Notificare de confidențialitate Philips

Ultima modificare octombrie 2025
Această notificare de confidențialitate vă spune cine suntem, ce date cu caracter personal colectăm despre dvs., de ce le colectăm și ce facem cu ele.
În contextul acestei notificări, date cu caracter personal înseamnă orice informație sau set de informații care vă identifică direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon. Această notificare de confidențialitate acoperă modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în calitate de consumator, client comercial, furnizor, partener de afaceri, candidat, vizitator, participant la cercetare, acționar sau altă persoană cu o relație de afaceri cu noi.
Vă rugăm să acordați un moment pentru a vă familiariza cu această notificare de confidențialitate.
Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, vizitați pagina noastră de confidențialitate Philips.
Această notificare de confidențialitate vă spune cine suntem, ce date cu caracter personal colectăm despre dvs., de ce le colectăm și ce facem cu ele.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această notificare de confidențialitate sau în alte notificări de confidențialitate specifice produsului sau serviciului, compania Philips care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumit în continuare "operatorul" datelor dumneavoastră cu caracter personal sau rolul echivalent în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor) este Philips International B.V. Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam Ţările de Jos
c/o Philips - Privacy Office (Group Legal)
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această notificare de confidențialitate sau în alte notificări de confidențialitate specifice produsului sau serviciului, compania Philips care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumit în continuare "operatorul" datelor dumneavoastră cu caracter personal sau rolul echivalent în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor) este Philips International B.V.
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Ţările de Jos
Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, trebuie doar să selectați oricare dintre următoarele activități pentru a afla. Vă rugăm să rețineți că unele dintre activitățile enumerate aici pot să nu fie relevante pentru dvs., în funcție de țara în care vă aflați.
Rețineți că, cu excepția cazului în care avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legile și reglementările, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Desigur, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, în multe cazuri nu vă vom putea furniza produsele sau serviciile pe care le-ați solicitat sau să răspundem solicitărilor pe care le aveți.
Lucrăm constant pentru a îmbunătăți aceste măsuri pentru a vă menține datele personale în siguranță.
Lucrăm constant pentru a îmbunătăți aceste măsuri pentru a vă menține datele personale în siguranță.
În funcție de motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de legile aplicabile, aveți anumite drepturi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aici dorim să vă informăm despre aceste drepturi. Rețineți că pot exista situații în care avem dreptul să vă refuzăm sau să vă restricționăm drepturile de confidențialitate, de exemplu, atunci când este necesar a stabili, a iniția sau a ne apăra împotriva unor acțiuni în justiție sau când solicitarea dumneavoastră este vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului său repetitiv. La Philips, ne propunem să vă oferim control asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, în funcție de activitate, vă puteți controla datele cu caracter personal și vă puteți exercita singur drepturile și opțiunile de confidențialitate, de exemplu conectându-vă la contul dumneavoastră Philips și actualizându-vă, modificând sau ștergând datele dumneavoastră cu caracter personal sau prin dezabonarea la comunicările noastre promoționale prin intermediul butonului de dezabonare (link) inclus în partea de jos a comunicărilor noastre promoționale. Dacă utilizați aplicațiile noastre mobile, vă puteți schimba cu ușurință starea de consimțământ legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul aplicației, accesând setările de confidențialitate din aplicație. În toate celelalte cazuri, pentru a vă exercita drepturile de confidențialitate, pentru a depune o plângere sau pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, ne puteți contacta prin intermediul formularului nostru de contact de confidențialitate. Vom face tot posibilul pentru a vă răspunde solicitării la timp și gratuit. În anumite cazuri, vă putem cere să vă verificați identitatea înainte de a acționa la cererea dvs. Desigur, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care v-am gestionat solicitarea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru țara sau regiunea dvs.
În funcție de motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de legile aplicabile, aveți anumite drepturi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aici dorim să vă informăm despre aceste drepturi.
Rețineți că pot exista situații în care avem dreptul să vă refuzăm sau să vă restricționăm drepturile de confidențialitate, de exemplu, atunci când este necesar a stabili, a iniția sau a ne apăra împotriva unor acțiuni în justiție sau când solicitarea dumneavoastră este vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului său repetitiv.
La Philips, ne propunem să vă oferim control asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, în funcție de activitate, vă puteți controla datele cu caracter personal și vă puteți exercita singur drepturile și opțiunile de confidențialitate, de exemplu conectându-vă la contul dumneavoastră Philips și actualizându-vă, modificând sau ștergând datele dumneavoastră cu caracter personal sau prin dezabonarea la comunicările noastre promoționale prin intermediul butonului de dezabonare (link) inclus în partea de jos a comunicărilor noastre promoționale. Dacă utilizați aplicațiile noastre mobile, vă puteți schimba cu ușurință starea de consimțământ legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul aplicației, accesând setările de confidențialitate din aplicație.
În toate celelalte cazuri, pentru a vă exercita drepturile de confidențialitate, pentru a depune o plângere sau pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, ne puteți contacta prin intermediul formularului nostru de contact de confidențialitate.
Vom face tot posibilul pentru a vă răspunde solicitării la timp și gratuit. În anumite cazuri, vă putem cere să vă verificați identitatea înainte de a acționa la cererea dvs. Desigur, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care v-am gestionat solicitarea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru țara sau regiunea dvs.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această notificare, acestea sunt categoriile de terțe părți cu care putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal
În orice caz, cu excepția cazului în care este indicat altfel decât în această Notificare, criteriile pe care le folosim pentru a face această decizie includ: (i) dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja interesul legitim, pentru a executa un contract la care sunteți supus sau pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră sau pentru a vă oferi serviciul sau asistența necesară; (ii) dacă există o obligație legală la care suntem supuși; sau (iii) dacă păstrarea este recomandabilă în funcție de poziția noastră juridice (cum ar fi în ceea ce privește termenele de prescripție aplicabile, litigiile sau investigațiile de reglementare)
Philips va șterge datele dvs. cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în această Notificare.
În orice caz, cu excepția cazului în care este indicat altfel decât în această Notificare, criteriile pe care le folosim pentru a face această decizie includ:
(i) dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja interesul legitim, pentru a executa un contract la care sunteți supus sau pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră sau pentru a vă oferi serviciul sau asistența necesară;
(ii) dacă există o obligație legală la care suntem supuși; sau
(iii) dacă păstrarea este recomandabilă în funcție de poziția noastră juridice (cum ar fi în ceea ce privește termenele de prescripție aplicabile, litigiile sau investigațiile de reglementare)
Dacă sunteți supus legilor privind confidențialitatea și protecția datelor din oricare dintre țările enumerate mai jos, următoarele informații se aplică în plus față de detaliile furnizate în secțiunile generale ale acestei Notificări. În caz de conflict, informațiile de confidențialitate specifice țării vor avea prioritate.
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