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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE | PHILIPS

Politique de confidentialité de Philips


Dernière modification Octobre 2025


Avis de confidentialité de Philips en bref

 

  • Introduction et champ d'application
  • Qui sommes-nous ?
  • Comment nous utilisons vos données personnelles
  • Section mondiale
  • Informations de confidentialite specifiques a chaque pays 

Introduction et champ d'application

 
Cette politique de confidentialité vous informe sur qui nous sommes, les données personnelles que nous recueillons à votre sujet, les raisons pour lesquelles nous les collectons et l’usage que nous en faisons.Aux fins de la présente politique de confidentialité, les données personnelles désignent toute information ou ensemble d’informations permettant de vous identifier directement ou indirectement, telles que votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.
 
La présente politique de confidentialité décrit la manière dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous interagissez avec nous en tant que consommateur, client professionnel, fournisseur, partenaire commercial, candidat, visiteur, participant à une étude, actionnaire ou toute autre personne ayant une relation commerciale avec nous.
 
Nous vous invitons à prendre un moment pour vous familiariser avec cette politique de confidentialité.
 
Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de confidentialité, consultez notre page dédiée à la politique confidentialité de Philips.

Qui sommes-nous ? 

Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité ou dans d’autres politiques de confidentialité propres à un produit ou à un service, la société Philips qui détermine les finalités et les moyens du traitement de vos données personnelles (ci-après le « responsable du traitement » de vos données personnelles ou tout rôle équivalent en vertu de la législation applicable en matière de protection des données) est Philips International B.V.

Adresse postale :


c/o Philips - Privacy office (Group Legal)
 Prinses Irenestraat 59  
1077 WV Amsterdam 
Netherlands 

Comment nous utilisons vos données personnelles


Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, il vous suffit de sélectionner l’une des activités suivantes. Veuillez noter que certaines des activités énumérées ici peuvent ne pas vous concerner, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. 

SECTION MONDIALE


Veuillez noter que, sauf si le traitement de vos données personnelles est requis pour nos obligations légales ou réglementaires, vous n’êtes pas tenu de nous les communiquer. Toutefois, en l’absence de certaines données, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir les produits ou services demandés, ni de donner suite à vos sollicitations.

Comment nous protégeons vos données personnelles

 
Nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles, techniques et physiques appropriées, tenant compte de la nature des données traitées, des finalités poursuivies et des menaces potentielles, afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.Nos pratiques de gestion des données personnelles incluent notamment : 
 
  • La mise en place de dispositifs de sécurité rigoureux visant à prévenir toute fuite, perte, altération, destruction ou utilisation abusive de vos données personnelles ;
  • La restriction de l’accès aux bases de données contenant des données personnelles, dans un environnement sécurisé ;
  • La réalisation régulière d’actions de formation, de sensibilisation et de supervision appropriées auprès de nos collaborateurs, afin de promouvoir une culture de la protection des données.

 

Nous nous engageons à renforcer en permanence ces mesures pour garantir la sécurité de vos données personnelles.

Comment nous transférons vos données personnelles entre les pays
 

En raison de notre portée mondiale, vos données personnelles peuvent être transférées ou consultées par des entités affiliées à Philips ou des tiers de confiance de Philips dans le monde entier. Bien entendu, nous veillons systématiquement à ce que ces transferts soient réalisés dans le respect des lois applicable en matière de transfert des données personnelles entre les pays. 


Vos droits relatifs à la confidentialité des données

Selon la finalité du traitement concerné et la législation applicable, vous disposez de certains droits sur vos données personnelles. Nous voulons vous informer sur vos droits à la vie privée :
 

  • Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles. Vous pouvez nous demander des copies ou des informations sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet.
  •  Vous avez le droit de rectifier vos données personnelles. Si vous estimez que les données personnelles que nous traitons à votre sujet sont inexactes, vous pouvez nous demander de les rectifier ou de les corriger. Si vous souhaitez que nous rectifiions vos données personnelles, veuillez nous communiquer les données concernées et les modifications souhaitées ;
  •  Vous avez le droit de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez nous demander d’effacer les données personnelles que nous traitons à votre sujet. Veuillez noter que ce droit peut toutefois être limité dans certaines situations, notamment lorsque la conservation est requise pour des obligations légales. Dans ce cas de figure, nous ne pourrons pas être en mesure d’effacer vos données personnelles.
  •  Vous avez le droit à la portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez nous demander de transférer les informations vous concernant (que vous nous avez directement fournies) à vous ou à une autre organisation de votre choix. Veuillez noter que ce droit nes’applique que dans certaines circonstances (par exemple, si nous traitons vos données personnelles par des moyens automatisés et sur la base de votre consentement).
  •  Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données personnelles. Cela signifie que, dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de restreindre la manière dont nous utilisons vos données personnelles.
  •  Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données personnelles. Cela signifie que, dans certaines circonstances, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, tel que nous le faisons.

