλογές απορρήτου σας, για παράδειγμα πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας Philips και ενημερώνοντας, τροποποιώντας ή διαγράφοντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή καταργώντας την εγγραφή σας στις προωθητικές επικοινωνίες μας μέσω του κουμπιού κατάργησης εγγραφής (σύνδεσμος) που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος των προωθητικών επικοινωνιών μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την κατάσταση συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου στην ίδια την εφαρμογή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί απορρήτου, να υποβάλετε καταγγελία απορρήτου ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας απορρήτου.

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εγκαίρως και δωρεάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας. Φυσικά, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τη χώρα ή την περιοχή σας.


Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα


UΕκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση, αυτές είναι οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
 

  •  Οι συνδεδεμένες με τη Philips εταιρείες μας. Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Philips. Φυσικά, θα διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα παρέχεται με βάση την ανάγκη γνώσης.
  •  Οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους πληροφορικής, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών) και να τους ζητήσουμε να εκτελέσουν ορισμένες λειτουργίες επεξεργασίας για λογαριασμό μας, όπως η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Όταν το κάνουμε αυτό, διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να μην χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητούνται από εμάς ή απαιτούνται από το νόμο.
  •  Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι: μερικές φορές, ενδέχεται να συνεργαστούμε με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και, σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί τους. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών.
  •  Τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές: κατά καιρούς, ενδέχεται να εμπλακούμε σε συγχώνευση, εξαγορά, πτώχευση, κοινοπραξία, αναδιοργάνωση, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας, των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με το τρίτο μέρος που εμπλέκεται στην εν λόγω εταιρική συναλλαγή.
  •  Άλλα: για νομικούς λόγους, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους (όπως δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, επαγγελματίες συμβούλους) εάν διαπιστώσουμε ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για: 1) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή εκτελεστά κυβερνητικά αιτήματα. 2) να διερευνήσουν, να αποτρέψουν ή να λάβουν μέτρα σχετικά με ύποπτες ή πραγματικές παράνομες δραστηριότητες ή να βοηθήσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου· 3) να επιβάλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας μαζί σας. 4) να διερευνήσουμε και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας έναντι οποιωνδήποτε ισχυρισμών ή ισχυρισμών. 5) προστατεύουμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των υπηρεσιών μας. 6) να ασκήσετε ή να προστατεύσετε τα δικαιώματα και την ασφάλεια της Philips, των πελατών, του προσωπικού της Philips ή άλλων.


Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση απορρήτου, τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να αποφασίσουμε τις περιόδους διατήρησής μας περιλαμβάνουν: (i) εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε το έννομο συμφέρον μας, να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία υπόκεισθε ή να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή να σας παρέχουμε την απαιτούμενη υπηρεσία ή υποστήριξη. (ii) εάν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειμαστε. ή (iii) εάν η διατήρηση είναι σκόπιμη υπό το πρίσμα της νομικής μας θέσης (όπως όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις παραγραφής, τις διαφορές ή τις κανονιστικές έρευνες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ


Εάν υπόκεισθε στους νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων οποιασδήποτε από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες επιπλέον των λεπτομερειών που παρέχονται στις γενικές ενότητες της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι πληροφορίες απορρήτου για κάθε χώρα.

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