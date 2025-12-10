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NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PHILIPS

Notificare de confidențialitate Philips


Ultima modificare octombrie 2025
 

Notificarea de confidențialitate Philips pe scurt

 
  • Introducere și domeniu de aplicare
  • Cine suntem 
  • Cum folosim datele dumneavoastră cu caracter personal
  • Secțiunea globală
  • Informații de confidențialitate specifice țării


Introducere și domeniu de aplicare

 

Această notificare de confidențialitate vă spune cine suntem, ce date cu caracter personal colectăm despre dvs., de ce le colectăm și ce facem cu ele. 
În contextul acestei notificări, date cu caracter personal înseamnă orice informație sau set de informații care vă identifică direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon. Această notificare de confidențialitate acoperă modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în calitate de consumator, client comercial, furnizor, partener de afaceri, candidat, vizitator, participant la cercetare, acționar sau altă persoană cu o relație de afaceri cu noi.
Vă rugăm să acordați un moment pentru a vă familiariza cu această notificare de confidențialitate.
Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, vizitați pagina noastră de confidențialitate Philips.

Cine suntem 

 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această notificare de confidențialitate sau în alte notificări de confidențialitate specifice produsului sau serviciului, compania Philips care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumit în continuare "operatorul" datelor dumneavoastră cu caracter personal sau rolul echivalent în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor) este Philips International B.V.

Adresa poștală:

c/o Philips - Privacy Office (Group Legal)

Prinses Irenestraat 59

1077 WV Amsterdam

Ţările de Jos

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Cum folosim datele dumneavoastră cu caracter personal


Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, trebuie doar să selectați oricare dintre următoarele activități pentru a afla. Vă rugăm să rețineți că unele dintre activitățile enumerate aici pot să nu fie relevante pentru dvs., în funcție de țara în care vă aflați. 

SECȚIUNEA GLOBALĂ


Rețineți că, cu excepția cazului în care avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legile și reglementările, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Desigur, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, în multe cazuri nu vă vom putea furniza produsele sau serviciile pe care le-ați solicitat sau să răspundem solicitărilor pe care le aveți. 

Cum îţi protejăm datele personale

 
Folosim măsuri organizaționale, tehnice și fizice pentru a vă proteja datele cu caracter personal, ținând cont de natura datelor cu caracter personal și de prelucrare, precum și de potențialele amenințări. Ne străduim să asigurăm întotdeauna securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin implementarea unor practici de gestionare adecvate, cum ar fi:
  • Implementăm măsuri stricte de securitate pentru a preveni scurgerea, distrugerea, pierderea, modificarea sau utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.
  • Limităm accesul la bazele de date cu caracter personal pentru a le gestiona într-un mediu securizat.
  • Desfășurăm în mod regulat activități de instruire, educație și conștientizare pentru angajații noștri cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal și oferim supravegherea necesară și adecvată.

Lucrăm constant pentru a îmbunătăți aceste măsuri pentru a vă menține datele personale în siguranță.

Cum transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal între țări
 

Datorită naturii noastre globale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate sau accesate de companii afiliate Philips sau de părți terțe de încredere ale Philips din întreaga lume. Desigur, atunci când facem acest lucru, ne asigurăm că respectăm legile privind transferul de date cu caracter personal între țări. 


Drepturile dumneavoastră de confidențialitate
 

În funcție de motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de legile aplicabile, aveți anumite drepturi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aici dorim să vă informăm despre aceste drepturi.

 

  • Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal. Ne puteți cere copii sau informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. 
  • Aveți dreptul de a vă rectifica datele cu caracter personal. Dacă credeți că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră sunt inexacte, ne puteți cere să le rectificăm sau să le corectăm. Dacă doriți să vă rectificăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne spuneți ce credeți că este incorect și să ne explicați cum ar trebui să le corectăm.
  • Aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal. Ne puteți cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Rețineți că pot exista cazuri (de exemplu, când suntem obligați prin lege să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal) în care este posibil să nu vă putem șterge datele cu caracter personal. 
  • Aveți dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Ne puteți cere să transferăm informațiile despre dumneavoastră (pe care ni le-ați furnizat direct) către dumneavoastră sau către o altă organizație la alegere. Rețineți că acest drept se aplică numai în anumite circumstanțe (de exemplu, dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate și pe baza consimțământului dumneavoastră).
  • Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta înseamnă că, în anumite circumstanțe, ne puteți cere să limităm modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. 
  • Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta înseamnă că, în anumite circumstanțe, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este efectuată de noi. 

