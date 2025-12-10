Philips datenschutzerklärung

Letzte Änderung Oktober 2025
Sofern in dieser Datenschutzerklärung oder in anderen produkt- oder dienstleistungsspezifischen Datenschutzhinweisen nichts anderes angegeben ist, ist Philips International B.V. das Philips-Unternehmen, das die Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bestimmt (im Folgenden der "Verantwortliche" Ihrer personenbezogenen Daten oder eine gleichwertige Rolle nach geltendem Datenschutzrecht).
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Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Niederlande
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Abhängig von unserem Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und den geltenden Gesetzen haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. An dieser Stelle möchten wir Sie auf diese Datenschutzrechte aufmerksam machen. Beachten Sie, dass es Situationen geben kann, in denen wir berechtigt sind, Ihre Datenschutzrechte zu verweigern oder einzuschränken, z. B. wenn es notwendig ist, Philips zu begründen, auszuüben oder gegen Rechtsansprüche zu verteidigen, oder wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist, insbesondere aufgrund ihres sich wiederholenden Charakters. Wir bei Philips sind bestrebt, Ihnen die Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten zu geben. Daher können Sie je nach Aktivität Ihre personenbezogenen Daten kontrollieren und Ihre Datenschutzrechte und -wahlmöglichkeiten selbst ausüben, z.B. indem Sie sich bei Ihrem Philips Konto anmelden und Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren, ändern oder löschen oder indem Sie sich über den Abmeldebutton (Link) am Ende unserer Werbemitteilungen von unseren Werbemitteilungen abmelden. Wenn Sie unsere mobilen Anwendungen nutzen, können Sie den Status Ihrer Einwilligung in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der App ganz einfach ändern, indem Sie in der App selbst auf die Datenschutzeinstellungen zugreifen. In allen anderen Fällen, um Ihre Datenschutzrechte auszuüben, eine Datenschutzbeschwerde einzureichen oder unseren Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren, können Sie uns über unser Datenschutz-Kontaktformular kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anfrage rechtzeitig und kostenlos zu bearbeiten. In bestimmten Fällen können wir Sie bitten, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir auf Ihre Anfrage reagieren. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Anfrage nicht zufrieden sind, können Sie natürlich eine Beschwerde bei der für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Abhängig von unserem Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und den geltenden Gesetzen haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. An dieser Stelle möchten wir Sie auf diese Datenschutzrechte aufmerksam machen.
Beachten Sie, dass es Situationen geben kann, in denen wir berechtigt sind, Ihre Datenschutzrechte zu verweigern oder einzuschränken, z. B. wenn es notwendig ist, Philips zu begründen, auszuüben oder gegen Rechtsansprüche zu verteidigen, oder wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist, insbesondere aufgrund ihres sich wiederholenden Charakters.
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In allen anderen Fällen, um Ihre Datenschutzrechte auszuüben, eine Datenschutzbeschwerde einzureichen oder unseren Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren, können Sie uns über unser Datenschutz-Kontaktformular kontaktieren.
Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anfrage rechtzeitig und kostenlos zu bearbeiten. In bestimmten Fällen können wir Sie bitten, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir auf Ihre Anfrage reagieren. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Anfrage nicht zufrieden sind, können Sie natürlich eine Beschwerde bei der für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Sofern in dieser Erklärung nicht anders angegeben, sind dies die Kategorien von Dritten, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben können:
Wir löschen personenbezogene Daten, wenn sie für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Sofern in dieser Datenschutzerklärung nicht anders angegeben, umfassen die Kriterien, die wir zur Entscheidung über unsere Aufbewahrungsfristen verwenden, in jedem Fall : (i) ob wir Ihre personenbezogenen Daten benötigen, um unser berechtigtes Interesse zu wahren, einen Vertrag zu erfüllen, dem Sie unterliegen, oder um auf Ihre Fragen zu antworten oder Ihnen den erforderlichen Service oder Support zu bieten; (ii) ob es eine rechtliche Verpflichtung gibt, der wir unterliegen; oder (iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtslage ratsam ist (z. B. in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Untersuchungen).
Wenn Sie den Datenschutzgesetzen eines der unten aufgeführten Länder unterliegen, gelten die folgenden Informationen zusätzlich zu den Angaben in den allgemeinen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung. Im Falle von Widersprüchen gehen die länderspezifischen Datenschutzhinweise vor.
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