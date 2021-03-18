Search terms

Energy Image

Upcoming events

Aug
3 - 7

Roadshow with ODDO ABN AMRO – Westcoast

Sep
8

Kepler Cheuvreux Autumn Conference – Paris

Sep
10

Goldman Sachs Global Healthcare Conference – London

Sep
17

Roadshow with KBC – Brussels

Oct - Nov
1 - 2

Silent period

Nov
3

Third quarter 2026 results

Past events

2026

Jul
29 - 30

Roadshow – London

Jul
30

Roadshow with ODDO ABN AMRO – Boston

Jul
29

Roadshow with ODDO ABN AMRO – New York, Baltimore

Jul
28

Second quarter 2026 results

View results

Jun
18

JP Morgan European Healthcare Forum – London

Jun
10

Roadshow with ODDO ABN AMRO – Denver

Jun
9

Roadshow with ODDO ABN AMRO – Montreal

Jun
8

Barclays Conversations with C-Suite in EU MedTech & Services - virtual

May
27

DB European Champions Conference – Frankfurt

May
18

Roadshow with ABN AMRO ODDO – Netherlands

May
12-13

Roadshow with Barclays – London

May
11

Roadshow with Jefferies – Paris

May
8

Annual General Meeting of Shareholders

May
6

First quarter 2026 results

View results

Mar
23

DeGroofPetercam Benelux Conference - Madrid

Mar
19

BernsteinSG ESG Conference – Paris

Feb
26

Roadshow with Kepler Cheuvreux – San Francisco

Feb
25

Roadshow with Kepler Cheuvreux – Chicago

Feb
24

Roadshow with Kepler Cheuvreux – New York

Feb
23

Roadshow with JonesTrading – Toronto

Feb
11 - 12

Roadshow with BNP Paribas - London

Feb
10

Capital Markets Day 2026

Feb
10

Fourth quarter and full-year 2025 results

View results
2025

Dec
4

Bernstein SDC-Premium Review Conference - Paris

Dec
3

Citi Global Healthcare Conference - Miami

Dec
2

Philips@RSNA Chicago

Nov
5

Roadshow - London

Nov
4

Third quarter results

View results

Sep
23

BofA Global Healthcare Conference - London

Sep
16

BNP Paribas Exane Investor Day - Milan

Sep
9

Morgan Stanley Global Healthcare Conference - New York

Aug
1

Roadshow with Redburn - Chicago

Jul
31

Roadshow with Redburn - Boston

Jul
30 - 31

Roadshow with Barclays - London

Jul
29

Second quarter 2025 results

View results

Jun
19

JP Morgan European Healthcare Conference – London

Jun
12

Roadshow with JonesTrading – Toronto

Jun
11

Goldman Sachs Global Healthcare Conference – Miami

May
21

Roadshow with Citi - virtual

May
19

Roadshow with Citi - virtual

May
12

Roadshow with Citi - virtual

May
8

Annual General Meeting of Shareholders

May
6

First quarter 2025 results

View results

Mar
31

DeGroof Petercam Benelux Conference – Madrid

Mar
26

BNP Paribas Healthcare Conference – virtual

Mar
24

Barclays Conversations with C-Suite in EU MedTech & Services - virtual

Mar
13

Roadshow with BNP Paribas - Paris

Mar
10

Roadshow with ING – Amsterdam

Mar
4

UBS European Healthcare Conference – London

Mar
3

Morgan Stanley European Healthcare Conference – London

Feb
26

Roadshow with Morgan Stanley – New York

Feb
25

Roadshow with Morgan Stanley – Boston

Feb
19

Fourth quarter and full-year 2024 results 

View results

Jan
13 - 14

JP Morgan Healthcare Conference - San Francisco

Download presentation

 (1.06MB) 

Listen to audio stream

Back to top

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.