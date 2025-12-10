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PHILIPS PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Philips paziņojums par konfidencialitāti


Pēdējoreiz modificēts 2025. gada oktobrī

Īss Philips Privātuma paziņojums

 
  • Ievads un attiecināmība
  • Kas mēs esam
  • Kā mēs izmantojam jūsu personas datus
  • Globālā sadaļa
  • Informācija par konfidencialitāti konkrētai valstij

Ievads un attiecināmība

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir norādīts, kas mēs esam, kādus personas datus mēs apkopojam par jums, kāpēc mēs tos vācam un ko mēs ar tiem darām.  Šajā paziņojumā par konfidencialitāti personas dati ir jebkura informācija vai informācijas kopums, kas tieši vai netieši identificē jūs, piemēram, jūsu vārds, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. 

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz to, kā mēs apstrādājam  jūsu personas datus, kad jūs mijiedarbojaties ar mums kā patērētājs, biznesa klients, piegādātājs, biznesa partneris, kandidāts, apmeklētājs, pētījuma dalībnieks, akcionārs vai cita persona, kurai ir darījuma attiecības ar mums.
Lūdzu, veltiet brīdi, lai iepazītos ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.

Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu konfidencialitātes praksi, apmeklējiet mūsu Philips konfidencialitātes lapu.

Kas mēs esam 


Ja vien šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai citos produkta vai pakalpojuma paziņojumos par konfidencialitāti nav norādīts citādi, Philips uzņēmums, kas nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus (turpmāk tekstā "pārzinis" jūsu personas datu vai līdzvērtīga loma saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem), ir Philips International B.V.

Pasta adrese:

c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Netherlands
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Kā mēs izmantojam jūsu personas datus


Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vienkārši atlasiet kādu no šīm darbībām, lai to uzzinātu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šeit uzskaitītajām aktivitātēm var nebūt aktuālas jums, pamatojoties uz valsti, kurā atrodaties. 

GLOBĀLĀ SADAĻA


Paturiet prātā, ka, ja vien mums nav nepieciešami jūsu personas dati, lai atbilstu likumiem un noteikumiem, jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus. Protams, ja jūs izvēlaties to nedarīt, daudzos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt jums pieprasītos produktus vai pakalpojumus vai atbildēt uz jūsu pieprasījumiem. 

Kā mēs aizsargājam jūsu Personas datus


Mēs izmantojam organizatoriskus, tehniskus un fiziskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, ņemot vērā personas datu raksturu un apstrādi, kā arī iespējamos radītos draudus. Mēs cenšamies vienmēr nodrošināt jūsu personas datu drošību, īstenojot atbilstošu pārvaldības praksi, piemēram:
 
  • Mēs īstenojam stingrus drošības pasākumus, lai novērstu personas datu noplūdi, iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
  • Mēs ierobežojam piekļuvi personas datu bāzēm, lai pārvaldītu tās drošā vidē.
  • Mēs regulāri veicam apmācības, izglītošanas un izpratnes pasākumus saviem darbiniekiem par personas datu aizsardzības nozīmi, kā arī nodrošinām nepieciešamo un atbilstošu uzraudzību.

 

Mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu šos pasākumus, lai palīdzētu saglabāt jūsu personas datu drošību.

Kā mēs pārsūtām jūsu personas datus starp valstīm
 

Ņemot vērā mūsu globālo raksturu, jūsu personas datus var pārsūtīt vai piekļūt Philips saistītiem uzņēmumiem vai Philips uzticamām trešajām personām visā pasaulē. Protams, kad mēs to darām, mēs nodrošinām atbilstību likumiem par personas datu pārsūtīšanu starp valstīm. 


Jūsu tiesības uz privātumu
 

Atkarībā no mūsu personas datu apstrādes iemesla un piemērojamiem tiesību aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Šeit mēs vēlamies informēt jūs par šīm privātuma tiesībām.
 

  • Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. Jūs varat lūgt mums kopijas vai informāciju par personas datiem, kurus mēs apstrādājam par jums. 
  • Jums ir tiesības labot savus personas datus. Ja uzskatāt, ka personas dati, kurus mēs apstrādājam par jums, ir neprecīzi, varat lūgt mūs tos labot vai labot. Ja vēlaties, lai mēs labotu jūsu personas datus, lūdzu, pastāstiet mums, kas, jūsuprāt, ir neprecīzs, un paskaidrojiet mums, kā mums tie būtu jālabo.
  • Jums ir tiesības dzēst savus personas datus. Jūs varat lūgt mums dzēst personas datus, kurus mēs apstrādājam par jums. Paturiet prātā, ka var būt gadījumi (piemēram, kad mums ir juridisks pienākums glabāt jūsu personas datus), kad mēs, iespējams, nevarēsim izdzēst jūsu personas datus. 
  • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat lūgt mums nodot informāciju par jums (ko esat tieši mums sniedzis) jums vai citai jūsu izvēlētai organizācijai. Paturiet prātā, ka šīs tiesības ir spēkā tikai noteiktos apstākļos (piemēram, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz jūsu piekrišanu).
  • Jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat lūgt mums ierobežot veidu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus. 
  • Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, ko mēs veicam. 

