Ultima modifica ottobre 2025
Ai fini della presente Informativa sulla privacy, per dati personali si intende qualsiasi informazione o insieme di informazioni che ti identificano direttamente o indirettamente, come il tuo nome, e-mail o numero di telefono. Questa Informativa sulla Privacy descrive come trattiamo i tuoi dati personali quando interagisci con noi in qualità di consumatore, cliente aziendale, fornitore, partner commerciale, candidato, visitatore, partecipante a ricerche, azionista o altra persona con una relazione commerciale con noi.Si prega di dedicare un momento a familiarizzare con la presente Informativa sulla privacy.
La presente informativa sulla privacy spiega all'utente chi siamo, quali dati personali raccogliamo su di lui, perché li raccogliamo e cosa ne facciamo.
Per ulteriori informazioni sulle nostre pratiche sulla privacy, visita la nostra pagina sulla privacy di Philips.
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Salvo diversa indicazione nella presente Informativa sulla privacy o in altre informative sulla privacy specifiche relative a prodotti o servizi, la società Philips che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell'utente (di seguito il "titolare del trattamento" dei tuoi dati personali o ruolo equivalente ai sensi della normative applicabile in materia di protezione dei dati personali) è Philips International B.V.
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Tieni presente che, a meno che non abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per rispettare leggi e regolamenti, non sei obbligato a fornirci i tuoi dati personali. Naturalmente, se scegli di non farlo, in molti casi non saremo in grado di fornirti i prodotti o i servizi che hai richiesto o di rispondere alle richieste che potresti avere.
• Implementiamo rigorose misure di sicurezza per prevenire la perdita, la distruzione, l'alterazione o l'uso improprio di dati personali.
Adottiamo misure organizzative, tecniche e fisiche per proteggere i tuoi dati personali, tenendo conto della natura dei dati personali e del trattamento, nonché delle potenziali minacce poste. Ci sforziamo di garantire sempre la sicurezza dei tuoi dati personali implementando pratiche di gestione appropriate. Ad esempio:
• Limitiamo l'accesso ai database di dati personali per gestirli in un ambiente sicuro.
• Conduciamo regolarmente attività di formazione, educazione e sensibilizzazione per i nostri dipendenti sull'importanza della protezione dei dati personali e forniamo la supervisione necessaria e adeguata.
• Implementiamo rigorose misure di sicurezza per prevenire la perdita, la distruzione, l'alterazione o l'uso improprio di dati personali.
A causa della natura globale della nostra azienda, i tuoi dati personali possono essere trasferiti a società affiliate e parti del gruppo Philips o a terze parti di nostra fiducia in tutto il mondo. Naturalmente, quando ciò avviene, ci assicuriamo di rispettare le normative applicabili in materia di trasferimento dei dati personali tra Paesi.
A seconda del motivo per cui trattiamo i tuoi dati personali e delle leggi applicabili, hai determinati diritti sui tuoi dati personali. Qui vogliamo informarti in merito a tali diritti. • Il diritto di accedere ai propri dati personali. Hai il diritto di richiederci copie o informazioni sui dati personali che trattiamo su di te. Tieni presente che in alcune circostanze possiamo legittimamente rifiutare o limitare l’esercizio dei tuoi diritti, ad esempio quando il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria oppure quando la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo. In Philips ci impegniamo a darti controllo sui tuoi dati personali. Per questo, a seconda del tipo di attività, puoi gestire direttamente i tuoi dati ed esercitare i tuoi diritti, ad esempio accedendo al tuo account Philips per aggiornare, modificare o cancellare i tuoi dati, oppure disiscrivendoti dalle comunicazioni promozionali tramite il link di disiscrizione presente in fondo alle e-mail. Se utilizzi le nostre app mobili, puoi facilmente modificare lo stato del tuo consenso accedendo alle impostazioni sulla privacy all’interno dell’app. In tutti gli altri casi, per esercitare i tuoi diritti alla privacy, per presentare un reclamo sulla privacy o per contattare il nostro responsabile della protezione dei dati, puoi contattarci tramite il nostro modulo di contatto sulla privacy. Faremo del nostro meglio per soddisfare la tua richiesta in tempo e gratuitamente. In alcuni casi, potremmo chiederti di verificare la tua identità prima di dare seguito alla tua richiesta. Naturalmente, se non sei soddisfatto del modo in cui abbiamo gestito la tua richiesta, puoi presentare un reclamo all'autorità per la protezione dei dati personali competente per il tuo paese.
• Il diritto di rettificare i propri dati personali. Se ritieni che i dati personali che trattiamo su di te siano inesatti, puoi chiederci di rettificarli o correggerli. Se desideri che rettifichiamo i tuoi dati personali, ti preghiamo di comunicarci ciò che ritieni inesatto e di spiegarci come dovremmo correggerlo.
• Il diritto di cancellare i propri dati personali. Puoi chiederci di cancellare i dati personali che trattiamo su di te. Tieni presente che in alcuni casi (ad esempio, se siamo obbligati per legge a conservarli) potremmo non poter procedere alla cancellazione.
