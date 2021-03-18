Roadshow with ODDO ABN AMRO – Westcoast
Kepler Cheuvreux Autumn Conference – Paris
Goldman Sachs Global Healthcare Conference – London
Roadshow with KBC – Brussels
Silent period
Third quarter 2026 results
Roadshow – London
Roadshow with ODDO ABN AMRO – Boston
Roadshow with ODDO ABN AMRO – New York, Baltimore
Second quarter 2026 results
JP Morgan European Healthcare Forum – London
Roadshow with ODDO ABN AMRO – Denver
Roadshow with ODDO ABN AMRO – Montreal
Barclays Conversations with C-Suite in EU MedTech & Services - virtual
DB European Champions Conference – Frankfurt
Roadshow with ABN AMRO ODDO – Netherlands
Roadshow with Barclays – London
Roadshow with Jefferies – Paris
Annual General Meeting of Shareholders
First quarter 2026 results
DeGroofPetercam Benelux Conference - Madrid
BernsteinSG ESG Conference – Paris
Roadshow with Kepler Cheuvreux – San Francisco
Roadshow with Kepler Cheuvreux – Chicago
Roadshow with Kepler Cheuvreux – New York
Roadshow with JonesTrading – Toronto
Roadshow with BNP Paribas - London
Capital Markets Day 2026
Fourth quarter and full-year 2025 results
Bernstein SDC-Premium Review Conference - Paris
Citi Global Healthcare Conference - Miami
Philips@RSNA Chicago
Roadshow - London
Third quarter results
BofA Global Healthcare Conference - London
BNP Paribas Exane Investor Day - Milan
Morgan Stanley Global Healthcare Conference - New York
Roadshow with Redburn - Chicago
Roadshow with Redburn - Boston
Roadshow with Barclays - London
Second quarter 2025 results
JP Morgan European Healthcare Conference – London
Roadshow with JonesTrading – Toronto
Goldman Sachs Global Healthcare Conference – Miami
Roadshow with Citi - virtual
Roadshow with Citi - virtual
Roadshow with Citi - virtual
Annual General Meeting of Shareholders
First quarter 2025 results
DeGroof Petercam Benelux Conference – Madrid
BNP Paribas Healthcare Conference – virtual
Barclays Conversations with C-Suite in EU MedTech & Services - virtual
Roadshow with BNP Paribas - Paris
Roadshow with ING – Amsterdam
UBS European Healthcare Conference – London
Morgan Stanley European Healthcare Conference – London
Roadshow with Morgan Stanley – New York
Roadshow with Morgan Stanley – Boston
Fourth quarter and full-year 2024 results
JP Morgan Healthcare Conference - San Francisco
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