 

Ņemiet vērā, ka var būt situācijas, kad mums ir tiesības liegt vai ierobežot jūsu tiesības uz privātumu, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu Philips no juridiskām prasībām vai ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši tā atkārtošanās dēļ.
 

Philips mērķis ir nodrošināt jums kontroli pār jūsu personas datiem. Tāpēc atkarībā no darbības jūs varat kontrolēt savus personas datus un izmantot savas privātuma tiesības un izvēles pats, piemēram, piesakoties savā Philips kontā un atjauninot, modificējot vai dzēšot savus personas datus vai atceļot mūsu reklāmas paziņojumu abonementu, izmantojot atteikšanās pogu (saiti), kas iekļauta mūsu reklāmas paziņojumu apakšā. Ja izmantojat mūsu mobilās lietotnes, varat viegli mainīt savu piekrišanas statusu attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi lietotnes kontekstā, piekļūstot privātuma iestatījumiem pašā lietotnē.

Visos citos gadījumos, lai izmantotu savas privātuma tiesības, iesniegtu sūdzību par konfidencialitāti vai sazinātos ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu privātuma saziņas veidlapu. 


Mēs darīsim visu iespējamo, lai savlaicīgi un bez maksas izskatītu jūsu pieprasījumu. Dažos gadījumos mēs varam lūgt jums pārbaudīt savu identitāti pirms jūsu pieprasījuma izpildes.  Protams, ja neesat apmierināts ar to, kā mēs esam apstrādājuši jūsu pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir kompetenta jūsu valstī vai reģionā.


Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus


Ja vien šajā paziņojumā nav norādīts citādi, šīs ir trešo pušu kategorijas, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas datus:
  

  • Mūsu Philips saistītie uzņēmumi. Mūsu globālā rakstura dēļ jūsu personas dati var tikt izpausti citiem Philips saistītajiem uzņēmumiem. Protams, mēs nodrošināsim, ka piekļuve jūsu personas datiem tiks piešķirta, pamatojoties uz nepieciešamību zināt. 
  • Mūsu pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam sadarboties ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, klientu apkalpošanas sniedzējiem) un lūgt viņiem mūsu vārdā veikt noteiktas apstrādes darbības, piemēram, glabāt personas datus. To darot, mēs pārliecināmies, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem ir līgumisks pienākums neizmantot jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav mūsu pieprasīti vai noteikti likumā.
  • Mūsu biznesa partneri: dažreiz mēs varam sadarboties ar saviem biznesa partneriem, lai sniegtu jums pakalpojumus, un šajā kontekstā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar viņiem. Piemēram, ja jūs iegādājaties produktu mūsu e-veikalā, mēs kopīgojam jūsu informāciju ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu maksājumus. 
  • Trešās personas saistībā ar korporatīviem darījumiem: dažkārt mēs varam būt iesaistīti apvienošanā, iegādē, bankrotā, kopuzņēmumā, reorganizācijā, aktīvu pārdošanā vai citā mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai akciju daļas vai tā daļā. Šādos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešo personu, kas iesaistīta šajā korporatīvajā darījumā. 
  • Citi: juridisku iemeslu dēļ mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar citiem (piemēram, valsts un valsts iestādēm, profesionāliem konsultantiem), ja mēs konstatējam, ka piekļuve jūsu personas datiem, izmantošana, saglabāšana vai izpaušana ir nepieciešama, lai: 1) ievērotu piemērojamos normatīvos aktus vai izpildāmus valdības pieprasījumus; 2) izmeklēt, novērst vai veikt darbības saistībā ar aizdomām vai faktiskām prettiesiskām darbībām vai palīdzēt valsts tiesībaizsardzības iestādēm; 3) izpildīt mūsu noteikumus un nosacījumus ar jums; 4) izmeklēt un aizstāvēties pret jebkādām pretenzijām vai apgalvojumiem; 5) aizsargāt mūsu pakalpojumu drošību vai integritāti; 6) īstenot vai aizsargāt Philips, mūsu Philips klientu, personāla vai citu personu tiesības un drošību.


Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus


Mēs dzēšam personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem mērķiem. 

Jebkurā gadījumā,  ja vien šajā paziņojumā par konfidencialitāti nav norādīts citādi, kritēriji, kurus mēs izmantojam, lai izlemtu mūsu glabāšanas termiņus, ietver: (i) vai mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, lai izpildītu līgumu, kas jums ir pakļauts, vai lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sniegtu jums nepieciešamo pakalpojumu vai atbalstu; (ii) vai pastāv juridisks pienākums, kas mums ir pakļauts; vai (iii) vai saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem noilguma, tiesvedības vai regulatīvo izmeklēšanu).

INFORMĀCIJA PAR KONFIDENCIALITĀTI KONKRĒTAI VALSTIJ 


Ja uz jums attiecas kādas no tālāk uzskaitītajām valstīm privātuma un datu aizsardzības likumi, papildus informācijai, kas sniegta šī paziņojuma par konfidencialitāti vispārīgajās sadaļās, tiek piemērota tālāk norādītā informācija. Konfliktu gadījumos prioritāte būs informācijai par konfidencialitāti konkrētai valstij.

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

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