• Il diritto alla portabilità dei dati. Puoi chiederci di trasferire i tuoi dati personali (che ci ha fornito direttamente) a te o a un'altra organizzazione di tua scelta. Tieni presente che questo diritto si applica solo in determinate circostanze (ad esempio, se stiamo trattando i tuoi dati personali con mezzi automatizzati e sulla base del tuo consenso).
• Il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali. Ciò significa che, in determinate circostanze, puoi chiederci di limitare il modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali.
• Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte nostra. Ciò significa che, in determinate circostanze, puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali, come da noi effettuato.
A seconda del motivo per cui trattiamo i tuoi dati personali e delle leggi applicabili, hai determinati diritti sui tuoi dati personali. Qui vogliamo informarti in merito a tali diritti.
• Il diritto di accedere ai propri dati personali. Hai il diritto di richiederci copie o informazioni sui dati personali che trattiamo su di te.
Tieni presente che in alcune circostanze possiamo legittimamente rifiutare o limitare l’esercizio dei tuoi diritti, ad esempio quando il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria oppure quando la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo.
In Philips ci impegniamo a darti controllo sui tuoi dati personali. Per questo, a seconda del tipo di attività, puoi gestire direttamente i tuoi dati ed esercitare i tuoi diritti, ad esempio accedendo al tuo account Philips per aggiornare, modificare o cancellare i tuoi dati, oppure disiscrivendoti dalle comunicazioni promozionali tramite il link di disiscrizione presente in fondo alle e-mail. Se utilizzi le nostre app mobili, puoi facilmente modificare lo stato del tuo consenso accedendo alle impostazioni sulla privacy all’interno dell’app.
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• Le nostre società affiliate. A causa della nostra natura globale, i tuoi dati personali possono essere comunicati ad altre società affiliate a Philips. Naturalmente, faremo in modo che l'accesso ai tuoi dati personali sia limitato a chi ne ha effettivamente necessità.
Salvo ove diversamente indicato nella presente informativa, queste sono le categorie di terze parti con cui potremmo condividere i tuoi dati personali:
• I nostri fornitori di servizi. Possiamo affidarci a fornitori di servizi (ad es. fornitori IT, fornitori di servizi clienti) e chiedere loro di eseguire determinate operazioni di trattamento per nostro conto, come l'archiviazione di dati personali. In tal caso, ci assicuriamo che questi fornitori di servizi siano contrattualmente obbligati a non utilizzare i dati personali per scopi diversi da quelli da noi richiesti o richiesti dalla legge.
• I nostri partner commerciali: a volte, possiamo collaborare con i nostri partner commerciali per fornirti servizi e, in questo contesto, possiamo condividere i tuoi dati personali con loro. Ad esempio, se acquisti un prodotto dal nostro e-shop, possiamo condividere le tue informazioni con i fornitori di servizi di pagamento per elaborare le transazioni.
• Terze parti nell’ambito di operazioni societarie: a volte, potremmo essere coinvolti in una fusione, acquisizione, fallimento, joint venture, riorganizzazione, cessioni totali o parziali della nostra attività. In questi casi, potremmo comunicare i tuoi dati personali con le controparti coinvolte in tali operazioni societarie.
• Altri soggetti: per motivi legali, possiamo anche condividere dati personali con altri soggetti esterni (come autorità pubbliche e governative, consulenti professionali) qualora lo ritenessimo necessario per: 1) rispettare le leggi e i regolamenti applicabili o le richieste governative applicabili; 2) indagare, prevenire o intraprendere azioni in merito ad attività illegali sospette o effettive o per assistere le forze dell'ordine; 3) far rispettare i nostri termini e condizioni con contrattuali; 4) indagare e difenderci da eventuali reclami o accuse; 5) proteggere la sicurezza o l'integrità dei nostri servizi; 6) esercitare o proteggere i diritti e la sicurezza di Philips, dei nostri clienti, del personale o di altri soggetti.
• Le nostre società affiliate. A causa della nostra natura globale, i tuoi dati personali possono essere comunicati ad altre società affiliate a Philips. Naturalmente, faremo in modo che l'accesso ai tuoi dati personali sia limitato a chi ne ha effettivamente necessità.
Cancelliamo i dati personali quando non sono più necessari per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy.
In ogni caso, se non diversamente indicato nella presente Informativa sulla privacy, i criteri che utilizziamo per decidere i nostri periodi di conservazione sono i seguenti: (i) se abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per salvaguardare il nostro legittimo interesse, per eseguire un contratto a cui sei soggetto o per rispondere alle tue domande o fornirti il servizio o il supporto richiesto; (ii) se esiste un obbligo legale a cui siamo soggetti; o (iii) se la conservazione è consigliabile alla luce della nostra posizione legale (ad esempio in relazione ai termini di prescrizione applicabili, ai contenziosi o a indagini regolatorie).
Se sei soggetto alle leggi in materia di privacy e protezione dei dati personali di uno dei paesi elencati di seguito, le seguenti informazioni si applicano in aggiunta ai dettagli forniti nelle sezioni generali della presente Informativa sulla privacy. In caso di conflitto, le informazioni sulla privacy specifiche del paese avranno la precedenza.
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