Última modificação em outubro de 2025
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Este aviso de privacidade diz-lhe quem somos, que dados pessoais recolhemos sobre si, porque os recolhemos e o que fazemos com eles. Para efeitos do presente Aviso de Privacidade, entende-se por dados pessoais qualquer informação ou conjunto de informações que o identifique, direta ou indiretamente, como o seu nome, e-mail ou número de telefone. Este Aviso de Privacidade abrange a forma como tratamos os seus dados pessoais quando interage connosco na sua qualidade de consumidor, cliente empresarial, fornecedor, parceiro de negócios, candidato, visitante, participante na investigação, acionista ou outra pessoa com uma relação comercial connosco.Por favor, reserve um momento para se familiarizar com este Aviso de Privacidade. Para obter mais informações sobre as nossas práticas de privacidade, visite a nossa página de privacidade da Philips.
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Salvo indicação em contrário neste Aviso de Privacidade ou em avisos de privacidade específicos de outros produtos ou serviços, a empresa Philips que determina as finalidades e os meios de tratamento dos seus dados pessoais (doravante o "controlador" de seus dados pessoais ou função equivalente ao abrigo da lei de proteção de dados aplicável) é a Philips International B.V.
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Dependendo do nosso motivo para tratar os seus dados pessoais e das leis aplicáveis, tem certos direitos sobre os seus dados pessoais. Aqui gostaríamos de informá-lo destes direitos de privacidade. Tenha em atenção que pode haver situações em que temos o direito de negar ou restringir os seus direitos de privacidade, por exemplo, quando é necessário estabelecer, exercer ou defender a Philips de ações judiciais ou quando o seu pedido é manifestamente infundado ou excessivo, em particular devido ao seu caráter repetitivo. Na Philips, o nosso objetivo é dar-lhe controlo sobre os seus dados pessoais. Por conseguinte, dependendo da atividade, pode controlar os seus dados pessoais e exercer os seus direitos e escolhas de privacidade sozinho, por exemplo, iniciando sessão na sua conta Philips e atualizando, modificando ou apagando os seus dados pessoais ou cancelando a subscrição das nossas comunicações promocionais através do botão de cancelamento de subscrição (link) incluído na parte inferior das nossas comunicações promocionais. Se estiver a utilizar as nossas aplicações móveis, pode facilmente alterar o seu estado de consentimento relativo ao tratamento dos seus dados pessoais no contexto da aplicação, acedendo às definições de privacidade na própria aplicação. Em todos os outros casos, para exercer os seus direitos de privacidade, para apresentar uma reclamação de privacidade ou para contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados, pode contactar-nos através do nosso formulário de contacto de privacidade.
Faremos o nosso melhor para atender ao seu pedido a tempo e gratuitamente. Em certos casos, poderemos pedir-lhe que verifique a sua identidade antes de dar seguimento ao seu pedido. Naturalmente, se não estiver satisfeito com a forma como tratamos o seu pedido, pode apresentar uma reclamação à autoridade de supervisão competente para o seu país ou região.
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Salvo indicação em contrário neste aviso, estas são as categorias de terceiros com quem podemos partilhar os seus dados pessoais:
Eliminamos os dados pessoais quando já não são necessários para os fins descritos neste Aviso de Privacidade.
Em qualquer caso, salvo indicação em contrário no presente Aviso de Privacidade, os critérios que utilizamos para decidir os nossos períodos de retenção incluem: (i) se precisamos dos seus dados pessoais para salvaguardar o nosso interesse legítimo, para executar um contrato ao qual está sujeito ou para responder às suas questões ou prestar-lhe o serviço ou apoio necessário; (ii) se existe uma obrigação legal a que estamos sujeitos; ou (iii) se a retenção é aconselhável à luz da nossa posição legal (como no que diz respeito aos estatutos de limitações aplicáveis, litígios ou investigações regulamentares).
Se você estiver sujeito às leis de privacidade e proteção de dados de qualquer um dos países listados abaixo, as seguintes informações se aplicam além dos detalhes fornecidos nas seções gerais deste Aviso de Privacidade. Em caso de conflito, as informações de privacidade específicas do país terão precedência.
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