 

Rețineți că pot exista situații în care avem dreptul să vă refuzăm sau să vă restricționăm drepturile de confidențialitate, de exemplu, atunci când este necesar a stabili, a iniția sau a ne apăra împotriva unor acțiuni în justiție sau când solicitarea dumneavoastră este vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului său repetitiv.

 

La Philips, ne propunem să vă oferim control asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, în funcție de activitate, vă puteți controla datele cu caracter personal și vă puteți exercita singur drepturile și opțiunile de confidențialitate, de exemplu conectându-vă la contul dumneavoastră Philips și actualizându-vă, modificând sau ștergând datele dumneavoastră cu caracter personal sau prin dezabonarea la comunicările noastre promoționale prin intermediul butonului de dezabonare (link) inclus în partea de jos a comunicărilor noastre promoționale. Dacă utilizați aplicațiile noastre mobile, vă puteți schimba cu ușurință starea de consimțământ legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul aplicației, accesând setările de confidențialitate din aplicație. 

 

În toate celelalte cazuri, pentru a vă exercita drepturile de confidențialitate, pentru a depune o plângere sau pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, ne puteți contacta prin intermediul formularului nostru de contact de confidențialitate.  

 

Vom face tot posibilul pentru a vă răspunde solicitării la timp și gratuit. În anumite cazuri, vă putem cere să vă verificați identitatea înainte de a acționa la cererea dvs.  Desigur, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care v-am gestionat solicitarea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru țara sau regiunea dvs.


Cu cine partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal  


Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această notificare, acestea sunt categoriile de terțe părți cu care putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal

 

  • Companiile afiliate Philips. Datorită naturii noastre globale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite altor companii afiliate Philips. Desigur, ne vom asigura că accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal va fi acordat pe baza necesității de a cunoaște. 
  • Furnizorii noștri de servicii. Putem colabora cu furnizori de servicii terți (de exemplu, furnizori IT, furnizori de servicii pentru clienți) și le putem solicita să efectueze anumite operațiuni de prelucrare în numele nostru, cum ar fi stocarea datelor cu caracter personal. Când facem acest lucru, ne asigurăm că acești furnizori de servicii sunt obligați prin contract să nu utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele solicitate de noi sau cerute de lege.
  • Partenerii noștri de afaceri: uneori, putem colabora cu partenerii noștri de afaceri pentru a vă oferi servicii și, în acest context, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu aceștia. De exemplu, dacă achiziționați un produs din magazinul nostru online, partajăm informațiile dvs. cu furnizorii de servicii de plată pentru a procesa plățile. 
  • Părți terțe în legătură cu tranzacții corporative: uneori, putem fi implicați într-o fuziune, achiziție, faliment, asociere în participațiune, reorganizare, vânzare de active sau altă dispoziție a întregii sau oricărei părți a afacerii, activelor sau acțiunilor noastre. În aceste cazuri, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terța parte implicată în acea tranzacție corporativă. 
  • Altele: din motive legale, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte persoane (cum ar fi autorități publice și guvernamentale, consilieri externi) dacă stabilim că accesul, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru: 1) a respecta legile și reglementările aplicabile sau solicitările guvernamentale executorii; 2) să investigheze, să prevină sau să ia măsuri cu privire la activități ilegale suspectate sau reale sau pentru a sprijini agențiile guvernamentale de aplicare a legii; 3) să aplicăm termenii și condițiile noastre cu dvs.; 4) să investigăm și să ne apărăm împotriva oricăror pretenții sau acuzații; 5) protejarea securității sau integrității serviciilor noastre; 6) exercitarea sau protejarea drepturilor și siguranței Philips, a clienților noștri Philips, a personalului sau a altor persoane.


Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal


Philips va șterge datele dvs. cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în această Notificare.

 

În orice caz, cu excepția cazului în care este indicat altfel decât în această Notificare, criteriile pe care le folosim pentru a face această decizie includ: 

(i) dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja interesul legitim, pentru a executa un contract la care sunteți supus sau pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră sau pentru a vă oferi serviciul sau asistența necesară; 

(ii) dacă există o obligație legală la care suntem supuși; sau 

(iii) dacă păstrarea este recomandabilă în funcție de poziția noastră juridice (cum ar fi în ceea ce privește termenele de prescripție aplicabile, litigiile sau investigațiile de reglementare)

INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE SPECIFICE ȚĂRII 


Dacă sunteți supus legilor privind confidențialitatea și protecția datelor din oricare dintre țările enumerate mai jos, următoarele informații se aplică în plus față de detaliile furnizate în secțiunile generale ale acestei Notificări. În caz de conflict, informațiile de confidențialitate specifice țării vor avea prioritate.

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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