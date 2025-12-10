Δηλωση απορρητου της Philips

Τελευταία τροποποίηση Οκτώβριος 2025
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή σε άλλες ειδικές δηλώσεις απορρήτου προϊόντων ή υπηρεσιών, η εταιρεία Philips που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων ή ισοδύναμος ρόλος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) είναι η Philips International B.V. c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή σε άλλες ειδικές δηλώσεις απορρήτου προϊόντων ή υπηρεσιών, η εταιρεία Philips που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων ή ισοδύναμος ρόλος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) είναι η Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, απλώς επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες για να μάθετε. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην σας αφορούν με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Φυσικά, εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να απαντήσουμε σε αιτήματα που μπορεί να έχετε.
Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε αυτά τα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Φυσικά, εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να απαντήσουμε σε αιτήματα που μπορεί να έχετε.
Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε αυτά τα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να προσπελαστούν από συνδεδεμένες εταιρείες της Philips ή από έμπιστα τρίτα μέρη της Philips σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, όταν το κάνουμε αυτό, διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τους νόμους σχετικά με τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ χωρών.
Ανάλογα με τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους, έχετε ορισμένα δικαιώματα στα προσωπικά σας δεδομένα. Εδώ θέλουμε να σας ενημερώσουμε για αυτά τα δικαιώματα απορρήτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί απορρήτου, να υποβάλετε καταγγελία απορρήτου ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας απορρήτου. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εγκαίρως και δωρεάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας. Φυσικά, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τη χώρα ή την περιοχή σας.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε τα δικαιώματα απορρήτου σας, για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τη Philips από νομικές αξιώσεις ή όταν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του.
Στη Philips, στόχος μας είναι να σας δώσουμε τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τη δραστηριότητα, μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκείτε μόνοι σας τα δικαιώματα και τις επιλογές απορρήτου σας, για παράδειγμα πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας Philips και ενημερώνοντας, τροποποιώντας ή διαγράφοντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή καταργώντας την εγγραφή σας στις προωθητικές επικοινωνίες μας μέσω του κουμπιού κατάργησης εγγραφής (σύνδεσμος) που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος των προωθητικών επικοινωνιών μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την κατάσταση συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου στην ίδια την εφαρμογή.
Ανάλογα με τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους, έχετε ορισμένα δικαιώματα στα προσωπικά σας δεδομένα. Εδώ θέλουμε να σας ενημερώσουμε για αυτά τα δικαιώματα απορρήτου.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί απορρήτου, να υποβάλετε καταγγελία απορρήτου ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας απορρήτου.
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εγκαίρως και δωρεάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας. Φυσικά, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τη χώρα ή την περιοχή σας.
UΕκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση, αυτές είναι οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση απορρήτου, τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να αποφασίσουμε τις περιόδους διατήρησής μας περιλαμβάνουν: (i) εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε το έννομο συμφέρον μας, να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία υπόκεισθε ή να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή να σας παρέχουμε την απαιτούμενη υπηρεσία ή υποστήριξη. (ii) εάν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειμαστε. ή (iii) εάν η διατήρηση είναι σκόπιμη υπό το πρίσμα της νομικής μας θέσης (όπως όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις παραγραφής, τις διαφορές ή τις κανονιστικές έρευνες).
Εάν υπόκεισθε στους νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων οποιασδήποτε από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες επιπλέον των λεπτομερειών που παρέχονται στις γενικές ενότητες της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι πληροφορίες απορρήτου για κάθε χώρα.
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