 

Veuillez noter que certaines demandes peuvent être refusées ou restreintes lorsqu’elles sont manifestement infondées ou excessives (notamment en raison de leur caractère répétitif), ou lorsqu’elles entravent la défense de nos droits en justice.
 

Chez Philips, notre souhaitons vous offrir un contrôle effectif sur vos données personnelles. A cet effet, selon l’activité concerné, vous pouvez contrôler vos données personnelles et exercer vous-même vos droits et préférences en matière de confidentialité, via nos services. Par exemple, en accédant à votre compte Philips, vous pouvez consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles, ou vous désabonner de nos communications promotionnelles à l’aide du lien de désinscription inclus dans ces communications. Si vous utilisez nos applications mobiles, vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité, y compris le retrait de votre consentement, depuis les paramètres internes de l’application.

Pour toute autre demande relative à vos droits ou pour toute réclamation en matière de confidentialité, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact en matière de confidentialité.

 

Nous nous efforcerons de traiter votre demande dans les meilleurs délais et gratuitement. Il se peut toutefois, dans certains cas, que nous vous demandions de confirmer votre identité avant de donner suite à certaines requêtes. Enfin, si vous estimez que votre demande n’a pas été traitée de manière satisfaisante, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente de votre pays ou région.


Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?


données personnelles ?Sauf disposition contraire dans la présente politique de confidentialité, voici les catégories de tiers avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles :
 

  •  Nos entités affiliées du groupe Philips. En raison de notre dimension internationale, vos données personnelles peuvent être partagées à d’autres entités affiliées à Philips. Cet accès à vos données personnelles s’effectue strictement selon le principe du « besoin d’en connaître ».
  •  Nos prestataires de service. Nous avons recours à des prestataires de services tiers (par exemple, des fournisseurs informatiques, des prestataires de service client) et nous leur demandons d’effectuer certaines opérations de traitement en notre nom, telles que le stockage de données personnelles. Ces prestataires sont contractuellement tenus d’utiliser vos données personnelles uniquement aux fins définies par Philips, dans le respect des lois applicables.
  •  Nos partenaires commerciaux : dans certains cas, nous pouvons collaborer avec des partenaires commerciaux pour vous fournir des services. A ce titre, nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec eux. Par exemple, lors d’un achat via notre boutique en ligne, vos informations peuvent être transmises aux prestataires de services de paiement pour permettre le traitement de la transaction.
  •  Tiers dans le cadre d’opérations d’entreprise : à l’occasion, nous pouvons être impliqués dans une fusion, une acquisition, une faillite, une réorganisation, une cession d’actifs, ou toute autre opération stratégique impliquant la totalité ou une partie de notre entreprise, de nos actifs ou de nos actions. Dans ces cas, nous pouvons communiquer vos données personnelles avec les entités impliquées dans cette transaction d’entreprise. 
  •  Autres : pour des raisons juridiques, nous pouvons également divulguer vos données personnelles avec d’autres tiers (telles que des autorités publiques et gouvernementales, des conseillers juridiques) si nous déterminons que l’accès, l’utilisation, la conservation ou la divulgation de vos données personnelles est nécessaire pour : 1) se conformer aux lois et réglementations applicables ou aux demandes contraignantes émanent d’une autorité gouvernementales; 2) enquêter, prévenir ou prendre des mesures concernant des activités illégales présumées ou avérées, ou pour coopérer les autorités compétentes dans le cadre de l’enquête ; 3) faire valoir ou faire respecter nos conditions générales avec vous ; 4) enquêter et nous défendre contre toute réclamation ou allégation ; 5) protéger la sécurité ou l’intégrité de nos services ; 6) exercer ou protéger les droits et la sécurité de Philips, de nos clients Philips, de notre personnel ou d’autres personnes.


Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?


Nous supprimons vos données personnelles dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux dispositions de la présente politique de confidentialité.

À défaut de disposition contraire spécifique dans la présente politique de confidentialité, la durée de conservation des données personnelles est déterminée sur la base des critères suivants : (i)  l’existence d’un intérêt légitime de notre part à conserver les données, la nécessité d’exécuter un contrat auquel vous êtes partie, de répondre à une demande de votre part, ou de fournir un service ou une assistance ; (ii) l’existence d’une obligation légale à laquelle nous serions soumis; ou (iii) la pertinence de la conservation au regard de notre situation juridique, notamment en matière de délais de prescription applicables, de contentieux en cours ou potentiels, ou d’enquêtes administratives ou judiciaires. 

INFORMATIONS DE CONFIDENTIALITE SPECIFIQUES A CHAQUE PAYS 


Si vous êtes soumis aux lois relatives à la protection des données d’un des pays listés ci-dessous, les dispositions suivantes s’ajoutent aux règles générales énoncées dans la présente politique de confidentialité. En cas de contradiction entre les deux, les règles spécifiques au pays concerné prévalent.

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