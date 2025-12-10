Philips paziņojums par konfidencialitāti

Pēdējoreiz modificēts 2025. gada oktobrī
Ja vien šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai citos produkta vai pakalpojuma paziņojumos par konfidencialitāti nav norādīts citādi, Philips uzņēmums, kas nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus (turpmāk tekstā "pārzinis" jūsu personas datu vai līdzvērtīga loma saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem), ir Philips International B.V.
c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vienkārši atlasiet kādu no šīm darbībām, lai to uzzinātu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šeit uzskaitītajām aktivitātēm var nebūt aktuālas jums, pamatojoties uz valsti, kurā atrodaties.
Paturiet prātā, ka, ja vien mums nav nepieciešami jūsu personas dati, lai atbilstu likumiem un noteikumiem, jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus. Protams, ja jūs izvēlaties to nedarīt, daudzos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt jums pieprasītos produktus vai pakalpojumus vai atbildēt uz jūsu pieprasījumiem.
Mēs izmantojam organizatoriskus, tehniskus un fiziskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, ņemot vērā personas datu raksturu un apstrādi, kā arī iespējamos radītos draudus. Mēs cenšamies vienmēr nodrošināt jūsu personas datu drošību, īstenojot atbilstošu pārvaldības praksi, piemēram:
Atkarībā no mūsu personas datu apstrādes iemesla un piemērojamiem tiesību aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Šeit mēs vēlamies informēt jūs par šīm privātuma tiesībām. Ņemiet vērā, ka var būt situācijas, kad mums ir tiesības liegt vai ierobežot jūsu tiesības uz privātumu, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu Philips no juridiskām prasībām vai ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši tā atkārtošanās dēļ. Philips mērķis ir nodrošināt jums kontroli pār jūsu personas datiem. Tāpēc atkarībā no darbības jūs varat kontrolēt savus personas datus un izmantot savas privātuma tiesības un izvēles pats, piemēram, piesakoties savā Philips kontā un atjauninot, modificējot vai dzēšot savus personas datus vai atceļot mūsu reklāmas paziņojumu abonementu, izmantojot atteikšanās pogu (saiti), kas iekļauta mūsu reklāmas paziņojumu apakšā. Ja izmantojat mūsu mobilās lietotnes, varat viegli mainīt savu piekrišanas statusu attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi lietotnes kontekstā, piekļūstot privātuma iestatījumiem pašā lietotnē. Visos citos gadījumos, lai izmantotu savas privātuma tiesības, iesniegtu sūdzību par konfidencialitāti vai sazinātos ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu privātuma saziņas veidlapu.
Mēs darīsim visu iespējamo, lai savlaicīgi un bez maksas izskatītu jūsu pieprasījumu. Dažos gadījumos mēs varam lūgt jums pārbaudīt savu identitāti pirms jūsu pieprasījuma izpildes. Protams, ja neesat apmierināts ar to, kā mēs esam apstrādājuši jūsu pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir kompetenta jūsu valstī vai reģionā.
Atkarībā no mūsu personas datu apstrādes iemesla un piemērojamiem tiesību aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Šeit mēs vēlamies informēt jūs par šīm privātuma tiesībām.
Ņemiet vērā, ka var būt situācijas, kad mums ir tiesības liegt vai ierobežot jūsu tiesības uz privātumu, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu Philips no juridiskām prasībām vai ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši tā atkārtošanās dēļ.
Philips mērķis ir nodrošināt jums kontroli pār jūsu personas datiem. Tāpēc atkarībā no darbības jūs varat kontrolēt savus personas datus un izmantot savas privātuma tiesības un izvēles pats, piemēram, piesakoties savā Philips kontā un atjauninot, modificējot vai dzēšot savus personas datus vai atceļot mūsu reklāmas paziņojumu abonementu, izmantojot atteikšanās pogu (saiti), kas iekļauta mūsu reklāmas paziņojumu apakšā. Ja izmantojat mūsu mobilās lietotnes, varat viegli mainīt savu piekrišanas statusu attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi lietotnes kontekstā, piekļūstot privātuma iestatījumiem pašā lietotnē.
Visos citos gadījumos, lai izmantotu savas privātuma tiesības, iesniegtu sūdzību par konfidencialitāti vai sazinātos ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu privātuma saziņas veidlapu.
Ja vien šajā paziņojumā nav norādīts citādi, šīs ir trešo pušu kategorijas, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas datus:
Mēs dzēšam personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem mērķiem.
Jebkurā gadījumā, ja vien šajā paziņojumā par konfidencialitāti nav norādīts citādi, kritēriji, kurus mēs izmantojam, lai izlemtu mūsu glabāšanas termiņus, ietver: (i) vai mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, lai izpildītu līgumu, kas jums ir pakļauts, vai lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sniegtu jums nepieciešamo pakalpojumu vai atbalstu; (ii) vai pastāv juridisks pienākums, kas mums ir pakļauts; vai (iii) vai saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem noilguma, tiesvedības vai regulatīvo izmeklēšanu).
Ja uz jums attiecas kādas no tālāk uzskaitītajām valstīm privātuma un datu aizsardzības likumi, papildus informācijai, kas sniegta šī paziņojuma par konfidencialitāti vispārīgajās sadaļās, tiek piemērota tālāk norādītā informācija. Konfliktu gadījumos prioritāte būs informācijai par konfidencialitāti konkrētai valstij.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.