Δηλωση απορρητου της Philips



Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. κρυπτογραφημένα αναγνωριστικά, τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα, flash cookies, τοπική αποθήκευση HTML5, ετικέτες HTTP, gif pixel, beacons, δέσμες ενεργειών, πρόσθετα ή API) στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας που μας βοηθούν να ενεργοποιήσουμε την τεχνική και λειτουργική



διαχείριση των ιστότοπών μας (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριών), να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και την απόδοση των ιστότοπών μας, για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη στις σελίδες μας και για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης. Αυτά τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα και να μοιράζονται δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σας σύστημα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας και ο τύπος της συσκευής σας (π.χ. υπολογιστής, smartphone) με τρίτους.

Ορισμένα cookies είναι πάντα ενεργοποιημένα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και δεν μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε. Αυτά τα ονομάζουμε "Απαραίτητα Cookies". Χωρίς αυτά τα cookies οι υπηρεσίες που ζητάτε δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως προβλέπεται. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ιστότοπών μας, επιτρέποντάς μας να δρομολογούμε πληροφορίες μέσω του δικτύου και να εντοπίζουμε σφάλματα μετάδοσης ή απώλεια δεδομένων. Εναλλακτικά, αυτά τα cookies μπορεί επίσης να είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητήσατε στον ιστότοπό μας (π.χ. κουμπιά «προσθήκη στο καλάθι» για να παρακολουθείτε το καλάθι αγορών σας). Η νόμιμη βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι η εκτέλεση σύμβασης, ιδίως για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον χρήστη.

Χρησιμοποιούμε Cookies Απόδοσης για να συλλέξουμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ιστότοπού μας και να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε ανάλογα την απόδοσή του. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο εάν έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων για τη χρήση τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας (δηλ. ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε συχνότερα, τον αριθμό των επισκεπτών στα διάφορα μέρη ενός ιστότοπου). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να καταγράψουμε τη συνεδρία και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας, να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπούς μας. Η νόμιμη βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι η συγκατάθεσή σας.



Χρησιμοποιούμε επίσης cookies προτιμήσεων για να υποστηρίξουμε λειτουργίες του ιστότοπου που είναι επωφελείς για τον χρήστη, όπως η απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη σε επόμενες επισκέψεις ή η ενεργοποίηση βελτιωμένης λειτουργικότητας, όπως υπηρεσίες διαδικτυακής συνομιλίας, συστήματα σχολιασμού και αξιολόγησης και έρευνες. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο εάν έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων για τη χρήση τους. Η νόμιμη βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι η συγκατάθεσή σας. Τέλος, χρησιμοποιούμε Cookies Στοχευμένης Διαφήμισης και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά περιήγησής σας στον ιστότοπό μας και να σας δείχνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης cookies κοινωνικών μέσων, εικονοστοιχεία και ετικέτες που επιτρέπουν τη στόχευση διαφημίσεων σε εσάς σε αυτές τις πλατφόρμες και την παρακολούθηση της αφοσίωσης και της απόδοσης των διαφημίσεών μας. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας (π.χ. κατά την αγορά ενός προϊόντος ή τη συμπλήρωση μιας φόρμας στον ιστότοπό μας), ενδέχεται να το μεταφέρουμε σε κρυπτογραφημένη μορφή στη διαφημιστική μας πλατφόρμα για να επιτρέψουμε πιο ακριβή παρακολούθηση μετατροπών. Αυτά τα cookies θα επηρεάσουν το περιεχόμενο και τα μηνύματα που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο εάν έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων για τη χρήση τους. Για παράδειγμα, εάν διαβάζετε ένα άρθρο σχετικά με ένα προϊόν Philips, ενδέχεται να σας δείξουμε διαφημίσεις για αυτό το προϊόν στον ιστότοπό μας ή στον ιστότοπο τρίτου μέρους. Η νόμιμη βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι η συγκατάθεσή σας.Επιπλέον, εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνουμε προωθητικές επικοινωνίες, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies για να σας στείλουμε επικοινωνίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, διαβάστε τη Δήλωση για τα cookies . Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή από τον διαχειριστή συγκατάθεσης cookie . Εκτός από την προσαρμογή των προτιμήσεών σας για τα cookies στον ιστότοπό μας, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Έχετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι το ίδιο εύχρηστες με τις ρυθμίσεις για τα cookies στη διαδικτυακή μας τοποθεσία. Εάν απλώς απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ορισμένες ενότητες ή λειτουργίες στον ιστότοπό μας δεν θα λειτουργούν, επειδή το πρόγραμμα περιήγησής σας θα μας εμποδίσει να ορίσουμε αυτά τα βασικά cookies.



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies ή διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie για τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης παρακάτω: Google Chrome: Διαγραφή, αποδοχή και διαχείριση cookie στο Chrome - Υπολογιστής - Βοήθεια Google Chrome

Firefox: Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή στο Firefox για υπολογιστές | Βοήθεια Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Διαχείριση cookie στον Microsoft Edge: Προβολή, αποδοχή, αποκλεισμός, διαγραφή και χρήση - Υποστήριξη της Microsoft

Safari: Διαχείριση cookie και δεδομένων ιστότοπων - Βοήθεια Safari (apple.com)